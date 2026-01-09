Kinh Tế Việt Nam Tăng Trưởng 8,02% Năm 2025, Cao Nhất Trong Ba Năm



HÀ NỘI — Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, mức cao nhất trong ba năm qua, theo số liệu chính thức công bố ngày 5 tháng 1 năm 2026.





Theo Tổng Cục Thống Kê, tổng sản lượng quốc nội tăng 8,46% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng cao nhất của quý cuối năm kể từ ít nhất năm 2011. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,62%.





Nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, dù thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan “có đi có lại” của Hoa Kỳ.





Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 đạt 475 tỷ Mỹ kim, tăng 17% so với năm trước. Nhập khẩu đạt 455 tỷ Mỹ kim, tăng 19,4%, đưa cán cân thương mại thặng dư khoảng 20 tỷ Mỹ kim.





Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 153,2 tỷ Mỹ kim. Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam mua nhiều nhất từ Trung Quốc, với tổng giá trị 186 tỷ Mỹ kim.





Trong năm 2024, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn thứ ba với Việt Nam, sau Trung Quốc và Mexico. Sang năm 2025, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt 133,9 tỷ Mỹ kim, tăng 28,2% so với năm trước.





Lạm phát tại Việt Nam trong năm 2025 ở mức 3,31%. Giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 27,62 tỷ Mỹ kim, tăng 9% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.