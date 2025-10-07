Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 7/10







Tòa Bạch Ốc soạn thảo văn bản quy định rằng các nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời không tự động được hưởng lương truy lĩnh trừ khi Quốc Hội quy định rõ ràng. (Ảnh: Việt Báo)

Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý

Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein

Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare

Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn

Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc

Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế

Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’

Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza

Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao

DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

Tòa Bạch Ốc muốn ‘quỵt’ lương truy lĩnh của nhân viên liên bang

Tòa Bạch Ốc đang có lập trường cứng rắn trong tình trạng bế tắc do chính phủ đóng cửa, khẳng định rằng các nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời không tự động được hưởng lương truy lĩnh trừ khi Quốc Hội quy định rõ ràng. ABC loan tin sáng Thứ Ba 7/10.





Văn bản được Axios đưa tin đầu tiên, cho thấy chính quyền Trump bất chấp hướng dẫn hồi tháng Chín của Văn phòng Quản lý Nhân sự, trong đó nêu rõ nhân viên liên bang sẽ được trả lương truy lĩnh sau khi lệnh đóng cửa chính phủ được dỡ bỏ. Thư ký Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt. Xác nhận với ABC News về văn bản này, xác nhận những nhân viên bị đưa vào chế độ nghỉ phép tạm thời trong lúc chính phủ đóng cửa sẽ không được nhận lương truy lĩnh.

Văn bản này cũng mâu thuẫn với luật năm 2019 yêu cầu trả lương truy lĩnh cho nhân viên liên bang. Luật này, được gọi là Đạo luật Đối xử Công bằng với Nhân viên Chính phủ năm 2019, quy định tất cả nhân viên liên bang, dù bị tạm nghỉ việc hay được coi là thiết yếu và làm việc không lương, đều phải được trả lương truy lĩnh sau khi lệnh đóng cửa chính phủ kết thúc.

Theo cách nói của Tổng thống Trump, lương truy lĩnh "phải tuân theo các đạo luật phân bổ ngân sách,” nghĩa là người lao động sẽ cần một dự luật chi tiêu mới để được bồi thường.

Chính quyền cũng đã đưa ra khả năng sa thải hàng loạt - một hành động sẽ phá vỡ quy tắc lịch sử về việc cho nghỉ việc tạm thời - và cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể bắt đầu nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn.

Các công đoàn lao động đã nhanh chóng kiện, phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự (RIF) và cho rằng những mối đe dọa đó vi phạm luật liên bang, bao gồm cả Đạo luật Chống Thiếu hụt.

Một số quan chức chính phủ cấp cao đã cảnh báo nội bộ về việc sa thải hàng loạt trong thời gian chính phủ đóng cửa, cảnh báo về những rủi ro pháp lý, ngay cả khi Tòa Bạch Ốc vẫn khẳng định họ có thẩm quyền làm như vậy.

Khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, sự bất ổn ngày càng gia tăng đối với hàng trăm nghìn công nhân liên bang phải đối mặt với việc nghỉ phép không lương, tình trạng không rõ ràng và nguy cơ mất việc làm vĩnh viễn trừ khi Quốc Hội can thiệp.

Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật lý

Giải Nobel Vật Lý 2025 thuộc về ba nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis, cho nghiên cứu "phát hiện đường hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.”

Cả ba nhà khoa học hiện đều là giáo sư đang giảng dạy tại các trường đại học Mỹ. Ông John Clarke (83 tuổi,) sinh tại Anh, giáo sư tại Đại học California Berkeley, Mỹ; ông Michel H. Devoret, 72 tuổi, sinh tại Pháp, giảng dạy tại Đại học Yale và Đại học California Santa Barbara, Mỹ; ông John M. Martinis, 67 tuổi, giáo sư tại Đại học California Santa Barbara.

Giáo sư Clarke, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nói với AP rằng ông “rất vui khi nhận được giải thưởng này” cùng với hai đồng nghiệp của mình.

Vợ của Giáo sư Martinis, bà Jean, nói với các phóng viên của AP, những người đã gọi đến nhà ông khoảng hai tiếng rưỡi sau khi có thông báo, rằng ông vẫn đang ngủ và chưa biết gì cả. Bà kể lại trước đây họ đã thức trắng đêm trao giải Vật Lý, nhưng đến một lúc này, họ quyết định rằng giấc ngủ quan trọng hơn. “Ông ấy không thích bất ngờ,” bà nói, theo AP.

Các nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật Lý năm nay tiến hành thí nghiệm với mạch điện, chứng minh đồng thời cả hiệu ứng hầm lượng tử và mức năng lượng lượng tử hóa trong hệ thống đủ lớn để đặt trên bàn tay.

Mark Pearce, giáo sư vật lý thiên văn và là thành viên Ủy ban Nobel Vật lý, chia sẻ với AP: “Máy tính lượng tử là một ứng dụng rất hiển nhiên, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho các cảm biến lượng tử, để có thể thực hiện các phép đo rất nhạy, ví dụ như đo từ trường, và có lẽ cũng dùng cho mật mã, để mã hóa thông tin sao cho bên thứ ba không thể dễ dàng nghe được.”

Công trình này là một nền tảng quan trọng trong thế giới cơ học lượng tử đang phát triển nhanh chóng.

Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein

Cựu Giám đốc FBI James Comey sẽ không ra làm chứng trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về Jeffrey Epstein. Ông Comey đã được Chủ tịch Ủy ban James Comer (Đảng Cộng hòa-Kentucky) triệu tập nhưng đã trả lời trong một lá thư ngày 1/10, nêu rõ ông không biết hoặc không có thông tin liên quan về Epstein hoặc Ghislaine Maxwell từ thời ông còn là Thứ trưởng Tư pháp (2003–2005) hoặc Giám đốc FBI (2013–2017). Ông Comer đã rút lại trát tòa (subpoena), cho rằng lời khai của ông Cựu Giám đốc FBI sẽ không hiệu quả và lãng phí nguồn lực của ủy ban. Ông Comer đã chấp nhận lời giải thích của ông Comey và chính thức rút lại subpoena.

Phản hồi của ông Comey tương tự như phản hồi của cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Merrick Garland. Trong khi đó, cựu tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cũng đã nhận trát tòa từ ủy ban điều tra, mặc dù vẫn chưa rõ liệu việc lấy lời khai của họ có được tiếp tục hay không.

Cuộc điều tra đã gây ra căng thẳng chính trị sâu sắc. Đảng Cộng Hòa, bao gồm Tổng thống Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-LA), ủng hộ cách tiếp cận của Comer, cho rằng đây là cách nhanh nhất để có được tài liệu. Hàng nghìn trang tài liệu đã được Bộ Tư pháp và di sản của Epstein đã được công bố. Những người chỉ trích cho rằng nỗ lực này thiếu minh bạch và cáo buộc Bộ Tư pháp, vốn ủng hộ Trump, đã che giấu tài liệu để bảo vệ các đồng minh giàu có.

Một dự luật yêu cầu công khai đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Epstein đã nhận được 217 chữ ký của Hạ viện—chỉ thiếu một chữ ký nữa là đủ 218 chữ ký cần thiết để đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Johnson đã trì hoãn việc tuyên thệ nhậm chức của Dân biểu đắc cử Adelita Grijalva (Đảng Dân chủ-Arizona), người đã cam kết sẽ ký tên, dẫn đến những cáo buộc cản trở chính trị.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare

Dân biểu Marjorie Taylor Greene, Đảng Cộng Hòa, GA, bày tỏ bất đồng với đảng của bà khi kêu gọi hành động về việc hết hạn trợ cấp Obamacare để tránh tăng phí bảo hiểm, góp thêm tiếng nói của một dân biểu MAGA vào phong trào do Đảng Dân Chủ dẫn đầu.

Trong một bài đăng dài trên X hôm Thứ Hai, Dân biểu Greene, một người cực hữu ủng hộ MAGA và Tổng thống Trump, đã nói rõ rằng bà không có mặt tại Quốc Hội khi luật năm 2010 được thông qua.

“Nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không phải là người ủng hộ Obamacare” bà viết. “Nhưng tôi sẽ phản đối tất cả mọi người về vấn đề này bởi vì khi các khoản tín dụng thuế hết hạn trong năm nay, phí bảo hiểm của những người con trưởng thành của tôi cho năm 2026 sẽ TĂNG GẤP ĐÔI, cùng với tất cả những gia đình và những người lao động chăm chỉ trong khu vực của tôi.”

“Không, tôi không hề theo đường lối của đảng trong chuyện này, hay chơi trò trung thành. Tôi là đảng viên Cộng Hòa và sẽ không bỏ phiếu cho những người nhập cư bất hợp pháp để họ được hưởng bất kỳ phúc lợi hay chăm sóc sức khỏe nào do người đóng thuế tài trợ. Tôi CHỈ LÀ NGƯỜI MỸ!!!” Dân biểu Greene nói thêm.

Tin từ NBC cho biết Đảng Cộng Hòa đang chia rẽ lớn về vấn đề này, với hơn một chục thành viên Hạ Viện thuộc các khu vực dao động và một số thượng nghị sĩ kêu gọi gia hạn ngân sách. Tuy nhiên, nhiều người bảo thủ trong đảng muốn khoản tiền này chấm dứt đúng hạn, và các lãnh đạo đảng vẫn chưa cam kết liệu họ có gia hạn hay không.

Khi được hỏi về lập trường của mình, Dân biểu Greene nói với NBC News: “Điều quan trọng cần biết là tôi đang đấu tranh cho vấn đề này bởi vì tất cả phí bảo hiểm y tế hiện đã rất đắt đỏ và việc tăng phí bảo hiểm y tế sẽ gây áp lực lên người dân.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune đã khẳng định vấn đề tài trợ chăm sóc sức khỏe sẽ không được thảo luận cho đến khi Đảng Dân Chủ nhượng bộ lập trường hiện tại và mở cửa lại chính phủ.

Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế

Người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) hôm Thứ Hai cho rằng nước Mỹ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các biện pháp trục xuất vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời chỉ trích phản ứng ở một số quốc gia đối với người di cư và người tị nạn.

Tin từ NBC hôm Thứ Ba 6/10 cho hay Filippo Grandi của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đã có bài phát biểu rằng việc cắt giảm và thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng đã buộc cơ quan của ông, UNHCR, phải cắt giảm gần 5.000 việc làm trong năm nay, tương đương gần một phần tư lực lượng lao động. Ông nói rằng việc cắt giảm này có thể sẽ không kết thúc.

“Đây chắc chắn không phải là một năm dễ dàng đối với bất kỳ ai trong chúng ta,” Grandi phát biểu tại buổi khai mạc ủy ban điều hành của UNHCR. “Nhưng xin hãy nhớ rằng: Chưa bao giờ có một năm dễ dàng để trở thành người tị nạn - và sẽ không bao giờ có.”

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước, chính quyền Trump, vốn đã cắt giảm hỗ trợ cho viện trợ nhân đạo quốc tế trong năm nay, đã tuyên bố với các quốc gia khác rằng hệ thống xin tị nạn toàn cầu đã bị lạm dụng và cần được cải tổ, một phần bằng cách siết chặt vấn đề di cư.

Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn

Donald Trump đã quay trở lại trương mục TikTok, chỉ vài tuần sau khi ký sắc lệnh hành pháp giữ lại ứng dụng video phổ biến này tại Hoa Kỳ. Tổng thống đã đăng một video lên TikTok vào thứ Hai, lần đầu tiên kể từ ngày bầu cử. Trump thường sử dụng TikTok trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình.

“Gửi đến tất cả những người trẻ của TikTok: Tôi đã cứu TikTok, vì vậy các bạn nợ tôi rất nhiều,” Trump nói trong bài đăng từ phía sau bàn Resolute trong Phòng Bầu Dục. “Và bây giờ, các bạn đang xem tôi trong Phòng Bầu Dục và một ngày nào đó, một trong số các bạn [sẽ] ngồi ngay tại chiếc bàn này, và các bạn [sẽ] làm một công việc tuyệt vời.”

Video của Trump hiện có hơn 766.000 lượt thích và gần 36.000 bình luận.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 25/9 đã ký sắc lệnh mở đường hoàn tất thỏa thuận TikTok có thể chuyển đa số quyền sở hữu ứng dụng này qua người Mỹ. Theo thỏa thuận được nêu ra trong sắc lệnh của Tổng Thống Trump, ByteDance, công ty Trung Quốc làm chủ TikTok, và đối tác sẽ sở hữu dưới 20% ứng dụng này, và “một số nhà đầu tư” sẽ sở hữu 80%. Kế hoạch này giúp TikTok tuân thủ luật liên bang, theo sắc lệnh của Tổng Thống Trump.

Công ty Oracle và tỷ phú Larry Ellison, người đồng sáng lập công ty này, sẽ đóng vai trò lớn trong thương vụ. Thương gia công nghệ Michael Dell và “ông trùm” truyền thông Rupert Murdoch cũng tham gia.

Thủ tướng Canada Carney gặp Trump ở Tòa Bạch Ốc

Bài báo của hãng thông tấn AP sáng Thứ Ba 7/10 nêu chi tiết cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm đang ở giai đoạn căng thẳng. Mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ cuộc chiến thương mại của Trump và những đề xuất liên tục của ông về việc sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51, điều này đã gây ra cảm giác bị phản bội trong người dân Canada.

Chuyến thăm của Carney diễn ra trước thềm cuộc xem xét lại Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ - Canada (USMCA), một hiệp định quan trọng đối với Canada, khi hơn 77% hàng xuất khẩu của nước này là sang Hoa Kỳ. Một mục tiêu quan trọng của Carney là đảm bảo giảm nhẹ thuế quan đối với từng ngành, chẳng hạn như mức thuế cao đối với thép và nhôm. Tuy nhiên, kỳ vọng về một bước đột phá lớn là rất thấp.

Bài báo nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế sâu sắc, với $2,5 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ qua lại biên giới mỗi ngày. Mặc dù vậy, mối quan hệ chính trị vẫn căng thẳng, với một cựu đại sứ Canada gọi đó là mức thấp nhất mà ông có thể nhớ lại. Cuộc họp nhằm giải quyết căng thẳng thương mại, với việc Carney thúc đẩy một con đường mang tính xây dựng phía trước, ngay cả khi Trump vẫn kiên quyết về thuế quan và bác bỏ khả năng dỡ bỏ ngay lập tức.

Cuộc gặp song phương giữa Carney và Trump tại Tòa Bạch Ốc đánh dấu một bước ngoại giao có ý nghĩa, thể hiện mong muốn của Canada trong việc định vị lại mối quan hệ với Hoa Kỳ trong thời kỳ mới.

Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’

Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ sử dụng Đạo Luật Chống Nổi Loạn nếu tiếp tục bị tòa ngăn cản khai triển quân đội ở thành phố khắp nước Mỹ. Điều này cho thấy Trump sẽ không từ chối dùng đạo luật từ thế kỷ thứ 19 để phản ứng lại những phán quyết bất lợi cho mình.

ABC dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục vào chiều Thứ Hai cho biết, ông chưa thấy cần thiết phải sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn, nhưng “nếu tôi phải ban hành nó, tôi sẽ làm, nếu có người bị giết và tòa án đang cản trở chúng ta, hoặc các thống đốc hay thị trưởng đang cản trở chúng ta.”

Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller đã trích dẫn hai vụ việc xảy ra vào cuối tuần, trong đó những người biểu tình đã đâm vào xe của các nhân viên di trú ở Chicago, dẫn đến vụ nổ súng khiến một người biểu tình bị chính quyền liên bang cáo buộc là người lái một trong những chiếc xe đó và có vũ trang.

Thống đốc Illinois JB Pritzker cũng hôm Thứ Hai đã cáo buộc chính quyền Trump dàn dựng một “cuộc xâm lược kiểu quân sự” vào Chicago, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân bằng các chiến thuật bạo lực của các nhân viên di trú và thậm chí dùng trực thăng Black Hawk đột kích một tòa nhà chung cư.

“Tôi xin nói rõ, Donald Trump đang lợi dụng quân nhân của chúng ta làm công cụ chính trị và làm quân cờ trong nỗ lực bất hợp pháp nhằm quân sự hóa các thành phố của đất nước chúng ta,” Pritzker phát biểu trong một cuộc họp báo.

Tổng Thống Trump nói thêm: “Tôi muốn bảo đảm người dân không thiệt mạng. Chúng tôi muốn bảo đảm thành phố của chúng ta an toàn.”

Tổng Thống Trump đưa ra lời đe dọa này giữa lúc giới chức Illinois và Oregon đang kiện nhằm ngăn cản chính quyền ông đưa Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) tới Chicago và Portland. Trong vụ kiện đệ trình vào sáng Thứ Hai, tiểu bang Illinois và thành phố Chicago đã yêu cầu một chánh án ngăn chặn việc khai triển quân đội của chính quyền Trump đến Chicago.

Hôm Chủ Nhật, tòa liên bang ở Portland một lần nữa tạm thời cấm chính quyền Tổng Thống Trump đưa VBQG tới thành phố này sau khi chính quyền tỏ ra bất tuân lệnh cấm trước đó của tòa.

Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza

Hai năm sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, cuộc xung đột có hệ thống và tàn bạo với Israel vẫn tiếp diễn, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Chiến dịch "đè bẹp" Hamas đang diễn ra của Israel đã bao gồm các hành động quân sự dữ dội, bao gồm các cuộc càn quét từng khu phố và phá hủy cơ sở hạ tầng rộng lớn, dẫn đến số người chết được báo cáo là hơn 67.000 người ở Gaza, với hàng ngàn thường dân thiệt mạng. Theo văn phòng truyền thông của Gaza, trung bình mỗi ngày có 27 trẻ em tử vong trong hai năm qua. Một quan chức Liên Hợp Quốc đã tuyên bố, "Gaza đã trở thành nghĩa địa của trẻ em".

Toàn bộ khu dân cư đã bị san phẳng. Bệnh viện, trường học và nơi trú ẩn nằm trong số những cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng quy mô tàn phá là "chưa từng có", với hơn 78% các tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Các tổ chức viện trợ báo cáo rằng trẻ em không chỉ tử vong vì bom đạn mà còn vì đói. Một báo cáo an ninh lương thực gần đây cảnh báo rằng Gaza đang phải đối mặt với "kịch bản tồi tệ nhất về nạn đói", với "nạn đói lan rộng, suy dinh dưỡng và bệnh tật".

Cuộc xung đột cũng đã mở rộng ra khu vực, với việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động các chiến dịch vào Lebanon, Syria, Yemen và Iran, thường sử dụng vũ khí và thông tin tình báo do Hoa Kỳ cung cấp. Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đang tích cực thúc đẩy một giải pháp, với một đề xuất hòa bình mới được nêu ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Kế hoạch này bao gồm một chính phủ Palestine theo chế độ kỹ trị, một Lực lượng Ổn định Quốc tế, và yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí để đổi lấy sự an toàn cho các nhà lãnh đạo. Hamas đã đưa ra phản hồi tích cực ban đầu liên quan đến việc trao đổi tù nhân - con tin nhưng vẫn cần các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trong suốt năm thứ hai, Israel đã phải đối mặt với các cáo buộc diệt chủng từ một ủy ban Liên Hợp Quốc, Chính quyền Palestine và một số tổ chức nhân quyền, đặc biệt là khi thương vong dân sự gia tăng và nạn đói lan rộng. Israel kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này. Nếu một thỏa thuận hòa bình được đạt được, Gaza thời hậu chiến sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ tái thiết đầy thách thức, với gần 80% các tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Ngoại trưởng Marco Rubio lưu ý rằng ngay cả sau khi ngừng bắn, vẫn còn những câu hỏi khó về việc ai sẽ tái thiết và quản lý Gaza.

Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao

Thị trưởng mới đắc cử của Herdecke, một thành phố ở miền Tây nước Đức bị tấn công tại nhà vào Thứ Ba với những vết thương do dao đâm nghiêm trọng, NBC dẫn tin từ truyền thông Đức. Thủ tướng Friedrich Merz cho biết bà là nạn nhân của “một hành động ghê tởm.”

“Chúng tôi lo sợ cho tính mạng của thị trưởng đắc cử Iris Stalzer và hy vọng bà ấy sẽ bình phục hoàn toàn,” Thủ tướng Merz viết trên mạng xã hội.

Bà Iris Stalzer được bầu làm thị trưởng Herdecke vào ngày 28/9. Bà là thành viên của đảng Dân Chủ Xã hội trung tả, một đảng nhỏ trong chính phủ liên bang do phe bảo thủ lãnh đạo. Hãng thông tấn Đức dpa, dẫn nguồn tin an ninh giấu tên, cho biết bà được phát hiện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng và nhiều vết dao đâm.

Cảnh sát chỉ cho biết một chiến dịch lớn đang diễn ra ở thành phố Herdecke.

DOC áp thuế chống phá giá hơn 500% lên khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam

Trang tin xe hơi trong nước cho hay Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế áp dụng lên tới 511,16% đối với sản phẩm của THACO, là hai công ty Thaco Special Vehicles Manufacturing và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures.

Theo Công báo Liên bang Mỹ, cuộc điều tra bắt đầu ngày 24/3/2025, tập trung vào các khung gầm và cụm linh kiện lắp ráp khung gầm xe ô tô có xuất xứ từ Việt Nam. Sau khi hoãn thời hạn công bố, DOC đã đưa ra kết luận sơ bộ vào ngày 24/9/2025.

Kết luận cho rằng các nhà sản xuất Việt Nam đã xuất cảng sản phẩm sang Mỹ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý” dẫn đến hành vi bị coi là bán phá giá. Sau quá trình phân tích dữ liệu và phản hồi từ phía doanh nghiệp, DOC đã tính toán mức phá giá lên tới 511,16%, mức cao kỷ lục trong các vụ việc liên quan đến sản phẩm công nghiệp nặng của Việt Nam.

Phía THACO đã gửi đề nghị hoãn công bố kết luận cuối cùng và gia hạn thời gian áp dụng biện pháp tạm thời tối đa thêm sáu tháng. DOC đã chấp thuận yêu cầu này, đồng thời thông báo rằng kết luận cuối cùng sẽ được ban hành trong vòng 135 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ, tức có thể rơi vào quý I năm 2026.