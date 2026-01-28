không niệm | thi sĩ





k. h. ô. n. g. n.i.ệ.m





Tìm cho ra bài hát cũ

Nhẹ nhàng gỡ rối chân mây

Nốt chùng kéo nhau thất lạc

Từ em xăm trổ chân mày



Ta hát lời xưa thuần mộc

Miên hoa vẫn ngủ bên trời

Tiếng lặng thinh của tố chất

Ngọc làm hồn đá rụng rơi



Trăng nghiêng sao từng giọt núi

Khúc nhạc sinh thái của rừng

Bên ngoài trần gian thui thủi

Xước đầu đời buốt tâm dung



Phát tiết trường ca sa mạc*

Trên mi xanh một lượn lờ

Khi cánh diều buông tơ chỉ

Còn giữa trời một hương thơ



Em cứ thơm cho ngày mới

Phiến nâu ta gạch đã chồng

Ngọn tháp hời lên vun vút

Rồi ca đầy một niệm không





h o à n g x u â n s ơ n

27.1.2026

* Bùi Giáng, Sa Mạc Phát Tiết



•





t. h. i. s. ĩ





dù cho mưa xuống

lửa cũng không tắt

thi sĩ thi sĩ

nóng bừng nóng bừng



làm thơ kiếp nạn

sinh nhau ác hoa

lời từ tâm thốn

khi lệ đã nhòa



nơi trời sụp tối

hồn đi ăn sương

chia cùng đơn lẻ

câu thơ đứng đường



em sắc tố lạ

cho thuần nhiên mê

vệt đời hư hảo

trăng muôn dặm về



khi ta là sáo

gió huýt trên môi

còi lan biên đạo

thơ viết đã đời



• •

h o à n g x u â n s ơ n

16 janvier 26

* minh họa Đinh Cường