(22.7.2025) - CNN phân tích: Giám đốc Tình báo Gabbard vặn vẹo để vu cáo Obama chuyện Quốc Hội kết luận Putin giúp TRump thắng cử 2016 - Quận Cam: Chủ tiệm vàng rút súng bắn chỉ thiên, băng cướp cầm búa chạy tán loạn - California: Chenguang Gong nhận tội đánh cắp bí mật dò tên lửa bán cho Trung Quốc - 287 nhà khoa học NASA ký bản tuyên ngôn chỉ trích Trump cắt ngân sách NASA, cắt nhân sự sẽ nguy h

CNN phân tích về cách Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard (hình trên) đã vặn vẹo các tài liệu tình báo nói rằng Obama dàn dựng chuyện Putin giúp Trump thắng cử năm 2016, thực tế kết luận đó là do kết luận điều tra của Quốc Hội thời Trump nắm quyền sau bầu cử 2016.

(22.7.2025) - CNN phân tích: Giám đốc Tình báo Gabbard vặn vẹo để vu cáo Obama chuyện Quốc Hội kết luận Putin giúp TRump thắng cử 2016

- Quận Cam: Chủ tiệm vàng rút súng bắn chỉ thiên, băng cướp cầm búa chạy tán loạn

- California: Chenguang Gong nhận tội đánh cắp bí mật dò tên lửa bán cho Trung Quốc

- 287 nhà khoa học NASA ký bản tuyên ngôn chỉ trích Trump cắt ngân sách NASA, cắt nhân sự sẽ nguy hại

- Ông trùm biên giới Tom Homan: ICE sẽ "tràn ngập" các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành để bố ráp di dân

- Trump vui mừng vì kẻ giễu Trump bị CBS hủy chương trình, nghệ sĩ hài Colbert trả lời trênn TV

- Nghệ sĩ hài Jon Stewart giễu lá thư Trump gưi mùng sinh nhật Epstein

- Trump rút Mỹ ra khỏi UNESCO

- Lara Trump ra ca khúc mới

- Bộ Lao động soạn hoặc bỏ hơn 60 quy định "lỗi thời" tại nơi làm việc, cho phép vài lĩnh vực trả lương dưới mức tối thiểu để có lợi hơn cho công ty

- Hai cậu Don Jr. và Eric Trump đi Trung Đông kinh doanh riêng mấy lượt, tiền khách sạn, ăn uống, thuê xe trong mùa xuân qua tốn 40.000 đô do quỹ Mật vụ chi

- James Carville: Dân Chủ trong bầu cử 2026 hãy nhấn mạnh "Phải xóa sổ "luật bự và đẹp"

- Trump vu cáo Obama tạo ra "trò lừa bịp Nga giúp Trump"

- Bất kể luật pháp: Chính quyền Trump không tuân thủ phán quyết của thẩm phán trong 1/3 số vụ kiện.

- Thẩm phán Emmet Sullivan: gỡ bỏ trang web hiển thị cách phân bổ ngân sách là sai luật, chính quyền Trump phải mở lại

- Các phóng viên The Wall Street Journal bị cấm tháp tùng Trump (sau bài báo đăng thư Trump gửi Epstein)

- Hạ viện: không bàn về hồ sơ Epstein, phải chờ sau kỳ nghỉ tháng 8 (tháng 9 mới bàn về Epstein)

- Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO): đạo luật bự và đẹp sẽ làm tăng thâm hụt liên bang thêm 3,4 nghìn tỷ đô, cắt bảo hiểm y tế thêm 10 triệu công dân Mỹ, vì giảm thuế vĩnh viễn

- Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard công bố 230.000 tài liệu vụ ám sát Martin Luther King Jr.

- Trump: tội phạm tăng tại các thành phố cho "bảo lãnh không dùng tiền mặt", đòi bỏ ngay

- Thẩm phán Indira Talwani tạm cấm chính quyền Trump cắt ngân sách cho Planned Parenthood trong khi xử

- New York: văn phòng Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez bị ném sơn với dòng chữ tố cáo cô ủng hộ Israel diệt chủng Palestine

- Nicole Mitchell sẽ từ chức đương nhiệm Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota vì bị tòa kết tội trộm đại hình

- Quân Israel vào trụ sở WHO tại Deir al-Balah bắt nhiều người, lục soát rồi thả hầu hết

- Gaza: 15 người (có 4 trẻ em) đã chết vì đói. UNRWA: các các bác sĩ, y tá LHQ cũng đang "ngất xỉu vì đói và kiệt sức". Quân Israel bắn chết ít nhất 43 người Palestine. Các ngoại trưởng của 25 quốc gia kêu gọi ngưng bắn Gaza.

- Thu hồi khoảng 5 triệu hồ bơi nổi vì kém an toàn, đã làm chết đuối 9 trẻ em trong 15 năm qua

- San Diego: tàu câu cá thể thao đâm vào mẫu hạm USS Midway (đang dùng làm bảo tàng), gây thiệt hại 100.000 đô. Thuyền trưởng tàu câu bị bắt

- HỎI 1: Có tới 72% thanh thiếu niên dùng AI làm bạn đồng hành? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống rượu nhiều dễ chết: 31% số ca tử vong do đuối nước ở Hoa Kỳ liên quan đến nồng độ cồn trong máu từ 0,10% trở lên? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/7/2025) ⦿ ---- Quận Cam: Chủ tiệm vàng rút súng bắn chỉ thiên, một băng cướp cầm búa xông vào lùi lại rồi bỏ chạy. Một chủ cửa hàng trang sức ở Anaheim cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hề lơ là cảnh giác hôm thứ Hai sau khi anh ta đã xua đuổi hơn chục tên trộm chỉ bằng một phát súng cảnh cáo từ bên trong cửa hàng vào tuần trước.

Video an ninh cho thấy 5 chiếc xe dừng lại trước cửa hàng trang sức Al-Amira trên phố Brookhurst lúc 6:30 giờ tối thứ Năm. Nhóm khoảng 15 đến 20 người, mặc áo hoodie và đeo khẩu trang, áp sát mặt tiền cửa hàng trong khi một số người cố gắng dùng búa tạ đập vỡ cửa trước. "Tôi nhìn vào cửa sổ. Tôi thấy 5 chiếc xe chở khách đến cửa hàng của tôi", chủ cửa hàng trang sức, người xin giấu tên vì lo ngại về an toàn, cho biết. "Lúc này, tôi phải tự vệ."

Video từ bên trong cửa hàng cho thấy chủ tiệm vàng đã bắn một phát súng, khiến nhóm trộm sợ hãi bỏ chạy khỏi cửa trước. Anh nói rằng không muốn làm hại bất kỳ tên trộm nào, vì vậy anh cố tình bắn lên trần nhà, nơi viên đạn găm vào kính chống đạn. Chủ tiệm cho biết thêm rằng cửa hàng của ông được trang bị cửa chống đạn và hệ thống an ninh toàn diện. “Tôi phải tự vệ và bảo vệ doanh nghiệp của mình, và mọi cửa hàng trang sức đều phải làm như vậy,” ông nói. Cảnh sát cho biết họ đã xác định được biển số của một trong năm chiếc xe liên quan và đang truy tìm các manh mối khác.

Theo các nhà điều tra Anaheim, Al-Amira là tiệm vàng thứ ba tại Anaheim bị nhắm mục tiêu trong khoảng một tháng. Trung sĩ Matt Sutter thuộc Sở Cảnh sát Anaheim cho biết ông đang điều tra liên hệ có thể có với các vụ trộm cắp khác tại các tiệm vàng khác. Hôm thứ Ba, cảnh sát đã bắt 5 người sau một vụ trộm tại Don Roberto Jewelers, cách đó khoảng bốn dặm. Vào tháng Sáu, hai người đã bị bắt sau khi lái xe vào cửa hàng trang sức Besan, nằm đối diện Al-Amira, theo cảnh sát.

⦿ ---- California: Cư dân San Jose, Chenguang Gong, 59 tuổi, đã nhận tội đánh cắp bí mật công nghệ phát hiện tên lửa cho Trung Quốc, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí. Gong, một cựu kỹ sư mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã "chuyển giao hơn 3.600 tập tin từ một công ty nghiên cứu và phát triển ở khu vực Los Angeles" trong "thời gian làm việc ngắn ngủi" tại công ty này vào năm ngoái, thông cáo báo chí giải thích.

Các tập tin bị đánh cắp bao gồm "bản thiết kế cảm biến hồng ngoại tinh vi được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống trên không gian nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa hạt nhân và theo dõi tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, cũng như bản thiết kế cảm biến được thiết kế để cho phép máy bay quân sự Hoa Kỳ phát hiện tên lửa tầm nhiệt đang bay tới và thực hiện các biện pháp đối phó, bao gồm cả việc gây nhiễu khả năng theo dõi hồng ngoại của tên lửa."

Các công tố viên cho biết: "Một số tập tin này sau đó đã được tìm thấy trên các thiết bị lưu trữ bị tịch thu từ nơi ở tạm thời của Gong ở Thousand Oaks". Bộ Tư pháp lưu ý rằng Gong đã tải xuống "hơn 1.800 tập tin sau khi nhận việc tại một trong những đối thủ cạnh tranh chính của công ty nạn nhân".

Trước đó, y cũng đã từng ngỏ ý muốn tham gia các "chương trình nhân tài" do chính phủ Trung Quốc điều hành, được sử dụng "để xác định những cá nhân có kỹ năng, năng lực chuyên môn và kiến thức về khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm tiếp cận và sử dụng những kỹ năng và kiến thức đó trong việc chuyển đổi nền kinh tế [Trung Quốc], bao gồm cả năng lực quân sự của nước này".

Trong một email năm 2019, được dịch từ tiếng Trung, Gong nhận xét rằng y đã 'mạo hiểm' khi đến Trung Quốc để tham gia các Chương trình Nhân tài 'vì [y] làm việc cho... một công ty công nghiệp quân sự Mỹ' và nghĩ rằng anh ta có thể 'làm điều gì đó' để đóng góp cho 'mạch tích hợp quân sự cao cấp' của Trung Quốc", thông cáo cho biết thêm. Với lời nhận tội này, Gong phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam liên bang. Dự kiến y sẽ bị tuyên án vào ngày 29 tháng 9 và được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh là 1,75 triệu đô la trong thời gian chờ đợi.

⦿ ---- Trump và tay chân vu cáo Obama và Dân Chủ ra sao? CNN phân tích. Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã giải mật và công bố các tài liệu tình báo mới vào thứ Sáu, mà bà cho là bằng chứng về "âm mưu phản quốc" của các quan chức cấp cao trong chính quyền Obama nhằm tạo ra quan điểm cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Tuy nhiên, theo đánh giá về cuộc điều tra của Thượng viện do Đảng Cộng hòa dẫn đầu từ năm 2020 (khi Trump làm Tổng Thống) và các cuộc phỏng vấn với các nguồn tin quốc hội quen thuộc với cuộc điều tra, các cáo buộc này đã bóp méo những gì cộng đồng tình báo thực sự kết luận.

Các nguồn tin cho biết, các tài liệu mới được công bố không làm suy yếu những phát hiện cốt lõi của chính phủ trong đánh giá năm 2017 (khi Trump làm Tổng Thống) rằng Nga đã phát động một chiến dịch gây ảnh hưởng và tấn công mạng, đồng thời tìm cách giúp Donald Trump đánh bại Hillary Clinton.

Những cáo buộc mới từ Gabbard dựa trên các đánh giá trước cuộc bầu cử và tuyên bố từ các quan chức tình báo thời Obama cho rằng Nga không làm thay đổi kết quả bầu cử thông qua các cuộc tấn công mạng nhằm xâm nhập vào hệ thống bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Đánh giá của Cộng đồng Tình báo tháng 1 năm 2017 chưa bao giờ kết luận rằng các cuộc tấn công mạng của Nga đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2016 hoặc làm tổn hại đến bất kỳ cơ sở hạ tầng bầu cử nào ngay từ đầu, mặc dù các hệ thống bỏ phiếu của tiểu bang đã được điều tra.

Thay vào đó, đánh giá tập trung vào chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga do Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo và các hoạt động mạng chống lại các quan chức Hoa Kỳ và Đảng Dân chủ, bao gồm cả các email bị hack do WikiLeaks công bố.

“Đây là hai việc khác nhau — tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng và tấn công mạng DNC — mà họ đang gộp chung lại để cố gắng đưa ra một quan điểm chính trị,” một cựu nguồn tin cấp cao của Quốc hội quen thuộc với đánh giá của Thượng viện cho biết. “Nó chỉ gây hiểu lầm một cách trắng trợn.”

Năm 2020, một đánh giá của Ủy ban Tình báo Thượng viện lưỡng đảng đã đồng ý với kết luận của cộng đồng tình báo về sự can thiệp bầu cử của Nga và vai trò chỉ đạo của Putin trong nỗ lực này.

Nhiều nguồn tin của Quốc hội quen thuộc với báo cáo của Thượng viện cho biết Gabbard đang cố gắng dựa vào các đánh giá tình báo rằng không có hệ thống bỏ phiếu nào bị xâm phạm để đưa ra một kết luận sai lệch rộng hơn rằng không có sự can thiệp và chiến dịch mạng nào của Nga. Bản đánh giá của Thượng viện bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhà phân tích tình báo đã soạn thảo báo cáo, và không ai trong số họ báo cáo bất kỳ sự can thiệp chính trị nào, các nguồn tin từ Quốc hội cho biết.

Văn phòng của Gabbard đã không trả lời yêu cầu bình luận về bài viết này.

Đánh giá của tình báo đã làm dấy lên sự ngờ vực của Trump đối với "nhà nước ngầm". Việc Gabbard công bố tài liệu giải mật chỉ là ví dụ mới nhất về việc các quan chức chính quyền Trump cố gắng viết lại lịch sử cuộc điều tra Nga trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ của tổng thống Trump.

Tháng trước, Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng đã công bố một bản đánh giá chỉ trích kết luận của cộng đồng tình báo rằng Putin đã tìm cách giúp Trump, mà ông cho rằng đã đạt được "thông qua một quy trình bất thường và tham nhũng". Ratcliffe đã chuyển cựu Giám đốc CIA John Brennan và cựu Giám đốc FBI James Comey đến Bộ Tư pháp, nơi hiện đang điều tra, theo CNN đưa tin trước đó. Gabbard cũng đe dọa vào thứ Sáu sẽ chuyển các quan chức của Obama đến Bộ Tư pháp để có thể bị truy tố.

Trump và các đồng minh đã dành nhiều năm cố gắng hạ thấp mọi khía cạnh của cuộc điều tra Nga, vốn đã chiếm phần lớn hai năm đầu nhiệm kỳ đầu của Trump - bao gồm đánh giá tình báo năm 2017; cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và cuộc điều tra Crossfire Hurricane của FBI; và hồ sơ khét tiếng do cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele viết, được tài trợ bởi chiến dịch tranh cử của Clinton và bị cáo buộc có sự thông đồng giữa chính phủ Nga và những người liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump.

Trump đã ca ngợi những phát hiện của Gabbard vào cuối tuần qua, đăng lại các video Gabbard phát biểu trên Fox Business và các meme về cựu Tổng thống Barack Obama và các quan chức cấp cao của ông trong bộ đồ tù. Đầu năm nay, Trump đã giải mật và công bố các tài liệu đã được biên tập từ một tập tài liệu mà Nhà Trắng biên soạn vào năm 2020, trong đó chỉ trích cuộc điều tra của FBI, bao gồm cả những sai sót của cơ quan này khi dựa vào hồ sơ để xin lệnh giám sát nước ngoài đối với một cố vấn của Trump.

“Chính Obama đã bịa ra trò lừa bịp Nga, Nga, Nga. Hillary Gian Xảo, Joe Ngủ Gật, và vô số người khác đã tham gia vào việc này, TỘI PHẠM CỦA THẾ KỶ!. BẰNG CHỨNG không thể chối cãi. Một mối đe dọa lớn đối với đất nước chúng ta!!!” Trump đăng trên Truth Social vào tối thứ Hai.

Bản đánh giá tình báo tháng 1 năm 2017, được công bố vài ngày trước khi Trump nhậm chức, là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc khiến Trump chống lại “nhà nước ngầm”. Ông từ lâu đã bác bỏ kết luận rằng Putin và chính phủ Nga mong muốn giúp ông giành chiến thắng, tin rằng điều đó làm suy yếu tính chính danh của chiến thắng năm 2016 của ông.

Một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Tình báo Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã bác bỏ thủ đoạn đằng sau kết luận rằng Putin đã cố gắng giúp Trump. Ratcliffe là thành viên của ủy ban đó vào thời điểm đó, và Giám đốc FBI Kash Patel là một trợ lý hàng đầu trong ủy ban. Bản đánh giá của Ratcliffe tháng trước không bác bỏ kết luận của cộng đồng tình báo rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Những cáo buộc liên quan đến hồ sơ Steele: Gabbard cáo buộc rằng đánh giá tình báo về sự can thiệp của Nga dựa trên hồ sơ Steele và đã được Nhà Trắng dưới thời Obama sử dụng để "phá hoại ý chí của người dân Mỹ".

Trong một bản ghi nhớ dài 11 trang kèm theo các tài liệu được giải mật, Gabbard trích dẫn email từ các quan chức tình báo và một đánh giá tình báo trước đó vào tháng 9 năm 2016, trong đó nêu rằng các đối thủ nước ngoài không có khả năng "bí mật lật đổ kết quả bỏ phiếu". Bản ghi nhớ chỉ ra những điểm đáng chú ý vào tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Tình báo Quốc gia lúc bấy giờ là James Clapper, tuyên bố: "Các đối thủ nước ngoài không sử dụng các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng bầu cử để thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ."

Bản ghi nhớ của Gabbard cáo buộc rằng khi bản đánh giá tình báo tháng 1 năm 2017 về sự can thiệp của Nga được công bố, nó "đã cáo buộc sai sự thật, một phần dựa trên 'thông tin bổ sung' đã 'được đưa ra ánh sáng' kể từ cuộc bầu cử, rằng Putin đã chỉ đạo một nỗ lực giúp Tổng thống Trump đánh bại Hillary Clinton." Bản ghi nhớ nêu rõ: "'Thông tin bổ sung' này sau đó được xác nhận là Hồ sơ Steele."

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Quốc hội đã phản đối cả hai tuyên bố của bà: Họ cho biết kết luận của cộng đồng tình báo về một chiến dịch do Putin chỉ đạo không phải là bằng chứng cho thấy kết quả bầu cử đã bị thay đổi, và các cuộc phỏng vấn của ủy ban với các nhà phân tích đã soạn thảo bản đánh giá cho thấy hồ sơ Steele không cung cấp thông tin cho phân tích của họ.

Đã có một cuộc tranh luận nội bộ về việc liệu hồ sơ này nên là một phần của đánh giá hay một phụ lục riêng, nhưng CIA đã khăng khăng không đưa nó vào báo cáo, theo báo cáo của ủy ban.

"Tất cả các cá nhân được Ủy ban phỏng vấn đều khẳng định rằng tài liệu của Steele không hề cung cấp thông tin cho việc phân tích tại ICA — bao gồm cả những phán quyết quan trọng — vì đó là thông tin chưa được xác minh và chưa được phổ biến dưới dạng báo cáo tình báo theo kỳ", báo cáo của ủy ban nêu rõ.

Bản ghi nhớ của Gabbard tuyên bố rằng hồ sơ này có liên quan đến việc đánh giá dựa trên một "người tố giác ODNI", người trước đây đã làm việc về can thiệp bầu cử và cho biết họ đã bị gạt ra ngoài lề trong tài liệu về Nga vào tháng 1 năm 2017.

Bản ghi nhớ nêu rõ rằng người tố giác đã "bị sốc" khi được thông báo rằng hồ sơ này là "một yếu tố" trong đánh giá tình báo, trong quá trình hỗ trợ trả lời yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin năm 2019. Tuy nhiên, email được trích dẫn trong bản ghi nhớ chỉ đơn thuần nói rằng hồ sơ này là một yếu tố vì nó là phụ lục của bản đánh giá tình báo — không có dấu hiệu nào cho thấy nó liên quan đến việc xây dựng bản phân tích.

Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra của ủy ban đã dẫn đến "một kết luận nhất trí, lưỡng đảng" rằng Putin đã can thiệp vào năm 2016 để giúp Trump.

"Đây chỉ là một ví dụ khác về việc DNI cố gắng làm giả sổ sách, viết lại lịch sử và làm xói mòn niềm tin vào các cơ quan tình báo mà bà Gabbard được cho là đang lãnh đạo", Warner nói.

⦿ ---- Trong chương trình đầu tiên kể từ khi tuyên bố chương trình hài độc thoại Late Show sẽ bị hủy vào năm tới, nghệ sĩ hài Stephen Colbert đã trực tiếp đáp trả lời Trump hoan nghênh giờ hài diễn này sắp bị xóa sổ, và lời Trump nói rằng Colbert (người dẫn chương trình Late Show) thiếu tài năng. "Sao ông dám, thưa ngài? Một người bất tài như ông có thể sáng tác ra câu châm biếm dí dỏm sau đây không? Chửi thề (Go f--- yourself)," Colbert nói trong đoạn độc thoại đêm thứ Hai, khiến đám đông reo hò hô vang tên ông, theo USA Today.

"Trong 10 tháng tới, chúng ta sẽ phải làm hết sức mình," Colbert nói khi bắt đầu chương trình. Sau đó, ông đặt câu hỏi về tuyên bố của đài CBS rằng Late Show đang lỗ từ 40 đến 50 triệu đô la mỗi năm, chỉ ra rằng CBS đã trả 16 triệu đô la để dàn xếp vụ Trump kiện CBS phỉ báng liên quan đến việc biên tập một cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes.

Ngay trước khi chương trình bị hủy, Colbert đã mô tả khoản tiền này là "một khoản hối lộ lớn" cho chính quyền để hỗ trợ FCC phê duyệt thương vụ sáp nhập trị giá 8,4 tỷ đô la của CBS với Skydance Media. Nghệ sĩ hài Jon Stewart đã tiếp tục phát biểu như vậy hôm thứ Hai trên chương trình hài độc thoại Daily Show, cho rằng quyết định hủy bỏ "chương trình phát sóng khuya số 1 của CBS, vốn đã phát sóng hơn ba thập niên" là "con đường dễ dàng nhất cho thương vụ sáp nhập trị giá 8 tỷ đô la của CBS", theo CNN.

Cựu người dẫn chương trình Late Show, David Letterman, dường như cũng ủng hộ Colbert. "Bạn không thể đánh vần CBS mà không có những lời nhảm nhí", ông chú thích cho một video dài 20 phút được chia sẻ trên YouTube hôm thứ Hai, trong đó có các đoạn clip ông chỉ trích kênh truyền hình này trong hơn hai thập niên, theo Rolling Stone. Trong một đoạn clip năm 1994, ông nói đùa rằng phương châm của CBS nên là "có thể bán!" hoặc "chúng tôi là số 4!" (ám chỉ, đài số 4 về lượng người xem)

⦿ ---- Donald Trump đang là tâm điểm chú ý vì thư chúc mừng sinh nhật mà Trump bị cáo buộc đã gửi cho tên buôn bán tình dục ấu dâm Jeffrey Epstein—và nghệ sĩ hài Jon Stewart, một người trong số đó, đang cảm thấy buồn nôn. "Mỗi ngày là một bí mật tuyệt vời khác", người dẫn chương trình Daily Show phát biểu vào tối thứ Hai, trích dẫn từ bức thư. "Tôi đã nôn vào miệng mình vì điều đó".

Bức thư, được cho là được tạo ra như một phần của album kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Epstein vào năm 2003, đã được The Wall Street Journal đưa tin vào thứ Năm, tờ báo mà Trump hiện đang kiện đòi số tiền điên khùng là 10 tỷ đô la, gọi bức thư là "giả", "sai sự thật" và "độc hại". Bất kể sự phẫn nộ của Trump về bức thư, Stewart cho biết anh không thể không bịt miệng khi đọc nội dung của nó, có bản vẽ phác thảo thô sơ về một người phụ nữ khỏa thân.

"Mỗi dòng trong tấm thiệp đó nghe giống như mật khẩu mà bạn phải sử dụng để vào được bữa tiệc thác loạn trong Eyes Wide Shut", Stewart nói. “Chắc hẳn phải tệ đến mức nào khi là người tiếp theo trong văn phòng phải ký vào tấm thiệp sinh nhật của Epstein—‘Anh muốn tôi ký ngay vào lông mu, hay chỉ ký vào phần núm vú nhỏ?’”

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) do tổ chức này "có khuynh hướng chống Mỹ và chống Israel", theo tờ New York Post đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn lời Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly. "Tổng thống Trump đã quyết định rút Hoa Kỳ khỏi UNESCO - tổ chức ủng hộ các vấn đề văn hóa và xã hội gây chia rẽ, hoàn toàn trái ngược với các chính sách hợp lý mà người Mỹ đã bỏ phiếu vào tháng 11/2024", bà Kelly nói với tờ New York Post.

Hoa Kỳ đã được chấp nhận trở lại tổ chức này vào năm 2023 sau khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi UNESCO lần đầu tiên vào năm 2017, với lý do là "khuynh hướng chống Israel vẫn tiếp diễn" của tổ chức này. Cả tư cách thành viên của Hoa Kỳ và Israel đều kết thúc vào cuối năm 2018.

⦿ ---- Một nhóm gồm 287 nhà khoa học và nhân viên hiện tại cũng như trước đây của NASA đã ra tuyên bố chỉ trích việc cắt giảm ngân sách, hủy bỏ tài trợ và "văn hóa im lặng của tổ chức" mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các phi hành gia.

Tài liệu này — có tựa đề "Tuyên bố Voyager" (The Voyager Declaration) và dành tặng cho các phi hành gia đã thiệt mạng trong các sự cố du hành vũ trụ bi thảm trong quá khứ — được gửi đến quyền Giám đốc NASA Sean Duffy, một người trung thành với Trump, người đã đột ngột thay thế Janet Petro, một nhân viên lâu năm của NASA, giữ chức vụ cao nhất của cơ quan này vào ngày 9 tháng 7. Bức thư có 156 chữ ký ẩn danh và 131 chữ ký công khai — bao gồm ít nhất 55 nhân viên hiện tại.

Vài giờ sau khi bức thư được công bố, Giám đốc Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard, Makenzie Lystrup, người đã lãnh đạo cơ sở NASA từ năm 2023, đã đột ngột từ chức. Lystrup không đưa ra lý do cho sự ra đi của mình.

"Những thay đổi lớn về chương trình tại NASA phải được triển khai một cách chiến lược để quản lý rủi ro một cách thận trọng", bức thư gửi Duffy, cựu thành viên Quốc hội, công tố viên và người dẫn chương trình truyền hình thực tế, hiện cũng là Bộ trưởng Giao thông, nêu rõ. "Thay vào đó, sáu tháng qua đã chứng kiến những thay đổi nhanh chóng và lãng phí, làm suy yếu sứ mệnh của chúng ta và gây ra những tác động thảm khốc cho lực lượng lao động của NASA."

Bức thư nêu lên những lo ngại về những thay đổi được đề xuất đối với Cơ quan Kỹ thuật của NASA, một hệ thống kiểm tra và cân bằng an toàn tại cơ quan này. Được thành lập sau thảm họa tàu con thoi Columbia năm 2003 khiến bảy phi hành gia thiệt mạng, Cơ quan Kỹ thuật đặt mục tiêu đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh bằng cách cho phép nhân viên NASA ở mọi cấp độ của cơ quan bày tỏ những lo ngại về an toàn với các nhà lãnh đạo bên ngoài chuỗi chỉ huy trực tiếp của họ.

"Nếu bạn có bất đồng quan điểm đáng kể với một quyết định kỹ thuật đang được đưa ra, (hệ thống) sẽ cung cấp cho ai đó một con đường thay thế, không phải là quản lý dự án hoặc quản lý chương trình của họ" để bày tỏ mối quan ngại đó, một nguồn tin tại Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard ở Greenbelt, Maryland, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, nói với CNN.

Những thay đổi đối với hệ thống đó "chỉ nên được thực hiện vì lợi ích cải thiện an toàn, chứ không phải để dự đoán việc cắt giảm ngân sách trong tương lai", tuyên bố viết. Nguồn tin cho biết họ coi những thay đổi sắp tới là "một viễn cảnh thực sự đáng sợ, đặc biệt là đối với các đồng nghiệp của tôi, những người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái".

Lá thư được gửi đến trong bối cảnh cơ quan này đang phải đối mặt với nguy cơ mất hàng nghìn nhân viên và quá trình tái cấu trúc rộng rãi.

Trong một tuyên bố, thư ký báo chí hiện tại của NASA, Bethany Stevens, đã phản hồi Tuyên bố Voyager. "NASA sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề an toàn. Bất kỳ sự cắt giảm nào - bao gồm cả việc cắt giảm tự nguyện hiện tại của chúng tôi - sẽ được thiết kế để bảo vệ các vai trò quan trọng đối với an toàn", bà nói.

Lá thư đã ký là lá thư mới nhất trong một loạt các tuyên bố phản đối đề xuất cắt giảm và thay đổi tại các cơ quan liên bang khác. Một số nhân viên của Viện Y tế Quốc gia NIH đã dẫn đầu vào tháng 6, công bố một tuyên bố phản đối cái mà họ gọi là chính trị hóa nghiên cứu.

Một lá thư khác, do các nhân viên liên bang tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA ký vào đầu tháng này, đã khiến khoảng 140 người bị cho nghỉ việc hành chính. Ít nhất một số nhân viên sẽ tiếp tục nghỉ phép cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 8, "trong khi chờ đợi cuộc điều tra của Cơ quan", theo email nội bộ mà CNN có được.

Một người ký tên vào bức thư của NASA, người đã nói chuyện với CNN, cho biết họ cảm thấy việc bày tỏ sự bất đồng quan điểm với chính quyền Trump có thể gây rủi ro cho sinh kế của họ, nhưng họ tin rằng rủi ro quá lớn để giữ im lặng.

Ella Kaplan, một nhà thầu được Global Science and Technology Inc. tuyển dụng và là quản trị viên trang web của NASA Scientific Visualization Studio, cho biết cô quyết định công khai gắn tên mình vào Tuyên bố Voyager vì "văn hóa chung tại NASA đã thay đổi rất nhiều - và tôi cảm thấy kém an toàn hơn rất nhiều."

⦿ ---- Truyền thống Hoa Kỳ đón nhận các di dân bất hợp pháp nếu họ chứng minh bị truy bức ở quê nhà không còn nữa. Ông trùm biên giới Nhà Trắng Tom Homan hứa hẹn sẽ "tràn ngập" các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành với các nhân viên bố ráp di trú, trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường thực thi pháp luật biên giới.

Đầu tháng này, Quốc hội đã cấp cho chính quyền Trump hơn 170 tỷ đô la trong bốn năm tới để tăng cường đáng kể việc thực thi pháp luật, giam giữ và trục xuất, và Homan cho biết người Mỹ sống tại các "thành phố trú ẩn" có thể sẽ sớm thấy nhiều nhân viên di trú ICE hơn trên đường phố.

"Chúng tôi sẽ tràn ngập các khu vực này", Homan phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21 tháng 7. "Các thành phố trú ẩn nhận được chính xác những gì họ không muốn: thêm nhân viên di trú trong cộng đồng và thêm nhân viên di trú tại nơi làm việc. Khi chúng tôi bắt giữ (một người bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp) trong cộng đồng, nếu anh ta đi cùng những người khác đang ở trong nước bất hợp pháp, họ cũng sẽ bị bắt."

Các thành phố trú ẩn sẽ không hỗ trợ việc bắt giữ của ICE. Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích các thành phố từ Los Angeles đến Denver đến Boston vì họ từ chối hỗ trợ các nhân viên ICE thực hiện các vụ giam giữ, và Homan đã đe dọa sẽ bắt giữ các quan chức dân cử nào cản trở tổng thống.

Các nhóm bảo vệ quyền của người di cư cảnh báo việc tăng cường thực thi luật pháp sẽ làm tăng nguy cơ vi phạm quyền công dân và các cuộc đối đầu bạo lực, chẳng hạn như các cuộc biểu tình hỗn loạn nổ ra ở Los Angeles tháng trước sau các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan tại một cửa tiệm Home Depot, cùng nhiều địa điểm khác.

Homan đã phát biểu tại Thành phố New York sau khi một nhân viên Tuần tra Biên giới ngoài giờ làm việc bị thương trong một vụ cướp mà các quan chức cho biết là do một người nhập cư không có giấy tờ thực hiện. Homan và các quan chức Nhà Trắng khác lập luận rằng nhân viên này sẽ không bao giờ bị thương nếu kẻ tấn công bị cáo buộc đã bị chặn nhập cảnh hoặc bị trục xuất trước đó.

Các quan chức của Trump từ lâu đã phàn nàn rằng nhiều thành phố do đảng Dân chủ điều hành từ chối thực hiện các yêu cầu giam giữ người thay mặt cho ICE tại các nhà tù địa phương, và Homan cho biết việc làm như vậy khiến ICE khó bắt giữ "kẻ xấu" trong sự an toàn của một trung tâm giam giữ. Ông cho biết việc bắt giữ trên đường phố nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người, đòi hỏi nhiều nhân sự hơn để hoạt động an toàn.

Các quan chức liên bang cho biết số vụ tấn công nhằm vào các nhân viên di trú đã tăng 800%, mặc dù họ từ chối công bố dữ liệu toàn diện. Tháng trước, Trump đã triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles để hỗ trợ bảo vệ các tòa nhà liên bang và hỗ trợ các đặc vụ ICE thực hiện các vụ bắt giữ, một động thái tạm thời làm gia tăng căng thẳng.

ICE đã tiến hành các hoạt động thực thi luật di trú trên khắp cả nước, nhưng vẫn chưa tập trung nỗ lực lâu dài vào bất kỳ thành phố trú ẩn cụ thể nào ngoài khu vực Los Angeles. Kế hoạch chi tiêu liên bang, cùng với những khoản khác, cung cấp kinh phí cho 10.000 nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan tân tuyển để giúp thực hiện kế hoạch trục xuất 1 triệu người mỗi năm của Trump.

Trump đã giành chiến thắng tại Nhà Trắng sau khi vận động tranh cử với một cương lĩnh bao gồm việc siết chặt đáng kể việc thực thi luật di trú và kiểm soát biên giới, và kế hoạch tài trợ liên bang mà ông ký vào ngày 4 tháng 7 cung cấp kinh phí để tăng đáng kể số lượng nhân viên ICE trên đường phố, 45 tỷ đô la cho hơn 100.000 giường giam giữ mới cho những người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, 46,6 tỷ đô la cho việc xây dựng tường biên giới và 10 tỷ đô la cho ngân sách An ninh Nội địa bổ sung.

Trong khi Trump và Homan lập luận rằng bất kỳ ai sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ theo định nghĩa đều là tội phạm, thì số liệu thống kê liên bang cho thấy chỉ khoảng 36% số người bị ICE giam giữ hiện tại từng bị kết án, trong khi 31% đang chờ xét xử hình sự và 33% còn lại chỉ phải đối mặt với các vi phạm nhập cư, theo phân tích của Austin Kocher, một trợ lý giáo sư nghiên cứu tại Đại học Syracuse, người theo dõi dữ liệu của ICE.

Tổ chức phi lợi nhuận Hội đồng Di trú Hoa Kỳ (American Immigration Council) đã chỉ trích việc mở rộng ngân sách ồ ạt, vốn diễn ra mà không có bất kỳ cải cách cơ bản nào đối với quy trình nhập cư của quốc gia. Nhiều người nhập cư đang sống tại Hoa Kỳ đã nhập cảnh theo các chính sách hợp pháp vào thời điểm đó, hoặc đã chờ đợi nhiều năm để có cơ hội nộp đơn xin nhập tịch.

“Việc chi hàng tỷ đô la cho các trung tâm giam giữ và các cơ quan thực thi pháp luật là thiển cận. Thay vào đó, chúng ta nên đầu tư vào một hệ thống nhằm chào đón những người nhập cư đóng góp hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của chúng ta”, theo lời Adriel Orozco, cố vấn chính sách cấp cao tại Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, cho biết. “Chúng ta không cần thêm giường tù và các cuộc đột kích bừa bãi. Chúng ta cần các giải pháp cân bằng, củng cố quy trình tố tụng và giữ cho các gia đình được đoàn tụ.”

⦿ ---- Lara Trump có một công việc tay trái là nhạc sĩ, và cô đã chia sẻ một đoạn giới thiệu về bài hát mới của mình, dự kiến phát hành vào thứ Sáu, với tờ Telegraph. "Eyes of God" có sự góp mặt của con dâu Tổng thống Trump, người mà cô giải thích với tờ báo rằng "chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác biệt".

.

Cô tiếp tục: "Ai cũng phải đối mặt với những thăng trầm khác nhau, và trong thời đại ẩn mình sau màn hình, tất cả chúng ta nên dành chút thời gian để tha thứ cho nhau. Thay vì chỉ trích, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên hướng về Chúa." Trump, 42 tuổi, vợ của Eric Trump, đã bắt đầu phát hành đĩa đơn vào năm ngoái khi cô là đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Cô cũng dẫn một chương trình trên Fox News, bán đồ thể thao mang phong cách yêu nước, và dường như vẫn đang cân nhắc việc tranh cử ghế Thượng viện của Thom Tillis tại North Carolina.⦿ ---- Bộ Lao động Hoa Kỳ đang đặt mục tiêu soạn thảo lại hoặc bãi bỏ hơn 60 quy định "lỗi thời" tại nơi làm việc, từ yêu cầu về mức lương tối thiểu đối với nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và người khuyết tật đến các tiêu chuẩn quản lý việc tiếp xúc với các chất độc hại.Nếu được phê duyệt, những thay đổi sâu rộng được công bố trong tháng này cũng sẽ ảnh hưởng đến điều kiện làm việc tại các công trường xây dựng và trong các hầm mỏ, đồng thời hạn chế khả năng của chính phủ trong việc xử phạt người sử dụng lao động nếu công nhân bị thương hoặc tử vong khi tham gia vào các hoạt động vốn có nguy cơ cao như đóng thế trong phim hoặc huấn luyện động vật.Bộ Lao động cho biết mục tiêu là giảm bớt các quy định tốn kém, phiền hà được áp dụng dưới thời các chính quyền trước đây, đồng thời thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ thông qua việc bãi bỏ quy định. Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer cho biết trong một tuyên bố, trong đó tự hào là "đề xuất tham vọng nhất của bất kỳ bộ nào trong chính phủ liên bang nhằm cắt giảm thủ tục hành chính".Những người chỉ trích cho rằng các đề xuất này sẽ khiến người lao động có nguy cơ bị tổn hại cao hơn, trong đó phụ nữ và các thành viên của các nhóm thiểu số chịu tác động không cân xứng. "Mọi người hiện đang có nguy cơ tử vong rất cao khi làm việc", Rebecca Reindel, giám đốc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của liên đoàn AFL-CIO, cho biết. "Điều này sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn."Những thay đổi được đề xuất cần trải qua nhiều giai đoạn trước khi có hiệu lực, bao gồm cả giai đoạn lấy ý kiến công chúng cho mỗi thay đổi. Một điểm chú ý là đề xuất "Không có mức lương tối thiểu cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà." Nghĩa là, tiền lãnh sẽ ít hơn.Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp đỡ người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu bằng cách chuẩn bị bữa ăn, cho uống thuốc, hỗ trợ đi vệ sinh, đưa khách hàng đến các cuộc hẹn với bác sĩ và thực hiện các công việc khác. Theo một trong những đề xuất của Bộ Lao động, ước tính 3,7 triệu nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà có thể bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu liên bang - hiện là 7,25 đô la một giờ - và không đủ điều kiện nhận lương làm thêm giờ nếu họ không được luật tiểu bang tương ứng bảo vệ.Quy định được đề xuất sẽ đảo ngược những thay đổi được thực hiện vào năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và quay trở lại khuôn khổ quy định từ năm 1975. Bộ Lao động cho biết bằng cách giảm chi phí lao động và tuân thủ, các sửa đổi của quy định này có thể mở rộng thị trường chăm sóc tại nhà và giúp những người yếu thế ở nhà lâu hơn.Judy Conti, giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ tại Dự án Luật Lao động Quốc gia, cho biết tổ chức của bà dự định sẽ nỗ lực hết sức để bác bỏ đề xuất này. Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà dễ bị thương khi nâng người bệnh, và "trước những quy định đó (năm 2013), nhân viên chăm sóc tại nhà thường làm việc 50, 60 giờ và thậm chí có thể nhiều hơn mỗi tuần mà không được trả lương làm thêm giờ", Conti nói.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận hôm thứ Ba rằng lực lượng của họ đã tiến vào trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Deir al-Balah hôm qua và bắt giữ một số cá nhân bị tình nghi khủng bố. "Hôm qua, quân đội IDF đã phát hiện các phát súng nhắm vào họ ở khu vực Deir al-Balah và đã đáp trả về phía khu vực phát ra tiếng súng", quân đội Israel viết trên Telegram, đáp lại những tuyên bố trước đó của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.IDF nhắc lại rằng trước vụ tấn công, họ đã đưa ra cảnh báo sơ tán và nhấn mạnh rằng họ "liên tục và nhất quán" trong việc liên lạc với các tổ chức quốc tế hoạt động trong khu vực, "tạo điều kiện cho việc sơ tán an toàn cho nhân viên của họ. Quân đội đã bắt giữ một số cá nhân bị tình nghi liên quan đến khủng bố. Sau khi thẩm vấn tại hiện trường, phần lớn đã được thả và di tản khỏi khu vực theo sự phối hợp của các tổ chức quốc tế", IDF tuyên bố và cho biết thêm rằng "các nghi phạm được đối xử theo luật pháp quốc tế".⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 15 người, bao gồm bốn trẻ em, đã chết vì nạn đói và suy dinh dưỡng ở Gaza, trong bối cảnh lệnh phong tỏa Dải Gaza của Israel đang đẩy nơi này vào cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng ngày càng nghiêm trọng. Philippe Lazzarini (Giám đốc UNRWA, cứu trợ LHQ cho Palestine) cho biết các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác ở Gaza đang "ngất xỉu vì đói và kiệt sức".Lực lượng Israel đã bắn chết ít nhất 43 người Palestine, bao gồm 10 người tới các xe tìm kiếm viện trợ, trong các cuộc tấn công trên khắp Gaza kể từ rạng sáng thứ Ba, một ngày sau khi xe tăng tiến vào các khu vực phía nam và phía đông của Deir el-Balah lần đầu tiên.Các ngoại trưởng của 25 quốc gia và một ủy viên Liên minh Châu Âu đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, cho rằng nỗi thống khổ ở Gaza đã "lên đến mức độ mới".Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 59.029 người chết và 142.135 người bị thương. Ước tính có 1.139 người thiệt mạng tại Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.⦿ ---- Giữa những đợt cắt giảm ngân sách bừa bãi của Chính quyền Trump khiến hàng nghìn nhân viên chính phủ mất việc, hủy bỏ các chương trình ăn trưa tại trường cho trẻ em nghèo và cắt giảm ngân sách cho các nghiên cứu quan trọng về ung thư, người nộp thuế Hoa Kỳ đã phải chi trả cho việc thuê xe và phòng khách sạn khi hai con trai lớn của tổng thống theo đuổi các thỏa thuận kinh doanh tư nhân ở Trung Đông.Dữ liệu mua sắm liên bang được The Independent xem xét cho thấy Cơ quan Mật vụ đã chi hơn 40.000 đô la, với các đặc vụ tháp tùng Don Jr. và Eric Trump đến Qatar và Saudi Arabia vào mùa xuân này, do công quỹ Hoa Kỳ. Một giao dịch, khoản thanh toán 13.984 đô la do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Riyadh sắp xếp và được Cục Các vấn đề Cận Đông của Bộ Ngoại giao tài trợ, mô tả khoản chi này như sau: “ERIC TRUMP Protective USSS Visit – 4 rental vehicles.” (Chuyến Eric Trump thăm có mật vụ bảo vệ - 4 xe thuê".Kế hoạch được lập vào ngày 20 tháng 4 và được phê duyệt vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, cùng ngày Tổng thống Trump đến vương quốc này. Tuy nhiên, theo các báo cáo, Eric, 41 tuổi, không phải là thành viên của phái đoàn chính thức.Một giao dịch thứ hai, với giá 26.813,24 đô la, được Bộ Ngoại giao sắp xếp và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Doha tài trợ, bao gồm một phòng cho Donald Trump Jr., 47 tuổi, tại The Ned, một khách sạn 5 sao và câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên, tọa lạc trong tòa nhà trước đây thuộc Bộ Nội vụ Qatar.“Chuyến thăm của Trump Jr. – 25 tháng 5 – Đội X”, bản chi tiêu ghi rõ, được lập vào ngày 11 tháng 5 và được phê duyệt vào ngày 18 tháng 5 năm 2025, gần một tuần sau khi tổng thống đến Qatar.Trang web của khách sạn giới thiệu: “Hãy mong đợi nội thất tiện nghi, các chi tiết cổ điển và tất cả những tiện nghi thiết yếu cho một ngôi nhà xa nhà thoải mái”. “Du khách được sử dụng Ned’s Club Spa và Phòng tập thể dục trong suốt thời gian lưu trú. Chúng tôi có thể sắp xếp dịch vụ đưa đón sân bay bằng xe BMW 7 Series theo yêu cầu.”Tổng chi phí ăn ở và đi lại nội địa cho hai con trai trưởng thành của Trump tiêu tốn của người dân đóng thuế ít nhất 40.797,24 đô la, một con số chưa bao gồm vé máy bay, lương nhân viên, bữa ăn và các khoản chi tiêu đáng kể khác.Một phát ngôn viên của Mật vụ hôm thứ Hai nói với tờ The Independent: "Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ người được bảo vệ nào đi bất cứ đâu trên thế giới, kể cả các chuyến đi nước ngoài. Đối với những chuyến đi nước ngoài này, chúng tôi có nhân viên tại hiện trường trước khi người được bảo vệ đến đó, vì vậy chúng tôi có thể có mặt tại hiện trường trước vài ngày, làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng."Theo người phát ngôn của Mật vụ, bản thân các hợp đồng, chẳng hạn như phòng khách sạn và xe thuê cần thiết cho Don Jr. và Eric, được các đại sứ quán Hoa Kỳ tại các quốc gia đến ký kết thay mặt Mật vụ.Ông nói rằng các thành viên gia đình Trump “là những người được chúng tôi bảo vệ, chúng tôi bảo vệ họ, bất kể họ đi đâu. Khi bạn là người được bảo vệ, bạn sẽ được bảo vệ 24/7 ở bất kỳ đâu trên thế giới. Bất kể loại hình chuyến đi nào, họ đều được bảo vệ.”Tổ chức Trump Organization, trên danh nghĩa do Don Jr. và Eric điều hành trong thời gian cha họ phục vụ nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, gần đây đã hợp tác với một công ty bất động sản Qatar – được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư quốc gia của nước này – để xây dựng một khu nghỉ dưỡng sân golf sang trọng mang thương hiệu Trump tại tiểu vương quốc này.Thỏa thuận công bố hai tuần trước khi Trump công du đến Qatar, nơi sau đó đã “tặng” cho tổng thống một chiếc Boeing 747 trị giá 400 triệu đô la để ông sử dụng riêng. Gia đình Trump cũng đang phát triển hai dự án bất động sản mới tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, cũng như một tòa tháp Trump Tower sẽ được xây dựng tại Jeddah."Kết hợp sự thanh lịch của bờ biển với sự tinh tế của đô thị, Trump Tower Jeddah mang đến một phong cách sống không gì sánh bằng", thông cáo báo chí ngày 30 tháng 4 của Trump Organization cho biết. "Từ những căn hộ sang trọng đến các tiện nghi đẳng cấp thế giới và dịch vụ cá nhân hóa, mọi chi tiết đều phản ánh tiêu chuẩn xuất sắc đặc trưng của Trump."⦿ ---- Câu thần chú cho Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2026? James Carville viết rằng Đảng Dân chủ của ông "đang trong tình trạng hỗn loạn" và bên bờ vực của một "cuộc nội chiến văn minh" cần thiết. Trong bài luận trên tờ New York Times, ông viết rằng đảng cần một vị cứu tinh—nhưng sẽ không có vị cứu tinh nào như vậy xuất hiện cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Cho đến lúc đó, Đảng Dân chủ nên đoàn kết để giành được càng nhiều ghế càng tốt, mở đường cho những thay đổi thực sự dưới thời tổng thống năm 2028, ông viết. Để hỗ trợ cho vấn đề này, Carville gợi ý một câu thần chú bốn chữ mà ông cho rằng mọi ứng cử viên Đảng Dân chủ nên sử dụng: "Yêu cầu xóa sổ." Tức là, đòi gỡ bỏ Luât bự và đẹp của Trump.Đề cập đến "Dự luật Bự và Đẹp" của Tổng thống Trump, mà Carville gọi là "một cục thịt chó to khổng lồ, bốc khói nghi ngút, đáng khinh bỉ đối với đại đa số người dân." Ông viết rằng Đảng Dân chủ đang nắm lợi thế sau khi Trump và Cộng Hòa thông qua đạo luật kia, mà đạo luật đó sẽ cắt giảm Medicaid, tăng thâm hụt ngân sách, và tăng chi tiêu quân sự sẽ dẫn đến "những cuộc chiến tranh không hồi kết".Người đàn ông nổi tiếng với câu thần chú chính trị súc tích "Vấn đề là kinh tế, đồ ngốc ạ" lập luận rằng "chúng ta yêu cầu xóa sổ đạo luật [bự và đẹp]" chính là con đường mới để tiến về phía trước. "Chúng ta chưa bao giờ có một thông điệp đối lập nào đơn giản và thống nhất hơn thế."⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã góp phần tạo ra "trò lừa bịp Nga, Nga, Nga". Ông cáo buộc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống Joe Biden và những người khác tham gia vào cái mà ông mô tả là "tội ác của thế kỷ".Trump chỉ ra "bằng chứng không thể chối cãi" và cảnh báo đây là "mối đe dọa lớn" đối với đất nước. Thuật ngữ này ám chỉ tuyên bố của Trump rằng các cuộc điều tra về cáo buộc liên hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông là do động cơ chính trị.⦿ ---- Một cuộc xem xét các vụ kiện chống lại chính quyền Trump cho thấy tổng thống và những người được ông bổ nhiệm đã không tuân thủ phán quyết của thẩm phán trong 1/3 số vụ kiện. Và các thẩm phán đã chậm trễ trong việc hành động khi lệnh của họ bị thách thức, khiến chính quyền vẫn tiếp tục không tuân thủ. Một phân tích của Washington Post đã xem xét 337 vụ kiện và phát hiện ra rằng phán quyết đã chống lại chính quyền trong 165 vụ kiện. Trong 57/165 vụ kiện có phán quyết thực chất, chiếm gần 35%, chính quyền Trump đã bị cáo buộc thách thức hoặc cản trở sự giám sát của tòa án.Ngoài ra, các nguyên đơn cho biết các luật sư của Bộ Tư pháp và các cơ quan mà họ đại diện đang phớt lờ các phán quyết, cung cấp cho tòa án thông tin sai lệch, không giao nộp bằng chứng, âm thầm lách luật và viện cớ để tiếp tục làm những gì tòa án đã chặn. Các chuyên gia pháp lý cho biết hành vi như vậy là chưa từng có tiền lệ và là mối đe dọa đối với hệ thống pháp luật; chính quyền Trump đã đổ lỗi cho các thẩm phán "cánh tả".Chánh án Tòa án Liên bang Hoa Kỳ James Boasberg, người cho rằng các quan chức chính quyền đã hành động "cố tình phớt lờ" lệnh của ông về việc hủy bỏ các chuyến bay trục xuất đến El Salvador, đã chuyển sang ban hành các biện pháp trừng phạt—và một tòa kháng án đã chặn nỗ lực đó.Một chiến lược đã được nêu bật vào tháng 1, khi Văn phòng Quản lý và Ngân sách ban hành một bản ghi nhớ đóng băng tất cả các khoản tài trợ và khoản vay liên bang. Sau khi phe đối lập giành được lệnh cấm, Nhà Trắng đã hủy bỏ bản ghi nhớ nhưng vẫn duy trì lệnh đóng băng. Một giáo sư luật tại Đại học Georgetown cho biết những động thái như vậy đã được sử dụng trong các trường hợp khác, chiến lược này đã được sử dụng trong việc sa thải nhân viên của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng."Họ đưa ra một chỉ thị bị phản đối," David Super nói. "Sau đó, họ làm điều tương tự như chỉ thị được đặt ra nhưng lại nói rằng nó dựa trên một cơ sở pháp lý khác." Trong số những người nhận thấy điều này có Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor, người đã viết trong một ý kiến bất đồng rằng khi tòa án cho phép việc không tuân thủ, "điều đó càng làm xói mòn sự tôn trọng đối với tòa án và pháp quyền."⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã phán quyết chính quyền Trump vi phạm luật liên bang khi gỡ bỏ một trang web công khai hiển thị cách phân bổ ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời ra lệnh khôi phục lại trang web này. Thẩm phán Liên bang Emmet Sullivan đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu trực tuyến do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) giám sát đã vi phạm luật do Quốc hội thông qua, theo đó OMB phải công khai các quyết định phân bổ ngân sách trong vòng hai ngày làm việc."Việc Quốc hội yêu cầu Cơ quan Hành pháp thông báo cho công chúng về cách thức phân bổ ngân sách của công chúng không hề vi hiến. Do đó, các bị cáo được yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật!" Sullivan viết trong bản ý kiến dài 60 trang của mình. Thẩm phán đã ra lệnh cho chính quyền khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, ông đã tạm dừng lệnh của mình cho đến sáng thứ Năm, để chính quyền có thể quyết định liệu có nên xin cứu trợ khẩn cấp từ tòa kháng án hay không.Phán quyết như trên của Thẩm phán là đứng về phía Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW) và Tổ chức Bảo vệ Nền dân chủ (Protected Democracy), những tổ chức đã đệ đơn kiện chính quyền và kiện về việc gỡ bỏ công cụ theo dõi vào tháng 4."Khi Bị đơn xóa Cơ sở dữ liệu Phân bổ Công khai, họ đã tước đoạt của CREW và Tổ chức Bảo vệ Nền dân chủ thông tin mà họ có quyền được tiếp cận theo luật định, và thông tin mà họ dựa vào để giám sát nguồn tài trợ của chính phủ, ứng phó với các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra và đảm bảo tính minh bạch cho công chúng", Sullivan viết.⦿ ---- Nhà Trắng đang cấm phóng viên của tờ The Wall Street Journal tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du sắp tới tới Scotland vì bài báo của tờ báo này về mối quan hệ bị cáo buộc của tổng thống với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án."The Wall Street Journal hay bất kỳ hãng tin tức nào khác đều không được bảo đảm quyền tiếp cận đặc biệt để đưa tin về Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, trên chuyên cơ Không lực Một và tại không gian làm việc riêng của ông ấy", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai với tờ The Hill. "Mười ba hãng tin đa dạng sẽ tham gia vào đoàn báo chí để đưa tin về chuyến đi của Tổng thống tới Scotland. Do hành vi giả mạo và phỉ báng của tờ The Wall Street Journal, họ sẽ không nằm trong số mười ba hãng tin được mời tham gia."Lệnh cấm này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trump đệ đơn kiện tờ báo này với cáo buộc phỉ báng sau khi tờ báo này đăng tải một bài viết chi tiết về bức thư được cho là Trump gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông. Trump đã phủ nhận việc viết bức thư với hình vẽ tục trên thư này.⦿ ---- Hạ viện sẽ không bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi công bố một số tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein trước kỳ nghỉ tháng Tám, theo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) tuyên bố hôm thứ Hai, bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của nội bộ Đảng Cộng hòa về cách chính quyền Trump dìm thông tin về Epstein.Tin tức này được đưa ra sau khi Ủy ban Nội quy Hạ viện thông qua dự luật này vào tuần trước, và khi Hạ viện chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ tháng Tám kéo dài vài tuần vào thứ Năm. Khi được hỏi liệu Hạ viện có bỏ phiếu thông qua nghị quyết này trước khi rời Washington hay không, Johnson trả lời các phóng viên: "Không".Chủ tịch Hạ viện cho biết ông muốn dành thời gian để chính quyền hành động về vấn đề này trước khi tiến hành hành động tại Quốc hội. Tuần trước, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu công khai biên bản của bồi thẩm đoàn trong vụ án Epstein. Trump đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề, kêu gọi Đảng Cộng hòa bỏ qua vấn đề này.Thông báo của Johnson được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Nội quy Hạ viện đưa ra một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi công bố một số thông tin liên quan đến vụ án liên quan đến Epstein, một tội phạm tình dục trẻ em bị kết án. Nghị quyết này đặc biệt chỉ đạo Bondi công khai “tất cả các tài liệu, thông tin liên lạc và siêu dữ liệu đáng tin cậy” liên quan đến các cuộc điều tra về Epstein và Ghislaine Maxwell, người bị kết án buôn bán tình dục, nhưng cho phép bà được miễn trừ.Hội đồng đã đưa ra nghị quyết này sau khi các nhà lập pháp Cộng hòa trong ủy ban bỏ phiếu bác bỏ một biện pháp tương tự vào đầu tuần do đảng Dân chủ khởi xướng. Những người Cộng hòa trong ủy ban đã bị phe MAGA chỉ trích sau khi phản đối biện pháp này, dẫn đến cuộc bỏ phiếu về luật do đảng Cộng hòa soạn thảo vào tuần trước.⦿ ---- Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) hôm thứ Hai tuyên bố rằng dự luật khổng lồ mới được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sẽ làm tăng thâm hụt liên bang thêm 3,4 nghìn tỷ đô la và khiến thêm 10 triệu người Mỹ không có bảo hiểm trong thập niên tới.Theo CBO, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thâm hụt là việc Đảng Cộng hòa gia hạn vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế năm 2017 của Trump, điều này sẽ khiến ngân sách liên bang giảm 4,5 nghìn tỷ đô la. Mặc dù dự luật này cắt giảm chi tiêu 1,1 nghìn tỷ đô la, chủ yếu thông qua việc cắt giảm Medicaid, nhưng khoản tiết kiệm này lại bị bù đắp bởi các khoản lỗ thuế.Tác động đến phạm vi bảo hiểm y tế thấp hơn một chút so với dự đoán trước đó là 11,8 triệu người không có bảo hiểm. CBO cho rằng việc sửa đổi này một phần là do dự luật cuối cùng đã loại bỏ một điều khoản vốn sẽ loại trừ người nhập cư không có giấy tờ khỏi các chương trình bảo hiểm công, một động thái dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu người.⦿ ---- Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard đã công bố việc công bố 230.000 tài liệu liên quan đến vụ ám sát Martin Luther King Jr. vào thứ Hai. Các hồ sơ, hiện đã được công khai, bao gồm các bản ghi nhớ nội bộ của FBI, các đánh giá chính, và những tuyên bố từ bạn tù cũ của James Earl Ray về một âm mưu có thể xảy ra."Hôm nay, sau gần 60 năm nghi vấn xung quanh vụ ám sát Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., chúng tôi công bố 230.000 hồ sơ ám sát MLK, hiện có thể truy cập tại http://archives.gov/mlk", Gabbard viết trong một bài đăng trên X.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng tỷ lệ tội phạm bắt đầu gia tăng tại các thành phố của Mỹ kể từ khi áp dụng "bảo lãnh không dùng tiền mặt", và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hệ thống này. "Những tên tội phạm TỆ HẠI NHẤT đang tràn ngập đường phố và gây nguy hiểm cho cả những nhân viên thực thi pháp luật tuyệt vời của chúng ta. Đây là một thảm họa hoàn toàn và phải chấm dứt NGAY LẬP TỨC", ông Trump phát biểu trong một bài đăng trên Truth Social.

Bảo lãnh không dùng tiền mặt (Cashless bail, còn gọi là non-monetary bail) là một hệ thống cho phép bị cáo được tại ngoại mà không cần phải trả tiền bảo lãnh. Bị cáo có thể được tại ngoại dựa trên sự cam kết của chính họ, hoặc lời hứa sẽ ra hầu tòa, hoặc họ có thể bị buộc phải trả tiền trong trường hợp họ không ra hầu tòa.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã ngăn chặn chính quyền Trump cắt giảm ngân sách cho Planned Parenthood như một phần của luật cắt giảm thuế và y tế mới của Đảng Cộng hòa. Thẩm phán Liên bang Indira Talwani tại Boston đã chấp thuận yêu cầu của Planned Parenthood về lệnh cấm tạm thời trong khi vụ kiện đang được tiến hành.

Hai tuần trước, Planned Parenthood đã kiện về một điều khoản trong luật mới, theo đó cấm các khoản thanh toán Medicaid của tiểu bang trong một năm đối với các tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc sức khỏe cũng cung cấp dịch vụ phá thai và nhận được hơn 800.000 đô la ngân sách liên bang vào năm 2023.

Phán quyết của Talwani vẫn cho phép chính quyền thực thi điều khoản này đối với các nhà cung cấp khác, và luật không đề cập đến tên Planned Parenthood. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết họ bao gồm gần như toàn bộ các tổ chức bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, ít nhất một tổ chức khác cũng cho biết họ sẽ bị ảnh hưởng. Maine Family Planning, mạng lưới các phòng khám sức khỏe sinh sản lớn nhất của tiểu bang, đã đệ đơn kiện riêng vào tuần trước nhằm tìm cách khôi phục ngân sách Medicaid. Vụ kiện lập luận rằng các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã hạ ngưỡng tài trợ xuống còn 800.000 đô la một cách rõ ràng để nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ khác ngoài Planned Parenthood.

Tiền thuế của người dân đã bị cấm chi trả cho hầu hết các ca phá thai. Thay vào đó, luật mới cắt giảm khoản hoàn trả cho các dịch vụ y tế khác do Planned Parenthood và các trung tâm y tế khác cung cấp, chẳng hạn như tầm soát ung thư và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

⦿ ---- New York: Cảnh sát đang điều tra vụ phá hoại văn phòng vận động tranh cử của Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, xảy ra vào sáng sớm thứ Hai. Nằm ở Bronx tại Quảng trường Westchester, sơn đỏ đã bị bắn tung tóe lên cổng trước của tòa nhà, che mất bức ảnh khuôn mặt của AOC. Một tấm biển có dòng chữ "AOC TÀI TRỢ CHO TỘI DIỆT CHỦNG Ở GAZA" cũng được dán ở phía trước tòa nhà.

"Chúng tôi thấy rất nhiều thứ này, chúng tôi sẽ xem xét lại camera của chúng tôi và cả camera của tòa nhà nữa", Oliver Hidalgo, quản lý chiến dịch tranh cử của Ocasio-Cortez, cho biết với Eyewitness News. "Chúng tôi đã liên lạc với chủ nhà và mọi người và chúng tôi đã có rất nhiều người đã liên hệ, những người tình nguyện muốn giúp đỡ và dọn dẹp, vì vậy họ sẽ làm điều đó. Tôi vừa mới đến đây, vì vậy tôi không biết có điều gì khác ngoài điều này không, nhưng ưu tiên số một là bảo đảm mọi người an toàn."

Một nhóm hoạt động chống Israel có tên Boogie Down Liberation Front đã nhận trách nhiệm về vụ phá hoại theo bài đăng trên X của Ashoka Jegroo. Ocasio-Cortez vẫn chưa công khai bình luận về vụ phá hoại này.

⦿ ---- Nicole Mitchell, Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota, dự định từ chức vào đầu tháng 8 sau khi bị kết án về hai tội danh trộm cắp nghiêm trọng. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã thông báo quyết định của mình thông qua các luật sư, chọn đơn từ chức muộn nhất là ngày 4 tháng 8, theo MPR News. Đội ngũ pháp lý của bà giải thích rằng động thái này giúp bà có thời gian hoàn thành các dự án lập pháp, đảm bảo quá trình chuyển giao nhân sự diễn ra suôn sẻ hơn và duy trì bảo hiểm y tế của gia đình thêm một tháng nữa. Mitchell, 51 tuổi, đã bị kết tội vào thứ Sáu về tội trộm cắp cấp độ một và tàng trữ dụng cụ trộm cắp, theo AP đưa tin. Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào tháng 9.

Bản án của Mitchell bắt nguồn từ một vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 2024 tại nhà của mẹ kế xa cách bà ở Detroit Lakes, nơi cảnh sát tìm thấy bà trong tầng hầm sau một cuộc gọi 911 về một vụ đột nhập. TNS/TB Mitchell, nguyên là nhà khí tượng học phát thanh và là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, sẽ rời đi khi nhiệm kỳ đầu tiên của bà còn hơn một năm. Bà đại diện cho Woodbury, một vùng ngoại ô của St. Paul. Sự ra đi của bà khiến Thượng viện Minnesota rơi vào thế bế tắc 33-33, mở đường cho một cuộc bầu cử đặc biệt quan trọng khác - cuộc bầu cử thứ ba của Thượng viện trong năm nay.

Vào tháng 1, một đảng viên Dân chủ đã được bầu để thay thế cựu Lãnh đạo Đa số Thượng viện Kari Dziedzic, một đảng viên Dân chủ đã qua đời vì ung thư vào tháng 12. Vào tháng 4, một đảng viên Cộng hòa đã được bầu để thay thế Thượng nghị sĩ bang Cộng hòa Justin Eichorn, người đã từ chức sau khi bị bắt trong một vụ án liên quan đến mại dâm vị thành niên. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Erin Murphy, một đảng viên Dân chủ, cho biết sau phán quyết rằng việc từ chức của Mitchell là cần thiết. Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mark Johnson, một đảng viên Cộng hòa, đã chỉ trích mốc thời gian này, nói rằng Mitchell "đã bị kết án hai trọng tội; bà ấy không được phép thông báo trước cho Thượng viện hai tuần."

⦿ ---- Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thu hồi khoảng 5 triệu hồ bơi nổi trên mặt đất do nguy cơ đuối nước tiềm ẩn sau cái chết của 9 trẻ em trong vòng 15 năm. Thu hồi này ảnh hưởng đến các hồ bơi có chiều cao từ 48 inch (1.22 mét) trở lên sử dụng dây đai nén. Những dây đai này quấn quanh hồ bơi ở bên ngoài các trụ đỡ và có thể tạo ra chỗ bám, cho phép trẻ em tiếp cận hồ bơi ngay cả khi thang bị tháo ra và bị chết đuối.

.

Theo thông cáo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, các mẫu sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm bể bơi nổi 48 inch trở lên thuộc các thương hiệu Bestway, Coleman, Intex và Polygroup. Các sản phẩm này đã được bán tại nhiều nhà bán lẻ, bao gồm Walmart, Target, Sears, Lowe's, Kmart, Toys "R" Us, Sam's Club, The Home Depot, Big Lots, Costco và BJ's, cũng như bán trực tuyến trên các trang web Amazon.com, Wayfair.com và Bestway USA, Intex, Funsicle và Summer Waves. Các bể bơi bị thu hồi có giá dao động từ khoảng 400 đến hơn 1.000 đô la.

Người tiêu dùng nên liên hệ ngay với Bestway, Intex và Polygroup để yêu cầu bộ dụng cụ sửa chữa miễn phí. Trong thời gian chờ đợi, người tiêu dùng nên đảm bảo trẻ em không được phép vào bể bơi mà không có người giám sát hoặc xả hết nước trong bể cho đến khi việc sửa chữa được hoàn tất.

⦿ ---- Thuyền trưởng một tàu câu cá thể thao ở San Diego có thể đã say rượu khi đâm vào tàu hàng không mẫu hạm USS Midway, các nhà chức trách cho biết. Tàu sân bay dài 304 mét, đã ngừng hoạt động cách đây nhiều thập niên và hiện được sử dụng làm bảo tàng, đã bị thiệt hại khoảng 100.000 đô la, theo NBC San Diego đưa tin.

.

.

.

⦿ ---- HỎI 1: Có tới 72% thanh thiếu niên dùng AI làm bạn đồng hành?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới của Common Sense Media, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ tập trung vào cuộc sống của trẻ em và gia đình, đã phát hiện ra rằng đại đa số thanh thiếu niên Hoa Kỳ (72%) đã thử sử dụng bạn đồng hành AI ít nhất một lần. "Bạn đồng hành" ở đây tập trung vào các chatbot AI được thiết kế để người dùng có những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân hơn, chứ không phải các trợ lý AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ làm bài tập về nhà, tạo hình ảnh hoặc trợ lý giọng nói chỉ trả lời câu hỏi. Chi tiết:

https://techcrunch.com/2025/07/21/72-of-u-s-teens-have-used-ai-companions-study-finds/

⦿ ---- HỎI 2: Uống rượu nhiều dễ chết: 31% số ca tử vong do đuối nước ở Hoa Kỳ liên quan đến nồng độ cồn trong máu từ 0,10% trở lên?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Uống quá nhiều rượu có thể gây tử vong trong cái nóng mùa hè. Và cứ 6 người Mỹ thì có 1 người nghiện rượu. Những rủi ro này rất đáng báo động: 31% số ca tử vong do đuối nước ở Hoa Kỳ liên quan đến nồng độ cồn trong máu từ 0,10% trở lên. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/20/summer-alcohol-drinks/8451753024192/

.