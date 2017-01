Đối Phó Nào Cũng Hại TC

Phân tích cho thấy Đài Loan là đòn chiến lược đầu của tân TT Trump đối với TC. Phản ứng, đối phó nào của TC cũng tai hại cho TC.Đây là một đòn phía Ô. Trump đã tính toán kỹ, chuẩn bị từ lâu trước khi Ô Trump ứng cử. Những nhân vật chánh ủng hộ Ô Trump đã từng sang Đài Loan, gặp Ngoại Trưởng của TT Thái anh Văn. Ô Trump đã gặp Giáo sư Navarro khi ra mắt sách “Chết vì TQ” và chính vị giáo sư này cũng có đề nghị Ô Trump nên ủng hộ Đài Loan. Khi ứng cử Ô Trump là người chống TC kiên quyết nhứt so với tất cả ứng cử viên sơ bộ và ứng cử viên được đảng chỉ định.Đây là đòn chiến lược, mũi dùi tấn công TT Trump tung ra làm TC bị chia cắt. TC thêm thù bớt bạn và Mỹ thêm bạn bớt thù. Thời Chiến tranh VN sau khi Kissinger, Nixon bắt tay TC, phản bội đồng minh Trung Hoa Quốc gia và Việt Nam Cộng Hoà một cách vô tình vô nghĩa, khiến Phi luật tân một nước đồng minh với Mỹ, từng mở rộng căn cứ chiến lược hải quân Subic Bay và không quân Clarkfield cho Mỹ sử dụng, dân chúng Phi nổi lên biểu tình và chánh quyền phải đuổi Mỹ rời khỏi hai căn cứ này.Đây là đòn chiến lược TT Trump tung ra đúng thời cơ, và nhân hoà. Ô chánh thức nói điện thoại với TT Đài Loan Thái anh Văn vào ngày 2-12-2016 trong thời gian Ông mới là tổng thống đắc cử, chưa nắm chánh quyền. Ông phá lệ, bất chấp nguyên tắc TC và Mỹ đã tôn trọng suốt 40 năm qua, coi TQ là một quốc gia, Đài Loan chỉ là một tỉnh của TQ. TC phản đối, Ông còn nói rõ Mỹ không nhất thiết bị ràng buộc bởi chính sách “Một Trung Quốc”, “trừ khi chúng ta thỏa hiệp với Bắc Kinh về một thứ gì đó, như thương mại chẳng hạn”. Ông nói khi Ông chưa là tổng thống chánh thức, với tư cách tổng thống đắc cử, ông ấy có thể nói bất kỳ những gì mình muốn.Đó là một cú bắn khuấy rối, thăm dò phản ứng của TC. Nó dành cho TC một thời gian gần 1 tháng suy nghĩ về cách đối phó, lên tiếng hay mật đàm với Ông. Để từ đó khi chánh thức nắm chánh quyền vào ngày 20-1-2017 Ông Trump sẽ điều chỉnh các chính sách của mình đối với TC để tranh thủ quyền lợi tối đa cho đất nước và nhân dân Mỹ. Đúng là một doanh gia nhiều kinh nghiệm, lão luyện trong đàm phán.Ô. Trump không khinh địch, dẹp một bên tiếng nói của tờ báo Hoàn Cầu của TC chê ông Trump "ngây ngô như đứa trẻ trong vấn đề ngoại giao". Trái lại Ô Trump biết TC cũng là một đệ nhị siêu cường kinh tế, có nhiều cách, nhiều đòn trả đũa chớ không phải không. Nhưng Ô Trump vững tin thế và lực, tiềm năng và khả năng của Mỹ.Một dấu chỉ rất tốt cho thấy Bộ Ngoại Giao và chánh quyền TT Obama đương nhiệm mặc thị đồng ý với thái độ cứng rắn của TT đắc cử Trump trong mưu lược của TT Trump dùng Đài Loan để làm lợi thế đàm phán với TC. TT Obama vào tuần trước đã nhậm lẹ ký ban hành luật National Defense Authorization Act (NDAA), với điều khoản mở lối cho trao đổi quân sự cao cấp với Đài Loan, đánh dấu một sự thay đổi mạnh trong chính sách an ninh châu Á. Luật này chấp nhận cho Hành Pháp sẽ vào tay TT Trump một ngân khoản khổng lồ 618,7 tỷ USD. Luật này cho phép Bộ Quốc Phòng Mỹ trao đổi các quan chức quân sự cao cấp với Đài loan, cho Đài Loan quan sát các cuộc tập trận hải quân, và cho phép bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có các khoản như vậy.Ngoài ra Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đồng ý cho TT Thái Anh Văn của Đài loan quá cảnh tại Mỹ trong chuyến công du Nam Mỹ, đến Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador, từ ngày 7/1 tới 15/1. Văn phòng Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện cho Washington ở hòn đảo, không bình luận về hành trình của bà Thái. Trong thời gian quá cảnh có tin Bà sẽ gặp tổ chức thành lập nội các của TT Trump trước khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức vào 20-1-2017. Dĩ nhiên là TC tức đỏ con mắt, phản đối ồn ào, nhưng văn phòng đại diện Mỹ ở Đài Bắc, Bộ Ngoại Giao và Phủ tổng thống Mỹ còn nằm trong sự lãnh đạo của TT Obama không bình luận gì cả. Còn TC thì trả thù bằng cách đưa hình con vịt què lên tờ báo Hoàn Cầu để chỉ TT Obama.TC có thể trả thù, nhưng Mỹ coi là thù vụn vặt thôi. TC có thể ngưng mua phi cơ Boeing 737 Boeing của Mỹ, mà TC đã hợp đồng trị giá 11 tỉ USD để qua mua của Airbus của Liên Âu. Không sao việc này có Toà án giải quyết, có WTO trọng tài. Chủ Tịch Hội Đồng Thương mại Mỹ Ô Navarro biết sẽ làm sao giữ mối giao thương này hay trả đũa bằng việc áp đặt thuế trên món hàng khác của TC. Mỹ đang nắm tiền của TC nhiều hơn TC nắm tiền Mỹ. Từ năm 2015 đầu tư của TC vào Mỹ nhiều hơn của Mỹ vào TC mà. Đầu tư vào Mỹ an toàn, chắc ăn hơn ở TC. Mua công phố phiếu của Mỹ giờ đây Nhựt đã vượt TC rồi.Mới đây đáp lời kêu gọi của TT Trump, Công ty Sprint Corp đưa 5.000 công việc, và công ty vệ tinh Hoa Kỳ OneWeb đem 8.000 việc làm trở về Mỹ. Và Nhựt đầu tư một hơi 50 tỷ Đô la vào Mỹ. Công ty điện thoại Apple của Mỹ cũng được chính TT Trump kêu gọi đem việc làm về nước. Tự nhiên Mỹ sẽ gia giảm thuế khoá cho.TC có thể chống Mỹ trong việc trừng phạt CS Bắc Hàn. Điều này Ô. Trump đã nói rõ trên Fox News Sunday, "Nói thẳng ra thì họ (Trung Quốc) cũng chẳng đang giúp gì chúng ta trong vấn đề ứng phó với Triều Tiên".TC có thể phá thoả thuận Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu mà TT Obama tiêu tốn khá nhiều "vốn liếng chính trị" để thuyết phục Trung Quốc ký kết vào. Nhưng nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định phớt lờ thỏa thuận này là giúp cho TT Trump vì Ô. Trump cáo buộc chuyện biến đổi khí hậu chỉ là "tin đồn" mà Trung Quốc phao ra nhằm làm tổn hại tới hoạt động thương mại của Mỹ.Còn vấn đề Đài Loan, TC sẽ dùng tiền mua chuộc 21 quốc gia trong đó có Vatican hiện vẫn đang duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, cắt đứt bang giao với Đài Loan và chỉ thừa nhận Trung Quốc thôi. Đài loan vẫn tỉnh bơ như báo Le Monde, một tờ báo độc lập và lớn của Pháp cho rằng đòn trả thù của TC không gây thiệt hại gì cho Đài Bắc. Cho dù trên thế giới chỉ có 21 quốc gia, đa số là nước nhỏ, bang giao với Đài Loan, nhưng mô hình dân chủ tại châu Á này, trên thực tế, có bạn bè là những đại cường. Tuy quan hệ ở cấp độ bán chính thức nhưng Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu hay Nhật Bản có mối bang giao «thực tế» với Đài Loan. Chuyên gia Michael Cole, từ Đài Bắc, phân tích: Vụ trả đũa của Bắc Kinh là cơ hội tốt cho Đài Bắc tập trung nghị lực cải tiến quan hệ với các quốc gia tầm cỡ và xứng đáng. Đài loan là bạn hàng đứng hàng số 5 của Mỹ, một thị trường lớn nhứt thế giới.Nếu TC đánh Đài Loan, thắng hay thua gì, kẻ thiệt hại nhứt sẽ là TC. Quân lực của Đài Loan không phải dễ áp đảo vì là một quân đội với vũ khí hiện đại của Mỹ, tân tiến hơn của TC. Phía sau có Mỹ hậu thuẫn theo thoả thuận hẳn hòi do Mỹ đã ký với Đài Loan. Nếu TC thắng thì không sứt tay cũng gãy gọng. Trung Quốc cũng không thể thống nhất đất nước và nhân dân Đài Loan dưới chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện. Chắc chắn TC sẽ sa lầy vào cuộc chiến tranh du kích lâu dài của nhân dân Đài Loan trên đảo quốc. Và trong cộng đồng thế giới TC bị Thế giới Tự do cô lập, trừng phạt vì đã tiến hành cuộc chiến ỷ mạnh hiếp yếu./.(VA)