Carlos Mejia Osorio, 42 tuổi, là cha của 5 đứa con và là thợ sửa chữa nhà cửa linh tinh. Osorio đi nhà thờ đều đặn và nộp thuế hàng năm. Osorio bị các nhân viên di trú ICE bắt khi đang mua gỗ tại Home Depot ở Burbank.

.

(28.6.2025) - Trump gửi thư nhiều lần xin nói chuyện với Kim Jong Un, bị từ chối.

- Los Angeles: Có giấy phép lao động, có nộp thuế hàng năm, ông bố có 5 con vẫn bị bắt để trục xuất.

- Giấy tờ xin tỵ nạn hợp pháp cũng bị bắt chờ trục xuất, ngay cả với người từng phiên dịch giúp quân Mỹ ở Afghanistan

- Pew: 23% người Mỹ trưởng thành lo lắng vì người quen cơ nguy bị trục xuất

- Quận Cam: mạng lưới người dân tự động cứu trợ các gia đình không dám đi chợ vì ICE. Santa Ana sẽ chính thức họp Thứ Ba tuần sau về cứu trợ.

- Bắt đầu từ tháng 7, khoảng 450.000 người từ 62 tuổi trở lên có thể thấy trợ cấp An sinh xã hội của họ bị cắt giảm vì nợ thời sinh viên.

- 27 nước Liên Âu và nhiều nước khác sẽ lập klhu tự do thương mại 39 nước (không có Mỹ)

- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nói, lời Zohran Mamdani hứa như cung cấp thực phẩm giá rẻ và xe buýt miễn phí không làm nổi

- Bộ Tư pháp sa thải ít nhất 3 công tố liên quan vụ truy tố hình sự bạo loạn 6/1/2021

- Nike sẽ tăng giá trang phục thể thao bán ở Mỹ vì thuế quan của Trump làm Nike mất 1 tỷ đô la.

- Sau khi Tòa Tối Cao siết các tòa khu vực, nhiều liên minh gồm các bà mẹ tương lai và các tổ chức nhập cư đã đệ đơn kiện, đòi toàn quốc hiệu lực quyền công dân cho các em bé sinh tại Mỹ

- Tòa Tối Cao: chỉ công nhận hiệu lực khu vực của các Thẩm phán liên bang (không có hiệu lực toàn quốc), Trump hài lòng vì các thẩm phán khó cản nổi Trump, nhưng các nhà hoạt động dân quyền chuyển thành đơn kiện tập thể nhằm có hiệu lực toàn quốc. Sẽ chung kết vào tháng 10 vụ Trump đòi hủy quyền công dân do nơi sinh ở Mỹ

- Tòa Tối cao đồng ý với nhóm phụ huynh mộ đạo: cho rút con mình ra khỏi các bài học về LGBTQ.

- Philippines: động đất 6,1 độ ngoài khơi

- Trump chỉ trích báo đăng tin Trump sẽ nộp 30 tỷ cho Iran

- Iran sẽ cấm IAEA lắp đặt camera tại các cơ sở nguyên tử và cấm Tổng giám đốc Rafael Grossi tới các cơ sở này vì Israel có dữ liệu về các cơ sở này

- Hamas nói sẵn sàng ngừng bắn nếu Mỹ bảo đảm

- TTK/LHQ: Mỹ đang tài trợ cho việc giết người Palestine ở Gaza

- Trump ca ngợi Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong Un.

- Trump: "muốn" Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ chức, vì không chịu giảm lãi suất để Mỹ thêm tiền

- Canada: áp thuế phụ 50% đối với thép nhập cảng vượt quá hạn ngạch

- Tuần sau, California và nhiều tiểu bang lệ thuộc xuất nhập cảng sẽ gặp nhiều rủi ro với chiến tranh thương mại.

- Tòa Tối cao cho giữ 1 phần quan trọng về bảo hiểm y tế phòng ngừa ObamaCare

- Trump: ngưng mọi đàm phán thương mại với Canada vì bất đồng về thuế kỹ thuật số

- Kiện Fox News, đòi bồi thường gần 800 triệu USD tội phỉ báng, Thống đốc California nói nếu xin lỗi và thú tội là sẽ bỏ qua

- Tang lễ ở trụ sở Quốc hội Minnesota cho Chủ tịch Hạ viện Melissa Hortman và chồng bà (bị 1 tay súng MAGA vào tận nhà bắn chết)

- Viện trưởng Đại học University of Virginia từ chức trong khi Trump gỡ bỏ chính sách DEI nơi này

- 1 thiếu niên chuyển giới bị truy tố tội ném bom xăng vào một đại lý xe điệnTesla ở Kansas City cơ nguy 30 năm tù

- 1 phụ nữ Honduras và 2 con nhỏ (có cậu con 6 tuổi bậnh hoại huyết) bị ICE bắt giam chờ trục xuất khi ra tòa bổ túc hồ sơ tỵ nạn đã kiện, xin ra tù, cho con chữa bệnh và tỵ nạn. Viện Cato: 93% di dân bị ICE bắt trong năm tài chính 2025 chưa bao giờ bị kết án.

- 10 đại học hàng đầu Mỹ vào danh sách 15 trường đứng đầu thế giới, đầu sổ là Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley, Đại học Washington (Seattle), Yale, Columbia, UCLA, Johns Hopkins, Đại học Pennsylvania

- Los Angeles: 1 người hóa trang như đặc vụ, đi xe kiểu ICE, mang súng đã lên đạn, bị bắt

- Năm 2023: có 46.728 người Mỹ chết vì súng, với 58% tức là khoảng 27.300 người tự tử bằng súng (cứ 19 phút lại có 1 người Mỹ dùng súng tự tử)

- HỎI 1: Rừng chưa được làm đường sá sẽ có ít vụ cháy rừng hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 90% trẻ em bị dị ứng với các loại thực phẩm như đậu phộng, trứng, sữa, động vật có vỏ, vừng, gluten hoặc đậu nành? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-28/6/2025) ⦿ ---- Một trận động đất có cường độ 6,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi vùng Mindanao của Philippines, theo dữ liệu do Trung tâm Địa chấn Euro-Mediterranean (EMSC) cung cấp. Trận động đất được ghi nhận ở độ sâu 102 km. Tâm chấn được ghi nhận cách thành phố General Santos 138 km về phía đông-đông nam, nơi có dân số 679.000 người, và cách tỉnh Sarangani 72 km về phía đông nam.

.

⦿ ---- Bắt đầu từ tháng 7, khoảng nửa triệu người Mỹ có thể thấy các khoản trợ cấp An sinh xã hội của họ bị cắt giảm. Nếu bạn đang chậm trả các khoản vay liên bang dành cho sinh viên, bạn có thể nằm trong số đó. Sau thời gian tạm dừng do đại dịch, chính phủ liên bang đang khởi động lại các hoạt động thu nợ cho phép chính phủ khấu trừ một phần các khoản trợ cấp hàng tháng của bạn để trả các khoản vay đã vỡ nợ (defaulted loans).

.

Động thái này ảnh hưởng đến khoảng 450.000 người từ 62 tuổi trở lên đã vỡ nợ - được định nghĩa là chậm thanh toán các khoản vay liên bang dành cho sinh viên ít nhất 270 ngày. Khi đã vỡ nợ, khoản vay của bạn thường được chuyển cho một cơ quan thu nợ làm việc cho chính phủ, có thể theo đuổi việc thu hồi thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm khấu trừ tiền lương và tiền An sinh xã hội.

.

Chương trình Bù trừ Kho bạc (TOP: Treasury Offset Program) cho phép thực hiện quy trình này. Thông qua chương trình này, chính phủ có thể khấu trừ tới 15% khoản trợ cấp An sinh xã hội hàng tháng của bạn. Tuy nhiên, số tiền còn lại phải ít nhất là 750 đô la. Ví dụ: nếu khoản trợ cấp hàng tháng của bạn là 1.976 đô la, bạn có thể mất 296,40 đô la để bù đắp khoản nợ vay thời sinh viên của mình.

.

Đây không phải là một chiến thuật mới. Theo Tom O’Hare, một cố vấn đại học được Moneywise trích dẫn, những phương pháp thu nợ tích cực này đã được sử dụng trong hơn 20 năm, mặc dù chúng đã bị tạm dừng trong thời gian COVID-19 để giúp những người đi vay đang gặp khó khăn có thể được cứu trợ. Việc tạm dừng đó đã kết thúc vào ngày 5 tháng 5, khi Bộ Tài chính tiếp tục bù trừ các khoản trợ cấp cho những người vỡ nợ. Mặc dù một số khoản cắt giảm có thể đã xuất hiện trong các khoản thanh toán vào tháng 6, nhưng tác động dự kiến ​​sẽ mạnh hơn vào tháng 7.

.

Nếu bạn bị ảnh hưởng, bạn sẽ nhận được thông báo một lần tại địa chỉ đã biết gần đây nhất của mình để cảnh báo về các khoản bù trừ sắp tới. Bức thư đó cũng đề cập rằng báo cáo tín dụng tiêu cực sẽ bắt đầu sau 65 ngày kể từ thông báo. Nếu bạn nhận được thông báo này trước khi tạm dừng đại dịch, bạn sẽ không nhận được thông báo nào khác.

.

Vẫn có những cách để tránh hoặc ngăn chặn việc cắt giảm. Bạn có thể liên hệ với bên cung cấp dịch vụ cho vay của mình để tìm hiểu về các kế hoạch hoãn trả, khoan hồng hoặc trả nợ theo thu nhập. Các tùy chọn này có thể giúp giảm hoặc tạm dừng các khoản thanh toán của bạn và trong một số trường hợp, giúp khoản vay của bạn thoát khỏi tình trạng vỡ nợ.

.

Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đã khuyến khích người đi vay khởi động lại các khoản thanh toán, nhưng những người chỉ trích cho rằng việc khởi động lại đã đi quá xa. Mike Pierce, giám đốc điều hành của Trung tâm bảo vệ người vay nợ sinh viên, gọi các khoản thu nợ được tiếp tục là "tàn ác", nói rằng chúng khiến người vay nợ mắc kẹt trong một hệ thống khiến việc phục hồi sau khi vỡ nợ trở nên khó khăn hơn. Để bảo vệ quyền lợi của bạn và khám phá các tùy chọn hoàn trả, hãy hành động nhanh chóng—đặc biệt là nếu bạn đã nhận được thông báo vỡ nợ.

.

⦿ ---- Trong khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế nhập cảng lên tới 50% đối với hàng nhập từ châu Âu, các nhà lãnh đạo thế giới đang âm thầm nỗ lực để hình thành một trật tự thương mại toàn cầu mới loại trừ Hoa Kỳ. Với thời hạn chót là ngày 9 tháng 7 cho một thỏa thuận mới giữa Liên Âu EU và Hoa Kỳ đang đến gần, Trump đã cảnh báo rằng thuế quan trừng phạt sẽ quay trở lại nếu khối này không đồng ý với các điều khoản của ông.

.

Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một biện pháp phản công táo bạo. Theo Politico, đề xuất này có nghĩa là thống nhất 27 quốc gia của EU với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) gồm 12 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, để khởi động một liên minh thương mại mới mà không có Hoa Kỳ. Nghĩa là 39 quốc gia (không có Mỹ) sẽ thương mại tự do.

.

"CPTPP và Liên minh châu Âu rất hùng mạnh", von der Leyen phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU, đồng thời nói thêm rằng khối này có thể thay thế WTO và sau đó quyết định có nên cho phép Hoa Kỳ gia nhập hay không. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của công chúng từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, những người ví cách tiếp cận này giống với phong cách thất thường của chính Trump. "Chúng ta cần phải giống với các đối tác của mình theo một nghĩa nào đó", Tusk nói.

.

Trong nội bộ, các nhà lãnh đạo EU được cho là thừa nhận rằng họ hiện đang cố gắng soạn thảo một thỏa thuận giữ thể diện với Hoa Kỳ trước thời hạn để tránh bị áp thuế toàn diện. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào tuần tới.

.

Tuy nhiên, khối này vẫn chia rẽ. Một số nhà lãnh đạo muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận cơ bản để bảo vệ các ngành công nghiệp dễ bị tổn thương như hóa chất và thép, trong khi những người khác vẫn miễn cưỡng nhượng bộ trước các yêu cầu của Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng thách thức, giờ đây đã nhượng bộ, "10% [thuế quan] sẽ là 10%".

.

⦿ ---- New York: Thị trưởng thành phố New York Eric Adams khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào thứ sáu rằng đảng viên Dân chủ Xã hội Zohran Mamdani "không thể thực hiện" những lời hứa như cung cấp thực phẩm giá rẻ và xe buýt miễn phí.

.

Adams chỉ trích nền tảng vận động tranh cử của Mamdani, bao gồm các đề xuất như dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí, đóng băng tiền thuê nhà và mức lương tối thiểu 30 đô la, nói rằng, "Người dân New York không tìm kiếm ai đó chỉ để cho họ một khoản tiền."

.

Thị trưởng cũng nhắm vào sự ủng hộ của Mamdani đối với các cửa hàng tạp hóa do chính phủ điều hành. "Điều gì sẽ xảy ra với các cửa hàng tạp hóa địa phương khi bạn làm điều đó? Chúng ta có đóng cửa chúng không?" Adams hỏi. Ông tiếp tục bác bỏ các yếu tố khác trong chương trình nghị sự của Mamdani, chẳng hạn như dịch vụ xe buýt miễn phí, tuyên bố rằng chúng không thực tế mặc dù ông không giải thích lý do tại sao.

.

Chiến thắng bất ngờ của Mamdani trước Andrew Cuomo vào thứ Ba tuần qua trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ để tranh chức Thị Trưởng New York trong bầu cử chung kết tháng 11/2025, trong đó ông Mamdani giành được nhiều phiếu bầu hơn Adam khi ông Adam thắng cử năm 2022, đã gây ra phản ứng dữ dội của lưỡng đảng. Một số tỷ phú của thành phố, bao gồm Bill Ackman, cũng đã nêu lên mối quan ngại về nền tảng xã hội chủ nghĩa của Mamdani và Ackman được cho là đang chuẩn bị đổ tiền vào việc tài trợ cho một ứng cử viên trung dung vào tháng 11.

.

⦿ ---- Los Angeles: Có giấy phép lao động, có nộp thuế hàng năm vẫn bị bắt để trục xuất. Những người thân yêu vô cùng đau khổ sau khi một người cha bị các nhân viên di trú ICE bắt khi đang mua sắm tại Home Depot ở Burbank. Carlos Mejia Osorio, 42 tuổi, là cha của 5 đứa con và là thợ sửa chữa nhà cửa linh tinh. Vào ngày 19 tháng 6, Osorio và con trai trưởng thành của ông, Jonathan Chavez, đang lấy vật liệu và đồ dùng cho một công việc thì các nhân viên di trú liên bang đột nhiên xuất hiện.

.

Jonathan kể với Rick Chambers của KTLA rằng "Chúng tôi đang chất đồ lên xe tải và ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, bố định lên xe thì hai nhân viên ICE đột nhiên xuất hiện và đuổi theo bố".

.

Video về vụ việc đã được đăng lên trang Instagram của Thị trưởng Burbank Nikki Perez, trong đó Osorio bị một nhân viên đuổi theo trên bãi đậu xe, và trong bản tin ở Youtube. Rượt chạy từ giây thứ 48 trong video ngắn hơn 3 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=HhaZca91aPE

.

Cuối cùng, anh đã bị bắt giữ và đưa đến một trung tâm giam giữ ở trung tâm thành phố Los Angeles. Vào ngày Osorio bị bắt, anh đang sửa hàng rào ở sân sau nhà Mia Hopkey.

.

“Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi”, Hopkey nói. “Chúng tôi có một lỗ thủng trên hàng rào cần vá. Anh ta đang làm việc ở đây. Anh đi lấy gỗ từ Home Depot và đó là lúc anh ta bị bắt”.

.

Osorio đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ Guatemala cách đây khoảng 20 năm. Gia đình anh cho biết kể từ đó, anh đã nuôi gia đình ở Nam California, làm việc để chu cấp cho vợ con và nộp thuế. Bạn bè và hàng xóm nói với KTLA rằng họ rất đau khổ khi nghe tin Osorio bị bắt giữ. Họ mô tả anh ấy là một người đàn ông chăm chỉ làm việc gia đình và được cộng đồng yêu mến.

.

“Chúng tôi đang choáng váng vì điều đó”, Alex Meiners, một người bạn cho biết. “Anh ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến [khi các cuộc truy quét của ICE bắt đầu.] Chỉ cần nhìn cách họ làm và chỉ nhắm vào những người da nâu. Anh ấy đã ở đây 20 năm. Anh ấy là thành viên của cộng đồng. Anh ta đi nhà thờ”.

.

“Anh không phải là người mà ICE nên truy đuổi”, Hopkey nói. “Anh là một thành viên xuất sắc của cộng đồng. Anh là một người chồng, người cha và người bạn yêu thương. Anh không đáng bị như vậy”.

.

Các thành viên trong gia đình cho biết họ có rất ít thông tin về trường hợp của anh và những bước tiếp theo có thể là gì. Họ lo lắng cho vợ và các con của anh vì anh là người chu cấp chính cho họ.

.

Vào tối thứ sáu, những người thân yêu đã có thể liên lạc với Osorio và xác nhận rằng anh đã được chuyển đến một cơ sở ở Arizona và có khả năng sẽ được chuyển đến khu vực Houston, Texas trong tuần này.

Một trang GoFundMe để giúp đỡ gia đình Osorio có thể được tìm thấy tại đây:

https://www.gofundme.com/f/stand-with-carlos-family-after-he-was-taken-by-ice

.

⦿ ---- Giấy tờ xin tỵ nạn hợp pháp cũng không an toàn, ngay cả với người từng giúp quân Mỹ ở Afghanistan: Chỉ hơn hai tuần sau khi Sayed Naser bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE giam giữ, công dân Afghanistan này đã bị đưa vào diện trục xuất nhanh vào đêm thứ Năm, có nghĩa là hồ sơ của Naser đã bị một thẩm phán bác bỏ. Trục xuất nhanh là một chiến thuật mà chính quyền Trump đang sử dụng để đẩy nhanh quá trình trục xuất.

Một video về cảnh Naser bị giam giữ bên ngoài tòa án di trú ở San Diego đã lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, phát trên truyền hình và thu hút sự chú ý của các thành viên quốc hội. Trong video, Naser nói với các sĩ quan còng tay anh ta rằng anh ta đã hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan.

.

NBC 7 đã xem xét các tài liệu hỗ trợ cho tuyên bố của Naser và đã trao đổi với các chuyên gia, những người cho rằng chúng đáng tin cậy. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một tuyên bố, "Không có gì trong hồ sơ nhập cư của anh ta cho thấy anh ta đã hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ ở bất kỳ tư cách nào. Tất cả các tuyên bố của anh ta sẽ được thẩm phán xét xử. Bất kỳ người Afghanistan nào sợ bị ngược đãi đều có thể yêu cầu tị nạn."

.

Đó là biện pháp của Naser: yêu cầu một cuộc phỏng vấn về nỗi sợ hãi đáng tin cậy. Luật sư của anh ta nói với NBC 7 rằng anh ta đã làm như vậy trước khi bị đưa vào diện trục xuất nhanh. Anh ta nên được yêu cầu phỏng vấn, và nếu anh ta vượt qua, anh ta sẽ trở lại nơi anh ta bắt đầu — cầu xin tị nạn.

.

Brian McGoldrick, luật sư của Sayed, cho biết việc thân chủ của mình bị đưa vào diện trục xuất nhanh là "một vấn đề lớn vì giờ đây số phận của anh ta nằm trong tay bất kỳ viên chức tị nạn nào thực hiện cuộc phỏng vấn về nỗi sợ hãi đáng tin cậy".

.

Naser đã đến Hoa Kỳ qua biên giới phía nam, nơi anh ta sử dụng ứng dụng CBP One thời Biden để xin tị nạn. Anh ta đã được ân xá, tức là tình trạng pháp lý tạm thời, theo chính quyền trước. Theo luật sư của anh ta, lệnh ân xá đó đã bị thu hồi theo chính quyền Trump.

.

"Tất cả các cựu chiến binh mà tôi biết khi nghe về điều này đều nổi giận. Chúng tôi rất tức giận", Shawn VanDiver, người sáng lập #AfghanEvac, người đã đến thăm Sayed vào thứ Sáu, cho biết. "Nếu anh ta quay trở lại Afghanistan, anh ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết".

.

“Điều này xảy ra vì chính quyền không thể đáp ứng được hạn ngạch của họ chỉ bằng cách truy bắt những tên tội phạm bạo lực, vì vậy họ đang truy bắt những phiên dịch viên người Afghanistan. Thật đáng xấu hổ”, Thượng nghị sĩ Adam Schiff cho biết, đồng thời nói thêm rằng có sự quan tâm của cả hai đảng đối với việc thả Sayed.

.

Nếu Sayed bị trục xuất, một trong những câu hỏi đang nổi lên là anh ta sẽ đi đâu. Trở về Afghanistan không phải là một lựa chọn khả thi. Luật sư của anh ta lo ngại rằng anh ta có thể bị đưa đến một quốc gia thứ ba, như El Salvador hoặc Nam Sudan, sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng chính quyền Trump có thể gửi những người di cư đến những quốc gia mà họ không có mối quan hệ nào. Đơn xin Thị thực Di trú Đặc biệt của Sayed đang được xử lý riêng. Anh trai của anh đã được cấp tị nạn vào tháng 4. Quy chế Bảo vệ Tạm thời cho Afghanistan hết hạn vào giữa tháng 7.

.

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới được công bố vào thứ Sáu, gần 1/4 số người được khảo sát lo lắng rằng họ hoặc một người nào đó mà họ biết ở Hoa Kỳ có thể bị trục xuất. Cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy 23% người Mỹ trưởng thành lo lắng về vấn đề này, tăng so với mức 19% trong cuộc khảo sát gần đây nhất của công ty vào tháng 3. Nỗi sợ bị trục xuất đó mạnh hơn ở những người nhập cư được thăm dò chứ không phải những người sinh ra ở Hoa Kỳ.

.

Cuộc khảo sát cho thấy 43% người nhập cư trưởng thành lo lắng về việc bị trục xuất, tăng so với mức 33% trong cuộc thăm dò vào tháng 3, trong khi 34% công dân sinh ra ở Hoa Kỳ cũng cảm thấy như vậy, tăng so với mức 17% của ba tháng trước. Công dân Hoa Kỳ được thăm dò trong nhóm đó có ít nhất một phụ huynh là người nhập cư thế hệ đầu tiên vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Sau thời đại dịch COVID là đại dịch ICE, cư dân lập mạng lưới mang thực phẩm tới tận nhà những người không dám đi chợ. Các hội cộng đồng, nhà thờ, nhà hoạt động và nhiều cư dân Quận Cam không chờ đợi các chính trị gia địa phương giúp hạn chế tác động của các cuộc đột kích của ICE. Giống như đại dịch, nhiều cư dân đang đoàn kết lại để thông báo cho cộng đồng khi các cơ quan di trú liên bang có mặt tại thị trấn thông qua các cuộc tuần tra khu phố.

.

Các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng đã thiết lập một mạng lưới hỗ trợ trực tiếp cho một số gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất của Quận Cam. Người ta ngày càng chú ý đến các cuộc truy quét trục xuất sau khi các đặc vụ liên bang đấm vào đầu một người làm vườn địa phương khi họ đang bắt giữ anh ta ở Santa Ana vào ngày 21 tháng 6 - một vụ bắt giữ đã gây ra sự chia rẽ trong Hội đồng Thành phố Orange vào tuần này.

.

Cư dân địa phương và các tổ chức cộng đồng ngày càng chú ý đến các cuộc đột kích của ICE sau khi một video lan truyền trên mạng, cho thấy một vụ bắt giữ bạo lực ở Santa Ana – nơi các đặc vụ liên bang vật, đấm một người đàn ông xuống đất trước khi còng tay anh ta. Sự việc xảy ra sau khi Narciso Barranco, cư dân Orange 48 tuổi, bị chính quyền liên bang bắt giữ tại Santa Ana khi anh đang cắt cỏ, làm thêm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Bi hài: Narciso Barranco là cha của ba người con phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (U.S. Marines). Con trai cả của ông, Alejandro Barranco, là một cựu binh Thủy quân Lục chiến, và hai người con trai khác, Emanuel và José Luis Barranco, hiện đang phục vụ tại ngũ.

.

Alejandro Barranco, con trai 25 tuổi của anh ta, đã bày tỏ sự tức giận về các video lan truyền về vụ bắt giữ cha mình. "Tôi đã được gửi video cảnh bố bị đánh và tôi giống như Chúa Jesus Christ, không đời nào. Tôi cảm thấy rất tức giận", Barranco nói trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba. "Tôi nhớ mình đã ném điện thoại xuống đất và nói rằng không đời nào - tôi rất tức giận".

.

Kể từ khi các video lan truyền và các tiêu đề tin tức quốc gia, cư dân Quận Cam và mọi người trên khắp cả nước đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho Narciso Barranco và gia đình anh thông qua tài khoản GoFundMe. Tính đến chiều thứ năm, gần 215.000 đô la đã được quyên góp - tăng so với khoảng 130.000 đô la được quyên góp vào sáng thứ ba. Alejandro Barranco cho biết thân phụ anh đã bảo anh bán xe tải làm việc để họ có thể trả tiền thuê luật sư.

.

Tương tự như đại dịch COVID-19, nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng đang cùng nhau thành lập mạng lưới hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Quận Cam. Trong khi các quan chức được bầu ở Anaheim triển khai trang tài nguyên cho cư dân của họ, các thành viên hội đồng ở những nơi như Santa Ana sẽ tranh luận về các vấn đề này tại cuộc họp sắp tới vào thứ ba tuần tới của họ.

.

Tuy nhiên, một mạng lưới các tổ chức địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng đang đi đầu trong phần lớn các hoạt động hỗ trợ quan trọng. Các nhóm ủng hộ người nhập cư, như Mạng lưới phản ứng nhanh OC (OC Rapid Response Network), đang cung cấp viện trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các cuộc truy quét nhập cư – tiền được trao cho những người không thể đi làm vì sợ bị trục xuất hoặc tiền được gửi đến một gia đình có trụ cột gia đình bị cuốn vào các cuộc truy quét.

.

⦿ ---- Sau khi công ty bán lẻ đồ thể thao Nike công bố kế hoạch tăng giá nhiều mặt hàng, Giám đốc tài chính của Nike Michael Friend đã nói với các nhà đầu tư trong tuần này rằng mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp dụng sẽ khiến khách hàng mất thêm 1 tỷ đô la.

.

"Nike luôn là đơn vị nộp thuế cao nhất của Hoa Kỳ, với mức thuế trung bình đối với giày dép nhập vào Hoa Kỳ ở mức giữa tuổi teen", Friend cho biết. "Do đó, mức thuế này đại diện cho một luồng gió mới và có ý nghĩa về chi phí, và chúng tôi đang thực hiện các hành động cân bằng giữa người tiêu dùng, các đối tác của chúng tôi, các hành động Win Now của chúng tôi cũng như định vị lâu dài của các thương hiệu của chúng tôi trên thị trường".

.

Nike trước đây đã tuyên bố rằng giá của nhiều mặt hàng sẽ tăng trên nhiều mẫu giày khác nhau. Giày dép có giá từ 100 đến 150 đô la sẽ tăng khoảng 5 đô la, trong khi giày dép có giá trên 150 đô la sẽ tăng tới 10 đô la. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, hơn 96% giày dép tại Hoa Kỳ là hàng nhập cảng. Gần 42% giày dép được sử dụng tại Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc. Tổng thống Trump đã áp thuế 30% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Gần 31% giày dép được mang ở Hoa Kỳ được sản xuất tại Việt Nam.

.

Nike cho biết 16% giày dép của hãng được bán tại Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc. Để bù đắp chi phí, Nike cho biết họ có kế hoạch phân bổ lại một số hoạt động sản xuất của mình sang các địa điểm khác.

.

Theo Friend, Nike hy vọng sẽ giảm lượng giày dép Trung Quốc tại Hoa Kỳ xuống mức một chữ số cao vào cuối năm tài chính 2026. Bình luận của Friend được đưa ra khi Nhà Trắng đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với Bloomberg TV rằng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng thông tin chi tiết về thỏa thuận đó vẫn chưa được công bố.

.

⦿ ---- Trump gửi thư nhiều lần xin nói chuyện với Kim Jong Un, bị từ chối. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ "giải quyết xung đột với Bắc Hàn". Tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, nơi ông nêu bật những nỗ lực của mình trong việc giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu, Trump đã được hỏi liệu ông có viết thư cho nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un hay không, như đã đưa tin trong tháng này.

.

Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng nói rằng: "Tôi có mối quan hệ tốt với Kim Jong Un và rất hợp với ông Kim, thực sự tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Có người nói rằng có khả năng xảy ra xung đột, tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được. Nếu có, thì sẽ không liên quan đến chúng ta".

.

NK News có trụ sở tại Seoul, một trang web theo dõi Bắc Hàn, đã đưa tin trong tháng này rằng phái đoàn Bắc Hàn tại Liên hợp quốc ở New York đã nhiều lần từ chối chấp nhận một lá thư từ Trump gửi cho Kim. Trump và Kim đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump 2017-2021 và trao đổi một số lá thư mà Trump gọi là "tuyệt đẹp", trước khi nỗ lực ngoại giao chưa từng có này bị phá vỡ do Hoa Kỳ yêu cầu Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.

.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump đã thừa nhận rằng Bắc Hàn là một "cường quốc hạt nhân". Nhà Trắng cho biết vào ngày 11 tháng 6 rằng Trump sẽ hoan nghênh việc liên lạc lại với Kim, trong khi không xác nhận rằng bất kỳ lá thư nào đã được gửi đi.

.

Bắc Hàn đã không tỏ ra quan tâm đến việc quay lại đàm phán kể từ sự sụp đổ của chính sách ngoại giao của Trump vào năm 2019. Thay vào đó, nước này đã mở rộng đáng kể các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Nga thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, nơi Bắc Hàn đã cung cấp cả quân đội và vũ khí.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã sa thải ít nhất ba công tố viên liên quan đến vụ án hình sự về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021, theo AP đưa tin, trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này. Những người bị sa thải bao gồm hai luật sư đang làm giám sát viên giám sát vụ án tại văn phòng luật sư thủ đô Washington và một luật sư tuyến đầu đã truy tố các vụ án liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

.

Một trong những luật sư bị sa thải đã nhận được một lá thư do Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi ký. Bức thư không nêu lý do sa thải, chỉ trích dẫn "Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích những gì ông gọi là "phương tiện truyền thông tin tức giả mạo" vì đã nói rằng chính quyền của ông sẽ cấp cho Iran 30 tỷ đô la để xây dựng một chương trình hạt nhân sản xuất năng lượng dân sự.

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã hỏi "ai trong phương tiện truyền thông tin tức giả mạo là kẻ khốn nạn nói rằng tổng thống Trump muốn cấp cho Iran 30 tỷ đô la để xây dựng các cơ sở hạt nhân phi quân sự", làm rõ rằng ông "chưa bao giờ nghe nói đến ý tưởng lố bịch này", gọi đó là "một trò lừa bịp khác do tin tức giả mạo đưa ra". Thực tế đó là tiền của Iran, bản tin CNN nói Trump đang xét cho Iran tiếp cận tài sản của Iran mà các ngân hàng Mỹ đang đóng băng (Trump năm 2018 chận lại việc Obama cho Iran tiếp cận).

.

⦿ ---- Iran sẽ không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lắp đặt camera tại các cơ sở hạt nhân nữa và sẽ cấm Tổng giám đốc Rafael Grossi tiếp cận các cơ sở này, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei cho biết hôm thứ Bảy.

.

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh những người chết trong các cuộc không kích của Israel vào Iran, nhà lập pháp này lưu ý rằng quyết định chống lại IAEA được đưa ra sau khi Tehran xác định dữ liệu nhạy cảm về các cơ sở hạt nhân của nước này được tìm thấy trong các tài liệu của Israel.

.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cáo buộc Grossi đã "trực tiếp tạo điều kiện cho việc IAEA thông qua một nghị quyết có động cơ chính trị chống lại Iran", dẫn đến các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran.

.

⦿ ---- Hamas sẽ sẵn sàng đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin nếu thỏa thuận này bao gồm một sự đảm bảo từ Hoa Kỳ rằng cuộc chiến ở Gaza sẽ kết thúc, Sky News Arabia đưa tin, trích dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên.

.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ đạt được "trong tuần tới". Mặt khác, Israel đã phủ nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông rằng họ đã đồng ý với đề xuất của Trump về việc chấm dứt chiến tranh trong vòng hai tuần tới và đảm bảo rằng bốn quốc gia Ả Rập sẽ tiếp quản quyền quản lý Gaza thay vì Hamas.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính và Doanh thu Quốc gia Canada Facois-Philippe Champagne đã công bố việc áp dụng mức thuế phụ 50% đối với thép nhập cảng vượt quá hạn ngạch thuế quan thương mại là 2,6 triệu tấn từ các đối tác không thuộc FTA (non-FTA partners: không phải các nước đối tác có hiệp định thương mại tự do với Canada), theo một tuyên bố do bộ này công bố.

Tuyên bố nêu rõ rằng "biện pháp thương mại tạm thời này sẽ giúp ổn định thị trường thép Canada bằng cách giải quyết rủi ro thép ban đầu được xuất sang Hoa Kỳ sẽ được chuyển hướng sang Canada", đồng thời làm rõ rằng "sự kết hợp giữa thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt đối với tất cả các mặt hàng thép nhập cảng và tình trạng dư thừa công suất toàn cầu, do các hoạt động phi thị trường gây ra, đã khiến nhiều công ty xuất cảng phải tìm kiếm thị trường mới". Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 6 và sẽ được xem xét lại sau 30 ngày.

.

⦿ ---- Trong vòng vài giờ sau khi Tòa Tối Cao cho chính quyền Trump thoát ra khỏi quyền lực các thẩm phán khu vực, một nhóm nguyên đơn đã nhanh chóng hiểu ra. Một liên minh gồm các bà mẹ tương lai và các tổ chức nhập cư đã đệ đơn kiện, yêu cầu một thẩm phán quận ở Maryland ban hành phán quyết mới áp dụng cho bất kỳ ai được chỉ định là không đủ điều kiện để được hưởng quyền công dân theo lệnh của Trump — sẽ có hiệu lực thực tế tương tự như lệnh cấm trên toàn quốc.

.

Các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đệ đơn kiện cũng tuyên bố sẽ tiếp tục kiện, để giữ quyền công dân theo nơi sinh. "Chúng tôi vẫn hy vọng rằng tòa án sẽ thấy rằng một mớ hỗn độn các lệnh cấm là không khả thi, gây ra sự hỗn loạn về mặt hành chính cho California và những nơi khác và gây tổn hại cho vô số gia đình trên khắp đất nước chúng ta. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc", Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta (D) cho biết trong một tuyên bố.

.

Và Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện hoàn toàn mới vào thứ Sáu nhằm mục đích làm điều tương tự. Những nỗ lực này có thể nhanh chóng đưa cuộc chiến giành quyền công dân theo lệnh cấm trở lại lần nữa tới Tòa án Tối cao.

.

Hai Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas và Samuel Alito, hai trong số những người bảo thủ hàng đầu của tòa án, đã cảnh báo các tòa án cấp dưới không nên tạo ra một “lỗ hổng đáng kể” cho quyết định của Thứ Sáu bằng cách kéo dài thời gian nguyên đơn có thể đệ đơn kiện tập thể. “Do đó, các tòa án liên bang nên cảnh giác với những hành vi lạm dụng tiềm ẩn như vậy đối với các công cụ này,” Alito viết, cùng với Thomas.

.

Những người theo chủ nghĩa tự do phản đối gay gắt: Thẩm phán Tối cao Sonia Sotomayor đã viết ra ý kiến ​​phản đối chính, lập luận rằng pháp quyền “không phải là điều hiển nhiên” ở Hoa Kỳ và tòa án cấp cao đã từ bỏ “vai trò quan trọng” của mình trong việc bảo vệ pháp quyền với ý kiến ​​của Thứ Sáu.

.

Cùng với các thẩm phán theo chủ nghĩa tự do Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson, bà tuyên bố rằng chính quyền Trump đã tìm cách bãi bỏ các lệnh [do các Thẩm phán các tòa dưới] cấm trên toàn quốc vì không thể chứng minh được lệnh của tổng thống thu hẹp quyền công dân theo quyền bẩm sinh có khả năng là hợp hiến.

.

Bà cho biết, lệnh của Trump đã "làm thành trò hề" đối với Hiến pháp, và yêu cầu của ông thay vào đó là cắt giảm lệnh cấm trên toàn quốc rõ ràng là "thủ đoạn gian trá".

.

"Thay vì kiên quyết, Tòa Tối cao lại nhượng bộ", Sotomayor viết. "Vì sự thông đồng như vậy không nên có chỗ trong hệ thống luật pháp của chúng ta, tôi không đồng tình".⦿ ---- Tưng bừng: Tổng thống Trump đã nhanh chóng ăn mừng phán quyết của Tòa Tối cao vào hôm thứ Sáu, trong đó phán quyết cho hạn chế quyền hạn của các thẩm phán liên bang trong việc áp đặt lệnh cấm quốc gia đối với các chính sách của Trump. Vụ này đang được đề cập liên quan đến lệnh hành pháp của Trump nhằm hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh - một ý tưởng rằng bất kỳ ai sinh ra ở Hoa Kỳ đều tự động trở thành công dân - nhưng Trump đã gợi ý tại một cuộc họp báo rằng ông sẽ thúc đẩy lợi thế của mình về một loạt các vấn đề khác.Ông đã đề cập đến việc tài trợ cho các thành phố bảo vệ, lệnh cấm sử dụng tiền của liên bang cho các ca phẫu thuật chuyển giới và việc đình chỉ các chương trình định cư người tị nạn, theo báo Washington Post. "Chúng ta có rất nhiều điều như vậy", Trump nói. "Tôi có cả một danh sách". Trump cho biết ông sẽ "nộp đơn ngay lập tức" để thúc đẩy các vấn đề khác đã bị các thẩm phán địa phương chặn theo cách tương tự, theo AP.Thực tế, Tòa Tối cao đã không phán quyết trực tiếp về kế hoạch hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh của Trump, nhưng Tòa Tối cao thấy rằng các thẩm phán liên bang đã áp dụng lệnh cấm trên toàn quốc đối với các chính sách của Trump trong thời gian tạm thời đã đi quá xa. Tòa Tối cao phán quyết rằng các lệnh cấm như vậy chỉ nên áp dụng cho khu vực tài phán của họ. Kết quả là "những người phản đối Trump sẽ phải vượt qua nhiều rào cản hơn nữa để cố gắng ngăn chặn các chính sách trên phạm vi toàn quốc", theo CNN. (Thí dụ, nếu Thẩm phán liên bang tại một tòa nào ở California phán rằng luật cấm ICE bố ráp nhà thờ, thì lệnh cấm bố ráp chỉ hiệu lực trong khu vực riêng nào của California, không có giá trị toàn quốc.)Trump gọi phán quyết là "khổng lồ tuyệt vời", nói thêm, "Đất nước chúng ta nên rất tự hào về Tòa án Tối cao ngày hôm nay", theo tờ New York Times. Ông dành lời khen ngợi đặc biệt cho Thẩm phán Amy Coney Barrett, tác giả của ý kiến đa số. "Tôi thực sự rất tôn trọng bà Barrett", ông nói khi được hỏi về những lời chỉ trích bà của một số người ủng hộ ông. "Tôi luôn như vậy. Và phán quyết của bà Barrett được viết rất hay ngày hôm nay—theo mọi lời kể".Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cũng ca ngợi tòa án vì đã ra phán quyết chống lại những gì bà gọi là "các lệnh cấm phi pháp" do các thẩm phán liên bang áp đặt: "Họ đã biến các tòa án quận thành cơ quan tư pháp đế quốc". Bondi cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng tòa án cuối cùng cũng sẽ ra phán quyết có lợi cho việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, có thể là vào tháng 10.⦿ ---- Sau khi Tòa Tối Cao chỉ công nhận hiệu lực khu vực của các Thẩm phán liên bang (không có hiệu lực toàn quốc), những người hoạt động dân quyền nghĩ tới kiện tập thể nhằm có hiệu lực toàn quốc. Cho đến khi Tòa án Tối cao ra phán quyết vào hôm thứ Sáu, hơn 1.000 thẩm phán tại Hoa Kỳ có thẩm quyền ngăn chặn chính phủ liên bang thực hiện một chính sách hoặc hành động. Các phán quyết của thẩm phán hiện sẽ không có hiệu lực trên toàn quốc; về cơ bản, chúng sẽ chỉ áp dụng cho các nguyên đơn trong vụ kiện trước tòa án đó, tờ New York Times đưa tin. Quyết định 6-3 của các thẩm phán được đưa ra trong một vụ kiện về quyền công dân bẩm sinh.Giáo sư luật Judith Resnik của Đại học Yale cho biết, lệnh cấm trên toàn quốc trao cho tòa án "khả năng yêu cầu tác nhân chính trên toàn quốc, nhánh hành pháp, hành xử hợp pháp". Phán quyết này không chỉ xóa bỏ lệnh hạn chế lớn đối với quyền lực của tổng thống mà còn có thể dẫn đến sự hồi sinh của các hành động và chính sách của Tổng thống Trump đã bị tòa án chặn lại.Các động thái của Trump hiện đang bị lệnh cấm ngăn chặn bao gồm:. Đóng băng gần 2 tỷ đô la viện trợ nước ngoài do quốc hội phân bổ chảy qua Bộ Ngoại giao và USAID. Các nguyên đơn bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận chống lại các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.. Đe dọa các trường công lập sẽ mất nguồn tài trợ của liên bang nếu họ không hủy bỏ các chương trình thúc đẩy sự đa dạng và các nỗ lực bình đẳng. Nguyên đơn bao gồm NAACP và Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ.. Kết thúc hợp đồng tài trợ cho đại diện pháp lý cho trẻ em phải đối mặt với lệnh trục xuất trong các thủ tục nhập cư. Nguyên đơn là các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người di cư.Theo tờ NY Times, một cách khác mà nguyên đơn có thể ngăn chặn các hành động của chính phủ là thông qua các vụ kiện tập thể, mặc dù điều đó không dễ dàng. Một điều nữa là Tòa Tối cao đã có động thái khiến việc nộp đơn kiện tập thể trở nên khó khăn hơn trong nhiều năm, theo tờ Politico. Tuy nhiên, đó là đề xuất của đa số và các chuyên gia pháp lý đã dự đoán sẽ có một làn sóng nộp đơn kiện tập thể phản đối lệnh cấm quyền công dân theo nơi sinh của Trump.Theo tờ Washington Post, lệnh này đã bắt đầu. Các nhóm đã giành được lệnh cấm trên toàn quốc đối với lệnh cấm này đã sửa đổi đơn kiện của họ vào thứ Sáu để yêu cầu tư cách kiện tập thể cho mọi người mang thai hoặc trẻ em sinh ra trong các gia đình không có tư cách pháp lý vĩnh viễn, bất kể họ sống ở đâu.⦿ ---- Như đã dự đoán sau các cuộc tranh luận vào tháng 4, Tòa Tối cao đã ra phán quyết có lợi cho một nhóm phụ huynh theo đạo Thiên chúa, Do Thái và Hồi giáo ở Maryland, những người đã tìm cách rút con mình ra khỏi các bài học có chủ đề LGBTQ. Trong phán quyết 6-3, với ba thẩm phán theo chủ nghĩa tự do của tòa án không đồng tình, tòa án đã lật ngược quyết định của tòa án cấp dưới không yêu cầu hội đồng trường học Quận Montgomery cho phép lựa chọn không tham gia, Reuters đưa tin.Các phụ huynh cho biết họ không tìm cách cấm các cuốn truyện có nhân vật LGBTQ, chỉ để con mình được miễn các bài học mà họ cho là vi phạm tín ngưỡng tôn giáo của họ. "Hôm nay, chúng tôi cho rằng các phụ huynh đã chứng minh rằng họ có quyền được lệnh cấm sơ bộ", Thẩm phán Samuel Alito viết cho đa số. "Một chính phủ gây gánh nặng cho việc thực hành tôn giáo của cha mẹ khi yêu cầu họ phải cho con mình học những bài học có 'mối đe dọa thực sự làm suy yếu' các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo mà cha mẹ muốn truyền đạt".Tòa án phán quyết rằng trong khi vụ kiện tụng vẫn tiếp diễn, hội đồng nhà trường, hội đồng lớn nhất Maryland, phải thông báo cho phụ huynh khi sách truyện có nhân vật hoặc chủ đề LGBTQ sẽ được sử dụng và phải cho phép họ miễn trừ cho con em mình [không vào các lớp đọc sách đó], theo báo Washington Post đưa tin.Ý kiến bất đồng của Thẩm phán Sonia Sotomayor được trích dẫn từ một ý kiến năm 1987 mô tả các trường công lập là "biểu tượng của nền dân chủ của chúng ta và là phương tiện phổ biến nhất để thúc đẩy vận mệnh chung của chúng ta", theo SCOTUSblog. Bà lập luận rằng ý tưởng này sẽ trở thành "một ký ức đơn thuần ... nếu trẻ em phải được cách ly khỏi việc tiếp xúc với những ý tưởng và khái niệm có thể xung đột với tín ngưỡng tôn giáo của cha mẹ chúng".Ban đầu, hội đồng nhà trường cho phép lựa chọn không tham gia nhưng sau đó đã rút lại chính sách này, nói rằng nó đã gây gián đoạn. AP lưu ý rằng có ba thẩm phán Tòa Tối cao sống tại quận này, nhưng họ không gửi con em mình đến trường công lập.⦿ ---- Không xóa nổi tên Obama: Tòa Tối cao đã bảo lưu một phần quan trọng của các yêu cầu về phạm vi bảo hiểm y tế phòng ngừa của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: Affordable Care Act, còn gọi là ObamaCare) vào thứ Sáu, bác bỏ thách thức từ các chủ công ty theo đạo Thiên chúa đối với điều khoản ảnh hưởng đến khoảng 150 triệu người Mỹ, theo AP. Phán quyết 6-3 được đưa ra trong một vụ kiện về cách chính phủ quyết định loại thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào phải được bảo hiểm tư nhân chi trả hoàn toàn theo luật đặc trưng của cựu Tổng thống Obama, thường được gọi là ObamaCare.Các nguyên đơn cho biết quy trình này là vi hiến vì hội đồng chuyên gia y tế tình nguyện có nhiệm vụ đề xuất những dịch vụ nào được chi trả thực ra không do Thượng viện bổ nhiệm hay chấp thuận. Chính quyền của Tổng thống Trump đã bảo vệ nhiệm vụ này trước tòa án, mặc dù Trump đã chỉ trích luật của người tiền nhiệm. Bộ Tư pháp cho biết hội đồng không cần sự chấp thuận của Thượng viện vì họ có thể bị Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bãi nhiệm. Tòa án đã đồng ý trong ý kiến đa số do Thẩm phán Brett Kavanaugh viết, theo Hill.Vụ án được đưa ra trước Tòa án Tối cao sau khi tòa kháng án bác bỏ một số yêu cầu về phạm vi bảo hiểm chăm sóc phòng ngừa. Tòa kháng án liên bang số 5 đứng về phía các công ty theo đạo Thiên chúa và cư dân Texas, những người cho rằng họ không thể bị buộc phải cung cấp bảo hiểm toàn diện cho những thứ như thuốc phòng ngừa HIV và một số xét nghiệm sàng lọc ung thư.⦿ ---- Tuần sau, California sẽ gặp nhiều rủi ro với chiến tranh thương mại. Với thời hạn tự áp đặt của Nhà Trắng để đạt được các thỏa thuận thương mại với hàng chục quốc gia chỉ còn hơn một tuần nữa, các tiểu bang đang chuẩn bị tinh thần cho tác động tiềm tàng của mức thuế quan cao hơn.Theo Dan Anthony, chủ tịch Trade Partnership Worldwide, công ty nghiên cứu kinh tế có trụ sở tại Washington, D.C., tác động đó thay đổi rất nhiều tùy theo từng tiểu bang. "Một điều gì đó ảnh hưởng đến một quốc gia hoặc một sản phẩm có thể thực sự gây tổn hại cho các công ty ở một tiểu bang và tiểu bang bên cạnh sẽ không bị ảnh hưởng", ông nói.Nền kinh tế của một tiểu bang càng lớn và đa dạng thì càng có khả năng phải đối mặt với rủi ro trong một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay cả một số tiểu bang nhỏ hơn cũng có thể phải chịu những tác động quá lớn."Bạn hãy nhìn vào một tiểu bang như Kentucky, thương mại hàng hóa của tiểu bang này — xuất cảng và nhập cảng — chiếm khoảng 50% GDP (kinh tế Kentucky 50% là xuất nhập ). Đây là mức cao nhất cả nước. Hãy so sánh với một tiểu bang như Virginia, nơi mà tỷ lệ này chỉ dưới 10%", ông nói. "Texas tỷ lệ cao. Indiana cũng vậy. Michigan cũng vệy, xét về mặt thương mại hàng hóa thực sự là một phần lớn của nền kinh tế."Không có tiểu bang nào phải đối mặt với rủi ro lớn hơn California, nơi đã thực hiện hơn 720 tỷ đô la thương mại hàng hóa quốc tế vào năm ngoái, theo dữ liệu của TPW. Mặc dù con số này chỉ chiếm 21% GDP của tiểu bang, nhưng gần 1/4 thương mại đó là với Trung Quốc.Tại Cảng Oakland, California, cảng container lớn thứ chín trong cả nước và là trung tâm xuất khẩu quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp từ California và Trung Tây, giám đốc hàng hải Bryan Brandes cho biết cảng và khách hàng của cảng đã phải đối mặt với nhiều tháng thăng trầm."Mọi công ty nhập cảng, xuất cảng, hãng vận tải biển, nhà khai thác cảng lớn đều muốn có một số loại chắc chắn", ông nói. "Khả năng dự đoán giúp cung cấp dịch vụ tốt hơn. Mọi người dễ dàng lập kế hoạch hơn".Tình hình vẫn còn rất bất ổn, với việc Nhà Trắng tuyên bố vào thứ Năm rằng thời hạn vào tháng 7 có thể không được giữ nguyên, Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận tiến triển về một số khía cạnh của thỏa thuận thương mại vào thứ Sáu, nhưng sau đó trong ngày, Tổng thống Trump tuyên bố rằng mọi cuộc đàm phán với Canada đều bị hủy do vấn đề thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Brandes cho biết khối lượng tại cảng nhìn chung cao hơn một chút so với một năm trước, nhưng điều đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. "Xuất cảng đã tăng trong vài tháng qua", ông nói. "Các nhà nhập cảng đang phải vật lộn với những quyết định lớn. Khối lượng thấp hơn tác động đến mọi người theo những cách khác nhau. Các công ty lớn hơn có thể vượt qua cơn bão. Những người thực sự chịu thiệt hại là các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực".

.

Anthony cho biết hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế của tiểu bang có thể rất sâu sắc. "Nếu tài xế xe tải không có hàng hóa để vận chuyển, họ sẽ không chi tiền tại các nhà hàng. Họ sẽ không làm những việc khác trong cộng đồng địa phương của mình để hỗ trợ các công việc khác mà hầu hết mọi người nghĩ là hoàn toàn không liên quan đến thương mại".

.

Chỉ riêng tại Oakland, Brandes cho biết, 98.000 việc làm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cảng, cũng như 175 tỷ đô la trong hoạt động kinh tế. "Vì vậy, đây là một thỏa thuận quan trọng đối với Bắc California cũng như tiểu bang California", ông nói.

.

Các công ty quốc tế có thể là một lợi ích cho một số tiểu bang. Nhưng theo Tom Stringer, hiệu trưởng và người đứng đầu bộ phận lựa chọn địa điểm và thực hành khuyến khích tại Grassi Advisors ở New York, nơi có rủi ro, cũng có cơ hội, ông cho biết ông đang thấy hoạt động ngày càng tăng từ các công ty quốc tế tìm cách thành lập trụ sở, cửa hàng tại Hoa Kỳ để tránh thuế quan — đó chính xác là điều mà chính quyền Trump đang hy vọng.

.

⦿ ---- Mỹ đang tài trợ cho việc giết người ở Gaza: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố hôm thứ sáu rằng Quỹ nhân đạo Gaza do Hoa Kỳ hậu thuẫn hoàn toàn "không an toàn". "Nó đang giết người", ông nói tại một cuộc họp báo, vì hàng chục người đang chờ viện trợ nhân đạo đã bị giết ở Gaza gần đây.

.

Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý thêm rằng các sáng kiến nhân đạo của Liên hợp quốc tại Gaza đang bị "bóp nghẹt", đồng thời nói thêm rằng "bản thân những người làm công tác cứu trợ cũng đang chết đói". Ông cũng kêu gọi Israel, "là thế lực chiếm đóng", ngừng chặn và tạo điều kiện cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

.

Ngoài ra, Guterres tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran "mang lại hy vọng, và hy vọng đang cần thiết hơn bao giờ hết". Ông nhấn mạnh rằng con đường duy nhất để "tái lập hy vọng" ở Gaza là "mở đường cho giải pháp hai nhà nước". Ông nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thả tất cả các con tin.

.

⦿ ---- Trump ca ngợi Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong Un. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã đưa ra một số tuyên bố rất hay ngày hôm nay" khi trả lời câu hỏi về việc Putin liên lạc với ông liên quan đến cuộc khủng hoảng Iran.

.

"Ông Putin một lần nữa lại tôn trọng đất nước chúng ta, ông đã không tôn trọng đất nước này một năm trước, tôi có thể nói với bạn ngay bây giờ, nhưng Putin tôn trọng đất nước chúng ta", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng "Chủ tịch Tập [Cận Bình] của Trung Quốc tôn trọng đất nước chúng ta", cũng như nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông "muốn" Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ chức, vì rằng ông này đang làm một "công việc tồi tệ". Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông nhấn mạnh rằng Powell "chỉ cần một nét bút, có thể hạ lãi suất và giúp chúng ta tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la mỗi năm". Cuối cùng, Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã "làm rất tốt" về lạm phát và việc làm, tuyên bố rằng đây là những lý lẽ đủ để cắt giảm lãi suất.

.

⦿ ---- Tuần này, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung về thương mại. Nhưng không may mắn như vậy giữa Hoa Kỳ và Canada. Tổng thống Trump cho biết vào chiều thứ Sáu rằng ông sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với quốc gia láng giềng phía bắc, CNBC đưa tin. Cụ thể, Trump đổ lỗi cho một loại thuế dịch vụ kỹ thuật số (digital-service tax) mới đang được áp dụng đối với các công ty công nghệ Hoa Kỳ, theo tờ Wall Street Journal.

.

Hai quốc gia đã cố gắng đạt thỏa thuận thương mại trong nhiều tháng và tờ WSJ lưu ý rằng Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã tranh cãi về thuế kỹ thuật số tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước. Các khoản thanh toán đầu tiên sẽ đến hạn vào thứ Hai.

.

"Chúng tôi vừa được thông báo rằng Canada, một quốc gia rất khó để GIAO THƯƠNG, bao gồm cả việc họ đã tính Thuế quan lên tới 400% đối với Nông dân của chúng tôi trong nhiều năm đối với các Sản phẩm từ sữa, vừa tuyên bố rằng họ sẽ áp Thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các Công ty công nghệ Hoa Kỳ của chúng tôi, đây là một cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào Quốc gia của chúng tôi", Trump viết trên Truth Social. "Dựa trên loại Thuế vô lý này, chúng tôi xin chấm dứt TẤT CẢ các cuộc thảo luận về Thương mại với Canada, có hiệu lực ngay lập tức".

.

⦿ ---- Kiện Fox News, đòi bồi thường gần 800 triệu USD. "Không còn lời nói dối nào nữa", Thống đốc California Gavin Newsom cho biết trong một bài đăng trên X hôm Thứ Sáu, thông báo rằng ông đã đệ đơn kiện chống lại Fox News về tội phỉ báng, đòi bồi thường 787 triệu USD. Vụ kiện được đệ trình tại Tòa án cấp cao Delaware tập trung vào tuyên bố của người dẫn chương trình Fox Jesse Watters rằng vị thống đốc đảng Dân chủ đã nói dối về một cuộc gọi điện thoại từ Tổng thống Trump, tờ New York Times đưa tin.

.

Họ [Trump và Newsom] đã nói chuyện vào ngày 7 tháng 6—hoặc cuối ngày 6 tháng 6, theo giờ California—nhưng Trump đã nói với một phóng viên vào ngày 10 tháng 6 rằng họ đã nói chuyện "một ngày trước" và rằng ông đã nói với Newsom rằng ông Newsom đã "làm một công việc tồi tệ". Trong một bài đăng trên X, Newsom cho biết, "Không có cuộc gọi nào cả. Thậm chí không có thư thoại. Người Mỹ nên lo lắng rằng một Tổng thống triển khai Thủy quân lục chiến ra đường phố của chúng ta thậm chí còn không biết mình đang nói chuyện với ai". Trong chương trình của mình, Watters đã hỏi, "Tại sao Newsom lại nói dối và tuyên bố Trump chưa bao giờ gọi cho ông ấy?"

.

Trump đã cung cấp cho Fox News một bản ghi cuộc gọi—nhưng nó cho thấy cuộc gọi thực sự diễn ra vào đầu ngày 7 tháng 6. Vụ kiện của Newsom cáo buộc Fox đã chỉnh sửa thông tin sai lệch và tuyên bố sai sự thật rằng thống đốc đã nói dối. "Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi một người gần tám mươi tuổi với tiền sử tuyên bố công khai hoang tưởng và những lời chỉ trích trên mạng xã hội vào đêm khuya có thể nhầm lẫn ngày tháng", theo Politico, luật sư của Newsom đã viết cho Fox. "Nhưng quyết định che đậy lỗi lầm của Tổng thống Trump của Fox không thể dễ dàng bị bác bỏ như vậy".

.

Con số 787 triệu USD chỉ kém một chút so với số tiền 787,5 triệu USD mà Fox đã trả để giải quyết vụ kiện phỉ báng từ Dominion Voting Systems về các tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020. "Nếu Fox News muốn nói dối người dân Mỹ thay mặt cho Donald Trump, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả—giống như trong vụ kiện Dominion", Newsom cho biết. Politico đưa tin luật sư của Newsom cho biết ông sẽ hủy vụ kiện nếu Fox rút lại khiếu nại và nhận được lời xin lỗi trên sóng truyền hình từ Watters.

.

⦿ ---- Minnesota: Hàng ngàn người đưa tang đã đổ về trụ sở Quốc hội Minnesota ở St. Paul vào hôm thứ Sáu, nơi Chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ Melissa Hortman và chồng bà - những người đã bị 1 MAGA sát thủ vào tận nhà bắn chết vào đầu tháng này - đang nằm tại nơi quàn. NBC News đưa tin rằng Hortman là người phụ nữ đầu tiên ở Minnesota nhận được vinh dự này và bà nằm tại nơi quàn không chỉ với chồng Mark mà còn với chú chó săn lông vàng của gia đình, Gilbert, chú chó đã bị tay súng bắn bị thương trong vụ phục kích ngày 14 tháng 6 tại nhà riêng của họ ở Brooklyn Park và sau đó chó đã bị an tử.

.

Lễ tang diễn ra lúc 10:30 sáng thứ Bảy, sẽ được Sở An toàn Công cộng của tiểu bang phát hình trực tiếp. Trong số những người dự kiến có mặt tại tang lễ: cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris, người đã nói chuyện với những người con đã trưởng thành của gia đình Hortmans để chia buồn. Harris được Thống đốc Minnesota Tim Walz mời, người là bạn đồng hành của bà trước cuộc bầu cử năm 2024. Cũng bị bắn bên cạnh gia đình Hortmans, tại nhà riêng của họ ở Champlin: Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Hoffman và vợ ông, Yvette. Cả hai vẫn đang hồi phục sau khi bị tay súng tới tận nhà bắn bị thương.

.

⦿ ---- Có vẻ như Trump đã thành công trong việc đẩy người lãnh đạo Đại học University of Virginia ra khỏi chức Viện trưởng đại học vì các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa ) của trường. Tờ New York Times và Washington Post đưa tin rằng James Ryan đã nộp đơn từ chức lên hội đồng quản trị của trường và hội đồng đã chấp nhận. Trước đó, tờ NY Times đưa tin rằng Bộ Tư pháp yêu cầu Ryan từ chức như một điều kiện để giải quyết cuộc điều tra về quyền công dân đối với các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập của UVa.

.

Về cơ bản, Bộ Tư pháp cáo buộc Ryan không hủy bỏ các sáng kiến DEI theo chỉ đạo, mà bộ này coi là vấn đề về quyền công dân. Thay vào đó, Ryan vẫn giữ nguyên các chính sách sau khi đổi tên, bộ này cho biết, đồng thời cảnh báo rằng hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ của liên bang đang gặp rủi ro. Trong đơn từ chức, Ryan cho biết ông sẽ từ chức chậm nhất là vào ngày 15 tháng 8. Cả hai bài báo đều sử dụng từ "phi thường" để mô tả đơn từ chức dưới áp lực của liên bang.

.

⦿ ---- Một thiếu niên chuyển giới bị truy tố tội ném bom xăng vào một đại lý xe điện ở Kansas City có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù sau khi bị truy tố theo các tội danh liên bang. Owen McIntire, 19 tuổi, đã phủ nhận việc ném bom xăng vào một đại lý xe điện vào tháng 3, làm hỏng hai chiếc Cybertruck và một số trạm sạc Tesla và gây ra thiệt hại hàng trăm nghìn đô la.

.

Cậu bị truy tố tội phá hoại tài sản có chủ đích và sở hữu trái phép thiết bị phá hoại chưa đăng ký - những tội danh liên bang có mức án tù bắt buộc là 5 năm, có khả năng dẫn đến án tù ba thập niên. Cậu đã được thả khỏi nhà tù do nhu cầu y tế "nghiêm trọng và đang diễn ra", bao gồm điều trị chứng tự kỷ, ADHD và trầm cảm, cùng với việc chăm sóc khẳng định giới tính.

.

Sau khi cậu bị bắt vào tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã nói: "Tôi xin nói rõ ràng với bất kỳ ai vẫn muốn ném bom xăng vào một tài sản của Tesla: các người sẽ không trốn tránh được chúng tôi. Các người sẽ bị bắt. Các người sẽ bị truy tố. Các người sẽ phải ngồi tù hàng thập niên. Điều đó không đáng". Cậu McIntire đã bị quản thúc tại gia và được lệnh phải ở lại với cha mẹ cho đến khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Cậu cũng được yêu cầu tránh xa các đại lý Tesla.

.

⦿ ---- Một phụ nữ Honduras đang xin tị nạn tại Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện thách thức tính hợp pháp của việc giam cô và gia đình tại một nhà giam di dân ở Texas. Người phụ nữ này, cùng với cậu con trai 6 tuổi đang chiến đấu với bệnh bạch cầu và đứa anh 9 tuổi của cậu, đã bị giam sau khi cả ba tham dự phiên điều trần về di trú vào ngày 29 tháng 5 tại Los Angeles. Các luật sư của gia đình cho biết họ có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào, mặc dù họ đã cố gắng xin tị nạn tại Hoa Kỳ.

.

Cậu bé 6 tuổi, được xác định là N.M.Z trong đơn khiếu nại habeas corpus, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính ở Honduras khi mới 3 tuổi và đã trải qua hai trong số hai năm rưỡi điều trị bắt buộc, theo hồ sơ của tòa án. Do bị giam giữ, cậu bé đã bỏ lỡ một cuộc hẹn khám bệnh theo lịch trình vào ngày 5 tháng 6.

.

Người mẹ hiện đang kiện Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE, An ninh Nội địa DHS và chính quyền Trump để được thả ngay lập tức, cùng với việc thả hai đứa con của cô. Người mẹ cho rằng chính phủ đã vi phạm nhiều quyền của họ, bao gồm cả điều khoản về thủ tục tố tụng hợp pháp của Tu chính án thứ năm. Đây là vụ kiện đầu tiên thách thức việc ICE bắt giữ trẻ em theo chỉ thị mới của ICE khuyến khích bắt di dân tại hành lang tòa án.

.

"Một tòa án liên bang đã phán quyết rằng chính sách bắt giữ tại tòa án của ICE được công bố vào tháng trước là bất hợp pháp và vi hiến và tôi nghĩ rằng việc áp dụng chính sách này đối với trẻ em là đặc biệt đáng ghê tởm và vô lương tâm", luật sư Elora Mukherjee, giáo sư Luật Columbia và là thành viên của nhóm đại diện cho gia đình cho biết.

.

Các luật sư lưu ý rằng DHS đã xác định người mẹ không phải là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn khi bà được ân xá vào nước này và việc giam giữ bà là không có lý do chính đáng. Họ cũng lập luận rằng bà không được trao cơ hội phản đối việc gia đình bà bị giam giữ trước một bên trung lập.

.

Dự án Dân quyền Texas cho biết gia đình này đã bị đưa vào diện trục xuất nhanh chóng, cho phép trục xuất nhanh chóng mà không cần phải ra tòa. Các luật sư của gia đình lo ngại rằng họ có thể bị trục xuất trước khi vụ kiện của họ được thụ lý. Người mẹ này và các con của bà đã được cấp phép nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ trong thời gian chính quyền Biden nắm quyền.

.

Chính quyền Trump đã đặt mục tiêu bắt giữ 3.000 người nhập cư mỗi ngày, hoặc 1 triệu người mỗi năm, tuyên bố rằng họ đang nhắm vào những tên tội phạm bạo lực. Dữ liệu của ICE do Viện Cato thu thập được cho thấy hơn 93% số người di dân bị bắt trong năm tài chính này chưa bao giờ bị kết án về bất kỳ tội danh bạo lực nào.

.

⦿ ---- Nhóm 10 đại học hàng đầu Hoa Kỳ vào danh sách top-15 trường thế giới. Bảng xếp hạng năm 2025-26 của U.S. News & World Report bao gồm 2.250 trường đại học hàng đầu từ hơn 100 quốc gia và xem xét các yếu tố như cơ hội quốc tế của trường, thành phần sinh viên và cơ hội nghiên cứu.

.

1. Đại học Harvard: Harvard đã phải đối mặt với những thách thức từ Nhà Trắng về các cuộc biểu tình và chính sách của trường, nhưng vẫn đứng đầu danh sách các đại học toàn cầu tốt nhất.

2. Viện Công nghệ Massachusetts MIT: Được biết đến với trọng tâm khoa học kỹ thuật STEM và tỷ lệ trúng tuyển thấp.

3. Đại học Stanford: Nổi tiếng về các cơ hội mùa hè của trường như Chương trình Thực tập Nghiên cứu Toàn cầu, chương trình này sẽ đưa sinh viên đến hơn 20 quốc gia trên sáu châu lục để theo học nhiều chuyên ngành khác nhau.

6. Đại học California, Berkeley: Nổi tiếng về International House tại Berkeley là nơi sinh sống của gần 600 sinh viên và học giả đến từ hơn 70 quốc gia.

8. Đại học Washington, Seattle: Với hơn 500 lựa chọn du học và hơn 8.000 sinh viên quốc tế, Đại học Washington, Seattle cung cấp phương pháp tiếp cận toàn cầu đối với các nghiên cứu về sức khỏe và môi trường.

.

9. Đại học Yale: có lượng sinh viên quốc tế đông đảo, là nơi có chương trình Học giả trẻ châu Phi Yale, giúp học sinh trung học châu Phi nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ.

10. Đại học Columbia: Bất chấp bị Trump gây sự về các cuộc biểu tình và việc cắt giảm việc làm sau đó, Columbia đã đứng đầu Top 10 của bảng xếp hạng về “các chương trình du học, thực tập toàn cầu và cơ hội học tập dịch vụ quốc tế và nghiên cứu.”

13. Đại học California, Los Angeles UCLA: Toàn là kinh doanh. Trường có 28 trung tâm nghiên cứu đa ngành, với hơn 192 thỏa thuận nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi sinh viên toàn cầu.

14. Đại học Johns Hopkins: hợp tác với các trường đại học quốc tế để cung cấp hơn 400 chương trình du học tại hơn 50 quốc gia, nổi tiếng về y tế và Nghiên cứu Quốc tế Nâng cao.

15. Đại học Pennsylvania: có Penn Abroad, cho phép sinh viên tham gia "du học, học tập dịch vụ, thực tập mùa hè và các chương trình ngắn hạn mỗi năm".

.

⦿ ---- Hóa trang làm đặc vụ ICE: Một người đàn ông Los Angeles đã bị bắt tại Huntington Park sau khi có thể đã mạo danh một đặc vụ liên bang và sở hữu một khẩu súng đã lên đạn, các tài liệu theo kiểu thực thi pháp luật và các đồ dùng cảnh sát khác, theo cảnh sát thông báo tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu.

.

Nghi phạm, được xác định là Fernando Diaz, 24 tuổi, đã bị bắt giữ vào khoảng 10:20 giờ tối thứ Ba sau khi cảnh sát phản ứng với một chiếc xe đậu trái phép tại một điểm dành cho người khuyết tật ở khu 7000 phố South Alameda. Ban đầu, cảnh sát tin rằng chiếc Dodge Durango màu xám có thể là một chiếc xe thực thi pháp luật không có biển số do có đèn LED màu đỏ và xanh lam, radio kiểu cảnh sát và một băng đạn súng bên trong xe. Tuy nhiên, các nhân viên điều phối xác nhận chiếc SUV được đăng ký cho một cá nhân tư nhân ở Los Angeles, không phải là một cơ quan thực thi pháp luật.

.

Khi các cảnh sát chuẩn bị tịch thu chiếc xe, một người đàn ông đã đến gần và tự nhận mình là chủ sở hữu, yêu cầu lấy lại những món đồ mà anh ta khẳng định là của một người bạn. Các cảnh sát đã thẩm vấn anh ta về thiết bị theo kiểu thực thi pháp luật bên trong. Anh ta nói với cảnh sát rằng trước đây anh ta làm nhân viên bảo vệ và tuyên bố đã được Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tuyển dụng, nhưng không thể xuất trình giấy tờ hợp lệ.

.

Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Diaz có lệnh truy nã vì lái xe khi say rượu và một lần bị bắt liên quan đến buôn người. Các cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại hiện trường. Trong quá trình khám xét xe, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng bán tự động 9mm đã nạp đạn, hai bao súng, đạn dự phòng, ba điện thoại di động, nhiều bản sao hộ chiếu (passports) không được đăng ký dưới tên anh ta và các tài liệu có tiêu đề là Cục Điều tra An ninh Nội địa và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Các cảnh sát cũng tìm thấy một tờ mã radio liên bang và các tài liệu khác mà họ cho rằng có thể chỉ ra ý định phạm tội.

.

Cảnh sát cho biết Diaz cuối cùng đã ngừng hợp tác với các cảnh sát và yêu cầu tư vấn pháp lý. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. "Những gì cá nhân này đã làm với những vật dụng đó vẫn đang được điều tra, nhưng sự hiện diện của thiết bị theo kiểu thực thi pháp luật, mà không có bất kỳ thẩm quyền nào được xác minh, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng", Thị trưởng Huntington Park Arturo Flores cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu. "Khi mọi người không thể tin tưởng người thực thi pháp luật, an toàn công cộng bị phá hoại và nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện".

.

⦿ ---- Một báo cáo mới về bạo lực súng đạn cho biết, tỷ lệ tự tử liên quan đến súng ở Hoa Kỳ đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2023. Theo nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, có khoảng 27.300 người chết ở Hoa Kỳ liên quan đến súng - chiếm 58% tổng số ca tử vong do súng - là tự tử vào năm 2023. Các nhà nghiên cứu cho biết điều đó có nghĩa là cứ 19 phút lại có một người Mỹ sử dụng súng để tự tử.

.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong báo cáo của họ, Bạo lực súng đạn tại Hoa Kỳ năm 2023: Xem xét nạn dịch tự tử bằng súng, tỷ lệ tự tử liên quan đến súng đã tăng ngay cả khi tỷ lệ giết người bằng súng đạn đã giảm. Nhìn chung, súng là nguyên nhân làm 46.728 người chết ở Hoa Kỳ vào năm 2023. Tức là cứ 11 phút lại có một ca tử vong.

.

⦿ ---- HỎI 1: Rừng chưa được làm đường sá sẽ có ít vụ cháy rừng hơn?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu từ nhóm bảo vệ môi trường quốc gia The Wilderness Society đã kết luận rằng nhiều đường sá hơn sẽ dẫn đến nhiều vụ cháy rừng hơn và cho biết các khu vực "không có đường" chiếm khoảng 30% đất rừng liên bang của quốc gia có ít vụ cháy rừng hơn nhiều. "Xây dựng đường vào các khu vực không có đường sá có khả năng dẫn đến nhiều vụ cháy hơn. Những vụ cháy này, trung bình, sẽ nhỏ hơn các vụ cháy xa đường hơn, nhưng sẽ có nhiều vụ hơn và một số vụ sẽ phát triển thành các vụ cháy lớn", tác giả chính Greg Aplet kết luận trong bản tóm tắt hai trang về các phát hiện của nghiên cứu. Chi tiết:

https://sourcenm.com/2025/06/27/usda-says-repealing-roadless-protections-will-prevent-wildfires-a-new-study-disagrees/

.

⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 90% trẻ em bị dị ứng với các loại thực phẩm như đậu phộng, trứng, sữa, động vật có vỏ, vừng, gluten hoặc đậu nành?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 90% trẻ em đã bị dị ứng với các loại thực phẩm như đậu phộng, trứng, sữa, động vật có vỏ, vừng, gluten hoặc đậu nành. 6% khác phản ứng với thuốc và 3% với vết đốt của côn trùng. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/06/27/allergies-kids-hospital-stay/6071751040937/

.

.