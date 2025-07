(3.7.2025) - Hạ Viện bầu xong vòng thủ tục, tỷ phiếu 219-213, bắt đầu tranh luận để bầu chung kết "Dự luật bự và đẹp" // Dự luật bự và đẹp sẽ xóa sổ bảo hiểm Medicaid của 11,8 triệu người lớn và trẻ em - Lúa mì Mỹ bị hủy đơn hàng 128.800 tấn, mắc kẹt tại các cảng và trong các nhà kho. Thế giới tẩy chay Trump, rủ nhau mua lúa mì giá rẻ từ Nga và Canada - Hàng Việt vào Mỹ sẽ có giá đắt hơn, và ngư

Chicago: Có 4 người đã chết do vết thương do súng bắn và 14 người khác đã phải nhập viện sau vụ xả súng ở Chicago, cảnh sát cho biết hôm thứ Năm.

(3.7.2025) - Hạ Viện bầu xong vòng thủ tục, tỷ phiếu 219-213, bắt đầu tranh luận để bầu chung kết "Dự luật bự và đẹp" // Dự luật bự và đẹp sẽ xóa sổ bảo hiểm Medicaid của 11,8 triệu người lớn và trẻ em

- Lúa mì Mỹ bị hủy đơn hàng 128.800 tấn, mắc kẹt tại các cảng và trong các nhà kho. Thế giới tẩy chay Trump, rủ nhau mua lúa mì giá rẻ từ Nga và Canada

- Hàng Việt vào Mỹ sẽ có giá đắt hơn, và người mua sẽ gánh chịu.

- Tô Lâm, Trump nói qua phone: hàng VN vào Mỹ bị thuế 20%, VN làm trung chuyển bị thuế 40%. Hàng Mỹ vào VN miễn thuế. Tô Lâm mời Trump thăm VN.

- Vietnam Airlines mua 50 chiếc 737 MAX của Boeing

- Cổ phiếu Nike và các công ty khác nhập cảng nhiều từ VN tăng giá sau khi Trump công bố thỏa thuận thương mại với VN

- Quận Cam: Santa Ana tạm lập quỹ cứu trợ 100.000 đô cứu trợ gia đình có di dân làm ăn lương thiện bị đặc vụ ICE bắt. Trại tù ICE ở California có 84% (=2.698 người bị giam) không phải tội phạm hay có sự đe dọa.

- Hãng tư cắt giảm 33.000 việc làm trong tháng 6, trong khi kinh tế gia dự kiến sẽ tăng 115.000 việc

- Trump có thể sẽ gian lận bầu cử giữa kỳ 2026: James Carville (cố vấn Dân Chủ) báo động

- Sau khi bị Trump dọa trục xuất, Elon Musk ca ngợi Trump có công giúp ngưng bắn ở Gaza

- Cựu TT Obama: 16 triệu người Mỹ có thể mất bảo hiểm sức khỏe nếu Hạ viện thông qua dự luật bự & đẹp của Trump

- Thủ đô DC: 1 thực tập sinh quốc hội 21 tuổi bị bắn chết

- Trump kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ chức ngay lập tức

- ACLU kiện chính quyền Trump, tố cáo đặc vụ ICE đeo mặt nạ đã nhắm vào người có làn da nâu, bắt không có lý do chính đáng

- Chicago: xả súng bên ngoài tiệc ra mắt album nhạc, 4 người chết, 14 người bị thương.

- Nga: Thiếu tướng Mikhail Gudkov (Tư lệnh phó Hải quân Nga) tử trận khi quân Ukraine tấn công vào Kursk

- Zelensky: ký thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái với công ty Swift Beat của Mỹ

- Ukraine: bắt 1 thiếu tá Không quân Ukraine làm gián điệp cho Nga

- Trump, Zelensky sẽ nói phone ngày mai vụ Mỹ ngưng cấp Ukraine vũ khí

- Gaza: Israel không kích, xả súng, giết 82 người Palestine, trong đó 38 người chờ xe cứu trợ.

- Nhiều Dân Biểu (trong đó có DB Derek Trần) lái xe tới thủ đô giữa giông bão để không bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu đối với Dự luật bự & xấu của Trump.

- DB Cộng Hòa Thomas Massie: có đủ phiếu của đảng Cộng hòa để chặn "Dự luật Bự và Đẹp" của Trump tại Hạ viện

- Thẩm phán Randolph Moss chận lệnh của Trump vì Trump không có "quyền đơn phương hạn chế quyền của người nước ngoài có mặt tại Mỹ để xin tị nạn".

- TNS Bernie Sanders: Paramount nộp 16 triệu đô cho Trump là "ngày đen tối đối với báo chí độc lập". TNS Elizabeth Warren đòi điều tra về vụ hối lộ Trump trắng trợn

- Trump giữ lại 7 tỷ đô đối với các trường tiểu bang, gồm 5 khoản: dạy nghề, dạy tiếng Anh, giáo dục di dân, bồi dưỡng học thuật, các chương trình trước và sau giờ học. Các hội giáo dục: dân nghèo bị phản bội.

- Ukraine: sẵn sàng mua hoặc thuê các hệ thống phòng không sau khi có tin Mỹ ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine.

- Israel: sẵn sàng ngừng bắn ở Gaza. Hamas: muốn kết thúc chiến tranh và Israel rút quân khỏi Gaza.

- NASA: Có thể có sự sống ở hành tinh TWA 7b, cách Trái đất 34 năm ánh sáng

- Tòa án Tối cao Wisconsin phán quyết rằng luật năm 1849 không hề cấm phá thai, mở ngỏ cho phá thai để cứu mẹ

- Microsoft sẽ sa thải 9.000 nhân viên

- Nhật Bản: Hơn 600 cư dân tại Quần đảo Tokara mất ngủ vì hơn 900 trận động đất trong 2 tuần qua.

- Cô Zara Lachlan, 21 tuổi, đạt nhiều kỷ lục: Chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương, vượt 4.366 dặm trong 97 ngày

- Pennsylvania: 1 ông lén lên chuyến bay của American Airlines làm chuyến bay bị hủy, phải bồi thường 59.143 đô

- Tennessee ra luật mới ngăn tệ nạn bắt nạt: kẻ bắt nạt ở tuổi teen sẽ bị tước quyền lái xe.

- Tesla Inc. tạm dừng sản xuất robot hình người Optimus để thiết kế lại

- Tesla bán xe trên toàn thế giới giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 nhưng cổ phiếu tăng gần 5%

- Texas: Edward “Ron” Acosta, người sáng lập chuỗi 23 tiệm ăn Las Palapas, bị cháu đâm chết

- Arizona: BS Dung T. Nguyen bị truy tố thêm 12 tội danh tấn công sex

- HỎI 1: Chế độ ăn thuần chay (vegan diet) làm giảm lượng axit trong chế độ ăn và thúc đẩy giảm cân? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều người gặp ác mộng sau khi ăn kem (ice cream) hoặc phô mai (cheese)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-3/7/2025) ⦿ ---- Hạ Viện đêm Thứ Tư bầu xong vòng thủ tục, một bước đưa dự luật bự và đẹp của Trump tới gần lằn mức thông qua. Có vẻ như Tổng thống Trump sẽ nhận được kế hoạch chính sách trong nước đồ sộ của mình trước thời hạn chót là ngày 4 tháng 7. Hạ viện đã mở đường bằng một cuộc bỏ phiếu thủ tục vào đêm thứ Tư, với việc thông qua cuối cùng sắp diễn ra, theo báo Washington Post.

.

Chỉ có một đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ chống lại việc thúc đẩy dự luật—DB Brian Fitzpatrick ôn hòa của Pennsylvania. Những người bảo thủ về tài chính của Nhóm Tự do Hạ viện, sau nhiều ngày chỉ trích dự luật là quá tốn kém, cuối cùng đã chọn đồng ý, theo Punchbowl News. Cuối cùng, hầu hết những người Cộng hòa có khả năng phản đối đều thay đổi quan điểm, cho phép dự luật này được thông qua với số phiếu sít sao 219-213, đưa dự luật này vào cuộc tranh luận tiếp theo và cuộc quyết đấu cuối cùng tại Hạ viện vào cuối ngày hôm nay, thứ năm.

.

Phàn nàn: Nhưng chính xác thì Johnson đã đi đến đó như thế nào? "Những người phản đối cho biết họ đã đảm bảo được các cam kết từ Nhà Trắng về nhiều chủ đề, đặc biệt là về cách thực hiện dự luật lớn", theo Politico. "Nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện mô tả nhiều giờ đàm phán giống như một phiên giải tỏa cho những người theo đường lối cứng rắn hơn".

.

Số liệu: Dự luật bao gồm khoảng 4,5 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm thuế, chủ yếu thông qua việc gia hạn các khoản cắt giảm được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nếu không sẽ hết hạn, theo AP. Để chi trả cho các khoản cắt giảm này, dự luật bao gồm 1,2 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm cho các chương trình Medicaid và tem phiếu thực phẩm. Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính rằng luật này sẽ làm tăng thêm 3,3 nghìn tỷ đô la vào khoản thâm hụt trong một thập niên và sẽ khiến gần 12 triệu người nữa không có bảo hiểm y tế.

.

⦿ ---- Dự luật bự và đẹp sẽ xóa sổ bảo hiểm Medicaid của cả chuc triệu người. Bản tin AP ghi rằng khoảng 11,8 triệu người lớn và trẻ em sẽ có nguy cơ mất bảo hiểm y tế nếu gói chính sách của đảng Cộng hòa trở thành luật. Những tổn thất sẽ không đến cùng một lúc. “Đạo luật bự và đẹp” của đảng Cộng hòa tạo ra những thay đổi sẽ làm giảm số lượng người đăng ký thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang như Medicaid và Obamacare trong hơn một thập niên để lấy ra gần 1 nghìn tỷ đô la từ Medicaid, Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: ObamaCare và Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (Children's Health Insurance Program).

.

Khoảng 78 triệu người lớn và trẻ em được đăng ký vào các chương trình của Medicaid trong khi 24 triệu người được đăng ký vào các thị trường của ACA. Medicaid là một liên doanh liên bang-tiểu bang do các tiểu bang quản lý. Chương trình này có tên gọi khác nhau ở một số tiểu bang, như Medi-Cal ở California, BadgerCare ở Wisconsin hoặc MassHealth ở Massachusetts.

.

Theo kế hoạch Cộng Hòa, các tiểu bang phải xác minh thu nhập của một người để kiểm tra điều kiện đủ của Medicaid sáu tháng một lần. Nhưng... Martha Santana-Chin, Tổng giám đốc điều hành của L.A. Care Health Plan, đơn vị cung cấp Medicaid cho hàng triệu người dân Los Angeles, cho biết những người vô gia cư hoặc tạm trú có thể bỏ lỡ các thông báo từ chính phủ yêu cầu điền giấy tờ thường xuyên hơn. Họ sẽ mất quyền bảo hiểm nếu không phản hồi. Santana-Chin cho biết "Kinh nghiệm sống của những cá nhân này không nhất thiết là điều cho phép họ thoải mái làm thủ tục giấy tờ rườm rà".

Ví dụ, khi Texas tăng mức kiểm tra điều kiện đủ thu nhập từ năm 2014 đến năm 2019, hàng nghìn trẻ em đã mất quyền bảo hiểm trong tiểu bang. Những người chỉ trích cũng chỉ trích việc kiểm tra thường xuyên vì tiểu bang này có tỷ lệ trẻ em không có bảo hiểm cao nhất cả nước vào thời điểm đó.

.

Các tiểu bang cũng sẽ được yêu cầu kiểm tra địa chỉ và hồ sơ tử vong của người đăng ký thường xuyên hơn. Những người đăng ký bảo hiểm thị trường của ACA cũng sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với thu nhập đã báo cáo của họ và phải đối mặt với các hình phạt nếu họ kiếm được nhiều hơn mức mong đợi khi đăng ký bảo hiểm. Họ cũng sẽ phải đợi chính phủ xác minh thông tin của mình trước khi được bảo hiểm. Đây sẽ là sự tương phản rõ rệt so với bảo hiểm cho công nhân dựa trên công ty sử dụng lao động, nơi mọi người được đăng ký lại hàng năm trừ khi họ chọn không tham gia.

.

Trong một số trường hợp, các tiểu bang sẽ được phép trì hoãn việc trẻ em đăng ký Chương trình bảo hiểm y tế trẻ em (CHIP). Họ sẽ được phép tạm thời chặn cha mẹ đăng ký cho con mình nếu họ chậm thanh toán phí bảo hiểm. Theo công ty nghiên cứu chính sách y tế KFF, phí bảo hiểm cho bảo hiểm trẻ em có thể lên tới 100 đô la một tháng ở một số tiểu bang. Các tiểu bang cũng sẽ có thể áp dụng thời gian chờ đối với trẻ em đang chuyển từ các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân sang Medicaid. Chính quyền Biden đã cấm các tiểu bang khóa không cho cha mẹ đăng ký cho con cái họ tham gia bảo hiểm do chậm thanh toán hoặc thời gian chờ khi chuyển từ bảo hiểm y tế tư nhân.

.

Bạn có phải là người nhập cư không? Việc được bảo hiểm có thể khó khăn hơn. Dự luật thu hẹp định nghĩa về những người đủ điều kiện hưởng Obamacare thấp hơn, hạn chế quyền tiếp cận của hàng nghìn người tị nạn và người xin tị nạn đến Hoa Kỳ mỗi năm.

.

Các tiểu bang cung cấp bảo hiểm Medicaid để bảo hiểm cho những người nhập cư có thể không ở đây hợp pháp cũng sẽ nhận được ít tiền hơn từ chính phủ liên bang. Một số tiểu bang cho phép người nhập cư đăng ký Medicaid, chỉ thanh toán bằng tiền thuế của tiểu bang. Nhưng dự luật đe dọa phạm vi bảo hiểm đó bằng cách giảm tỷ lệ mà chính phủ liên bang trả cho tất cả cư dân hợp pháp từ 90% xuống 80%.

.

Điều đó sẽ khiến một số tiểu bang hủy bỏ hoàn toàn chương trình dành cho người nhập cư thay vì mất nguồn tài trợ của liên bang. California đã tuyên bố đóng băng mọi khoản đăng ký mới cho Medi-Cal do tiểu bang tài trợ cho tất cả người nhập cư. Trong khi đó, Illinois đã dừng chương trình của mình trong tháng này.

.

Có sức khỏe tốt? Bạn sẽ phải làm việc, làm tình nguyện hoặc đi học. Hầu hết các khoản cắt bảo hiểm dự kiến ​​sẽ đến từ yêu cầu công việc được đề xuất của Cộng Hòa. Những người từ 19 đến 64 tuổi sẽ được yêu cầu làm việc, làm tình nguyện hoặc đi học 80 giờ mỗi tháng để đủ điều kiện tham gia Medicaid theo luật mới. Họ sẽ được miễn nếu họ bị khuyết tật, đang mang thai hoặc là cha mẹ của một đứa trẻ từ 14 tuổi trở xuống. Cuối cùng, một số người sẽ quyết định rằng họ không muốn làm việc và không cần bảo hiểm, Michael F. Cannon, giám đốc nghiên cứu chính sách y tế tại Viện nghiên cứu tự do Cato cho biết.

.

Cannon cho biết "Điều này có thể khuyến khích những người không coi trọng phạm vi bảo hiểm Medicaid không đăng ký. Và điều đó giúp chính phủ tiết kiệm tiền".

.

Hầu hết những người đăng ký Medicaid đã đi làm, đi học, bị khuyết tật hoặc là người chăm sóc, điều này sẽ miễn cho họ khỏi yêu cầu này. Chỉ có khoảng 8% người đăng ký báo cáo là không làm việc hoặc không thể tìm được việc làm.

.

Trong một số trường hợp, mọi người sẽ mất quyền được bảo hiểm ngay cả khi họ đang làm việc. Họ sẽ trở thành nạn nhân của các lỗi hành chính, các biểu mẫu bị bỏ sót hoặc gặp khó khăn trong việc tập hợp tất cả các tài liệu — như bằng chứng về việc làm và biểu mẫu thuế — để chứng minh với chính phủ rằng họ đang làm việc. Việc xác minh công việc sẽ đặc biệt khó khăn đối với những người không có quyền truy cập internet, máy tính hoặc điện thoại.

.

Đó là cách một số người mất quyền được bảo hiểm ở Arkansas, nơi đã cố gắng ban hành các yêu cầu về công việc vào năm 2018. Khoảng 18.000 người đã bị loại khỏi Medicaid trong vòng bảy tháng. Sau đó, một thẩm phán liên bang đã chặn yêu cầu này.

.

Đã đăng ký cả Medicare và Medicaid (Tại California, dân Việt thường gọi tắt là Medi-Medi)? Sẽ khó nộp đơn hơn. Hàng triệu người đủ điều kiện tham gia cả Medicare và Medicaid, thường là do khuyết tật.

.

Dự luật của Cộng Hòa sẽ bãi bỏ các yêu cầu về cách thức chính quyền Biden đơn giản hóa việc ghi danh cho những người này, bao gồm một quy tắc yêu cầu các tiểu bang tự động ghi danh mọi người vào phạm vi bảo hiểm nếu họ đủ điều kiện nhận thu nhập bổ sung do khuyết tật.

.

Jennifer Tolbert, giám đốc chính sách y tế tiểu bang tại KFF, cho biết: "Bằng cách hủy bỏ các quy tắc này và không còn yêu cầu các tiểu bang thực hiện một số biện pháp đơn giản hóa này, có khả năng một số người sẽ mất phạm vi bảo hiểm vì họ bị vướng vào gánh nặng giấy tờ này". (Ghi chú: Đối với gánh nặng giấy tờ, người gốc Việt (và thiểu số) sẽ gặp khó khăn hơn, vì phần lớn khiếu nại là qua điện thoại, và rất nhiều dân Việt không đủ tiếng Anh để khiếu nại qua điện thoại.)

.

⦿ ---- Hàng Việt vào Mỹ sẽ có giá đắt hơn, và người mua sẽ gánh chịu. Giày dép, đồ điện tử và quần áo chỉ là một số mặt hàng có thể đắt hơn theo thỏa thuận thương mại mà Tổng thống Donald Trump công bố với Việt Nam vào hôm thứ Tư. Trong ba tháng qua, hàng hóa được vận chuyển từ Việt Nam đến Hoa Kỳ đã bị đánh thuế ở mức tối thiểu là 10%, một sự hoãn lại so với mức thuế 46% có hiệu lực trong thời gian ngắn vào tháng 4 trước khi Trump tuyên bố tạm dừng.

.

Trump tuyên bố rằng sự chậm trễ này sẽ cho các quốc gia nhiều thời gian hơn để đàm phán các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Khi thời hạn tự áp đặt vào ngày 9 tháng 7 cho các thỏa thuận đang đến gần với rất ít thỏa thuận mới được đưa ra, Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế một lần nữa. Nhưng đây là điều đáng chú ý: Việc ký kết một thỏa thuận hoặc một khuôn khổ cho một thỏa thuận cũng không ngăn được thuế nhập cảng cao hơn.

.

Thỏa thuận mà Trump công bố qua mạng xã hội kêu gọi áp dụng mức thuế tối thiểu là 20% đối với hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ. Mức thuế này gấp đôi mức thuế mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang phải trả hiện nay. Đổi lại, Trump cho biết Việt Nam đã đồng ý mở cửa nền kinh tế để giao dịch với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc không đánh thuế hàng hóa của Hoa Kỳ.

.

Nhiều chi tiết vẫn chưa được biết, bao gồm cả việc liệu có bất kỳ thỏa thuận nào đã được hoàn tất hay chưa. Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam, Vietnam News, đã gọi thỏa thuận này vào thứ Tư là "một khuôn khổ".

.

"Rõ ràng đây không phải là tin tốt cho người tiêu dùng Mỹ", Clark Packard, một nghiên cứu viên chính sách thương mại tại Viện Cato thiên về chủ nghĩa tự do, cho biết. Việt Nam là nguồn hàng nước ngoài đứng thứ sáu được vận chuyển đến Hoa Kỳ, thứ hạng này đã tăng đều đặn trong vài năm qua khi lượng hàng từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ giảm. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trong số những mặt hàng mà Hoa Kỳ mua nhiều nhất từ ​​Việt Nam là đồ điện tử, quần áo, giày dép và đồ nội thất.

.

Điều đó làm tăng khả năng người Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan cao hơn. "Chắc chắn người tiêu dùng Mỹ cuối cùng sẽ phải gánh chịu gánh nặng ở đây", Packard nói với CNN. Thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa nhập cảng, khiến chúng trở nên đắt đỏ hơn khi mua. Các doanh nghiệp phải trả hóa đơn thuế quan ban đầu cho hàng hóa nhập cảng, nhưng họ thường chuyển một số chi phí đó cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá.

.

Nhưng nhiều doanh nghiệp sẽ chịu một phần hoặc toàn bộ chi phí thuế quan đó để tránh mất khách hàng. Và các doanh nghiệp thường tích trữ hàng tồn kho trước khi áp thuế, trì hoãn việc tăng chi phí cho chính họ và cho khách hàng. Tuy nhiên, cuối cùng, họ có thể hết lựa chọn để bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá cao hơn.

.

"Chính quyền luôn khẳng định rằng chi phí thuế quan sẽ do các nhà xuất cảng nước ngoài chịu, những người phụ thuộc vào nền kinh tế Hoa Kỳ, thị trường tiêu dùng lớn nhất và tốt nhất thế giới", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết trong một tuyên bố với CNN. Desai cho biết các số liệu lạm phát gần đây, vẫn chưa cho thấy mức tăng giá rộng rãi ngay cả khi thuế quan đối với hầu hết mọi mặt hàng nhập cảng của Hoa Kỳ đã tăng kể từ tháng 4, là bằng chứng cho điều đó.

.

Thuế quan của Trump nhằm mục đích "cân bằng sân chơi cho các ngành công nghiệp và người lao động Hoa Kỳ", Desai cho biết. Nói cách khác, bằng cách tăng chi phí cho hàng hóa sản xuất ở nước ngoài, Trump hy vọng sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước hơn. Tuy nhiên, có thể mất vài năm để các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Trong thời gian đó, họ có thể bị mắc kẹt khi nhập cảng sản phẩm từ những nơi như Việt Nam.

.

Caleb Petitt, cộng sự nghiên cứu tại Viện Độc lập, một nhóm nghiên cứu có khuynh hướng tự do, đã phản đối ý tưởng rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng lợi từ thuế quan vì nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các thành phần được sản xuất ở nước ngoài, cũng như hàng tỷ đô la giá trị hàng hóa thành phẩm. "Những mức thuế quan này sẽ không giúp ích cho ngành công nghiệp Mỹ và sẽ gây gánh nặng cho người tiêu dùng Mỹ với chi phí cao hơn và sự không chắc chắn về thị trường", ông nói.

.

⦿ ---- Quận Cam: Gia đình cư dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc đột kích di dân của đặc vụ ICE tại trung tâm Quận Cam – nơi người Mỹ gốc Latinh chiếm phần lớn trong thành phố trú ẩn duy nhất của quận – được lên kế hoạch nhận một số viện trợ từ Thành phố Santa Ana.

.

Đây là một quỹ cứu trợ suýt thất bại vì các thành viên hội đồng thành phố đã dành hơn một giờ để tranh luận về việc rút tiền từ đâu – xem xét các địa điểm như 36 vị trí cảnh sát được tài trợ, các sự kiện của thành phố, quỹ tùy ý của các thành viên hội đồng, quỹ dự trữ của thành phố hoặc ngân sách đi lại của hội đồng. Quỹ dự trữ của thành phố thậm chí còn được sử dụng, với việc Ủy viên hội đồng David Penaloza công khai hỏi về việc sử dụng một số quỹ dự trữ trị giá 74 triệu đô la của thành phố để tài trợ cho chương trình viện trợ trị giá 1 triệu đô la.

.

Luật sư thành phố Sonia Carvalho cho biết hội đồng sẽ cần tổ chức một loạt cuộc bỏ phiếu trước khi có thể động đến quỹ dự phòng. Cuối cùng, các thành viên hội đồng thành phố đã bỏ phiếu nhất trí tại cuộc họp hôm thứ Ba để bắt đầu một quỹ hỗ trợ tài chính tạm thời trị giá 100.000 đô la bằng số tiền được trích từ 10% ngân sách sự kiện của thành phố để giúp đỡ các gia đình nhập cư bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng rõ rệt các cuộc truy quét của ICE ở Santa Ana.

.

"Việc cắt giảm 10%, mặc dù sẽ không tài trợ cho khoản này với số tiền đầy đủ mà một số đồng nghiệp của tôi mong muốn, sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu một chương trình", Nghị viên Thai Viet Phan, người đã đưa ra động thái thành công tại cuộc họp hôm thứ Ba để sử dụng 10% ngân sách sự kiện của thành phố, cho biết.

.

Hội đồng cũng chỉ đạo nhân viên quay lại trong vòng ba tháng với báo cáo tiến độ về quỹ và thảo luận về các nguồn tài trợ khả thi khác. Các thành viên hội đồng cũng đã bỏ phiếu nhất trí yêu cầu ICE cung cấp thông tin về những người bị bắt trong các cuộc đột kích và những người bị đưa đến đâu. Họ cũng đã thông qua một nghị quyết kêu gọi phái đoàn Quốc hội của Quận Cam thúc đẩy việc di dời ICE và Vệ binh Quốc gia khỏi Santa Ana.

.

Tổng thống Donald Trump và các quản lý cấp cao của ông đã nhiều lần nói rằng các cuộc đột kích của ICE tập trung vào việc trục xuất những tên tội phạm bạo lực - điều mà nhiều cư dân và nhà tổ chức cộng đồng nói Trump đã nói dối, chỉ ra làn sóng người bị bắt gần đây khi đang làm việc.

.

Một đánh giá của Voice of OC về dữ liệu trung tâm giam giữ ICE tại California cho thấy phần lớn trong số 3.199 người bị giam giữ không được các viên chức di trú liên bang phân loại là mối đe dọa. Khoảng 84% trong số những người đó – 2.698 người bị giam giữ – được phân loại là “Mức độ đe dọa ICE không có”.

.

Một số viên chức được bầu của Đảng Cộng hòa cũng đã nhận thấy xu hướng này. Một nhóm gồm sáu nhà lập pháp tiểu bang của Đảng Cộng hòa cho biết cách tiếp cận truy quét của ICE và các nhân viên Hải quan và Biên phòng đang gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương. Trong một lá thư ngày 27 tháng 6 từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Suzette Martinez Valladares gửi cho Trump, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã thúc giục ông tập trung nỗ lực trục xuất vào tội phạm.

Lá thư cũng được ký bởi các Dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Laurie Davies và Diane Dixon – một phần của phái đoàn Cộng hòa của Quận Cam. “Thật không may, các cuộc đột kích gần đây của ICE vào nơi làm việc tại các trang trại, công trường xây dựng, nhà hàng và khách sạn đã dẫn đến những hậu quả không mong muốn, gây tổn hại đến cộng đồng mà chúng tôi đại diện và các doanh nghiệp sử dụng lao động của chúng tôi”, bức thư viết. “Chúng tôi trân trọng yêu cầu ngài tập trung trục xuất tội phạm và ủng hộ các chính sách nhập cư và thị thực hợp pháp sẽ xây dựng nền kinh tế vững mạnh, bảo vệ biên giới và bảo vệ cộng đồng của chúng ta”.

.

⦿ ---- Bị thuế quan trả đũa? Bị toàn cầu tẩy chay? Lúa mì Hoa Kỳ hiện đang trải qua một sự thụt lùi toàn cầu phi thường: lần đầu tiên sau nhiều thập niên, các đơn hàng xuất càng bị hủy đã vượt qua doanh số bán hàng mới lên tới 128.800 tấn. Một số người mua quốc tế lớn nhất hiện đang đột nhiên từ bỏ hợp đồng, khiến lúa mì Hoa Kỳ bị mắc kẹt tại các cảng và trong các nhà kho.

.

Tình hình này không chỉ là vấn đề thương mại tạm thời; mà là sự thay đổi lớn đang lan rộng khắp toàn bộ nông nghiệp. Hậu quả dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nông dân Hoa Kỳ mà còn đến chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, giá cả và các mối quan hệ thương mại. Tại sao điều này lại xảy ra? Vâng, một loạt các yếu tố phức tạp đằng sau làn sóng các đơn hàng lúa mì Hoa Kỳ bị hủy. Nguồn cung dồi dào, giá rẻ hơn từ các quốc gia như Nga và Canada đang làm giảm giá của Hoa Kỳ, khiến lúa mì Hoa Kỳ kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.

.

Trên hết, các tiêu chuẩn về thuốc trừ sâu và chất lượng nghiêm ngặt hơn ở các khu vực như Châu Âu và Châu Á, cùng với căng thẳng thương mại đang diễn ra và thuế quan trả đũa, đã khiến lúa mì từ Hoa Kỳ kém hấp dẫn hơn và thậm chí không tuân thủ đối với các thị trường toàn cầu quan trọng. Tất cả những áp lực về thị trường và quy định này kết hợp lại đang gây áp lực lớn lên các nhà xuất càng Hoa Kỳ từ nhiều hướng.

.

Nhiều nhà xuất càng đang gặp khó khăn khi người mua ở các quốc gia như Philippines, Nam Hàn và Mexico hủy hợp đồng, từ chối các lô hàng và tìm kiếm các nhà cung cấp khác. Theo The Rio Times, trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2025, số đơn hàng bị hủy đã vượt quá doanh số bán mới là 128.800 tấn, đây là sự thay đổi đáng kể so với các mô hình thương mại thông thường.

.

Những đơn hàng bị hủy này xuất phát từ nhiều vấn đề như chậm trễ giao hàng, biến động giá và vi phạm dư lượng hóa chất. Vì lý do này, lúa mì Hoa Kỳ đang bị gạt ra ngoài lề và các nhà xuất càng đang khẩn cấp cố gắng tìm kiếm thị trường mới hoặc đàm phán lại các thỏa thuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

.

Bây giờ, khi lúa mì từ Hoa Kỳ đang bị từ chối, các quốc gia như Canada và Nga đang vào cuộc để lấp đầy khoảng trống. Người mua quốc tế hiện đang chuyển sang các quốc gia này để tìm nguồn ngũ cốc đáng tin cậy hơn và rẻ hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn đang thay đổi. Xuất càng lúa mì của Canada hiện đang tăng vọt trong khi lúa mì của Nga vẫn tiếp tục thống trị thị trường, làm xói mòn dần thị phần và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong hoạt động thương mại lúa mì toàn cầu.

.

⦿ ---- Một thực tập sinh quốc hội 21 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Washington, DC, vào đêm Thứ Hai. Cảnh sát cho biết Eric Tarpinian-Jachym, một thực tập sinh của Dân biểu Ron Estes của Kansas, đã bị bắn gần Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington ở phía tây bắc DC ngay sau 10:28 tối, tờ Washington Post đưa tin. Các nhà chức trách cho biết Tarpinian-Jachym không phải là mục tiêu dự định; nhiều nghi phạm đã ra khỏi xe và nổ súng vào một nhóm người. Hai người khác—một phụ nữ và một cậu bé 16 tuổi—cũng bị trúng đạn nhưng vẫn sống sót.

.

Tarpinian-Jachym được phát hiện bất tỉnh tại hiện trường và đã qua đời tại bệnh viện vào Thứ Ba, NBC News đưa tin. "Tôi sẽ nhớ tấm lòng nhân hậu của anh ấy và cách anh ấy luôn chào đón bất kỳ ai bước vào văn phòng của chúng tôi bằng nụ cười vui vẻ", Estes cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi biết ơn Eric vì những đóng góp của anh ấy cho Quận 4 của Kansas và đất nước". Nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cầu nguyện và xin sự riêng tư cho gia đình. Cảnh sát tin rằng vụ nổ súng bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp giữa các nhóm đối thủ và Tarpinian-Jachym là người chứng kiến. Cảnh sát cho biết xe của nghi phạm đã được thu hồi, nhưng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

.

Các nhà điều tra tin rằng có một số tay súng tham gia và đã treo giải thưởng 25.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án. Tarpinian-Jachym, sinh viên năm cuối tại Đại học Massachusetts Amherst, chuyên ngành tài chính và chuyên ngành phụ là khoa học chính trị. Anh lớn lên ở Granby, Massachusetts. "Anh ấy chỉ thực sự muốn tạo ra sự thay đổi tích cực, và đó là lý do tại sao anh ấy đến Đồi Capitol để thực tập", người bạn Phillip Petersen của anh ấy nói với WUSA9. "Eric Jachym là một trong số ít người tốt bụng, tốt bụng, trung thực, đạo đức, đáng tin cậy ở Washington, DC" và anh ấy "muốn tạo ra sự khác biệt", Petersen nói.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump một lần nữa kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ chức, lần này nói rằng Powell nên "từ chức ngay lập tức". Yêu cầu được đưa ra hôm thứ Tư trên mạng xã hội, đánh dấu sự hung hăng leo thang sau những gợi ý trước đó của Trump rằng Powell nên rời khỏi vị trí này, tờ New York Times đưa tin. Trump đã nhiều lần chỉ trích Powell vì không cắt giảm lãi suất, tuyên bố rằng điều này khiến Hoa Kỳ mất một "khoản tiền lớn". Lời chỉ trích mới nhất của Trump đối với Powell, người mà chính ông đã bổ nhiệm vào năm 2017, cũng lặp lại lời kêu gọi điều tra chủ tịch Fed, theo tờ The Hill đưa tin.

.

Trump đã chia sẻ một bài đăng của Bill Pulte, người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, người đã cáo buộc Powell thiên vị chính trị và đánh lừa Quốc hội về chi phí cải tạo theo kế hoạch tại trụ sở của Fed. Pulte kêu gọi điều tra Powell, ám chỉ đến việc Powell phủ nhận các báo cáo của giới truyền thông về việc nâng cấp sang trọng trong dự án. Trọng tâm của tranh chấp là lập trường của Powell rằng Fed có thể đủ khả năng chờ đợi trước khi hạ lãi suất. Powell đã lập luận rằng nền kinh tế vẫn mạnh, nhưng rủi ro lạm phát - một phần do chính Trump đề xuất áp thuế quan - có nghĩa là cần phải kiên nhẫn. Tại một hội thảo gần đây, Powell cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể khả thi mà không cần các chính sách thuế quan đó.

.

Áp lực của Trump đối với Powell không thực sự đáng ngạc nhiên. Trong tuần qua, Trump đã gọi Powell là "con la bướng bỉnh" và gửi cho ông một ghi chú viết tay thúc giục cắt giảm lãi suất. Trump trước đây đã đề xuất cách chức Powell trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 5 năm 2026, nhưng Tòa án Tối cao đã chỉ ra rằng ông Trump không có lựa chọn đó. Nghĩa là, Trump không có quyền cách chức Powell. Tuy nhiên, MAGA có thể dựng ra một vụ điều tra rồi đẩy đi.

.

⦿ ---- Một vụ kiện đã được đệ trình chống lại chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc các đặc vụ đeo mặt nạ đã nhắm mục tiêu vào "những cá nhân có làn da nâu" ở Nam California, bắt giữ họ mà không có lý do chính đáng và giam giữ họ trong điều kiện "giống như ngục tối" trong nỗ lực trục xuất họ.

.

Khiếu nại được đệ trình tại Quận Trung tâm California vào thứ Tư, nhằm ngăn chặn "mô hình và hành vi liên tục vi phạm Hiến pháp và luật liên bang" của chính quyền. Vụ kiện nhằm ngăn chặn "các hoạt động nhập cư bừa bãi tràn ngập các góc phố, trạm xe buýt, bãi đậu xe, khu vực nông nghiệp, góc làm việc theo ngày và những nơi khác..."

.

"Kể từ ngày 6 tháng 6, những tên côn đồ đeo mặt nạ hung hãn đã tràn vào Los Angeles, khủng bố cộng đồng người da nâu của chúng ta và xé nát Hiến pháp trong quá trình đó", Mohammad Tajsar, luật sư của ACLU Nam California đại diện cho nguyên đơn, cho biết trong một tuyên bố.

"Bất kể tình trạng hay màu da của họ, mọi người đều được đảm bảo các quyền theo Hiến pháp để bảo vệ họ khỏi các cuộc dừng xe bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ buộc Bộ Nội An DHS phải chịu trách nhiệm".

.

Phụ tá Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin trả lời ABC News trong một tuyên bố rằng những cáo buộc cho rằng lực lượng thực thi pháp luật nhắm vào các cá nhân vì màu da của họ là không đúng sự thật.

.

⦿ ---- Chicago: Có 4 người đã chết do vết thương do súng bắn và 14 người khác đã phải nhập viện sau vụ xả súng ở Chicago, cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, theo AP. Bốn người trong tình trạng nguy kịch, theo Chicago Sun-Times. Vụ xả súng xảy ra vào cuối ngày thứ Tư tại khu phố River North của Chicago. Một số hãng truyền thông cho biết vụ này xảy ra bên ngoài một nhà hàng và phòng chờ đã tổ chức tiệc ra mắt album cho một rapper, được xác định là Mello Buckzz.

.

Cảnh sát cho biết, có người đã nổ súng vào đám đông đang đứng bên ngoài và chiếc xe đã ngay lập tức lái đi. Cảnh sát cho biết không có ai bị bắt giữ. Các nạn nhân đã được đưa đến một số bệnh viện địa phương. Các nguồn tin nói với NBC Chicago rằng bạn trai và bạn thân của Mello Buckzz đã thiệt mạng. Một người đàn ông 25 tuổi bị bắn vào đầu và một người đàn ông và hai người phụ nữ bị bắn vào ngực đã được tuyên bố là đã tử vong, theo Sun-Times.

.

Bài báo mô tả những người bị thương nặng là "một người 31 tuổi bị bắn nhiều phát, một người 24 tuổi bị bắn vào lưng, một người 25 tuổi bị bắn vào chân và một người 21 tuổi bị bắn vào mặt". Cảnh sát cho biết 10 người khác, tuổi từ 24 đến 32, đều trong tình trạng tốt. Tờ Sun-Times lưu ý rằng Nhà hàng và Phòng chờ Artis, nơi xảy ra vụ nổ súng, "nằm ở cùng địa điểm với một quán bar mà thành phố đã đóng cửa hơn hai năm trước, sau khi một vụ nổ súng chết người xảy ra bên ngoài".

.

⦿ ---- Phó tư lệnh Hải quân Nga đã bị Ukraine giết chết tại khu vực Kursk của Nga, theo Oleg Kozhemyako, thống đốc khu vực Primorsky ở Viễn Đông của Nga, cho biết hôm thứ Năm. Thiếu tướng Mikhail Gudkov, Phó Tổng tư lệnh Hải quân Nga, người cũng chỉ huy một lữ đoàn chiến đấu ở Ukraine, đã bị giết tại khu vực biên giới của Nga, nơi chứng kiến ​​cuộc tấn công thành công của Ukraine vào năm ngoái.

.

Ông là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Nga bị giết kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine cách đây ba năm. Trước đó, Kozhemyako đã trao tặng Gudkov giải thưởng về lòng dũng cảm và cho biết hai người đã nói chuyện rất nhiều trong những năm qua trong một tuyên bố thông báo về cái chết. Ông mô tả Gudkov là một "chiến binh có ý chí mạnh mẽ" đã "hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một sĩ quan cùng với những người lính đồng đội". Kozhemyako không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoàn cảnh cái chết của Gudkov.

.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cái chết của Gudkov vào thứ năm, nói rằng ông đã tử trận trong trận chiến ở khu vực Kursk. Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine. Gudkov được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm phó tư lệnh Hải quân Nga phụ trách lực lượng ven biển và trên bộ vào tháng 3.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố vào hôm thứ năm một thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái với công ty Swift Beat của Mỹ, với mục tiêu sản xuất "hàng trăm nghìn máy bay không người lái chỉ trong năm nay".

.

Zelensky đã ký thỏa thuận trong chuyến thăm Đan Mạch hôm nay, thứ Năm, tuyên bố rằng nó sẽ có "tiềm năng tăng đáng kể quy mô sản xuất trong năm tới". Ông giải thích thêm rằng máy bay không người lái sẽ được sử dụng để chống lại máy bay không người lái và tên lửa của đối phương, để trinh sát cũng như các cuộc tấn công tầm xa. "Tất cả những thứ này sẽ được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều để giúp chúng ta đạt được các mục tiêu quốc phòng của mình", ông viết trên X.

.

Swift Beat Holdings được thành lập bởi cựu CEO của Google Eric Schmidt vào năm ngoái và sau đó được cho là đã đổi tên thành White Stork. Công ty được cho là sử dụng công nghệ AI để sản xuất máy bay không người lái tấn công.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ nói chuyện qua điện thoại vào ngày mai, thứ Sáu, và thảo luận về việc Washington bất ngờ tạm dừng cung cấp vũ khí cho Kiev, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm.

.

Quyết định của Pentagon ngừng cung cấp một số hệ thống vũ khí tiên tiến cho Kiev, bao gồm đạn dược và tên lửa, đã khiến Ukraine triệu tập đặc phái viên Hoa Kỳ, lo ngại động thái này sẽ gây nguy hiểm cho quốc phòng của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

.

Hơn nữa, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Zelensky sẽ nhấn mạnh chủ đề về khả năng bán vũ khí mới của Hoa Kỳ. Cuộc gặp gần đây nhất của Trump với người đồng cấp Ukraine diễn ra trong Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào tháng trước.

.

⦿ ---- Ít nhất 82 người Palestine đã chết trong các trận Israel không kích và xả súng vào ban đêm ở Dải Gaza, trong đó có 38 người thiệt mạng khi đang cố gắng nhận viện trợ nhân đạo, Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành đã báo cáo vào thứ năm. Theo báo cáo, năm người đã thiệt mạng tại các địa điểm liên quan đến tổ chức Hoa Kỳ do Israel hậu thuẫn, Quỹ Nhân đạo Gaza, và 33 người khác đã thiệt mạng ở các địa điểm khác tại Gaza trong khi chờ xe cứu trợ.

.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Shin Bet đã tiết lộ hôm thứ Tư rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công ở Khan Younis, nơi họ cho biết đã giết chết hai điệp viên Hamas.

.

⦿ ---- Ukraine: Tại khu vực Lviv, các sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt một thiếu tá của Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, thực ra là một điệp viên của cơ quan đặc nhiệm Nga. Ông bị buộc tội phản quốc, theo báo cáo của cơ quan báo chí SBU. Theo cuộc điều tra, thiếu tá này được người Nga tuyển dụng thông qua vợ cũ của ông, người làm việc cho FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) tại Melitopol nơi tạm thời bị chiếm đóng.

.

Nhiệm vụ chính của thiếu tá là thu thập thông tin về hàng không quân sự Ukraine. Cụ thể, người Nga đã cố gắng lấy tọa độ của các sân bay hoạt động, trung tâm hậu cần và trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu của Lực lượng Vũ trang. Các hoạt động phá hoại của điệp viên này được điều phối bởi Alexander Belodedov, một sĩ quan chuyên nghiệp của bộ phận tác chiến đặc biệt Alpha thuộc FSB.

.

"Trong trường hợp họ (người Nga) có được thông tin địa lý có liên quan, những kẻ chiếm đóng hy vọng sẽ phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công họ", tuyên bố nêu rõ. SBU lưu ý rằng họ đã phát hiện ra kẻ phản bội kịp thời, ghi lại các cuộc tiếp xúc của hắn với đại diện FSB và tiến hành một loạt các biện pháp để bảo vệ các địa điểm được tiết lộ.

.

⦿ ---- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ song phương và các thỏa thuận thuế chung giữa hai quốc gia, theo báo cáo hôm thứ Tư của hãng thông tấn nhà nước Vietnam News Agency (VNA).Các quan chức đã thảo luận về tin tức rằng Việt Nam sẽ trả mức thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam bán cho Hoa Kỳ và 40% đối với hàng trung chuyển, trong khi cho phép các sản phẩm của Hoa Kỳ được miễn thuế. Quan chức Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và xóa bỏ các rào cản đối với xuất cảng công nghệ cao sang Việt Nam. Tô Lâm cũng gửi lời mời Trump đến thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á này.Đầu năm nay, các nhà sản xuất cá da trơn (catfish), mận khô (prunes) và tủ bếp của Mỹ đã nói với chính phủ rằng ngành công nghiệp của họ đang phải vật lộn để đối phó với sự cạnh tranh từ Việt Nam, theo tờ NY Times đưa tin. Hiệp hội nông dân nuôi cá da trơn Hoa Kỳ cho biết: "Trong hơn hai thập kỷ, ngành cá da trơn trong nước đã bị tàn phá bởi các hoạt động kinh tế săn mồi của Việt Nam, gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho người lao động và cộng đồng Hoa Kỳ".⦿ ---- Vietnam Airlines sẽ mua 50 máy bay 737 MAX của Boeing được sản xuất vào năm 2023, với giá trị thỏa thuận là 8 tỷ đô la, theo báo cáo của Politico hôm thứ Tư. Thỏa thuận này có liên quan đến biên bản ghi nhớ hiện có giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc mua 2,9 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Mỹ, các phương tiện truyền thông đưa tin thêm. Hãng hàng không này đặt mục tiêu mua tới 100 máy bay thân hẹp mới trước năm 2035 để mở rộng đội bay và thay thế các máy bay cũ.⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng nhẹ vào thứ Tư và lập thêm một kỷ lục nữa. Chỉ số S&P 500 tăng 29,41 điểm, tương đương 0,5%, lên 6.227,42 và lập mức cao nhất mọi thời đại lần thứ ba trong bốn ngày. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 10,52 điểm, tương đương 0,1%, xuống 44.484,42. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 190,24 điểm, tương đương 0,9%, lên 20.393,13.Tesla tăng giá sau bản cập nhật mới nhất về lượng hàng giao, trong khi Nike và các công ty khác nhập cảng nhiều từ Việt Nam tăng giá sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với quốc gia này. Nike, công ty sản xuất khoảng một nửa số giày dép của mình tại Việt Nam, đã tăng 4,1%. Lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn vẫn ổn định trước báo cáo rất được mong đợi vào thứ Năm về sức mạnh của thị trường việc làm Hoa Kỳ.⦿ ---- Tình hình việc làm Hoa Kỳ lo ngại. Một báo cáo yếu đến kinh ngạc được công bố vào sáng thứ Tư đã làm dấy lên lo ngại. Dữ liệu từ ADP (công ty lo về sổ ) cho thấy các công ty tư Hoa Kỳ bên ngoài chính phủ đã cắt giảm 33.000 việc làm khỏi bảng lương của họ vào tháng trước, khi các nhà kinh tế dự kiến sẽ thấy mức tăng trưởng 115.000 việc làm. Một nỗi lo sợ là sự không chắc chắn xung quanh thuế quan của Trump có thể khiến các công ty tuyển dụng đóng băng việc tuyển dụng của họ.⦿ ---- Viễn ảnh Trump gian lận bầu cử giữa kỳ 2026: James Carville (cố vấn Dân Chủ) ám chỉ rằng tổng thống có thể hủy bỏ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong một âm mưu nhằm ngăn đảng Dân chủ giành chiến thắng. Carville, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, đã nói với người dẫn chương trình Jim Acosta trên "The Jim Acosta Show" rằng ông vô cùng lo ngại về những gì Trump sẽ làm để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội."Ông có lo lắng [về] Donald Trump và Stephen Miller cùng một số người trong số những người này đang làm trò với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cách chúng ta tiến hành bầu cử ở đất nước này không?" Acosta hỏi.Ông tiếp tục: "Với những gì họ đang cố gắng thực hiện những ngày này, họ không muốn chịu trách nhiệm. Họ không muốn đảng Dân chủ nắm quyền ở Hạ viện và Thượng viện và có thể tổ chức các phiên điều trần và bắt đầu các thủ tục luận tội, v.v. Ý tôi là, ông lo lắng về điều đó James?"Câu trả lời của Carville rất có ý nghĩa. "Nói ngắn gọn thì có! Nói dài hơn thì rất dài." ông nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba. Năm tới, Trump sẽ phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình cho đến nay: liệu đảng Cộng hòa có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.Mặc dù cuộc bầu cử vẫn còn gần một năm rưỡi nữa mới diễn ra, nhưng tổng thống đang tập trung cao độ vào cuộc chiến giữ thế đa số của đảng Cộng hòa. Phóng viên tờ Politico Rachael Bade đã viết vào tháng 5 rằng Trump đã lộ ý giữ cho đảng Dân chủ tránh xa các cuộc bỏ phiếu của ủy ban và quyền triệu tập, và Trump thậm chí đã bắt đầu ủng hộ sớm với hy vọng trì hoãn các cuộc bầu sơ bộ có thể chuyển hướng nguồn lực khỏi các chiến dịch tranh cử tổng quát. Ông đang gây quỹ rất nhiều, kêu gọi tuyển dụng [ứng viên] và đã lên kế hoạch cho tương lai của Quốc hội MAGA."Tôi không đặt bất cứ điều gì ngoài ông Trump, không gì cả!" Carville nói. "Cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử, làm bất cứ điều gì ông ấy có thể. Ông ấy có thể nghĩ ra những điều như vậy mà chúng ta không thể vì chúng ta không quen nghĩ như vậy". Carville rất tin rằng Trump sẽ gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến nỗi ông ấy đã bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo.“Đúng vậy, thực sự đáng sợ,” Carville nói. “Thực sự đáng sợ.” Acosta nói thêm rằng tổng thống Trump đã từng cố gắng đánh cắp một cuộc bầu cử trước đây—trong cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1/2021 khi có tới 2.500 người xông vào Tòa nhà Quốc hội để cố gắng giữ Trump nắm quyền. Sau đó, Trump đã ân xá cho hơn 1.500 người ủng hộ MAGA bị buộc tội liên bang liên quan đến sự kiện này.⦿ ---- Sau khi Trump hù dọa sẽ xem xét trục xuất Elon Musk về Nam Phi, tỷ phú Musk dịu giọng. Sáng Thứ Tư ngày 2 tháng 7, Musk đã xuất hiện trên nền tảng X của mình, ca ngợi Trump khi đăng lại một bức ảnh từ tài khoản Truth Social của tổng thống, trong đó Trump đề cập đến việc nhóm của ông đã đạt được tiến triển với Israel để đảm bảo lệnh ngừng bắn trong 60 ngày ở Gaza. "Công lao thuộc về những người xứng đáng được ghi nhận", Musk viết. "Donald Trump đã giải quyết thành công một số cuộc xung đột nghiêm trọng trên khắp thế giới".Đáp lại, người dùng X suy đoán liệu những lời khen ngợi của Musk có phải xuất phát từ nỗi sợ bị trục xuất hay không. "Có vẻ như Elon sợ bị trục xuất", một người dùng bình luận.Một người hài hước gợi ý: "Anh bạn đang cố gắng hết sức để không bị trục xuất".Trước đó, bên cạnh hình ảnh Pinocchio, Musk đã chỉ trích gay gắt: "Bất kỳ ai vận động tranh cử với LỜI HỨA GIẢM CHI TIÊU, nhưng vẫn tiếp tục bỏ phiếu về việc tăng trần nợ LỚN NHẤT trong LỊCH SỬ sẽ thấy khuôn mặt của họ trên tấm áp phích này trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới. Rõ ràng là với mức chi tiêu điên rồ của dự luật này, dự luật này sẽ tăng trần nợ lên mức kỷ lục NĂM NGHÌN TỶ ĐÔ LA, chúng ta đang sống trong một đất nước độc đảng - ĐẢNG CON HEO! Đã đến lúc cần có một đảng chính trị mới thực sự quan tâm đến người dân." (Con heo là lo85i ích nhóm, nơi đây nói dự luật của Trump cắt thuế quá nhiều cho tỷ phú trong khi giảm chi giáo dục, và y tế đối với dân nghèo.)⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên trang X profile của mình vào thứ Tư và tuyên bố rằng 16 triệu người Mỹ có thể mất quyền được chăm sóc sức khỏe nếu Hạ viện thông qua dự luật cắt giảm nguồn tài trợ liên bang cho Medicaid. Obama cảnh báo rằng việc thông qua dự luật này sẽ "làm tăng chi phí và gây tổn hại cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động trong nhiều thế hệ tới". Obama kêu gọi người dân thúc giục đại diện của họ bỏ phiếu chống lại dự luật này.Các hạn chế đối với nguồn tài trợ liên bang cho chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid là nguồn xung đột chính xung quanh "dự luật lớn, đẹp" do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, vừa được Thượng viện thông qua.⦿ ---- Nhiều Dân Biểu (trong đó có DB Drek Trần) lái xe tới thủ đô giữa giông bão để không bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu đối với Dự luật bự & xấu của Trump. Với cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về dự luật thuế và chính sách toàn diện của Tổng thống Trump dự kiến diễn ra sớm nhất là vào hôm qua, thứ Tư, các nhà lập pháp đã vội vã trở lại Washington vào đêm thứ Ba khi những cơn giông bão cản trở giao thông hàng không tại thủ đô. Politico đưa tin, trích dẫn dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 200 chuyến bay đến Sân bay quốc gia Reagan đã bị hủy hoặc hoãn. Sân bay quốc tế Dulles và Sân bay quốc tế Baltimore-Washington cũng chứng kiến các chuyến bay bị hủy và hoãn, theo tờ Washington Examiner.Một số thành viên Hạ viện không còn lựa chọn nào khác ngoài "phải lái xe hàng giờ đồng hồ", theo tờ New York Times đưa tin. Dân Biểu đảng Cộng hòa Nancy Mace đã lái xe 8 giờ từ South Carolina cùng nhân viên của mình sau khi chuyến bay của bà bị hủy. "Tôi không muốn mạo hiểm", bà nói trong một buổi phát trực tiếp, trong đó bà mặc bộ đồ ngủ màu hồng trên một chiếc xe tải. Bà đã tận dụng cơ hội này để yêu cầu người xem yêu cầu bài hát và đề xuất đồ ăn trên đường đi."Không ngủ, không vấn đề gì", bà viết trên X sau khi đến Washington vào thứ Tư. Dân biểu Russell Fry, một đảng viên Cộng hòa South Carolina, cũng đã lên đường cho một chuyến đi dài, nói rằng "thời điểm này quá quan trọng để ngồi chờ ở sân bay". Nếu tất cả các thành viên đều có mặt, ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa chỉ có thể chấp nhận ba người vắng mặt trong nỗ lực thông qua dự luật đầy những chỉ trích từ cả hai phía.Những người theo Đảng Dân chủ lạc giữa các trận bão tuyết cũng tìm mọi cách có thể thuận tiện đến Washington, với Dân biểu Chris Deluzio đi chung xe với Dân biểu Derek Trân, người đã bị mắc kẹt tại một sân bay ở Pittsburgh, theo tờ NY Times. "Chúng ta cần phải ngăn chặn dự luật Cộng hòa bự và xấu xí này", Trần nói trong một video. Dân biểu Derek Tran hiện đã được chọn làm đồng lãnh đạo Lực lượng đặc nhiệm an ninh quốc gia của đảng Dân chủ tại quốc hội (co-lead congressional Democrats' National Security Task Force) vì là cựu chiến .Dân biểu Raja Krishnamoorthi đã tổ chức một hội nghị thị trấn ảo khi ông bắt đầu chuyến đi mà ông cho biết là 14 giờ lái xe từ vùng ngoại ô Chicago, theo Politico. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thừa nhận sự gián đoạn trong việc đi lại vào cuối ngày thứ Ba trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, nói rằng ông hy vọng việc bỏ phiếu cho dự luật sẽ bắt đầu vào thứ Tư "hoặc muộn nhất là thứ Năm".⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ từ Kentucky Thomas Massie tuyên bố có đủ số phiếu của đảng Cộng hòa để ngăn chặn "Dự luật Bự và Đẹp" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hạ viện Hoa Kỳ, theo phóng viên của NOTUS Reese Gorman đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn lời của Dân Biểu này.Theo báo cáo, Dân Biểu Cộng hòa "hăng hái" cho biết ông có "khối phiếu gồm 10" thành viên Cộng hòa sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật thuế của Thượng viện Hoa Kỳ. Massie trước đó đã bị tổng thống Hoa Kỳ chửi mắng, Trump gọi ông là "kẻ khoa trương ngây thơ" và "Dân Biểu hạng nhẹ".⦿ ---- Trump sẽ lại nổi giận: Thẩm phán liên bang Randolph Moss đã ra phán quyết vào hôm thứ Tư rằng lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế người di cư vượt biên giới xin tị nạn hoặc nộp đơn xin hoãn trục xuất trong nước sẽ bị chặn lại.Trong phán lệnh, thẩm phán tuyên bố rằng mặc dù ông thừa nhận "Ngành hành pháp phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc ngăn chặn và răn đe nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ và trong việc giải quyết tình trạng tồn đọng quá lớn các yêu cầu xin tị nạn của những người đã nhập cảnh vào nước này", nhưng tổng thống không có "quyền đơn phương hạn chế quyền của người nước ngoài có mặt tại Hoa Kỳ để xin tị nạn".Stephen Miller, một trong những cố vấn của Trump, đã chỉ trích quyết định này trên X. "Phương Tây sẽ không tồn tại nếu chủ quyền của chúng ta không được khôi phục", ông bình luận.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders đã chỉ trích Paramount Global vào thứ Tư vì đã đồng ý nộp tiền cho một vụ kiện tụng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, gọi đó là "ngày đen tối đối với báo chí độc lập"."Quyết định dàn xếp với Trump của Paramount sẽ chỉ khiến ông Trump tiếp tục tấn công vào giới truyền thông", Sanders viết trong một tuyên bố. "Ông ta đang làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta và đưa chúng ta đến với chủ nghĩa độc tài, và các tỷ phú đang giúp ông ta làm điều đó".Trump sẽ nhận được 16 triệu đô la từ công ty mẹ của Paramount, CBS, để giải quyết vụ kiện về cuộc phỏng vấn 60 Minutes với Kamala Harris, mà Trump tuyên bố đã làm hỏng chiến dịch của ông. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kêu gọi một cuộc điều tra về vụ dàn xếp ngoài tòa án, gọi đó là "hành vi hối lộ trắng trợn [cho ]".⦿ ---- Chính quyền Trump thông báo các trường tiểu bang và địa phương rằng họ sẽ giữ lại gần 7 tỷ đô la tiền tài trợ của liên bang vào hôm thứ Hai. Trong các thông điệp gửi tới các viên chức giáo dục tiểu bang vào thứ Hai, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết "vẫn chưa có quyết định nào liên quan đến việc nộp đơn và trao cho năm tới". Khoản tài trợ, đã được Quốc hội phân bổ và được Tổng thống Donald Trump phê duyệt vào tháng 3, dự kiến sẽ có vào thứ Ba, ngày 1 tháng 7.Các khoản tiền đang được đề cập bao gồm năm khoản tài trợ khác nhau, chủ yếu tài trợ cho các chương trình hè và sau giờ học phục vụ hàng triệu học sinh trên khắp cả nước. Trong số 6,8 tỷ đô la bị dừng lại, các chương trình bị ảnh hưởng bao gồm 375 triệu đô la cho giáo dục dành cho người di dân, 2,2 tỷ đô la cho phát triển chuyên môn, 890 triệu đô la cho các dịch vụ dành cho người học tiếng Anh, 1,3 tỷ đô la cho bồi dưỡng học thuật và 1,4 tỷ đô la cho các chương trình trước và sau giờ học.Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Becky Pringle gọi động thái chặn nguồn tài trợ là "gây sốc, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên". “Việc giữ lại hàng tỷ đô la tiền tài trợ giáo dục liên bang đã hứa mà học sinh cần—và các tiểu bang đã lên kế hoạch sử dụng để hỗ trợ trẻ em trong tiểu bang của họ—là sự phản bội tàn nhẫn đối với học sinh, đặc biệt là những học sinh phụ thuộc vào các dịch vụ hỗ trợ quan trọng”, Pringle cho biết.“Các trường học đang phải vật lộn với tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng, kiệt sức và lớp học thiếu nguồn lực, và giờ đây chính phủ liên bang lại tước đoạt nguồn lực của các trường công. Thật vô lý và vô lương tâm”.Tony Carrk, giám đốc điều hành của nhóm giám sát Accountable.US gọi việc đóng băng tài trợ là “sự phản bội hoàn toàn đối với các gia đình lao động”. “Việc đóng băng tài trợ giáo dục của Trump sẽ đóng cửa các chương trình sau giờ học, cướp đi nguồn lực của các lớp học và khiến những học sinh đang vật lộn với nhiều năm mất kiến thức bị thụt lùi xa hơn nữa”, Carrk cho biết. “Đây là sự phản bội hoàn toàn đối với các gia đình lao động, những người phụ thuộc vào quyền tiếp cận giáo dục công để có cơ hội công bằng đạt được giấc mơ Mỹ”. Trump đã công khai ý định thu hẹp vai trò của chính quyền liên bang trong giáo dục, bắt đầu bằng các kế hoạch giải thể hoàn toàn Bộ Giáo dục.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên X rằng Ukraine sẵn sàng mua hoặc thuê các hệ thống phòng không sau khi có tin Mỹ ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine. "Chúng tôi cần thêm máy bay đánh chặn và hệ thống. Chúng tôi cũng sẵn sàng mua hoặc thuê chúng. Chúng tôi cũng kêu gọi tăng cường đầu tư vào sản xuất quốc phòng của Ukraine, bao gồm máy bay không người lái đánh chặn và phòng không", Sybiga viết.Chính quyền Hoa Kỳ đã đình chỉ một số lô vũ khí nhất định được chuyển giao cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không, sau khi tiến hành xem xét chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác, trong khi đưa vũ khí sang Israel.⦿ ---- Hôm thứ Tư, Israel cho biết Tổng thống Trump đã đúng khi đồng ý với "các điều kiện cần thiết" cho lệnh ngừng bắn ở Gaza. "Chúng tôi đã đồng ý với các đề xuất của Đặc phái viên Witkoff", Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết khi phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Estonia. "Chúng tôi nghiêm túc trong mong muốn đạt được thỏa thuận về con tin và lệnh ngừng bắn". NBC News đưa tin Saar không đi sâu vào chi tiết của đề xuất nhưng cho biết "mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu các cuộc đàm phán gần nhất càng sớm càng tốt".Nhưng Reuters đưa tin rằng những phát biểu công khai đầu tiên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kể từ thông báo của Trump và phản ứng của Hamas "đã nhắc lại các lập trường đã tồn tại từ lâu, không đưa ra manh mối nào về việc liệu có thể đạt được thỏa thuận thỏa hiệp hay không và bằng cách nào".Cụ thể hơn: Hamas cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã nhận được đề xuất từ các nhà trung gian Qatar và Ai Cập và sẽ "tiến hành các cuộc tham vấn quốc gia". Họ nhắc lại rằng họ đang tìm cách chấm dứt chiến tranh và Israel rút quân khỏi Gaza.Netanyahu đưa ra lời đề nghị này: "Sẽ không còn Hamas. Sẽ không còn 'Hamastan'. Chúng tôi sẽ không quay lại vấn đề đó. Mọi chuyện đã kết thúc".Một điểm bế tắc dai dẳng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra là liệu chiến tranh có nên kết thúc như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào hay không. Đó là điều Hamas muốn, nhưng Israel đã tuyên bố rằng họ sẽ không đồng ý với một kết thúc như vậy trừ khi Hamas "đầu hàng, giải giáp và tự lưu vong", theo AP. Thực tế, nếu Hamas giải giáp và tự lưu vong thì sao lại bàn chuyện ngưng bắn.⦿ ---- Có thể có sự sống ngoài kia—ngoài kia, ngoài kia. Thứ tư tuần trước, NASA đã thông báo rằng Kính viễn vọng không gian James Webb của họ đã phát hiện ra "bằng chứng thuyết phục" về một hành tinh có khả năng sinh sống. Hành tinh này, TWA 7b, nằm trong một đĩa mảnh vỡ bao quanh ngôi sao lùn TWA7. Người ta ước tính nó lớn gấp 100 lần Trái đất, với nhiệt độ khoảng 120 độ F. Mặc dù điều đó có vẻ ấm áp, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các sinh vật sống có thể phát triển và sinh sản ở nhiệt độ lên tới 251 độ.Thật vậy, NASA đã gọi TWA 7b là một "hành tinh trẻ, lạnh, có khối lượng bằng Sao Thổ" trong thông cáo báo chí của mình. Hành tinh mới, cách Trái đất 34 năm ánh sáng, không phải là hành tinh có thể sinh sống đầu tiên mà NASA phát hiện ra—vệ tinh "thợ săn hành tinh" của tổ chức này đã phát hiện ra một ngoại hành tinh có thể sinh sống cách Trái đất 100 năm ánh sáng vào năm 2020—nhưng đây là hành tinh đầu tiên được tìm thấy bằng một kỹ thuật mới gọi là hình ảnh tương phản cao. Phương pháp này cho phép các nhà thiên văn học phát hiện ra các hành tinh mà nếu không sẽ bị ánh sáng phát ra từ ngôi sao chủ của chúng lấn át. Về việc liệu chúng ta có bao giờ đến thăm TWA 7b hay không, triển vọng có vẻ mờ nhạt: 34 năm ánh sáng tương đương với khoảng 199 nghìn tỷ dặm.⦿ ---- Tòa án Tối cao Wisconsin đã phán quyết rằng luật năm 1849 không hề cấm phá thai, chấm dứt nhiều năm bất định về tình trạng của thủ thuật này tại tiểu bang. Phán quyết này có nghĩa là phá thai có thể tiếp tục, sau một thời gian sau khi hồ sơ Roe vs. Wade bị bị Tòa Tối Cao Hoa Kỳ lật ngược khi các nhà cung cấp dịch vụ ngừng cung cấp dịch vụ vì lo ngại luật cũ có thể được thực thi.Cuộc chiến pháp lý bắt đầu vào năm 2022, khi Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ Josh Kaul phản đối luật năm 1849. Vào tháng 12/2023, một tòa án cấp dưới đã xác định rằng luật này thực sự nhắm vào tội giết thai nhi - hình sự hóa các cuộc tấn công vào con của phụ nữ mang thai mà không có sự đồng ý của cô ấy - chứ không phải phá thai. Điều này cho phép các nhà cung cấp tiếp tục phá thai, hiện được phép thực hiện đến 20 tuần hoặc muộn hơn nếu cần thiết vì sức khỏe của người mẹ, theo luật năm 1980, NPR đưa tin.Phán quyết của Tòa án Tối cao hôm thứ Tư với tỷ lệ 4-3, chia rẽ theo đường lối của các đảng, phát hiện ra rằng các luật gần đây hơn điều chỉnh phá thai đã thay thế hiệu quả luật thế kỷ 19. Ý kiến của đa số, mà AP ghi chú không có gì đáng ngạc nhiên, lưu ý rằng các quy định phá thai chi tiết được thông qua trong 50 năm qua được coi là thay thế cho lệnh cấm gần như hoàn toàn ban đầu. Trong quan điểm bất đồng, Thẩm phán bảo thủ Annette Ziegler đã viết rằng đa số "lựa chọn" luật phá thai nào để thực thi, gọi đó là sự vượt quá thẩm quyền.⦿ ---- Microsoft sẽ sa thải khoảng 9.000 nhân viên, theo một phát ngôn viên của công ty cho biết hôm thứ Tư, trong đợt sa thải lớn nhất kể từ năm 2023 khi 10.000 nhân viên đã bị sa thải. "Chúng tôi tiếp tục thực hiện những thay đổi về mặt tổ chức cần thiết để định vị tốt nhất cho công ty và các nhóm để thành công trong một thị trường năng động", một phát ngôn viên của Microsoft cho biết trong một tuyên bố, theo CNN.Tính đến tháng 7 năm ngoái, số lượng nhân viên của công ty là 228.000, nhưng thông báo hôm thứ Tư - kết hợp với việc cắt giảm khoảng 7.000 nhân viên vào tháng 5 này - dường như cho thấy lực lượng lao động ít hơn. Bloomberg đưa tin vào tháng trước, đợt sa thải sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến bộ phận bán hàng. Không rõ việc cắt giảm nhân sự có liên quan như thế nào đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, mặc dù công ty đã đầu tư mạnh vào AI.Giám đốc điều hành Satya Nadella đã nói với người đứng đầu Meta Mark Zuckerberg tại một hội nghị công nghệ vào tháng 4 rằng có tới 30 phần trăm mã của công ty được tạo ra bởi AI. Ở một nơi khác trong ngành công nghệ, CEO của Amazon Andy Jassy gần đây đã tuyên bố rằng AI sẽ đồng nghĩa với việc giảm lực lượng lao động của công ty, trong đó nhân viên phải học cách kết hợp AI để "hoàn thành nhiều việc hơn với các nhóm nhỏ hơn".⦿ ---- Nhật Bản: Hơn 600 cư dân tại Quần đảo Tokara của Nhật Bản, một quần đảo gồm 12 đảo với bảy đảo có người ở nằm giữa đất liền Nhật Bản và đảo Okinawa. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, chuỗi đảo này đã hứng chịu "nhiều trận động đất hơn cả số người sinh sống", theo tờ New York Times, tờ báo đưa tin về hàng trăm trận động đất có cường độ ít nhất là 1,5 theo thang cường độ địa chấn của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Một trận động đất vào thứ Tư thậm chí còn đạt mức 5,6, theo Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ. Các nhà khoa học không chắc chắn khi nào thì cơn rung lắc sẽ dừng lại.Số liệu: JMA cho biết họ đã ghi nhận 870 trận động đất kể từ ngày 21 tháng 6. NDTV đưa ra con số đó là hơn 900 trong hai tuần qua. Không rõ tại sao lại có sự gia tăng như vậy ở khu vực vốn đã dễ xảy ra động đất này—Nhật Bản chiếm gần 1/5 các trận động đất trên thế giới—nhưng tờ NY Times lưu ý rằng các trận động đất nhỏ thường xuất hiện khi một hòn đảo núi lửa mới hình thành, và chỉ hai năm trước, đó chính xác là những gì đã xảy ra gần Iwo Jima.Không ngủ: Người dân địa phương cho biết họ mất đi giấc ngủ quý giá. "Cảm giác như nó luôn rung chuyển", một cư dân nói với đài truyền hình MBC, qua NDTV. "Thật đáng sợ ngay cả khi ngủ thiếp đi". Một người khác cân nhắc việc di tản con cái của họ, nói thêm rằng, "Không rõ khi nào tất cả những điều này sẽ kết thúc".Cảnh báo: JMA cho biết cư dân của các đảo hiện không phải lo sợ sóng thần, nhưng cơ quan này đang cảnh báo về đá rơi và lở đất. Một hội đồng chính phủ vào tháng 1 cho biết có 75% khả năng hoặc cao hơn rằng một "trận động đất lớn" có khả năng giết chết gần 300.000 người sẽ xảy ra dọc theo rãnh Nankai ở Thái Bình Dương trong ba thập kỷ tới. Trong trường hợp xấu nhất, thiệt hại ước tính sẽ lên tới gần 2 nghìn tỷ đô la, theo hội đồng.⦿ ---- Thật sự là khó có gì khó hơn: Chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương, hay không ngủ trong thời gian dài hơn 90 phút khi thực hiện hành trình. Zara Lachlan đã làm được cả hai. Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận người phụ nữ Anh 21 tuổi này đã phá vỡ ba kỷ lục khi chèo thuyền 4.366 dặm (3.794 hải lý) qua Đại Tây Dương trong 97 ngày, 10 giờ và 20 phút.Cô khởi hành từ Lagos, Bồ Đào Nha, trên một chiếc thuyền dài 24 feet (7,3 mét) và kết thúc ở Cayenne, Guiana thuộc Pháp. Kỷ lục của cô:. Người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền qua Đại Tây Dương từ Châu Âu đến Nam Mỹ (từ đất liền đến đất liền).. Người trẻ tuổi nhất chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương từ Châu Âu đến Nam Mỹ.. Người trẻ tuổi nhất chèo thuyền một mình qua bất kỳ đại dương nào (nữ)."Tôi thực sự thích toàn bộ trải nghiệm này. Tôi nghĩ mình sẽ sợ hơn nhiều so với thực tế", cô nói với Kỷ lục Guinness thế giới. Mặc dù khởi đầu nghe có vẻ không mấy thú vị. Những cơn gió thuận lợi mà cô hy vọng ban đầu đã không xảy ra, khiến cô viết trong nhật ký rằng 35 trong số 39 ngày đầu tiên của cô là "hủy hoại tâm hồn".Cô nói rằng cô nhanh chóng nhận ra rằng hy vọng hoàn thành chuyến đi trong 60 ngày của cô là không thực tế. Guinness nói thêm rằng thuyền của cô bị lật vào khoảng ngày thứ 40, khiến cô không có âm nhạc, sách nói và podcast để giải trí và làm cô mất tập trung. "Tôi đã hoàn toàn im lặng trong hai tháng", cô nói. "Và vì tôi hoàn toàn im lặng, và vì tôi ngủ rất ít, nên tôi đã ảo giác, giống như, hầu như hàng ngày", ví dụ như nhìn thấy những con sóng lớn đập vào những chú ngựa xám. Mặc dù cô đã chèo thuyền trong 5 năm, nhưng cô chưa bao giờ làm như vậy trên biển. "[Trước chuyến đi của tôi] tôi chưa bao giờ thực sự ở gần sinh vật biển hay bất cứ thứ gì tương tự, vì vậy tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá nào ở đại dương trước khi tôi rời đi".Về chi tiết giấc ngủ đó, Lachlan cho biết cô chèo thuyền tối thiểu 17 giờ mỗi ngày và không bao giờ ngủ quá bốn giờ tổng cộng: một chu kỳ ngủ 90 phút và 20 phút chợp mắt. "Điều đó không hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng tôi còn trẻ và tôi biết rằng tôi có thể làm việc với lượng giấc ngủ đó", cô nói. Lachlan, người đã sử dụng chuyến đi để gây quỹ cho hai tổ chức từ thiện, Team Forces Foundation và Women in Sport, sẽ gia nhập Quân đội Anh vào tháng 9 với tư cách là sĩ quan kỹ thuật, theo BBC đưa tin.⦿ ---- Một người đàn ông Philadelphia đã lẻn lên chuyến bay của American Airlines vào tháng 6 năm 2024 đã bị ra lệnh phải trả 59.143 đô la tiền bồi thường vào hôm thứ Ba—một khoản tiền tương đương với số tiền hãng hàng không phải trả để hủy chuyến bay. Một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận phía Đông Pennsylvania, nêu rõ rằng Jonathan "Jon" Beaulieu, 32 tuổi, đã tiếp cận 1 nữ nhân viên bảo vệ tại lối ra Nhà ga C của Sân bay Quốc tế Philadelphia lúc 12:12 sáng ngày 26/6/2024.Cô được giao nhiệm vụ ngăn không cho mọi người vào và cho biết Beaulieu đã tuyên bố rằng anh ta đã để quên điện thoại ở sân bay và cần lấy lại, Business Insider đưa tin. Cô giải thích rằng điều đó là không thể và cho biết Beaulieu đã đặt một tờ 50 đô la lên bàn của cô để cố gắng thay đổi quyết định. Nhưng không được, và sau vài phút tranh cãi, cô cho biết Beaulieu đã đi vòng qua cô và vào "khu vực vô trùng". Cô đã gọi cảnh sát và đoạn phim giám sát cho thấy Beaulieu đã lên máy bay tại Cổng A-20.Khi cảnh sát đến cổng, cửa đã đóng và máy bay đã sẵn sàng khởi hành. Máy bay được đưa trở lại cổng, hành khách được đưa ra ngoài và Beaulieu bị bắt. "Do một hành khách không được kiểm tra đã lên máy bay, toàn bộ máy bay đã phải được khám xét, dẫn đến việc chuyến bay bị hủy", theo thông cáo. Ngoài việc bồi thường, Beaulieu còn bị kết án một năm quản chế.⦿ ---- Những kẻ bắt nạt tuổi teen ở Tennessee sẽ bị tước quyền lái xe. Theo luật mới của tiểu bang, những trẻ vị thành niên bị tòa án vị thành niên kết tội bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng sẽ bị tước giấy phép lái xe—hoặc khả năng lấy giấy phép—trong tối đa một năm. Những người phạm tội lần đầu có thể nộp đơn xin giấy phép bị hạn chế chặt chẽ cho phép họ lái xe đến trường, nơi làm việc hoặc nhà thờ. Luật được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng.Người bảo trợ cho dự luật, Dân biểu tiểu bang Lowell Russell, cho biết ông hy vọng nó sẽ giúp ngăn chặn "các sự kiện bi thảm". "Tôi nghĩ rằng vấn đề giấy phép lái xe sẽ rất quan trọng để thu hút sự chú ý của họ", ông nói. "Bắt nạt có thể gây ra tác hại lâu dài dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần sau này trong cuộc đời của một người. Hầu hết các hành vi bạo lực và tự tử đều được ghi nhận là kết quả của việc bị bắt nạt. Tôi chỉ đơn giản là chán ngán khi không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn tình trạng bắt nạt", Russell nói với CNN.Scott Payne, giám đốc tiếp cận cộng đồng tại Contact Care Line, một đường dây nóng về khủng hoảng và tự tử, nói với WVLT rằng luật này là bước khởi đầu tốt. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi tiểu bang đang hành động để cố gắng làm điều gì đó về nạn bắt nạt", Payne nói. "Tôi muốn thấy, trong tương lai, có động thái hướng tới việc làm việc với những kẻ bắt nạt. Bạn biết đấy, những kẻ bắt nạt không chỉ sinh ra; chúng không tự nhiên xuất hiện. Chúng là sản phẩm của môi trường. Vì vậy, chúng ta cần nói chuyện với chúng và tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng khiến chúng có hành vi như vậy".Mark Pienkowski, một luật sư luật gia đình tại Knoxville, nói với WBIR rằng các nhà lập pháp đang "đi đúng hướng" nhưng nên thêm một ngoại lệ để cho phép thanh thiếu niên lái xe đến các buổi tư vấn.⦿ ---- Tesla Inc. đã tạm dừng sản xuất robot hình người Optimus để thiết kế lại, tờ LatePost Auto của Trung Quốc đưa tin vào thứ Tư. Theo các nguồn tin, công ty sẽ tập trung vào việc thay đổi cả phần cứng và phần mềm, quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng hai tháng. Các nguồn tin cũng nêu chi tiết rằng Tesla đã dừng mua linh kiện cách đây khoảng hai tuần. Với những động thái mới nhất, các nguồn tin cho biết mục tiêu chế tạo 5.000 robot Optimus của CEO Tesla Elon Musk trong năm nay là rất khó xảy ra.⦿ ---- Tesla đã báo cáo doanh số bán hàng trên toàn thế giới giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 năm 2025—nhưng cổ phiếu của công ty đã tăng gần 5% vào thứ Tư vì các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm thậm chí còn lớn hơn. Tesla cho biết họ đã giao 384.122 xe trong quý, giảm gần 60.000 xe so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm kỷ lục đối với công ty, công ty đã báo cáo mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên, CNN đưa tin. Trước năm ngoái, nhà sản xuất xe này chỉ giảm trong quý vào năm 2020, khi đại dịch làm gián đoạn ngành.Các nhà phân tích cho biết doanh số bán hàng đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chính trị của Elon Musk—bao gồm vai trò của ông trong chính quyền Trump và các cuộc đụng độ gần đây của ông với tổng thống, theo báo cáo của Wall Street Journal. "Mặc dù tình hình vẫn còn bất ổn, chúng tôi tin rằng sự bất đồng này sẽ không giúp ích cho nhu cầu của Tesla nhưng có khả năng (tạm thời) gây mất lòng nhiều phía trong quang phổ chính trị", Morgan Stanley cho biết về sự bất đồng với Trump trong một lưu ý gửi cho các nhà đầu tư vào tháng 6.Một yếu tố khác, tờ New York Times đưa tin, là Musk "có vẻ thờ ơ với doanh số bán xe đang sụt giảm", thích tập trung vào việc phát triển công nghệ lái xe tự động thay vì các mẫu xe mới để cạnh tranh với các đối thủ. CNN đưa tin rằng khi số liệu cuối năm được công bố, Tesla có thể mất ngôi vương là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Nhà sản xuất xe Trung Quốc BYD cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã bán được 1 triệu xe trong nửa đầu năm 2025, so với khoảng 721.000 xe của Tesla.⦿ ---- Edward “Ron” Acosta, người sáng lập chuỗi nhà hàng Las Palapas ở San Antonio, đã bị đâm chết vào thứ Ba trong vụ việc mà cảnh sát cho biết là do chính cháu trai của ông gây ra. Acosta, 79 tuổi, được một người quản gia phát hiện đang chảy máu trong nhà riêng ở Phía Bắc San Antonio, người đã nhanh chóng gọi 911. Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là cháu trai của Acosta, David Ruiz, 39 tuổi.Theo lời khai của cảnh sát, Ruiz, sống ở California, đã được con trai của Acosta mời đến ở tại nhà của gia đình và đã nói chuyện với chú của mình qua điện thoại chỉ vài giờ trước đó. Mặc dù Ruiz đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó cảnh sát đã bắt giữ anh ta ở Quận Kimble, cách San Antonio khoảng hai giờ. Cha của Ruiz sau đó nói với San Antonio Express-News rằng con trai ông "vừa mới nổi cơn thịnh nộ".Acosta đã thành lập chuỗi nhà hàng Tex-Mex nổi tiếng, có 23 địa điểm trong và xung quanh San Antonio, vào năm 1981, nhưng sau đó đã nghỉ hưu và bán phần lớn cổ phần cho một trong những chủ sở hữu nhượng quyền của mình. Trong một tuyên bố sau khi ông qua đời, công ty đã viết, "Ron là một người đàn ông có đức tin sâu sắc, một tinh thần hào phóng và là một nhà lãnh đạo cộng đồng thực thụ. Sự ấm áp, tầm nhìn và đạo đức nghề nghiệp của ông đã để lại dấu ấn không thể phủ nhận tại San Antonio."⦿ ---- Arizona: Bác sĩ Dung T. Nguyen đã bị truy tố về nhiều tội danh lạm dụng tình dục và tấn công tình dục hồi tháng 5, bây giờ đã bị truy tố thêm 12 tội danh nữa vào tháng 6, theo các tài liệu của tòa án mà KGUN 9 có được. Các thám tử của Sở Cảnh sát Tucson (TPD) đã điều tra Nguyen sau khi nhiều nạn nhân nữ lên tiếng về các vụ việc bị cáo buộc tấn công tình dục xảy ra trong quá trình khám sức khỏe. Tất cả báo cáo đều được TPD điều tra kỹ lưỡng, theo thông cáo báo chí vào tháng 5.Sau khi các thám tử trình bày những phát hiện của mình lên Văn phòng Luật sư Quận Pima để xem xét, Nguyen đã bị truy tố, theo thông cáo báo chí. Sau vòng truy tố đầu tiên gồm 14 bản cáo trạng, Luật sư Quận Pima Laura Conover đã đưa ra tuyên bố sau: “Văn phòng Luật sư Quận Pima không thể bình luận về các chi tiết cụ thể của một vụ án hình sự đang diễn ra. Nhìn chung, Văn phòng Luật sư Quận Pima đã chứng minh rằng không ai đứng trên luật pháp. Chúng tôi tin rằng nếu một người ở vị trí đáng tin cậy vi phạm đặc quyền đó và tham gia vào hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để buộc họ phải chịu trách nhiệm.”⦿ ---- HỎI 1: Chế độ ăn thuần chay (vegan diet) làm giảm lượng axit trong chế độ ăn và thúc đẩy giảm cân?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nếu ăn thuần chay sẽ giúp giảm cân. Chế độ ăn thuần chay làm giảm lượng axit trong chế độ ăn và thúc đẩy giảm cân. So với chế độ ăn Địa Trung Hải, lượng axit trong chế độ ăn giảm đáng kể khi áp dụng chế độ ăn thuần chay ít chất béo và có liên quan đến việc giảm cân, theo một thử nghiệm chéo ngẫu nhiên do Ủy ban Bác sĩ vì Y học có trách nhiệm tiến hành và được công bố trên Frontiers in Nutrition. Ăn các thực phẩm tạo axit như thịt, trứng và sữa có thể làm tăng lượng axit trong chế độ ăn hoặc lượng axit tiêu thụ, gây ra tình trạng viêm liên quan đến tăng cân. Nhưng việc thay thế các sản phẩm từ động vật bằng các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau lá xanh, quả mọng và các loại đậu có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và tạo ra hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nhiều người gặp ác mộng sau khi ăn kem (ice cream) hoặc phô mai (cheese)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn có gặp ác mộng sau khi ăn kem hoặc phô mai không? Dạ dày của bạn có thể đang cố nói với bạn điều gì đó. Nghiên cứu mới cho thấy những người có triệu chứng không dung nạp lactose nặng hơn có xu hướng gặp ác mộng thường hơn, NBC News đưa tin. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên Frontiers in Psychology đã xem xét thói quen ăn uống và ngủ nghỉ của hơn 1.000 người. Đây là nghiên cứu tiếp theo sau một nghiên cứu năm 2015 về thực phẩm và giấc mơ. "Trong nghiên cứu trước đó, mọi người luôn đổ lỗi cho phô mai về những cơn ác mộng của họ", đồng tác giả nghiên cứu Tore Nielsen, giáo sư tâm thần học tại Đại học Montreal, cho biết. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một số câu trả lời tốt hơn trong nghiên cứu đó". Chi tiết: