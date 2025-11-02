1.

Chớm thu hiu hắt đồi hoang cũ

Lối mòn cỏ lấp dấu chân xưa

Người đi vạn dặm không tung tích

Để lại muôn lời rơi như mưa.





2.

Từng bước động vang trời kim-cổ

Mỗi lời trùm lấp hướng đông-tây

Lên non chạm đến vô biên xứ

Xuống đèo hoa trắng trùng trùng mây.





3.

Cỏ dại xanh rờn trên lá úa

Cây già sừng sững giữa non cao

Sư tử xa rừng im tiếng hống

Sấm động ngang trời, đất nghiêng chao.





4.

Trăm năm dội lại đời hưng-phế

Cổ lụy sơn hà nghìn dặm đau

Lữ thứ độc hành đường mây bạc

Phơ phất ven rừng chập chùng lau.





5.

Xao xuyến thương ai chiều thu quạnh

Lá úa năm rồi đã mục khô

Cùng với trăng sao nhịp thở dài

Vào dòng phổ độ kiếp trần ai.





6.

Bến không bàng bạc hoa trời rải

Lòng còn vương vấn việc mai sau

Đường dài chưa mỏi chân đại sĩ

Lão bệnh tạm dừng gót vân du.





7.

Tự tình không hổ trang kinh sử

Đạo phong, uy đức, tỏa muôn nơi

Tinh hoa thiên cổ lưu hậu thế

Cao vút tầng không hạc ngang trời.



(Kính dâng ân sư Tuệ Sỹ

nhân lễ Đại Tường của Người)





CHÁNH PHÁP Số 168, tháng 11.2025

NỘI DUNG SỐ NÀY:

· THƯ TÒA SOẠN, trang 2

· BẤT LAI BẤT KHỨ, DƯƠNG CẦM (thơ Vĩnh Hữu TK), trang 6

· TUỆ SỸ ĐẠO SƯ, NGƯỜI THẦY TRONG TÔI (Nguyên Siêu), trang 7

· NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC CHO NỀN PHẬT GIÁO ÂU-MỸ, t.t. (HT. Thích Trí Chơn), trang 11

· ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ QUÁ VÃNG (GHPGVNTNHK), trang 12

· TIỂU SỬ TLHT TUỆ SỸ (Môn đồ pháp quyến), trang 13

· CHỚM THU 5 CHỮ (thơ Thy An), trang 16

· TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ... (Nguyên Siêu), trang 17

· NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA HT TUỆ SỸ (Thích Minh Hải), tr. 18

· 10 BÀI HAIKU (thơ Pháp Hoan), trang 23

· AN NHIÊN (Nhóm Áo Lam), trang 24

· KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN GỐC KINH A-HÀM (Thích Nguyên Hiền), trang 25

· CHÁNH NIỆM TRÊN CÁC CẢM THỌ (TN Hằng Như), trang 32

· ĐẠI LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ – NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 14 (Thích Chúc Đại), trang 35

· ĐỌC KINH DU HÀNH – TƯỞNG NHỚ ÔN TUỆ SỸ (Hạnh Thân), trang 39

· TUỆ CA – DUYÊN THƠ NHẠC TỪ THI PHẨM “GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN” ... (Hạnh Chi), trang 43

· ÔN HỌC GIẢ (thơ Đồng Thiện), trang 46

· CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG (Tuệ Uyển Nhi), trang 47

· THẦY TUỆ SỸ (thơ Diệu Viên), trang 48

· TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

· BẢN SANH: TRUYỆN 2 – JATAKA TALES: STORY 2 (Nguyên Giác), trang 51

· GIẢ TIẾNG CHIM KÊU (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 53

· NGÀY VỀ NGUỒN, HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN 14 – KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP CHÙA BẢO QUANG (Thanh Huy), tr. 54

· TÌNH NGƯỜI TRONG CƠN BÃO (Lê Hứa Huyền Trân), tr. 57

· GĐPT và THỊ PHI (Tâm Thường Định), trang 60

· SỢ QUÊN NHỮNG TRIỀN THU (thơ Biện Bạch Ngọc), trang 61

· LÀN SÓNG VÔ THANH (Lãng Thanh), trang 63

· ĐẠI BI TRÌ NGHIỆM (Truyện cổ Phật Giáo), trang 64

· CỞI TRÓI tập 2 – chương 18, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), tr. 66

· CÁT BỤI VÔ THƯỜNG (thơ Nhật Quang), trang 67

· HỒNG TÀN (thơ Bỉ Hao), trang 69



