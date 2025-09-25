Hôm nay,  

Những Điều Cần Biết Về Sự Thay Đổi Của Chương Trình Y Tế Medi-Cal

25/09/202516:52:00(Xem: 164)
acom briefing 9 11 25
Ảnh: American Community Media

Quận Cam (VB) - Những thay đổi về ngân sách liên bang mới đây đã dẫn tới việc cắt giảm ngân sách dành cho y tế, trong đó có Medicaid. Ở California, chương trình này có tên Medi-Cal, phục vụ gần 15 triệu người dân California, tương đương hơn một phần ba dân số tiểu bang.

 

Để giúp người dân California hiểu rõ hơn về sự thay đổi của Medi-Cal bắt đầu từ năm 2026, trong một cuộc báo trên mạng vào đầu tháng 9 do American Community Media tổ chức, các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) đã trình bày về một số thay đổi, các yêu cầu mới của liên bang đối với thành viên Medi-Cal.

 

Tyler Sadwith, Giám Đốc Medicaid Tiểu Bang của DHCS, cho biết các thay đổi trong chính sánh liên bang đã khiến nhiều thành viên Medi-Cal lo sợ. Thí dụ như việc chính quyền Trump cho phép Bộ Y Tế Hoa Kỳ chia sẻ thông tin của người tham gia Medi-Caid với ICE, đã làm nhiều di dân không dám sử dụng các dịch vụ y tế mà họ đang có. California đã kiện quyết định này, xem đó là hành động bất hợp pháp. DHCS cũng kêu gọi thành viên Medi-Cal tiếp tục sử dụng cách dịch vụ chăm sóc y tế hợp pháp của mình.

 

Một tin tốt là đa số các thành viên Medi-Cal sẽ không thấy có sự thay đổi nào trong năm 2026. Họ vẫn có thể đi khám bác sĩ, đi bệnh viện, nhận trợ giúp khẩn cấp, nhận thuốc kê toa, chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc cai nghiện, khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine… Họ vẫn được chi trả cho dịch vụ đưa đón đi bác sĩ, khám răng, khám mắt, chăm sóc y tế dành cho người cao niên và người khuyết tật… Theo ông Sadwith, DHCS sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của những thành viên Medi-Cal.

 

Yingjia Huang, Phó Giám Đốc phụ trách vấn đề quyền lợi chăm sóc sức khỏe & điều kiện được hưởng của DHCS, đã trình bày một số thay đổi của chương trình Medi-Cal kể từ năm 2026. Ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người mất Medi-Cal do những thay đổi này.

-          Giới hạn tài sản: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, người nộp đơn xin hoặc gia hạn Medi-Cal cần thỏa những điều kiện với giới hạn giá trị tài sản: tối đa của một người là $130,000; thêm $65,000 cho mỗi người trong gia đình. Tài sản được tính bao gồm tài khoản ngân hàng, tiền mặt, căn nhà thứ hai, chiếc xe thứ hai. Những tài sản không được tính bao gồm căn nhà đang sống, một chiếc xe, đồ gia dụng, một số khoản tiết kiệm như tài khoản hưu trí...

Những người có thể bị ảnh hưởng: người từ 65 tuổi trở lên đáp ứng giới hạn thu nhập của Medi-Cal, những người khuyết tật, những người sống trong viện dưỡng lão…

 

-          Một số di dân ở tuổi trưởng thành sẽ không còn được hưởng Medi-Cal toàn diện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, bao gồm di dân không có giấy tờ (sống ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép hợp pháp); hoặc di dân hợp pháp từ 21 tuổi trở lên và không phải là phụ nữ mang thai.

Những di dân vẫn có thể nhận được Medi-Cal toàn diện: trẻ em dưới 19 tuổi, phụ nữ mang thai.

 

-          Bảo hiểm nha khoa: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số thành viên Medi-Cal sẽ ngừng nhận các dịch vụ nha khoa đầy đủ.

Sự thay đổi này ảnh hưởng đến các thành viên Medi-Cal từ 19 tuổi trở lên, không phải là phụ nữ mang thai, những người nhập cư hợp pháp có thẻ xanh dưới năm năm và không đủ điều kiện miễn trừ….

Những người bị ảnh hưởng sẽ không nhận được dịch vụ nha khoa không khẩn cấp. Họ vẫn có thể được chăm sóc nha khoa khẩn cấp, bao gồm đau răng nghiêm trọng, nhiễm trùng, nhổ răng…

 

-          Quy định về công việc: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, một số người trưởng thành sẽ cần phải có việc làm, hoặc làm tình nguyện để được hưởng Medi-Cal. Nếu điều này áp dụng cho người nào, văn phòng Medi-Cal của quận hạt sẽ gửi thư cho người đó. Những người bị ảnh hưởng bao gồm người nộp đơn xin Medi-Cal từ 19 đến 64 tuổi, không có con dưới 19 tuổi…

Những quy định mới về công việc không áp dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi, người cao niên (65 tuổi trở lên), phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh một năm, cha mẹ có con từ 13 tuổi trở xuống, người khuyết tật, người mắc các bệnh lý nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, người Da Đỏ hoặc người Alaska bản địa…

Qui định về công việc bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây:

Làm việc và được trả lương.

Kiếm được ít nhất 580 đô la một tháng từ việc làm.

Là người đi làm thời vụ kiếm được trung bình 580 đô la một tháng trong sáu tháng qua.

Tham gia chương trình dạy nghề ít nhất 80 giờ mỗi tháng.

Làm tình nguyện hoặc tham gia dịch vụ cộng đồng ít nhất 80 giờ mỗi tháng.

Đi học bán thời gian (tham gia hai hoặc ba lớp học hoặc khoảng sáu đến tám tín chỉ mỗi học kỳ).

 

-          Đóng phí bảo hiểm hàng tháng: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, một số thành viên Medi-Cal sẽ cần phải trả một khoản phí hàng tháng nhỏ (phí bảo hiểm, khoảng $30/tháng) để được hưởng Medi-Cal toàn phần.

Những người có thể bị ảnh hưởng là cư dân từ 19 đến 59 tuổi; và không phải là phụ nữ mang thai; và là người nhập cư hợp pháp có thẻ xanh dưới 5 năm và không đủ điều kiện miễn trừ; hoặc là di dân hợp lệ từ một chương trình do tiểu bang tài trợ hoặc chương trình nhân đạo (nạn nhân của nạn buôn người hoặc tội phạm)…

 

DHCS khuyên các thành viên Medi-Cal, đặc biệt là di dân hợp pháp đủ điều kiện, nên thực hiện những yêu cầu để tiếp tục được hưởng Medi-Cal. Các thành viên có sự thay đổi sẽ nhận được thư, tin nhắn, hoặc email. Nên cập nhật thông tin liên lạc để văn phòng Medi-Cal tại quận có thể liên lạc khi cần thiết. Nên theo dõi thư tín và trả lời nhanh chóng các yêu cầu gia hạn Medi-Cal, hoặc từ chương trình bảo hiểm y tế địa phương.

Mọi thông tin có liên quan đến Medi-Cal có thể được tìm hiểu đầy đủ trong trang mạng:  https://www.dhcs.ca.gov/ . (VB)

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Lãnh tụ Palestine, Abbas Lên Án Israel “Diệt Chủng,” Khẳng Định Hamas Không Có Vai Trò Trong Chính Quyền Gaza Hậu Chiến. - Bạch Ốc Đe Doạ Sa Thải Hàng Loạt Nếu Chính Phủ Đóng Cửa. - Bão Ragasa Giảm Cường Độ, Nhưng Vẫn Gây Mưa Lớn Và Nguy Cơ Lũ Ở Miền Bắc Việt Nam. - Jimmy Kimmel Chế Giễu Trump Về “Câu Lạc Bộ Thảm Hại”. - Thăm Dò: Đa Số Người Mỹ Lo Ngại Tự Do Ngôn Luận Bị Đe Dọa Dưới Thời Trump. - Tòa Liên Bang Phán Quyết Trump Không Thể Giữ Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Để Ép Các Bang Hợp Tác Về Di Trú. - Cắt Giảm Nhân Sự DOGE Khiến Cơ Quan An Sinh Xã Hội Tê Liệt, Nhân Viên Phải Dùng Thuốc Để Cầm Cự. - Công Tố Viên Liên Bang Gấp Rút Soạn Cáo Trạng Nhắm Vào James Comey. - Kinh Tế Mỹ Quý II Tăng 3,8%, Mạnh Hơn So Với Báo Cáo Trước. - Zelensky Cảnh Báo Về Cuộc Chạy Đua Vũ Khí Mới Liên Quan Đến Drones. - Trump Có Thể Đang Rửa Tay Khỏi Chiến Tranh Ukraine. - Lindsey Graham Nói Sẽ Ủng Hộ Trump Tranh Cử Nhiệm Kỳ Ba Năm 2028. - Southwest Airlines Đặt Hạn Chế Mới Về Pin.

-- Bị ICE chặn bắt, còng tay, xích bụng, hơn 8 giờ được thả đi thẳng đến bệnh viện chuyển dạ người bầm tím, Cary Lopez Alvarado, 23 tuổi, công dân Mỹ, sinh tại Los Angeles, lên tiếng về cách đối xử bất nhân của nhân viên liên bang. -- Dân Chủ Thắng Ghế Hạ Viện ở Arizona, Gây Thêm Áp Lực Cho Cộng Hòa. -- Jimmy Kimmel Trở Lại Màn Ảnh ABC, Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận. -- Dallas Nổ Súng Tại Trụ Sở ICE, 1 Chết, Hung Thủ Tự Sát. -- Người Từng Được DACA Bảo Vệ Chết Trong Trại Giam ICE ở California. -- Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Trump Bãi Nhiệm Ủy Viên FTC. -- Tượng Trump – Epstein Xuất Hiện Trước Quốc Hội. -- Ryan Routh Bị Kết Tội Âm Mưu Ám Sát Tổng Thống Trump -- Trump Tin Ukraine Có Thể Giành Lại Toàn Bộ Lãnh Thổ Với Hỗ Trợ của NATO. Nga Bác Bỏ Lời Chỉ Trích Của Trump, Tuyên Bố “Chúng Tôi Là Gấu Thật”. -- Trump Phát Biểu Tại Liên Hiệp Quốc: Từ Tua-Bin Gió Đến Chiến Tranh Và Biên Giới. -- Iran Hành Quyết Ít Nhất 1.000 Người Trong Chiến Dịch Tử Hình Quy Mô Lớn.

-- Ly cà-phê Starbuck không có quyền bày tỏ thái độ từ chối ủng hộ. -- Giá Thực Phẩm Leo Thang, Người Dân Mỹ Lo Lắng Không Có Lối Ra. -- Trump Đặt Phí 100,000 Đô Cho Visa Lao Động Trí Thức, Ra Mắt “Thẻ Vàng”. -- Trump Và Tập Cận Bình Chuẩn Thuận Thỏa Thuận Thành Lập TikTok Mỹ. -- Tòa Bác Chính Sách Về “Ý Thức Hệ Giới Tính” Của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia. -- Ủy Ban Vaccine Của Kennedy Hạn Chế Quyền Tiếp Cận Mũi Chích Covid. -- Công Tố Viên Điều Tra James Và Comey Phải Từ Chức Vì Áp Lực. -- Thẩm Phán Bác Đơn Kiện 15 Tỉ Đô Của Trump Nhắm Vào New York Times. -- Ted Cruz Cảnh Báo Nguy Cơ Khi FCC Đe Doạ ABC Về Jimmy Kimmel. -- Bạch Ốc Bắt Phóng Viên Ký Cam Kết Không Thu Thập Bất Kỳ Thông Tin Tài Liệu Nào Chưa Được Cấp Phép. -- Nga Mở Cuộc Tấn Công Quy Mô Lớn Trên Khắp Ukraina. -- Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Check-In Ở Phi Trường Âu Châu.

-- Hạ Viện Thông Qua Dự Luật Ngân Sách Tạm Thời Của Cộng Hòa, Mở Đường Cho Cuộc Đối Đầu Ở Thượng Viện. -- Trump Đòi Thu Hồi Giấy Phép Phát Sóng Đài Nào Chỉ Trích Ông. -- Thăm dò mới: Người Mỹ bi quan hơn về hướng đi của đất nước. -- Dân cử Dân Chủ bị bắt tại cơ sở ICE ở New York. -- Nga và Việt Nam dùng lợi nhuận năng lượng để né trừng phạt Mỹ trong các hợp đồng vũ khí. -- Trump Bác Viện Trợ Quân Sự Cho Đài Loan, Chuyển Hướng Bán Vũ Khí. -- Ủy ban do RFK Jr. bổ nhiệm thay đổi khuyến nghị tiêm chủng trẻ em. -- Chính Quyền Trump Yêu Cầu Tối Cao Pháp Viện Bãi Nhiệm Thống Đốc Fed Lisa Cook. -- Trump đòi sa thải công tố liên bang vì không truy tố Letitia James. -- Luật Sư Bộ Tư Pháp Đưa Sai Sự Thật Để Tòa Đuổi Trẻ Em Guatemala. -- California Tiếp Tục Đầu Tư Điện Gió Ngoài Khơi Bất Chấp Trump Cắt Ngân Quỹ. -- Công Đoàn Pháp Đình Công Chống ‘Thắt Lưng Buộc Bụng’, Tạo Áp Lực Lên Macron. -- Nghị Quyết Do Phía Dân Chủ Lãnh Đạo Tại Thượng Viện Kêu Gọi Công Nhận Nhà Nước Palestin

Chính quyền Trump hiện đang liên tục mở rộng việc sử dụng các công cụ giám sát, thường dưới danh nghĩa chống gian lận, ngăn chặn tội phạm, phát hiện di dân không có giấy tờ. Nhưng những công cụ đó, từ việc truy cập dữ liệu DMV, nhận dạng khuôn mặt, khám xét điện thoại di động, thỏa thuận chia sẻ dữ liệu… hiện đang vượt xa những gì mà chính quyền mô tả là “thực thi luật nhập cư.” Mạng lưới kiểm soát kỹ thuật số này đặt mọi công dân Hoa Kỳ dưới sự giám sát chưa từng có. Bằng cách thu thập và liên kết chéo thông tin cá nhân, người dân có nguy cơ bị chính quyền theo dõi vì mục tiêu chính trị, đánh cắp danh tính và dữ liệu cá nhân. Bắt đầu với cái cớ giám sát di dân bất hợp pháp, nhưng tương lai có thể là tất cả mọi người. Trong một buổi họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 9, các chuyên gia đã bàn thảo về những nguy cơ mà người dân Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

-- Trump Và Thủ Tướng Anh Starmer Họp Báo Sau Khi Ký Kết Các Thỏa Thuận Đầu Tư. -- Dân Chủ Công Bố Kế Hoạch Ngân Sách Riêng khi Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ Đến Gần -- Ngưng Chiếu Jimmy Kimmel: Làn Sóng Tranh Cãi Lan Rộng Từ Quốc Hội Đến Hollywood. -- Người Cao Niên Muốn Chích Ngừa Covid Nên Làm Ngay Tuần Này. -- Chính Quyền Trump Sửa Bài Thi Công Dân, Khiến Việc Nhập Tịch Khó Hơn. -- Thượng Nghị Sĩ Và Các Hãng Bảo Hiểm Đặt Nghi Vấn Ủy Ban Vaccine Liên Bang. -- Chính Quyền Trump Gia Tăng Đưa Di Dân Vào Biệt Giam. -- Thẩm Phán Ép ICE Cải Thiện Điều Kiện Giam Giữ Di Dân Ở New York. -- Chính Quyền Trump Công Bố Liên Minh Giáo Dục Công Dân Với Các Nhóm MAGA. -- Fed Khẳng Định Giữ Vững Tính Độc Lập. -- Người Biểu Tình Được Xử Trắng Án Dù Trưởng Biên Phòng Ra Làm Chứng. -- Hội Đồng Regents Phê Chuẩn Việc Bổ Sung Thiết Bị Quân Sự Cho Cảnh Sát Đại Học California. -- Trump Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử, Quyền Đại Diện Thiểu Số Bị Đe Dọa. -- .....

-- Trump Được Hoàng Gia Anh Đón Tiếp Bên Cạnh Làn Sóng Phản Đối. -- Xp Lee – Dân Chủ Thắng Bầu Cử Đặc Biệt Ở Minnesota Sau Vụ Ám Sát Melissa Hortman.. -- Phát Hiện Sinh Viên Da Đen Ở Delta State Chết Treo Cổ. -- Nhóm Thượng Tôn Da Trắng Tuần Hành Huntington Beach Hô To Khẩu Hiệu: ‘Người Da Trắng Phản Công’, “Chiếm Lại Đất Nước”. -- Ba Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Trước Trường Trung Học Ở Illinois. -- Cựu Viên Chức C.D.C. Điều Trần Tố Kennedy Chèn Ép Khoa Học Về Vaccine. -- Tỷ Phú Thân Trump Chuẩn Bị Thâu Tóm TikTok. -- Nhân Viên UC Kiện Trump Vì Ép Buộc Tài Chính Sau Khi Cắt Giảm UCLA. -- Hơn 100 Quỹ Từ Thiện Tự Do Chuẩn Bị Đối Phó Chiến Dịch Tấn Công Của Trump. -- Quân Đội Israel Mở Cuộc Tấn Công Bộ Binh Vào Gaza City. -- Giám Đốc FBI Kash Patel Nói Không Có Chứng Cớ Epstein Môi Giới Nạn Nhân Cho Người Khác. -- Nghi Can Ám Sát Charlie Kirk Thú Nhận Với Bạn Cùng Phòng, Ra Tòa Đối Diện Án Tử Hình. -- Mục Sư Howard-John Wesley...

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.