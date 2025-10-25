Trump dọa bộ chiến ở Venezuela trong khi cứu trợ 40 tỷ USD để tiếp cận mỏ uranium của Argentina./ Mỹ chỉ kiếm cớ vì LHQ nói Venezuela không làm ma túy / Mỹ hài lòng: Panama rút khỏi Vành đai Con đường của TQ./ Trump cắt viện trợ toàn cầu để ưu tiên đầu tư vào khai mỏ đất hiếm Châu Phi.



Trump suy tính tấn công trên đất liền tại Venezuela, nói là nhắm vào các trại ma túy, nhưng LHQ nói Venezuela không nằm trong danh sách các nước sản xuất ma túy. Tin sau đây sẽ tổng hợp từ CNN và The Telegraph.



Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở cocaine và các tuyến đường buôn bán ma túy bên trong Venezuela, mặc dù ông vẫn chưa quyết định có nên tiến hành hay không, theo ba quan chức Mỹ nói với CNN.



Những dấu hiệu bên ngoài hôm thứ Sáu cho thấy một sự leo thang quân sự lớn tiềm tàng, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh điều nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tiên tiến nhất của Hải quân hiện đang đồn trú tại châu Âu đến vùng biển Caribe trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện tại đây. Trump cũng đã cho phép đặc nhiệm CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela.



Hai quan chức cho biết, Tổng thống không loại trừ khả năng áp dụng biện pháp ngoại giao với Venezuela để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, ngay cả sau khi chính quyền đã cắt đứt các cuộc đàm phán tích cực với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong những tuần gần đây. Venezuela không được biết đến là một nguồn cung cấp cocaine lớn, nhưng chính quyền Trump đã và đang tích cực tìm cách liên kết Maduro với hoạt động buôn bán ma túy.



Một quan chức chính quyền nói với CNN rằng "Tổng thống đang cân nhắc các kế hoạch" liên quan đến các hoạt động nhắm vào các mục tiêu bên trong Venezuela, đồng thời cho biết thêm rằng "ông ấy không loại trừ khả năng ngoại giao".



Một quan chức thứ hai, người đã trực tiếp tham gia vào một số cuộc thảo luận, lập luận rằng có nhiều đề xuất đã được đề xuất lên tổng thống. Một quan chức thứ ba cho biết việc lập kế hoạch đang diễn ra trên toàn chính phủ, nhưng trọng tâm hiện đang được đặt lên hàng đầu là truy quét ma túy bên trong Venezuela bất kể Maduro nói sẵn lòng mời các công ty Mỹ vào khai thác các mỏ dầu và mỏ vàng của Venezuela để tránh chiến tranh.



Trong những ngày gần đây, Trump đã leo thang những lời lẽ gay gắt về các cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng bên trong Venezuela, trong khi quân đội Hoa Kỳ liên tục thực hiện các cuộc tấn công vào các ghe thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế. Vụ mới nhất là một cuộc tấn công vào đêm qua nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, khiến sáu người thiệt mạng và nâng tổng số tàu bị nhắm mục tiêu lên 10 và số người thiệt mạng lên 43 người, mà Maduro nói họ chỉ là ngư dân và không liên hệ ma túy, kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch vào tháng trước, theo Hegseth.



CNN trước đây đã đưa tin Trump cũng đang cân nhắc các cuộc tấn công bên trong Venezuela như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu Maduro, và bản thân Trump cũng đã công khai suy ngẫm về các hoạt động trên bộ. Tuy nhiên, tổng thống vẫn chưa nói rõ điều đó sẽ bao gồm những gì, và Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng các "tuyến đường" ma túy có thể bị nhắm mục tiêu.



Một số quan chức chính quyền đang thúc đẩy thay đổi chế độ Maduro và cho rằng chiến dịch chống ma túy có thể dẫn đến việc lật đổ Maduro. Điều này có thể xảy ra bằng cách gây áp lực lên những người xung quanh nhà lãnh đạo Venezuela, những người đã hưởng lợi từ các nguồn thu bất hợp pháp của các băng đảng, khiến họ có khả năng bị siết chặt đến mức phải cân nhắc các cách thức lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela, các nguồn tin nói với CNN. Đoạn video mới công bố cho thấy Maduro, bằng tiếng Anh, đang cầu xin hòa bình và nói muốn mời đón hãng Mỹ vài khai thác các mỏ Venezuela, quốc gia được xem là có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.



Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Venezuela không phải là quốc gia sản xuất cocaine. Hầu hết các vụ thu hoạch coca - thành phần chính của cocaine - đều tập trung ở Colombia, Peru và Bolivia. Một báo cáo thường niên của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) được công bố vào tháng 3 đã không đề cập đến Venezuela trong bốn trang dành riêng cho nạn buôn bán cocaine, thay vào đó là Ecuador, Trung Mỹ và Mexico.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Trump vẫn cho biết một số hoạt động buôn bán ma túy có đi qua Venezuela và chỉ ra rằng Maduro đã bị truy tố vào năm 2020 với các cáo buộc liên bang về tội khủng bố ma túy và âm mưu nhập cảng cocaine. "Nicolás Maduro là một kẻ buôn bán ma túy bị truy tố tại Hoa Kỳ, và ông ta là một kẻ đào tẩu khỏi công lý Hoa Kỳ", Rubio phát biểu trong chuyến đi tới Ecuador vào tháng 9.



Các quan chức chính quyền Trump cảnh báo rằng tổng thống "không vội vàng" - như một quan chức đã nói - để đưa ra quyết định, xét đến việc ông Trump hiện đang tập trung vào chuyến đi tới châu Á và các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine về việc chấm dứt chiến tranh giữa hai nước.

Mặc dù các quan chức cho biết Trump sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, nhưng hồi đầu tháng này, ông cũng đã hủy bỏ các nỗ lực tham gia đàm phán với Maduro và các quan chức cấp cao của Venezuela do Richard Grenell, đặc phái viên của tổng thống, dẫn đầu.



Các quan chức Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng một chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào một mục tiêu bên trong Venezuela có thể sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội, hoặc ít nhất là các cuộc họp báo của Quốc hội, trước khi chính quyền có thể tiến hành. Giết người mà không qua thủ tục tuyên chiến hoặc không có thủ tục pháp lý để chứng minh họ là ngư dân hay người buôn ma túy?



Hôm thứ Năm, Trump nói với CNN rằng ông có thể tiếp tục tấn công các đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy ở nước ngoài mà không cần Quốc hội thông qua tuyên bố chiến tranh chính thức. Và mặc dù ông nói rằng ông sẽ thông báo cho Quốc hội về bất kỳ chiến dịch nào trên bộ, ông khẳng định rằng ông sẽ không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào.

"Tôi không nhất thiết phải yêu cầu tuyên chiến," ông nói. "Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần giết những kẻ mang ma túy vào đất nước chúng ta. Được chứ? Chúng ta sẽ giết chúng, anh biết đấy, chúng sẽ chết."



Báo The Telegraph nêu nhiều nghi vấn về lý do thực sự Trump chuẩn bị chiến tranh với Venezuela. Có thể là ngăn chận Trung Quốc? Có thể là lấy cớ đưa nước Mỹ vào một diễn biến mới để tuyên bố khẩn cấp? Trong khi đó, không quân Mỹ vẫn thỉnh thoảng bắn cháy ghe thuyền Venezuela và nói đó là ghe ma túy mà không đưa ra chứng cớ.



Máy bay không người lái bay vòng trên biển Caribe khi mục tiêu của nó lướt trên sóng bên dưới, bị nghi là mang theo một lô hàng ma túy khác hướng đến Mỹ. Một tia chớp bất ngờ và con thuyền chìm trong biển lửa, hàng hóa của nó tan rã và 11 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Donald Trump vừa khai hỏa cho một chiến dịch mới chống lại các băng đảng "khủng bố" ở Mỹ Latinh. Ông tuyên bố rằng cuộc đình công "chỉ là sự khởi đầu".



Đến cuối tuần này, ông đã ra lệnh không kích lần thứ mười vào các ghe bị cho là chở ma túy đi về phía bắc, mỗi lần đều kèm theo một đoạn video mờ được lan truyền rộng rãi. Đây là cuộc chiến chống khủng bố ma túy của ông Trump, được đóng gói gọn gàng cho các bản tin buổi tối và thế hệ mạng xã hội.



Tuy nhiên, đằng sau những thước phim không được phân loại là một chính sách phức tạp kết hợp luật thời chiến từ thế kỷ 18, kỹ thuật tình báo và các thỏa thuận thương mại, đang nhanh chóng tái lập phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Kế hoạch tổng thể này đã được những người trong cuộc đặt tên là "Học thuyết Donroe", và một phần mục tiêu của nó là loại bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc khỏi "sân sau" của Mỹ.



Vấn đề Venezuela. Các cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy có thể được truy nguyên đến một trong những hạm đội tàu chiến, máy bay không người lái và binh lính Mỹ lớn bất thường đã tập trung ngoài khơi bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây. Tám tàu chiến, bao gồm ba tàu khu trục, ba tàu tấn công đổ bộ, một tàu tuần dương và một tàu chiến ven biển nhỏ hơn hiện tạo thành sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong nhiều thập kỷ.



Tham gia cùng họ là một phi đội máy bay phản lực F-35B Lightning II và một vài máy bay không người lái Reaper, có khả năng bay xa và mang theo tối đa tám tên lửa dẫn đường bằng laser. Máy bay ném bom B-2 cũng đã được phát hiện bay ngoài khơi.



Vào hôm thứ Sáu, ông Trump thông báo rằng tàu sân bay USS Gerald Ford, tàu sân bay mới nhất của hải quân, cũng đang trên đường đến lãnh thổ này. Đây là một chiến dịch chống ma túy khá lớn. Quy mô khổng lồ của hạm đội đã thuyết phục người dân Venezuela và nhiều người khác rằng ông Trump thực sự đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ.



"Việc triển khai đến vùng Caribe vượt xa những gì bạn cần để tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy," Brian Finucane, một cựu luật sư của Bộ Ngoại giao hiện là cố vấn cấp cao tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), giải thích.



Đây là một màn phô trương sức mạnh, đe dọa bằng vũ lực, chính sách pháo hạm nhằm gây áp lực lên ông Maduro với mục tiêu buộc ông từ chức và thuyết phục ông từ chức để nhận một khoản bồi thường lớn. Nếu điều đó thất bại, nó sẽ khuyến khích những người trong chính phủ của ông, những người có thể lật đổ ông.



Khát vọng thay đổi chế độ hầu như không được che giấu. Tổng thống đã liên kết chế độ của ông Maduro với các băng đảng tội phạm và cho phép CIA tiến hành các nhiệm vụ bí mật với hy vọng lật đổ ông. "Ông ấy không muốn đùa giỡn với Hoa Kỳ," tổng thống cảnh báo gần đây, một câu nói dành cho cả Caracas lẫn nhiều đối thủ khác của ông.



Tuy nhiên, còn một chuyện khác cần xem xét. Một số nguồn tin thân cận với chính quyền Trump chỉ ra rằng việc tập hợp một hạm đội xâm lược có thể hữu ích cho ông Trump trong việc giải quyết một vấn đề chính sách riêng biệt: nhập cư.

Tuyên chiến có thể giúp hồi sinh Đạo luật về kẻ thù ngoại quốc (Alien Enemies Act), được sử dụng lần cuối cùng để giam giữ người Nhật, Đức và Ý trong Thế chiến thứ hai, nhằm giam giữ và trục xuất người Venezuela hàng loạt.

Theo luật thế kỷ 17, một tổng thống có thể nhắm mục tiêu vào công dân của một quốc gia thù địch trong thời chiến đã được tuyên bố hoặc nếu chính phủ đối phương tiến hành "xâm lược hoặc đột kích cướp bóc". Đầu nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống đã "khai quật" luật thời chiến nhưng sau đó bị tòa phúc thẩm chặn lại.



Hai kiến trúc sư của chiến dịch Venezuela là Marco Rubio, ngoại trưởng, và, điều thú vị là, Stephen Miller, người được mệnh danh là "Bộ não của Trump" về mọi vấn đề liên quan đến nhập cư. Venezuela và những chiếc thuyền chở ma túy do đó trở thành sự kết hợp phức tạp giữa những nỗi ám ảnh lớn của Trump: an ninh quốc gia, nhập cư và nhu cầu khôi phục sự thống trị của Mỹ.



Venezuela dưới thời ông Maduro, người hiện đang bị treo thưởng 50 triệu USD, đã trở thành một "cửa hàng mở" đối với các đối thủ của Mỹ. Trung Quốc đã đổ hàng triệu đô la vào các dự án dầu mỏ và cho vay ở Venezuela, trong khi Nga trang bị cho ông Maduro máy bay chiến đấu Sukhoi, trực thăng, xe tăng và hệ thống phòng không. Các chuyên gia cho biết việc ông Trump đẩy mạnh vào khu vực này là một phần trong nỗ lực hồi sinh Học thuyết Monroe, nguyên tắc thế kỷ 19 coi Mỹ Latinh là sân sau của Mỹ và tuyên bố bán cầu Tây là khu vực cấm đối với các đối thủ.



Dự án 2025, bản thiết kế được cho là đã được Trump ấp ủ từ lâu cho nhiệm kỳ thứ hai của ông, gọi đó là "tái định vị bán cầu". Nó kêu gọi chiếm lĩnh chuỗi cung ứng trong khu vực như một yêu cầu của an ninh kinh tế Mỹ. Ông Trump đã phê duyệt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào dầu mỏ Venezuela với mục tiêu rộng hơn là tái khẳng định sự thống trị của Mỹ.



Trong khi đó, tháng trước ông đã nói với các tướng lĩnh của mình: "Chúng ta đang khôi phục sự tập trung cần thiết vào việc đánh bại các mối đe dọa ở Tây Bán Cầu."



"Tất cả các đối thủ của chúng ta đều có sự hiện diện đáng kể ở Venezuela. Và đó là lý do tại sao vào năm 2019 và cho đến ngày nay, việc lật đổ Maduro lại là ưu tiên hàng đầu", John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết. "Đã quá hạn lâu rồi và trong trường hợp của Venezuela, không chỉ có Trung Quốc, họ mới là người đến sau," ông Bolton nói với The Telegraph.



Học thuyết Donald đã trở thành lời hiệu triệu trên khắp cơ sở của Đảng Cộng hòa. "Ít nhất tôi cũng rất vui vì cuối cùng chúng ta đã sử dụng vũ lực quân sự ở bán cầu của mình để chống lại những người lẽ ra đã gây hại cho quê hương Mỹ," Charlie Kirk, một người bảo thủ nổi tiếng, nói với podcast của mình một tuần trước khi anh bị bắn chết.



Vượt ra ngoài Venezuela: Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chỉ là ví dụ mới nhất; một phần trong mô hình của chính quyền nhằm nhắm vào các quốc gia có quan hệ với Trung Quốc. Guyana và Suriname, hai quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ giáp Venezuela, vừa phát hiện trữ lượng dầu mới, thu hút một lượng lớn đầu tư từ Trung Quốc.



Chỉ bốn tháng sau khi nhậm chức, ông Rubio đã được cử đi công du vùng Caribe để tăng cường sự tham gia ở Tây Bán Cầu bằng cách thúc đẩy độc lập năng lượng, ngăn chặn di cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Tại Guyana, ông Rubio đã ký một thỏa thuận quốc phòng tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự.



Lời hăm dọa sau khi khám phá mỏ dầu: Kể từ khi ExxonMobil phát hiện dầu mỏ lớn ở Guyana vào năm 2015, Venezuela đã khôi phục tranh chấp lãnh thổ kéo dài một thế kỷ với Guyana và thực hiện các bước để sáp nhập khu vực Essequibo hẻo lánh, chiếm khoảng hai phần ba diện tích đất của Guyana. Ông Rubio cảnh báo rằng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là "một ngày rất tồi tệ" đối với Venezuela.



Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ra khó chịu trước mối quan hệ ngày càng khăng khít. Bắc Kinh có kim ngạch thương mại hàng năm với Guyana đạt 1,4 tỷ USD và đã đầu tư vào một loạt các dự án cơ sở hạ tầng lớn do các công ty Trung Quốc thực hiện. Bằng cách tập hợp một liên minh nhỏ các quốc gia láng giềng, ông Trump đang cô lập ông Maduro và báo hiệu cho phần còn lại của châu Mỹ rằng việc liên kết với Mỹ có thể chứng tỏ là có giá trị và an toàn.



"Rõ ràng, đây là quan điểm của kẻ thù chúng ta ở nước ngoài rằng Tây Bán Cầu có tầm quan trọng chiến lược," Andrés Martínez-Fernández, nhà phân tích chính sách cấp cao về Mỹ Latinh tại Trung tâm An ninh Quốc gia Allison (Allison Centre for National Security), cho biết. "Chính quyền Trump nhận thấy tầm quan trọng của sự năng động và kết nối kinh tế trong khu vực của chúng ta. Đối với an ninh quốc gia của chúng ta, các khoáng sản đất hiếm chắc chắn là một phần cốt lõi của điều đó. Đó là điều mà Tổng thống Trump rõ ràng đang cố gắng đánh thức Washington để nhận ra sự thật này. Và vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó đang ngầm định cho, điều mà bạn có thể gọi là Học thuyết Monroe mới, hoặc đây là sự chuyển hướng sang bán cầu của chúng ta."



Giống như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tận dụng ảnh hưởng của mình để mở rộng sự thống trị, ông Trump đã tìm cách đưa ra một "phao cứu sinh" cho những người cần sự can thiệp của Mỹ để đổi lấy lòng trung thành.

Tại Buenos Aires, ông Trump đang có kế hoạch mua uranium của Argentina trong một thỏa thuận với Javier Milei để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc.

Scott Bessent, bộ trưởng tài chính, đã thúc đẩy việc mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ đối với nguồn cung uranium quý giá của quốc gia này để đổi lấy gói cứu trợ 40 tỷ USD cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Argentina.



Trung Quốc đã đổ hàng chục triệu đô la vào các dự án tại quốc gia Nam Mỹ này, trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà nhập cảng hàng đầu các sản phẩm nông nghiệp của nước này.

Ông Milei, người đã tìm cách liên kết với ông Trump, đã nhờ tổng thống giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng tiền tệ của đất nước Argentina sau khi một số tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và cuộc khủng hoảng nợ chính phủ khiến giá trị của đồng peso sụt giảm.



Cách tiếp cận này, theo chính quyền, đang mang lại kết quả. Sau các chuyến thăm của ông Rubio và Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng, Panama đã tuyên bố rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Nhưng các nhà phê bình cho rằng việc đặt điều kiện tình hữu nghị của Mỹ vào sự phù hợp về ý thức hệ có nguy cơ làm suy yếu uy tín trong khu vực.

"Hình thức này mang tính đảng phái hơn nhiều và có tính trừng phạt chính trị hơn nhiều," Christopher Sabatini, thành viên nghiên cứu cấp cao về Mỹ Latinh tại Chatham House, cho biết.

Ngoài châu Mỹ, sự chuyển hướng chiến lược của Nhà Trắng còn bao gồm việc tăng cường quan hệ với 54 quốc gia châu Phi, nơi đã trở thành bối cảnh cạnh tranh mới giữa Washington và Bắc Kinh.



Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã theo đuổi ngoại giao thỏa thuận, cắt giảm viện trợ quốc tế để ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khai khoáng. Trọng tâm đã là củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản đất hiếm như coban và lithium, vốn rất quan trọng đối với thiết bị điện tử tiêu dùng và ngành công nghiệp công nghệ của Mỹ.

Các hạn chế của Trung Quốc đối với việc xuất cảng khoáng sản đất hiếm trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng với Hoa Kỳ đã buộc chính quyền phải tìm kiếm ở những nơi khác, cụ thể là châu Phi.



Tháng 6, Trump đã giúp làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Rwanda. Nó không chỉ được giới thiệu là một lệnh ngừng bắn mà còn là cánh cửa dẫn đến đầu tư của Mỹ.

Thỏa thuận này nhằm thu hút đầu tư phương Tây vào một khu vực giàu tantalum, vàng, cobalt, đồng, lithium và các khoáng sản khác. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đây là "thỏa thuận khoáng sản trước tiên, cơ hội hòa bình thứ hai".

Đằng sau hậu trường, các quan chức Mỹ đã coi châu Phi là nguồn tăng trưởng chiến lược tiếp theo trong cuộc cạnh tranh công nghệ đang diễn ra với Trung Quốc.



Một báo cáo chính sách của Bookings, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington DC, lưu ý rằng "khoáng sản quan trọng, tiềm năng vốn con người, sự đổi mới chưa được khai thác và tăng trưởng nhanh chóng của châu Phi khiến châu Phi trở nên thiết yếu đối với tương lai kinh tế của Mỹ".

Chúng ta sẽ xem nó kéo dài bao lâu. "Tôi nghĩ mọi người muốn giải quyết vấn đề thương mại, họ muốn nó được giải quyết," ông Bolton nói thêm.

Họ không thích thuế quan, nhưng họ sợ sự bất ổn hơn, và điều đó có lý do chính đáng.



Ở Mỹ Latinh, các cuộc không kích vào các tàu chở ma túy vẫn tiếp tục diễn ra.

Vào hôm thứ Tư, hai mục tiêu đã bị phá hủy ở Thái Bình Dương lần đầu tiên, với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi những kẻ buôn ma túy này là "Al Qaeda của bán cầu chúng ta". Đã có hai người sống sót sau các cuộc tấn công vào các tàu buôn ma túy. Họ đã bị quân đội Mỹ bắt giữ trước khi nhanh chóng trục xuất.

Một người đã được thả khỏi sự giam giữ của cảnh sát ở Ecuador trong tuần này sau khi không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến việc buôn lậu ma túy. Một người khác đang nằm viện ở Bogota, bị thương nặng.

Gia đình của những người đã thiệt mạng cho biết người thân của họ chỉ là ngư dân. Các báo cáo trên truyền thông địa phương ở quê nhà của họ đã liên kết ít nhất một số người trong số họ với việc buôn lậu vũ khí.



Dù là để phô trương, hay là một phần của học thuyết rộng lớn hơn đang bao trùm Mỹ Latinh, các cuộc tấn công vẫn gây tranh cãi trong giới học giả pháp lý và một số quốc gia trong "sân sau" của Mỹ. Gustavo Petro, tổng thống Colombia, người từng là trung tâm của nạn buôn bán ma túy toàn cầu, đã gọi ông Trump là "kẻ giết người".



Vào thứ Sáu, ông đã bị trừng phạt và đưa vào "danh sách công dân được chỉ định đặc biệt" vì cáo buộc buôn bán ma túy của đất nước. Các nhà phân tích chỉ ra rằng có nguy cơ một số yếu tố của chính sách có thể phản tác dụng khi Mỹ mất đi một đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến chống ma túy.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể biện minh cho những lời đe dọa và cáo buộc vô căn cứ như vậy," Daniel Garcia-Pena, đại sứ Colombia, cho biết sau khi được triệu hồi từ Mỹ sau các vụ tấn công tàu buôn ma túy gần đây nhất. "Có những yếu tố không thể chấp nhận được," ông nói, rõ ràng là hoảng hốt sau khi được cho biết những gì ông Trump đã nói vài phút trước đó. "Mối quan hệ lịch sử hơn 200 năm mang lại lợi ích cho cả Hoa Kỳ và Colombia đang bị đe dọa ở đây," ông nói.