Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas, yêu cầu 6 triệu học sinh Texas phải đọc Kinh Lạy Cha cùa Ky tô giáo trong lớp, trừ các em theo Hồi giáo. Bi hài, vợ ông Paxton tố cáo ông ngoại tình.



Báo The Guardian loan tin như thế qua bản tin "Texas attorney general wants students to pray in school – unless they’re Muslim" hôm Chủ Nhật ngày 7/9/2025. Bản tin ghi lời Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, từ lâu đã tin vào việc cầu nguyện trong trường học. Giờ đây, ông ấy đang quy định chính xác loại lời cầu nguyện mà ông muốn 6 triệu học sinh công lập của tiểu bang Texas phải đọc.



"Trong các lớp học ở Texas, chúng tôi muốn Lời Chúa được mở ra, Mười Điều Răn được trưng bày và những lời cầu nguyện được dâng lên," Paxton nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba, khuyến khích học sinh đọc "Kinh Lạy Cha, như Chúa Giê-su Christ đã dạy".



Thông cáo báo chí bao gồm toàn văn Kinh Lạy Cha như được viết trong bản dịch King James của Kinh Thánh, là ví dụ mới nhất cho thấy Paxton và các quan chức Texas khác dường như ủng hộ Ki Tô giáo hơn các tín ngưỡng khác.



"Những người tự do cấp tiến, biến chất muốn xóa bỏ Sự thật, phá hủy nền tảng vững chắc mà sự thành công và sức mạnh của nước Mỹ được xây dựng trên đó, và xói mòn nền tảng đạo đức của xã hội chúng ta," Paxton nói. "Quốc gia chúng ta được thành lập trên nền tảng của Sự thật Kinh Thánh, và tôi sẽ không đứng yên trong khi phe cực tả đang cố gắng đẩy đất nước chúng ta vào vũng lầy."



Tuyên bố của Paxton được đưa ra khi Dự luật Thượng viện 11 (Senate Bill 11) có hiệu lực trên toàn tiểu bang Texas; đây là một dự luật của Đảng Cộng hòa cho phép các trường học dành thời gian cho "việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hoặc các văn bản tôn giáo khác" trong giờ học. Các nhà phê bình đã lên án dự luật này là một nỗ lực đưa thực hành của đạo Ki Tô vào nền giáo dục công lập thế tục của tiểu bang, vi phạm nguyên tắc chia tách nhà thờ và nhà nước trong Hiến pháp Hoa Kỳ.



"Họ đang bỏ qua hoàn toàn sự chia tách giữa nhà thờ và nhà nước," Heidi Beirich, đồng sáng lập Dự án Toàn cầu Chống Hận thù và Chủ nghĩa Cực đoan (Global Project Against Hate and Extremism), cho biết.



"Họ không có sự tôn trọng đối với các tín ngưỡng khác. Và thực tế, điều đó bao gồm rất nhiều người theo đạo Ki Tô không đồng ý với phiên bản Thiên Chúa giáo cực hữu này. Họ đang cố gắng nhồi sọ trẻ em vào chương trình này và điều đó thật đáng phẫn nộ, nó đang phá vỡ một trong những nguyên tắc hiến pháp quan trọng nhất mà chúng ta có ở đất nước này với Tu chính án thứ nhất và sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước."



Beirich nói thêm rằng Paxton, cùng với các nhân vật ở Washington DC, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, là "những người tin rằng đất nước này là một quốc gia Thiên Chúa giáo, rằng Thiên Chúa giáo nên có vị thế tối cao".



Văn phòng của Paxton không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu ông có đang cố gắng truyền bá đạo Thiên Chúa cho học sinh các trường công ở Texas hay không.



Tuy nhiên, việc xem lại cách Paxton từng phản ứng trước một báo cáo về học sinh Hồi giáo cầu nguyện trong một trường học ở khu vực Dallas là rất hữu ích. Năm 2017, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã công bố một bức thư ngỏ gửi đến hiệu trưởng trường học ở Frisco, Texas, bày tỏ "quan ngại" về việc học sinh Hồi giáo tại trường trung học Liberty sử dụng một phòng học trống để cầu nguyện trong giờ học.



"Phòng cầu nguyện dường như 'dành riêng cho nhu cầu tôn giáo của một số học sinh'," bức thư viết, trích dẫn một bài báo trên tờ báo của trường, "cụ thể là những người theo đạo Hồi."



Trong một thông cáo báo chí sau đó, văn phòng của Paxton tuyên bố: "Các báo cáo gần đây cho thấy phòng cầu nguyện của trường trung học này... dường như đang loại trừ học sinh thuộc các tín ngưỡng khác."



Lại nữa, "các báo cáo tin tức gần đây" dường như chỉ đề cập đến một bài báo duy nhất trên tờ báo của trường trung học.



Nhưng bài báo đó, do một học sinh lớp 11 viết, lại không hề đề cập đến việc căn phòng bị cấm đối với học sinh thuộc các tôn giáo khác. Thay vào đó, bài báo trích lời hiệu trưởng nhận xét rằng "điểm đặc trưng làm nên sự tuyệt vời của Liberty High" là "sự đa dạng" của các tôn giáo và văn hóa trong khuôn viên trường.

"Miễn là do học sinh tự tổ chức và điều hành, thì về cơ bản nhà trường sẽ không can thiệp và cho phép các em tự do thực hành tôn giáo của mình," hiệu trưởng nói.Nếu văn phòng của Paxton kiểm tra với học khu trước khi công bố thư ngỏ, các quan chức nhà trường đã nhận thấy lớp học trống đó sẵn sàng cho tất cả học sinh – không chỉ riêng học sinh Hồi giáo – thực hành tín ngưỡng của mình.Dường như Paxton đã cố gắng tạo ra một cuộc tranh cãi về văn hóa từ hư không."Thật đáng tiếc khi quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của tiểu bang chúng ta lại tham gia vào một trò quảng cáo rẻ tiền mang tính bài Hồi giáo, điều này rất có thể dẫn đến việc tăng cường bắt nạt học sinh Hồi giáo và tạo ra một môi trường học tập thù địch", chi nhánh Texas của Hội Quan hệ Hồi giáo Mỹ (CAIR: Council of American-Islamic Relations) cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.Việc Paxton từng gieo rắc nỗi sợ hãi về việc người Hồi giáo cầu nguyện trong lớp học nhưng giờ lại khuyến khích học sinh đọc Kinh Lạy Cha phù hợp với chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa giáo hoặc chủ nghĩa thống trị đặc biệt của ông, vốn tìm cách phá bỏ bất kỳ rào cản nào giữa nhà thờ và nhà nước, thiết lập một chính phủ được điều hành theo cách giải thích cực hữu về kinh thánh Thiên Chúa giáo.Trong thời gian giữ chức vụ công, Paxton đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ một nhóm các tỷ phú siêu bảo thủ ở miền tây Texas, những người, theo báo cáo của ProPublica, đã biến bang này thành "phòng thí nghiệm hàng đầu của quốc gia về chính sách chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa".Vào thứ Năm, Paxton thông báo rằng ông sẽ kháng cáo "phán quyết sai lầm của một thẩm phán liên bang" đã ngăn chặn một dự luật theo chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa khác có hiệu lực, dự luật này yêu cầu các trường học ở Texas trưng bày Mười Điều Răn trong các lớp học công lập."Mười Điều Răn là nền tảng của luật pháp Mỹ, và sự thật đó đơn giản là không thể bị xóa bỏ bởi các nhóm cực đoan, chống Mỹ đang cố gắng phớt lờ di sản đạo đức của chúng ta," Paxton phẫn nộ trong một tuyên bố khác.Không có lý do pháp lý nào để ngăn chặn Texas tôn trọng nền tảng đạo đức cốt lõi của luật pháp chúng ta, đặc biệt là không có lý do nào dựa trên tuyên bố sai lệch về "sự chia tách giữa nhà thờ và nhà nước", một cụm từ không hề xuất hiện trong Hiến pháp.Vợ của Paxton đã công khai cáo buộc ông vi phạm điều răn thứ bảy – “Ngươi không được ngoại tình” – vào đầu mùa hè này, đồng thời tuyên bố trong đơn ly hôn rằng ông đã có quan hệ ngoài hôn nhân.Các nhà quan sát chính trị Texas đã lưu ý rằng những tuyên bố theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc của ông trong tuần này có thể là một nỗ lực để sửa chữa danh tiếng của ông và củng cố sự ủng hộ từ những người siêu bảo thủ trong cuộc chiến của ông nhằm đánh bại John Cornyn trong Thượng viện Hoa Kỳ.Nếu chương trình nghị sự của ông ta, và chương trình nghị sự chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo rộng lớn hơn của Đảng Cộng hòa, được phép tiến hành, Beirich nói, thì nó sẽ "hoàn toàn trừng phạt đối với những người thuộc các tín ngưỡng khác".Trong một tuyên bố gửi tới tờ Guardian, chi nhánh Texas của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo đã bày tỏ sự thận trọng trước việc ông Paxton khăng khăng yêu cầu học sinh đọc Kinh Lạy Cha trong các trường công: "Mặc dù bảo vệ tự do tôn giáo trong trường học là một mục tiêu cao quý, nhưng lời lẽ của Bộ trưởng Tư pháp Paxton và lịch sử phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo của ông làm dấy lên nghi ngờ rõ ràng rằng việc ông ủng hộ tự do tôn giáo sẽ không vượt ra ngoài đức tin mà ông ấy tự nhận.

"Nếu Bộ trưởng Tư pháp Paxton muốn các trường học dành thời gian cho việc cầu nguyện và đọc kinh thánh, thì điều đó phải bao gồm cả thời gian cho người Hồi giáo Texas đọc Kinh Qur'an, học sinh Do Thái đọc Kinh Torah, và cứ thế tiếp tục," nhóm này cho biết thêm.



Chỉ khi học sinh thuộc mọi tín ngưỡng có thể tự do thờ phượng trên cùng một điều kiện mà không có bất kỳ sự ép buộc hay thiên vị nào từ chính phủ thì Hiến pháp mới được bảo vệ.