Lãnh Đạo Boeing Bị Hạ Viện Mời Điều Trần Về Vụ 737 MAX

WASHINGTON - Tổng giám đốc điều hành của Boeing phải đến ngồi tại “ghế nóng” trong hội trường của Hạ Viện – các DB muốn hỏi ông Dennis Mullenberg “Để xẩy ra chuyện tày trời gì vậy?”.

Ông Mullenberg xuất hiện tại Thượng Viện hôm Thứ Hai 28/10, được Hạ Viện hẹn ngày Thứ Tư.

Tuần qua, giới chức Indonesia công bố kết quả điều tra tai nạn chết người của Boeing 737 MAX, đả kích cả FAA và Boeing. 5, 6 cuộc điều tra khác sắp đưa tới kết luận, gồm 1 quốc tế do FAA triệu tập với các thay đổi khuyến cáo cách để kiểm nhận dòng Boeing này.

Bộ Tư Pháp sắp điều tra hình sự về thiếu an toàn. Boeing hy vọng có thể được “bạch hóa” kịp cuối năm. Ông Mullenburg sẵn sàng thừa nhận “hiểu và đang tiếp nhận cuộc điều tra này”.

Trong lần điều trần đầu sau 2 tai nạn chết người, ông xác nhận đã làm 814 chuyến bay thử với nhu liệu cập nhật và tiếp tục với giám sát ngoại quốc, 1 số khach hàng ... Ông khẳng định niềm tin điều tra an an toàn là thuận với quyền lợi của Boeing, vì giúp phát triển văn hóa an toàn mạnh hơn.