CSIS: nếu TQ phong tỏa Đài Loan, và nếu Mỹ cứu, Mỹ sẽ phải hy sinh 21.000 lính, 45 tàu chiến, 1 mẫu hạm, 2 tàu ngầm và 1.000 phi cơ



Bản tin trên báo Daily Mail nhan đề "21,000 American casualties, millions of civilians trapped, and the world on the brink of war" (21.000 người Mỹ thương vong, hàng triệu dân thường bị mắc kẹt và thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh) hôm Thứ Ba 2/9/2025 đưa ra dự đoán theo các cuộc tập trận của viện Center for Strategic and International Studies (CSIS).



Mỹ có thể mất hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm máy bay, tàu ngầm và hàng chục tàu, bao gồm cả tàu hàng không mẫu hạm, nếu Trung Quốc phong tỏa Đài Loan.



Một loạt cuộc tập trận chiến tranh mới đáng sợ cho thấy Hoa Kỳ sẽ bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp và tổn thất có thể nhanh chóng leo thang như thế nào. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan so sánh Tập Cận Bình với Hitler và tuyên bố rằng ông ta nghĩ về việc "chinh phục" đất nước họ mỗi ngày.



Trong khi đó, ông Tập đã chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Bắc Kinh để hội đàm vào hôm thứ Hai. Tập, Putin và Kim Jong Un của Triều Tiên dự kiến sẽ tham dự một cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại thủ đô của Trung Quốc vào ngày mai, thứ Tư.

Tình báo Mỹ tin rằng bước đầu tiên để tiếp quản Đài Loan có thể là phong tỏa hải quân của Trung Quốc và điều này có thể xảy ra trong vòng hai năm tới. Trung Quốc hiện đang ráo riết đóng ba tàu chiến cho mỗi tàu chiến mà Mỹ sản xuất.



Một cuộc phong tỏa, thay vì một cuộc xâm lược toàn diện ngay lập tức, sẽ ép Đài Loan phải khuất phục, và châm ngòi cho một cuộc chạy đua tuyệt vọng để di tản một triệu công dân nước ngoài ra khỏi hòn đảo bị bao vây.



Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với quyết định mang tính lịch sử và to lớn là liệu có nên cố gắng phá vỡ phong tỏa bằng quân sự với sức mạnh Mỹ hay để Đài Loan tự xoay sở.





Ông cũng sẽ phải cân nhắc một cuộc không vận nguy hiểm đang diễn ra - giống như các đồng minh đã làm cho Berlin sau Thế chiến thứ hai.

Tổng cộng 26 kịch bản tập trận chiến tranh đã được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS: Center for Strategic and International Studies) thực hiện.



Trong trường hợp xấu nhất, việc phá vỡ phong tỏa dự kiến sẽ khiến Mỹ thiệt hại 21.000 người thương vong, 45 tàu, một tàu sân bay, hai tàu ngầm và hơn 1.000 máy bay.

Trung Quốc sẽ chịu 13.000 thương vong và mất 42 tàu ngầm, gần 100 tàu và khoảng 1.000 máy bay.



Báo cáo kết luận: "Ngay cả những chiến dịch thành công cũng gây ra nhiều thương vong nặng nề." Một cuộc chạm trán như vậy sẽ là một cú sốc đối với Hoa Kỳ, quốc gia kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã quen với việc tham gia các cuộc chiến ít thương vong và ít tổn thất về vũ khí chủ lực.



Bất kỳ phong tỏa nào cũng tạo ra áp lực leo thang khó kiểm soát. Hầu như tất cả các tình huống đều gây thương vong. Ngay cả ở mức độ leo thang thấp hơn, số người thương vong cũng lên tới hàng nghìn người.



Ở các mức độ leo thang cao hơn, Hoa Kỳ sẽ mất hàng trăm máy bay và hàng chục tàu chiến. Tổn thất của Trung Quốc cũng rất lớn và thường tồi tệ hơn so với của Mỹ.



Báo cáo có tên là "Lights Out?" ("Tắt đèn?") cho biết thêm: "Chiến thắng hoàn toàn là không thể đạt được khi cả hai bên đều có căn cứ ở quê hương an toàn và vũ khí hạt nhân."



Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân, tăng gấp ba số lượng đầu đạn lên khoảng 600.



Đầu năm nay, Tổng thống Trump cảnh báo rằng "trong vòng 5 hoặc 6 năm nữa, họ sẽ ngang bằng với Mỹ, quốc gia có hàng nghìn vũ khí hạt nhân".

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để chiếm giữ hòn đảo này.

Theo tình báo Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ thị cho các tướng của mình sẵn sàng cho một lệnh tiềm năng xâm lược Đài Loan từ năm 2027.

Mỹ duy trì lập trường "mập mờ chiến lược", có nghĩa là không có nghĩa vụ bảo vệ hòn đảo.



Nhưng Đạo luật Quan hệ Đài Loan quy định rằng "bất kỳ nỗ lực nào nhằm quyết định tương lai của Đài Loan bằng các biện pháp khác ngoài hòa bình" đều là "mối quan ngại nghiêm trọng" đối với Hoa Kỳ.



Những lực lượng mạnh mẽ trong Pentagon cho rằng việc không bảo vệ Đài Loan sẽ là thảm họa đối với vị thế của Mỹ trên thế giới và sẽ để Trung Quốc thống trị châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nói rõ rằng một cuộc xâm lược có thể xảy ra là "sắp xảy ra".

Ông ấy nói rằng "không cần phải nói hoa mỹ" và một cuộc xâm lược của Trung Quốc sẽ có "hậu quả tàn khốc" đối với thế giới. "Việc phủ nhận việc Trung Quốc chiếm Đài Loan" là ưu tiên hàng đầu của ông.



Các nhà chiến lược Mỹ tin rằng phong tỏa có thể là bước đầu tiên của Trung Quốc để làm suy yếu Đài Loan về kinh tế và ngăn chặn sự hỗ trợ nhân đạo và quân sự của Mỹ đến được.



Trong ba năm qua, Quân Giải phóng Nhân dân CSTQ đã tập dợt mô phỏng các cuộc phong tỏa như vậy, tiến hành các cuộc tập trận trong đó các tàu Trung Quốc thực hành bao vây Đài Loan.

Điều đó bao gồm một cuộc tập trận lớn mang tên Strait Thunder-2025A hồi tháng 4. Theo luật pháp quốc tế, phong tỏa sẽ được coi là một hành động chiến tranh.



Kết luận của các chuyên gia mô phỏng chiến tranh tại CSIS là Mỹ phải chuẩn bị ngay bây giờ để khởi động các đoàn tàu tiếp tế cho Đài Loan vì Mỹ đã mất chuyên môn về cách thực hiện điều đó. Báo cáo cho biết: "Hải quân Mỹ đã không còn luyện tập vì hộ tống không còn là nhiệm vụ ưu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc." Mỹ cũng nên "lập kế hoạch dự phòng" cho việc không vận và tiếp tế quân sự cho Đài Loan.



Báo cáo cho biết: "Tổng thống có thể không thực hiện một cuộc không vận hoặc tiếp tế quân sự vì chi phí cao, rủi ro chính trị và lượng hàng cung cấp thấp, nhưng (Pentagon) sẽ vi phạm nhiệm vụ nếu không có kế hoạch sẵn sàng."



Một kết luận khác là Mỹ sẽ không thể thực hiện một chiến dịch kiểu Ukraine, cung cấp vũ khí cho Đài Loan mà không trực tiếp tham gia.

Báo cáo cho biết: "Một 'chiến lược Ukraine' rất hấp dẫn nhưng không đủ khi áp dụng cho Đài Loan vì nhu cầu của Đài Loan quá lớn và trong hầu hết các tình huống, phong tỏa của Trung Quốc quá chặt chẽ."



Nếu Trung Quốc leo thang sử dụng vũ lực quân sự, Mỹ phải chấp nhận Đài Loan đầu hàng theo các điều khoản của Trung Quốc hoặc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Với sự can thiệp của Mỹ, trong hầu hết các tình huống, các đoàn (phi cơ hay tàu chiến) vẫn tiếp tục cung cấp cho Đài Loan, nhưng thường phải trả giá rất đắt.



Theo các cuộc diễn tập chiến tranh, một cuộc phong tỏa sẽ khiến Đài Loan hết khí đốt tự nhiên sau 10 ngày, hết than sau 7 tuần và hết dầu sau 20 tuần.

"Trong hầu hết các tình huống, Đài Loan không thể đối đầu với Trung Quốc một mình," báo cáo kết luận. Đài Loan cần sự hỗ trợ của Mỹ, có thể là trong các hoạt động chiến đấu trực tiếp, nếu muốn duy trì quyền tự chủ và dân chủ.



Báo cáo cho biết thêm rằng việc Mỹ đang chuẩn bị cách vận hành các đoàn tiếp vận hiện nay là điều cần thiết. Báo cáo cho biết: "Nó phải hành động nhanh chóng ngay khi tổng thống chỉ đạo hành động."



Kinh nghiệm trong Thế chiến thứ hai là một lời cảnh báo. Hải quân chậm trễ trong việc áp dụng các đoàn tàu hộ tống, gây ra chi phí lớn khi các tàu ngầm U-boats (của Đức) đánh chìm 240 tàu hàng trên bờ biển phía đông từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1942.