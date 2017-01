Dân Mỹ Về Hưu, Rủ Nhau Định Cư Canada, Nhật, Mễ, Đức, Anh

Mới bị góa chồng bà Kay McCowen bỏ việc làm, bán nhà, xin tiền An Sinh Xã Hội và về hưu sống ở Mexico. Đó là chuyến dời chỗ ở mà bà và chồng, Mel, đã thảo luận trước khi ông qua đời vào năm 2012.Bà nói rằng, “Tôi muốn tìm chỗ mà vừa túi tiền để tôi sống bằng tiền An Sinh Xã Hội. Thời tiết ở đây thì quá hoàn hảo, và cũng là nơi tuyệt vời nữa.”Bà là một trong số ngày càng nhiều người Mỹ về hưu và chọn sống ngoài Hoa Kỳ. Số lượng người tăng 17% từ năm 2010 tới 2015 và được dự kiến sẽ còn tăng trong vòng 10 năm tới khi mà ngày càng nhiều người thuộc thế hệ sinh sau thế chiến 2 về hưu.Gần 400,000 người Mỹ về hưu hiện đang sống ở ngoại quốc, theo Sở An Sinh Xã Hội cho biết. Những quốc gia mà họ chọn sống thường nhất là Canada, Nhật Bản, Mexico, Đức, và Anh Quốc.Những người về hưu thường cho rằng chi phí cuộc sống là lý do để họ dời đi chỗ khác sống, theo Olivia S. Mitchell, giám đốc Hội Đồng Nghiên Cứu Hưu Bổng (PRC) tại Trường Wharton School của Đại Học Pennsyvania, cho biết.Mitchell nói rằng, “Tôi nghĩ là nhiều người về hưu khi họ khỏe mạnh và họ thích tiết kiệm tiền và tham quan thế giới.”Tiền thuê nhà của McCowen ở Ajijic, một cộng đồng ngoại ô Guadalajara gần Hồ Lake Chapala của Mexico, bằng một nửa số tiền mà cô trả ở Texas. Và vì thời tiết ở đó ôn hòa, các hóa đơn điện nước không đắc.Mitchell cho biết rằng tại một số nước, những người về hưu cũng tìm các ít tốn kém nhất để thuê người làm chuyện giặt đồ, lau dọn nhà cửa, nấu ăn và ngay cả chăm sóc dài hạn hơn tại Hoa Kỳ.