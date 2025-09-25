Những Điều Cần Biết Về Sự Thay Đổi Của Chương Trình Y Tế Medi-Cal

Ảnh: American Community Media

Quận Cam (VB) - Những thay đổi về ngân sách liên bang mới đây đã dẫn tới việc cắt giảm ngân sách dành cho y tế, trong đó có Medicaid. Ở California, chương trình này có tên Medi-Cal, phục vụ gần 15 triệu người dân California, tương đương hơn một phần ba dân số tiểu bang.

Để giúp người dân California hiểu rõ hơn về sự thay đổi của Medi-Cal bắt đầu từ năm 2026, trong một cuộc báo trên mạng vào đầu tháng 9 do American Community Media tổ chức, các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) đã trình bày về một số thay đổi, các yêu cầu mới của liên bang đối với thành viên Medi-Cal.

Tyler Sadwith, Giám Đốc Medicaid Tiểu Bang của DHCS, cho biết các thay đổi trong chính sánh liên bang đã khiến nhiều thành viên Medi-Cal lo sợ. Thí dụ như việc chính quyền Trump cho phép Bộ Y Tế Hoa Kỳ chia sẻ thông tin của người tham gia Medi-Caid với ICE, đã làm nhiều di dân không dám sử dụng các dịch vụ y tế mà họ đang có. California đã kiện quyết định này, xem đó là hành động bất hợp pháp. DHCS cũng kêu gọi thành viên Medi-Cal tiếp tục sử dụng cách dịch vụ chăm sóc y tế hợp pháp của mình.

Một tin tốt là đa số các thành viên Medi-Cal sẽ không thấy có sự thay đổi nào trong năm 2026. Họ vẫn có thể đi khám bác sĩ, đi bệnh viện, nhận trợ giúp khẩn cấp, nhận thuốc kê toa, chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc cai nghiện, khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine… Họ vẫn được chi trả cho dịch vụ đưa đón đi bác sĩ, khám răng, khám mắt, chăm sóc y tế dành cho người cao niên và người khuyết tật… Theo ông Sadwith, DHCS sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của những thành viên Medi-Cal.

Yingjia Huang, Phó Giám Đốc phụ trách vấn đề quyền lợi chăm sóc sức khỏe & điều kiện được hưởng của DHCS, đã trình bày một số thay đổi của chương trình Medi-Cal kể từ năm 2026. Ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người mất Medi-Cal do những thay đổi này.

- Giới hạn tài sản: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, người nộp đơn xin hoặc gia hạn Medi-Cal cần thỏa những điều kiện với giới hạn giá trị tài sản: tối đa của một người là $130,000; thêm $65,000 cho mỗi người trong gia đình. Tài sản được tính bao gồm tài khoản ngân hàng, tiền mặt, căn nhà thứ hai, chiếc xe thứ hai. Những tài sản không được tính bao gồm căn nhà đang sống, một chiếc xe, đồ gia dụng, một số khoản tiết kiệm như tài khoản hưu trí...

Những người có thể bị ảnh hưởng: người từ 65 tuổi trở lên đáp ứng giới hạn thu nhập của Medi-Cal, những người khuyết tật, những người sống trong viện dưỡng lão…

- Một số di dân ở tuổi trưởng thành sẽ không còn được hưởng Medi-Cal toàn diện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, bao gồm di dân không có giấy tờ (sống ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép hợp pháp); hoặc di dân hợp pháp từ 21 tuổi trở lên và không phải là phụ nữ mang thai.

Những di dân vẫn có thể nhận được Medi-Cal toàn diện: trẻ em dưới 19 tuổi, phụ nữ mang thai.

- Bảo hiểm nha khoa: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số thành viên Medi-Cal sẽ ngừng nhận các dịch vụ nha khoa đầy đủ.

Sự thay đổi này ảnh hưởng đến các thành viên Medi-Cal từ 19 tuổi trở lên, không phải là phụ nữ mang thai, những người nhập cư hợp pháp có thẻ xanh dưới năm năm và không đủ điều kiện miễn trừ….

Những người bị ảnh hưởng sẽ không nhận được dịch vụ nha khoa không khẩn cấp. Họ vẫn có thể được chăm sóc nha khoa khẩn cấp, bao gồm đau răng nghiêm trọng, nhiễm trùng, nhổ răng…

- Quy định về công việc: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, một số người trưởng thành sẽ cần phải có việc làm, hoặc làm tình nguyện để được hưởng Medi-Cal. Nếu điều này áp dụng cho người nào, văn phòng Medi-Cal của quận hạt sẽ gửi thư cho người đó. Những người bị ảnh hưởng bao gồm người nộp đơn xin Medi-Cal từ 19 đến 64 tuổi, không có con dưới 19 tuổi…

Những quy định mới về công việc không áp dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi, người cao niên (65 tuổi trở lên), phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh một năm, cha mẹ có con từ 13 tuổi trở xuống, người khuyết tật, người mắc các bệnh lý nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, người Da Đỏ hoặc người Alaska bản địa…

Qui định về công việc bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây:

Làm việc và được trả lương.

Kiếm được ít nhất 580 đô la một tháng từ việc làm.

Là người đi làm thời vụ kiếm được trung bình 580 đô la một tháng trong sáu tháng qua.

Tham gia chương trình dạy nghề ít nhất 80 giờ mỗi tháng.

Làm tình nguyện hoặc tham gia dịch vụ cộng đồng ít nhất 80 giờ mỗi tháng.

Đi học bán thời gian (tham gia hai hoặc ba lớp học hoặc khoảng sáu đến tám tín chỉ mỗi học kỳ).

…

- Đóng phí bảo hiểm hàng tháng: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, một số thành viên Medi-Cal sẽ cần phải trả một khoản phí hàng tháng nhỏ (phí bảo hiểm, khoảng $30/tháng) để được hưởng Medi-Cal toàn phần.

Những người có thể bị ảnh hưởng là cư dân từ 19 đến 59 tuổi; và không phải là phụ nữ mang thai; và là người nhập cư hợp pháp có thẻ xanh dưới 5 năm và không đủ điều kiện miễn trừ; hoặc là di dân hợp lệ từ một chương trình do tiểu bang tài trợ hoặc chương trình nhân đạo (nạn nhân của nạn buôn người hoặc tội phạm)…

DHCS khuyên các thành viên Medi-Cal, đặc biệt là di dân hợp pháp đủ điều kiện, nên thực hiện những yêu cầu để tiếp tục được hưởng Medi-Cal. Các thành viên có sự thay đổi sẽ nhận được thư, tin nhắn, hoặc email. Nên cập nhật thông tin liên lạc để văn phòng Medi-Cal tại quận có thể liên lạc khi cần thiết. Nên theo dõi thư tín và trả lời nhanh chóng các yêu cầu gia hạn Medi-Cal, hoặc từ chương trình bảo hiểm y tế địa phương.

Mọi thông tin có liên quan đến Medi-Cal có thể được tìm hiểu đầy đủ trong trang mạng: https://www.dhcs.ca.gov/ . (VB)