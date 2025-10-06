Trump sẽ siết trợ cấp khuyết tật cho người Mỹ lớn tuổi, nâng ngưỡng xin trợ cấp SSI từ 50 tuổi lên 60 tuổi, giảm 750.000 người trong khi 80.000 góa phụ và trẻ em sẽ không được hưởng trợ cấp do mất quyền lợi của vợ/chồng hoặc cha/mẹ, để tiết kiệm 82 tỷ USD



Bản tin sau đây là dịch từ "Trump plan would limit disability benefits for older Americans" trên tờ The Washington Post ấn hành chiều Chủ nhật, ngày 5 tháng 10/2025.



Chính quyền Trump đang chuẩn bị một kế hoạch sẽ khiến người Mỹ lớn tuổi khó đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh xã hội (Social Security disability payments) hơn, một phần trong việc cải tổ mạng lưới an sinh xã hội liên bang dành cho người nghèo, người lớn tuổi và người khuyết tật, có thể khiến hàng trăm nghìn người mất quyền lợi, theo những người quen thuộc với kế hoạch này.



Hiện tại, Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội (SSA: Social Security Administration) đánh giá các yêu cầu bồi thường khuyết tật bằng cách xem xét độ tuổi, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn để xác định xem một người có thể thích nghi với các loại công việc khác hay không. Những người nộp đơn lớn tuổi hơn, thường trên 50 tuổi, có cơ hội được chấp nhận cao hơn vì tuổi tác được coi là một hạn chế trong việc thích ứng với nhiều công việc.



Nhưng giờ đây, các quan chức đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn yếu tố tuổi tác hoặc nâng ngưỡng lên 60 tuổi, theo ba người quen thuộc với kế hoạch, những người đã nói chuyện với điều kiện ẩn danh để chia sẻ các cuộc thảo luận riêng tư. Họ cũng có kế hoạch hiện đại hóa dữ liệu thị trường lao động được sử dụng để đánh giá xem người nộp đơn có thể làm việc hay không, thay thế cơ sở dữ liệu việc làm lỗi thời bao gồm các công việc đã lỗi thời như phân loại hạt (nut sorters) và nhân viên báo giá điện thoại, sau cuộc điều tra của Washington Post vào năm 2022.

Không rõ chính xác bao nhiêu người Mỹ có thể mất quyền tiếp cận các khoản trợ cấp khuyết tật (disability benefits) theo những thay đổi quy tắc được đề xuất.



Jack Smalligan, thành viên cao cấp về chính sách tại Viện Đô thị và từng là quan chức của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (Office of Management and Budget) trong 5 chính quyền, đã viết trong một bài báo gần đây rằng nếu quy tắc được đề xuất làm giảm số người đủ điều kiện tham gia chương trình trợ cấp khuyết tật xuống 10%, sẽ có 750.000 người ít hơn nhận được trợ cấp trong toàn bộ hoặc một phần của thập niên tới. Ngoài ra, 80.000 góa phụ và trẻ em sẽ không được hưởng trợ cấp do mất quyền lợi của vợ/chồng hoặc cha/mẹ. Theo ước tính của ông Smalligan, điều đó sẽ giúp tiết kiệm 82 tỷ USD chi trả phúc lợi trong 10 năm.



Smalligan cho biết nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn người Mỹ lớn tuổi nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật không tìm được việc làm khác. Nếu quy tắc không xem xét tuổi tác là một yếu tố, nhiều người lao động khuyết tật lớn tuổi hơn có thể sẽ bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí sớm, điều này sẽ làm giảm đáng kể số tiền trợ cấp hàng tháng của họ.

Những người lao động lớn tuổi yêu cầu hưởng trợ cấp hưu trí ở tuổi 62 thay vì nhận bảo hiểm khuyết tật của An sinh xã hội sẽ nhận được ít hơn 30% trợ cấp trong suốt quãng đời còn lại.



"Tiêu chí đã đủ chặt chẽ đến mức chúng tôi thực sự đang hạn chế một số người mà có lẽ chúng tôi nên cho phép," Smalligan nói trong một cuộc phỏng vấn.

Người phát ngôn của SSA, ông Barton Mackey, cho biết cơ quan này đang xây dựng kế hoạch để "đề xuất những cải tiến cho quy trình xét duyệt khuyết tật nhằm đảm bảo chương trình khuyết tật của chúng tôi luôn cập nhật và có thể được quản lý hiệu quả hơn".

"Điều này bao gồm việc đề xuất các bản cập nhật chính sách cho các nguồn dữ liệu nghề nghiệp và tối ưu hóa việc sử dụng chúng để phục vụ khách hàng của chúng tôi và bảo tồn các quỹ ủy thác," Mackey nói. "Khi đề xuất được phát triển đầy đủ, chúng tôi sẽ công khai và yêu cầu bình luận công khai thông qua quy trình ban hành quy định tiêu chuẩn. … Như với bất kỳ quy trình xây dựng quy tắc nào, chúng tôi sẽ xem xét và phân tích các ý kiến công khai trước khi quyết định có hoàn thiện quy tắc hay không."

Những người quen thuộc với các thay đổi được đề xuất cho biết đây là ưu tiên của Russell Vought, giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, người đã tìm cách cập nhật danh sách người khuyết tật thông qua hành động hành pháp trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, văn phòng ngân sách Nhà Trắng đã thúc giục cựu ủy viên tạm thời Leland Dudek thực hiện các thay đổi về quy tắc ngay sau khi ông nhậm chức.



Những người bảo thủ từ lâu đã lập luận rằng vì người Mỹ sống lâu hơn và ít người có công việc đòi hỏi lao động chân tay, nên nhiều người lao động khuyết tật về thể chất có thể thích nghi với công việc bàn giấy, mở rộng lựa chọn công việc của họ và dẫn đến việc ít người được hưởng trợ cấp khuyết tật hơn. Các quan chức An sinh xã hội đã chuẩn bị ban hành một quy tắc tương tự vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump nhưng không kịp.



"Chúng tôi cảm thấy rằng hiện nay có nhiều công việc hơn dành cho người khuyết tật," Mark Warshawsky, người đã lãnh đạo công việc về quy tắc được đề xuất trước đó với tư cách là phó ủy viên của SSA về chính sách hưu trí và khuyết tật trong chính quyền Trump đầu tiên, cho biết. Bản chất công việc đã thay đổi.

Warshawsky, thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute), một tổ chức nghiên cứu bảo thủ, dự đoán rằng trong khi quy tắc mới đang được xem xét sẽ cho phép cơ quan này từ chối nhiều người cao tuổi hơn, thì nhiều người khuyết tật tâm thần có khả năng được chấp thuận hơn.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden (Dân chủ, tiểu bang Oregon), thành viên cấp cao của Ủy ban Tài chính Thượng viện, lập luận rằng việc thay đổi quy tắc chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch rộng lớn hơn của đảng Cộng hòa nhằm cắt giảm An sinh xã hội.



"Đây là Giai đoạn Một trong chiến dịch của Đảng Cộng hòa nhằm buộc người Mỹ phải làm việc đến tuổi già để được hưởng các quyền lợi An sinh xã hội mà họ đã đóng góp, và đây là đợt cắt giảm lớn nhất đối với bảo hiểm khuyết tật trong lịch sử nước Mỹ," ông Wyden nói trong một tuyên bố gửi tới The Post. "Người Mỹ khuyết tật đã làm việc và đóng góp vào An sinh xã hội giống như mọi người khác, và họ không đáng phải chịu sự nhục nhã của thêm những thủ tục quan liêu để nhận được những gì họ đã đóng góp."



Chương trình trợ cấp hàng tháng trị giá 11 tỷ đô la này tách biệt với hệ thống hưu trí của An sinh xã hội. Việc đủ điều kiện nhận trợ cấp theo chương trình này cũng khó hơn nhiều so với hệ thống trợ cấp cho cựu chiến binh.

Chính quyền đang đối mặt với thách thức tìm cách duy trì quỹ hưu trí khi quỹ này sắp phá sản. Ủy viên Frank Bisignano cho biết cơ quan này không xem xét việc tăng độ tuổi người về hưu được hưởng trợ cấp, rút lại nhận xét trước đó rằng chính quyền không loại trừ khả năng này.



Việc đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật là một quy trình nhiều bước có thể mất nhiều năm, đặc biệt nếu ai đó bị từ chối và phải kháng cáo. Một trong những bước đầu tiên trong quy trình là xác định xem người nộp đơn có mắc bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng nào trong danh sách các khuyết tật hay không, chẳng hạn như bệnh xơ cứng teo cơ (ALS), ung thư giai đoạn cuối hoặc suy tim mãn tính.



Nếu tình trạng của họ không nghiêm trọng, tuổi tác, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn của người nộp đơn sẽ trở thành những yếu tố mà chính phủ phải cân nhắc để quyết định xem khuyết tật của họ có còn cho phép họ làm việc hay không. Nếu họ trên 50 tuổi, họ có cơ hội được hưởng trợ cấp tốt hơn vì họ được coi là ít có khả năng thích ứng với công việc mới. Những yếu tố này đã khiến khoảng 42% số người nộp đơn đủ điều kiện nhận trợ cấp, theo dữ liệu từ An sinh xã hội năm 2022.



Để xác định những công việc mà người nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật có thể làm, cơ quan này từ lâu đã dựa vào một cơ sở dữ liệu do Bộ Lao động biên soạn, cơ quan này đã từ bỏ danh sách hơn 30 năm trước khi nền kinh tế chuyển từ công việc chân tay sang thông tin và dịch vụ.



Với mục tiêu hiện đại hóa dữ liệu việc làm mà họ sử dụng, Cơ quan An sinh xã hội đã trả cho Cục Thống kê Lao động hơn 300 triệu đô la để xây dựng một thư mục phức tạp về các công việc trong thế kỷ 21. Chi tiêu này đã bị các nhà lập pháp trên Đồi Capitol xem xét kỹ lưỡng sau báo cáo trước đó của Post, và tính đến ngày hôm nay, cơ quan này vẫn chưa sử dụng dữ liệu hiện đại khi xem xét các yêu cầu bồi thường khuyết tật.



Theo hai cựu quan chức, bắt đầu từ năm tới, cơ quan này có kế hoạch phát triển một cơ sở dữ liệu do máy tính tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu về các công việc hiện đại để xác định xem một người xin trợ cấp có thể làm được công việc nào hay không. Những người ủng hộ quyền của người khuyết tật cho biết họ lo ngại rằng cơ sở dữ liệu sẽ được lập trình để đưa ra một loạt lớn các công việc, đặc biệt nếu tuổi tác không còn là yếu tố hạn chế, và cuối cùng sẽ từ chối trợ cấp cho hàng chục nghìn người nộp đơn mỗi năm.



Michelle Spadafore, một luật sư cấp cao tại New York Legal Assistance Group, cho biết bà thường thấy các khách hàng lớn tuổi bị khuyết tật không thể quay lại làm việc nếu bị từ chối trợ cấp vì họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các kỹ năng kỹ thuật và thể chất cần thiết cho công việc hiện đại. Ngoài ra, các nhà tuyển dụng có thể ít có xu hướng thuê những người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu hơn là những người trẻ tuổi hơn.



"Bạn sẽ không ngừng làm việc chỉ vì đến một độ tuổi nhất định và bạn nghĩ rằng trợ cấp khuyết tật là bước hợp lý tiếp theo," Spadafore nói. Không ai làm điều đó vì trợ cấp khuyết tật hầu như luôn ít tiền hơn lương toàn thời gian.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh số lượng đơn xin trợ cấp khuyết tật mới đã giảm. Dữ liệu cấp bang cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp khuyết tật đã giảm 7% trong năm tài chính này so với năm trước, theo phân tích của Viện Đô thị. Trong khi đó, theo phân tích tương tự, số lượng đơn khiếu nại khuyết tật bị từ chối ban đầu đã tăng lên, phân tích này cho thấy SSA đã chấp thuận ít hơn gần 3% số đơn khiếu nại trong năm tài chính vừa qua so với năm tài chính này.



Hơn 15 triệu người Mỹ nhận trợ cấp hàng tháng theo hai chương trình: Bảo hiểm khuyết tật An sinh xã hội (Social Security Disability Insurance)- dành cho những người có lịch sử làm việc nhưng bị khuyết tật trước khi nghỉ hưu - và Thu nhập An sinh bổ sung (Supplemental Security Income), một chương trình chống đói nghèo dành cho người cao tuổi và người khuyết tật nghèo, với mức trợ cấp khoảng 800 đô la mỗi tháng.



Đồng thời, An sinh xã hội đang xây dựng kế hoạch hủy bỏ quy định thời Biden, vốn mở rộng quyền lợi SSI cho những người nhận sống cùng người thân hoặc bạn cùng phòng đang nhận trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Program) hoặc các chương trình hỗ trợ công cộng khác. Theo một báo cáo tháng 8 của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách, việc khôi phục các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn có thể làm giảm các khoản thanh toán cho khoảng 400.000 người Mỹ.



Spadafore cho biết cô dự kiến khách hàng của mình bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này có thể thấy khoản thanh toán của họ giảm đi một phần ba, và các cắt giảm khác đối với SNAP như một phần trong kế hoạch thuế và chi tiêu toàn diện của Trump có thể tàn phá các hộ gia đình hơn nữa.



"Bất kỳ vết cắt nhỏ nào trong sự cân bằng tinh tế đó cũng có thể là sự khác biệt giữa việc thanh toán hóa đơn tiện ích của bạn trong tháng đó," Spadafore nói.

Người phát ngôn của SSA cho biết sự thay đổi này "sẽ đưa chúng ta trở lại các tiêu chí và chính sách lâu đời để thúc đẩy tính toàn vẹn của chương trình."

"Một lần nữa, như thường lệ trong các quy trình xây dựng quy tắc, quy tắc được đề xuất sẽ được công khai và công chúng sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến trước khi quy tắc được hoàn thiện," Mackey nói.