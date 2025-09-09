Hôm nay,  

Trang Web Điều Hành Khẩn Cấp Có Thể Ngưng Hoạt Động Giữa Mùa Bão

Trang Preparedness Toolkit của FEMA có thể bị ngừng hỗ trợ ngay giữa mùa bão nếu không được gia hạn hợp đồng. Đây là bộ công cụ quan trọng, giúp các viên chức ứng phó khẩn cấp của các tiểu bang phối hợp, hỗ trợ nhau những khi xảy ra thiên tai. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

  

(WASHINGTON, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Một công cụ trực tuyến mà các viên chức ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ thường sử dụng để liên lạc và phối hợp cứu nạn thiên tai có thể sẽ bị FEMA ngừng hỗ trợ từ Thứ Tư (10/9).

 

Trên trang Preparedness Toolkit của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Ba xuất hiện một dòng thông báo nổi bật: “Lưu ý: Trang web này có thể không còn được hỗ trợ sau ngày 10 tháng 9. VUI LÒNG lưu dữ liệu của quý vị sớm nhất có thể, bởi sau ngày này thông tin có thể sẽ không mở được nữa.” Tuy nhiên, thông báo này đã bị gỡ xuống không lâu sau khi Reuters liên lạc với FEMA để tìm hiểu.

 

Theo Hội Điều Hành Khẩn Cấp Quốc Gia (National Emergency Management Association), khi xảy ra thiên tai và cần giúp đỡ, các viên chức phụ trách điều hành khẩn cấp dùng bộ công cụ này để trao đổi với các viên chức từ những bang lân cận.

 

Còn theo hồ sơ liên bang, hợp đồng thỏa thuận về việc phát triển và vận hành trang web này sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 9. Nếu FEMA không kịp gia hạn, trang web sẽ ngừng hoạt động vào ngay giữa mùa bão của Hoa Kỳ.

 

Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi cắt giảm vai trò của chính phủ liên bang trong công tác ứng phó thiên tai. Ông có kế hoạch thu hẹp hoạt động của FEMA sau khi mùa bão kết thúc vào tháng 11.

 

Trump từng chỉ trích FEMA vì quá quan liêu và mang tính đảng phái. Ngược lại, những người ủng hộ cơ quan này khẳng định FEMA luôn giúp đỡ các tiểu bang một cách công bằng, bất kể là do Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa dẫn dắt.

 

Jon Shear, thành viên ban quản trị của Hội Điều Hành Khẩn Cấp Quốc Tế (International Association of Emergency Managers), nhấn mạnh trang web này đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho các cuộc diễn tập và huấn luyện ứng phó thảm họa. “Nhiều hội viên của chúng tôi sử dụng PTK trong công việc hằng ngày,” Shear cho biết.

 

Theo hồ sơ, hợp đồng hiện tại từng được gia hạn thêm 14 ngày kể từ ngày 27 tháng 8, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định mới.

 

Trong khi đó, 4 Arrows Consulting (công ty đang giữ hợp đồng bảo trì trang web) đã từ chối bình luận và chuyển các câu hỏi của Reuters sang cho FEMA. Phát ngôn viên của FEMA thì cho biết cơ quan đang “theo dõi tình hình và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu.

"Giá cả mà chúng tôi đang nhận được hiện nay giống như thời chúng tôi còn nhỏ, và chi phí canh tác của chúng tôi hiện giờ là vô cùng lớn", Melissa King nói thêm. "Giá của một chiếc máy gặt đập liên hợp khi chúng tôi còn nhỏ là khoảng 20.000 đô la, và bây giờ là 100.000 đô la."

Ngày Thứ Ba, Thống đốc Gavin Newsom công bố văn bản “State of the State”, tố cáo chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “bao vây” California bằng cách cắt giảm dịch vụ công, chà đạp luật pháp và gây áp lực lên doanh nghiệp lẫn đại học. Ông nhấn mạnh tiểu bang sẽ không khuất phục, khẳng định “California mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ dân chủ và không bao giờ cúi đầu.”

Theo tin Reuters, dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm thứ Ba cho thấy xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 13,94 tỷ USD, do mức thuế 20% đối với các lô hàng đến Hoa Kỳ có hiệu lực.

J121. Kusanali Jātaka -- Người Bạn Trung Thành Tóm tắt: Anāthapiṇḍika có một người bạn mang cái tên không may mắn, mà ông vẫn luôn trung thành, như một người bạn chân thành nên làm. Đức Phật kể lại rằng, trong quá khứ, một vị Thần Cỏ tầm thường đã dùng trí tuệ của mình để giúp bảo vệ nơi trú ẩn của một vị Thần Cây.

-- Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa. -- Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’. -- Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump. -- Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Biểu Mẫu Trước Khi Bố Ráp. -- ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân. - - ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất. -- Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai. -- Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza. -- Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘Cuộc Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu. -- Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm. -- Tàu Cứu Trợ Gaza Bị Không Kích. -- Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần. -- Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước.

Như mọi người đều biết, người ta càng lớn tuổi chừng nào, thì người ta lại thường hay nhớ tới những kỷ niệm trong dĩ vãng của mình nhiều bấy nhiêu. Nhất là những người cao niên đã về hưu, không còn bị ràng buộc bởi những công việc làm thường ngày của mình như trước kia, nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình, để hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn vui khó quên trong cuộc đời mình, rồi để có những lúc tâm sự cho nhau nghe lại những kỷ niệm khó quên này, trong những dịp tiệc tùng họp mặt bạn bè.

(SEOUL, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Theo bản tin của KCNA hôm thứ Ba, Tập Cận Bình đang muốn tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Hàn. KCNA cho biết Tập đã gửi điện mừng tới Kim Jong Un trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Bắc Hàn. Trong đó, Tập cho biết: “Phía TQ sẵn sàng chung tay cùng phía DPRK (Bắc Hàn) để phát triển tình hữu nghị TQ-Bắc Hàn và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai quốc gia, thông qua trao đổi chiến lược, đẩy mạnh các chuyến thăm và mở rộng hợp tác.”

(HOA KỲ, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Gia Đình (American Academy of Family Physicians, AAFP) hôm Thứ Hai khuyến nghị tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi, cùng với trẻ em và phụ nữ đang mang thai, nên chích ngừa COVID-19. Điều này trái ngược với chính sách mới của chính phủ liên bang.

Boys từ chối tiết lộ số lượng nhân viên mà công ty tuyển dụng tại Alaska, nhưng các tài liệu trước đây do công ty công bố cho biết công ty có “khoảng 1.000 nhân viên tại Alaska”, và trong số đó, khoảng 80% sống tại tiểu bang này.

Tổng thống Donald Trump luôn mạng mẽ khẳng định “tôi không bao giờ vẽ tranh, tôi không thích vẽ tranh” và “lá thư mừng sinh nhật đó là ‘hoax’”. Thậm chí, Trump đã đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal đòi bồi thường $10 tỷ đô la để có bài báo về bức thư bị cáo buộc này. Sáng nay Thứ Hai 8/9, các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố bức thư đầy hình ảnh “gợi cảm" gửi Jeffrey Epstein, có chữ ký của Donald Trump trên đó.

Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Trong nhiều thập niên, Doug Wilson là một mục sư tương đối vô danh ở Idaho, bị đẩy ra lề của chủ nghĩa Tin Lành Phúc Âm vì những giáo lý cực đoan của ông. Giờ đây, ông là một tiếng nói có ảnh hưởng trong cánh hữu Cơ đốc giáo. Sự thay đổi về tầm ảnh hưởng đó đã rõ ràng trong tuần qua khi ông đi một vòng ăn mừng chiến thắng qua thủ đô Washington, chia sẻ sân khấu với các quan chức chính quyền Trump

Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất. Bayrou kêu gọi tiết kiệm 51 tỉ Mỹ kim mỗi năm để đối phó nợ công, cảnh báo “sự thống trị của chủ nợ cũng dẫn đến mất tự do,” nhưng đề nghị thắt lưng buộc bụng bị cả cực hữu lẫn cánh tả bác bỏ. Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm một ủy viên của Ủy hội Thương mại Liên bang (FTC), bất chấp luật liên bang hạn chế quyền kiểm soát cơ quan này của Bạch Ốc. Lệnh do Chánh án John Roberts ban hành đã tạm ngưng phán quyết của một thẩm phán liên bang vốn phục hồi chức vụ cho Rebecca Kelly Slaughter, trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử, theo NBC News.

Tòa Tối Cao Hoa Kỳ với đa số bảo thủ 6–3 đã cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục truy quét tại Los Angeles dựa trên yếu tố ngoại hình, ngôn ngữ hay nơi làm việc, hủy bỏ tạm thời lệnh cấm của tòa cấp dưới. Phán quyết cho phép hoạt động này nối lại trong khi vụ kiện vẫn được xét xử, nhưng ngay lập tức làm dấy lên phản đối dữ dội.
