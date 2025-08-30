Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Bảy 30 Tháng Tám

Đội Tuần Tra Xa Lộ California (CHP) sẽ bảo vệ Cựu Phó Tổng Tống Kamala Harris sau khi Tổng thống Trump thu hồi quyền mật vụ bảo vệ của bà hôm chiều tối thứ Năm. (Ảnh: Việt Báo)

Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris

Đội Tuần Tra Xa Lộ California (CHP) sẽ bảo vệ Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi Tổng thống Trump thu hồi quyền mật vụ bảo vệ của bà hôm chiều tối thứ Năm. LA Times dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết.

Giới chức California đã khai triển kế hoạch cấp cho Harris quyền bảo vệ danh dự sau khi Trump chấm dứt lệnh của cựu Tổng thống Biden đã ký, cho phép cựu Phó Tổng thống Harris được kéo dài thời gian bảo vệ an ninh của mật vụ. Phát ngôn viên của Thống đốc Gavin Newsom, Izzy Gordon, cho biết: “Sự an toàn của giới chức công quyền của chúng tôi không bao giờ nên bị chi phối bởi những động cơ chính trị thất thường, thù hằn."

Quyết định này được đưa ra sau khi văn phòng của Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass thảo luận vào tối thứ Năm về cách giải quyết tình hình tốt nhất. Harris cư trú tại khu vực phía tây Los Angeles. Trong một tuyên bố, thị trưởng Bass cho biết: “Đây là một hành động trả thù khác sau một loạt các hành động trả đũa chính trị dưới hình thức sa thải, thu hồi giấy phép an ninh và nhiều hành động khác. Điều này khiến cựu Phó Tổng thống gặp nguy hiểm và tôi mong muốn được hợp tác với thống đốc để đảm bảo Phó Tổng thống Harris được an toàn tại Los Angeles.”

Mật vụ, CHP và Sở Cảnh sát Los Angeles không thảo luận chi tiết liên quan việc bảo vệ bà Harris như số lượng và đội ngũ khai triển. CNN là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc rút đội bảo vệ Harris. Các nguồn tin thân cận với các thỏa thuận an ninh của Harris không cho biết CHP sẽ bảo vệ trong bao lâu.

Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức

Charles Borges, Giám đốc dữ liệu của Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA) đệ đơn từ chức ngày 29/8 trong một quyết định mà ông gọi là “bị buộc phải rời đi.” Trước đó vài ngày, ông đã nộp đơn khiếu nại tố cáo rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã tải toàn bộ dữ liệu An sinh Xã hội quốc gia lên một “môi trường điện toán đám mây không an toàn.” Ông Borges cảnh báo việc này có thể khiến thông tin cá nhân quan trọng cần bảo mật của hàng triệu người Mỹ bị rỏ rỉ nghiêm trọng.

Tin từ ABC cho hay ông Borges đã phải chịu sự trả thù, bao gồm môi trường làm việc thù địch, bị cô lập và mâu thuẫn nội bộ, khiến ông không thể tiếp tục công việc về mặt đạo đức cũng như pháp lý — một tình huống mà ông gọi là “buộc phải thôi việc.” Dự án Trách nhiệm Giải trình Chính phủ đã xác nhận việc từ chức của ông và đang đại diện cho ông. Trong khi đó, SSA khẳng định dữ liệu đang được lưu trữ trong một hệ thống lâu năm “tách biệt hoàn toàn với internet” và không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Người phát ngôn của Cơ quan An sinh Xã hội từ chối bình luận.

Vào Tháng Sáu, một thẩm phán liên bang đã chặn DOGE truy cập dữ liệu An sinh Xã hội vào tháng 3, nhưng Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ quyết định này.

Borges cho biết ông đã nhận thấy “một số dự án và sự cố có thể cấu thành hành vi vi phạm luật hoặc quy định liên bang” và ban lãnh đạo tại cơ quan này đã tạo ra một văn hóa hoảng loạn và sợ hãi khi thảo luận về những thay đổi tại SSA.

Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’

Melania Trump có xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair không? Câu hỏi này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông trong tuần này. Semafor là tờ báo đầu tin đưa tin rằng giám đốc biên tập toàn cầu mới của tạp chí, Mark Guiducci, nói với mọi người rằng ông “có thể nghĩ đến” đến việc đưa Đệ nhất Phu nhân lên trang bìa, nhằm thu hút độc giả bảo thủ.

Chỉ vài giờ sau, tờ Daily Mail đưa tin các nhân viên của Vanity Fair đã đe dọa sẽ phản kháng bằng cách không đi làm, nếu Giuducci thực hiện ý tưởng này.

“Tôi sẽ bỏ đi, và một nửa đội ngũ biên tập của tôi sẽ đi theo tôi,” một biên tập viên nói với tờ Daily Mail. “Chúng tôi sẽ không bình thường hóa tên bạo chúa này và vợ hắn; chúng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho lẽ phải.”

Người biên tập viên này nói nếu ôngphải làm việc đóng gói hàng tạp hóa tại Trader Joe's, ông cũng sẽ làm. “Nếu [Guiducci] đưa Melania lên trang bìa, một nửa đội ngũ biên tập sẽ bỏ đi, tôi đảm bảo điều đó,” ông nói. “Tôi thấy ghê tởm. Ngay cả ý nghĩ đó cũng vậy.”

Bên cạnh đó thì theo Fox News, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trump dẫn tin từ New York Post cho hay, Melania Trump đã "cười phì” trước đề nghị của Vanity Fair. “Bà ấy không có thời gian để ngồi chụp ảnh,” một nguồn tin quen thuộc nói với Miranda Devine của New York Post.

“Những ưu tiên của bà ấy với tư cách là đệ nhất phu nhân quan trọng hơn nhiều. Dù sao thì những người này (Vanity Fair) cũng không xứng đáng với bà ấy,” Post trích dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, đảng Cộng hòa Missouri đã sẵn sàng vẽ lại ranh giới quốc hội của tiểu bang của họ để giúp duy trì đa số GOP ở Thượng Viện. Tin từ NPR cho biết Thống Đốc Mike Kehoe đã công bố một phiên họp lập pháp đặc biệt để vẽ bản đồ bỏ phiếu mới, bắt đầu vào thứ Tư tới.

Ông Mike Kehoe, thống đốc Missouri, là thống đốc Cộng Hòa mới nhất, sau Texas, muốn vẽ lại bản đồ bầu cử vào giữa thập niên dưới áp lực của Trump. Thống đốc Kehoe yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang trở lại Quốc Hội Missouri tuần tới để bàn dự luật chia lại địa hạt và dự luật khác.

Tiểu bang Missouri hiện có sáu đại diện Cộng hòa và hai đại diện Dân chủ tại Quốc Hội. Bản đồ mới nhắm vào khu vực bầu cử Kansas City của Dân biểu Dân chủ hiện tại Emanuel Cleaver, giúp Đảng Cộng hòa giành được bảy trong số tám ghế của Missouri ở Hạ Viện liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Trong tuyên bố triệu tập phiên họp, Kehoe viết: “Các giá trị bảo thủ, hợp lý của Missouri nên được thực sự đại diện ở mọi cấp chính quyền, và bản đồ Missouri First Map chính là minh chứng cho điều đó.”

Hôm Thứ Sáu, Trump hoan nghênh quyết định của ông Kehoe. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump cho hay phiên họp đặc biệt sắp tới sẽ tạo ra “bản đồ bầu cử Quốc Hội mới, công bằng hơn nhiều, và tốt hơn nhiều, sẽ cho người dân Missouri cơ hội lớn để bầu thêm một người Cộng Hòa MAGA” năm sau.

Ông Kehoe công bố quyết định này cùng với ngày ông Greg Abbott, thống đốc Texas, ký chuẩn thuận bản đồ bầu cử mới ở tiểu bang đó mà phía Cộng Hòa hy vọng sẽ giúp họ giành được thêm năm ghế ở Hạ Viện liên bang.

Theo NPR, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Indiana và Florida cho biết họ đang cân nhắc việc phân chia lại khu vực bầu cử. Ohio hiện đang phải đối mặt với lệnh của tòa án yêu cầu vẽ lại bản đồ bầu cử và điều này dự kiến ​​sẽ có lợi cho Đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ ở Illinois và Maryland cho biết họ có thể thử vẽ lại các khu vực bầu cử ở đó để có lợi cho đảng của họ thêm một hoặc hai ghế.

Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn

Phí thị thực mới trị giá $250 đô la du khách phải trả khi đến Hoa Kỳ có nguy cơ gây thêm áp lực lên ngành du lịch vốn đang gặp khó khăn. Tin từ Reuters cho hay lượng khách quốc tế đến Mỹ tiếp tục giảm do lệnh siết chặt nhập cư và thái độ thù địch với nhiều quốc gia của Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu của chính phủ, lượng du khách quốc tế đến Hoa Kỳ đã giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái Tháng Bảy, chỉ còn 19,2 triệu. Đây là tháng giảm thứ năm trong năm nay, trái ngược với kỳ vọng rằng lượng du khách đến Hoa Kỳ hàng năm sẽ vượt qua mức trước đại dịch là 79,4 triệu vào năm 2025.

Phí thị thực mới, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Mười, sẽ tạo thêm một rào cản đối với du khách từ các quốc gia không miễn thị thực như Mexico, Argentina, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Khoản phí bổ sung này làm tăng tổng chi phí thị thực lên $442 đô la, một trong những mức phí du khách cao nhất thế giới, theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ cho biết.

“Bất kỳ cản trở nào mà chúng ta đặt thêm vào kinh nghiệm du lịch của khách đều sẽ làm giảm đáng kể khối lượng du lịch,” Reuters trích lời Gabe Rizzi, Chủ tịch Altour, một công ty quản lý du lịch toàn cầu. “Khi mùa hè kết thúc, vấn đề này sẽ trở nên nguy cấp hơn, và chúng ta sẽ phải tính toán các khoản phí này vào ngân sách và hồ sơ du lịch.”

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, chi tiêu của du khách quốc tế tại Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới $169 tỷ đô la trong năm nay, giảm so với mức $181 tỷ đô la vào năm 2024.

Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines cho biết hôm Thứ Sáu rằng họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, chỉ vài tháng sau khi thoát khỏi quá trình tái cơ cấu theo Chương 11.

Theo NPR, hãng hàng không giá rẻ này cho biết họ dự trù tiếp tục bay như bình thường trong quá trình tái cấu trúc, nghĩa là hành khách vẫn có thể đặt chuyến bay và sử dụng vé, điểm thưởng và điểm khách hàng thân thiết. Công ty vẫn trả lương cho nhân viên và nhà thầu trong thời gian nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Giám đốc điều hành Dave Davis cho biết đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 trước đó của hãng hàng không tập trung vào việc giảm nợ và huy động vốn, và kể từ khi thoát khỏi quy trình đó vào Tháng Ba, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và có nhiều cách thích hợp hơn để đặt Spirit vào vị thế tốt nhất cho tương lai.

Trong lúc đó thì các chiêu đãi viên hàng không đã được lãnh đạo công đoàn cảnh báo “chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra.” Hãng hàng không hiện đang mang khoản nợ dài hạn $2,4 tỷ đô la, hầu hết đến hạn vào năm 2030 và báo cáo khoản tiền âm là $1 tỷ đô la vào cuối quý II.

Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ

Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 29 Tháng Tám thông báo không cấp thị thực cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tới New York vào Tháng Chín để tham dự cuộc họp của các lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc, nơi một số quốc gia phương Tây dự kiến công nhận nhà nước Palestine.

Tin từ Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay ông Abbas và khoảng 80 quan chức Palestine sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định từ chối và thu hồi thị thực của các thành viên thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây.

Ông Abbas đã lên kế hoạch tới New York để tham dự cuộc họp thường niên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Manhattan, New York. Ông cũng dự trù tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại đó do Pháp và Aran Saudi tổ chức, sự kiện mà Anh, Pháp, Australia và Canada cam kết sẽ công nhận nhà nước Palestine. Ít nhất 147 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hoan nghênh quyết định của Mỹ. Israel và Mỹ không hài lòng với một số đồng minh cam kết công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc vào tháng tới.

Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương

Nga phát động một cuộc tấn công ồ ạt vào miền Nam Ukraine trong đêm 29 Tháng Tám, chỉ hai ngày sau một cuộc không kích lớn nhất vào trung tâm Kyiv khiến 23 người thiệt mạng và phá hủy các cơ quan ngoại giao của Liên minh Châu Âu. Theo AP, cuộc không kích mới nhất rạng sáng Thứ Bảy nhắm vào một tòa nhà dân cư năm tầng ở Zaporizhzhia, khiến ít nhất một thường dân thiệt mạng và 28 người bị thương, bao gồm cả trẻ em.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 537 máy bay không người lái và “chim mồi” cùng với 45 hỏa tiễn. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 510 máy bay không người lái, 38 hỏa tiễn.

Hôm thứ Năm, Điện Kremlin cho biết Nga vẫn quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp cuộc không kích vào Kyiv ngay trong hôm đó, một trong những cuộc không kích lớn nhất và đẫm máu nhất kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào năm 2022.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine hôm Thứ Bảy cho biết quốc gia này tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga mà họ cho là đã cung cấp nhiên liệu cho chiến tranh của Moscow. Hai cơ sở đã bị tấn công trong đêm: ở vùng Krasnodar gần Crimea bị chiếm đóng, và vùng Samara xa hơn về phía đông bắc.

Trong tuần này, tổng thống Trump đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá $825 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm hỏa tiễn tầm xa và các thiết bị liên quan để tăng cường khả năng phòng thủ, trong bối cảnh nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa Ukraine và Nga của Hoa Kỳ có vẻ không đi đến kết quả như Trump mong đợi.

FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ

Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) hôm Thứ Bảy tiếp tục ban hành cảnh cáo về tình trạng tôm nhiễm phóng xạ, thu hồi thêm hai nhãn hiệu do nghi ngờ có thể nhiễm độc chất.

Các nhãn hiệu tôm đông lạnh này đều do công ty Indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, còn được gọi là BMS Food, chế biến. PT. Bahari Makmur Sejati bị đưa vào “danh sách báo động hàng nhập cảng mới liên quan tới tình trạng nhiễm hóa chất nhằm ngăn không cho công ty tiếp tục nhập cảng vào Hoa Kỳ cho tới chừng nào giải quyết xong các điều kiện dẫn tới hành vi vi phạm,” FDA cho biết trong một thông cáo báo chí.

ABC đưa tin cho hay trong tuần này, FDA đã thu hồi gần 18,000 bịch tôm đông lạnh cỡ vừa, lột vỏ bỏ đuôi, hiệu Kroger Mercado và 26,460 bịch tôm cocktail. Cả hai đều thuộc Aquastar Corp có trụ sở tại Seattle sản xuất, có thể nhiễm đồng vị phóng xạ Cesium-137 (Cs-137.) Trước đó nhà chức trách cũng đã cảnh cáo về tình trạng nhiễm chất phóng xạ trong tôm đông lạnh nhãn hiệu Great Value của Walmart và tôm đông lạnh do công ty Southwind Foods đặt trụ sở tại California chế biến.

Dù theo FDA, hiện chưa có sản phẩm nào trên thị trường Hoa Kỳ cho ra kết quả nhiễm Cs-137 và tính tới nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh tật liên quan tới lô tôm đông lạnh bị thu hồi. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo người tiêu thụ không nên ăn và bỏ hết tôm đông lạnh trong danh sách bị thu hồi.

Tôm Kroger bị thu hồi có mặt trên thị trường từ 24/7 tới 11/8 tại 17 tiểu bang. Các siêu thị bị ảnh hưởng gồm có Baker’s, Gerbes, Jay C, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay Less Supermarkets và Pick ‘n Save. Các mã lô bị ảnh hưởng bao gồm:

- UPC 011110626196, mã lô 10662 5139, tốt nhất nên dùng trước 19 Tháng Mười Một 2027

- UPC 011110626196, mã lô 10662 5140, tốt nhất nên dùng trước 20 Tháng Mười Một 2027

Tôm cocktail bị thu hồi chỉ có mặt tại các siêu thị Walmart ở 27 tiểu bang từ 31/7 tới 16/8, có các mã UPC 19434612191 và các mã lô 10662 5106, 10662 5107, 10662 5124 và 10662 5125 ở đáy khay nhựa.

Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến

Cha của Bernard Barker, Chris Barker, đã tặng ông một hộp thư vài năm trước khi ông qua đời vào năm 2007.

“Đó không phải là một hộp thư lớn,” Bernard Barker nói với Newsweek trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng cuối cùng, nó chứa tới 500 lá thư.”

Trong hộp thư là những lá thư của một trong nhiều câu chuyện tình yêu tuyệt vời bắt đầu từ Đệ Nhị Thế Chiến, giữa cha và mẹ của ông, Bessie, từ năm 1943 đến năm 1946.

Ông Barker kể rằng cha ông nói ông có thể vứt bỏ những lá thư đó nếu ông không quan tâm.

“Ông ấy nói, 'con muốn lấy những lá thư này không, hay cha sẽ vứt chúng đi?'. Tôi đã biết ông ấy giữ chúng từ vài năm trước vì ông ấy thường lôi ra một số lá thư để nói chuyện với bạn bè về việc khơi lại ký ức về những điều trong chiến tranh và những điều tương tự,” Barker kể lại.

Bernard Barker kể rằng cha của ông, Chris Barker lớn lên ở Holloway, North London, và không hẳn là ông đã có một tuổi thơ êm đềm. Vào những năm 1930, trước chiến tranh, ông được tuyển dụng vào làm việc tại Bưu điện London, nơi ông gặp người vợ tương lai của mình, Bessie, cũng là một nhân viên bưu điện. Khi mới gặp nhau, họ không hề có chút tình cảm lãng mạn nào.

Ông Chris Barker đã được miễn nhập ngũ vì những kỹ năng của ông đang cần cho quê nhà. Nhưng khi chiến tranh diễn ra, những nhân viên đánh máy morse và vận hành máy điện báo lại cần thiết ở ngoại quốc. Vì vậy năm 1942, ông bị gọi nhập ngũ vào Quân đoàn Tín hiệu Hoàng gia và được điều đến các sa mạc Bắc Phi.

Chính tại những sa mạc đó, ông bắt đầu viết thư cho gia đình và bạn bè.

“Ông viết thư cho mẹ tôi, Bessie, và nói, 'này bà già, dạo này thế nào rồi, bà biết đấy, tôi đang ở ngoài này và Bắc Phi rất thú vị’” Bernard Barker kể lại.

Những lá thư ban đầu khá thân thiện, nhưng khi anh biết Bessie đã chấm dứt mối quan hệ trước đó, những lá thư trở nên “có chủ ý” hơn và cuối cùng “rất, rất nhanh chóng chuyển sang tình yêu,” anh nói.

“Vì vậy, những lá thư nhanh chóng trở thành thư tình. Nhưng chúng cũng là những suy nghĩ về cuộc sống,” Bernard Barker nói.

Giống như ở Mỹ, thư từ gửi đi trong thời chiến ở Vương quốc Anh đều bị kiểm duyệt. Có một số chủ đề đơn giản là không thể tiết lộ cho người nhà. Bernard Barker nói ông tin rằng cha mình chưa bao giờ thực sự thử thách những giới hạn đó và tiết lộ chính xác hành trình của ông sẽ đưa ông đến đâu, mà chỉ đơn giản là nhớ lại một cách khái quát về nơi nào ông đang đóng quân trên thế giới này.

Những lá thư trở nên "đặc biệt sâu sắc" vì Bessie lo lắng cho anh ta, anh ta nói. Tuy nhiên, Chris lo lắng hơn về việc tên lửa rơi xuống London.

Trong lần về phép thứ hai của Chris, ông và Bessie đã quyết định kết hôn. Họ đã có một đám cưới đơn giản, Bernard Barker nói. “Họ đã kết hôn trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra ở London. Cha mẹ tôi đến một văn phòng làm thủ tục kết hôn và sau đó ăn bánh mì kẹp trong một quán rượu, và sau đó đi hưởng tuần trăng mật.”

Những bức thư của vợ chồng ông Chris Barker đã được lưu lại trong cuốn sách My Dear Bessie, do Simon Garfield biên tập. Bernard Barker giải thích việc khám phá câu chuyện của cha mẹ mình là một “đặc quyền” vĩ đại. “Không nhiều người có đặc quyền được biết cha mẹ họ đang nghĩ gì, họ từng gọi bạn là gì, và tất cả những điều khác nữa.”

Chánh Án Chặn Nỗ Lực Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Hôm thứ Sáu, một chánh án liên bang đã chặn nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mở rộng chính sách trục xuất nhanh trên khắp Hoa Kỳ theo một quy trình được gọi là trục xuất nhanh. Theo Chánh án liên bang Jia M. Cobb, chính sách của Trump vi phạm Tu chính án Thứ Năm vì tước đi quyền được xét xử công bằng của những người nhập cư sống trong nội địa.

Bà nhấn mạnh nhóm này, khác với người mới vượt biên, có quyền tự do đáng kể cần được pháp luật bảo vệ. Bà Cobb bác bỏ lập luận của chính phủ rằng người nhập cư không giấy tờ không có quyền hiến định, cảnh báo rằng tư duy này sẽ đe dọa đến quyền lợi của tất cả mọi người.

Theo CBS News, phán quyết của Chánh án Jia Cobb gần như chắc chắn sẽ bị kháng cáo, nhưng lệnh ban hành là một trở ngại lớn đối với các nỗ lực trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump, bao gồm cả chiến dịch bắt giữ người xin tị nạn tại các tòa án di trú trên khắp Hoa Kỳ — một hoạt động dựa trên việc mở rộng chính sách trục xuất nhanh.

Các tổ chức vận động như ACLU và Make the Road New York đã kiện chính sách này, cho rằng nó không cho người nhập cư cơ hội thực sự để phản bác lệnh trục xuất. Trong khi chính quyền Trump khẳng định mở rộng chính sách nằm trong thẩm quyền tổng thống, phán quyết trên là trở ngại pháp lý lớn đối với mục tiêu trục xuất hàng loạt.