Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas, yêu cầu 6 triệu học sinh Texas phải đọc Kinh Lạy Cha cùa Ky tô giáo trong lớp, trừ các em theo Hồi giáo. Bi hài, vợ ông Paxton tố cáo ông ngoại tình.

07/09/202512:02:00(Xem: 344)
Báo The Guardian loan tin như thế qua bản tin "Texas attorney general wants students to pray in school – unless they’re Muslim" hôm Chủ Nhật ngày 7/9/2025. Bản tin ghi lời Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, từ lâu đã tin vào việc cầu nguyện trong trường học. Giờ đây, ông ấy đang quy định chính xác loại lời cầu nguyện mà ông muốn 6 triệu học sinh công lập của tiểu bang Texas phải đọc.

"Trong các lớp học ở Texas, chúng tôi muốn Lời Chúa được mở ra, Mười Điều Răn được trưng bày và những lời cầu nguyện được dâng lên," Paxton nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba, khuyến khích học sinh đọc "Kinh Lạy Cha, như Chúa Giê-su Christ đã dạy".

Thông cáo báo chí bao gồm toàn văn Kinh Lạy Cha như được viết trong bản dịch King James của Kinh Thánh, là ví dụ mới nhất cho thấy Paxton và các quan chức Texas khác dường như ủng hộ Ki Tô giáo hơn các tín ngưỡng khác.

"Những người tự do cấp tiến, biến chất muốn xóa bỏ Sự thật, phá hủy nền tảng vững chắc mà sự thành công và sức mạnh của nước Mỹ được xây dựng trên đó, và xói mòn nền tảng đạo đức của xã hội chúng ta," Paxton nói. "Quốc gia chúng ta được thành lập trên nền tảng của Sự thật Kinh Thánh, và tôi sẽ không đứng yên trong khi phe cực tả đang cố gắng đẩy đất nước chúng ta vào vũng lầy."

Tuyên bố của Paxton được đưa ra khi Dự luật Thượng viện 11 (Senate Bill 11) có hiệu lực trên toàn tiểu bang Texas; đây là một dự luật của Đảng Cộng hòa cho phép các trường học dành thời gian cho "việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hoặc các văn bản tôn giáo khác" trong giờ học. Các nhà phê bình đã lên án dự luật này là một nỗ lực đưa thực hành của đạo Ki Tô vào nền giáo dục công lập thế tục của tiểu bang, vi phạm nguyên tắc chia tách nhà thờ và nhà nước trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

"Họ đang bỏ qua hoàn toàn sự chia tách giữa nhà thờ và nhà nước," Heidi Beirich, đồng sáng lập Dự án Toàn cầu Chống Hận thù và Chủ nghĩa Cực đoan (Global Project Against Hate and Extremism), cho biết.

"Họ không có sự tôn trọng đối với các tín ngưỡng khác. Và thực tế, điều đó bao gồm rất nhiều người theo đạo Ki Tô không đồng ý với phiên bản Thiên Chúa giáo cực hữu này. Họ đang cố gắng nhồi sọ trẻ em vào chương trình này và điều đó thật đáng phẫn nộ, nó đang phá vỡ một trong những nguyên tắc hiến pháp quan trọng nhất mà chúng ta có ở đất nước này với Tu chính án thứ nhất và sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước."

Beirich nói thêm rằng Paxton, cùng với các nhân vật ở Washington DC, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, là "những người tin rằng đất nước này là một quốc gia Thiên Chúa giáo, rằng Thiên Chúa giáo nên có vị thế tối cao".

Văn phòng của Paxton không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu ông có đang cố gắng truyền bá đạo Thiên Chúa cho học sinh các trường công ở Texas hay không.

Tuy nhiên, việc xem lại cách Paxton từng phản ứng trước một báo cáo về học sinh Hồi giáo cầu nguyện trong một trường học ở khu vực Dallas là rất hữu ích. Năm 2017, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã công bố một bức thư ngỏ gửi đến hiệu trưởng trường học ở Frisco, Texas, bày tỏ "quan ngại" về việc học sinh Hồi giáo tại trường trung học Liberty sử dụng một phòng học trống để cầu nguyện trong giờ học.

"Phòng cầu nguyện dường như 'dành riêng cho nhu cầu tôn giáo của một số học sinh'," bức thư viết, trích dẫn một bài báo trên tờ báo của trường, "cụ thể là những người theo đạo Hồi."

Trong một thông cáo báo chí sau đó, văn phòng của Paxton tuyên bố: "Các báo cáo gần đây cho thấy phòng cầu nguyện của trường trung học này... dường như đang loại trừ học sinh thuộc các tín ngưỡng khác."

Lại nữa, "các báo cáo tin tức gần đây" dường như chỉ đề cập đến một bài báo duy nhất trên tờ báo của trường trung học.

Nhưng bài báo đó, do một học sinh lớp 11 viết, lại không hề đề cập đến việc căn phòng bị cấm đối với học sinh thuộc các tôn giáo khác. Thay vào đó, bài báo trích lời hiệu trưởng nhận xét rằng "điểm đặc trưng làm nên sự tuyệt vời của Liberty High" là "sự đa dạng" của các tôn giáo và văn hóa trong khuôn viên trường.



"Miễn là do học sinh tự tổ chức và điều hành, thì về cơ bản nhà trường sẽ không can thiệp và cho phép các em tự do thực hành tôn giáo của mình," hiệu trưởng nói.

Nếu văn phòng của Paxton kiểm tra với học khu trước khi công bố thư ngỏ, các quan chức nhà trường đã nhận thấy lớp học trống đó sẵn sàng cho tất cả học sinh – không chỉ riêng học sinh Hồi giáo – thực hành tín ngưỡng của mình.

Dường như Paxton đã cố gắng tạo ra một cuộc tranh cãi về văn hóa từ hư không.

"Thật đáng tiếc khi quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của tiểu bang chúng ta lại tham gia vào một trò quảng cáo rẻ tiền mang tính bài Hồi giáo, điều này rất có thể dẫn đến việc tăng cường bắt nạt học sinh Hồi giáo và tạo ra một môi trường học tập thù địch", chi nhánh Texas của Hội Quan hệ Hồi giáo Mỹ (CAIR: Council of American-Islamic Relations) cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Việc Paxton từng gieo rắc nỗi sợ hãi về việc người Hồi giáo cầu nguyện trong lớp học nhưng giờ lại khuyến khích học sinh đọc Kinh Lạy Cha phù hợp với chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa giáo hoặc chủ nghĩa thống trị đặc biệt của ông, vốn tìm cách phá bỏ bất kỳ rào cản nào giữa nhà thờ và nhà nước, thiết lập một chính phủ được điều hành theo cách giải thích cực hữu về kinh thánh Thiên Chúa giáo.

Trong thời gian giữ chức vụ công, Paxton đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ một nhóm các tỷ phú siêu bảo thủ ở miền tây Texas, những người, theo báo cáo của ProPublica, đã biến bang này thành "phòng thí nghiệm hàng đầu của quốc gia về chính sách chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa".

Vào thứ Năm, Paxton thông báo rằng ông sẽ kháng cáo "phán quyết sai lầm của một thẩm phán liên bang" đã ngăn chặn một dự luật theo chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa khác có hiệu lực, dự luật này yêu cầu các trường học ở Texas trưng bày Mười Điều Răn trong các lớp học công lập.

"Mười Điều Răn là nền tảng của luật pháp Mỹ, và sự thật đó đơn giản là không thể bị xóa bỏ bởi các nhóm cực đoan, chống Mỹ đang cố gắng phớt lờ di sản đạo đức của chúng ta," Paxton phẫn nộ trong một tuyên bố khác.

Không có lý do pháp lý nào để ngăn chặn Texas tôn trọng nền tảng đạo đức cốt lõi của luật pháp chúng ta, đặc biệt là không có lý do nào dựa trên tuyên bố sai lệch về "sự chia tách giữa nhà thờ và nhà nước", một cụm từ không hề xuất hiện trong Hiến pháp.

Vợ của Paxton đã công khai cáo buộc ông vi phạm điều răn thứ bảy – “Ngươi không được ngoại tình” – vào đầu mùa hè này, đồng thời tuyên bố trong đơn ly hôn rằng ông đã có quan hệ ngoài hôn nhân.

Các nhà quan sát chính trị Texas đã lưu ý rằng những tuyên bố theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc của ông trong tuần này có thể là một nỗ lực để sửa chữa danh tiếng của ông và củng cố sự ủng hộ từ những người siêu bảo thủ trong cuộc chiến của ông nhằm đánh bại John Cornyn trong Thượng viện Hoa Kỳ.

Nếu chương trình nghị sự của ông ta, và chương trình nghị sự chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo rộng lớn hơn của Đảng Cộng hòa, được phép tiến hành, Beirich nói, thì nó sẽ "hoàn toàn trừng phạt đối với những người thuộc các tín ngưỡng khác".

Trong một tuyên bố gửi tới tờ Guardian, chi nhánh Texas của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo đã bày tỏ sự thận trọng trước việc ông Paxton khăng khăng yêu cầu học sinh đọc Kinh Lạy Cha trong các trường công: "Mặc dù bảo vệ tự do tôn giáo trong trường học là một mục tiêu cao quý, nhưng lời lẽ của Bộ trưởng Tư pháp Paxton và lịch sử phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo của ông làm dấy lên nghi ngờ rõ ràng rằng việc ông ủng hộ tự do tôn giáo sẽ không vượt ra ngoài đức tin mà ông ấy tự nhận.

"Nếu Bộ trưởng Tư pháp Paxton muốn các trường học dành thời gian cho việc cầu nguyện và đọc kinh thánh, thì điều đó phải bao gồm cả thời gian cho người Hồi giáo Texas đọc Kinh Qur'an, học sinh Do Thái đọc Kinh Torah, và cứ thế tiếp tục," nhóm này cho biết thêm.

Chỉ khi học sinh thuộc mọi tín ngưỡng có thể tự do thờ phượng trên cùng một điều kiện mà không có bất kỳ sự ép buộc hay thiên vị nào từ chính phủ thì Hiến pháp mới được bảo vệ.



(WASHINGTON, ngày 7 tháng 9, Reuters) – Giới chức Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật cho biết đang điều tra một vụ tấn công mạng bằng email giả mạo, mạo danh Dân biểu Cộng Hòa John Moolenaar. Email này chứa mã độc, bị nghi liên quan đến nhóm tin tặc Trung Quốc APT41, nhằm thu thập thông tin về các cuộc đàm phán thương mại giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh.

SAN JOSE (VB) -- Theo tin cảnh sát, một tiệm vàng trong khu thương mại đã bị khoảng 10 tên xông vào đập tủ kính và cướp, sau khi dùng xe hơi tông vỡ cửa kính giữa ban ngày. Một chủ tiệm vàng 88 tuổi đã bị tấn công trong một vụ cướp táo tợn ở San Jose, cảnh sát cho biết. Vụ này xảy ra vào thứ Sáu tại tiệm trang sức Kim Hưng trên đường Aborn, khu 1900.

Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị West Point loan báo sẽ không tổ chức lễ vinh danh diễn viên Tom Hanks, người được chọn là khôi nguyên giải thưởng danh giá Sylvanus Thayer năm nay, theo NPR News. Buổi lễ, vốn dự trù ngày 25 tháng 9 với diễn hành và tiệc chính thức, bị hủy bỏ, nhưng Hanks vẫn được trao giải. Lý do không được công bố.

J111. Gadrabha-Panha -- Bài Kiểm Tra Trí Tuệ Tóm tắt: Trong quá khứ, Mahosadha đã chứng minh trí tuệ của mình bằng cách giải quyết nhiều vấn đề, khiến nhà vua phải triệu ông đến làm cố vấn. Cố vấn trưởng của nhà vua, Senaka, lại đưa ra một vấn đề nữa cho Mahosadha giải quyết, lần này liên quan đến một con lừa.

- Trump Muốn Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork. - Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson: ‘Trump Là Nguồn Tin FBI Trong Vụ Epstein’. - Cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Gốc Việt Chết Bên Vệ Đường. - F-16 Venezuela Tiếp Tục Khiêu Khích Khu Trục Hạm Mỹ. - Kennedy: Dùng Tylennol Giữa Thai Kỳ Gây Chứng Tự Kỷ. - Trump Bất Ngờ Nghịch Với Kennedy Về Vaccine. - Tòa Chặn Chính Quyền Trump Hủy Tình Trạng Hợp Pháp Hơn 1 Triệu Di Dân Venezuela, Haiti. - Chính Quyền Trump Nói Abrego Garcia Phải Bị Trục Xuất Về Eswatini Ở Châu Phi. -Zelenskyy Từ Chối Lời Mời Đến Moscow Putin. - Mitch McConnell: ‘Trump Là Tổng Thống Trong Thời Kỳ Nguy Hiểm Nhất Sau WWII’. - Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới Sẽ Biến Mất.

Theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), phổ biến vào ngày hôm nay, nền kinh tế chỉ tạo thêm được 22,000 việc làm trong tháng 8, 2025. Thị trường việc làm ở Mỹ đã có những dấu hiệu suy thoái trong nhiều tháng vừa qua. Các kinh tế gia được Wall Street Journal thăm dò đã dự báo rằng khoảng 100,000 việc làm được bổ sung vào tháng 7, nhưng thực sự chỉ có được 79,000 việc làm. Không những vậy, Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã phải điều chỉnh số thông kê của hai tháng 5 và 6 xuống còn 19,000 và -13,000 việc làm khiến Tổng Thống Trump tức giận và sa thải giám đốc của cơ quan này là bà Erika McEntarfer vì cho rằng cơ quan thống kê đã gian lận các con số. Nhưng số liệu mới công bố cho thấy tổng số việc làm ít ỏi đó không phải là điều bất thường. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, số việc làm ít hơn số người tìm việc.

Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.

J101. Parosata Jātaka-- Bạn cần trí tuệ hơn là cần thần thông để làm ra phép lạ. Tóm tắt: Các vị sư kinh ngạc trước khả năng của Trưởng lão Sāriputta trong việc khám phá những ẩn ý của giáo lý. Đức Phật giải thích rằng ngài Sāriputta cũng đã làm được điều này trong quá khứ và chứng minh cách ngài đã diễn giải chính xác những lời cuối cùng của Bồ Tát trong một kiếp trước.

Mỹ vẫn chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng về "chuyển tải", ngay cả khi áp đặt mức thuế 40% đối với hàng hóa chuyển hướng qua Việt Nam, ví dụ - gấp đôi mức thuế 20% đối với sản phẩm Việt Nam.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Donald Trump mở cuộc tấn công toàn diện vào hệ thống y tế công cộng, do Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (H.H.S.) Robert F. Kennedy Jr. dẫn dắt. Tuần trước, chiến dịch này leo thang: Kennedy thúc ép sa thải Susan Monarez, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.), sau khi bà từ chối hạn chế tiếp cận vaccine. Trump đã đưa Jim O’Neill, phó tá của Kennedy, thay thế; luật sư Monarez cho rằng việc sa thải “không hợp pháp.”
