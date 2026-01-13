Trump thuê thêm lao động nước ngoài với lương rẻ mạt, nhập vào Mỹ bằng Visa H-2A và H-2B. Tổ chức Trump đã tìm cách đưa ít nhất 2.069 công nhân nước ngoài vào Hoa Kỳ kể từ năm 2008.



Theo báo Forbes Magazine. Vườn nho của Trump tìm kiếm lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn sau khi chính quyền Trump thay đổi chính sách.

Vài tuần sau khi chính quyền Trump hạ mức lương tối thiểu cho một số công nhân nông nghiệp tạm thời, Tổ chức Trump Organization đã xin phép thuê 36 công nhân nước ngoài cho nhà máy rượu vang ở Virginia với mức lương thấp hơn gần 2 đô la mỗi giờ so với mức lương trước đây – điều này cho thấy sự phụ thuộc liên tục của công ty vào lao động nước ngoài ngay cả khi Tổng thống Donald Trump lập luận rằng người Mỹ đang bị mất việc làm.

Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Lao động của Trump đã ban hành một quy định thay đổi cách tính lương cho một số công nhân nông nghiệp nước ngoài tạm thời theo thị thực H-2A, làm giảm mức lương cho một số công việc nhất định.

Hai tháng sau, Tổ chức Trump đã nộp hồ sơ xin phép thuê 36 công nhân nước ngoài thông qua thị thực H-2A cho nhà máy rượu vang ở Virginia từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2026, nói rằng họ không thể tìm đủ công nhân Mỹ và việc thuê lao động nước ngoài sẽ không làm tổn hại đến mức lương hoặc điều kiện làm việc trong nước.

Mức lương cho các công việc này là 13,90 đô la mỗi giờ – thấp hơn 1,91 đô la so với mức lương mà nhà máy rượu vang đã trả vào năm 2025 và thấp hơn mức lương mà họ đã đưa ra cho các vị trí tương tự kể từ năm 2021, theo hồ sơ của Bộ Lao động.

Tổ chức Trump đã tìm cách đưa ít nhất 2.069 công nhân nước ngoài vào Hoa Kỳ kể từ năm 2008, năm đầu tiên có hồ sơ trực tuyến.

Trump phần lớn tránh chỉ trích việc sử dụng lao động nước ngoài trong nông nghiệp, nhưng sự phụ thuộc liên tục của công ty ông vào lao động nước ngoài tạm thời lại trái ngược với thông điệp chính trị của ông rằng công nhân nước ngoài đang chiếm đoạt việc làm của người Mỹ và làm giảm mức lương ở Mỹ.

Người phát ngôn của Nhà Trắng và Tổ chức Trump đã không trả lời các câu hỏi.



Thông tin liên quan: Việc Tổ chức Trump nộp hồ sơ diễn ra trong bối cảnh Trump tăng cường chiến dịch trấn áp nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, được đánh dấu bằng việc tăng cường thực thi pháp luật của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Chính quyền Trump đã nhắm mục tiêu vào thị thực H-1B, khác với loại thị thực mà các doanh nghiệp của ông sử dụng, loại thị thực này dành cho những người lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực chuyên biệt như kỹ thuật, kế toán và nghệ thuật. Vào tháng 9, ông đã áp đặt khoản phí 100.000 đô la cho nhiều đơn xin thị thực H-1B.

Luật pháp Hoa Kỳ cho phép các công ty thuê lao động nước ngoài thông qua thị thực tạm thời khi họ không thể tìm được người lao động Mỹ. Tổ chức Trump đã nhiều lần sử dụng hai chương trình này—H-2A dành cho công nhân nông nghiệp và H-2B dành cho các công việc trong ngành dịch vụ tại các câu lạc bộ như Mar-a-Lago. Để sử dụng các chương trình này, các doanh nghiệp trước tiên phải được Bộ Lao động chấp thuận và sau đó nộp đơn lên Bộ An ninh Nội địa, trước khi Bộ Ngoại giao cấp thị thực ở nước ngoài. Công dân của khoảng 90 quốc gia đủ điều kiện nhận các loại thị thực này. Để có được chúng, người sử dụng lao động tiềm năng phải “chứng minh rằng không có đủ công nhân Mỹ có khả năng, sẵn sàng, đủ điều kiện và sẵn sàng làm công việc tạm thời”, và việc sử dụng lao động nước ngoài ngắn hạn “sẽ không ảnh hưởng xấu đến tiền lương và điều kiện làm việc của những người lao động Mỹ có công việc tương tự”, theo Bộ Lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Virginia vào tháng 11 năm 2025 là 3,5%, theo Cục Thống kê Lao động. Để xác định mức lương tối thiểu cho người giữ thị thực, bộ này tính toán “mức lương ảnh hưởng bất lợi” khác nhau tùy theo tiểu bang hoặc khu vực. Vào tháng 10, Bộ Lao động đã ban hành quy định cuối cùng tạm thời sửa đổi phương pháp xác định mức lương cho một số ngành nghề, làm giảm mức lương. Tình trạng “cuối cùng tạm thời” của quy định có nghĩa là nó có hiệu lực ngay lập tức, mặc dù vẫn cho phép công chúng bình luận trước khi chính thức được ban hành. Thời hạn bình luận là ngày 1 tháng 12. Có vẻ như Bộ Lao động chưa công bố ngày ban hành quy định cuối cùng. Trump có thể kiếm thu nhập từ các doanh nghiệp của mình trong thời gian tại chức thông qua Quỹ tín thác có thể thu hồi Donald J. Trump, cùng một phương tiện mà ông đã sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, theo các bản công bố tài chính và hồ sơ pháp lý. Ông là người đóng góp và thụ hưởng duy nhất, trong khi Donald Trump Jr. giữ vai trò người quản lý quỹ. Tổ chức Trump đã xác nhận trong một hồ sơ quy định vào tháng 4 tại Vương quốc Anh rằng Trump vẫn giữ quyền kiểm soát các doanh nghiệp của mình trong thời gian tại chức.

Con số đáng chú ý

602: Tổng số lao động nước ngoài mà Tổ chức Trump đã tìm cách thuê trong suốt 5 năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, theo dữ liệu của Bộ Lao động.

Những điều cần theo dõi

Dự kiến, Tổ chức Trump sẽ nộp thêm các yêu cầu cấp thị thực H-2B vào đầu năm nay cho các công việc thời vụ tại Câu lạc bộ golf Trump National ở Bedminster, New Jersey, dựa trên mô hình tuyển dụng của họ trong những năm gần đây. Ngoài ra, vụ kiện phản đối quy định tiền lương sửa đổi của Bộ Lao động đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ ban đầu. Hiện chưa rõ khi nào quy định tạm thời cuối cùng sẽ được chính thức hóa.

Thông tin liên quan

Theo yêu cầu của Tổ chức Trump, những công nhân từng làm việc tại nhà máy rượu vang của ông Trump sẽ được trả 16,16 đô la mỗi giờ nếu họ quay lại làm việc vào năm 2026.

Định giá của Forbes

Forbes ước tính tài sản của Donald Trump hiện nay khoảng 6,7 tỷ đô la, tăng khoảng 2,4 tỷ đô la kể từ khi ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 năm 2024. Phần lớn tài sản của ông hiện nay đến từ tiền điện tử, chứ không phải bất động sản và các câu lạc bộ golf.