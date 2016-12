New York: 2 Triệu Người Ra Phố Đón Giao Thừa, Hàng Ngàn Cảnh Sát Sẽ Tràn Ngập Times Square Để Giữ An Ninh

NEW YORK CITY - Tiếp theo các vụ bạo động khủng bố tại châu Âu, thành phố “Không Ngủ” siết chặt an ninh, đặc biệt tại khu vực Times Square, nơi hàng triệu người từ 4 phương trời cùng đón giao thưà dương lịch theo truyền thống.Số người đuợc phỏng đoán tập trung tại đây ngày Thứ Bảy là 2 triệu.Hôm Thứ Năm, các giới chức nói chưa thấy mối đe dọa nào – nhưng, các nỗ lực phòng ngừa khủng bố tấn công bằng xe vận tải đuợc tăng gấp đôi, với hàng ngàn nhân viên cảnh sát và nhiều xe vận tải chở đầy cát chắn các ngả đường dẫn tới khu vực tập trung.Cảnh sát trưởng Carlos Gomez xác nhận: kế hoạch an ninh đã tính tới trường hợp xe vận tải cán người như ở Nice và Berlin. Ủy viên cảnh sát James ONeil tuyên bố “Mọi người sẽ đuợc an toàn – chúng ta có 1 sự kiện đuợc cảnh sát canh chừng, bảo vệ chặt chẽ nhất tại 1 trong các địa điểm an toàn nhất thế giới với tất cả phương tiện huy đông vào dịp này”.Các biện pháp dự phòng không dễ nhìn thấy là cảnh sát chìm, hàng trăm camera an ninh, thùng rác bị giải toả, và thiện xạ bắn tỉa phục kích trên mái nhà. Dù, bao túi lớn và rượu bị cấm.