Người Dân Hoa Kỳ Thực Sự Nghĩ Gì Về Di Dân?

29/08/202500:00:00(Xem: 16)
the-statue-of-liberty-2024-12-04-17-26-12-utc
Hình minh họa

(Robert Mullins International) Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump.

Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Liệu di dân hợp pháp nói chung có phải là một "điều tốt"? 80% người dân Hoa kỳ trả lời là "Có". Trước đây, khoảng 90% đảng viên Cộng hòa được phỏng vấn cho rằng nên giảm di dân hợp pháp. Hiện nay, chỉ có khoảng 50% đảng viên Cộng hòa là muốn giảm di dân hợp pháp.

Dường như hầu hết người dân Hoa kỳ ủng hộ việc trục xuất hàng loạt khi điều đó đồng nghĩa với việc trục xuất những tội phạm đã đến Hoa Kỳ trong vài năm qua. Đây là những kẻ giết người, hiếp dâm và tội phạm bạo lực mà Nhà Trắng gọi là "tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất".

Đồng thời, hầu hết người dân Hoa kỳ ủng hộ ý tưởng về lộ trình nhập tịch cho những người di dân không có giấy tờ là những người đã là cư dân tuân thủ luật pháp và đóng thuế tại Hoa Kỳ trong nhiều năm.

Các đặc vụ ICE và DHS đã tạo ra một số hình ảnh cực kỳ tiêu cực xuất hiện trên các bản tin truyền hình quốc gia. Điều đó bao gồm thương tích cho những người vô tội trong khu vực mà họ đột kích, cũng như việc họ bắt giữ công dân Hoa kỳ. Có những người di dân vô tội, không phải tội phạm đang bị bắt giữ hoặc bị thương, hoặc có một trường hợp, đã bị giết. Người dân chứng kiến những người đàn ông đeo mặt nạ, trang bị vũ trang hạng nặng bắt giữ hàng xóm của họ một cách bạo lực. Những sự kiện này đã làm thay đổi nhiều người dân Hoa kỳ từ chống người di dân sang ủng hộ người di dân.

Thực tế là phần lớn những người bị bắt trong các cuộc đột kích người di dân của ICE/DHS là không có tiền án tiền sự. Và tương đối ít người trong số họ bị kết án về các tội nghiêm trọng.

Theo ICE, vào tháng 6 năm nay, có 58,000 người di dân bất hợp pháp đã bị bắt và 41,495 người (71,7%) là không có tiền án.

Trong tám tháng qua, ICE đã bắt giữ 204,000 người. 65% trong số đó không có tiền án tiền sự. Trong số những người có tiền án tiền sự, chỉ có 7% là phạm tội bạo lực, trong khi 53% là phạm tội phi bạo lực liên quan đến di trú, giao thông hoặc tệ nạn.

Hầu hết những người di dân không phải là tội phạm. Khi xem xét hồ sơ nhà tù trong 150 năm qua, chúng ta thấy rằng người di dân có tỷ lệ bị giam giữ thấp hơn so với những người sinh ra ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, kể từ năm 1960, người di dân có khả năng bị bỏ tù thấp hơn 60%.

Không có nghiên cứu hoặc bằng chứng nào ủng hộ cho tuyên bố của ông Trump rằng tất cả người di dân bất hợp pháp đều là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp
 

