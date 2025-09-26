Hệ Lụy Của Cấm Phá Thai: Thiếu Bác Sĩ Trầm Trọng!



Nhiều tiểu bang đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng do các lệnh cấm phá thai khiến sinh viên y khoa và bác sĩ tương lai nản lòng. (Nguồn: pixabay.com)

Tháng 9, hàng chục ngàn sinh viên y khoa trên khắp Hoa Kỳ nộp hồ sơ xin thực tập nội trú bệnh viện (residency). Đây là lúc họ đem những gì đã học ở trường lớp áp dụng vào thực tế trong bệnh viện, phòng khám, cũng là thời điểm lựa chọn chuyên khoa và nơi gắn bó lâu dài, xây dựng sự nghiệp. Các cộng đồng địa phương cũng rất trông chờ vào thế hệ bác sĩ trẻ mới đến, bởi đây sẽ là những người chăm sóc sức khỏe cho họ trong tương lai.

Nhưng những năm gần đây, ngoài chuyện xem trường nào tốt, chỗ nào nhiều cơ hội, sinh viên y khoa còn phải suy nghĩ thêm một yếu tố: luật phá thai ở từng tiểu bang. Từ khi Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hủy bỏ án lệ Roe v. Wade, khoảng một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm phá thai, trong đó có 12 bang cấm hoàn toàn.

Hậu quả là nhiều bác sĩ bỏ đi, còn người trẻ thì lại càng tránh, không muốn đến. Tình trạng thiếu bác sĩ vốn đã căng thẳng, nay lại càng nghiêm trọng ở những nơi siết chặt luật phá thai. Nếu chính quyền các tiểu bang cứ tiếp tục cấm đoán thay vì đầu tư cho hệ thống y tế, thì hàng triệu người dân sẽ chịu thiệt thòi trong nhiều năm tới.

Với gần ba mươi năm làm trong lĩnh vực đào tạo y khoa, Atul Grover, cựu giám đốc Viện Nghiên Cứu và Hành Động (Research and Action Institute) thuộc Hội Các Trường Y Khoa Hoa Kỳ (Association of American Medical Colleges, AAMC), đã tận mắt thấy luật cấm phá thai ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi học và thực tập của sinh viên như thế nào. Ở nhiều tiểu bang, các trường y khoa buộc lòng phải cắt giảm nội dung giảng dạy, khiến sinh viên không chỉ thiếu kiến thức để trở thành bác sĩ sản phụ khoa, mà còn dễ lúng túng trong các ca cấp cứu (thí dụ như có trường hợp bị biến chứng trong thai kỳ, cần phá thai khẩn cấp để cứu sống bệnh nhân).

Không chỉ ảnh hưởng đến giai đoạn học đại học, luật cấm phá thai còn tác động đến việc bác sĩ trẻ chọn chuyên khoa và nơi lập nghiệp. Một nghiên cứu mới của AAMC cho thấy: số lượng đơn xin thực tập nội trú ở những bang có lệnh cấm phá thai thấp hơn rất nhiều so với ở những bang không cấm, đặc biệt là ngành sản phụ khoa. Đây không chỉ là lựa chọn cá nhân của các bác sĩ nội trú, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến các cộng đồng sống ở các bang có lệnh cấm khi nguồn bác sĩ ngày càng thiếu hụt.

Có khoảng một nửa bác sĩ ở lại hành nghề ngay tại bang nơi họ thực tập. Vì vậy, mỗi khi có sinh viên ngần ngại, quyết định không đến tiểu bang có lệnh cấm phá thai, cộng đồng ở đó coi như mất đi một bác sĩ tận tâm, được đào tạo bài bản.

Ngoài ra, số lượng sinh viên y khoa nộp đơn xin thực tập nội trú thường cao hơn nhiều so với số vị trí được tuyển, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng thiếu bác sĩ trên toàn quốc. Phần lớn các vị trí nội trú vẫn được lấp đầy, nhưng không có gì đảm bảo rằng ứng viên được chọn là người phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của cộng đồng địa phương. Thậm chí, nếu bác sĩ cảm thấy môi trường nội trú không đáp ứng được kỳ vọng, họ hoàn toàn có thể rời đi ngay sau khi kết thúc chương trình để tìm nơi khác hành nghề, khiến bài toán thiếu hụt nhân lực y tế càng thêm nan giải.

Những tiểu bang siết chặt luật phá thai cũng chính là nơi đang thiếu bác sĩ nặng nề nhất. Idaho, Mississippi, Oklahoma, Wyoming và Arkansas hiện chỉ có khoảng 200 bác sĩ trên 100,000 dân, trong khi mức trung bình toàn quốc là 272. Với những nơi có nhiều người cao niên và nhiều bệnh lý, tỷ số như vậy là quá thấp. Đây là tình trạng đã kéo dài nhiều năm do bệnh viện nông thôn đóng cửa hàng loạt, và việc hủy bỏ án lệ Roe v. Wade chỉ khiến cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn.

Idaho là thí dụ tiêu biểu nhất. Từ khi ban hành lệnh cấm phá thai năm 2022, tiểu bang này đã mất hơn một phần ba bác sĩ sản phụ khoa. Ngoài bảy quận đông dân nhất, chỉ còn 23 bác sĩ để chăm sóc cho hơn 500,000 người dân ở tất cả các quận còn lại. Điều này không có gì lạ, vì Idaho lâu nay nổi tiếng là nơi thúc đẩy các chính sách chống phá thai khắt khe nhất.

Tiểu bang này thậm chí từng kiện cáo lên tới TCPV để ngăn chặn cả những ca phá thai để cấp cứu, tức là không cho thai phụ được phá thai trong cả những tình huống nguy kịch. Bác sĩ phải loay hoay tìm hiểu hàng loạt các điều luật mơ hồ thay vì tập trung cứu người. Có lúc bệnh viện phải đưa thai phụ sang tiểu bang khác bằng trực thăng. Nhiều bệnh nhân chỉ còn biết chờ đợi trong đau đớn, để cho bệnh tình của mình nặng tới mức “đe dọa tính mạng” mới được chữa trị.

Chẳng bác sĩ nào muốn làm việc trong môi trường mà chuyên môn của họ luôn bị nghi ngờ, có cơ nguy bị tước giấy phép hành nghề hoặc ở tù, chỉ vì họ muốn giúp bệnh nhân đúng lúc và đúng cách. Vì vậy, cũng dễ hiểu vì sao nhiều bác sĩ rời bỏ Idaho.

Trớ trêu thay, những tiểu bang thiếu bác sĩ đã từng có nhiều chương trình thu hút và giữ chân đội ngũ y tế, và các chương trình này thực sự có hiệu quả. Nhưng khi họ cấm đoán, không cho bác sĩ tận tâm, hết lòng với thiên chức cứu người của mình, thì bao nhiêu nỗ lực đó cũng thành công cốc.

Những con số thống kê không thể truyền tải trọn vẹn thực tế đau lòng của cuộc khủng hoảng thiếu bác sĩ. Phòng cấp cứu lúc nào cũng chật cứng, người dân phải đi hàng trăm cây số mới gặp được bác sĩ chuyên khoa, và thời gian chờ đợi khám chữa bệnh kéo dài triền miên. Tình hình sẽ còn tệ hơn nếu vẫn còn luật cấm phá thai.

Vì vậy, điều mà các quyết sách gia cần làm là nghiêm túc nhìn lại toàn bộ tác động của các lệnh cấm phá thai, đặc biệt cuộc khủng hoảng thiếu bác sĩ, và nhanh chóng có giải pháp để thế hệ bác sĩ trẻ có thể vững tâm phục vụ cộng đồng.





VB biên dịch