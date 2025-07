Hình ảnh tại Santa Ana, Quận Cam: ông bố của 3 người con trai đang đi lính TQLC đang làm vườn, bị ICE tới vật té, còng tay, bắt đi.

(23.6.2025) - Quận Cam: bố của 3 người con trai đang đi lính TQLC đang làm vườn, bị ICE tới vật té, còng tay, bắt đi.

- Dân biểu Derek Tran (DC-Quận Cam): Trump dội bom, không có sự cho phép từ Quốc Hội, là vi hiến, chỉ làm tăng nguy cơ sinh mạng dân Mỹ và hại kinh tế Mỹ

- Thánh chiến: Trump nói dội bom Iran để yêu thương, tạ ơn Chúa.

- Cựu tổng thống Nga Medvedev: một số quốc gia suy tính gửi Iran đầu đạn hạt nhân để tự vệ

- Mỹ năn nỉ TQ xin hãy nói với Iran đừng đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi 20% dầu thế giới chở qua đây.

- Cố vấn của Trump: Trump nói chờ 2 tuần sẽ quyết định dội bom hay không chỉ là cú lừa, vì Trump quyết định trước đó rồi, khi thấy Israel dội bom mà Iran phản ứng yếu kém.

- Putin: Mỹ, Israel tấn công Iran vô cớ. Hứa với Ngoại trưởng Iran là Nga sẽ giúp Iran.

- HĐBA/LHQ họp, xin ngưng bắn khẩn cấp: IAEA nói chưa thấy tăng phóng xạ. Toàn bộ kho dự trữ 60% uranium lưu trữ tại Isfahan trong các đường hầm chưa bị đụng đến.

- Mỹ nói Fordo chưa bị xóa sổ, nhưng đã hư hại nặng. Ngoại trưởng Mỹ thú nhận không có chứng cớ Iran làm bom hạt nhân.

- Trump nói cần thay đổi chế độ Iran, trong khi PTT Vance, Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nói Mỹ muốn Iran ngưng hạt nhân, nhưng không muốn chiến tranh hay lật đổ

- Zelensky: Nga phản đối Mỹ, Israel dội bom Iran, nhưng Nga vẫn liên tục dội bom Ukraine hàng ngày

- Israel tăng tốc không kích thủ đô Iran, cơ sở hạt nhân Fordo, đài TV và nhà tù Iran

- Quốc hội Iran ủng hộ đóng cửa Eo biển Hormuz để đáp trả Mỹ và Israel, cần chờ lệnh Khamenei chấp thuận.

- Trump tự nhận là Tổng Thống hòa bình, bây giờ tấn công Iran, là ván cờ khó hiểu

- Bầu sơ bộ Dân Chủ tranh chức Thị trưởng New York: Bill Clinton ủng hộ Andrew Cuomo (cựu Bộ trưởng Gia cư của Clinton)

- Syria: vào nhà thờ xả súng bắn, rồi kích nổ bom trên người tự sát, làm chết 15 người

- Đan Mạch: Thuyền robot do thám không người lái, chạy bằng gió và mặt trời, giữ biển ngừa Nga xâm chiếm

- Kyodo: bơi ở biển gần Tokyo, 2 người VN mất tích

- HỎI 1: Các chatbot trí tuệ nhân tạo có thể viết một bài luận nhanh, nhưng giọng văn sẽ vô hồn, đơn điệu và bạn sẽ giảm 55% hoạt động não bộ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Kiệt sức: chỉ 28% nói kiệt sức vì công việc, đa số vì vấn đề gia đình, sức khỏe hoặc tài chính? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/6/2025) ⦿ ---- Liệu Iran có đóng cửa Eo biển Hormuz không? Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 20% ​​lượng dầu khí toàn cầu chở qua eo biển này, và Reuters đưa tin Ngoại trưởng Marco Rubio đã cảnh báo rằng "nếu họ làm vậy [nếu Iran đóng cửa eo biển này] thì đó là hành động tự sát về mặt kinh tế. Và chúng tôi vẫn còn nhiều lựa chọn để giải quyết vấn đề này".

Quốc hội Iran đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp đóng cửa eo biển này, nhưng họ không có tiếng nói cuối cùng. Iran sẽ cần phải có được sự chấp thuận từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, do một người được Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm giám sát, để thực hiện.

Theo các quy định của Liên hợp quốc, các quốc gia được phép kiểm soát vùng biển cách bờ biển của họ tối đa 12 hải lý (13,8 dặm = 22,2 kilomet). Tại điểm hẹp nhất, Eo biển Hormuz và các tuyến đường vận chuyển của eo biển này chỉ nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman. Các chuyên gia nói với BBC rằng nếu Iran muốn ngăn chặn mọi hoạt động vận chuyển, "một trong những cách hiệu quả nhất" để làm như vậy là "đặt thủy lôi bằng tàu tấn công nhanh và tàu ngầm".

Theo Reuters, "Cố gắng siết chặt eo biển có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, làm chệch hướng nền kinh tế thế giới và gây ra xung đột với Hạm đội thứ 5 khổng lồ của Hải quân Hoa Kỳ đang tuần tra Vịnh từ căn cứ của mình ở Bahrain". Việc đóng cửa có thể gây ra "cuộc khủng hoảng sinh tồn" cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ năn nỉ Trung Quốc: Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc thúc giục Iran không đóng tuyến đường thủy này. Về đòn bẩy, Trung Quốc mua nhiều dầu từ Iran hơn bất kỳ quốc gia nào khác—khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 5. Quan điểm của BBC: "Bắc Kinh rất khó có thể hoan nghênh bất kỳ sự gia tăng giá dầu hoặc gián đoạn nào đối với các tuyến vận chuyển".

Một lời cảnh báo từ Liên Âu EU: The Guardian trích lời nhà ngoại giao hàng đầu của EU là Kaja Kallas nói rằng, "Việc Iran đóng eo biển Hormuz là điều cực kỳ nguy hiểm và không tốt cho bất kỳ ai".

Hậu quả về mặt tài chính: Các nhà phân tích phần lớn nghi ngờ Iran sẽ thực sự đóng eo biển này, nhưng nếu họ làm vậy, giá có thể sẽ tăng vọt lên hơn 100 đô la một thùng (hiện tại là khoảng 75 đô la), với giá một gallon xăng có thể tăng thêm lên 4 đô la.

Một lưu ý về lịch sử: BBC đưa tin rằng mặc dù Iran đã từng đe dọa đóng eo biển Hormuz trong quá khứ, nhưng họ chưa bao giờ thực sự làm như vậy.

⦿ ---- Một số đài, báo, phương tiện truyền thông đưa tin hậu trường về cách thức và thời điểm Tổng thống Trump bật đèn xanh cho việc ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran, và họ đồng thuận về một điểm chính. Khi Trump nói vào hôm thứ năm rằng ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần, thì thời hạn đó là một sự lừa dối có chủ đích để che đậy hành động quân sự.

"Đó là một cú lừa", một cố vấn của Trump nói với báo Axios. "Ông Trump biết rằng giới truyền thông không thể cưỡng lại việc khuếch đại nó [để làm thầy bàn là sau 2 tuần sẽ ném bom hay không]".

Tờ New York Times đưa tin rằng Trump phần lớn đã quyết định sẽ cử máy bay ném bom vào thứ ba, sau khi ấn tượng trước thành công của các cuộc không kích của Israel vào Iran. Bởi vì không kích Israel đã giết nhiều tướng và nhiều khoa học gia Iran trong khi phản kích từ Iran không bao nhiêu.

Một quan chức cấp cao của chính quyền nói với tờ Washington Post rằng "thực sự không có khoảnh khắc nào" khi Trump quyết định - mà là cảm giác ngày càng tăng rằng ngoại giao sẽ không hiệu quả. Tờ Washington Post cho rằng Trump dường như đã thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng ủng hộ một cuộc tấn công vào thứ hai tuần trước, ngày ông đến thăm cuộc họp của Nhóm G7 tại Canada. Ngày hôm đó, Trump đã cố gắng điều phối một cuộc họp cấp cao giữa các quan chức Hoa Kỳ và Iran từ hội nghị thượng đỉnh, nhưng nỗ lực đó đã thất bại, theo Axios.

Ông đã trở về DC sớm và bắt đầu họp với một nhóm "nhỏ" để hoàn tất các cuộc không kích, theo tờ WP. Nhưng Trump cũng nói rõ rằng ông có thể hủy bỏ kế hoạch tấn công cho đến phút cuối cùng nếu Iran đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Các máy bay ném bom B-2 cất cánh từ Missouri rất sớm vào thứ Bảy khi Trump đang ở khu nghỉ dưỡng chơi golf của mình tại Bedminster, New Jersey, và tổng thống đã ra lệnh cuối cùng từ khu nghỉ dưỡng khi chúng đến gần mục tiêu. "Đối với những người chứng kiến ​​tại câu lạc bộ, Trump tỏ ra không mấy lo lắng về quyết định cho phép không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra hậu quả sâu sắc cho cả an ninh quốc gia Hoa Kỳ và di sản tổng thống của chính ông", theo CNN. Sau đó, Trump bay trở lại thủ đô DC và đến Phòng Tình hình khi những quả bom đầu tiên rơi xuống.

⦿ ---- Vladimir Putin đã có những phát biểu công khai đầu tiên về các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào đồng minh lâu năm của Nga là Iran vào thứ Hai—và ông Putin không vui về điều đó. Nhưng vẫn chưa rõ điều đó có thể chuyển thành sự giúp đỡ cho Tehran như thế nào.

"Hành động xâm lược hoàn toàn vô cớ chống lại Iran không có cơ sở và không có lý do chính đáng", Putin phát biểu trong các bình luận trên truyền hình trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Moscow, Reuters đưa tin. "Tôi rất vui vì ngài đã đến Moscow hôm nay—điều này sẽ cho chúng ta cơ hội thảo luận về tất cả những vấn đề cấp bách này và cùng nhau suy nghĩ về cách chúng ta có thể thoát khỏi tình hình hiện tại", Putin nói, đồng thời nói thêm rằng Nga đang "nỗ lực hỗ trợ người dân Iran".

Araghchi được cho là đã mang theo một lá thư từ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei trực tiếp yêu cầu Putin hỗ trợ, nhưng một bài phân tích của tờ New York Times cho rằng Iran không nên quá hy vọng. Có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga đã chuẩn bị cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran, đồng minh thân cận nhất còn lại của nước này ở Trung Đông, vì nước này ưu tiên cuộc chiến của riêng mình với Ukraine. Ngoài việc bị trói buộc bởi cuộc chiến của chính mình, Nga cũng đang cố gắng duy trì mối quan hệ hữu nghị với các đối thủ Iran bao gồm cả Saudi Arabia.

Iran đã giúp Nga trong cuộc chiến với Ukraine, và Araghchi "bây giờ có thể yêu cầu Moscow đáp lại", nhà kinh tế học Holger Schmieding của Berenberg Bank đã viết trong một lưu ý gửi đến các nhà đầu tư, theo CNBC. "Tuy nhiên, Putin có lẽ không có nhiều điều để cung cấp ngoài một vài lời nói".

⦿ ---- Tổng thống Trump đã sử dụng từ "xóa sổ" vào cuối ngày Chủ Nhật để mô tả những gì các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã gây ra cho các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng đó không phải là những gì một số đánh giá ban đầu chỉ ra.

Bài đăng của Trump trên Truth Social: "Thiệt hại to lớn đã xảy ra đối với tất cả các địa điểm hạt nhân ở Iran, như được hiển thị trên hình ảnh vệ tinh. Xóa sổ là một thuật ngữ chính xác! Cấu trúc màu trắng được hiển thị được nhúng sâu vào đá, thậm chí mái nhà của nó nằm sâu dưới mặt đất và hoàn toàn được che chắn khỏi ngọn lửa. Thiệt hại lớn nhất xảy ra ở rất xa dưới mặt đất. Đúng mục tiêu!"

Thêm thông tin về những hình ảnh vệ tinh đó: Các chuyên gia đã xem ảnh vệ tinh về các địa điểm hạt nhân đã nói chuyện với CNN và NPR và cho biết có vẻ như các cơ sở hạt nhân này không bị phá hủy [như Trump nói]. "Nếu điều này kết thúc ở đây, thì đó thực sự là một cuộc tấn công không hoàn chỉnh", một người cho biết, người này cho rằng các kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran dường như không bị tấn công.

Hoa Kỳ dường như đã kiềm chế không sử dụng những quả bom mạnh nhất của mình vào một trong ba địa điểm. Các nguồn tin cho biết những quả bom được gọi là "bom phá hầm sâu" không được thả xuống Isfahan. Thay vào đó, địa điểm này, nơi chứa phần lớn uranium đã làm giàu, đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Chuyên gia nói trên cho biết, "Nếu đây là tất cả những gì còn lại, thì đây là [những gì] còn lại: toàn bộ kho dự trữ 60% uranium, được lưu trữ tại Isfahan trong các đường hầm chưa bị đụng đến."

⦿ ---- Trong khi đó, quốc tế luôn luôn kêu gọi ngưng bắn. Các vụ đánh bom của Hoa Kỳ "đã tác động trực tiếp" đến cơ sở làm giàu nhiên liệu Fordo của Iran, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết hôm Chủ Nhật. Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong cuộc họp khẩn cấp của mình rằng các cuộc không kích đã gây ra thiệt hại lớn tại các địa điểm Isfahan và Natanz.

"Vào thời điểm này, không ai, kể cả IAEA, có thể đánh giá thiệt hại dưới lòng đất tại Fordo", ông nói. Grossi cho biết các quan chức Iran đã nói với ông rằng không có sự gia tăng mức độ bức xạ ngoài địa điểm tại ba địa điểm hạt nhân. Theo tờ New York Times, Iran đang cố gắng đánh giá thiệt hại.

Đánh giá thiệt hại: Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói với tờ NY Times rằng cuộc không kích vào Fordo, mục tiêu được bảo vệ tốt nhất và quan trọng nhất, đã không phá hủy nó được. Nhưng nó đã bị hư hại nặng nề, vị quan chức này cho biết. Hai quan chức Israel cho biết có vẻ như Iran đã di chuyển thiết bị, cũng như uranium, ra khỏi Fordo trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ.

Tham vọng của Iran: Trong một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lập luận rằng vụ đánh bom là chính đáng ngay cả khi Tổng thống Trump không có bằng chứng cho thấy Iran đang tiến hành vũ khí hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Mục tiêu là làm suy yếu "tham vọng" vũ khí hạt nhân của Iran, Rubio cho biết trên chương trình Face the Nation của CBS.

Israel tiếp tục không kích: Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các kho tên lửa đất đối đất ở thành phố Yazd của Iran vào Chủ Nhật. "Suốt cả ngày, chúng tôi tiếp tục làm suy yếu sâu sắc hơn" năng lực của Iran, một phát ngôn viên cho biết, theo CNN.

Hội đồng Bảo an họp: Nga, Trung Quốc và Pakistan đã đề xuất một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông. Không rõ khi nào sẽ có cuộc bỏ phiếu. Quyền đại diện của Hoa Kỳ nói với Hội đồng Bảo an rằng Iran đã "che giấu" chương trình vũ khí hạt nhân của mình từ lâu. Dorothy Shea thúc giục Iran phải "chấm dứt nỗ lực kéo dài 47 năm nhằm xóa sổ nhà nước Israel; chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân; ngừng nhắm vào công dân và lợi ích của Hoa Kỳ; và đàm phán hòa bình một cách thiện chí".

⦿ ---- Dân biểu Derek Tran, đảng Dân chủ-Quận Cam, cho biết trong một bài đăng trên X, "Cuộc tấn công đơn phương của Tổng thống Trump vào Iran, mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, là thêm một hành vi vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ lần nữa. Hành động liều lĩnh này chuyển hướng sự tập trung và nguồn lực khỏi những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt trong nước trong khi đặt mạng sống của người Mỹ vào vòng nguy hiểm. Việc mở ra một mặt trận mới ở Trung Đông cũng đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ vào thời điểm quốc gia của chúng ta đang phải đối mặt với sự xâm lược thù địch ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Châu Âu. Cuộc tấn công này chỉ làm tăng - chứ không làm giảm - nguy cơ xảy ra xung đột khu vực rộng lớn hơn và bất ổn kinh tế toàn cầu. Chúng ta không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh bất tận nữa."

⦿ ---- Ngay cả khi nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump dành cả ngày Chủ Nhật để nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ chỉ nhắm vào xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran, không nhằm mục đích lật đổ chính phủ của nước này, thì bài đăng trên Truth Social của chính Trump vào tối Chủ Nhật đã làm phức tạp thêm thông điệp đó: "Nếu Chế độ Iran hiện tại không thể LÀM IRAN VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, tại sao lại không có sự thay đổi Chế độ? MIGA!" (MIGA: Make Iran Great Again - Làm cho Iran vĩ đại trở lại) theo ông Trump viết—làm suy yếu mặt trận thống nhất từ ​​các cố vấn hàng đầu của ông, Politico đưa tin.

Đây là lần đầu tiên Trump nêu ra vấn đề thay đổi chế độ (một thuật ngữ mà ông lưu ý là "không chính xác về mặt chính trị") kể từ khi Israel lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào Iran vào đầu tháng này. Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều nhấn mạnh với các phương tiện truyền thông vào Chủ Nhật rằng thay đổi chế độ không phải là mục tiêu. "Chúng tôi không muốn đạt được mục tiêu thay đổi chế độ. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran", Vance nói trên ABC.

Tuy nhiên, Rubio đã ám chỉ trên Fox News rằng mặc dù thay đổi chế độ không phải là mục tiêu, nhưng nếu Iran tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân của mình, động thái đó có thể gây nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ. Làm phức tạp thêm vấn đề: Iran đã đe dọa trả đũa, và các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu, từ lâu đã ám chỉ sẽ ủng hộ thay đổi chế độ ở Tehran.

Một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Dân biểu Marjorie Taylor Greene, đã lên tiếng lo ngại về sự can thiệp mới của nước ngoài, trong khi những người khác, như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, ủng hộ ý tưởng thay đổi chế độ—và thực sự nói rằng Israel đáng lẽ phải thúc đẩy điều đó "từ lâu rồi". Điều thú vị là bản thân Trump trước đây đã chỉ trích những nỗ lực của phe tân bảo thủ nhằm thay đổi chế độ ở Iran, Iraq và các quốc gia khác.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án sự phẫn nộ "mang tính biểu diễn" của Nga đối với các cuộc không kích của Israel và Hoa Kỳ vào Iran, cáo buộc Nga giữ im lặng sau khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chết người vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine. "Chỉ riêng ở Kiev, năm tòa nhà chung cư đã bị hư hại. Một bệnh viện ở Bila Tserkva cũng bị tấn công. Có người đã thiệt mạng", ông nói vào thứ Hai, gọi cuộc tấn công là "vô lý".

Zelensky nhấn mạnh rằng các loại vũ khí được sử dụng bao gồm máy bay không người lái Shahed của Nga-Iran và tên lửa đạn đạo, "với các báo cáo sơ bộ cho thấy vũ khí của Bắc Hàn cũng tham gia". Ông cảnh báo các nước láng giềng cân nhắc cách họ sẽ phản ứng nếu "liên minh những kẻ giết người" này tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Trước đó, Nga đã tiến hành một đợt tấn công lớn khác bằng máy bay không người lái và tên lửa. Theo quân đội Ukraine, hệ thống phòng không đã đánh chặn được 354 trong số 368 mối đe dọa trên không.

⦿ ---- Nga hù dọa, sẽ gửi vũ khí hạt nhân tới Iran. Các nhà phân tích đang nghi ngờ tuyên bố của cựu tổng thống Nga rằng "một số quốc gia" đang cân nhắc cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran. Dmitry Medvedev, người giữ chức tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012 và là phụ tá hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã không nêu rõ ông đang nhắc đến những quốc gia nào trong bài đăng trên Telegram của mình vào Chủ Nhật. Trong bài đăng của mình, ông đã hạ thấp mức độ thiệt hại gây ra cho các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

Medvedev viết rằng các cuộc tấn công đã "lôi kéo" Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột mới. "Một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp cho Iran đầu đạn hạt nhân của riêng họ", ông nói thêm. Các nhà phân tích vũ khí hạt nhân phát biểu với Business Insider rằng họ nghi ngờ tuyên bố của Medvedev về những vụ chuyển giao như vậy là đáng tin cậy. "Trên thực tế, điều đó là không thể vì vũ khí hạt nhân không giống như bom hay chỉ là thứ bạn có thể mang theo trong vali", theo Pavel Podvig, một nhà nghiên cứu cấp cao tại chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị Liên hợp quốc, cho biết.

Đầu đạn hạt nhân là một hệ thống hoàn chỉnh, với những người cần được đào tạo để bảo quản chúng một cách an toàn, cũng như các cơ sở và thiết bị bảo trì. Ngay cả vũ khí hạt nhân chiến thuật, dễ mang theo hơn và tạo ra vụ nổ nhỏ hơn, cũng cần được lưu trữ ở cấp độ cao, Podvig nói thêm. "Trừ khi bạn tạo ra một chương trình hạt nhân hoặc gần như là một chương trình hạt nhân trong nước, nếu không thì không có cách nào để chỉ cung cấp vũ khí hạt nhân của bạn cho họ", ông nói.

Về mặt chính trị, Medvedev chỉ có thể ám chỉ đến ba quốc gia, Adam Lowther, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Răn đe Quốc gia (National Institute for Deterrence Studies), một nhóm nghiên cứu tại Ohio, cho biết. Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga là những quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân được coi là đối thủ hoặc đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ. Và Lowther cho biết cả ba đều biết rằng việc cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran, ngay cả khi chỉ là biện pháp răn đe, sẽ có nguy cơ khiến Hoa Kỳ và Israel leo thang căng thẳng.

⦿ ---- Cuộc thánh chiến mới: Dội bom Iran để vinh danh Chúa. Trong bài phát biểu tối thứ Bảy, nơi ông xác nhận Hoa Kỳ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, chính việc Tổng thống Donald Trump liên tục nhắc đến "Chúa" đã khiến một số người chú ý. Vào cuối bài phát biểu dài bốn phút của mình, Trump nói, "Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người, đặc biệt là Chúa. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi yêu Chúa, và chúng tôi yêu quân đội vĩ đại của chúng tôi, hãy bảo vệ họ. Chúa phù hộ Trung Đông, Chúa phù hộ Israel và Chúa phù hộ nước Mỹ".Nhiều người đã nhanh chóng chỉ ra rằng Trump nghe có vẻ không chân thành, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ của chính Trump với tôn giáo. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy hầu hết người Mỹ không coi Trump là người đặc biệt sùng đạo, chỉ có 7 phần trăm người Mỹ trưởng thành coi ông là "rất sùng đạo".Một người dùng mạng khác nhấn mạnh rằng Trump đã nhắc đến Israel trước khi nhắc đến Hoa Kỳ, ông viết trên X (Twitter) rằng, "Trump đã kết thúc cuộc họp báo của mình bằng câu nói Chúa phù hộ Israel trước khi ông nói Chúa phù hộ nước Mỹ. Điều đó cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết".Một người dùng cảm thấy việc Trump nhắc đến Chúa còn nham hiểm hơn nhiều, ông viết trên Twitter rằng, "Người đàn ông này đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đang viện dẫn tôn giáo để thao túng cơ sở của mình vào cuộc chiến đó. Người đàn ông này là một kẻ tâm thần".Trump có thể đang tìm cảm hứng từ đầu những năm 2000s, khi Tổng thống George W. Bush tuyên bố rằng ông đang thực hiện sứ mệnh của Chúa khi xâm lược Afghanistan và Iraq.Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump tuyên bố rằng mình hiện là một Cơ đốc nhân không theo giáo phái nào và trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống, ông hiếm khi đến nhà thờ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả lần gần đây nhất là vào Chủ Nhật Phục sinh, khi ông chơi golf. Hình ảnh ông cầm ngược một cuốn Kinh thánh sau khi giải tán đám đông ôn hòa bên ngoài Nhà Trắng đã bị chế giễu rộng rãi.Người vợ thứ ba của ông, Melania, đã mô tả mình là người Công giáo nhưng không được nhìn thấy đến nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, Trump đã không ngừng vuốt ve, theo đuổi các cử tri theo đạo Tin lành, mời các mục sư Tin lành đến Nhà Trắng, và sử dụng ngôn ngữ của phiên bản Cơ đốc giáo đó. Sau vụ ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7 năm 2024, ông ta tuyên bố rằng Chúa đã cứu mạng ông ta và nói rằng, "Tôi được Chúa cứu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tôi tin điều đó."⦿ ---- Quân đội Israel đã tấn công các mục tiêu ở trung tâm Tehran với "cường độ chưa từng có" vào hôm thứ Hai, theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Quân đội cho biết họ đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các lực lượng an ninh khác chịu trách nhiệm "bảo vệ an ninh nội địa, ngăn chặn các mối đe dọa và duy trì sự ổn định của chế độ", theo tờ Guardian.Cơ sở hạt nhân Fordo của Iran, mục tiêu của các cuộc tấn công của Hoa Kỳ một ngày trước đó, đã không được để yên. "Kẻ xâm lược đã tấn công lại cơ sở hạt nhân Fordo", hãng thông tấn Tasnim đưa tin, trích lời một đại diện của cơ quan quản lý khủng hoảng tại tỉnh Qom.

Rafael Grossi, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, lưu ý rằng vụ ném bom của Hoa Kỳ vào nhà máy làm giàu uranium đào sâu trong núi có khả năng gây ra thiệt hại "rất đáng kể" cho các khu vực ngầm. Theo BBC, Israel cho biết họ đã tấn công lại "nhằm cản trở các tuyến đường tiếp cận" đến địa điểm này.

Các báo cáo địa phương cho biết Israel cũng đã tấn công một tòa nhà được đài truyền hình nhà nước Iran và Nhà tù Evin khét tiếng sử dụng. Đài Nournews của Iran được cho là đã phát sóng cảnh quay từ camera giám sát cho thấy một cuộc tấn công vào lối vào nhà tù. Các hãng tin địa phương đưa tin nhà tù đã bị hư hại nhưng các tù nhân vẫn an toàn và tình hình đã được kiểm soát, theo Guardian. BBC mô tả tình trạng mất điện ở một số khu vực của thủ đô.

⦿ ---- Quận Cam: ông bố của 3 người con trai đang đi lính TQLC cũng bị ICE vật té, còng tay, bắt đi. Trong một video đã lan truyền trên mạng xã hội, khoảng bảy hoặc nhiều người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo vest của Biên phòng Hoa Kỳ được nhìn thấy đang bắt giữ một người cha một cách thô bạo ở Santa Ana trước khi ép ông vào phía sau một chiếc xe không có biển số vào thứ Bảy.

Vụ bạo lực đã gây ra các cuộc biểu tình trong những giờ tiếp theo và một cuộc gây quỹ trực tuyến đã được bắt đầu thông qua GoFundMe, nơi các thành viên gia đình xác định nạn nhân là cư dân Tustin Narciso Barranco, một người cha của ba người con trai đều là Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Một trong những người con trai của ông, Alejandro Barranco, 25 tuổi, nói với KTLA rằng cha anh đã bị xịt hơi cay ngoài việc bị đấm vào mặt nhiều lần trong khi bị giam giữ. Theo Alejandro, Narciso đã bị các viên chức nhập cư liên bang bắt giữ khi ông đang làm việc như một người làm vườn tại tiệm ăn IHOP trên Đại lộ Edinger và Phố Ritchey St.

Video được chia sẻ bởi tài khoản Instagram @SantaAnaProblems cho thấy một nhóm đàn ông đội mũ, che mặt và mặc áo vest cảnh sát tập trung về phía Narciso, giữ chặt ông trong khi một người đàn ông liên tục đánh vào đầu ông. Một số người đàn ông đang đứng canh gác xung quanh hiện trường trước khi nhóm này lại bắt Narciso, với một người đàn ông cầm dùi cui ở sau cổ Narciso để đẩy ông vào ghế sau của một chiếc SUV màu bạc.

.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Santa Ana cho biết họ biết về đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không có thêm thông tin chi tiết. Không có quan chức địa phương hoặc liên bang nào xác nhận với đài KTLA rằng những người đàn ông đeo mặt nạ có phải là cảnh sát liên bang hay không.

"Anh ta là một người đàn ông tốt bụng, chăm chỉ. Anh đã nuôi dạy gia đình mình ở đây và đã khẳng định được vị thế của mình ở đây", trang GoFundMe

https://www.gofundme.com/f/justice-for-narciso-assaulted-and-detained-by-cbp

viết. "Xin hãy giúp đỡ gia đình Barranco bằng mọi cách có thể để đảm bảo anh ấy có thể nhận được cố vấn pháp lý phù hợp để đại diện cho mình". Tính đến tối thứ Bảy, Alejandro đang cố gắng liên lạc với cha mình.

⦿ ---- Bản tin Kyodo: Hai người đàn ông Việt Nam đã mất tích sau khi bơi ở một bãi biển gần Tokyo vào tối Chủ Nhật, theo lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương, lực lượng này đã bắt đầu tìm kiếm họ ở khu vực xung quanh. Hai người đàn ông, đều 24 tuổi, đã mất tích khi đang bơi ở bãi biển Katakai ở Kujukuri, Tỉnh Chiba, trước khi mùa bơi chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, Văn phòng Bảo vệ bờ biển Choshi cho biết.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp lúc 4:35 giờ chiều Chủ Nhật, người gọi tìm kiếm sự giúp đỡ vì hai người đã không trở lại bờ. Có 4 công dân nước ngoài, bao gồm cả hai người Việt Nam mất tích, đã bơi ở biển vào thời điểm đó. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, điều kiện thời tiết bao gồm tốc độ gió khoảng 36 km/giờ và sóng cao khoảng 2 mét.

⦿ ---- Dân biểu Quốc hội Iran Esmaeil Kowsari phát biểu với báo chí vào Chủ Nhật rằng các nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa Eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ và Israel vào lãnh thổ của nước này. Để trở thành chính thức, quyết định này phải được Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei chấp thuận. Eo biển này được coi là tuyến đường quan trọng để vận chuyển dầu.

Trước đó, các quan chức Hoa Kỳ như Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đã cảnh báo Iran về việc đóng cửa Hormuz, với việc sau này mô tả đây là một "cuộc tự sát về kinh tế". Trong khi đó, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Majlis cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc nối lại chương trình hạt nhân của nước này.

⦿ ---- Các tổng thống khác đã bị vướng vào các cuộc chiến ở nước ngoài. Nhưng đối với Tổng thống Trump, vấn đề trở nên phức tạp hơn vì ông đã vươn lên thành một nhân vật chính trị nổi bật bằng cách liên tục chỉ trích họ vì điều đó—đặc biệt là George W. Bush vì Chiến tranh Iraq. Michael Birnbaum và Natalie Allison viết trong một bài phân tích của tờ Washington Post rằng những gì xảy ra tiếp theo sẽ có nhiều điều để nói về phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của Trump.

Những khả năng chính mà họ thấy: "Nếu Iran bị suy yếu đến mức không thể trả đũa một cách có ý nghĩa, Trump sẽ giáng một đòn vào một kẻ thù lâu năm, qua đó gửi một thông điệp tới Trung Quốc, Nga và các đối thủ toàn cầu khác rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự khi cần thiết. Nhưng nếu Iran không đồng ý hòa bình theo các điều khoản của Trump, lời thề của tổng thống rằng 'vẫn còn nhiều mục tiêu' đã mở ra cánh cửa cho một cuộc xung đột sâu sắc hơn và có khả năng kéo dài hơn nhiều".

Tổng thống đã hứa sẽ không bắt đầu "các cuộc chiến tranh vô tận" dường như đang cố gắng quay trở lại vị trí trước đây của mình, Luke Broadwater viết trong một bài phân tích của tờ New York Times, bằng cách nói rằng ông vẫn muốn hòa bình. Trump gọi cuộc tấn công của Hoa Kỳ là lớn nhưng cũng mô tả nó là hạn chế. Barack Obama và Joe Biden đã phải đối mặt với những cuộc đối đầu tương tự với Iran nhưng thay vào đó lại kiên trì với biện pháp ngoại giao, tờ Post chỉ ra, với lời cảnh báo rằng Iran đang ở vị thế mạnh hơn để trả đũa vào thời điểm đó.

Và quyết định của Trump đã gây ra sự chỉ trích từ những người ủng hộ trung thành. Steve Bannon, một đồng minh và nhà bình luận, cho biết phần lớn cơ sở MAGA của Trump không hài lòng với vụ đánh bom ngay cả sau lời giải thích của Trump. "Nhiều người trong các cuộc trò chuyện nói rằng, 'Này, tôi hiểu ý anh, nhưng anh biết là anh đã hứa là sẽ không làm điều này mà'", Bannon nói.

⦿ ---- Bầu chức Thị trưởng New York: Hai ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại thành phố New York, Bill Clinton đã có một sự can thiệp hiếm hoi vào chính trị thành phố thay mặt cho Andrew Cuomo. Cựu tổng thống đã ghi âm một cuộc gọi tự động nhằm mục đích tăng tỷ lệ cử tri lớn tuổi đi bỏ phiếu, tờ New York Times đưa tin. Sự ủng hộ dành cho Cuomo, người từng là bộ trưởng nhà ở trong chính quyền Clinton, đã được công bố vào Chủ Nhật.

"Ông ấy [Cuomo] là một chiến binh biết cách làm cho chính phủ hoạt động, và vào thời điểm các quyền cơ bản của chúng ta bị xâm phạm, tôi biết ông ấy sẽ đứng lên và bảo vệ người dân thành phố này", Clinton nói trong bản ghi âm. Đổi lại, cựu thống đốc New York đã ca ngợi nhiệm kỳ tổng thống của Clinton. Trong cuộc gọi, cựu tổng thống cũng trích dẫn khả năng "hoàn thành mọi việc" của Cuomo và nêu bật công việc mà họ đã cùng nhau thực hiện về tình trạng vô gia cư và giúp đỡ các cộng đồng thiệt thòi.

Dân biểu đảng Dân chủ Jim Clyburn cũng lên tiếng ủng hộ Cuomo khi chiến dịch tranh cử sắp kết thúc. Cuộc đua giành chức thị trưởng đã trở nên căng thẳng giữa Cuomo được giới lập pháp ủng hộ và nhà lập pháp tiểu bang Zohran Mamdani, một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ được Đảng Gia đình Lao động ủng hộ, người có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình vào Chủ Nhật với Bộ trưởng Tư tiểu bang Letitia James. Mamdani cũng đã được những người theo chủ nghĩa tiến bộ ủng hộ, bao gồm Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Một cuộc thăm dò của Marist công bố hôm thứ Tư cho thấy Cuomo dẫn trước Mamdani với tỷ số 55-45.

⦿ ---- Một kẻ đánh bom ở Syria đã tự kích nổ bên trong một nhà thờ đông người vào Chủ Nhật, khiến ít nhất 15 người chết và hàng chục người bị thương, theo truyền thông nhà nước đưa tin. Vụ nổ ở Dweil'a, ngoại ô Damascus xảy ra khi mọi người đang cầu nguyện bên trong Nhà thờ Mar Elias SANA (nhà thờ Công giáo Hy lạp), trích dẫn Bộ Y tế, cho biết có ít nhất 53 người bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin trẻ em nằm trong số những người thương vong. Bộ trưởng Thông tin Syria Hamza Mostafa gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Một nhân chứng nói với AP rằng anh ta đã nhìn thấy kẻ tấn công, đi cùng hai người khác sau đó đã bỏ trốn, khi anh ta đang lái xe gần nhà thờ. "Anh ta đã nổ súng vào nhà thờ… sau đó anh ta đi vào bên trong nhà thờ và tự kích nổ", nhân chứng cho biết. Đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này ở Syria trong nhiều năm và xảy ra khi Damascus dưới sự cai trị của Hồi giáo trên thực tế đang cố gắng giành được sự ủng hộ của các nhóm thiểu số. Khi Tổng thống Ahmad al-Sharaa đấu tranh để thực thi quyền lực trên khắp đất nước, đã có những lo ngại về sự hiện diện của các nhóm cực đoan ẩn náu trong quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Không có nhóm nào ngay lập tức nhận trách nhiệm vào Chủ Nhật, nhưng Bộ Nội vụ cho biết một phần tử cực đoan từ nhóm Nhà nước Hồi giáo đã vào nhà thờ và nổ súng vào mọi người trước khi tự kích nổ bằng áo vest chứa chất nổ, tương tự như lời khai của một số nhân chứng. "Hành động hèn nhát này đi ngược lại các giá trị công dân gắn kết chúng ta lại với nhau", Mostafa cho biết trong một bài đăng trên X. Lực lượng an ninh và những người ứng cứu đầu tiên đã lao đến nhà thờ. Những người sống sót hoảng loạn than khóc, và một người phụ nữ quỳ xuống và bật khóc.

⦿ ---- Thuyền robot do thám không người lái: Nhìn từ xa, chúng trông gần giống như những chiếc thuyền buồm thông thường, trên cánh buồm có in hình lá cờ đỏ và trắng của Đan Mạch. Nhưng những con tàu dài 30 feet (9,1 mét) này không chở thủy thủ và được thiết kế để giám sát. Theo AP, bốn chiếc thuyền buồm robot không người lái, được gọi là "Voyagers", đã được lực lượng vũ trang Đan Mạch đưa vào sử dụng trong thử nghiệm hoạt động kéo dài ba tháng.

Được chế tạo bởi công ty Saildrone có trụ sở tại California, những con tàu này sẽ tuần tra vùng biển của Đan Mạch và NATO ở Biển Baltic và Biển Bắc, nơi căng thẳng trên biển và nghi ngờ phá hoại đã leo thang mạnh mẽ kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022. Hai trong số những chiếc Voyager đã được hạ thủy vào thứ Hai từ Koge Marina, cách Copenhagen khoảng 25 dặm về phía nam.

Được cung cấp năng lượng bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, những chiếc tàu không người lái trên biển này có thể hoạt động tự động trong nhiều tháng trên biển. Saildrone cho biết các tàu này mang theo các bộ cảm biến tiên tiến—radar, camera hồng ngoại và quang học, sonar và giám sát âm thanh. Việc ra mắt diễn ra sau khi hai tàu khác đã tham gia tuần tra của NATO vào ngày 6 tháng 6.

"Thách thức là về cơ bản bạn cần phải ở trên mặt nước mọi lúc và điều đó cực kỳ tốn kém", Peter Viggo Jakobsen thuộc Cao đẳng Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch cho biết. "Quá tốn kém để chúng tôi có một tàu chiến theo dõi mọi tàu của Nga, dù là tàu chiến hay tàu chở hàng dân sự. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ thống nhiều lớp cho phép chúng tôi liên tục theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng ở mức rẻ hơn nhiều so với trước đây", ông nói thêm.

⦿ ---- HỎI 1: Các chatbot trí tuệ nhân tạo có thể viết một bài luận nhanh, nhưng giọng văn sẽ vô hồn, đơn điệu và bạn sẽ giảm 55% hoạt động não bộ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các chatbot trí tuệ nhân tạo có thể viết một bài luận nhanh, nhưng một nghiên cứu mới từ MIT phát hiện ra rằng việc sử dụng chúng phải trả giá bằng nhận thức. Một nghiên cứu do Phòng thí nghiệm truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts công bố đã phân tích chức năng nhận thức của 54 người viết bài luận ra 3 nhóm bằng: chỉ có sự hỗ trợ của ChatGPT của OpenAI; chỉ có trình duyệt trực tuyến; hoặc không có công cụ bên ngoài nào cả.

Về cơ bản, nghiên cứu phát hiện ra rằng những người chỉ dựa vào ChatGPT để viết bài luận của họ có mức độ hoạt động não thấp hơn và trình bày ít bài viết gốc hơn. Nghiên cứu nêu rõ rằng ba nhóm bao gồm một nhóm mô hình học ngôn ngữ, trong đó những người tham gia chỉ sử dụng ChatGPT-4o của OpenAI để viết bài luận của họ. Nhóm thứ hai bị giới hạn chỉ sử dụng các công cụ tìm kiếm cho nghiên cứu của họ và nhóm thứ ba bị cấm sử dụng bất kỳ công cụ nào. Những người tham gia trong nhóm sau chỉ có thể sử dụng trí óc của họ để viết bài luận của họ. Khi những người tham gia viết bài luận, họ được kết nối với tai nghe Neuoelectrics Enobio 32, cho phép các nhà nghiên cứu thu thập tín hiệu EEG (điện não đồ), hoạt động điện của não.

Sau các buổi học, 18 người tham gia đã quay lại để tham gia nhóm nghiên cứu thứ tư. Nghiên cứu nêu rõ những người tham gia đã từng sử dụng ChatGPT để viết bài luận của mình không được sử dụng bất kỳ công cụ nào và những người tham gia chưa từng sử dụng công cụ nào trước đây đã sử dụng ChatGPT.

Trước hết, nghiên cứu nêu rõ các bài luận của những người tham gia không sử dụng công cụ nào (ChatGPT hoặc công cụ tìm kiếm) có sự thay đổi rộng hơn về cả chủ đề, từ ngữ và cấu trúc câu. Mặt khác, các bài luận được viết bằng sự trợ giúp của ChatGPT thì đồng nhất hơn. "Những bài luận dài này thường bao gồm các ý tưởng chuẩn, các công thức và tuyên bố điển hình lặp đi lặp lại, khiến việc sử dụng AI trong quá trình viết trở nên khá rõ ràng. Chúng tôi, với tư cách là giáo viên tiếng Anh, coi những bài luận này là 'vô hồn', theo một cách nào đó, vì nhiều câu trống rỗng về nội dung và các bài luận thiếu sắc thái cá nhân", một tuyên bố từ các giáo viên, có trong nghiên cứu, viết.

Khi nói đến hoạt động của não, các nhà nghiên cứu đã được trình bày bằng chứng "rõ ràng" rằng những người tham gia không sử dụng bất kỳ công cụ viết nào thể hiện hoạt động não "mạnh nhất, rộng nhất", trong khi những người sử dụng ChatGPT thể hiện hoạt động não yếu nhất. Cụ thể, nhóm ChatGPT thể hiện hoạt động não giảm 55%, nghiên cứu nêu rõ. Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/tech/2025/06/20/chatgpt-artificial-intelligence-mit-brain-activity-study/84285928007/

⦿ ---- HỎI 2: Kiệt sức: chỉ 28% nói kiệt sức vì công việc, đa số vì vấn đề gia đình, sức khỏe hoặc tài chính?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi nghe đến thuật ngữ "kiệt sức", hầu hết chúng ta sẽ nghĩ đến việc làm việc nhiều giờ và căng thẳng từ công việc và những người liên quan đến công việc. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đáng ngạc nhiên cho thấy chỉ một số ít người bị kiệt sức thực sự nghĩ rằng các triệu chứng của họ là do công việc. Điều thú vị là chỉ có 27,7 phần trăm người tham gia có triệu chứng kiệt sức cho biết họ nghĩ rằng công việc là lý do chính khiến họ cảm thấy kiệt sức. Theo các nhà nghiên cứu, kiệt sức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần theo nhiều cách và tất nhiên có thể do công việc gây ra trong một số trường hợp - nhưng cũng có thể do các vấn đề gia đình, sức khỏe hoặc tài chính. Các nhà nghiên cứu đề cập đến sự an toàn công việc, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và quyền tự quyết như những cách để giảm thiểu nguy cơ kiệt sức tại nơi làm việc, cũng như tìm kiếm một sự nghiệp làm điều gì đó mà bạn yêu thích - nếu bạn đủ may mắn để có thể làm được. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/burnout-might-not-actually-be-a-work-problem-after-all-study-shows

.