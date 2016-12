Bà Đặng Tuyết Mai. (Photo VB)

QUẬN CAM (VB) -- Bà Đặng Tuyết Mai -- phu nhân cũ của cựu Phó Tổng Thống, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và là thân mẫu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên -- đã ra đi vào 5 giờ sáng Thứ Tư ngày 21 tháng 12, 2016.Bà sinh năm 1942, nổi tiếng là hoa khôi trong nhóm 4 nữ tiếp viên đầu tiên của Hàng Không Việt Nam trước khi bà kết hôn với Thiếu Tướng Không Quân Nguyễn Cao Kỳ, người sau đó trở thành tham mưu trưởng không quân quân lực Việt Nam Cộng hòa, rồi nắm chức Thủ tướng miền Nam Việt Nam (1965-1967) sau đó là Phó tổng thống cho đến khi nghỉ hưu năm 1971.Sau năm 1975, bà Đặng Tuyết Mai định cư ở Mỹ. Năm 2009, bà Mai trở về Việt Nam khai trương quán Phở Ta ở quận 3, TP. SG.Báo Người Việt cho biết tang lễ sẽ do Hòa thượng Thích Nguyên Trí cử hành tại Peek Family ở Westminster.Báo Người Lao Động ghi theo tin từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cho biết Bà Đặng Tuyết Mai từ trần vì bệnh ung thư phổi.Báo NLĐ cũng ghi nhận rằng:“Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã từng chia sẻ mẹ của cô là người am hiểu nghệ thuật, nên đã động viên cô rất nhiều và là tấm gương để cô noi theo trong việc giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Những bước đi chập chửng vào nghề MC của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được bà Đăng Tuyết Mai quan tâm, góp ý, vì bà cũng đã từng tham gia công việc này.”Bà Đặng Tuyết Mai có giao tình thân với nhiều nghệ sĩ, trong đó gần như tất cả những đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Duy Đức đều có hiện diện và hỗ trợ của bà.Trong chương trình Chiều Nhạc Trần Duy Đức năm 2013, Bà Đặng Tuyết Mai đã giữ vai trò MC rất sinh động bên cạnh những MC tài năng như Phan Dụy...MC Đặng Tuyết Mai lúc đó nói trong Chiều Nhạc Trần Duy Đức năm 2013 rằng “nhạc sĩ Trần Duy Đức đã có một sức mạnh rất riêng để chắp cánh bay cao cho các dòng thơ vốn đã đầy truyền cảm của Du Tử Lê, Ngô Tịnh Yên...”Sức khỏe của bà Đặng Tuyết Mai mấy năm gầy đây đã suy yếu. Nhưng trong chương trình “Chiều Nhạc Thính Phòng Trần Duy Đức & Bằng Hữu: Kỷ niệm 45 năm tình ca” ngày 21 tháng 8 năm 2016, bà Đặng Tuyết Mai cũng tới tham dự, và ngay đêm đó phải vào cấp cứu.Chị Nguyệt Hạnh (phu nhân của nhạc sĩ Trần Duy Đức) nghe tin Bà Đặng Tuyết Mai từ trần đã trân trọng viết:“Xin kính gửi đôi dòng gọi là chia buồn cùng gia đình chị Đặng Tuyết Mai:Hạnh không nhớ rõ tình cảm mình dành cho chị Tuyết Mai từ bao giờ. Có lẽ hơn 2 thập niên qua trong những dịp thi thoảng khi xúm xít bên nhau hát tài tử với màn "văn nghệ bỏ túi". Mới nhất là cách nay 3 năm Chị đến nhà dùng cơm và giành "rửa chén" với Hạnh (Bộ cô tưởng Chị không biết quơ một cái là xong à?!) Lần đó cũng là dịp nhà thơ Cung Trầm Tưởng về thăm Little Saigon.Nhưng môt kỷ niệm xót xa nhất mà Đức Hạnh sẽ nhớ mãi đó là dù sức khỏe chị không cho phép mà Chị vẫn đến ủng hộ tinh thần Anh Đức trong buổi chiều nhạc Trần Duy Đức ngày 21 tháng 8 và phải vào emergency tối hôm đó.Chị bỏ chúng ta mà ra đi hơi vội, để cho người ở lại một sự mất mát to lớn. Riêng Hạnh, đã học thêm từ Chị Tuyết Mai đức tính bao dung, chấp nhận để thứ tha và yêu thương nơi Chị luôn tỏa ra.Vĩnh biệt Chị Tuyết Mai.Nguyệt Hạnh.”Đặc biệt Nhạc sĩ Vũ Thành An từ Portland, Oregon, cũng gửi tới Việt Báo cảm nghĩ:“Chị Mai ơi,Mới đây thôi em có xuống Cali và gặp chị trong Đêm Nhạc Trần Duy Đức. Mỗi lần gặp em, chị chỉ hỏi một câu và em chưa bao giờ trả lời. Hôm nay chị đột ngột ra đi em thật ngỡ ngàng. Đâu còn có cơ hội để trả lời chị nữa. Dù không trả lời nhưng chắc là chị biết em không bao giờ quên những ngày tháng ấy em đã theo đuổi người em họ của chị.. Ở tuổi học trò vào những tháng cuối cùng của Trung Học em đã đạp xe đạp đến căn nhà thương yêu ở đường Le Lợi, Saigon để được thấy một chiếc xe Jeep đâu trước nhà với mấy sỹ quan Cận Vệ đang chờ đón Người Yêu của chị. Cuộc tình của chị hồi đó thật đẹp và đã để lại một kỷ niệm mãi mãi cho Đời đó là Kỳ Duyên và các cháu.Dù chị đã lên đến tuyệt đỉnh danh vọng nhưng không bao giờ chị quên đứa con trai lấc cấc này thuở ấy. Chị vẫn thương và vẫn nhắc. Dù ở đâu và lúc nào tình cảm chị cho em và ngược lại em cho chị vẫn như những ngày của năm 1963 ấy. Em cám ơn chị về tính cảm này và em tin rằng nếu chị đã lên đến nấc cao nhất mà một người đàn bà Việt Nam có thể tới được khi còn sinh tiền, thì, về cuộc sống Bên Kia chị cũng sẽ có một nơi cao trọng dành cho chị: Một Người Đẹp của Việt Nam, một trong những Tạo Vật Tuyệt Vời của Tạo Hoá.Chúc chị lên đường bình yên.Vũ Thành An”