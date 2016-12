Bịnh Hậu CS: Thiếu Thuốc Chữa

Thời sự và sự kiện: Tin từ Nga ngày 21 tháng 12 năm 2016, BBC của Anh cho biết 62 người chết vì uống nước tắm thay rượu ở Nga. Ủy ban Điều tra của Nga nói nhãn dán trên chai nước tắm nói sản phẩm có chứa ethyl alcohol (cồn), nhưng trong dung dịch có chứa chất methanol, là loại hóa chất có thể gây mù mắt, chết người. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó ra lệnh quản lý nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát tình trạng bán các hóa chất thay thế cồn.Tại Liên Xô cũ, các chất dung dịch và chất tẩy sản phẩm gia dụng thường được coi như chất uống thay thế cho rượu nhưng lại ít tốn kém hơn. Các nhà phân tích nói có tới 12 triệu người Nga uống các chất có cồn rẻ tiền, như nước hoa, nước thơm cạo râu, dung dịch chống đông và nước rửa kính. Hai năm bị phương Tây trừng phạt kinh tế càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.Một sự thật hiển nhiên không cần phân tích, ai cũng biết; đó là bịnh CS là một bịnh nặng mà đất nước, nhân dân phải chịu trong thời CS. Bịnh hậu CS là bịnh do CS để lại, hay do tàn dư CS gây ra trong thời CS trên danh nghĩa không còn, khiến đất nước và nhân dân vẫn cứ ì ạch hoài trên con đường xây dựng tự do, dân chủ. Nga hiện thời là một thí dụ điển hình về bịnh hậu CS.Thực vậy, thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu thật!Nhưng những điều trông thấy mà đau đớn lòng trong thời hậu CS Liên sô ở Nga, đã 25 năm rồi (từ 1991 đến 2016) con đường dân chủ hoá Nga không có gì khả quan. Bịnh hậu CS chưa có thuốc chữa. Suốt thời TT Yeltsin, Nga bị kẹt cứng. Quốc Hội liên bang cả chánh quyền cấp tỉnh bị tàn dư CS khuấy phá, chiếm giữ. Kinh tế Nga bị những đồng chí CS thân tín với Ô. Yeltsin trở thành tư bản đỏ, tài phiệt đỏ, lũng đoạn, lạm dụng, không ngó ngàng gì đến quyền lợi thường dân Nga. Xã hội Nga sau luồng gió cách mạng giải thể CS, có vẻ hứng khởi lúc đầu lại rơi vào tình trạng cũ thời CS.Người dân nghi ngờ chánh quyền, tự tách rời ra khỏi chánh trị. Thất vọng đi dần đến tuyệt vọng, người dân giải toả u uẩn, trầm uất qua rượu chè, bạo lực. Dân số giảm sút thê thảm; theo ước tính của Liên hiệp Quốc năm 2050, dân số Nga còn cao lắm chỉ 101 triệu rưỡi dù đất nước Nga diện tích lớn nhứt thế giới. Quân đội thiếu người vì nhiều thanh niên đến tuổi “nghĩa vụ quân sự” bị trả về vì lý do sức khỏe. Nông thôn hoang vắng, bắt đầu từ thời Liên xô giao khoán ruộng đất cho nông dân. Nhà Nước tăng giá “vật tư nông nghiệp” và dìm giá nông phẩm, nông dân càng làm càng lỗ, càng chết. Phong trào bỏ ruộng vườn chạy ra thành thị kiếm sống càng ngày càng đông. Nông dân ra thành như chiếc lá bị rứt ra khỏi cành. Dân số Nga hàng trăm triệu dồn về sống ở 13 thánh phố lớn.Hậu quả do CS để lại thật trầm trọng. Nhớ báo Le Monde của Pháp, ngày 24 tháng 2 năm 2004, ký giả Marie Pierre Subtil có làm một phóng sự, đọc mà đau khổ dùm cho dân Nga. Bài báo tựa đề “Sa mạc Nga” mô tả thành phố Veliki Novgrod, chỉ cách thủ đô Moscou 500 kilômét, đã trở thành nơi hoang vắng như sa mạc. Thành phố này thời còn CS năm 1950, mỗi năm sanh 6.486 trẻ em mà chết mất 16.233 người lớn, trung bình mất 10.000 người mỗi năm. Lý do chết là nạn nghiện rượu, bạo hành vì say sưa, tự tử vì thất vọng. Sanh suất thấp vì pháp lịnh của Đảng CS chỉ cho gia đình được 2 con, đã thành nếp sống của gia đình. Sức khoẻ toàn dân thảm hại. Nạn nghiện rượu trầm trọng, “là nỗi bất hạnh của chúng tôi”, theo lời than thở phổ thông của ngành y tế. Nghiện rượu vì tuyệt vọng, là nhận định của các nhà tâm lý xã hội học. Đến thời hậu CS, kinh tế tự do bung ra, bia sản xuất “đại trà” như ở VN hiện tại, rượu Vodka tràn ngập quảng cáo để tư bản đỏ hốt bạc. Y tế nông thôn hầu như bỏ ngỏ. Nạn bạo hành vì say sưa gây chết chóc đứng hàng thứ hai sau bịnh tim mạch, một hậu quả lớn của rượu. 10 đến 20% phụ nữ Nga bị hiếm muộn vì tình trạng sức khoẻ quá yếu do môi sinh ô nhiễm hay vì tinh thần quá căng thẳng và tuyệt vọng.Trước tình hình gần như không có thuốc chữa bịnh hậu CS do di chứng, di căn của bịnh CS thời CS và do tàn dư CS còn sót lại gây ra để phá hoại tiến trình dân chủ và làm cho dân chúng chán nản, tiếc uổng thời CS đã qua.Thế giới Tự do, Tây Âu, Bắc Mỹ cố gắng giúp Nga nhiều nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Trong nhiều thập niên viện trợ của Mỹ hầu như đổ dồn cho Nga. Và chánh quyền Nga cũng nỗ lực. TT. Yeltsin gần như 9 chống 9 với Quốc Hội Nga có rất nhiều đảng viên CS cũ. TT Putin quyết liệt làm sạch Quốc Hội qua việc ra mặt ủng hộ ứng cử viên của Đảng của Ông vào Quốc hội, và không nương tay loại trừ tư bản đỏ xen vào cuộc bầu cử Quốc Hội. TT Putin còn làm sạch Hành Pháp, mạnh dạn giải nhiệm Thủ Tướng để thành lập một nội các mới trước cuộc bầu cử tổng thống để tạo niềm tin của nhân dân. Sau một thời gian củng cố quyền hành, người cựu trung tá của cơ quan mật vụ KGB Liên xô biến chánh quyền Nga thành chánh quyền độc tài toàn trị mà không có đảng CS. TT Putin bành trướng muốn tái lập lại Liên xô do Nga “chủ đạo”, chiếm bán đảo Crimea, tấn công Ukraine, chống Liên Âu và Mỹ, như thời Chiến tranh Lạnh.Bịnh CS và bịnh hậu CS là bịnh độc, trầm kha không phải riêng cho Nga, mà cho tất cả các nước hiện CS và hậu CS. Rõ rệt như ở VNCS, nhơn Ngày Tri Ân Quốc Hội Liên Âu và Mỹ, HT Huyền Quang và Quảng Độ có báo động về hai bịnh CS ở nước nhà. Đó là bịnh sợ CS của đồng bào và bịnh hủ hoá của thanh niên chỉ muốn cầu an và hưởng lạc. Trước đó một thời gian, Đức Hồng Y Phạm minh Mẫn Công giáo La Mã cũng báo động về bịnh xin cho trong xã hội VN. Đó là thứ bịnh CS có trong Đảng cũng như ngoài dân biến con người trở thành thần phục, mất sáng tạo, chỉ biết ỷ lại, chờ lịnh “trên”. 62 năm ngoài Bắc, 41 năm trong Nam, một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, một năm 52 tuần lễ, CS Hà nội đã thần thánh hoá Đảng, và khủng bố nhân dân, biến một số lớn nhân dân thành những thỏ đế, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, làm theo, nói theo, bon chen, chạy chọt để hưởng lạc. Bịnh CS ở VN đã nặng như vậy. Nó sẽ di chứng, di căn sang thời hậu CS. Nếu trong thời hậu CS, tàn dư CS lén lút và kết hợp khuấy phá như ở Nga, thì thời hậu CS VN sẽ tồi tệ hơn của Nga nữa./. (Vi Anh)