Bao Vây Diễn Biến Hòa Bình

Có cách nào để chống diễn biến hòa bình? Đó là thắc mắc của Ban tuyên giáo CSVN… khi cán bộ đục khoét ngân sách, hay gây thua lỗ cho doanh nghiệp quốc doanh và rồi trốn sang Châu Âu… Bởi vì, không cán bộ nào thực sự tin vào sự bền vững của chế độ nữa.Do vậy, an ninh cần bao vây những diễn biến bị xem là diễn biến hòa bình? Đó là lý do cần cái lồng quyền lực? Do vậy, ngày 30/10/2016, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính mới nói về cái lồng quyền lực khi nói với với báo chí về trường hợp hai cán bộ gộc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng bỏ trốn ra hải ngoại, có lẽ là Châu Âu: “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực. Lồng này là do ta thiết kế, do ta làm.”Đó là chuyện tiền bạc, chuyện ngân sach, chuyện tham nhũng… giữa “phe ta” đấu với “phe mình” trong nội bộ CSVN.Nhưng khi kềm kẹp những cán bộ có dị kiến, cần phải chụp mũ trước. Thế nên, thông tấn ANTV ngày 23/12/2016 có bài viết, trong đó có đoạn:“Núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các thế lực thù địch và bọn phản động không ngừng kêu gọi quần chúng nhân dân gây rối, bạo loạn, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Thời gian qua chúng tăng cường thông qua mạng xã hội, với cái gọi là “Chân dung quyền lực” không ngừng bịa đặt, bôi nhọ danh dự, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đưa ra những luận điệu xuyên tạc về hoạt động của các cơ quan Công an, Quân đội, hô hào kêu gọi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.”Thực tế, không rõ cái “Chân dung quyền lực” ở mạng nào. Nghĩ hoài không ra. Vì chuyện “hạ uy tín cán bộ lãnh đạo chủ chốt” thì tự cán bộ đã cà chớn rồi.Hãy nhớ chuyện ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn với “Cờ Lờ Mờ Vờ… Cờ Lờ…” hình như Tây, Tàu ngồi nghe cũng ráng nín cười.Tuy nhiên, nhà nước CSVN lúc nào cũng hung hăng. Bản tin VOA ghi nhận một cuộc chiến mới: Bộ máy tuyên giáo Việt Nam nói họ “bước đầu tận dụng được lợi thế của Internet” để “đấu tranh chống âm mưu 'diễn biến hòa bình'”. Thông tin này được báo cáo tại một hội nghị ở Hà Nội hôm 26/12.Báo chí Việt Nam đưa tin hội nghị đã “tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017”. Hệ thống tuyên giáo là công cụ của Đảng Cộng sản có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đảng viên và người dân về các chính sách và hoạt động của đảng và chính quyền.Một báo cáo cho biết Ban chỉ đạo Trung ương 94 có một nhóm chuyên gia đã “tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu diễn biến hòa bình; phương thức đấu tranh có tính đa dạng, … bước đầu tận dụng được lợi thế của mạng Internet và mạng xã hội”.Ban chỉ đạo Trung ương 94 là tên ngắn gọn của Ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương, thuộc quân đội Việt Nam.Nhớ đấy nhé: Ban chỉ đạo 94.Nghĩa là, theo tiếng Tàu là: Cửu Tứ.Hình như đây là điềm gì đó. Nghe hao hao như là: Cửa Tử, tức là Cửa Chết.VOA ghi lời nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói từ Hà Nội về lý do chính quyền phải lập lực lượng tuyên giáo trên mạng:“Không hẳn do họ thấy phía dân chủ mạnh thì họ sợ đâu. Mà nguyên tắc chung của ngành công an và tuyên giáo Việt Nam là không bao giờ để cho một tia lửa bùng lên thành ngọn lửa cả. Mọi hiện tượng ngoài kiểm soát là họ không thích, họ khó chịu, họ muốn kiểm soát. Họ vì kỷ luật quản lý. Không quản lý được thì họ không yên tâm”.Bản tin ghi rằng nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, cũng là một blogger viết về chính trị nổi tiếng ở Việt Nam và từng là nhà báo, cho rằng không phải đến gần đây chính quyền mới chống “diễn biến hòa bình” trên mạng, mà họ đã làm từ cách đây trên 10 năm.Nhà hoạt động điểm lại là từ những năm 2005, 2006, giới tuyên giáo và “công an mạng” đã truy tìm các blogger về chính trị có nhiều ảnh hưởng như “Cô Gái Đồ Long” hay “Only You”.Năm 2009, khi trang web Bauxite Việt Nam ra đời, chỉ trích chính sách của nhà nước về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên và nhiều vấn đề khác, chị Trang cho hay theo nguồn thông tin riêng của chị, công an đã trả tiền cho nhiều người trong đó có các nhà báo để viết bài “đấu lại” Bauxite Việt Nam.Đặc biệt, có một đơn vị đặc công tuyên giáo, VOA viết rằng:“Một động thái đáng chú ý nữa là hồi năm 2013, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội nói đã xây dựng lực lượng “dư luận viên” và “phóng viên bấm nút” để kịp thời “phản ứng” với các bài viết phản biện trên mạng.Hiện nay, chị Trang chỉ ra là có một nhóm với tên gọi là “tổ ngàn like” được cho là những người chuyên viết bài trên mạng xã hội ủng hộ chính quyền.”Tới đây, chúng at thử suy nghĩ xem, có phải một ông Thứ Trưởng vừa mới tuyên bố rất là “diễn biến hòa bình” ngay giữa Hà Nội.Báo The SaigonTimes hôm 26/12/2016 có bản tin “Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: “Chúng ta đi mà không biết đi đâu!”…” đăng lại trên Bauxite VN, trong đó kể về lời Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới, và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 22/12.Ông Thứ Trưởng nói:“Tôi cứ suy nghĩ mãi một điều, nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến… thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được”.Thế là diễn biến hòa bình đấy nhé…