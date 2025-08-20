Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 20/8/2025

Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Tòa Bạch Ốc đang tiến hành đánh giá lại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Smithsonian ở Washington D.C., bày tỏ sự thất vọng về nội dung trưng bày những phần đen tối trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cả chế độ nô lệ. (Ảnh: Việt Báo)

Trump Muốn Xóa Lịch Sử Nô Lệ Trong Bảo Tàng Smithsonian

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Tòa Bạch Ốc đang tiến hành đánh giá lại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Smithsonian ở Washington D.C., Trên mạng xã hội Truth Social Media, Trump bày tỏ sự thất vọng về nội dung trưng bày những phần đen tối trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cả chế độ nô lệ.

“Smithsonian nằm ngoài tầm kiểm soát, nơi mọi thứ được nhận thức là đất nước của chúng ta khủng khiếp như thế nào, chế độ nô lệ tồi tệ như thế nào và những người bị áp bức thất bại như thế nào - Không có gì về Thành Công, không có gì về sự Tươi Đẹp, không có gì về Tương Lai.”

Trump tuyên bố sẽ không để điều này xảy ra, và thông báo đã chỉ đạo các luật sư điều tra bảo tàng, phải bắt đầu chính xác với quy trình đã thực hiện với các trường Cao đẳng và Đại học, nơi đã đạt được những tiến bộ to lớn. “Đất nước này không thể bị THỨC TỈNH (Woke), bởi vì THỨC TỈNH LÀ ĐỔ VỠ. Chúng ta có đất nước ‘HOT’ nhất trên thế giới, và chúng ta muốn mọi người nói về điều đó, kể cả trong các bảo tàng của chúng ta."

Viện Smithsonian từ chối bình luận về phát ngôn của Trump. Tuần trước, ABC News đã đưa tin Tòa Bạch Ốc có kế hoạch tiến hành đánh giá toàn diện về các hoạt động và triển lãm của Viện Bảo Tàng Smithsonian trước thời điểm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ vào năm tới.

Vào tháng Ba, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum phải “xóa bỏ hệ tư tưởng không phù hợp” khỏi mọi khu vực của Smithsonian.

Năm 2017, khi là tổng thống, Trump đã đến thăm Bảo tàng Smithsonian. Ông ta đã có quan điểm khác về cuộc thảo luận về chế độ nô lệ tại bảo tàng. Sau đó trong lần phát biểu ngay tại Phòng Bầu Dục, ông ta nói: “Tôi đã có vinh dự được đến thăm Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi ngay tại Washington, D.C. Đây là bảo tàng Smithsonian mới và tuyệt đẹp, là minh chứng sống động cho những đóng góp to lớn của người Mỹ gốc Phi cho văn hóa, xã hội và lịch sử của chúng ta. Bảo tàng cũng kể về cuộc đấu tranh vĩ đại cho tự do và bình đẳng, chống lại tội ác của chế độ nô lệ và sự bất công của nạn phân biệt đối xử. Công sức và tình yêu thương của những người đã góp phần tạo nên kiệt tác này chính là minh chứng cho di sản của biết bao nhà lãnh đạo.”

Trump Dùng ‘Vật Lý Học’ Để Chặn Di Dân

Bức tường dọc biên giới phía Nam sẽ phủ một màu đen tuyền nhằm mục đích làm cho nó trở nên quá nóng, di dân không thể trèo qua được. Đó là nội dung Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thông báo hôm thứ Ba, và cho biết ý tưởng này đến từ Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Nội an giải thích thêm về đề xướng “vật lý học” của Trump: “Những bức tường cao, làm cho việc leo trèo rất, rất khó khăn, gần như bất khả thi. Nó cũng ăn sâu vào lòng đất, khiến việc đào bới bên dưới rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Và hôm nay, chúng tôi cũng sẽ sơn đen nó,” nữ tướng an ninh của Trump phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba tại Santa Teresa, New Mexico, sau lưng là dãy hàng rào sắt có kết cấu bằng thép nan.

“Điều này được thực hiện theo yêu cầu của tổng thống, một người am hiểu rằng trong thời tiết nóng nực ở đây, khi một vật gì đó được sơn đen, nó sẽ trở nên ấm hơn và khiến mọi người khó leo trèo hơn,” Noem tiếp tục nói.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ có mặt tại tiểu bang New Mexico để trực tiếp thị sát bức tường biên giới tại Santa Teresa, nơi bà ta tuyên bố sẽ sơn toàn bộ công trình bằng màu đen. Giám đốc Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ Michael Banks giải thích thêm, “sơn đen cũng sẽ ngăn thép bị rỉ sét.”

Khi được hỏi về tính nhân đạo của việc này, bà trả lời ngắn gọn: “Đừng nói về vào nó.” Phát ngôn viên của Bộ Nội An từ chối bình luận thêm về phản ứng của các tổ chức nhân quyền. Bà Noem cho biết mỗi ngày chính quyền liên bang xây cất bức tường được khoảng nửa dặm, và “hình thù của bức tường biên giới sẽ khác nhau tùy vào địa hình và địa lý trong khu vực.”





Hiện tại, số lượng người bị bắt giữ tại khu vực biên giới phía Tây Nam đã giảm mạnh, trung bình chỉ còn 41 người mỗi ngày, so với mức 2,300 người/ngày vào năm 2023. Chính quyền Trump đã được Quốc Hội thông qua ngân sách gần $47 tỷ để tiếp tục xây dựng và bảo trì bức tường biên giới. Trong đó, khoảng 11 km tường mới đang được lắp đặt tại Santa Teresa.





Kristi Noem cũng đề nghị bổ sung thêm công nghệ giám sát để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền di dân cho rằng hành động này phản ánh sự phi nhân hóa đối với những người đang tìm kiếm cơ hội sống sót và làm việc tại Hoa Kỳ. Họ lo ngại rằng chính sách hiện tại đang bỏ qua phẩm giá con người và quyền được cứu nạn trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Hạm Đội Tàu ‘Drone’ Của Hải Quân Hoa Kỳ Không Thành Công Như Mong Muốn

Trong cuộc thử nghiệm tháng trước của Hải Quân Hoa Kỳ ngoài khơi bờ biển California để giới thiệu những chiếc tàu không người lái (drone) tự động hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, một chiếc tàu đã bất ngờ bị chết máy, theo bản tin độc quyền của Reuters.

Trong các video mà Reuters có được cho thấy khi các quan chức đang loay hoay khắc phục sự cố phần mềm, một tàu không người lái khác đã đâm vào mạn phải của chiếc tàu đang chạy không tải, vọt qua boong tàu và rơi trở lại mặt nước.

Đã từng có sự việc tương tự xảy ra trước đây nhưng không được truyền thông loan tin, liên quan đến hai tàu do các đối thủ công nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ là Saronic và BlackSea Technologies chế tạo. Theo hàng chục người am hiểu sự số này cho biết đó là một trong hàng loạt thất bại gần đây trong nỗ lực xây dựng hạm đội tàu “drone” của Ngũ Giác Đài.

Vài tuần trước, trong một cuộc thử nghiệm độc lập của Hải Quân, thuyền trưởng của một tàu cứu hộ đã bị rơi xuống nước vì chiếc tàu không người lái trên Biển Đen mà nó đang kéo đột nhiên tự động tăng tốc, làm tàu cứu hộ lật úp, theo bốn nguồn tin thân cận nói với Reuters. Thuyền trưởng đã được cứu và từ chối chăm sóc y tế. Vụ việc được Defense Scoop đưa tin lần đầu tiên, mở tab mới.





Kể từ khi trở lại nắm quyền, Donald Trump đã coi việc khai triển hàng loạt máy bay không người lái là ưu tiên hàng đầu của quân đội. Dự luật “To, Đẹp” của Trump được thông qua tháng trước bao gồm gần $5 tỷ đô la cho các hệ thống tự động hàng hải. Tuy nhiên, cho đến nay, khả năng thực thi của Hải Quân vẫn chưa chứng minh được tương xứng với số ngân sách khổng lồ từ chính quyền hiện tại.

Nga Tấn Công Ukraine Trong Đêm, Chiến Đấu Cơ NATO Vào Cuộc

Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần qua vào Ukraine trong đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba 19/8, khi hội nghị giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Donald Trump và một phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington vừa kết thúc.

Cuộc tấn công tối thứ Hai là cuộc tấn công lớn nhất kể từ cuộc không kích của Nga với 309 máy bay không người lái và tám hoả tiễn vào Ukraine vào ngày 31/7, theo số liệu hàng ngày do không quân Ukraine công bố và ABC News có được.

Theo tin cho biết, Không Quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 270 máy bay không người lái và 10 hỏa tiễn vào Ukraine. Lực lượng Không Quân Ukraine đã chặn 30 máy bay không người lái và sáu hoả tiễn.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực trung tâm Poltava là tâm điểm của các cuộc tấn công. "Cuộc tấn công gây ra các đám cháy lớn,” Bộ Năng Lượng biết trong một tuyên bố. Các cơ sở lọc dầu và khí đốt cũng bị tấn công. Ukraine nói các cuộc không kích này nằm trong chiến dịch "tấn công khủng bố có hệ thống chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vi phạm trực tiếp luật nhân đạo quốc tế.”

Sáng thứ Tư 20/8, tin cho biết Bộ Quốc Phòng Romania tuyên bố đã điều hai chiến đấu cơ của Đức đến biên giới Romania-Ukraine vào tối thứ Ba để đáp trả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở khu vực biên giới. Hai chiến đấu cơ Typhoon của Không Quân Đức phải “dõi tình hình trên không ở khu vực biên giới với Ukraine, phía bắc Tulcea County,” theo Bộ Quốc Phòng Romania.

Oleg Kiper, người đứng đầu chính quyền khu vực Odessa, cho biết máy bay không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất tại thành phố Izmail trên sông Danube, gần biên giới với Romania, vốn là một thành viên của NATO. Hỏa hoạn đã bùng phát tại địa điểm xảy ra vụ tấn công và ít nhất một người đã bị thương, Kiper cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố trên mạng xã hội lên án các cuộc không kích của Nga vào Ukraine trong đêm thứ Ba là “khẳng định nhu cầu phải gây sức ép với Moscow, nhu cầu áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan mới cho đến khi thỏa thuận ngoại giao có hiệu quả hoàn toàn.”

Trump Khen Netanyahu Là Người Hùng Chiến Tranh, Tự Nhận ‘Tôi Cũng Vậy’

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã tự gọi mình là “anh hùng chiến tranh" vì đã phê chuẩn các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong cùng bối cảnh đó, Trump cũng dành lời khen cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “một anh hùng chiến tranh vì chúng tôi đã cùng nhau làm việc.”

Trump phát biểu điều đó trên chương trình phát thanh của người dẫn chương trình bảo thủ Mark Levin. “Ông ấy là một anh hùng chiến tranh. Tôi nghĩ tôi cũng là một người như thế,” Trump nói. “Chẳng ai quan tâm. Nhưng tôi cũng vậy. Ý tôi là, tôi đã ra lệnh cho những oanh tạc cơ đó.” Trump dường như đang ám chỉ đến một cuộc tấn công mà ông ta đã ra lệnh ném bom vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran vào tháng Sáu nhằm xóa sổ chương trình hạt nhân của Tehran.

Netanyahu là đối tượng bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế kể từ tháng 11/2024 vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Gaza. Hơn 60.000 người Palestine đã thiệt mạng tại vùng đất ven biển trong cuộc tấn công của quân đội Israel, bắt đầu sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Politico chỉ ra rõ, Trump chưa từng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh thật sự nào, cũng chưa từng phục vụ trong quân đội. Ông ta đã được hoãn nghĩa vụ quân sự năm lần trong Chiến tranh Việt Nam, bao gồm một lần miễn trừ y tế sau khi được chẩn đoán mắc bệnh gai xương gót chân năm mới chỉ 22 tuổi.

Năm 2015, Trump gây xôn xao dư luận khi lập luận rằng Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain của Arizona, người đã trải qua hơn năm năm làm tù binh chiến tranh ở Bắc Việt Nam, “không phải là anh hùng chiến tranh” bởi vì “Tôi thích những người nào không bị bắt (trong chiến tranh)”

Vào năm 2020, tờ The Atlantic đưa tin rằng Trump đã có những lời lẽ miệt thị các quân nhân đã hy sinh, gọi họ là “kẻ thua cuộc” và “kẻ ngốc” – dù ông ta luôn phủ nhận mình đã nói những lời đó.

Lực lượng thực thi pháp luật ở Quincy, Massachusetts vừa bắt giữ một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, trong đó có một người gốc Việt. Ông Nghia Van Huynh, 33 tuổi, đã bị Đội Kiểm soát Ma túy (DCU) thuộc Sở Cảnh Sát Quincy bắt giữ vào ngày 15/8, sau khi các cảnh sát điều tra bố ráp tại West Quincy vào khoảng 1 giờ 45 chiều trên đường Turning Mill Lane.

Sở Cảnh Sát Quincy thông báo trên mạng xã hội cho biết vụ bắt giữ xuất phát từ cuộc điều tra về các hoạt động ma túy bất hợp pháp, dẫn đến lệnh khám xét nhà riêng của ông Huynh. Số ma túy thu được từ cuộc khám xét rất lớn. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 8,5 kg methamphetamine, ngoài ra còn có hơn 600 gram ketamine, 16 gram cocaine, 390 gram MDMA, 400 gram cathinone tổng hợp còn được gọi là muối tắm, 7 pound cần sa, 400 hộp thuốc lá điện tử, và nấm gây ảo giác (Psilocybin), cùng với một khẩu súng bất hợp pháp, đạn dược và hơn $61.000 đô la Mỹ, tiền mặt.

Ông Huynh phải đối diện với 13 tội danh, bao gồm buôn bán hơn 200 gram methamphetamine, cũng như nhiều tội danh tàng trữ với ý định phân phối các chất từ loại A đến loại D. Các cáo buộc cũng bao gồm âm mưu vi phạm luật ma túy, một số tội danh liên quan đến súng, và tàng trữ súng trong khi phạm tội.

Trump Buộc Thống Đốc Fed Từ Chức

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 20/8 yêu cầu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, bà Lisa Cook từ chức sau khi một giám đốc về cơ quan nhà ở kêu gọi Bộ Tư Pháp mở cuộc điều tra hình sự về gian lận thế chấp đối với vị quan chức ngân hàng trung ương này.

Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social: “Cook phải từ chức ngay lập tức!!!” và dẫn đến bài báo của Bloomberg về những cáo buộc mà Bill Pulte, giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, đã đệ trình để chống lại bà Cook.

Đây là ví dụ mới nhất về việc chính quyền Trump đưa ra những cáo buộc sai trái liên quan đến thế chấp đối với những người đối lập. Bộ Tư Pháp của chính quyền Trump đang điều tra Thượng nghị sĩ Adam Schiff, đảng Dân Dhủ, California, và Tổng chưởng lý New York Letitia James với lý do tương tự.

Những phát biểu này cho thấy Trump đang đẩy mạnh và rộng khắp các cuộc tấn công vào Fed, không chỉ nhắm vào chủ tịch Jerome Powell, khi ông gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất.

Bà Lisa Cook, do Tổng thống Joe Biden đề cử vào năm 2022, đã bỏ phiếu với đa số phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang để giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp gần đây nhất của cơ quan này vào tháng trước.

CEO Của Target Từ Chức Vì Để Mất Khách Hàng

Tổng giám đốc của Target, ông Brian Cornell, sẽ từ chức sau 11 năm ở vị trí CEO của nhà bán lẻ này, trong bối cảnh Target đang phải đối mặt với doanh số sụt giảm và làn sóng tẩy chay từ khách hàng sau khi công ty từ bỏ DEI để làm hài lòng tổng thống Trump. Ông Cornell sẽ tiếp tục ở lại Target với vị trí chủ tịch điều hành.

Kết quả kinh doanh trong ba năm qua đã không mấy thuận lợi cho Target, nhưng sáu tháng đầu năm 2025 lại càng hỗn loạn.

Hồi đầu năm nay, Target đã chấm dứt một số chương trình DEI. Quyết định này đã gây phẫn nộ cho những người ủng hộ các chính sách đa dạng và hòa nhập. Họ bị Target làm cho bất ngờ, cảm thấy bị phản bội. Khách hàng trực tuyến đã phản đối quyết định của Target. Anne và Lucy Dayton, con gái của một trong những người đồng sáng lập Target, đã gọi hành động của công ty là “một sự phản bội.” Target thừa nhận động thái này đã làm tổn hại đến doanh số của công ty.

Quyết định từ chức của Cornell không làm các nhà đầu tư bất ngờ. Một số nhà phân tích trong ngành cho rằng Target nên chọn một lãnh đạo mới là người ngoài công ty, nhưng Target đã chọn một ứng cử viên nội bộ, đó la Michael Fiddelke. Fiddelke là giám đốc điều hành hiện tại của Target, sẽ thay thế ông Cornell vào ngày 1/2/2026. Fiddelke đã làm việc tại công ty được 20 năm, khởi đầu với vai trò là một sinh viên thực tập. Ông Cornell nói với các nhà phân tích chiến lược, tân tổng giám đốc được chọn từ “một danh sách ứng viên giỏi của nội bộ và cả bên ngoài.” Và đó là “ứng cử viên thích hợp để dẫn dắt doanh nghiệp của chúng tôi trở lại tăng trưởng,” Cornell nói.

Tin cho biết, Brian Cornell là người có công đưa Target hồi sinh từ khi nhận vai trò CEO vào năm 2014. Ông giám sát chiến lược cải tổ các cửa hàng, củng cố hoạt động kinh doanh trực tuyến để cạnh tranh với Amazon. Nhưng Target đã rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng trong nhiều năm, phần lớn là do những sai lầm chiến lược của chính họ. Công ty gặp khó khăn khi khách hàng mua ít hàng gia dụng và quần áo hơn, và đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Walmart, Amazon và Costco.

Hôm thứ Tư 20/8, phúc trình doanh số mới nhất của Target giảm trong quý thứ ba liên tiếp. Cổ phiếu đã giảm 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Cổ phiếu của Target (TGT) nằm trong số những công ty có hiệu suất kém nhất trong chỉ số S&P 500 năm nay, theo CNN.

FDA Cảnh Báo Loại Tôm Đông Lạnh Nhập Từ Indonesia Bán Trong Walmart

Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) hôm thứ Ba 19/8 khuyên người dân đừng nên ăn một số loại tôm đông lạnh bán tại Walmart do hải sản có thể bị nhiễm chất phóng xạ. Số tôm tươi đông lạnh do một công ty Indonesia chế biến bán tại các siêu thị Walmart ở 13 tiểu bang, gồm có Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas và West Virginia.

“Xin hãy bỏ hết tôm tươi đông lạnh mua tại Walmart trong thời gian gần đây nếu thấy giống với mô tả này. Không được ăn hoặc chế biến với sản phẩm này,” FDA cảnh cáo.

Giới chức y tế cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đang điều tra tình trạng nhiễm Cesium-137 (Cs-137) trong các container và các mặt hàng tôm đông lạnh do công ty Indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, còn được gọi là BMS Food, chế biến.

Cs-137 là dạng phóng xạ của Cesium, “một kim loại mềm, dẻo, màu trắng bạc, chuyển qua dạng lỏng khi gần tới nhiệt độ phòng,” và được dùng trong các dụng cụ y tế và các loại máy đo đạc, theo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường EPA.

Tiếp xúc nhiều lần với Cs-137 hàm lượng thấp có thể dễ gây ung thư, “do DNA của các tế bào sống trong cơ thể bị tổn thương,” các viên chức y tế cho biết trong thông cáo báo chí.