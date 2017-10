Trần KhảiBây giờ là đỡ rồi. Bây giờ đã qua thời bao cấp. Bây giờ kinh tế thị trường, khi nhà nước chịu đầu hàng một phần lý thuyết kinh tế... và dân đỡ đói hơn, phần nào.Trong bài viết tưạ đề “Việt Nam 40 năm qua và những năm tới: Cần một nền kinh tế thị trường định hướng phát triển” trên tạp chí Thời Đại số 33, tháng 7/2015, GS Trần Văn Thọ kể về một thời u ám:“Mười năm sau 1975 là một trong những giai đoạn tối tăm nhất trong lịch sử Việt Nam. Chỉ nói về mặt kinh tế, là một nước nông nghiệp (năm 1980, 80% dân số sống ở nông thôn và 70% lao động là nông dân) nhưng Việt Nam thiếu ăn, nhiều người phải ăn bo bo trong thời gian dài. Lượng lương thực tính trên đầu người giảm liên tục từ năm 1976 đến 1979, sau đó tăng trở lại nhưng cho đến năm 1981 vẫn không hồi phục lại mức năm 1976. Công thương nghiệp cũng đình trệ, sản xuất đình đốn, vật dụng hằng ngày thiếu thốn, cuộc sông của người dân vô cùng khốn khó. Ngoài những khó khăn của một đất nước sau chiến tranh và tình hình quốc tế bất lợi, nguyên nhân chính của tình trạng nói trên là do sai lầm trong chính sách, chiến lược phát triển, trong đó nổi bật nhất là sự nóng vội trong việc áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa trong kinh tế ở miền Nam... Nguy cơ thiếu ăn kéo dài và những khó khăn cùng cực khác làm phát sinh hiện tượng "phá rào" trong nông nghiệp, trong mậu dịch và trong việc quyết định giá cả lương thực đã cải thiện tình hình tại một số địa phương. Nhưng phải đợi đến đổi mới (tháng 12/1986) mới có biến chuyển thực sự. Do tình trạng đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong 10 năm trước đổi mới chỉ tăng 35%, trong thời gian đó dân số tăng 22%. Như vậy, GDP đầu người trung bình tăng chỉ độ 1% (mỗi năm)...”Sợ quá rồi, một thời bao cấp đói thê thảm...Trong tuần này có một ngày để nhân loại nghĩ về đói, về cứu đói, về làm sao cho đủ ăn, làm sao cho dư ăn...Đó là ngày 16 tháng 10, có tên chính thức là “Ngày Lương thực thế giới (World Food Day)”...Tự điển Bách khoa mở ghi rằng Ngày Lương thực thế giới, viết tắt là WFD (World Food Day) được cử hành vào ngày 16 tháng 10 hàng năm trên khắp thế giới, để kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc của Liên Hiệp Quốc năm 1945. Ngày này cũng là Ngày Khoa học kỹ thuật thực phẩm.Ngày Lương thực thế giới được các nước thành viên của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc thiết lập tại Đại hội lần thứ 20 của Tổ chức này trong tháng 11 năm 1979. Phái đoàn Hungary - do tiến sĩ Pál Romány, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Hungary thời bấy giờ lãnh đạo – đã đề xuất ý tưởng cử hành Ngày Lương thực thế giới trên toàn cầu. Từ đó, ngày Lương thực thế giới được cử hành hàng năm ở hơn 150 quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề nghèo và đói, về sử dụng hợp lý lương thực và thực phẩm.Ngày Lương thực thế giới được tổ chức hàng năm ở hơn 150 quốc gia.Tuy nhiên, các quốc gia đói nhất vẫn là các nước nổ nhiều nhất.Thí dụ, tại Bắc Hàn và Việt Nam:“Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tổ chức các hội thảo chuyên đề và tham quan các địa điểm có dự án nông nghiệp....Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với FAO tổ chức sự kiện này. Năm 2015, lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 35 được tổ chức tại Lào Cai, tỉnh trọng tâm của chương trình chung của Liên hợp quốc do FAO chủ trì về lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực nhằm chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng và thấp còi ở trẻ em.”Các thông kê trong năm 2017 và 2016 cho thấy dân VN vẫn chưa hết nạn đói.Báo Việt Nam Mới hôm 14/09/2017 kể: 70% trẻ Việt thiếu kẽm – Một trong những nguyên nhân biếng ăn, thấp còi...Con số 70% là kinh khủng. Bởi vậy, làm sao thi thế Vận, đá World Cup nổi...Bản tin nói là theo số liệu tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, gần 70% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, thấp còi.Một thống kê khác cũng thê thảm, theo báo Đời Sống & Pháp Lý ngày 10/07/2017:“Ở Việt Nam, trẻ em suy dinh dưỡng xuất phát từ nhiều nguyên nhân...Năm 2015, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi là 24,6%, thể nhẹ cân là 14,1%. Tỉ lệ suy dinh dưỡng vẫn tập trung cao ở những nơi khó khăn như Tây Nguyên, trung du và miền núi phía Bắc với tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi tương ứng là 34,2% và 30,3%, nhẹ cân là 21,6% và 19,5%...”Trong khi đó, báo Dân Việt ngày 08/06/2017 nêu vấn đề “Tại sao phải ăn thực phẩm bẩn: Sạch chỉ để cho người nước ngoài ăn?”Bản tin nói rằng trong khi người tiêu dùng “đỏ con mắt” tìm kiếm nguồn thực phẩm sạch, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này lại nêu ra nghịch lý rất khó tiếp cận thị trường. Với một môi trường kinh doanh thực phẩm bát nháo như hiện nay, doanh nghiệp, đơn vị làm ra sản phẩm sạch xuất khẩu ra nước ngoài có khi còn dễ hơn bán trong nước.Nan đề vậy.