Thông cáo báo chí của Khối dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD)

Phải trả tự do cho Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Ngày 22/12/2016

Dân biểu Liên bang Frank Schwabe, Phát ngôn nhân về Chính sách Nhân quyền của Khối Dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), tuyên bố:

Hôm nay Khối Dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đòi hỏi cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do tức khắc và vô điều kiện. Bà bị bắt giam hồi tháng 10 năm 2016 vì lý do tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

„Khối dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đang vô cùng lo lắng về điều kiện giam giữ đối với Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hiện nay bà không được phép gặp hai đứa con nhỏ và các thành viên khác trong gia đình. Bà cũng không được phép có luật sư để nhận hỗ trợ về mặt pháp lý. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không phạm tội gì mà đã chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Chúng tôi đòi hỏi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải được trả tự do tức khắc. Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier và Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Bärbel Kofler, cũng sẽ tranh đấu cho bà được tự do. Ngoài ra bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được tiếp nhận vào chương trình „Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“. Trong chương trình này các dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức sẽ tranh đấu giúp đỡ cho các dân biểu, chính trị gia và người bảo vệ nhân quyền đang gặp phải hiểm nguy.“

Nguồn: http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/vietnamesische-bloggerin-nguyen-ngoc-nhu-quynh-frei-lassen

Hình: Dân biểu Liên bang Frank Schwabe: http://www.frank-schwabe.de

22.12.2016

Release Vietnamese Blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh

Concerns about detention conditions

The SPD parliamentary group in the German Bundestag demands the immediate and unconditional release of Nguyen Ngoc Nhu Quynh. She is in custody since October 2016 charged with the crime of propaganda against the Socialist State of Vietnam.

“I am extremely concerned about the detention conditions of the blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh. She did not obtain visiting rights for her two underage children and other family members. Authorities denied her legal assistance. Nguyen Ngoc Nhu Quynh did not commit a crime, but exercised her right to freedom of speech" says Frank Schwabe, spokes person for human rights of the group. "I demand the immediate release of Nguyen Ngoc Nhu Quynh".

Foreign minister Frank-Walter Steinmeier and the commissioner for human rights Bärbel Kofler support the blogger as well. Furthermore, Nguyen Ngoc Nhu Quynh is accepted in the programme “Parliamentarians protect Parliamentarians”. Parliamentarians of the German Bundestag stand up and support vulnerable parliamentarians in danger, politicians and human rights defenders.