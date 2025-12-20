Trump đã phá hỏng lễ Giáng sinh, giá mọi thứ tăng vọt, 4/10 dân Mỹ cắt giảm chi tiêu, 6/10 dân Mỹ cắt giảm mua quà tặng mùa lễ



Đài Fox cũng than trời vì giá cả mọi thứ ở siêu thị tăng vọt, tỷ lệ ủng hộ Trump thấp chưa từng có. Bài sau đây là của John Mac Ghlionn trên báo the Hill, nhan đề "How President Trump ruined Christmas" (Cách Tổng thống Trump đã phá hỏng mùa lễ Giáng sinh).





Tổng thống Trump đã vượt qua các xì căng đan bê bối, các cuộc luận tội, các cuộc điều tra, những thất bại trong bầu cử và đủ các vụ kiện tụng khiến một công ty luật cỡ trung phải khóc ròng. Nhưng mùa đông này, Trump đang phải đối mặt với điều mà Trump không thể dùng lời lẽ hoa mỹ hay quát tháo để giải quyết: giá cả. Giá cả thực tế. Giá cả ở siêu thị. Loại giá cả khiến bạn cảm thấy như bị xúc phạm cá nhân khi nhìn vào hóa đơn. Và người Mỹ đã quá mệt mỏi với việc bị xúc phạm.





Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ khi Nixon bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa trong bộ vest của mình. Ngay cả những người Cộng hòa cũng bắt đầu thừa nhận có điều gì đó không ổn. Các chiến lược gia đang hoảng loạn. Cử tri đang cau mày. Không có gì cảm thấy ổn định nữa, ngoại trừ giá cả hàng hóa, mà giờ đây dường như đã gắn liền với giá của các khoáng sản quý hiếm.





Khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ xảy ra vào ngày 7 tháng 12/2025, khi Trump bật băng tần “Fox & Friends”, người bạn đồng hành tinh thần lâu năm của Trump, và thấy Peter Schiff bình tĩnh chỉ ra rằng người Mỹ hiện không đủ khả năng mua nhiều thứ. Schiff không la hét hay chỉ trích tổng thống. Ông chỉ đơn giản nói ra điều hiển nhiên: giá cả đang tăng, tiền lương không tăng và thuế quan của Trump đang làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Phản ứng của Trump rất nhanh chóng và dữ dội. Trump chụp mũ, buộc tội Schiff là một "kẻ thất bại ghét Trump", yêu cầu điều tra các nhà sản xuất đài TV này và cho rằng một thế lực nào đó đang xâm nhập vào mạng lưới truyền hình này.





Nhưng bất kể Trump tạo ra bao nhiêu kẻ thù, cử tri đều biết khi nào họ đang bị bóp nghẹt. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 26% người Mỹ nghĩ rằng Trump đang xử lý tốt vấn đề chi phí sinh hoạt.





Ngay cả cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich (Đảng Cộng hòa, Georgia), người đã bảo vệ mọi tổng thống Cộng hòa kể từ thời kỳ đồ đồng, cuối cùng cũng đã giương cờ đỏ. Ông cảnh báo rằng việc bỏ qua vấn đề giá cả không phải là một chiến lược mà là tự gây hại chính trị. Bạn có thể hét lên "Tin giả" với một phóng viên. Bạn không thể hét lên điều đó với kệ hàng siêu thị. Như Gingrich đã nói, bất kỳ người Cộng hòa nào phủ nhận vấn đề này "đều không lắng nghe người dân Mỹ".



Giá cả cảm thấy thực tế bởi vì mọi người cảm nhận được chúng, và ở một quốc gia tự do, nhận thức nhanh chóng trở thành hiện thực. Khi cử tri của bạn quyết định rằng hàng hóa không thể mua nổi, không có lời biện hộ hay lời lẽ hùng hồn nào có thể khiến họ tin ngược lại. Và nỗi đau từ giá cả tăng cao giờ đây lại đi kèm với một điều thậm chí còn khó bỏ qua hơn: hành vi ngày càng thất thường của Trump.Khi không so sánh các nữ phóng viên với động vật nuôi trong trang trại, Trump lại lên Truth Social đăng tải những dòng suy nghĩ hỗn loạn như một cuốn nhật ký mà chẳng ai muốn đọc. Tất nhiên, Trump luôn là người hay la lối, nhưng những cơn bộc phát gần đây không chỉ đơn thuần là những cơn giận dữ nhất thời. Nó diễn ra ở một cấp độ hoàn toàn khác. Hàng trăm bài đăng mỗi giờ. Hình ảnh do AI tạo ra.Những thuyết âm mưu lan truyền như chuột trong kho thóc. Trump vu khống, cáo buộc bà Michelle Obama điều khiển bút ký tự động của Tổng thống Biden. Trump ám chỉ Canada đang can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Trump tuyên bố đảng Dân chủ đã làm giả số liệu về khả năng chi trả. Trump cảnh báo về những kẻ thù bí ẩn và những âm mưu tưởng tượng. Đó là một bức tranh hỗn loạn của sự giận dữ, hoang tưởng và những chữ viết hoa.

Và Trump làm điều đó vào tháng Mười Hai, tháng mà người Mỹ khao khát được nghỉ ngơi. Họ muốn đèn trang trí. Những bài hát Giáng sinh. Sôcôla nóng. Họ muốn quên đi những khoản nợ quá hạn và giả vờ rằng nền kinh tế không đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Họ muốn hòa bình trên trái đất, hoặc ít nhất là sự im lặng từ tổng thống của họ vào lúc 3 giờ sáng.





Nhưng thay vào đó, họ lại nhận được một người đàn ông đăng bài liên tục như một thiếu niên nghiện cà phê bị nhốt trong tầng hầm với ba bộ định tuyến và một mối thù hận.

Giáng sinh không có cơ hội nào cả.





Các gia đình đã phải thắt chặt chi tiêu. Bốn trong mười (4/10) người nói rằng họ đang cắt giảm chi tiêu. Sáu trong mười (6/10) người nói rằng quà tặng cho người khác đang bị cắt giảm. Năm nay, những chiếc vớ Giáng sinh trên khắp nước Mỹ sẽ không được lấp đầy bằng đồ điện tử hay đồ chơi mà bằng món quà mà mọi chính trị gia đều tặng miễn phí: sự thất vọng.





Thuế quan đã biến việc mua sắm Giáng sinh thành một hình thức mạo hiểm tài chính. Các doanh nghiệp nhỏ đang bị siết chặt đến mức giờ đây họ đo lường thành công bằng việc liệu họ có thể vượt qua một chu kỳ nhập cảng nữa mà không phải rơi nước mắt hay không.





Hãy lấy một nền kinh tế mong manh. Thêm vào đó là một tổng thống đang truyền bá sự bất ổn tinh thần của mình cho hàng triệu người. Kết hợp với một tháng đòi hỏi sự ổn định cảm xúc hơn bất kỳ tháng nào khác. Kết quả rất đơn giản: Trump đã giẫm đạp lên Giáng sinh, bằng chân trần, và làm tan nát nó.