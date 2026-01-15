Sau vụ Mỹ đòi lấy Greenland làm tiểu bang thứ 51, lại thêm Đại sứ Mỹ tại Iceland nói rằng quốc gia Iceland sẽ trở thành tiểu bang thứ 52. Chính phủ Iceland nổi giận.



Bản tin của Sean Boynton, trên báo Global News hôm 15/1/2026 có nhan đề "Iceland the ’52nd state’? US ambassador nominee’s comment sparks alarm" (Iceland trở thành ‘tiểu bang thứ 52’? Bình luận của ứng cử viên đại sứ Mỹ gây lo ngại) gây sóng gió cho Châu Âu: hễ là quốc gia nhỏ, là bị Mỹ đòi sáp nhập?

Chính phủ Iceland cho biết họ đang yêu cầu câu trả lời từ Hoa Kỳ sau khi ông Billy Long, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm đại sứ tại Iceland, được cho là đã nói "có vẻ như đùa" về việc quốc gia châu Âu này sẽ trở thành "tiểu bang thứ 52".

Tờ Politico đưa tin hôm thứ Tư rằng Long, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa và là đồng minh trung thành của Trump, đã được nghe nói đùa với các thành viên Hạ viện Mỹ trong phòng họp tối thứ Ba rằng "Iceland sẽ là tiểu bang thứ 52 và ông ấy sẽ là thống đốc".

Bình luận này đã gây ra sự lo ngại trong bối cảnh những phát ngôn của Trump về việc Mỹ tiếp quản Greenland, quốc gia láng giềng của Iceland, cũng như những lời nói đùa trước đây của ông về việc biến Canada thành "tiểu bang thứ 51".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iceland nói với Global News rằng họ đang điều tra vụ việc.

"Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Iceland để xác minh tính xác thực của những bình luận được cho là đã được đưa ra," ông Ægir Þór Eysteinsson cho biết trong một email.

Long đã xin lỗi về những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với Arctic Today, giải thích rằng chúng được đưa ra để đáp lại một câu nói đùa về Thống đốc Louisiana Jeff Landry, đặc phái viên của Trump tại Greenland, trở thành thống đốc của vùng lãnh thổ này sau khi nó trở thành một phần của Mỹ.

Một dự luật của đảng Cộng hòa được đưa ra tại Quốc hội tuần này không chỉ cho phép Trump sáp nhập hoặc mua lại Greenland, mà còn đẩy nhanh quá trình cấp quy chế tiểu bang cho vùng lãnh thổ này.

“Không có gì nghiêm túc cả, tôi đang ở cùng một số người mà tôi chưa gặp trong ba năm, và họ đang nói đùa về việc Jeff Landry trở thành thống đốc Greenland và họ bắt đầu nói đùa về tôi, và nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi xin lỗi,” Long nói.

“Tôi xin lỗi và đó là bình luận duy nhất của tôi, tôi mong muốn được làm việc với người dân Iceland và tôi xin lỗi vì điều đó đã bị hiểu theo cách đó, tôi đang ở cùng một nhóm bạn và không có gì nghiêm túc cả,” ông nói thêm.

Long chưa công khai thừa nhận những bình luận này hoặc cho biết ông đã liên hệ với chính phủ Iceland hoặc các nhà ngoại giao ở Washington.Những bình luận này được đưa ra trước cuộc họp cấp cao giữa các bộ trưởng ngoại giao của Greenland và Đan Mạch với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington vào thứ Tư. Sau cuộc họp, các bộ trưởng tham dự thừa nhận rằng họ vẫn chưa thay đổi quan điểm về mục tiêu của Trump trong việc mua lại Greenland, nhưng các quan chức đã đồng ý tiếp tục hợp tác để tìm ra giải pháp cho vấn đề an ninh của vùng lãnh thổ này.Ông Sigmar Guðmundsson, thành viên đảng cầm quyền Viðreisn của Iceland, nói với tờ báo địa phương MBL rằng những bình luận của Long về việc biến Greenland thành "tiểu bang thứ 52" cần được xem xét nghiêm túc, do sự bất ổn xung quanh chủ quyền của Greenland và mục tiêu lãnh thổ của Trump ở Bắc Cực và Tây bán cầu.“Không nghi ngờ gì nữa, điều này rất nghiêm trọng đối với một quốc gia nhỏ như Iceland. Chúng ta cần hiểu rằng tất cả các lập luận về an ninh mà Mỹ đưa ra liên quan đến Greenland cũng áp dụng cho Iceland,” ông Guðmundsson nói.Trong khi Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị dưới sự kiểm soát của Vương quốc Đan Mạch, Iceland là một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên minh châu Âu, cũng như là đồng minh NATO của Mỹ và Canada.Chính phủ Iceland đã nhiều lần bày tỏ sự đoàn kết với Greenland và chủ quyền của nước này trước những lời đe dọa của Trump.Một bản kiến ​​nghị do người dân Iceland khởi xướng tuần này, kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir từ chối đề cử Long làm đại sứ Mỹ, đã thu được gần 3.000 chữ ký trong hai ngày đầu tiên.Bản kiến ​​nghị nói rằng những bình luận của Long, ngay cả khi chỉ là nói đùa, "là sự xúc phạm đối với Iceland và người dân Iceland, những người đã phải đấu tranh cho tự do của mình và luôn là bạn bè của Hoa Kỳ."Việc đề cử Long làm đại sứ tại Iceland đã chính thức được trình lên Thượng viện Mỹ vào thứ Ba. Thông tin này được công bố lần đầu tiên vào tháng Tám sau khi Trump cách chức ông khỏi vị trí ủy viên IRS, chưa đầy hai tháng sau khi ông được xác nhận.Trong một chứng nhận năng lực cho việc đề cử gửi đến ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng Mười Một, Long được ca ngợi vì "kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và khả năng xây dựng mối quan hệ chiến lược với các nhà lãnh đạo trong nước và quốc tế" khiến ông "hoàn toàn đủ điều kiện để phục vụ với tư cách là Đại sứ Hoa Kỳ tại Iceland."