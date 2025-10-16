1 phụ nữ nạn nhân kiện Ngân hàng Bank of America và BNY kiện vì giao dịch bạc tỷ với trùm ấu dâm Jeffrey Epstein./ Năm 2023, ngân hàng JPMorgan Chase đã bồi thường 290 triệu USD cho các nạn nhân của Epstein / Cuốn hồi ký của nạn nhân (đã tự tử) của Epstein kể hết, tuần sau phát hành./ Chính phủ Trump ém hồ sơ Epstein kỹ hơn.



Bản tin này sẽ dịch tổng hợp từ ba bản tin sáng nay: Reuters, CBS và Politico. Reuters ghi rằng một phụ nữ tự nhận bị lạm dụng bởi nhà tài chính quá cố và kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein đã kiện Bank of America và Bank of New York Mellon vào hôm qua, thứ Tư 15/10/2025, cáo buộc các ngân hàng này đã cố tình cung cấp các dịch vụ tài chính cho phép hoạt động buôn bán tình dục của ông ta trong nhiều năm. Ngân hàng Bank of America và BNY từ chối bình luận.



Người phụ nữ, được gọi là Jane Doe trong các tài liệu tòa án, đang yêu cầu bồi thường một số tiền không xác định từ cả hai ngân hàng. Cô được đại diện bởi các công ty luật Boies Schiller và Edwards Henderson, những công ty trước đây đã đạt được các thỏa thuận bồi thường trị giá 75 triệu USD và 290 triệu USD với Deutsche Bank và JPMorgan, tương ứng, liên quan đến cáo buộc các mối quan hệ tài chính của họ với Epstein. Cả Deutsche Bank lẫn JPMorgan đều không thừa nhận sai phạm khi đồng ý thương lượng bồi thường để chạy tội.



Epstein đã chết, bị chính phủ Trump nói là tự tử, trong tù vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Hoàn cảnh cái chết của ông, cũng như các mối quan hệ xã hội của ông với những cá nhân giàu có và quyền lực, đã thúc đẩy các giả thuyết rằng những người khác có liên quan đến tội ác của ông.

Trường hợp của ông Epstein đã trở thành một vấn đề chính trị đau đầu đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Sau khi cam kết trong chiến dịch năm 2024 sẽ công bố các hồ sơ từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Epstein, chính quyền đã đảo ngược quyết định trong năm nay, gây ra sự phản đối từ những người ủng hộ bảo thủ của Trump và các thành viên Quốc hội. Ủy ban Giám sát Hạ viện hiện đang điều tra vụ án Epstein, nhưng Trump nói rõ rằng hồ sơ Epstein là tin giả do Dân Chủ dựng lên dù rằng có nạn nhân và có hung thủ vào tù, và Trump nói ai đòi xem hồ sơ Epstein sẽ bị Trump xem là thù địch.



Trong cả hai vụ kiện, Jane Doe đều nói rằng cô đã gặp Epstein vào năm 2011 khi cô đang sống ở Nga. Cô ấy nói rằng cô ấy đã trở nên phụ thuộc tài chính vào Epstein, người đã cưỡng hiếp cô ấy, chạm vào cô ấy một cách trái phép và ép cô ấy quan hệ tình dục với những phụ nữ khác ít nhất 100 lần từ năm 2011 đến năm 2019.

"Khi Quốc hội đang nỗ lực tìm hiểu làm thế nào mà Jeffrey Epstein có thể điều hành hoạt động buôn bán tình dục tội phạm của mình trong nhiều thập niên mà không bị phát hiện, chúng tôi đang thực hiện một bước tiến quan trọng khác hướng tới công lý cho những người sống sót," Sigrid McCawley, luật sư của Jane Doe, cho biết trong một tuyên bố.



Cô Doe cho biết Epstein đã trả tiền thuê nhà cho cô. Jane Doe cho biết cô đã mở một tài khoản tại Bank of America vào năm 2013 theo chỉ dẫn của Richard Kahn, cựu kế toán của Epstein, và Kahn thường xuyên gửi tiền thuê nhà cho cô qua tài khoản này. Các luật sư của Kahn đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.



Cô Doe cho biết vào năm 2015, phụ tá của Kahn đã nói với cô rằng Epstein đang thêm cô vào danh sách trả lương cho một "công ty ma" và cô sẽ nhận được tiền thông qua tài khoản Bank of America của mình. Cô nói rằng cô không biết mục đích của những khoản thanh toán đó.

Các luật sư của cô viết rằng những giao dịch đó lẽ ra phải là dấu hiệu cảnh báo đối với Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ. Epstein đã nhận tội với các cáo buộc mại dâm cấp tiểu bang ở Florida vào năm 2008 như một phần của thỏa thuận cho phép ông tránh bị truy tố liên bang.



Vụ kiện chống lại BNY cho biết ngân hàng đã cấp hạn mức tín dụng cho MC2, một công ty người mẫu mà vụ kiện cho rằng Epstein và người tìm kiếm người mẫu người Pháp Jean-Luc Brunel đã sử dụng để buôn người. Tổng cộng, BNY đã giao dịch 378 triệu USD thanh toán cho những phụ nữ bị Epstein buôn bán, theo đơn kiện. Theo các công tố viên Paris, Brunel đã bị bắt vào tháng 12 năm 2020 và được tìm thấy đã chết trong tù vào năm 2022.

Cả hai vụ kiện đều cho rằng các ngân hàng nên nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các vụ kiện cho biết những báo cáo như vậy có thể đã giúp cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn Epstein sớm hơn.



CBS News ghi nhận rằng ngân hàng Bank of America đã bị kiện vào thứ Tư vì cáo buộc có quan hệ tài chính với Jeffrey Epstein, với đơn kiện cho rằng gã khổng lồ tài chính này đã tạo điều kiện và cũng hưởng lợi từ hoạt động buôn bán tình dục bị cáo buộc của ông ta.

Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang thay mặt cho một người phụ nữ giấu tên, cáo buộc Epstein đã phạm tội "thông qua việc tiếp cận nguồn tài trợ và hỗ trợ tài chính từ cả cá nhân và các tổ chức, bao gồm cả Ngân hàng Bank of America". Epstein qua đời năm 2019 trong tù khi đang chờ xét xử với các cáo buộc buôn bán tình dục liên bang và âm mưu.



Vụ kiện cáo buộc: "Một cách đáng trách, Ngân hàng Bank of America có rất nhiều thông tin về hoạt động buôn bán tình dục của Epstein nhưng đã chọn lợi nhuận hơn là bảo vệ các nạn nhân." Ngân hàng Bank of America cho biết họ chưa có bình luận ngay lập tức về vụ kiện.

Vụ kiện diễn ra sau khi Dân biểu Jamie Raskin, một đảng viên Dân chủ đến từ Maryland và là thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, mở cuộc điều tra đối với bốn ngân hàng lớn, bao gồm cả Bank of America, về mối quan hệ kinh doanh của họ với Epstein. Cuộc điều tra đang tìm kiếm thêm thông tin về khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch tài chính do các ngân hàng xử lý thay cho Epstein.

Jane Doe đang sống ở Nga khi gặp Epstein vào năm 2011, và bị ông ta lạm dụng tình dục và buôn bán cho đến năm 2019, theo đơn kiện. Đơn kiện tuyên bố rằng Epstein đã dựa vào vũ lực, đe dọa, lừa đảo và ép buộc để kiểm soát cô.



Theo đơn kiện, vào năm 2013, kế toán của Epstein đã hướng dẫn cô mở một tài khoản tại Ngân hàng Bank of America, nơi có thể chuyển tiền, với mục đích được cho là để tạo hồ sơ cho cơ quan di trú Hoa Kỳ và để chi trả tiền thuê nhà của cô. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các giao dịch ngân hàng lẽ ra phải là dấu hiệu cảnh báo đối với ngân hàng.

Bản cáo trạng cáo buộc: "Việc xem xét lịch sử tài khoản của Jane Doe sẽ cho thấy hành vi ngân hàng đáng báo động và thất thường đến mức khó tin, vì Epstein, thông qua một trong những nhân viên trung thành của mình, sẽ sử dụng tài khoản của Jane Doe, thường là mà không có sự đồng ý của cô, để thực hiện các giao dịch kinh doanh với số tiền không điển hình đối với Jane Doe, và thực tế là điều này sẽ không thể xảy ra dựa trên thu nhập hoặc mô hình gửi tiền thông thường của Jane Doe."



Theo luật, các ngân hàng phải báo cáo hoạt động đáng ngờ trong tài khoản khách hàng cho chính quyền liên bang để phát hiện các hoạt động tội phạm tiềm ẩn, chẳng hạn như rửa tiền hoặc gian lận. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Ngân hàng Bank of America đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ, được gọi là SAR (suspicious activity reports), cho đến sau khi Epstein qua đời vào năm 2019.

Theo New York Times, Ngân hàng Bank of America đã nộp hai báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) vào năm 2020 liên quan đến khoản thanh toán 170 triệu USD mà nhà đầu tư tỷ phú Leon Black đã thực hiện cho Epstein. Thời điểm nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) đã bị Raskin đặt câu hỏi trong một bức thư gửi CEO Bank of America Brian Moynihan vào tháng 10 năm 2025.

"Những báo cáo hoạt động đáng ngờ này không chỉ được nộp không đúng thời điểm - nhiều năm sau các giao dịch liên quan - mà Ngân hàng Bank of America còn xử lý các khoản thanh toán mà không yêu cầu thông tin về bản chất của các giao dịch," Raskin viết. Các tổ chức tài chính thường là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc phát hiện các tội phạm liên bang nghiêm trọng, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến dòng tiền lớn như buôn bán tình dục.

Ông nói thêm: "Việc gắn cờ (báo động) và phát hiện các khoản rút tiền đáng ngờ của ông Epstein có thể đã ngăn chặn tội phạm của ông ấy nhiều năm trước."

Vụ kiện ngày 15 tháng 10 cáo buộc rằng "việc Bank of America không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) về hoạt động buôn bán tình dục của Epstein một cách kịp thời, bất chấp nhiều dấu hiệu đáng ngờ, là sai trái và cố ý."

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Epstein sẽ không thể mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của mình "nếu không có sự đồng lõa của các tổ chức ngân hàng tài chính, những tổ chức này sẽ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và hỗ trợ ông ta trong kế hoạch buôn bán tình dục của ông ta."



Thỏa thuận của JPMorgan

Đổi lại việc làm ngơ, vụ kiện cáo buộc, Ngân hàng Bank of America đã thu lợi bằng cách kiếm "lãi suất, hoa hồng, phí dịch vụ và các lợi ích tài chính khác trực tiếp từ mối quan hệ với Epstein, các thực thể liên quan đến Epstein và những người khác hành động cùng với Epstein".

Năm 2023, JPMorgan Chase đã đạt được thỏa thuận bồi thường 290 triệu USD với các nạn nhân của Epstein về cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua tội ác của ông vì lợi nhuận thu được từ ông. Tại thời điểm thỏa thuận, JPMorgan cho biết họ lấy làm tiếc vì đã liên quan đến Epstein và rằng họ "sẽ không bao giờ tiếp tục làm ăn với ông ta nếu chúng tôi tin rằng ông ta đang sử dụng ngân hàng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào để giúp thực hiện những tội ác ghê tởm."



Vụ kiện chống lại Bank of America đang tìm kiếm tình trạng kiện tập thể thay mặt cho những phụ nữ khác bị Epstein lạm dụng. Luật sư đại diện cho Jane Doe là David Boies của hãng luật Boies Schiller Flexner, người đã đại diện cho các nạn nhân của Epstein trong thỏa thuận với JPMorgan.



Báo POLITICO ghi nhận: Một đoạn trích từ hồi ký xuất bản sau khi qua đời của Virginia Giuffre, nạn nhân nổi tiếng của kẻ ấu dâm Jeffrey Epstein, đã làm sáng tỏ thêm về sự lạm dụng sâu rộng mà cô (Virginia Giuffre) cho biết đã trải qua khi làm việc cho nhà tài chính có nhiều mối quan hệ này.

Cuốn sách, có tựa đề "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" ('Cô gái của không ai: Hồi ký về việc sống sót sau bạo hành và đấu tranh vì công lý'), sẽ được xuất bản vào tuần tới, chi tiết về những tuyên bố của cô rằng cô đã bị Epstein buôn bán tình dục cho các chính trị gia nổi tiếng, những người giàu có và Hoàng tử Andrew của Hoàng gia Anh.



Trước khi cuốn sách được xuất bản vào ngày 21 tháng 10, một đoạn trích từ cuốn sách cung cấp thêm chi tiết về những tuyên bố của cô về cách cô gặp Epstein và cách ông ta dụ dỗ cô, sau đó "cho mượn" Giuffre cho những người quen của ông ta. Đoạn trích cũng tiết lộ cách Giuffre, người đã tự tử vào tháng 4 năm nay, bị Epstein đe dọa không bao giờ được kể về những gì đã xảy ra bằng cách đe dọa em trai của cô.

"Chúng tôi biết em trai cô học ở đâu," Epstein được cho là đã cảnh báo Giuffre. Ông ấy để điều đó ngấm trong giây lát, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cô tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai về những gì xảy ra trong ngôi nhà này."

"Ông ấy đang cười, nhưng lời đe dọa của ông ấy rất rõ ràng," Giuffre viết.

Sau đó, cô viết rằng Epstein đã nói với cô rằng việc báo với cảnh sát là vô ích.

"Và tôi sở hữu sở cảnh sát Palm Beach," Epstein nói với Giuffre. "Vậy nên họ sẽ không làm gì về chuyện đó đâu."

Giuffre, khi đó 16 tuổi, viết rằng khi Epstein đưa ra lời đe dọa, ông ta đã cho cô xem ảnh của em trai cô.

Thiếu nữ Giuffre được Epstein thuê sau khi ban đầu được Ghislaine Maxwell, cộng sự của nhà tài chính, tiếp cận khi cô làm việc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.



Giuffre kể chi tiết lần đầu tiên cô bị Epstein và Maxwell tấn công tình dục trong khi mát-xa cho Epstein. Epstein cũng khuyến khích Giuffre làm việc toàn thời gian cho ông, thay vì tiếp tục công việc tại khu nghỉ dưỡng của Trump. Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù.

Vào tháng 7, Trump nói với các phóng viên rằng Epstein đã "đánh cắp" một số phụ nữ trẻ làm việc cho ông, bao gồm cả Giuffre, người nói rằng cô đã gặp Tổng thống Trump vào năm 2000. "Trump không thể thân thiện hơn," hồi ký của cô viết.



Trong những bình luận gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng Giuffre "bị" Epstein "lôi kéo". Anh ta cướp cô ta. Và vậy đó, cô ấy không hề phàn nàn gì về chúng tôi (Trump), như quý vị biết đấy, hoàn toàn không có gì cả."

Mối quan hệ của Trump với Epstein đã liên tục được chú ý trong những tháng gần đây. Vào tháng 9, một bức thư chúc mừng sinh nhật được cho là do Trump ký và gửi cho Epstein đã được công bố. Đây là một trong số nhiều bức thư được cho là do những nhân vật nổi tiếng viết cho một cuốn sách kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Epstein vào năm 2003.



Nhà Trắng kiên quyết phủ nhận việc Trump viết thư chúc sinh nhật cho Epstein, nhưng không gọi các tài liệu này là giả. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh vào cuối tháng đó, những người biểu tình đã chiếu hình ảnh của Tổng thống và Epstein lên Lâu đài Windsor, nơi Trump đang ở. Gần hơn về phía nhà, tại Washington D.C., một bức tượng mô tả Trump và Epstein nắm tay nhau đã được trưng bày hai lần trên National Mall trước tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Khả năng Trump cũng sẽ ân xá cho Maxwell, người bị kết tội vào tháng 6 năm 2022, cũng đã bị đặt câu hỏi. Trump dường như để ngỏ khả năng ân xá khi được hỏi trong Phòng Bầu dục vào ngày 6 tháng 10 liệu ông có cân nhắc ân xá cho các tội buôn bán tình dục trẻ em của Maxwell hay không. "Bạn biết không, tôi đã lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này. Tôi có thể nói thế này, tôi sẽ phải xem xét nó. Tôi sẽ phải xem xét," Trump nói với Kaitlin Collins của CNN.

Hồi ký của Giuffre bao gồm thêm chi tiết về việc cô bị lạm dụng sau khi được Epstein thuê làm toàn thời gian, với những cô gái trẻ khác cũng bị tấn công tương tự.

"Epstein và Maxwell đã giữ tôi như lời hứa luôn sẵn sàng mọi lúc. Cứ vài ngày, cuộc gọi sẽ đến vào buổi sáng. Tôi sẽ đến, thực hiện bất kỳ hành vi tình dục nào mà Epstein muốn, sau đó sẽ ngồi chơi bên cạnh hồ bơi rộng lớn của ông ấy trong khi ông ấy làm việc. Nếu Maxwell ở đó, tôi thường được bảo phải phục vụ cô ấy về mặt tình dục nữa."



Đoạn trích cũng bao gồm chi tiết về cáo buộc của Giuffre về việc quan hệ tình dục với thành viên hoàng gia Anh và con trai của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Andrew. Trong khi ở nhà của Maxwell ở London, Giuffre nói rằng Andrew "cảm thấy mình có quyền, như thể việc quan hệ tình dục với tôi là quyền bẩm sinh của ông ấy".

Trong hồi ký, Giuffre cũng cáo buộc rằng cô đã quan hệ tình dục với Andrew thêm hai lần nữa, lần thứ ba cũng có sự tham gia của Epstein và một số cô gái khác dường như "dưới 18 tuổi và không thực sự nói tiếng Anh", trên hòn đảo riêng của Epstein ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew, gần đây đã bị một số tổ chức từ thiện ở Anh ngừng hợp tác sau khi các email trao đổi của bà với Epstein bị tiết lộ. Năm 2011, Nữ công tước xứ York đã gọi kẻ phạm tội tình dục bị kết án là "người bạn tuyệt vời nhất".



