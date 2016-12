Khẩu Hiệu ĐMCS

Hai chàng thanh niên ra tòa án CSVN xử phúc thẩm đã bị y án sơ thẩm... vì khẩu hiệu phản động. Nhưng trong các bản tin về phiên tòa trên báo nhà nước không nói rõ khẩu hiệu phản động là gì...Hóa ra, đó là khẩu hiệu người ta đã từng nghe qua các ca khúc của giới trẻ, từng nhìn thấy hình ảnh trên mạng xã hội, và từng được nghĩ thầm trong đầu rất nhiều người.Bản tin RFA hôm 26/12/2016 kể rằng vào hôm 26/12/2016, tòa án thành phố Đà Nẵng đã xử phiên phúc thẩm hai facebookers Nguyễn Hữu Quốc Duy, và Nguyễn Hữu Thiên An.Kết quả phiên tòa là y án theo như phiên sơ thẩm trước đó tại thành phố Nha Trang, với bản án là 3 năm tù cho anh Nguyễn Hữu Quốc Duy, và 2 năm tù cho anh Nguyễn Hữu Thiên An, với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, chiếu theo điều luật 88 luật hình sự Việt Nam.Bào chữa cho anh Duy là luật sư Võ An Đôn cho RFA biết:“Đa số các vụ án có liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia thì người ta có sự chỉ đạo trước rồi. Cho nên mọi cái như là án bỏ túi, luật sư thì hình thức thôi. Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm thì tòa án không cho luật sư vào.Đến hôm nay tại tòa án phúc thẩm cấp cao tại Đà Nẵng thì người ta mới cho. Nhưng tại tòa thì bị cáo Duy khai là sáng nay mới được cán bộ trại giam thông báo ra tòa, mà theo luật thì bị cáo phải được thông báo 10 ngày trước khi ra tòa.”RFA ghi lời Luật sư Đôn cho biết thêm là gia đình hai bị cáo không được cho vào phòng xử án.RFA nhắc lại là Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985 bị cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Khánh Hòa bắt giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2015 Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho gia đình anh Duy biết do anh Duy đã sử dụng phần mềm Messeger của Facebook, cùng với người em họ mình là Nguyễn Hữu Thiên An, để tuyên truyền cho 30 em học sinh chống nhà nước.Vào tháng tám năm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ cũng ra thông cáo phản đối bản án dành cho hai anh Duy và An, nói rằng hai thanh niên này chỉ sử dụng quyền tự do biểu đạt để chỉ trích trên mạng xã hội.Tổ chức này còn nói rằng điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước được diễn giải quá rộng, điều đó làm cho Hà Nội có thể gán cho bất kỳ ai tội danh này, nếu người đó có những lời chỉ trích, phê bình trái ý với nhà cầm quyền.Bản tin BBC ghi rằng:“...Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, thường trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, làm nghề buôn bán. Vào tháng 11/2015, Quốc Duy bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt vì đăng nhiều status bình luận chỉ trích hoặc châm biếm hệ thống trong nước trên trang Facebook của mình......Duy là anh họ của Nguyễn Hữu Thiên An, sinh năm 1995, người tham gia phong trào Zombie bị cho là có xu hướng chống đối chính quyền trên mạng xã hội, bị bắt từ cuối tháng 8/2015.”Cũng nên nhắc rằng, tác giả Đỗ Thành Nhân viết trên trang AnhBaSam hôm 25/8/2016 bài tựa đề “Khẩu Hiệu Phản Động” ghi rõ về trường hợp 2 chàng trai họ Nguyễn:“Đọc bản tin: Khánh Hòa: Xét xử hai bị cáo về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, trong đó có hành vi “vẽ khẩu hiệu phản động”.Không biết “khẩu hiệu phản động” ở đây có nội dung gì, lẽ ra Tòa án nên công bố để người dân biết đó là… phản động và phòng tránh. Nhà nước có nhiều cái không công bố công khai, nhưng ai rủi ro đụng vào là thành phản động và chuyển sang nhà tù nhỏ...Một số dẫn chứng từ thực tế:1- Đầu năm 2013, phòng PA92 mời tôi làm việc, một anh AN hỏi tôi có liên quan đến mấy chữ “HS-TS-VN” xuất hiện ở khu vực trường đại học. Tôi hỏi chữ viết tắt có nghĩa là gì? Anh AN nói đó là câu khẩu hiểu phản động “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” của Việt Tân.Tôi nói: Thứ nhất, là tôi không quan tâm tới Việt Tân. Thứ hai, câu đó theo nghĩa như anh nói thì có gì là sai? Thứ ba, tôi không viết tắt mà viết nguyên câu làm slogan của phần mềm ứng dụng trên mạng đăng tải như các anh đã biết.Anh AN nói “Việc đó để Đảng và Nhà nước lo”, xong chuyển qua câu hỏi khác.2- Đầu năm 2016, phòng PA88 mời làm việc, một anh AN hỏi về chữ “ĐMCS”, tôi nói chữ viết tắt theo ngữ cảnh ai muốn hiểu sao thì hiểu. Anh AN nói chữ đó là viết tắt của tổ chức phản động với khẩu hiệu là “Địt mẹ cộng sản”.May mắn là những lần làm việc, các anh AN cũng lịch sự, hiểu biết và tôi chứng minh mình không có động cơ, mục đích và hành vi “phản động”.Cứ theo suy diễn của cơ quan AN thì nhiều chữ viết tắt đều có nguy cơ trở thành “khẩu hiệu phản động”, người dân yếu thế nếu lỡ viết hay nói ra đều có thể trở thành nạn nhân của Điều 88 BLHS số 15/1999/QH10 (hay Điều 117 BLHS số 100/2015/QH13); cụ thể những chữ như: “ĐMHCM”, “CSCĐ” (hình) cũng dễ trở thành “khẩu hiệu phản động”, tuyên truyền chống phá nhà nước...”(ngưng trích)Như thế, những chữ viết tắt trong bài diễn văn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mang tính phản động: CLMV và CLV...