Anh: Rủi Ro Của Sản Phẩm Huawei Bị Nhận Diện

LONDON - Chuyên gia của vương quốc Anh (UK) phát hiện 1 số vấn đề trong các tiến trình cơ khí của Huawei gây bất trắc hệ thống viễn thông điện tử trong nước, theo 1 phúc trình công bố ngày 28-3 trong khi các sản phẩm của Huawei bị ngờ là “gián điệp điện tử nằm vùng”.1 số nước phương Tây đã cấm sản phẩm của Huawei.AFP tường thuật: khám phá hàng năm của cơ chế giám sát tên tắt HCSEC nhận xét như trên – HCSEC nhấn mạnh: không tin các thiếu sót của sản phẩm Huawei là kết quả của can thiệp từ nhà nước Trung Cộng.Phát ngôn viên Huawei xác nhận là nghiêm trọng các quan ngại của thẩm quyền giám sát UK.HCSEC được thành lập năm 2011.Hôm Thứ Ba, Ủy Hội Liên Âu (EC) giới thiệu 1 kế hoạch bảo đảm sự an toàn của các hệ thống 5G, nhưng không khuyến cáo các nước châu Âu theo gương Hoa Kỳ, Australia và Nhật để cấm hay hạn chế thương lượng với Huawei.Kế hoạch của EC yêu cầu báo cáo mọi bất trắc an ninh trước ngày 30-6. Sau đó, cơ quan an ninh mạng châu Âu (ENISA) làm việc thẩm định và soạn phúc trình kịp thời hạn đầu Tháng 10.Một số nước vẫn đang bàn chuyện hợp tác với Huawei, theo AFP.Nhóm Five-Eyes gồm Hoa Kỳ, Canada, UK, Australia và New Zealand đã ban hành 1 số hạn chế với sản phẩm của Huawei.