Nhật: Có Thể Công Nhận Đài Loan Như 1 Quốc Gia Độc Lập; Mẫu Hạm TQ Tập Trận Ở Biển Đông; Nhật-Đài Bắt Tay Chống TQ

Trung Quốc ngày càng khoa trương thế lực ở Biển Đông qua hành động mới nhất đưa hàng không mẫu hạm duy nhất vào tập trận trên Biển Đông, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết rằng, “Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của nước này với chiến đấu cơ J-15 và tàu chiến đã tập trận ở Biển Đông.“Chiến đấu cơ J-15, được mệnh danh là Phi Sa - "Cá mập bay", được đặt trên tàu Liêu Ninh từ năm 2013. Tân Hoa Xã nói một cơ số J-15 đã thực hiện cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm.”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Việc tập trận chắc chắn sẽ làm các nước láng giềng của Trung Quốc quan ngại.“Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về sự kiện này.“Vài ngày trước, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và các tàu hộ tống đã vượt qua phạm vị 90 hải lý quanh đảo Đài Loan khiến Đài Bắc hết sức lo lắng.“Ngoài tập dượt cất cánh và hạ cánh chiến đấu cơ, hải quân Trung Quốc cũng diễn tập trực thăng trong hoạt động hôm thứ Hai.”Bản tin BBC cũng đề cập đến thái độ của Nhật đối với việc TQ đưa mẫu hạm vào Biển Đông. BBC viết như sau.“Đường đi của hàng không mẫu hạm Trung Quốc cũng gây chú ý của Nhật Bản khi đội tàu đi qua đảo Miyako và Okinawa của Nhật.“Tokyo cho hay lực lượng phòng vệ biển của Nhật sử dụng máy bay do thám P3C đã phát hiện ra sáu tàu chiến Trung Quốc, trong đó có tàu Liêu Ninh, đi qua giữa hai đảo này.”Chính vì TQ ngày càng hung hăng ở Biển Đông, các nước trong vùng tìm cách đối phó, mà cụ thể là Nhật Bản và Đài Loan đang bắt tay nhau để chống lại TQ, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Viêt (RFI) cho biết.Bản tin RFI viết răng, “Cục diện địa chính trị Đông Á đối diện với những diễn biến khó đoán định trong năm 2017, trong đó quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan là một dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh tổng thống tương lai Hoa Kỳ có xu hướng tập trung chủ yếu cho quyền lợi của nước Mỹ, giảm bớt sự ủng hộ dành cho các đồng minh Đông Á, tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản, kể cả về quân sự, ngày càng trở nên một nhu cầu chiến lược của hai quốc gia láng giềng, để sẵn sàng kháng cự trước các tham vọng và thậm chí hành động gây hấn của Bắc Kinh.“Việc nâng cấp quan hệ giữa hai bên thông qua việc Tokyo đổi tên cơ quan đại diện không chính thức tại Đài Loan là một diễn biến nổi bật. Hôm nay, ngày mùng 3 tháng Giêng 2017, cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Đài Loan chính thức khai trương tên gọi mới «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản-Đài Loan», thay cho tên gọi cũ «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản ».“Theo một số nhà quan sát, đây là một bước đi cho thấy, Tokyo đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc công nhận Đài Loan, trong trường hợp cần thiết (trang Forbes). Cũng trong hướng thay đổi này, trong chính giới Đài Loan cũng có nhiều ý kiến đề nghị đổi tên cơ quan đại diện của Đài Bắc tại Nhật Bản thành «Hiệp Hội Trao Đổi Đài-Nhật».”Bản tin RFI cũng cho biết thêm rằng, “Stratfor, trang mạng phân tích thông tin tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngày 28/12/2016, có bài «Nói tóm lại, Đài Loan đã tìm được một đồng minh», nhận xét: Trong bối cảnh ngày càng bất trắc này, cùng với Philippines, «Đài Loan trở thành trung tâm trong chiến lược an ninh khu vực của Nhật Bản». Chiến lược hợp tác an ninh - quân sự của Nhật Bản với Đài Loan và một số quốc gia khác như Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, và Singapore, cho phép ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Mà để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, bảo vệ nền độc lập trên thực tế của Đài Loan trước đe dọa tấn công của Trung Quốc là một điều thiết yếu.”