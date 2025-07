Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz (hình trên) cho rằng cáo buộc phản quốc của Tổng thống Donald Trump đối với Barack Obama là vô lý. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Texas đã lên sóng Fox News vào tối thứ Tư và đồng ý với người dẫn chương trình Laura Ingraham rằng nỗi ám ảnh mới nhất của MAGA rằng Obama nên bị truy tố sẽ chẳng đi đến đâu.

.

(24.7.2025) - VN sợ thuế quan của Trump làm giảm 1/3 xuất cảng sang Mỹ (mất 37 tỷ USD)

- Thái-Campuchia chạm súng: ít nhất 12 người chết

- TNS Cộng Hòa Ted Cruz: Trump cáo buộc Obama phản quốc là phi lý

- Bộ Tư pháp lập một "Lực lượng Đặc nhiệm" để "điều tra" vụ Obama và chụp mũ Trump năm 2016

- Biden bán cuốn hồi ký sắp viết với giá 10 triệu đô

- Trump: không muốn hại kinh doanh của Musk

- Trump công bố "Kế hoạch Hành động Trí tuệ Nhân tạo" và ký 3 sắc lệnh AI, tăngt ốc AI, xóa thủ tục hành chánh, cấm "wokeness" trong AI (wokeness: tin vào biến đổi khí hậu, tin là Mỹ có kỳ thị sắc tộc, cần bảo vệ giới tính thứ 3) // Trump: muốn xóa chữ "nhân tạo" trong AI (trí tuệ nhân tạo)

- Trump sẽ có thăm bất thường Cục Dự trữ Liên bang Fed hôm nay

- Ủy ban Châu Âu: đã đạt thỏa thuận với TQ về nguyên liệu thô thiết yếu, bao gồm cả đất hiếm.

- Dân biểu Tim Burchett (Cộng hòa): Cộng hòa có thể thúc đẩy bản án nhẹ hơn cho cô Ghislaine Maxwell nếu ra khai sự thật về hồ sơ Epstein.

- Dân biểu Thomas Massie (Cộng hòa): nhiều bạn của Trump có thể có tên trong hồ sơ Epstein nhưng họ không phạm tội gì

- Dân biểu Ro Khanna (Dân chủ) sẽ triệu tập ban quản lý gia sản của Epstein cho xem "cuốn sổ sinh nhật" có thư Trump gửi Epstein vẽ tục tĩu

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với CBS: vụ án Jeffrey Epstein là có xảy ra thực, không phải lừa đảo như Trump nói

- Báo WSJ: Bộ Tư pháp đã xem xét các tài liệu vụ án Epstein, thông báo Trump từ tháng 5 là tên Trump dính đầy trong hồ sơ. // Nhà Trắng chối: không có chuyện Trump được Bondi thông báo từ tháng 5 rằng Trump có tên trong hồ sơ Epstein

- Ủy ban Giám sát Hạ viện gửi trát đòi điều trần đối với cô Ghislaine Maxwell, ra khai ngày 11 tháng 8.

- Thẩm phán Robin Rosenberg từ chối phổ biến bản chép đại bồi thẩm vụ án Epstein

- Trump: dù đúng hay sai cũng phải quy chụp Obama phản quốc, truy tố.

- Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard họp báo, nói Putin muốn phá bầu cử Mỹ 2016 nhưng không phải ủng hộ Trump, tố Obama làm sai lệch bản tin tình báo

- Trump đòi điều tra toàn bộ những người liên hệ vụ Trump bị tố thông đồng với Nga năm 2016

- Nga: 1 máy bay rớt, chết toàn bộ 49 người (43 khách, 6 người phi hành đoàn)

- Tòa Kháng án: bác bỏ lệnh Trump vì chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh là vi hiến.

- 3 triệu cư dân California mất bảo hiểm y tế trong thập niên tới vì Trump cắt Medicaid

- Chịu thua Trump: Đại học Columbia OK nộp phạt 200 triệu đô

- Nông dân Mỹ cạn tiền vì Trump: 173 trang trại nhỏ đã nộp đơn xin phá sản trong năm 2025, tăng hơn 63%

- Chủ tịch NRC Cộng hòa Michael Whatley sẽ ứng cử TNS cho North Carolina vì Lara Trump (dâu của Trump) không ứng cử

- Mike Lindell thắng kiện: Tòa kháng án bác yêu cầu bồi thường 5 triệu USD vụ cá độ

- Trump muốn gạt bỏ xAI của Elon Musk ra khỏi các hợp đồng liên bang

- Cụ bà Penny McCarthy bị đặc vụ OCE bắt oan, không cần xem giấy tờ đã tống giam liền. Cụ bà nói sẽ kiện tới cùng

- Tesla: Doanh thu quý II đạt 22,5 tỷ USD, giảm 12%; Lợi nhuận giảm 16%, chỉ còn 1,2 tỷ USD. Nói vì chính sách thuế quan của Trump.

- Tin nhảm trên mạng xã hội Việt: Không có lệnh nào từ Mỹ đòi đóng cửa lãnh sự quán TQ ở Houston năm 2025

- Du lịch Mỹ bi đất, kinh tế mất 29 tỷ USD.

- Dân biểu Kathy Castor (FL-14) và Derek Tran (CA-45) tái đề xuất luật cung cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em đủ điều kiện tham gia Medicaid và CHIP (mà Trump đã cắt)

- Tòa Tối cao LHQ: không chống biến đổi khí hậu sẽ hại địa cầu, phạm luật

- Mỹ áp thuế 15% lên xe Nhật Bản. Các hãng xe Mỹ phản đối, nói nhẹ quá

- Quân đội Mỹ đã chi 30 triệu đô cho cuộc duyệt binh sinh nhật Trrump

- TSA: Giấu 2 con rúa nơi vùng ngực, phụ nữ qua sân bay bị lộ.

- HỎI 1: Chế độ ăn uống bao gồm trứng, đặc biệt là lòng đỏ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tập thể dục cuối tuần có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân tiểu đường? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/7/2025) ⦿ ---- Việt Nam lo ngại thuế quan của Trump có thể làm giảm đến 1/3 xuất cảng sang Mỹ. Một báo cáo nội bộ của chính phủ Việt Nam cho thấy nếu các mức thuế mới do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố được áp dụng, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ có thể giảm tới 1/3, tương đương khoảng 37 tỷ USD. Các mức thuế từ 20% đến 40% sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các ngành chủ lực như điện tử, máy móc, dệt may, giày dép và đồ nội thất.

.

Ngành điện tử chịu ảnh hưởng nặng nhất, với mức giảm ước tính khoảng 15 tỷ USD. Báo cáo cảnh báo rằng thuế quan này là “rủi ro trực tiếp đối với tính bền vững của chuỗi cung ứng điện tử”. Tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ năm ngoái đạt khoảng 120 tỷ USD. Báo cáo được soạn ngày 11/7 bởi một đơn vị nghiên cứu thuộc Hội đồng tư vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ vài ngày sau khi ông Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa xác nhận chính thức các mức thuế này, và cả hai nước chưa công bố các điều khoản chi tiết của thỏa thuận.

.

Mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam”. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 40% đối với hàng hóa “chuyển tải” qua Việt Nam — tức hàng Trung Quốc được đưa sang Việt Nam để tránh thuế trước khi xuất sang Mỹ. Điều này đặt Việt Nam vào thế khó, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn cung linh kiện chủ yếu cho các sản phẩm như AirPods và điện thoại.

.

Chưa rõ cách Mỹ xác định hàng chuyển tải, cũng như cách áp dụng mức thuế 40%. Báo cáo nội bộ của Việt Nam sử dụng ngôn ngữ thẳng thắn, cho rằng chính sách thuế của Mỹ nhằm “kiềm chế sự phát triển phi mã của Trung Quốc và tái thiết vị thế của Mỹ”.

.

Việt Nam đã bị bất ngờ trước tuyên bố của Trump và đang nỗ lực đàm phán để giảm mức thuế. Trong khi đó, Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại với Indonesia, Philippines và Nhật Bản, đồng thời gửi hàng loạt thư cảnh báo thuế đến các đối tác trước hạn chót ngày 1/8.

.

Việt Nam tăng cường bảo vệ thương hiệu “Made in Vietnam”. Bộ Công Thương đã ban hành dự thảo hướng dẫn mới nhằm xác định rõ tỷ lệ giá trị gia tăng do Việt Nam đóng góp và giai đoạn sản xuất chính được thực hiện tại Việt Nam. Hướng dẫn cũng đề xuất hệ thống kiểm tra và xử phạt đối với hành vi gian lận xuất xứ.

.

Báo cáo kết luận rằng các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc hiểu rõ các điều khoản của thỏa thuận, và cần thêm nỗ lực để làm rõ cách tính tỷ lệ nội địa hóa, cũng như thuyết phục Mỹ tính đến phần nhập khẩu từ Mỹ và các thị trường có nguồn gốc rõ ràng khi xác định xuất xứ hàng hóa.

.

⦿ ---- Một cuộc chạm súng biên giới chết người giữa quân đội Thái Lan và Campuchia đã khiến ít nhất 12 người chết—tất cả (trừ một người) là thường dân—và buộc phải di tản hàng loạt, khơi lại cuộc tranh chấp kéo dài hàng thế kỷ giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á. Chính quyền Thái Lan cho biết thêm khoảng hai chục thường dân và 7 quân nhân bị thương, theo tờ Guardian.

.

Giao chiến diễn ra trong bối cảnh cả hai bên đổ lỗi cho nhau nổ súng trước. Thái Lan cho biết lực lượng của họ đã đáp trả sau khi quân đội Campuchia nổ súng sau một nỗ lực đàm phán bất thành; Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã tiến vào một ngôi đền đang tranh chấp, dẫn đến cuộc đụng độ. Các báo cáo cho biết cả hai quân đội đều sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó Thái Lan cáo buộc Campuchia phóng tên lửa và Campuchia tuyên bố các cuộc không kích của Thái Lan đã đánh trúng các vị trí quân sự của họ.

.

Kể từ đó, Thái Lan đã đóng cửa biên giới, trong khi Campuchia đã giảm quan hệ ngoại giao, cáo buộc Thái Lan "sử dụng vũ lực quá mức". Mỗi quốc gia đều kêu gọi người dân gần biên giới di tản, và Thái Lan báo cáo đã di dời 40.000 thường dân đến nơi an toàn hơn. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất hai trẻ em và một binh sĩ Thái Lan, với nhà cửa và một bệnh viện ở các tỉnh của Thái Lan được cho là bị hư hại do pháo kích.

.

Nguyên nhân sâu xa của xung đột bắt nguồn từ đường biên giới thời thuộc địa và tranh chấp kéo dài về một ngôi đền cổ. Căng thẳng gần đây càng trở nên trầm trọng hơn sau cái chết của một binh sĩ Campuchia trong một cuộc đụng độ hồi tháng Năm, cùng với các biện pháp trả đũa về thương mại và hạn chế biên giới. Cả hai quân đội đã củng cố vị thế của mình trong những tuần gần đây.

.

⦿ ---- Một máy bay chở khách từ thời Liên Xô đã bị rơi tại vùng núi Viễn Đông của Nga hôm thứ Năm, và chính quyền cho biết toàn bộ 49 người đã thiệt mạng. Chiếc máy bay do hãng hàng không Angara có trụ sở tại Siberia vận hành chở 43 hành khách, bao gồm 5 trẻ em và 6 thành viên phi hành đoàn. Máy bay hai động cơ cánh quạt, được gọi là Antonov An-24, đang trên đường từ Blagoveshchensk đến Tynda, nơi được Reuters mô tả là một thị trấn hẻo lánh và là một nút giao đường sắt ở vùng Amur.

.

Máy bay bị rơi tại một khu vực rừng rậm. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin do điều kiện thời tiết "bất lợi". Theo tờ Guardian, An-24 được thiết kế vào những năm tại Liên Xô, và chiếc máy bay bị rơi cụ thể được chế tạo vào năm 1976, do đó đã gần 50 năm tuổi. An-24 được sử dụng rộng rãi ở các vùng xa xôi, một phần là do khả năng sử dụng đường băng không trải nhựa.

.

⦿ ---- Tòa Kháng án Liên bang Khu vực 9 Hoa Kỳ đã ra phán quyết 2-1 chống lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, cho rằng sắc lệnh này của Trump vi hiến. "Tòa án quận đã kết luận đúng rằng cách diễn giải được đề xuất của Sắc lệnh Hành pháp, từ chối quyền công dân cho nhiều người sinh ra tại Hoa Kỳ, là vi hiến. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý", tòa án tuyên bố, giữ nguyên phán quyết của Thẩm phán Liên bang John Coughenour. Coughneour là người đầu tiên phản đối đề xuất của Trump, gọi nó là "vi hiến trắng trợn".

.

⦿ ---- Theo Thống đốc Gavin Newsom, việc cắt giảm Medicaid của chính phủ liên bang có thể khiến gần 3 triệu cư dân California mất bảo hiểm y tế trong thập niên tới. Nhiều người có thể không nhận ra mình đang gặp rủi ro nếu không biết phần lớn Medi-Cal được tài trợ thông qua quỹ Medicaid của liên bang. Và họ sẽ không đơn độc.

.

Hoosier Healthwise ở tiểu bang Indiana; SoonerCare ở Oklahoma; BadgerCare Plus ở Wisconsin; Green Mountain Care; và Dr. Dynasaur ở Vermont cũng được gắn nhãn địa phương tương tự. Nhưng tất cả các chương trình này sẽ phải chịu một phần trong khoản cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la cho các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang trong 10 năm tới theo luật thuế mới của Tổng thống Donald Trump, được gọi là "Dự luật Bự và Đẹp", và những người nhận bảo hiểm sẽ phải đáp ứng thêm các yêu cầu về công việc.

.

Nhưng sự đa dạng về tên gọi giữa các tiểu bang có nguy cơ khiến nhiều người Mỹ bối rối về các chương trình vốn đã phức tạp. Hiện có khoảng 14,7 triệu người ở California tham gia Medi-Cal, bao gồm các chương trình Medicaid và y tế CHIP (Children's Health Insurance Program) cho trẻ em của tiểu bang.

.

Thêm vào đó, khả năng hiểu lầm đối với 71 triệu người tham gia Medicaid và 7 triệu người tham gia Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em còn cao hơn: 40 tiểu bang và D.C. có hợp đồng với các tổ chức chăm sóc sức khỏe được quản lý để quản lý các chương trình của họ.

Dự luật thuế được Quốc hội thông qua tháng trước và được Trump ký vào ngày 4 tháng 7 dự kiến sẽ loại bỏ tổng cộng gần 12 triệu người khỏi các chương trình như Medicaid, Obamacare và CHIP trên toàn quốc.

.

Medicaid, chương trình chung của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người cao tuổi, là chương trình y tế lớn nhất tại Hoa Kỳ và sẽ chịu những cắt giảm lớn nhất. Hầu hết các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến năm 2027, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Lý do cắt từ 2027 là để qua bầu cử giữa kỳ 2026, khi có thể sẽ làm mất phiếu Cộng Hòa.

.

⦿ ---- Bạn có thể biểu tình chống bất kỳ ai ở nước Mỹ, nhưng đừng chống người Do Thái. Đại học Columbia hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã đồng ý nộp phạt 200 triệu đô la và thực hiện một loạt hành động để giải quyết các cáo buộc của chính quyền Trump liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối sinh viên Do Thái, trong một thỏa thuận chấm dứt việc đóng băng ngân sách nghiên cứu liên bang.

.

Columbia cho biết thỏa thuận này sẽ khôi phục phần lớn trong số 400 triệu đô la ngân sách đã bị đình chỉ vào mùa xuân sau các cuộc biểu tình của trường đại học về cuộc chiến Israel-Hamas, theo tờ Washington Post đưa tin. "Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng sau một thời gian bị liên bang giám sát chặt chẽ và bất ổn về thể chế", Quyền Hiệu trưởng Claire Shipman cho biết.

.

Columbia cũng sẽ cam kết tuân thủ luật chống xem xét vấn đề chủng tộc trong các quyết định tuyển sinh và tuyển dụng, cũng như tuân thủ các thỏa thuận khác đã đạt được vào tháng 3 để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và tình trạng bất ổn trong khuôn viên trường, theo tờ New York Times. Một giám sát viên độc lập được trường đại học và chính quyền Trump phê duyệt sẽ giám sát việc tuân thủ và báo cáo sáu tháng một lần về tiến độ của Columbia. Thỏa thuận này khép lại một số cuộc điều tra về quyền công dân đối với các hành động của trường đại học New York. Các quan chức Nhà Trắng gọi đây là một thỏa thuận lịch sử sẽ "khôi phục sự công bằng, thành tích và an toàn trong giáo dục đại học".

.

⦿ ---- Nông dân Mỹ cạn tiền giữa khủng hoảng do chính sách của Trump. Hàng trăm chủ nông trại Mỹ đang đối mặt với nguy cơ phá sản do hậu quả từ cuộc chiến thương mại và các chính sách cắt giảm ngân sách dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo dữ liệu từ Bloomberg, 173 trang trại nhỏ đã nộp đơn xin phá sản trong năm 2025, tăng hơn 63% so với năm trước – mức cao nhất kể từ năm 2020.

.

Nguyên nhân chính: Thuế quan và mất thị trường xuất cảng. Trump đã áp thuế lên hàng nhập từ Trung Quốc, có lúc lên đến 145%, sau đó giảm xuống khoảng 30%. Trung Quốc từng là thị trường lớn cho ngô, đậu nành và thịt heo của Mỹ, nhưng nay chuyển sang mua từ Brazil. “Khi đã mất khách hàng, rất khó để lấy lại,” một luật sư chuyên về nông nghiệp nhận định.

.

Nợ nông trại tăng kỷ lục: Tổng nợ nông nghiệp Mỹ đạt 561,8 tỷ USD, mức cao nhất lịch sử. Nhiều nông dân đã cố gắng “cầm cự đến năm sau” nhưng nay đã cạn tiền mặt. Chính quyền Trump đóng băng các khoản tài trợ liên bang, khiến nhiều nông dân không nhận được tiền theo hợp đồng đã ký với Bộ Nông nghiệp (USDA). Các chương trình như Local Food for Schools và Climate-Smart Grants bị cắt, khiến hàng loạt dự án bị đình trệ.

.

Chi phí tăng, thu nhập giảm. Giá phân bón, nhiên liệu và thiết bị nông nghiệp tăng mạnh do thuế nhập cảng. Giá đậu nành giảm 34% trên thị trường quốc tế, khiến lợi nhuận nông trại sụt giảm nghiêm trọng. Lãi suất vay nông nghiệp tăng hơn 40% kể từ năm 2020, khiến việc vay vốn trở nên khó khăn. Nhiều nông dân lo ngại rằng nếu tình trạng này kéo dài, nông nghiệp địa phương sẽ sụp đổ, nhường chỗ cho các tập đoàn lớn. Một số người từng ủng hộ Trump nay cảm thấy bị phản bội, khi chính họ là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng từ các chính sách mới.

.

Chính sách thuế quan và cắt giảm ngân sách của Trump đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu rộng trong ngành nông nghiệp Mỹ. Nông dân mất thị trường, mất trợ cấp, chi phí tăng cao và nợ nần chồng chất. Nếu không có sự điều chỉnh chính sách, nguy cơ sụp đổ của các trang trại nhỏ là rất lớn.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Whatley đang tham gia cuộc đua vào Thượng viện North Carolina với sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump, theo các nguồn tin cho biết với Politico. Whatley bước vào cuộc đua sau khi Lara Trump - con dâu của Tổng thống Trump và cựu đồng chủ tịch RNC - quyết định không theo đuổi ghế này, thay vào đó chọn tiếp tục dẫn chương trình Fox News của mình.

.

Theo Politico, Lara Trump dự kiến sẽ ủng hộ Whatley, và hai người có thể sẽ cùng xuất hiện khi chiến dịch tranh cử nóng lên. Việc Whatley ứng cử mở ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt tại một tiểu bang mà đảng Dân chủ nhìn thấy cơ hội hiếm hoi để lật ngược thế cờ Thượng viện. Cựu Thống đốc Roy Cooper, một đảng viên Dân chủ nổi tiếng đã hai nhiệm kỳ, dự kiến sẽ sớm công bố chiến dịch tranh cử của riêng mình, tạo ra một cuộc đua được theo dõi chặt chẽ để thay thế Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu Thom Tillis.

.

Tổng thống Trump, người được cho là tin rằng sự am hiểu của Whatley về chính trị North Carolina và thành tích quốc gia của ông khiến ông trở thành một ứng cử viên mạnh mẽ, được cho là lạc quan về chiến dịch tranh cử, mặc dù đã thừa nhận riêng tư về thách thức khi phải đối mặt với Cooper. Những người trong cuộc cho rằng sự ủng hộ của Trump sẽ giúp Whatley tránh được một cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi của Đảng Cộng hòa.

.

Whatley, được bầu làm chủ tịch RNC vào tháng 3 năm 2024, trước đây từng lãnh đạo Đảng Cộng hòa North Carolina và được ghi nhận là đã giúp đảng này giành được những chiến thắng quan trọng trong các cuộc bầu cử gần đây. Mạng lưới các nhà tài trợ và đồng minh vững chắc của ông có thể sẽ khiến cuộc đua này trở thành một trong những cuộc đua tốn kém nhất của chu kỳ. Một thông báo chính thức về chiến dịch tranh cử dự kiến sẽ được công bố trong khoảng một tuần tới, và Trump cũng sẽ công bố người kế nhiệm tại RNC trong cùng thời điểm.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm bất thường tới Cục Dự trữ Liên bang Fed vào hôm nay thứ Năm, theo Nhà Trắng, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống tới ngân hàng trung ương trong gần 20 năm, theo CNBC. Động thái này nổi bật như một cử chỉ táo bạo trong cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell, người mà tổng thống đã nhiều lần chỉ trích vì từ chối cắt giảm lãi suất.

.

Theo truyền thống, Cục Dự trữ Liên bang hoạt động với mức độ độc lập cao so với nhánh hành pháp - một vùng đệm được ghi nhận trong luật và được các tổng thống từ cả hai đảng tôn trọng. Tuy nhiên, Trump đã phá vỡ chuẩn mực đó, không chỉ chỉ trích Powell trước công chúng mà còn đặt câu hỏi liệu chủ tịch Fed có thể tiếp tục giữ chức vụ của mình hay không.

.

Đầu tuần này, Trump đã nói về Powell: "Tôi nghĩ ông ấy đã làm không tốt, nhưng dù sao thì ông ấy cũng sẽ sớm bị sa thải thôi", mặc dù sau đó tổng thống đã hạ thấp bất kỳ kế hoạch cụ thể nào nhằm loại bỏ ông. Bản thân Powell đã tuyên bố rằng việc sa thải ông là không được phép theo luật hiện hành, một quan điểm được hầu hết các chuyên gia pháp lý ủng hộ. Mặc dù các tổng thống trước đây đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng chưa có ai thực sự nỗ lực để loại bỏ vị chủ tịch này.

.

Chuyến thăm dự kiến của Trump, được ấn định lúc 4 giờ chiều giờ miền Đông, dường như nhằm mục đích khuếch đại nỗ lực hạ lãi suất của ông bằng cách trực tiếp đến tận cửa Fed, theo CNBC. Nhà Trắng không cho biết liệu Powell có gặp Trump hay không, theo tờ Guardian, điều này cho thấy chuyến thăm là một phần của cuộc điều tra về việc đang tiến hành cải tạo trụ sở Fed.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm cho biết khối này đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc thiết lập một cơ chế "nâng cấp" để giải quyết các vấn đề xuất cảng liên quan đến các nguyên liệu thô thiết yếu, bao gồm cả đất hiếm.

.

"Chúng tôi đã nhất trí, và đây là một điểm mới, về việc nâng cấp cơ chế cung ứng xuất cảng. Nói cách khác, nếu có những điểm nghẽn, cơ chế chuỗi cung ứng hỗ trợ nâng cấp này có thể ngay lập tức kiểm tra và giải quyết vấn đề hiện hữu", bà von der Leyen phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, nơi bà xuất hiện cùng với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

.

Bà von der Leyen nói thêm rằng sự phối hợp như vậy ngày càng quan trọng trong bối cảnh thuế quan toàn cầu gia tăng. Bà cũng nhắc lại kỳ vọng của Liên Âu EU rằng Trung Quốc sẽ giúp gây áp lực buộc Nga phải đàm phán ngừng bắn, đồng thời kêu gọi sự lãnh đạo chung về các mục tiêu khí hậu, thu giữ carbon và các tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã công bố "Kế hoạch Hành động Trí tuệ Nhân tạo" và ký ba sắc lệnh hành pháp liên quan vào hôm thứ Tư, nhằm đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, theo báo Guardian. Nhìn chung, Nhà Trắng đang bật đèn xanh cho các công ty công nghệ phát triển công nghệ bằng cách xóa bỏ cái mà họ gọi là "thủ tục hành chính rườm rà và quy định phiền hà", theo tờ New York Times.

.

Ví dụ, hai trong số các sắc lệnh hành pháp tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI và xuất cảng các sản phẩm AI của Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp thứ ba lại chứa đựng thứ mà Axios gọi là "quả bom hẹn giờ" tiềm tàng đối với các công ty - lệnh cấm "sự thức tỉnh" (wokeness) trong các chatbot AI.

.

"Một lần và mãi mãi, chúng ta sẽ loại bỏ sự thức tỉnh." Trump nói với các nhà lãnh đạo ngành. "Người dân Mỹ không muốn sự điên khùng của chủ nghĩa Marx thức tỉnh trong các mô hình AI." Trump cho biết cựu Tổng thống Biden đã "thiết lập hệ tư tưởng độc hại về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập như một nguyên tắc chỉ đạo cho sự phát triển AI của Mỹ."

.

Vấn đề là việc định nghĩa thế nào là "thức tỉnh" có thể là một vấn đề chủ quan. Theo Axios, nhiệm vụ này "đặt ra những thách thức kỹ thuật hóc búa và đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ quyết định điều gì được coi là câu trả lời chấp nhận được". Tờ Guardian cũng có quan điểm tương tự: "Tuy nhiên, các thước đo về yếu tố khiến một mô hình AI có thiên kiến chính trị vẫn còn gây tranh cãi và có thể được diễn giải theo nhiều cách, và do đó có thể cho phép chính quyền sử dụng lệnh này để nhắm mục tiêu vào các công ty theo ý mình." Trung tâm Dân chủ và Công nghệ (Center for Democracy and Technology) cũng bày tỏ lo ngại: "Yêu cầu các nhà phát triển kiềm chế 'thiên kiến ý thức hệ' hoặc 'trung lập' trong các mô hình của họ là một tiêu chuẩn mơ hồ, bất khả thi mà chính quyền có thể sử dụng cho mục đích ý thức hệ của riêng mình."

.

(GHI CHÚ về chữ "wokeness", với tĩnh từ là "woke": Ban đầu, “woke” là tiếng lóng có từ 1930s trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, nghĩa là “thức tỉnh” – tức là nhận thức rõ về các bất công xã hội, đặc biệt là phân biệt chủng tộc. Rồi “wokeness” trở thành biểu tượng của sự nhận thức xã hội, ủng hộ công lý, bình đẳng giới, chống phân biệt chủng tộc, và bảo vệ quyền LGBTQ+. Trump chống "wokeness" bằng cách xóa sổ các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), đã ký sắc lệnh loại bỏ các chữ như “chuyển giới”, “khủng hoảng khí hậu”, “phân biệt chủng tộc” khỏi các tài liệu liên bang. Nhưng không rõ ràng khi Trump cấm các AI trả lời theo phong cách "wokeness" vì, thí dụ, khủng hoảng khí hậu là chuyện có thật trên địa cầu, và kỳ thị màu da là có thật ở nhiều vùng nước Mỹ. Còn giới tính LGBTQ+ không lẽ AI phủ nhận, trong khi các bác sĩ công nhận có các trường hợp này?)

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã nhắm đến một kẻ thù ngôn ngữ mới, nghe ngứa lỗ tai. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo hôm thứ Tư, Trump chợt nhận ra rằng ông hoàn toàn không thích từ "nhân tạo" (artificial). "Tôi không thể chịu đựng được. Tôi thậm chí còn không thích cái tên đó", vị tổng thống 79 tuổi nói. "Các bạn biết đấy, tôi không thích bất cứ thứ gì nhân tạo, vậy chúng ta có thể sửa lại cho đúng được không?" ông hỏi, chỉ vào một người trong khán phòng. "Chúng ta nên đổi tên đi."

.

Giữa tiếng cười hoài nghi vang lên khắp phòng, Trump nhấn mạnh: "Tôi thực sự muốn nói vậy - tôi không thích bất cứ cái tên 'nhân tạo' nào cả." Sau đó, ông đưa ra một lựa chọn thay thế - một từ mà ông thường dùng để mô tả bản thân: "Nó không phải nhân tạo. Nó là thiên tài. Nó là thiên tài thuần túy." (“It’s not artificial. It’s genius. It’s pure genius.”) Nhưng chữ A đã gắn liền với AI rồi, bây giờ làm sao thay đổi. Trump nhạy cảm với ngôn ngữ, hồi tháng 1 Trump đã đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh Mỹ" trên các tài liệu trong các cơ quan liên bang.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông muốn tất cả các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ do doanh nhân tỷ phú Elon Musk sở hữu "phát triển thịnh vượng", phủ nhận việc ông muốn "phá hủy" các công ty của ông trùm công nghệ này bằng cách cắt giảm trợ cấp chính phủ. "Tôi muốn Elon, và tất cả các doanh nghiệp trong đất nước chúng ta, PHÁT TRIỂN, thực tế là PHÁT TRIỂN hơn bao giờ hết! Họ càng làm tốt, nước Mỹ càng phát triển, và điều đó tốt cho tất cả chúng ta", ông giải thích trong một bài đăng trên Truth Social.

.

Trump có mối quan hệ thân thiết với Musk sau khi tỷ phú này ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của ông vào năm ngoái. Tuy nhiên, một bất đồng đã nổ ra giữa hai người về dự luật chi tiêu cuối cùng đã được Trump ký thành luật, và Musk đã chỉ trích nó là một "sự ghê tởm đáng ghê tởm". Tổng thống cũng đe dọa sẽ cắt giảm các hợp đồng chính phủ của doanh nhân này và tuyên bố ông "thất vọng" về Musk.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz cho rằng cáo buộc phản quốc của Tổng thống Donald Trump đối với Barack Obama là vô lý. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Texas đã lên sóng Fox News vào tối thứ Tư và đồng ý với người dẫn chương trình Laura Ingraham rằng nỗi ám ảnh mới nhất của MAGA rằng Obama nên bị truy tố sẽ chẳng đi đến đâu.

.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã đưa ra một cáo buộc giật gân vào đầu tuần này, cáo buộc Obama đã dàn dựng một "âm mưu phản quốc" và "cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm" liên quan đến cuộc điều tra can thiệp bầu cử của Nga năm 2016. Tuy nhiên, nhiều người kiểm tra thực tế đã bác bỏ những tuyên bố của bà.

.

Những cáo buộc của Gabbard, được Trump và nhiều người trong nhóm MAGA tiếp nhận, xuất hiện khi chính quyền cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ bê bối Jeffrey Epstein đang diễn ra. Trump thậm chí còn chia sẻ một video giả mạo do AI tạo ra mô tả vụ bắt giữ Obama, càng chứng minh thêm sự tuyệt vọng của câu chuyện.

.

Obama đã nhanh chóng phản hồi thông qua một người phát ngôn, gọi những cáo buộc này là "lố bịch" và là "một nỗ lực đánh lạc hướng yếu ớt". Ông nhấn mạnh rằng kết luận được chấp nhận rộng rãi vẫn là Nga đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử, ngay cả khi họ không thao túng phiếu bầu.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp cho biết vào cuối ngày thứ Tư rằng họ đã thành lập một "Lực lượng Đặc nhiệm" để "điều tra các bước pháp lý tiếp theo có thể" sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard công bố các tài liệu mới về cuộc bầu cử năm 2016. Các tài liệu này không cho thấy hành vi sai trái của cộng đồng tình báo Mỹ khi tìm cách điều tra những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.

.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Trump vẫn cho rằng các quan chức của Obama phải chịu trách nhiệm, trong khi Tổng thống Trump cáo buộc vị tổng thống thứ 44 phạm tội phản quốc liên quan đến vụ việc. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết trong một tuyên bố: "Bộ Tư pháp tự hào được làm việc với người bạn của tôi, Giám đốc Gabbard, và chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác của bà trong việc đảm bảo trách nhiệm giải trình cho người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ điều tra đầy đủ những tiết lộ đáng lo ngại này và làm mọi cách để thực thi công lý."

.

Gabbard gần đây đã công bố hai bộ tài liệu trước đây được phân loại mật mà bà cho là cho thấy "về cơ bản là một cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm" và một "âm mưu phản quốc" chống lại Trump.

.

Tuy nhiên, một bản ghi nhớ dài 11 trang hôm thứ Sáu đã nêu chi tiết các cuộc thảo luận nội bộ cho thấy Nga không thể tác động đến bất kỳ tổng số phiếu bầu nào. Điều này không mâu thuẫn với đánh giá vào thời điểm đó. Các quan chức của Obama đã tuyên bố ngay sau cuộc bầu cử rằng Nga không thể tấn công hệ thống bỏ phiếu.

.

Phần lớn cuộc điều tra tình báo thay vào đó tập trung vào chiến dịch truyền thông xã hội quy mô lớn của Nga nhằm tác động đến cử tri và thuyết phục họ ủng hộ Trump. James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia dưới thời Obama, đã lưu ý hôm thứ Tư trong một lần xuất hiện trên CNN rằng nhiều đánh giá đã ủng hộ kết luận mà cộng đồng tình báo đưa ra về cuộc bầu cử năm 2016.

.

"Ủy ban Tình báo Thượng viện đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện về toàn bộ sự can dự của Nga tại quốc gia này, tập trung cụ thể vào đánh giá của cộng đồng tình báo mà chúng tôi đã thực hiện và công bố vào tháng 1 năm 2017, và họ đã tán thành những phát hiện, phương pháp được sử dụng để đưa ra những phát hiện đó và mức độ tin cậy", ông nói.

.

"Và không ai khác chính là Thượng nghị sĩ [Marco] Rubio, hiện là Ngoại trưởng Rubio (của chính quyền Trump bây giờ), người mà tôi tin là lúc đó là quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã tự mình đưa ra nhận xét đó - khi báo cáo đó - phiên bản đã được biên tập của báo cáo đó được công bố."

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Biden đã bán cuốn hồi ký tổng thống của mình với giá 10 triệu đô la - ít hơn đáng kể so với các cựu tổng thống Dân chủ Obama và Clinton, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Biden, đại diện bởi Creative Artists Agency, đã bán cuốn hồi ký của mình cho Hachette Book Group, đơn vị sẽ xuất bản nó dưới tên nhà xuất bản Little, Brown and Company. Random House đã mua bản quyền sách của cựu Tổng thống Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama với giá khoảng 60 triệu đô la vào năm 2017, và Alfred A. Knopf đã trả khoảng 15 triệu đô la cho cuốn hồi ký My Life năm 2004 của cựu Tổng thống Clinton.

.

Tuy nhiên, khoản ứng trước 10 triệu đô la này cao hơn một chút so với con số 8 triệu đô la được cho là Biden đã nhận được cho cuốn hồi ký "Promise Me, Dad" năm 2017, về mối quan hệ của ông với người con trai quá cố Beau. Đầu tháng này, cựu tổng thống 82 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính cho biết ông đang "làm việc cật lực" để hoàn thành cuốn hồi ký mới, tập trung vào bốn năm làm tổng thống của ông. Như Axios đã đưa tin vào tháng 1, cuốn sách mang đến "cơ hội để Biden trình bày đầy đủ quan điểm của mình về những thành tựu và lý do tại sao ông đã xử lý chu kỳ 2024 theo cách đó".

.

Cuốn sách cũng mang đến cơ hội phản bác những tuyên bố được đưa ra trong cuốn "Original Sin" của Jake Tapper và Alex Thompson, tập trung vào sự suy giảm thể chất và tinh thần được cho là của Biden, cho rằng ông không nhận ra nam diễn viên Hollywood George Clooney và suýt phải ngồi xe lăn. Ngày xuất bản vẫn chưa được ấn định. "Sức khỏe của Biden có thể sẽ quyết định thời gian hoàn thành bản thảo và bất kỳ kế hoạch quảng bá sách nào", theo tờ WS Journal.

.

⦿ ---- Dân biểu Tim Burchett (Đảng Cộng hòa-TN) gợi ý rằng Đảng Cộng hòa có thể thúc đẩy một bản án nhẹ hơn cho tội phạm tình dục bị kết án Ghislaine Maxwell nếu họ đồng ý với việc cô ra khai sự thật về hồ sơ Epstein. Hôm thứ Tư, DB Burchett được hỏi liệu ông có tin tưởng Maxwell hay không sau khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (Đảng Cộng hòa-KY) ban hành lệnh triệu tập cô đến lấy lời khai liên quan đến Jeffrey Epstein. "Bà ta là một kẻ nói dối, và là một kẻ khốn nạn," Burchett phát biểu.

.

"Vậy thì tại sao lại triệu tập bà ta nếu không thể tin tưởng bà ta?" một phóng viên hỏi.

"Bởi vì điều duy nhất chúng ta phải lo lắng là nếu phát hiện ra bà ta nói dối, bà ta sẽ phải quay lại bản án ban đầu, và điều đó có nghĩa là bà ta sẽ phải chịu án chung thân," vị nghị sĩ nói. "Và nếu bà ta muốn lợi dụng điều này để giảm án, thì chúng ta có thể có chút ảnh hưởng."

.

"Ông có muốn tham dự cuộc phỏng vấn này với bà ta tại ủy ban giám sát không?" phóng viên hỏi.

"100%, 100%," Burchett đáp. "Tôi muốn biết đường dây [sex trẻ em của Epstein]. Tôi muốn biết tiền [lưu chảy từ đâu tới Epstein]. Tôi muốn biết những người liên quan. Và tất cả đều phải cởi bỏ găng tay."

.

"Nhưng tôi cũng cảnh báo mọi người rằng, việc ai đó có tên trong nhật ký hành trình của Epstein không có nghĩa là họ là kẻ ấu dâm," Burchett nói thêm. "Nếu máy bay của ai đó bị hỏng, có người quen biết Epstein, và sau đó họ có một người bạn lên máy bay cùng, không ai biết gã này lại là một tên khốn nạn như vậy cho đến vài năm gần đây, cho đến khi các bạn phanh phui sự việc."

.

⦿ ---- Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-Kentucky) cho biết ông cho rằng "ít nhất một số bạn bè của Trump" có thể nằm trong số nhiều người bị nêu tên trong hồ sơ ông trùm ấu dâm Epstein, nhưng cho biết các nhà chức trách có thể ngần ngại công bố thông tin có thể nêu tên những người không làm gì sai. DB Massie, đồng bảo trợ dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Epstein, hy vọng biện pháp này sẽ được đưa ra bỏ phiếu khi Hạ viện họp lại vào tháng 9.

.

"Điều mà mọi người cần hiểu về các hồ sơ này là có lẽ có rất nhiều cái tên chưa từng phạm tội, và do đó, có sự miễn cưỡng trong việc công bố những hồ sơ này vì cảm giác xấu hổ khi tên mình xuất hiện trên báo chí. Và tôi luôn cho rằng ít nhất một số bạn bè của Trump bị nêu tên trong hồ sơ này và đó có thể là lý do tại sao", Massie nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

.

Chính quyền Trump trong những ngày gần đây đã công bố một số hồ sơ khác mà nhóm MAGA quan tâm, bao gồm một số hồ sơ về nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 và một số hồ sơ khác liên quan đến máy chủ email của Hillary Clinton và vụ ám sát Martin Luther King Jr. Nhưng nếu được thiết kế để đánh lạc hướng dư luận, thì dường như nó không hiệu quả vì nhiều người ủng hộ Trump vẫn đang yêu cầu được xem thông tin về vụ án Epstein.

.

Ông Massie cho biết ông dự đoán sự kỳ vọng về vấn đề Epstein sẽ tăng lên trong kỳ nghỉ sắp tới, đồng thời nói thêm rằng các thành viên có thể sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về lập trường của họ đối với các hồ sơ khi họ tham gia các phiên họp toàn thể. "Tôi nghĩ vấn đề này sẽ không lắng xuống. Tôi nghĩ nó sẽ còn gia tăng trong kỳ nghỉ tháng Tám", ông nói.

.

Ông cũng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) vì đã cho Hạ viện nghỉ sớm hơn một ngày so với dự kiến thay vì bỏ phiếu về biện pháp gây tranh cãi này. "Tôi nghĩ ông ấy chỉ đang cố gắng giúp Trump một việc gì đó có ý nghĩa thôi? Ông ấy không muốn có một chút khoảng cách mong manh nào giữa ông ấy và tổng thống, và đó là lý do tại sao ông ấy tránh tham gia ngay cả cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng cho nghị quyết không ràng buộc này", Massie nói.

.

⦿ ---- Dân biểu Ro Khanna (Đảng Dân chủ, California) cho biết ông dự định triệu tập ban quản lý gia sản của nhà tài chính quá cố kiêm tội phạm tình dục Jeffrey Epstein để yêu cầu xuất trình cái gọi là "cuốn sổ sinh nhật", được cho là bao gồm thư từ của những nhân vật cấp cao, bao gồm cả Tổng thống Trump.

.

DB Khanna đã tham gia chương trình "Lời cuối cùng với Lawrence O'Donnell" của MSNBC vào đêm thứ Tư sau cuộc phỏng vấn với Bradley Edwards, luật sư của hàng trăm nạn nhân của Epstein. Edwards tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng cái gọi là cuốn sách của Epstein - mà tờ Wall Street Journal đã đưa tin lần đầu và Tổng thống Trump phủ nhận việc viết ghi chú - hiện đang nằm trong tay ban quản lý gia sản của Epstein. Edwards khuyến khích Quốc hội tiến hành triệu tập ban quản lý gia sản để có được cuốn sách.

.

Khanna, thành viên Đảng Dân chủ, người đồng dẫn đầu nỗ lực lưỡng đảng kêu gọi Bộ Tư pháp công bố hồ sơ về Epstein, cho biết ông không biết cuốn sách đang nằm trong tay nhóm gia sản và cho biết ông dự định sẽ tiếp tục ban hành lệnh triệu tập.

.

“Tôi thực sự bất ngờ khi ông Edwards nói rằng cuốn sổ sinh nhật đó đang được các luật sư tư nhân trong khu nhà của Epstein giữ,” Khanna nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời mô tả những bình luận của Edwards là một “tiết lộ chấn động.” Khanna lưu ý rằng tiểu ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện hôm thứ Tư đã phê duyệt một số trát đòi, bao gồm một trát yêu cầu Bộ Tư pháp giao nộp các tài liệu liên quan đến hồ sơ của Epstein. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã cùng với Đảng Dân chủ phê duyệt biện pháp này.

.

Nhưng Khanna cho biết ông không tin tưởng trát đòi sẽ mang lại kết quả. “Chúng tôi đã triệu tập hồ sơ của Epstein, nhưng việc thuyết phục Bộ Tư pháp hợp tác công bố những hồ sơ đó là một điều khó khăn,” Khanna nói. “Điều dễ dàng thực hiện là triệu tập các luật sư tư nhân trong ban quản lý gia sản Epstein và nhận được sự tuân thủ.”

.

“Chúng ta không thể tin tưởng Bộ Tư pháp Trump. Điều đó sẽ bị trì hoãn. Nó sẽ bị sa lầy. Ngay cả khi chúng ta triệu tập, họ vẫn có thể cố gắng chống lại lệnh triệu tập. Tôi không tin Bộ Tư pháp sẽ tự truy tố vì tội khinh thường Quốc hội,” ông nói tiếp.

.

“Nhưng điều chúng ta có thể làm thông qua Quốc hội là truy tố di sản của Jeffrey Epstein, và chúng ta đã thấy ngay cả những người Cộng hòa cũng sẵn sàng bỏ phiếu cùng chúng ta về vấn đề này,” Khanna nói thêm. “Đây có thể là cách tiến triển trong sạch nhất.”

.

Khanna cho biết ông dự định mời Edwards gặp Ủy ban Giám sát để thảo luận thêm về vấn đề này, và nói thêm, “Và tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng tiến hành lệnh triệu tập ‘sổ sinh nhật’ đó, điều này có thể thực sự thúc đẩy vụ án này.”

.

Trump đã kiện tờ Wall Street Journal tội phỉ báng vào thứ Sáu sau khi tờ báo này đăng tải một bài viết chi tiết về một bức thư được cho là mà tổng thống đã gửi cho Jeffrey Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông. Theo tờ WS Journal, bức thư năm 2003 được cho là bao gồm một số dòng chữ “được đóng khung bởi hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân.” Bức thư được cho là kết thúc bằng: "Chúc mừng sinh nhật - và mong mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác."Trump phủ nhận việc viết bức thư. "Vụ kiện này được đệ trình không chỉ thay mặt cho vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, ME, mà còn để tiếp tục bảo vệ TẤT CẢ người Mỹ, những người sẽ không còn dung túng cho những hành vi sai trái của Truyền thông Tin giả nữa", Trump viết trên Truth Social tuần trước.Hôm thứ Tư, DB Khanna cho biết việc ban hành trát đòi đối với "cuốn sách sinh nhật" sẽ tiết lộ liệu bức thư có tồn tại hay không. "Chúng tôi sẽ biết liệu bức thư mà Tạp chí WSJ đã đưa tin có trong cuốn sách hay không, hoặc liệu có bất kỳ bức thư hay thư từ nào khác của Donald Trump trong cuốn sách hay không. Chúng tôi cũng sẽ biết liệu hàng trăm người khác có liên quan đến nạn buôn bán tình dục có trong cuốn sách hay không", Khanna nói. "Và tất nhiên, chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng để đảm bảo các nạn nhân được bảo vệ", ông nói thêm.⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với CBS News rằng ông muốn "hoàn toàn minh bạch" trong vụ án Jeffrey Epstein, trong bối cảnh chính quyền Trump đang phải đối mặt với áp lực - bao gồm cả từ một số thành viên Đảng Cộng hòa - để công bố thêm thông tin về ông trùm tội phạm tình dục trẻ em đã quá cố."Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch. Chúng tôi muốn tất cả những ai có liên quan đến Epstein, dù bằng cách nào, - hãy gọi đúng tên - phải bị đưa ra xét xử càng sớm càng tốt. Chúng tôi muốn toàn bộ luật pháp phải trừng trị họ", Johnson nói với phóng viên chính của CBS News tại Washington, Major Garrett, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư."Đây không phải là trò lừa bịp. Tất nhiên là không", Chủ tịch Hạ viện, một thành viên Đảng Cộng hòa đến từ Louisiana, trả lời khi được hỏi liệu ông có coi đây là trò lừa bịp hay không - một từ mà Tổng thống Trump đã dùng để mô tả mối quan tâm của một số người ủng hộ ông đối với vụ án Epstein. Johnson nói rằng ông "chưa bao giờ thấy bằng chứng về Epstein, nó không nằm trong phạm vi công việc của tôi".Cách xử lý vụ án Epstein của chính quyền Trump đã thu hút sự giám sát của công chúng trong nhiều tuần, kể từ khi Bộ Tư pháp và FBI công bố bản đánh giá các cuộc điều tra liên bang về nhà tài chính này. Bản đánh giá không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Epstein có "danh sách khách hàng" có liên quan hoặc cố gắng tống tiền những người có quyền lực. Bản đánh giá cũng kết luận rằng Epstein đã tự tử vào năm 2019 khi đang bị giam giữ liên bang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ em tại New York.Những phát hiện này đã không làm hài lòng một số người ủng hộ ông Trump, những người đã kêu gọi Bộ Tư pháp công bố toàn bộ thông tin về vụ án Epstein. Một số ít Dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã cùng với Đảng Dân chủ bỏ phiếu vào thứ Tư về việc triệu tập Bộ Tư pháp để yêu cầu một số hồ sơ về Epstein.

Ông Johnson và các lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện đã phản đối việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để buộc công bố tài liệu về Epstein. Đầu tuần này, ông Johnson đã cáo buộc Đảng Dân chủ chơi "trò chơi chính trị" bằng cách cố gắng ép buộc bỏ phiếu. Ông Johnson đã cho Hạ viện nghỉ hè sớm trong bối cảnh tranh cãi đang diễn ra tại Hạ viện về việc công bố hồ sơ của Epstein. Ban đầu, Hạ viện dự kiến sẽ họp đến hết thứ Năm, nhưng đã kết thúc vào thứ Tư. Khi được hỏi về vụ án Epstein — và những phát hiện của FBI và Bộ Tư pháp — Johnson nói với CBS News hôm thứ Tư: "Tôi cũng có cùng mối quan tâm và câu hỏi như rất nhiều người."

.

Theo chỉ đạo của ông Trump, Bộ Tư pháp tuần trước đã yêu cầu tòa án liên bang công khai lời khai của bồi thẩm đoàn liên quan đến các cuộc điều tra hình sự liên bang đối với Epstein và cộng sự Ghislane Maxwell. Một thẩm phán ở Florida đã từ chối yêu cầu công bố tài liệu của bồi thẩm đoàn liên quan đến các cuộc điều tra Epstein vào những năm 2000, vốn đã kết thúc mà không có cáo buộc liên bang nào. Các yêu cầu công bố tài liệu riêng biệt từ các vụ án gần đây hơn của Epstein và Maxwell tại New York vẫn đang chờ xử lý và có thể mất một thời gian.

.

Trong khi đó, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông ngừng tập trung vào chuyện Epstein, lập luận rằng đảng Dân chủ đang cố gắng lợi dụng nó. "Trò LỪA ĐẢO mới của họ là thứ mà chúng ta sẽ mãi mãi gọi là Trò Lừa Đảo Jeffrey Epstein, và những người ủng hộ TRƯỚC ĐÂY của tôi đã tin vào 'chuyện nhảm nhí' này một cách trắng trợn," ông viết trên Truth Social tuần trước. Thực tế, nhiều người Cộng Hòa tin là có tên Bill Clinton, và Dân Chủ tin là có tên Trump trong hồ sơ Epstein.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã xem xét các tài liệu liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein và phát hiện tên của Tổng thống Donald Trump được nhắc đến nhiều lần, theo một bài báo của tờ Wall Street Journal được công bố hôm thứ Tư, trích dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền.

.

Tờ Wall Street Journal lưu ý rằng việc Trump có tên trong các hồ sơ "không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái" và các nguồn tin của tờ báo cho biết có hàng trăm cái tên khác trong các hồ sơ. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cấp phó của bà, Todd Blanche, đã nói với tổng thống rằng "các hồ sơ chứa đựng những gì các quan chức cảm thấy là tin đồn chưa được xác minh về nhiều người, bao gồm cả Trump", tờ Journal đưa tin. Bondi và Blanche nói với tờ Wall Street Journal rằng họ xác định không có thông tin nào trong các hồ sơ cần phải điều tra thêm. "Như một phần trong cuộc họp báo cáo thường kỳ, chúng tôi đã thông báo cho tổng thống về những phát hiện này", họ nói. Các quan chức Bộ Tư pháp cũng nói với ông rằng họ không có kế hoạch công bố thêm hồ sơ do có nội dung khiêu dâm trẻ em và thông tin nhạy cảm về các nạn nhân.

.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh áp lực công chúng ngày càng gia tăng và sự bất mãn ngày càng tăng trong nhóm ủng hộ Trump về các hồ sơ liên quan đến Epstein. Trong khi đó, tổng thống đã bác bỏ tranh cãi này là một trò lừa bịp chính trị, cáo buộc đảng Dân chủ lợi dụng vụ án để làm suy yếu sự lãnh đạo của ông, khi một ủy ban của Hạ viện đã triệu tập Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

.

Tuần trước, khi một phóng viên hỏi Trump rằng liệu Bondi có nói với ông rằng tên của ông có trong hồ sơ hay không, ông trả lời: "Không, không", Trump nói thêm: "Bà ấy chỉ cung cấp cho chúng tôi một bản tóm tắt rất ngắn gọn, và về độ tin cậy của những điều khác nhau mà họ đã thấy." Tờ New York Times, trích dẫn một nguồn tin thân cận với Trump, đưa tin rằng Nhà Trắng không lo lắng về diễn biến này vì tên của Trump xuất hiện trong các hồ sơ mà Bondi công bố vào tháng 2, phần lớn trong số đó đã được công khai trong nhiều năm. Trong cuộc đụng độ với tổng thống vào tháng trước, Elon Musk nói rằng Trump "có trong hồ sơ của Epstein. Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai."

.

⦿ ---- Hôm thứ Tư, Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc của tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được thông báo vào tháng 5 rằng tên của ông Trump xuất hiện trong hồ sơ Epstein. "Đây lại là một tin giả nữa, giống như bài báo trước đó của tờ Wall Street Journal", Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung (ảnh) trả lời khi được yêu cầu bình luận về những cáo buộc mà tờ Wall Street Journal đã nêu, trích dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền.

.

Đầu tuần này, chính quyền Trump đã đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal tội phỉ báng vì bài báo của tờ này về việc Trump bị cáo buộc gửi thiệp mừng sinh nhật cho Jeffrey Epstein vào năm 2003.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer hôm thứ Tư đã ban hành trát đòi điều trần đối với cô Ghislaine Maxwell, người cộng sự bị kết án của Jeffrey Epstein, để lấy lời khai tại Cơ quan Cải huấn Liên bang Tallahassee vào ngày 11 tháng 8. "Các sự kiện và tình tiết xung quanh vụ án của cả bà và ông Epstein đã nhận được sự quan tâm và giám sát rất lớn của công chúng", Comer viết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Cô Maxwell đã bị kết tội buôn bán tình dục và các cáo buộc khác, và bị kết án 20 năm tù vào năm 2022.

.

"Những gì chúng ta đang nói đến ở đây là một người đang trong thời gian kháng cáo tại nhà tù liên bang, vì vậy các luật sư của chúng tôi sẽ phải liên lạc với các luật sư của cô ta để xem liệu có điều khoản nào không, nếu cô ta muốn", Comer nói trước khi trát đòi hầu tòa được ban hành. "Nếu không có điều khoản nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng vào cuộc."

.

Tình huống này sẽ tương tự như nỗ lực của Comer nhằm thẩm vấn Jason Galanis, cựu đối tác kinh doanh của Hunter Biden và Devon Archer, trong cuộc điều tra luận tội của Đảng Cộng hòa đối với Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden. "Tôi đã làm điều đó với [Jason] Galanis, và Đảng Dân chủ thực sự bị xúc phạm khi chúng tôi muốn phỏng vấn bất kỳ ai trong tù. Nhưng giờ thì bạn biết rồi đấy, họ chỉ muốn phỏng vấn một người trong tù thôi", Comer nói.

.

Ủy ban đã cho thấy xu hướng ghi hình các cuộc phỏng vấn và công bố nội dung sau đó - như đã làm với một số cựu quan chức của Biden, những người đã viện dẫn quyền Tu chính án thứ 5 của họ vào đầu mùa hè này - vì vậy có thể sẽ có video phổ biến từ buổi lấy lời khai.

.

Một cách riêng biệt, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết hôm thứ Hai rằng Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche sẽ gặp cô Maxwell vào một thời điểm nào đó trong "những ngày tới".(Ghi chú: Nghĩa là, Blanche sẽ gặp cô trước khi cô ra khai trước Ủy ban Hạ Viện. Báo chí đang nêu nghi vấn, nếu Blanche nói cô có thể được Trump ân xá, thì cô có thể giữ im lặng trước nhiều câu hỏi trước Ủy ban Hạ viện?)

.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã nói trên nền tảng mạng xã hội của mình rằng ông đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp "công bố tất cả lời khai của Đại bồi thẩm đoàn liên quan đến Jeffrey Epstein, chỉ tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tòa án". Comer cũng đã ám chỉ rằng hoàn cảnh của một buổi lấy lời khai kín tại một nhà tù liên bang có thể thu hút cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tham dự buổi phỏng vấn.

.

"Sẽ có rất nhiều thành viên Quốc hội muốn ở trong nhà tù đó," Comer nói. "Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều thành viên của Ủy ban Giám sát ở cả hai đảng đều muốn ở đó." Trát đòi ra khai của Quốc hội là một lệnh pháp lý chính thức do một ủy ban hoặc cá nhân của Quốc hội ban hành để buộc người nhận phải trả lời nhiều câu hỏi.

.

⦿ ---- Trump: dù đúng hay sai cũng phải truy tố. Trump công khai kêu gọi truy tố đối thủ chính trị – cáo buộc Obama phản quốc. Trump vừa có phát ngôn gây chấn động tại Phòng Bầu dục, tuyên bố: “Dù đúng hay sai, đã đến lúc phải truy tố người ta.” Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ông đang cố gắng chuyển hướng dư luận khỏi mối liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, đồng thời lợi dụng các thuyết âm mưu cánh hữu để công kích các lãnh đạo Dân chủ.

.

Trump cáo buộc Obama và Clinton âm mưu đảo chính. Trump khẳng định cựu Tổng thống Barack Obama là “kẻ cầm đầu” trong âm mưu “đánh cắp cuộc bầu cử 2016”. Ông gọi hành động của Obama là “phản quốc” và “âm mưu đảo chính”, đồng thời cáo buộc Hillary Clinton và các nhân vật Dân chủ khác đồng lõa. Trump tuyên bố có “bằng chứng không thể chối cãi” về hành vi phản quốc của Obama, dù không đưa ra tài liệu cụ thể.

.

Văn phòng Obama hiếm khi phản hồi các cáo buộc từ Trump, nhưng lần này đã ra tuyên bố bác bỏ mạnh mẽ, gọi các cáo buộc là “lố bịch” và “nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận”. Họ nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào trong tài liệu mới được công bố phủ nhận kết luận rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử 2016, dù không thay đổi kết quả phiếu bầu.

.

Những phát ngôn của Trump được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard kêu gọi truy tố các quan chức thời Obama vì “ngụy tạo thông tin tình báo”. Trump đang đối mặt với chỉ trích vì Bộ Tư pháp dưới quyền ông từ chối công bố thêm tài liệu về Epstein, dù trước đó hứa sẽ minh bạch.

.

Chiến lược đánh lạc hướng dư luận: Giới phân tích cho rằng Trump đang cố gắng chuyển hướng dư luận khỏi các bê bối cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ với Epstein – người từng nhận được lời chúc sinh nhật từ Trump với nội dung ám chỉ “những điểm chung” giữa hai người. Trump đã kiện Wall Street Journal và Rupert Murdoch vì đăng bài viết về mối quan hệ này.

.

⦿ ---- Tulsi Gabbard công bố tài liệu gây tranh cãi về can thiệp của Nga, đối mặt với phản ứng dữ dội. Trong vai trò Giám đốc Tình báo Quốc gia, Tulsi Gabbard đã có buổi họp báo hiếm hoi tại Nhà Trắng để công bố một báo cáo từng bị phân loại, liên quan đến việc chính quyền Obama bị cáo buộc đã bóp méo thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Báo The Hill tóm tắt thàng 5 điểm.

.

1. Báo cáo mới gây tranh cãi: Báo cáo từ Ủy ban Tình báo Hạ viện cho rằng mục tiêu chính của Nga là làm suy giảm niềm tin vào nền dân chủ Mỹ, chứ không phải ủng hộ ứng viên cụ thể (ám chỉ: Putin không ủng hộ Trump). Gabbard tuyên bố rằng Tổng thống Putin đã trì hoãn việc tung tin bất lợi về Hillary Clinton để làm suy yếu bà sau khi đắc cử – điều mà Moscow cho là chắc chắn. Báo cáo chỉ trích CIA vì không tuân thủ các tiêu chuẩn phân tích, và cho rằng kết luận về việc Nga ủng hộ Trump dựa trên “một đoạn văn mơ hồ và không thể xác minh”.

.

2. Gabbard ám chỉ Obama có liên quan Gabbard nhiều lần nhắc đến tên cựu Tổng thống Obama, cáo buộc ông đã chỉ đạo việc “sản xuất” đánh giá tình báo sai lệch. Bà tuyên bố đã chuyển tài liệu cho Bộ Tư pháp và FBI để điều tra khả năng vi phạm hình sự. Văn phòng Obama phản bác mạnh mẽ, gọi các cáo buộc là “nực cười” và “một nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận” (để Trump tránh bàn chuyện Epstein).

.

3. Né tránh câu hỏi về hậu quả pháp lý: Khi được hỏi liệu Obama có thể bị truy tố hay không, Gabbard từ chối trả lời trực tiếp, nói rằng việc đó thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nhấn mạnh rằng “tổng thống muốn sự thật được công khai và những người sai phạm phải chịu trách nhiệm”.

.

4. Câu hỏi về vai trò của Marco Rubio và động cơ của Gabbard. Một số nhà báo đặt nghi vấn về việc tại sao Marco Rubio – nay là Ngoại trưởng – từng ủng hộ kết luận rằng Nga ủng hộ Trump, nhưng giờ lại không phản đối các cáo buộc mới. Gabbard cũng bị nghi ngờ đang cố lấy lại lòng tin của Trump sau khi bị ông chỉ trích về vấn đề Iran. Leavitt bác bỏ, khẳng định Trump “luôn tin tưởng Gabbard”.

.

5. Lo ngại về sự chính trị hóa tình báo. Gabbard tuyên bố đang cố gắng “phi chính trị hóa” ngành tình báo, nhưng lại bị chất vấn rằng việc công bố tài liệu gây tranh cãi có thể làm tăng sự chia rẽ. Bà phản bác, cho rằng việc công khai là vì lợi ích của người dân Mỹ, và chỉ trích những ai cố gắng “đánh lạc hướng trách nhiệm”.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn tất cả các cá nhân liên quan đến cái mà Nhà Trắng gọi là "trò lừa bịp thông đồng với Nga" phải được điều tra, bao gồm cả những người từ chính quyền Obama. "Ông Trump muốn tất cả những kẻ đã tiếp tay cho hành vi gian lận này chống lại đất nước chúng ta... phải bị điều tra kỹ lưỡng", Thư ký Báo chí Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Tư, trích dẫn các tài liệu mới được giải mật từ Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard.

.

Bà cũng chỉ trích các cựu quan chức như James Clapper và Andrew McCabe, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông, vì tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch. Các đảng viên Dân chủ như Hillary Clinton và Adam Schiff cũng bị cáo buộc gây hiểu lầm cho công chúng. Leavitt kêu gọi các phóng viên đọc toàn bộ báo cáo, cho rằng các nhà báo đã không đặt câu hỏi về những cáo buộc vào thời điểm đó.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại Florida đã từ chối yêu cầu công bố biên bản ghi chép của bồi thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra Jeffrey Epstein. Thẩm phán Liên bang Robin Rosenberg đã chỉ ra tiền lệ hiện hành, tuyên bố rằng bà không có thẩm quyền chấp thuận yêu cầu này và "tay bà bị trói buộc", theo NPR đưa tin. Rosenberg đã trích dẫn các hướng dẫn về việc giữ bí mật biên bản ghi chép của đại bồi thẩm đoàn cho Tòa Kháng an Liên bang Khu vực 11, bao gồm Florida, theo Washington Post. Bộ Tư pháp đã yêu cầu công bố biên bản ghi chép từ các cuộc điều tra về Epstein tại tiểu bang này vào năm 2005 và 2007.

.

Việc từ chối được đưa ra sau những lời kêu gọi từ Tổng thống Trump, người đề xuất công khai biên bản ghi chép để đáp lại những lời chỉ trích tìm kiếm sự rõ ràng về vụ bê bối. Rosenberg nhấn mạnh rằng các ngoại lệ pháp lý cho phép công bố tài liệu của đại bồi thẩm đoàn là có hạn, và đơn kiến nghị hiện tại không đáp ứng được các ngưỡng đó. Trong khi đó, các nỗ lực song song đang được tiến hành tại New York, nơi hai thẩm phán liên bang cũng đang xem xét các kiến nghị của Bộ Tư pháp về việc công bố các hồ sơ tương tự. Các thẩm phán tại New York đã đặt ra thời hạn để Bộ Tư pháp giải trình thêm về yêu cầu của mình và phản hồi từ các bên liên quan đến Epstein và các nạn nhân của ông ta.

.

⦿ ---- Cuộc đời của cụ bà Penny McCarthy đã thay đổi chỉ trong vòng chưa đầy hai phút vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Bà cụ ở Phoenix đang ở ngoài sân làm việc thì một đội cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đến trên những chiếc xe không có biển số và nhảy ra với vũ khí trên tay. McCarthy không làm gì bất hợp pháp hoặc đáng ngờ. Nhưng các cảnh sát liên bang cáo buộc bà là Carole Anne Rozak, một kẻ đào tẩu bị truy nã vì vi phạm lệnh ân xá 25 năm trước vì một tội danh phi bạo lực.

.

Cụ bà McCarthy không có mối liên hệ nào với Rozak, nhưng các cảnh sát liên bang từ chối lắng nghe hoặc kiểm tra giấy tờ tùy thân của bà. "Quay đi nếu không bà sẽ bị đánh đấy", một cảnh sát liên bang hét lên trong video từ camera gắn trên người. Điều tiếp theo McCarthy biết là bà bị cùm và còng tay ở phía sau một chiếc xe tải. Bà lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi chiếc xe dừng lại sau một cửa hàng tạp hóa gần đó. "Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: 'Tôi vừa tuân thủ vụ bắt cóc của chính mình. Tôi sẽ chết mất,'" bà nói.

.

Sau khi đổi chỗ ngồi, các cảnh sát tiến đến tòa án liên bang. 24 giờ tiếp theo thật căng thẳng. Các cảnh sát thu thập mẫu ADN từ McCarthy, chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay và khám xét người cụ. Sau đó, họ đưa cụ bằng xe buýt, cách đó hơn một giờ, đến một cơ sở giam giữ liên bang ở Florence. Các cảnh sát khám xét người ụ lần thứ hai và nhốt qua đêm trong một phòng giam lạnh lẽo mà không có mền. Sáng hôm sau, họ lại khám xét người cụ và đưa cụ trở lại tòa án. Suốt thời gian đó, họ gọi cụ là "Rozak".

.

Một thẩm phán đã cho phép McCarthy được tại ngoại không có giám sát khi cụ xuất hiện, và bác bỏ vụ án hình sự vài tuần sau đó. Nhưng thiệt hại đã xảy ra. McCarthy bị tổn thương và vỡ mộng. "Tôi đã nuôi dạy năm đứa con tuân thủ luật pháp", cụ nói. "Và giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã làm điều đó."

.

Thay vì ra đi trong im lặng, McCarthy đã nộp đơn khiếu nại hành chính lên Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ. Cụ hy vọng cơ quan này sẽ làm điều đúng đắn và đền bù. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Dân biểu Jim Jordan (Đảng Cộng hòa-Ohio) và Dân biểu Andy Biggs (Đảng Cộng hòa-Arizona) đã tiếp tục vào tháng 11 năm 2024, yêu cầu Văn phòng Tổng Thanh tra thu thập thông tin và buộc các bên liên quan phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra này vẫn đang được mở.

.

McCarthy đánh giá cao sự can thiệp này. Nhưng bà muốn một phán quyết có lợi cho bản thân và các nạn nhân tương lai của sự lạm quyền của chính phủ, vì vậy bà đã kiện lên Tòa án Quận liên bang ở Arizona vào ngày 9 tháng 6. Công ty luật vì lợi ích công cộng Institute for Justice đại diện cho cụ bà.

.

Việc ra tòa sẽ rất khó khăn. Hàng thập niên phán quyết của tòa án đã khiến các cơ quan công quyền và nhân viên của họ phần lớn nằm ngoài tầm với của trách nhiệm dân sự. Các sĩ quan liên bang đặc biệt bất khả xâm phạm.

.

McCarthy sẽ vẫn cố gắng. Nếu bà có thể chứng minh được bản chất vụ án của mình, việc chứng minh hành vi giam giữ sai trái sẽ rất dễ dàng. Cảnh sát dường như nhắm vào McCarthy chỉ dựa trên thực tế là Rozak có thể đã sử dụng một phần tên thời con gái của McCarthy làm bí danh vào một thời điểm nào đó, và cả hai người phụ nữ này đều là phụ nữ da trắng ở độ tuổi 60 hoặc 70.

.

Nhiều người có thể phù hợp với mô tả này. Chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ lý do để chĩa súng vào một người phụ nữ và lôi cụ bà đi — nhất là khi chưa nói chuyện với cụ hoặc xác nhận danh tính bằng cách, chẳng hạn, kiểm tra bất kỳ giấy tờ nào do chính phủ cấp.

.

Một người bình thường sẽ do dự, nhưng những trường hợp nhầm lẫn danh tính như vậy lại rất phổ biến. Jennifer Heath Box đã phải ngồi tù ba ngày ở Florida vì một phần tên của cô trùng khớp với đối tượng trong lệnh bắt giữ. Trong khi đó, nhiều gia đình vô tội đã bị đột kích nhà cửa vì đội SWAT tiến hành điều tra sơ sài hoặc không kiểm tra lại địa chỉ.

.

Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao có thể giúp ích. Trina Martin, cư dân Atlanta, và gia đình cô đã kiện FBI sau một cuộc đột kích nhầm địa điểm tại nhà cô vào năm 2017. Các tòa án cấp dưới đã bác bỏ đơn kiện mà không cần xét xử, nhưng phán quyết mới sẽ cho phép vụ án được tiếp tục sau tám năm tranh chấp pháp lý. Hành trình của McCarthy chỉ mới bắt đầu, nhưng cụ bà đã thề sẽ chiến đấu. "Tôi sẽ không bao giờ im lặng trong chuyện này", cụ nói.

.

⦿ ---- Tesla chỉ trích ngầm Trump giữa bối cảnh doanh thu sụt giảm. Trong báo cáo tài chính quý II năm 2025, Tesla đã có động thái chỉ trích ngầm Tổng thống Donald Trump khi cho rằng các chính sách “thiếu rõ ràng” của ông đang gây bất ổn cho môi trường kinh tế toàn cầu. Cụ thể, Tesla đề cập đến tác động tiêu cực từ thuế quan, thay đổi chính sách tài khóa và tâm lý chính trị, ám chỉ các quyết định gần đây của chính quyền Trump.

.

Doanh thu quý II đạt 22,5 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận giảm 16%, chỉ còn 1,2 tỷ USD. Doanh số bán Model 3 và Model Y giảm 12%, Cybertruck giảm đến 52%. Tesla dự kiến sẽ tung ra các mẫu xe giá rẻ hơn vào năm 2025 để đối phó với cạnh tranh ngày càng gay gắt.

.

Chiến lược mới: Robotaxi và Optimus: Elon Musk đang chuyển hướng chiến lược từ xe truyền thống sang dịch vụ Robotaxi tự lái, đã bắt đầu triển khai tại Texas nhưng đang bị giám sát bởi cơ quan quản lý. Musk cũng tuyên bố rằng robot hình người Optimus sẽ trở thành mảng kinh doanh lớn nhất của Tesla trong tương lai.

.

⦿ ---- Coi chừng tin đồn nhảm trên mạng xã hội. Không có lệnh mới nào từ chính quyền Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có thể tin đồn trên mạng xã hội đang nhắc lại một sự kiện thời đại dịch COVID, đã xảy ra vào tháng 7 năm 2020, dưới thời Tổng thống Donald Trump.

.

Vào ngày 22/7/2020, Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston trong vòng 72 giờ. Lý do được đưa ra là để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ, đồng thời cáo buộc lãnh sự quán là trung tâm gián điệp. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và đe dọa trả đũa bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Không có thông cáo chính thức nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc Trung Quốc xác nhận việc tái đóng cửa lãnh sự quán Houston trong năm 2025.

.

⦿ ---- Trump muốn gạt bỏ xAI của Elon Musk ra khỏi các hợp đồng liên bang – Mối quan hệ chính trị rạn nứt. Trong buổi họp báo ngày 23/7/2025, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump “không ủng hộ” việc các cơ quan liên bang ký hợp đồng với xAI – công ty trí tuệ nhân tạo của Elon Musk. Phát ngôn này gây bất ngờ vì trước đó, xAI đã ký hợp đồng trị giá lên tới 200 triệu USD với Bộ Quốc phòng Mỹ.

.

xAI vừa ra mắt bộ công cụ AI dành riêng cho chính phủ mang tên “Grok for Government”. Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng sử dụng sản phẩm này, và các cơ quan liên bang khác có thể mua thông qua Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA). Sản phẩm được thiết kế cho các nhiệm vụ an ninh quốc gia và có thể triển khai trong môi trường mật.

.

Trump không muốn tiếp tục hợp tác: Khi được hỏi liệu Trump có muốn hủy bỏ hợp đồng hiện tại với xAI hay không, Leavitt trả lời: “Tôi sẽ hỏi ông ấy về việc đó.” Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận thêm, và phía xAI cũng chưa phản hồi.

.

Trump và Musk từng có liên minh chính trị kéo dài gần một năm, nhưng đã tan vỡ vào tháng 6/2025 sau khi Musk phản đối dự luật chi tiêu “Big Beautiful Bill” của Trump. Dù vậy, SpaceX – công ty khác của Musk – vẫn giữ nhiều hợp đồng liên bang. Việc Trump công khai không ủng hộ xAI có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng tương lai của Musk với chính phủ.

.

⦿ ---- Mike Lindell thắng kiện. Tòa kháng án bác yêu cầu bồi thường 5 triệu USD. Mike Lindell vừa giành chiến thắng tại Tòa kháng án Liên bang khu vực 8 ở St. Louis, trong vụ kiện liên quan đến một cuộc thi do chính ông tổ chức nhằm chứng minh gian lận bầu cử năm 2020. Trước đó, Lindell bị yêu cầu phải trả 5 triệu USD cho chuyên gia phần mềm (nhu liệu) Robert Zeidman, người đã tham gia và được tuyên bố thắng cuộc thi.

.

Năm 2021, Lindell tổ chức cuộc thi “Prove Mike Wrong” (Hãy Chứng Minh Mike Lindell Sai) với giải thưởng 5 triệu USD cho ai chứng minh được dữ liệu ông cung cấp không liên quan đến bầu cử năm 2020. Zeidman tham gia và nộp báo cáo 15 trang, chứng minh dữ liệu không chứa “packet capture” – loại dữ liệu mạng thường dùng để xác minh thông tin kỹ thuật số. Một hội đồng trọng tài đã tuyên bố Zeidman thắng cuộc và yêu cầu Lindell chi trả số tiền thưởng.

.

Tòa kháng án cho rằng hội đồng trọng tài đã “diễn giải sai” các điều khoản rõ ràng trong hợp đồng cuộc thi. Các thẩm phán kết luận rằng hội đồng đã thêm yêu cầu mới về loại dữ liệu cần chứng minh, điều này vượt quá thẩm quyền của họ. Tòa yêu cầu hủy bỏ phán quyết trọng tài hoặc tiến hành xét xử lại theo hướng dẫn mới.

.

Lindell gọi phán quyết là “sự minh oan” và “câu trả lời cho lời cầu nguyện”. Luật sư của Zeidman phản bác, cho rằng quyết định của tòa mâu thuẫn với kết luận nhất trí của ba trọng tài, trong đó có một người do chính Lindell chọn. Lindell đang đối mặt với nhiều vụ kiện phỉ báng từ các công ty máy bỏ phiếu như Dominion và Smartmatic, liên quan đến các tuyên bố sai lệch về gian lận bầu cử.

.

⦿ ---- Du lịch Mỹ lao dốc – nền kinh tế mất 29 tỷ USD. Ngành du lịch quốc tế đến Mỹ đang rơi vào khủng hoảng, với lượng khách giảm mạnh trong năm 2025. Theo báo cáo mới, sự sụt giảm này đã khiến nền kinh tế Mỹ mất khoảng 29 tỷ USD, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành dịch vụ, khách sạn, và hàng không. Số lượng du khách nước ngoài đến Mỹ đã giảm hơn 10% so với năm trước.

.

Các thành phố du lịch lớn như New York, Los Angeles, và San Francisco chứng kiến lượng đặt phòng khách sạn và vé máy bay giảm kỷ lục. Nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào du lịch đang đứng trước nguy cơ phá sản. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 29 tỷ USD, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn việc làm trong ngành dịch vụ.

.

Các tiểu bang có nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch như Florida, Nevada và Hawaii bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hãng hàng không và chuỗi khách sạn lớn buộc phải cắt giảm nhân sự và đóng cửa một số chi nhánh.

.

Nguyên nhân chính: Chính sách thị thực nghiêm ngặt hơn và lo ngại về an ninh khiến nhiều du khách quốc tế chọn điểm đến khác. Tình hình chính trị bất ổn và hình ảnh quốc tế của Mỹ bị suy giảm cũng góp phần làm giảm sức hút du lịch. Tỷ giá đồng USD tăng cao khiến chi phí du lịch tại Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với khách nước ngoài.

.

Các chuyên gia kêu gọi chính phủ nới lỏng quy định nhập cảnh và đầu tư vào quảng bá hình ảnh nước Mỹ. Một số tiểu bang đang triển khai chiến dịch thu hút khách du lịch bằng cách giảm thuế và tăng cường trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi chính sách toàn diện, ngành du lịch Mỹ có thể tiếp tục suy giảm trong những năm tới.

.

⦿ ---- Hôm Thứ Tư, Dân biểu Hoa Kỳ Kathy Castor (FL-14) và Derek Tran (CA-45) đã tái đề xuất luật cung cấp bảo hiểm y tế liên tục cho trẻ em đủ điều kiện tham gia Medicaid và CHIP. Đạo luật Bảo vệ Trẻ em (Keep Kids Covered Act) sẽ mở rộng thời hạn bảo vệ đủ điều kiện liên tục (CE) 12 tháng cho trẻ em, cung cấp bảo hiểm không gián đoạn cho trẻ em đến 6 tuổi - giai đoạn quan trọng cho sự phát triển của trẻ - và trong thời hạn 24 tháng cho trẻ em từ 6 đến 19 tuổi.

.

Điều kiện đủ điều kiện liên tục yêu cầu các tiểu bang phải bảo hiểm cho trẻ em tham gia CHIP và Medicaid trong một khoảng thời gian xác định - không bị gián đoạn bảo hiểm - bất kể hoàn cảnh thay đổi. Việc tiếp cận bảo hiểm chất lượng cao, ổn định là rất quan trọng cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em, đặc biệt là trong những năm đầu đời, giúp trẻ trưởng thành khỏe mạnh và năng suất. CE không chỉ cải thiện phạm vi bảo hiểm y tế ngắn hạn và dài hạn mà còn giảm chi phí, giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học và các rào cản tài chính trong việc chăm sóc.

.

Quá nhiều trẻ em đủ điều kiện tham gia Medicaid hoặc CHIP đã mất bảo hiểm vì các lý do thủ tục, chẳng hạn như thiếu giấy tờ. Đạo luật Bảo vệ Trẻ em (Keep Kids Covered Act) sẽ đảm bảo trẻ em và gia đình trên khắp đất nước được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu mà họ cần và xứng đáng được hưởng. Dự luật này cũng sẽ đảm bảo rằng trẻ em từng là con nuôi được hưởng CE (Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) cho đến năm 26 tuổi, đúng như quy định của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA: còn gọi là ObamaCare).

.

Hơn 37 triệu trẻ em trên khắp đất nước đang phụ thuộc vào Medicaid và CHIP, nhưng Dự luật Ngân sách Bự và Đẹp của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội lại gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em. Theo sự thúc giục của Tổng thống Trump, họ đang cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la ngân sách từ Medicaid, CHIP và Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, đồng thời ban hành các chính sách tước bỏ quyền được bảo hiểm của hàng triệu trẻ em nhằm giảm thuế cho người giàu và có quan hệ rộng. Tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng các tiểu bang sẽ không còn được phép cung cấp CE (Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) nâng cao cho trẻ em có bảo hiểm Medicaid và CHIP.

.

Và tại Florida, Thống đốc DeSantis tiếp tục vi phạm pháp luật bằng cách loại trẻ em khỏi chương trình CHIP của tiểu bang, vi phạm quy định CE (Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) 12 tháng của liên bang. Các đạo luật như Đạo luật Bảo vệ Trẻ em (Keep Kids Covered Act) sẽ đóng vai trò như một bức tường thành chống lại những chính sách có hại này của tiểu bang.

.

⦿ ---- Lần đầu tiên, Tòa án Tối cao Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng việc không bảo vệ hành tinh khỏi biến đổi khí hậu có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Ý kiến tư vấn rất được mong đợi được đưa ra tại The Hague hôm thứ Tư "có khả năng quyết định hướng đi của các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai trên toàn thế giới", Reuters đưa tin. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa "cấp bách và hiện hữu" và nhấn mạnh rằng "môi trường sạch, lành mạnh và bền vững" là một quyền cơ bản của con người, theo AP. "Việc một quốc gia không thực hiện hành động thích hợp để bảo vệ hệ thống khí hậu... có thể cấu thành một hành vi sai trái trên bình diện quốc tế", Chủ tịch Tòa án Yuji Iwasawa phát biểu.

.

Tác động tiềm tàng: Bản ý kiến dài hơn 500 trang, mặc dù không mang tính ràng buộc, được coi là một bước ngoặt tiềm tàng trong luật khí hậu quốc tế. Việc công nhận môi trường bền vững là một quyền con người sẽ mở đường cho các hành động pháp lý khác, "bao gồm việc các quốc gia quay lại ICJ để buộc các quốc gia khác phải chịu trách nhiệm, cũng như các vụ kiện trong nước", theo AP. Hãng tin này cho biết thêm rằng các nhà hoạt động cũng có thể đệ đơn kiện chính quốc gia của họ vì vi phạm phán quyết. Có hiệu lực hồi tố: Tòa án cũng tuyên bố rằng các quốc gia chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu có thể được bồi thường thiệt hại mà họ phải gánh chịu.

.

Động lực: Vụ kiện do Vanuatu, một quốc đảo Thái Bình Dương đang phải vật lộn với mực nước biển dâng cao, đệ trình và nhận được sự ủng hộ của hơn 130 quốc gia. Các thẩm phán được yêu cầu làm hai việc: làm rõ nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia theo luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ khí hậu khỏi khí thải nhà kính và nêu chi tiết hậu quả của việc không hành động hoặc hành động gây hại cho hành tinh. Deutsche Welle đưa tin đây là vụ kiện lớn nhất trong lịch sử ICJ và liên quan đến các tranh luận bằng lời nói từ gần 100 quốc gia và 12 nhóm quốc tế.

.

⦿ ---- Mỹ áp thuế 15% lên xe Nhật Bản. Các hãng xe Mỹ phản đối. Trump vừa công bố một thỏa thuận thương mại mới với Nhật Bản, áp dụng mức thuế nhập cảng 15% đối với xe Nhật Bản, thay thế mức thuế 25% từng được đề xuất. Mặc dù ông Trump ca ngợi đây là một chiến thắng kinh tế, các hãng xe Mỹ như Ford, GM và Stellantis lại cho rằng họ đang bị đặt vào thế bất lợi.

.

Các hãng xe Mỹ phải đối mặt với mức thuế cao hơn: 50% đối với thép và nhôm, 25% đối với phụ tùng và xe hoàn chỉnh, trừ khi sản phẩm thuộc diện ưu đãi theo hiệp định USMCA (Mỹ-Mexico-Canada). Trong khi đó, xe Nhật Bản không cần có phụ tùng sản xuất tại Mỹ vẫn được hưởng mức thuế thấp hơn, khiến các hãng xe Mỹ lo ngại về sự cạnh tranh không công bằng.

.

Matt Blunt, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Xe Mỹ (American Automotive Policy Council), cho biết các công ty và người lao động Mỹ “rõ ràng đang bị thiệt thòi”. Sam Fiorani, chuyên gia tại AutoForecast Solutions, nhận định rằng các hãng Nhật như Toyota, Honda, Nissan vẫn nhập xe từ Mexico và Canada, nơi mức thuế có thể cao hơn 15%, nhưng phần lớn xe Nhật đã được sản xuất tại Bắc Mỹ.

.

Dù thỏa thuận hứa hẹn mở cửa thị trường Nhật cho xe Mỹ, thực tế các hãng xe nước ngoài chỉ chiếm khoảng 6% thị phần tại Nhật. Blunt hoài nghi rằng việc mở cửa thị trường sẽ không đủ để tạo ra sự thâm nhập đáng kể.

.

Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ, được Nhà Trắng xem là một phần quan trọng của thỏa thuận. Thỏa thuận có thể gây phản ứng tiêu cực tại các tiểu bang như Michigan và Wisconsin – nơi ngành xe hơi là trụ cột kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo rằng chính sách thuế quan này có thể dẫn đến sự trả đũa từ các quốc gia khác và làm tăng giá xe tại Mỹ.

.

⦿ ---- Quân đội Mỹ đã chi khoảng 30 triệu đô la cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ, cũng trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Trump. Chi phí ban đầu của cuộc duyệt binh ước tính từ 25 đến 45 triệu đô la, chưa bao gồm chi phí cảnh sát, thiệt hại trên đường phố và dọn dẹp.

.

Khoảng 6.700 binh sĩ, mặc quân phục lịch sử và hiện đại, đã tham gia diễn binh. Quân đội đã trưng bày một loạt các trang thiết bị, bao gồm xe tăng di động, xe chiến thuật, máy bay và vũ khí pháo binh. Cuộc duyệt binh đã thu hút hàng nghìn khán giả nhưng không đông như mong đợi.

.

⦿ ---- Giấu 2 con rùa nơi vùng ngực, 1 phụ nữ qua sân bay bị lộ. Việc Cục An ninh Vận tải không muốn hành khách giấu vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp khi đi qua cửa an ninh sân bay rõ ràng là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, sau những vụ bắt giữ rùa gần đây - một trong những trường hợp khiến cơ quan này phải viết rằng "hành khách đã lấy hai con rùa ra khỏi vùng ngực" - cơ quan này đã thể hiện rõ sự khó chịu của mình, theo KTLA. "Chúng tôi trở lại với một lời kêu gọi khẩn thiết khác yêu cầu hành khách ngừng giấu động vật ở những vị trí kỳ lạ trên cơ thể trước khi qua cửa an ninh sân bay", TSA đăng trên X hôm thứ Ba.

.

Cơ quan An ninh Vận tải cho biết người phụ nữ đã cố gắng qua cửa an ninh với hai con rùa sống được bọc kín giấu trong vùng ngực. Vào tháng 3, các nhân viên báo cáo đã tìm thấy một con rùa tai đỏ dài 5 inch (12,3 cm) được giấu trong quần của một người đàn ông tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty. Trong quá trình khám xét, một nhân viên đã hỏi hành khách này xem anh ta có giấu thứ gì không; sau đó anh ta lôi con rùa ra, theo CBS News. "Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp một người giấu động vật sống ở phía trước quần", một nhân viên TSA cho biết vào thời điểm đó.

.

⦿ ---- HỎI 1: Chế độ ăn uống bao gồm trứng, đặc biệt là lòng đỏ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn uống bao gồm trứng, đặc biệt là lòng đỏ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, nghiên cứu đã theo dõi hơn 1.000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ và phát hiện ra rằng những người ăn nhiều hơn một quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer giảm 47%. Chi tiết:

https://thehill.com/policy/healthcare/5414072-eating-eggs-lowers-risk-alzheimers-study/

.

⦿ ---- HỎI 2: Tập thể dục cuối tuần có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân tiểu đường?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy lịch trình tập luyện "chiến binh cuối tuần" có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường thực hiện đầy đủ các bài tập được khuyến nghị hàng tuần trong một hoặc hai buổi - phương pháp "chiến binh cuối tuần" - có nguy cơ tử vong sớm vì bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 21% so với những người không tập luyện, theo báo cáo hôm thứ Hai trên tạp chí Annals of Internal Medicine. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/23/weekend-warrior-workouts-diabetics/4711753277067/

.

.