Phương Pháp Đơn Giản Hiệu Quả Nhất Giúp Giảm Lượng Rượu Bia Tiêu Thụ



Ảnh:Việt Báo

Các nhà nghiên cứu ở Úc đã phát hiện ra phương pháp hiệu quả để khuyến khích dân nhậu uống ít rượu bia hơn: dùng truyền thông để nhắc nhở nguy cơ ung thư do uống rượu kết hợp với việc kiểm soát số lượng uống.

Theo www.sciencealert.com , các nhà nghiên cứu tin rằng thông điệp kết hợp đặc biệt giữa "tại sao nên giảm bia rượu" và "cách giảm bia rượu" có thể có tác động lên người tiêu thụ. Uống quá nhiều rượu không chỉ dẫn đến ung thư, mà còn có liên quan đến một loạt các vấn đề về sức khỏe khác như tử vong sớm, bệnh tim, các vấn đề tiêu hóa, và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Nhà kinh tế học kiêm nhà tâm lý học Simone Pettigrew từ Viện Sức khỏe Toàn cầu George phát biểu khi kết quả nghiên cứu này được công bố: "Chúng tôi ghi nhận rằng việc liên kết thông tin về rượu bia và ung thư; cùng với một hành động thực tế cụ thể là đếm số lượng rượu bia uống - đã giúp nhiều người giảm lượng rượu tiêu thụ."

Trong nghiên cứu này, ba cuộc nghiên cứu đã được thực hiện với ba nhóm người. 7,995 người hoàn thành cuộc khảo sát đầu tiên; 4,588 người trong số họ hoàn thành khảo sát thứ hai ba tuần sau đó; và 2,687 người hoàn thành khảo sát cuối cùng ba tuần sau đó. Những người tham gia được chia thành các nhóm khác nhau, được xem các quảng cáo và thông điệp khác nhau về việc uống bia rượu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy có một sự kết hợp với kết quả nổi bật: Một quảng cáo trên TV liên kết rượu bia với ung thư, cùng với lời khuyên nên đếm số lượng đã uống. Đó là sự kết hợp hiệu quả nhất trong việc truyền thông điệp nên cố gắng giảm lượng rượu tiêu thụ, giúp những người được mời tham gia nghiên cứu thực sự giảm uống rượu đáng kể trong sáu tuần.

Một phương pháp khác được thử nghiệm là khuyến khích mọi người quyết định cho mình một số lượng rượu bia nên uống, và sau đó cố gắng giữ đúng tiêu chuẩn do mình tự đặt ra. Phương pháp này chỉ thành công đối với một nhóm người nhất định.

"Nhiều người không biết rằng rượu bia là chất gây ung thư", Pettigrew nói. "Đây là thông tin quan trọng mà người uống rượu cần nên biết. Nhưng việc nói với mọi người rằng rượu gây ung thư chỉ là một phần của giải pháp giảm bia rượu. Chúng ta cũng cần cung cấp cho họ cách nên làm để giảm thiểu nguy cơ."

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), uống rượu bia có thể là nguyên nhân gây ra tới 7% số ca tử vong sớm trên toàn thế giới. Nâng cao nhận thức của người uống rượu về các rủi ro sức khỏe là một cách để giảm tỉ lệ tử vong này. Mặc dù các cơ quan y tế cũng đã tìm cách làm cho rượu trở nên đắt đỏ hơn, khó mua hơn, nhưng sau cùng chính mỗi cá nhân sẽ tự quyết định có nên thay đổi thói quen uống rượu hay không về lâu dài.

Trong nghiên cứu cụ thể này, những người tham gia được chọn là đại diện nhân khẩu học rộng rãi cho cộng đồng uống rượu bia ở Úc. Vì vậy, có thể kết quả của nó không đúng so với những quốc gia khác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc cảnh báo những tai hại của rượu bia cho sức khỏe, cùng với việc đếm số lượng uống có thể là một cách kết hợp có hiệu quả tại nhiều quốc gia khác nhau, giúp cho những người đang muốn cắt giảm bớt lượng rượu bia tiêu thụ.

Kết quả nghiên cứu có thể hữu ích đối với các nhà chuyên môn về y tế cộng đồng, cũng như các tổ chức vận động chống bia rượu trên toàn thế giới. Nguồn lực, nhân sách dành cho các chiến dịch giảm tác hại của rượu bia nói chung là hạn chế ở nhiều quốc gia, đặc biệt khi so sánh với số lượng quảng cáo khổng lồ từ các nhà sản xuất rượu bia. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm ra thông điệp nào gây được chú ý nhiều nhất để bảo đảm đạt kết quả cao nhất. (VB)