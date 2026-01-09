Hyundai Và Boston Dynamics Trình Diễn Robot Hình Người Atlas Tại CES



Hyundai Motor Group vừa giới thiệu thế hệ kế tiếp của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây không còn là mô hình trình diễn hay ý tưởng thử nghiệm. Atlas lần này là một robot đang hoạt động, được thiết kế để làm việc trong nhà máy thật, đảm nhiệm những công việc cụ thể trong dây chuyền sản xuất. Ảnh: chụp lại từ youtube.



Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế.





Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.





Theo Hyundai, Atlas không còn là mô hình ý tưởng. Phiên bản thương mại của robot này hiện đã được đưa vào sản xuất thử nghiệm và sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2028 tại nhà máy xe điện của Hyundai gần thành phố Savannah, bang Georgia. Đây sẽ là nơi Atlas lần đầu tiên đảm nhiệm các công việc cụ thể trong dây chuyền lắp ráp xe.





Cùng với màn trình diễn Atlas, Hyundai công bố một kế hoạch đầy tham vọng: đến năm 2028, tập đoàn sẽ sản xuất khoảng 30.000 robot Atlas mỗi năm. Việc chế tạo sẽ diễn ra tại khu tổ hợp sản xuất công nghệ cao của Hyundai ở Georgia, sau đó các robot này sẽ được phân bổ dần cho các nhà máy và kho vận của Hyundai trên toàn cầu.





Trong giai đoạn đầu, Atlas sẽ đảm nhận những công việc đã được chứng minh là giúp tăng an toàn và độ chính xác, như sắp xếp linh kiện theo thứ tự cho dây chuyền sản xuất. Đến khoảng năm 2030, robot này sẽ được huấn luyện để trực tiếp lắp ráp các bộ phận xe. Về lâu dài, Atlas sẽ gánh các công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại, đòi hỏi mang vác lớn — những khâu dễ gây mệt mỏi và chấn thương cho công nhân.





Boston Dynamics cho biết Atlas có thể nâng vật nặng khoảng 50 ký, vận hành hoàn toàn tự động và học một nhiệm vụ mới trong thời gian rất ngắn, chỉ dưới một ngày. Robot này là kết quả của hơn một thập niên phát triển, và lần đầu tiên được đưa vào môi trường sản xuất quy mô lớn thay vì chỉ dùng để trình diễn kỹ thuật.





Boston Dynamics là công ty robot có trụ sở tại Massachusetts, nổi tiếng từ lâu với robot bốn chân Spot. Trước buổi trình diễn Atlas, Hyundai đã mở màn sự kiện bằng màn “nhảy đồng diễn” của bốn robot Spot theo nhạc K-pop, tạo không khí sôi động cho hội trường. Hyundai hiện đã sử dụng nhiều robot khác của Boston Dynamics trong sản xuất. Robot bốn chân Spot được dùng để giám sát an toàn và thu thập dữ liệu tại các cơ sở công nghiệp, trong đó có khu tổ hợp Savannah. Robot kho vận Stretch, chuyên bốc dỡ hàng hóa, đã xử lý hơn 20 triệu thùng hàng trên toàn thế giới kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 2023.





Tại CES, Hyundai cũng công bố hợp tác với Google DeepMind nhằm tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các robot của Boston Dynamics. Đây là mối quan hệ quen thuộc, bởi Google từng sở hữu Boston Dynamics trước khi bán lại cho SoftBank; Hyundai mua lại công ty này từ SoftBank vào năm 2021.

Việc trình diễn robot hình người trực tiếp trước công chúng được xem là hiếm hoi trong ngành, vì các hãng robot thường tránh rủi ro trục trặc kỹ thuật. Nhiều công ty chỉ công bố video đã được biên tập, thay vì để robot hoạt động trực tiếp trên sân khấu. Buổi trình diễn Atlas lần này diễn ra trơn tru, không gặp sự cố.





Kết thúc phần trình diễn, nguyên mẫu Atlas giới thiệu thêm một mô hình tĩnh của phiên bản mới, có màu xanh và thiết kế hơi khác so với bản đang chạy thử.





Chiến lược robot hình người là một phần trong kế hoạch đầu tư lớn của Hyundai tại Hoa Kỳ, với tổng mức dự kiến lên tới 26 tỷ mỹ kim, bao gồm mở rộng sản xuất xe, xây dựng nhà máy thép mới và phát triển hạ tầng robot – trí tuệ nhân tạo. Theo Hyundai, việc kết hợp kinh nghiệm robot của Boston Dynamics với quy mô sản xuất toàn cầu của tập đoàn sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đưa robot hình người vào sản xuất đại trà.

Giới phân tích nhận định, Atlas đánh dấu một bước chuyển quan trọng: robot hình người không còn chỉ là biểu tượng của công nghệ tương lai, mà đang trở thành một phần lực lượng lao động trong các nhà máy, bắt đầu từ những công việc cụ thể, an toàn, và có thể mở rộng nhanh trong vài năm tới.



