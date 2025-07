(22.6.2025) - Trump: đã xóa sổ 3 lò nguyên tử Iran. Mỹ dội bom 3 lò hạt nhân Iran: Fordo, Natanz, Isfahan. Iran: Các người đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ kết thúc. Hầu hết dân cử Dân chủ phản đối, nói Trump vi hiến. Hầu hết Cộngg Hòa ủng hộ, nói hợp hiến. - Iran: Trump dội bom Iran là đã phản bội Iran và lừa dối cử tri Mỹ. Sẽ có hậu quả lâu dài. - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trump "lên tiếng, thế giới n

Trump: đã xóa sổ 3 lò nguyên tử Iran. Mỹ dội bom 3 lò hạt nhân Iran: Fordo, Natanz, Isfahan. Iran: Các người đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ kết thúc.

.

(22.6.2025) - Trump: đã xóa sổ 3 lò nguyên tử Iran. Mỹ dội bom 3 lò hạt nhân Iran: Fordo, Natanz, Isfahan. Iran: Các người đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ kết thúc. Hầu hết dân cử Dân chủ phản đối, nói Trump vi hiến. Hầu hết Cộngg Hòa ủng hộ, nói hợp hiến.

- Iran: Trump dội bom Iran là đã phản bội Iran và lừa dối cử tri Mỹ. Sẽ có hậu quả lâu dài.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trump "lên tiếng, thế giới nên lắng nghe", nhưng không có ý thay đổi chế độ ở Iran. Tướng Israel: Khi Israel lên tiếng, Mỹ phối hợp hành quân.

- IAEA: chưa thấy tăng bức xạ nguyên tử

- TQ lên án Mỹ dội bom Iran là vi phạm Hiến chương LHQ và luật quốc tế. Cuba, Chile phản đối Mỹ. Liên Âu kêu gọi đối thoại.

- Cậu Út Trump bị mạng xã hội giễu là cậu sẽ miễn đi lính vì gai xương như bố trốn lính thời Cuộc Chiến VN.

- Dân VN biết tới Iran phần lớn qua truyện cổ Nghìn lẻ một đêm, ít biết về hiện nay

- Từ khi Trump lên ngôi ngày 20/1/2025 tới bây giờ, Trump chơi golf 37 lần, xài công quỹ gần 52 triệu đô

- California: Thị trấn Boyle Heights kinh tế suy giảm vì ICE bố ráp di dân lậu, nhiều doanh nghiệp không tìm ra nhân viên

- Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể công bố về sự tái sinh của ngài vào ngày 2 tháng 7/2025 (2 ngày trước sinh nhật 90)

- Nếu Trump liên tục trả thù California, Cộng Hòa cơ nguy mất 9 ghế Dân biểu ở đây.

- Các đặc vụ ICE bố ráp, bắt người từ bệnh viện. Nhiều phòng cấp cứu California bỗng nhiên không người tới chữa trị

- Câu lạc bộ báo chí Los Angeles kiện Kristi Noem (Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa) vì bạo lực quá mức để bịt miệng báo chí, cố ý bắn bị thương nhiều phóng viên

- Iran: nước nào hỗ trợ Israel sẽ bị xem là kẻ thù của Iran. Iran phóng ào ạt máy bay không người lái vào Israel. Iran có thể sẽ tấn công lò nguyênt ử Israel ở Dimona.

- Bà Michelle Obama: biết ơn khi có 2 con gái, mừng vì không có con trai vì nếu có thì lại giống bố nó thì sẽ tội nghiệp

- Đức Giáo hoàng Leo XIV báo động về nguy cơ hạn chế quyền tự do báo chí (ám chỉ Trump).

- Kẻ bắn 2 dân cử Minnesota và hôn phối của họ để lại lá thư lan man thuyết âm mưu: Thống đốc Tim Walz muốn y giết TNS Amy Klobuchar để Walz sẽ ra tranh cử, y được quân đội Mỹ bí mật huấn luyện

- Tay súng Thomas Crooks (ám sát Trump) đầy chuyện kỳ lạ: học giỏi, sống lặng lẽ, nửa đêm ưa múa và nói một mình, không ưa đám đông

- Khu vực thành phố được dân dọn tới nhiều nhất: 1. Myrtle Beach, SC/Wilmington, NC; 2. Ocala, FL; 3. Raleigh, NC; 4. Greenville-Spartanburg, SC; 5. Dallas-Fort Worth, TX.

- Các khu vực thành phố bị dân bỏ chạy: 1. Los Angeles; 2. Bắc California (Vùng Vịnh San Francisco); 3. South Florida (khu đô thị Miami); 4. Long Island, NY; 5. San Diego, CA

- Brazil:20 người nhảy ra khỏi khinh khí cầu đang bốc cháy bị gió thổi, 8 người chết

- New York: du thuyền đụng bến tàu, 9 người nhập viện

- Quận Cam: tìm thấy 2 tác phẩm điêu khắc tổng giá trị 2,1 triệu đô của nghệ sĩ Sir Daniel Winn (cựu tỵ nạn Việt) bị trộm, cảnh sát truy nã băng trộm

- HỎI 1: Ấn Độ: 20% dân thừa cân, 10% béo phì? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tăng tốc lão hóa là khi 44 tuổi và khi 60 tuổi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-22/6/2025) ⦿ ---- Tổng thống Trump đã có bài phát biểu ngắn trước toàn quốc vào tối thứ Bảy để giải thích về quyết định cho máy bay ném bom của Hoa Kỳ tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran—và ông cảnh báo rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nữa nếu Iran không chấp thuận. "Iran, kẻ bắt nạt Trung Đông, giờ phải tạo ra hòa bình", ông nói, theo báo Washington Post.

.

"Tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ không để điều này xảy ra", Trump nói, ám chỉ đến nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, theo tờ New York Times. Ông đưa ra lập luận rằng động thái này nhằm mục đích giữ an toàn cho nước Mỹ, không chỉ riêng Israel. "Trong 40 năm qua, Iran đã nói rằng, 'Chết cho nước Mỹ, chết cho Israel'", Trump nói khi đứng cạnh Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

.

Tổng thống cho biết ông và nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong kế hoạch này. Trong một video sau các cuộc tấn công của Hoa Kỳ, Netanyahu đã ca ngợi Trump, khẳng định rằng ông đã "hành động để từ chối chế độ nguy hiểm nhất thế giới sở hữu vũ khí nguy hiểm nhất thế giới".

.

Trump cho biết các mục tiêu bị tấn công vào thứ Bảy đã "hoàn toàn bị xóa sổ", theo tờ Wall Street Journal, và Hoa Kỳ còn nhiều mục tiêu khác trong đầu. "Nếu hòa bình không đến nhanh chóng, chúng tôi sẽ truy đuổi những mục tiêu khác đó bằng sự chính xác, tốc độ và kỹ năng."

.

⦿ ---- Iran sẽ phản ứng thế nào trước các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào 3 cơ sở hạt nhân của nước này vẫn chưa rõ ràng, nhưng một nhà bình luận trên truyền hình nhà nước Iran đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc: "Các người đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ kết thúc". Nhà bình luận nam này cũng tuyên bố rằng mọi công dân và binh lính Hoa Kỳ trong khu vực hiện là "mục tiêu hợp pháp".

.

Trước các cuộc tấn công của Hoa Kỳ, Iran đã cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa nếu chúng xảy ra. Phân tích của họ lưu ý rằng Tehran vẫn có khả năng gây ra "một lượng thiệt hại đáng kể" mặc dù phải chịu các cuộc tấn công tàn khốc vào các căn cứ quân sự của mình do Israel thực hiện. Một mục tiêu Iran tấn công có thể là Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Một mục tiêu khác là siết hoặc khóa Eo biển Hormuz, một tuyến đường cung cấp dầu quan trọng cho thế giới. Iran cũng có thể tấn công các nước láng giềng mà họ coi là tiếp tay cho Hoa Kỳ, làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

.

⦿ ---- Khi máy bay ném bom B-52 của Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran vào thứ Bảy, họ đã nhắm vào những "trung tâm của cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran". Ba cơ sở đó:

.

Fordo: Đây là "cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng nhất của Iran", theo tờ New York Times. srael cũng đã ném bom vào địa điểm này, nhưng vì Fordo được xây dựng trong một ngọn núi nên người ta cho rằng chỉ có "bom phá boongke" của Mỹ mới có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết cơ sở này đã bị "xóa sổ", nhưng sẽ mất một thời gian để xác nhận mức độ thiệt hại. Fordo đã sản xuất hầu hết urani gần cấp độ vũ khí của quốc gia này kể từ năm 2021.

.

Natanz: Cơ sở này là địa điểm làm giàu urani lớn nhất và lâu đời nhất của Iran. Tuy nhiên, Natanz không được kiên cố tốt bằng Fordo và các cơ sở trên mặt đất của nó đã bị hư hại do các cuộc không kích của Israel trước khi Mỹ ném bom. Natanz và Fordo chiếm gần như toàn bộ urani làm giàu của Iran.

.

Isfahan: Người ta tin rằng cơ sở này đã lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần đạt cấp độ vũ khí, và việc phá hủy các kho dự trữ đó có thể làm chậm tham vọng hạt nhân của Tehran trong nhiều năm, theo tờ NY Times. Nhưng nó không chỉ là một nơi lưu trữ: Công việc quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran đã được tiến hành ở đó trong nhiều năm. Trong số những thứ khác, cơ sở Isfahan chuyển đổi khí uranium thành dạng cần thiết cho vũ khí.

.

⦿ ---- Phản ứng trước quyết định ném bom Iran của Tổng thống Trump phần lớn chia rẽ theo đường lối của đảng tại Washington, với Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman và Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie là hai ngoại lệ đáng chú ý vì ngược với lập trường đa số trong đảng.

.

"Như tôi đã duy trì từ lâu, đây là động thái đúng đắn của Tổng thống", TNS Fetterman đã tweet, theo báo cáo của The Hill. "Iran là nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới và không thể có năng lực hạt nhân", ông nói thêm. "Tôi biết ơn và tôn vinh quân đội giỏi nhất thế giới".

.

"Điều này không hợp hiến", DB Massie của Kentucky viết, ám chỉ Trump hành động mà không được Quốc hội cho phép. Massie đã dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng để giữ Hoa Kỳ tránh xa cuộc xung đột.

.

Những đảng viên Dân chủ hàng đầu lên án động thái này. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết Trump "đã đánh lừa đất nước về ý định của mình" và đã "làm tăng đáng kể" nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn hơn. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer cho biết "không một tổng thống nào được phép đơn phương đưa đất nước này vào một cuộc chiến tranh có hậu quả như chiến tranh với những mối đe dọa thất thường và không có chiến lược", theo NBC News.

.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (độc lập) và TNS Elizabeth Warren, cùng Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez nằm trong số những người gọi hành động của Trump là vi hiến.

.

Tuy nhiên, những người Cộng hòa hàng đầu đã nhanh chóng tập hợp lại ủng hộ Trump. "Các hoạt động quân sự ở Iran nên đóng vai trò là lời nhắc nhở rõ ràng cho các đối thủ và đồng minh của chúng ta rằng Tổng thống Trump có ý như những gì ông ấy nói", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson viết. "Trump đã nhất quán và rõ ràng rằng một Iran có vũ khí hạt nhân sẽ không được dung thứ. Quan điểm đó hiện đã được thực thi một cách mạnh mẽ, chính xác và rõ ràng".

.

"Tôi ủng hộ Tổng thống Trump", lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune viết, trong khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton và Dân biểu Rick Crawford, chủ tịch các hội đồng tình báo của viện tương ứng, đã viết những tuyên bố tương tự ca ngợi động thái này.

.

Tuy nhiên, Dân biểu Cộng hòa Warren Davidson của Ohio đã cùng Massie đặt câu hỏi về hành động này. "Thật khó để hình dung ra một lý lẽ hợp hiến".

.

⦿ ---- Câu hỏi lớn sau khi Mỹ tấn công Iran là Tehran sẽ phản ứng như thế nào. Tính đến sáng Chủ Nhật, vẫn chưa rõ ràng, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng quốc gia của ông "dành mọi lựa chọn để bảo vệ lợi ích an ninh và người dân của mình", theo tờ New York Times đưa tin. Khi được hỏi liệu ngoại giao có phải là một trong những lựa chọn đó không, Abbas Araghchi trả lời rằng "hiện tại thì không phải như vậy."

.

Araghchi, phát biểu trước các phóng viên ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ông sẽ đến Moscow và gặp Vladimir Putin vào ngày mai, thứ Hai. "Nga là bạn của Iran, và chúng tôi có mối quan hệ đối tác chiến lược và chúng tôi luôn tham vấn với nhau và phối hợp lập trường của mình".

.

Araghchi cho biết Trump đã "phản bội Iran" bằng các cuộc tấn công và đã "lừa dối cử tri của chính mình" bằng những lời hứa chấm dứt sự tham gia của Mỹ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. (Trump đã phát biểu trước toàn dân để giải thích lý do tại sao ông cảm thấy các cuộc tấn công là cần thiết.)

.

"Chính quyền hiếu chiến, vô luật pháp ở Washington phải chịu hoàn toàn và toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm và những tác động sâu rộng của hành động xâm lược của mình", Araghchi nói. Ông cảnh báo về "những hậu quả lâu dài".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth nhấn mạnh vào Chủ Nhật rằng các cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran đã cho cộng đồng quốc tế thấy rằng "sự răn đe của Mỹ đã trở lại" và khi Tổng thống Donald Trump "lên tiếng, thế giới nên lắng nghe".

.

"Nhiều tổng thống đã mơ ước giáng đòn cuối cùng vào chương trình hạt nhân của Iran, và không ai có thể làm được, cho đến khi Tổng thống Trump lên nắm quyền", Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington. Ông mô tả các cuộc không kích là "một thành công đáng kinh ngạc và áp đảo" đã "tàn phá" và "xóa sổ" "tham vọng hạt nhân" của Tehran. Hegseth nhắc lại rằng Trump muốn hòa bình và thúc giục Iran "đi theo con đường đó".

.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định rằng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran "không phải là để thay đổi chế độ" ở Iran. "Tổng thống [Donald Trump] đã cho phép một hoạt động chính xác để vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của chúng tôi do chương trình hạt nhân của Iran gây ra và quyền tự vệ tập thể của quân đội chúng tôi và đồng minh Israel của chúng tôi gây ra", Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington. Ông cũng khẳng định rằng không có thường dân nào bị thương trong cuộc tấn công.

.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin đã nhận xét vào Chủ Nhật rằng các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran được tiến hành phối hợp với quân đội Israel. Họp báo, Defrin cho biết Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir đã liên lạc thường xuyên với chỉ huy Bộ quốc phòng Mỹ kể từ khi xung đột Israel và Iran bắt đầu. "Chúng tôi có nhiều mục tiêu hơn và chúng tôi đang hành động mọi lúc để đạt được chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để đạt được những mục tiêu này", ông nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng không có sự gia tăng mức độ bức xạ ngoài khu vực sau khi Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran. "IAEA sẽ cung cấp thêm các đánh giá về tình hình ở Iran khi có thêm thông tin", cơ quan này đã đăng trên Twitter. Theo một quan chức Iran, cơ sở hạt nhân Fordow chịu thiệt hại tối thiểu trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào Chủ Nhật. "Các hành động của Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc [Liên hợp quốc] và luật pháp quốc tế, và đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông", Bộ này đã đăng trên Twitter. "Trung Quốc kêu gọi các bên trong cuộc xung đột, đặc biệt là Israel, đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn cho dân thường và bắt đầu đối thoại và đàm phán".

.

Cuba: Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel đã chỉ trích cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một bài đăng trên X, gọi đó là sự leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột ở Trung Đông. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Hoa Kỳ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, đây là sự leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột ở Trung Đông", Diaz-Canel viết, đồng thời nói thêm rằng "hành động xâm lược này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế và đẩy nhân loại vào một cuộc khủng hoảng với hậu quả không thể đảo ngược".

Chile: Tổng thống Chile Gabriel Boric đã đăng trên X, bày tỏ nhu cầu hòa bình, trong khi Bộ Ngoại giao Venezuela lên án cái mà họ gọi là "hành động xâm lược quân sự chống lại Iran" trong một tuyên bố.

.

Liên Âu EU: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã kêu gọi "tất cả các bên" liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông hãy lùi lại, quay trở lại bàn đàm phán và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. "Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân vì điều đó sẽ đe dọa đến an ninh quốc tế", Kallas đã đăng dòng tweet sau khi Hoa Kỳ nhắm vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran. "Các Bộ trưởng Ngoại giao EU sẽ thảo luận về tình hình vào ngày mai".

.

⦿ ---- Cậu Út Trump bị mạng xã hội giễu là cậu sẽ miễn đi lính vì gai xương như bố trốn lính thời Cuộc Chiến VN. Cậu Barron Trump đã bị chế giễu giữa lúc Trump dội bom Iran. Cái cớ của Donald Trump để tránh chiến đấu ở Việt Nam đã quay lại nhắm vào con trai ông, Barron, khi mọi người đổ xô lên mạng xã hội để ám chỉ rằng cậu Trump con sẽ trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách tuyên bố "gai xương di truyền" (heriditary bone spurs).

.

Barron Trump đã trở thành mục tiêu chế giễu sau khi cha của cậu, Donald, tuyên bố Hoa Kỳ đã tấn công Iran trong một loạt các cuộc không kích. Hoa Kỳ đã tấn công ba địa điểm ở Iran vào sáng sớm Chủ Nhật, tham gia vào cuộc chiến kéo dài chín ngày của Israel với đối thủ Trung Đông của mình. Phát biểu trước toàn dân từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định rằng hạt nhân quan trọng của Iran đã "bị xóa sổ hoàn toàn và toàn diện". Những lời kêu gọi luận tội Trump đang ngày càng gia tăng vì nhiều người nổi giận khi Tổng thống thực hiện một hành động chiến tranh mà không được Quốc hội chấp thuận.

.

Các cuộc không kích đã khiến nỗi sợ về Thế chiến thứ 3 gia tăng cùng với một loạt suy đoán và trò đùa mới từ những cư dân mạng về việc liệu những người Mỹ trẻ tuổi có bị bắt đi lính hay không. Điều này cũng dẫn đến những so sánh không mấy thuận lợi giữa Barron và cha của cậu, Donald, người nổi tiếng vì đã tránh được lệnh nhập ngũ để chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam sau khi được chẩn đoán mắc bệnh gai xương.

.

Với mối đe dọa về một cuộc chiến tranh khác của Hoa Kỳ đang rình rập, nhiều người dùng trực tuyến đã nói đùa rằng Barron cũng sẽ tránh được lệnh nhập ngũ theo cách tương tự.

Một người dùng X đã viết: "Barron Trump đang tìm kiếm trên Google "gai xương có di truyền không?" ngay bây giờ…"

.

Với một liều lượng mỉa mai lành mạnh, một người dùng khác đã viết: "Đừng hoảng sợ, MAGA; sẽ không có một 'người đàn ông' nào mang họ Trump nào ở gần nơi chiến đấu. "Barron đã phát triển các gai xương giả phòng ngừa".

.

Một người dùng đã viết: "TRUMP lại phá vỡ một lời hứa nữa. "Không có chiến tranh" - một lời nói dối khác của Trump. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiến lên nào MAGA. Kẻ trốn quân dịch bắt đầu Thế chiến thứ III. Barron Trump vừa tuyên bố ông cũng bị gai xương."

.

Gai xương (bone spurs), còn gọi là osteophytes, là những cục xương mọc trên xương hoặc xung quanh khớp. Chúng hình thành khi khớp hoặc xương bị tổn thương do viêm khớp, nhưng không phải lúc nào cũng gây ra vấn đề.

Chúng có thể cọ xát vào xương hoặc cơ, ảnh hưởng đến chuyển động của bạn hoặc gây áp lực lên dây thần kinh. Chúng được biết là có tính di truyền.

.

⦿ ---- Iran là đất nước ít được biết tới, nhìn từ phía người Việt. Iran, tên chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRI) và còn được gọi là Persia (Ba Tư), một quốc gia ở Tây Á. Nước này giáp Iraq ở phía tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Armenia ở phía tây bắc, Biển Caspi ở phía bắc, Turkmenistan ở phía đông bắc, Afghanistan ở phía đông, Pakistan ở phía đông nam và Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư ở phía nam. Iran đứng thứ 17 trên toàn cầu về cả quy mô địa lý và dân số. Đây là quốc gia lớn thứ sáu ở Châu Á và là một trong những quốc gia có nhiều núi nhất thế giới. Iran chia thành năm khu vực với 31 tỉnh. Tehran là thủ đô, thành phố lớn nhất và trung tâm tài chính của quốc gia này.

.

Dân Việt Nam biết tới Iran phần lớn là từ huyền thoại và cổ sử, đặc biệt là truyện cổ Nghìn lẻ một đêm, một tuyển tập liên hệ sâu sắc với văn hóa Ba Tư. Bộ truyện này là tập hợp các câu chuyện dân gian từ nhiều vùng như Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ, và được lưu truyền rộng rãi ở Iran trong suốt nhiều thế kỷ. Nổi bật là tượng trưng sức sáng tạo của phụ nữ Iran qua nhân vật Scheherazade – người kể chuyện trong Nghìn lẻ một đêm – được cho là mang nhiều nét đặc trưng của phụ nữ Ba Tư: thông minh, kiên cường và giàu trí tưởng tượng. Nhiều câu chuyện trong tập truyện cũng phản ánh bối cảnh văn hóa và xã hội của Iran cổ đại, như những thành phố huyền thoại, các vị vua Ba Tư, và những yếu tố thần thoại đậm chất phương Đông.

.

Tính đến năm 2025, dân số Iran ước tính khoảng 92,4 triệu người, chiếm khoảng 1,12% dân số thế giới. Phần lớn dân cư sống ở khu vực thành thị. Về tôn giáo, Iran là một quốc gia có sự đồng nhất tôn giáo cao: Khoảng 99,4% dân số theo đạo Hồi. Trong đó, đa số là Hồi giáo dòng Shi’a (Shi’ite), đặc biệt là phái Twelver Shi’a, vốn là tôn giáo chính thức của nhà nước. Khoảng 5–10% là người Hồi giáo dòng Sunni, chủ yếu sống ở các vùng biên giới phía tây và đông nam. Các tôn giáo thiểu số khác như Kitô giáo, Do Thái giáo, Zoroastrian giáo và Baháʼí tồn tại nhưng gặp nhiều hạn chế trong sinh hoạt tôn giáo công khai.

.

Bạn có thể nhìn hình ảnh mới tháng trước (hay 2 tháng trước) trong Iran, tại thành phố Isfahan, về phía nam hơn 440 km đối với thủ đô, dưới mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh người Na Uy Toni, video dài 10:43 phút:

https://youtu.be/un31Nh-g93s?si=51YII99eIMQ4xYKB



.

Và dưới mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoa Kỳ hình ảnh thủ đô Iran vài tháng trước, hơn 22 phút rưỡi:



https://www.youtube.com/watch?v=NUaDwbr7K-w

.

⦿ ---- Tổng Thống Donald Trump xài bao nhiêu tiền công quỹ cho đam mê chơi golf kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025? Khá lớn à nhen. Theo trang web DidTrumpGolfToday.com

https://didtrumpgolftoday.com/

thì tổng thống đã chơi golf 37 lần trong số 152 ngày đầu tiên tại nhiệm. Con số đó chiếm gần một phần tư — 24,3% — thời gian ông chơi golf trong nhiệm kỳ thứ hai này. Chi phí cho việc này lên tới 51.800.000 đô la. Đúng vậy, gần 52 triệu đô la đã được chi cho việc chơi golf kể từ tháng 1/2025 tính tới ngày Trump dội bom Iran.

.

Và, đúng vậy, trong khi Trump chủ yếu chơi golf tại các sân golf riêng của mình, thì người nộp thuế Hoa Kỳ vẫn phải trả hóa đơn. Và vì chính phủ phải trả tiền hóa đơn, nên chúng ta mới có hồ sơ chơi golf của Trump. “Nếu chúng ta định nói về hiệu quả… hãy nói về thực tế là, tính đến ngày 30 tháng 3, việc chơi golf của Trump đã khiến chúng ta mất khoảng 26 triệu đô la”, Dân biểu Texas Jasmine Crockett cho biết vào tháng 4.

.

DB Crockett thêm, “Lần cuối tôi kiểm tra, chúng ta không nhận được bất cứ thứ gì để đổi lại điều đó. Vì vậy, tôi sẽ quay lại với những phát biểu của mình, nhưng tôi chỉ muốn chỉ ra rằng có lẽ chúng ta cần nói về tổng thống và thói quen chơi golf của ông ấy. Ông ấy đã quyết định rằng ông ấy muốn chơi trò chơi trong khi những người còn lại trong chúng ta thực sự đang cố gắng đảm bảo rằng chúng ta có thể phục vụ người dân Mỹ”.

.

Trump đã chi khoảng 151,5 triệu đô la tiền thuế của người dân để chơi golf trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, vì vậy ông đang trên đường tiêu hết số tiền đó trong nhiệm kỳ thứ hai này. Đó là những con số lớn. Rất nhiều triệu đô la đã chi để đánh một quả bóng trắng nhỏ. Điều đó đặt ra câu hỏi hiển nhiên là tổng thống phải tốn bao nhiêu tiền để chơi một vòng golf.

.

Vâng, đối với những ai quan tâm đến chi phí mà người Mỹ phải trả để tổng thống chơi, thì các số liệu này được trích từ báo cáo năm 2019 của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, trong đó xem xét bốn chuyến đi đầu tiên của Trump đến Mar-a-Lago trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Báo cáo ở đây:

https://www.gao.gov/assets/gao-19-178.pdf

Báo cáo tính toán rằng mỗi chuyến đi đó có giá 3.383.250 đô la và con số này dựa trên đô la năm 2017, nghĩa là chi phí thực tế hiện nay có thể cao hơn ước tính.

.

Chi phí liên quan đến việc ông chơi golf ở Florida bao gồm cả việc bay đến bằng Không lực Một. Ngoài ra, theo trang web, quân đội vận chuyển các phương tiện cho đoàn xe hộ tống của ông bằng máy bay C-17 mỗi lần ông thực hiện chuyến đi. Ngoài ra, vì Mar-a-Lago, nơi Trump ở khi chơi tại các sân golf của mình, nằm trên mặt nước, nên phải gọi tàu cảnh sát có súng máy và tàu của Cảnh sát biển đến để tuần tra. Các chi phí bổ sung bao gồm cả việc thực thi pháp luật và chó nghiệp vụ đánh hơi bom.

.

⦿ ---- California: Khi các viên chức Thực thi Di trú và Hải quan ICE tiếp tục hiện diện ở Nam California, các doanh nghiệp địa phương đang cảm nhận được những tác động. Có những báo cáo về việc ICE bắt giữ những người lao động không có giấy tờ, gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng cho một số cộng đồng trong khu vực, bao gồm cả Boyle Heights, nơi có đông người nhập cư.

.

Các chủ doanh nghiệp địa phương cho biết việc thực thi di trú liên tục đang buộc các thành viên cộng đồng phải ở nhà và điều đó đang có tác động lan tỏa đến nền kinh tế. Antonio Gallo sở hữu nhà hàng Casa Fina ở Boyle Heights và đã chứng kiến ​​tác động của sự hiện diện của ICE đối với doanh nghiệp của mình trong vài tuần qua.

.

Miriam Rodriguez, chủ tịch Phòng Thương mại Boyle Heights, cho biết nỗi sợ hãi gia tăng trong cộng đồng đang làm trầm trọng thêm những khó khăn mà các chủ doanh nghiệp địa phương phải đối mặt trong những năm gần đây.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đưa ra một nhận xét sâu sắc về những nguy cơ của việc hạn chế quyền tự do báo chí. "Bất cứ nơi nào một nhà báo bị bịt miệng, thì linh hồn dân chủ của một quốc gia sẽ bị suy yếu", giáo hoàng viết trong một tuyên bố được đọc to sau một buổi biểu diễn sân khấu về một nhà báo thực thụ phải đối mặt với những thách thức và đe dọa pháp lý vì công việc của mình.

.

Ngài không đề cập rõ đến Donald Trump. Nhưng tổng thống Hoa Kỳ, người mà ngài đã từng chỉ trích trong quá khứ, đã có một số động thái gây tranh cãi chống lại các nhà báo của đất nước mình kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1. Trump đã cấm Associated Press tham gia nhóm báo chí Nhà Trắng, chỉ trích FCC đối với các hãng tin mà ông không thích và cắt đứt quan hệ với đài phát thanh do chính phủ tài trợ Voice of America.

"Trong thời điểm căng thẳng sâu sắc về mặt thể chế và xã hội này, việc bảo vệ báo chí tự do và đạo đức không chỉ là một hành động công lý mà còn là nghĩa vụ của tất cả những ai khao khát một nền dân chủ vững chắc và có sự tham gia", Giáo hoàng cho biết trong tuyên bố của mình.

"Tự do báo chí là một lợi ích chung không thể chuyển nhượng", ngài nói thêm. “Những ai tận tâm thực hiện ơn gọi này không thể thấy tiếng nói của mình bị dập tắt bởi những lợi ích nhỏ nhen hoặc nỗi sợ sự thật”.

.

Vài tuần trước khi Leo trở thành giáo hoàng vào tháng 5, ngài đã chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội chỉ trích Trump và Phó Tổng thống JD Vance, một người cải đạo sang Công giáo. Trong những bình luận công khai của mình kể từ khi nhậm chức giáo hoàng, Leo đã nhiều lần có vẻ như đã có những lời chỉ trích tinh tế đối với Trump.

.

“Trong thời đại này, chúng ta vẫn thấy quá nhiều bất hòa, quá nhiều vết thương do lòng căm thù, bạo lực, định kiến, nỗi sợ khác biệt và mô hình kinh tế khai thác tài nguyên của Trái đất và gạt những người nghèo nhất ra ngoài lề”, ngài phát biểu trong thánh lễ đầu tiên của mình, với sự tham dự của Vance.

.

Tuyên bố của ĐGH Leo về báo chí đã được đọc tại Lima, Peru, tại buổi trình chiếu vở kịch Proyecto Ugaz, về nhà báo điều tra người Peru Paola Ugaz. Ugaz đã giúp phát hiện ra bằng chứng về việc lạm dụng tình dục trẻ em do các thành viên của Sodalitium Christianae Vitae thực hiện, một phong trào Công giáo bảo thủ có ảnh hưởng ở Peru đã bị Đức Giáo hoàng Francis giải thể vào tháng 1 năm 2025—phần lớn là nhờ vào báo cáo của Ugaz.

.

ĐGH Leo là giám mục ở Peru từ năm 2015 đến năm 2023, khi những tiết lộ về hành vi lạm dụng của SCV xuất hiện. Associated Press đưa tin rằng ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn nhân và hành động chống lại SCV.

.

⦿ ---- Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể công bố về sự tái sinh vào của ngài ngày 2 tháng 7/2025. Ngài đã nói rằng người kế nhiệm của mình, nam hay nữ, sẽ được sinh ra ở một thế giới tự do, trong một thông điệp rõ ràng gửi đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tuyên bố lâu đời của họ về việc có toàn quyền lựa chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo.

.

Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sẽ đưa ra một thông báo quan trọng, nhiều khả năng là về sự tái sinh của mình, vào ngày 2 tháng 7, bốn ngày trước khi ngài bước sang tuổi 90 vào ngày 6 tháng 7. Phát biểu với TNIE, Sikyong (Chủ tịch), Chính quyền Trung ương Tây Tạng (CTA), Penpa Tsering cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đưa ra một "thông báo quan trọng vào ngày 2 tháng 7. Có khả năng là về sự tái sinh của ông".

.

Đức Đạt Lai Lạt Ma dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của bốn giáo phái Phật giáo -- Sakya, Kagyu, Nyingma và Gelug -- từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 tại Dharamshala (ở Bắc Ấn Độ), trụ sở của CTA.

.

Trong khi sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma là quyết định được mong đợi nhất, được không chỉ người Tây Tạng mà cả người dân ở khu vực Himalaya, từ Lhasa đến Arunachal Pradesh, những người coi ngài là người hướng dẫn tinh thần của họ, thì quyết định này lại bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) phản đối dữ dội, vì họ coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo ly khai và là biểu tượng của sự phản kháng của người Tây Tạng.

Vào tháng 3 năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ vai trò là người đứng đầu chính trị của người Tây Tạng lưu vong và trao lại cho CTA được bầu cử một cách dân chủ. Ngài đã nói rằng người kế nhiệm của mình, dù là nam hay nữ, sẽ được sinh ra trong một thế giới tự do, trong một thông điệp rõ ràng gửi đến PRC về tuyên bố lâu nay của họ rằng họ có toàn quyền lựa chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo.

.

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ kéo dài cả năm từ ngày 2 tháng 7/2025. “Vào thời điểm Trung Quốc nói về ‘Hán hóa’ Phật giáo Tây Tạng (thường được gọi là Truyền thống Nalanda), trên thực tế nhằm mục đích xóa bỏ nguồn gốc Ấn Độ của Phật giáo trên cao nguyên Tây Tạng, điều quan trọng cần nhớ là Đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ là nhà lãnh đạo của tất cả người Tây Tạng, mà còn là nhà lãnh đạo của một triệu người dân Ấn Độ ở dãy Himalaya (từ Ladakh đến Arunachal Pradesh),” theo nhà nghiên cứu Tây Tạng và chuyên gia chiến lược Claude Arpi nói với TNIE.Bắc Kinh tỏ ra lo lắng về thông báo của Đức Đạt Lai Lạt Ma về sự tái sinh của ngài. Trong chuyến thị sát Thanh Hải kéo dài ba ngày, thuộc tỉnh Amdo cũ của Tây Tạng, Trần Văn Thanh, một thành viên của Bộ Chính trị gồm 24 người chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị và pháp lý, đã nhận xét rằng Thanh Hải là “thành trì chiến lược để duy trì sự ổn định ở Tân Cương và Tây Tạng”.“Chuyến đi của Wenqing bao gồm các chuyến thăm đến các tổ chức tôn giáo và văn hóa tại Xining, thủ phủ của tỉnh. Thật thú vị, ông đã nói về việc kiên quyết giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa ly khai ở Tây Tạng liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma”, nhà nghiên cứu Tây Tạng nhận xét.Arpi nói thêm rằng “trong nhiều thập niên, sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ đã là yếu tố ổn định tuyệt vời cho biên giới Ấn Độ. Hy vọng rằng ông sẽ sớm công bố quyết định của mình và cân nhắc điều này. Chắc chắn không phải là chính phủ Marxist quyết định về vấn đề tâm linh và bí truyền cao độ này, nhưng sự kế vị có ý nghĩa quan trọng đối với sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với Tây Tạng”, Arpi nói thêm.Trong khi đó, CTA đang có kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Đức Đạt Lai Lạt Ma kéo dài cả năm, từ ngày 2 tháng 7/2025 đến tháng 7/2026. “Chúng tôi đang kỷ niệm giai đoạn này là ‘Năm của lòng từ bi’ và đã lên lịch nhiều sự kiện, từ cầu nguyện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trường thọ đến các sự kiện tôn giáo và văn hóa, sẽ diễn ra trong suốt cả năm”, Tsering cho biết.Đối với lễ kỷ niệm ngày 6 tháng 7, danh sách khách mời bao gồm một bộ trưởng Liên bang, các bộ trưởng chính của một số tiểu bang và các thành viên của Quốc hội (MP). CTA cũng đã mời Bộ trưởng Nội vụ Karnataka G Parameshwara. Karnataka là nơi có cộng đồng người Tây Tạng lưu vong lớn nhất thế giới, những người định cư tại năm khu định cư -- hai ở Bylakuppe thuộc quận Mysuru, và mỗi nơi một ở Mundgod thuộc quận Uttara Kannada, Hunsur thuộc quận Mysuru và Kollegal thuộc quận Chamarajanagar.⦿ ---- Nếu Trump liên tục trả thù California, Cộng Hòa cơ nguy mất 9 ghế Dân biểu ở đây. Trong bối cảnh cuộc đụng độ đang diễn ra giữa Donald Trump và Gavin Newsom về cuộc biểu tình ở Los Angeles, Trump có thể có nguy cơ mất chín ghế quan trọng của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nếu ông trả đũa tiểu bang và đi quá xa, theo một chuyên gia tuyên bố.Hiện tại, đây là sự cân bằng mong manh tại Hạ viện, với việc Đảng Cộng hòa tự hào có đa số rất mong manh — có 220 đảng viên Cộng hòa và 212 đảng viên Dân chủ, với 3 ghế trống do những đảng viên Dân chủ vừa qua đời để lại. Đảng Cộng hòa không thể để mất nhiều hơn một vài ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, nếu không họ sẽ phải hy sinh đa số hoặc ít nhất là kết thúc với đa số thậm chí còn mong manh hơn khiến việc thông qua bất kỳ luật nào trở nên khó khăn.Nhưng việc Tổng thống Trump kích hoạt Vệ binh Quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình ở Los Angeles — và thông báo gần đây rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ kích hoạt thêm 2.000 quân để gửi đến thành phố — có thể gây ra thêm tình trạng bất ổn trên toàn tiểu bang, điều này có thể khiến cử tri khó chịu.Thống đốc Newsom, một đảng viên Dân chủ, và Bộ trưởng Tư pháp của ông, Rob Bonta, đã kiện chính quyền Trump vì đã kích hoạt lực lượng bảo vệ, với lý do Trump không có quyền hợp pháp để làm như vậy mà không viện dẫn Đạo luật nổi loạn, đạo luật này trao cho tổng thống quyền kiểm soát Lực lượng bảo vệ trong trường hợp xảy ra cuộc xâm lược hoặc cách mạng sắp xảy ra.Theo luật liên bang mà Trump sử dụng để kích hoạt Lực lượng bảo vệ, thống đốc của tiểu bang nơi Lực lượng bảo vệ được kích hoạt phải chấp thuận yêu cầu của tổng thống và sau đó chỉ huy quân đội, tiểu bang lập luận.Tiến sĩ Robert Speel, chủ tịch chương trình và giám đốc khoa học chính trị tại Sáng kiến chính sách công tại Penn State Behrend và là phó giáo sư khoa học chính trị, cho biết bất kỳ hành động trả đũa nào — tùy thuộc vào cách thực hiện — đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho Trump và Cộng Hòa."Trump có thể cố gắng trả đũa California vì phản đối các hành động quân sự gần đây của ông, nhưng một số nỗ lực đó sẽ bị tòa án chặn lại, và những nỗ lực khác sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình lớn hơn ở California và những nơi khác", Speel nói với tờ Mirror US.Những cuộc biểu tình đó cuối cùng có thể dẫn đến việc đảo ngược ghế, có thể gây ra sự diệt vong cho chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa. Nhưng phản ứng quân sự của Trump cũng có thể gây ra sự tức giận cho các cử tri và có thể tạo ra "phản ứng công khai mạnh mẽ" nếu họ coi phản ứng đó là phản ứng thái quá.Speel cho biết "Nếu Trump bị coi là phản ứng thái quá và sử dụng vũ lực quân sự khi không cần thiết để dập tắt bạo lực gia đình, sẽ có phản ứng công khai mạnh mẽ chống lại điều đó, bao gồm cả một số người ủng hộ trước đây của ông ấy". "Ngay cả một số thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội cũng có thể nổi giận và bỏ phiếu chống lại điều mà Trump muốn, chẳng hạn như các đề xuất ngân sách hiện tại".Ngoài ra, Trump còn phải đối mặt với một vấn đề khác nữa — ông ấy "hoàn toàn không được lòng người dân California", Speel cho biết, nghĩa là bất kỳ bước đi sai lầm nào của ông ấy cũng có thể gây ra sự diệt vong cho một số thành trì của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang này — một số trong số đó nằm gần Los Angeles ở Nam California.Speel cho biết "Mặc dù California chủ yếu là một tiểu bang của Đảng Dân chủ, nhưng tiểu bang này cũng bầu 9 thành viên Đảng Cộng hòa vào Quốc hội, những ghế mà phe Cộng hòa chiếm đa số nhỏ bé tại Hạ viện Hoa Kỳ cần phải bảo vệ".⦿ ---- ICE bố ráp bệnh viện. Việc Tổng thống Trump cắt giảm những nơi được bảo vệ dành cho người nhập cư đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong số những nhân viên chăm sóc sức khỏe rằng các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ bắt giữ bệnh nhân trong hoặc xung quanh bệnh viện.Vào tháng 1, chính quyền Trump đã hủy bỏ chính sách thời Biden bảo vệ một số khu vực nhất định như nhà thờ, trường học và bệnh viện khỏi việc thực thi luật nhập cư. Và các nhà lập pháp ở ít nhất một tiểu bang đã đưa ra luật nhằm mục đích tạo điều kiện cho ICE dễ dàng hơn trong việc bắt giữ tại bệnh viện.Khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) tìm cách tăng cường các cuộc đột kích của ICE tại các khách sạn, nhà hàng, trang trại và các địa điểm khác, các y tá lo lắng nơi làm việc của họ có thể là mục tiêu tiếp theo.Michael Kennedy, một y tá tại một cơ sở y tế của Đại học California, San Diego nằm rất gần biên giới Hoa Kỳ-Mexico, cho biết về những thay đổi chính sách dưới thời Trump: "Tất cả chúng tôi đều lo lắng về ý nghĩa của điều này. Khi chúng tôi thấy các cuộc đột kích nhập cư này tăng cường, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là về bệnh nhân của mình và điều đó có ý nghĩa gì đối với họ".Các đặc vụ ICE đã lập kỷ lục về số vụ bắt giữ người di cư trong một ngày trong tháng này và đã xuất hiện bên ngoài tòa án ở Seattle và các cửa hàng ở khu vực Thành phố New York. Các cuộc đột kích nơi làm việc của cơ quan này ở Los Angeles đã thúc đẩy nhiều ngày biểu tình, sau đó dẫn đến phản ứng cứng rắn từ chính quyền Trump.Sandy Reding là y tá tại một bệnh viện ở Bakersfield, California, nơi phục vụ cộng đồng công nhân nông trại và tuyển dụng nhiều nhân viên khác nhau. "Có rất nhiều lo ngại [về] việc các đặc vụ ICE xuất hiện cùng FBI hoặc quân đội, vì chúng tôi đã thấy rất nhiều báo cáo trên TV và chúng tôi cũng có báo cáo trong khu vực của mình về việc này", cô nói.Reding và các y tá đồng nghiệp của cô, cô nói, cũng lo ngại rằng tin tức về việc ICE tăng cường các cuộc đột kích sẽ ngăn cản một số bệnh nhân đến bệnh viện để tìm sự chăm sóc. "Những gì chúng ta sẽ thấy là gánh nặng lớn cho cộng đồng và bệnh viện nếu mọi người trì hoãn việc chăm sóc", Reding nói. "Và sẽ có những kết quả tồi tệ hơn".Nancy Hagan, một y tá khoa chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Maimonides ở Thành phố New York, cho biết những lo ngại đó đã trở thành hiện thực tại bệnh viện của cô. Vào tháng 5, cô cho biết, một người nhập cư New York đã bị viêm ruột thừa nhưng đã đợi quá lâu mới đến phòng cấp cứu. Ruột thừa của họ bị vỡ, lây lan mô bị nhiễm trùng và vi khuẩn sang các cơ quan khác, cuối cùng đã giết chết họ."Khi bệnh nhân nghe rằng bệnh viện không còn là nơi an toàn để họ đến nữa, họ sợ đến bệnh viện", cô cho biết. Hagan, một người nhập cư Haiti, cho biết thêm rằng cô và các đồng nghiệp làm việc tại các bệnh viện trên khắp thành phố, đã nhận thấy rằng các phòng cấp cứu dường như vắng vẻ hơn trong những tháng gần đây.Kennedy, một y tá tại San Diego, cho biết trung tâm chấn thương Cấp độ 1, nơi thường đông đúc, đã vắng vẻ hơn bình thường. Ông thừa nhận rằng sự sụt giảm trong số lượt bệnh nhân đến khám có thể liên quan đến mùa vụ, nhưng ông cho biết ông tin rằng khả năng các nhân viên ICE bắt giữ những người nhập cư đang có "tác động đáng sợ"."Tôi không thấy điều này ảnh hưởng đến mong muốn tìm kiếm sự chăm sóc của bệnh nhân", ông nói. "Tôi dám cá rằng rất nhiều người đang trì hoãn việc chăm sóc vì họ sợ hãi".⦿ ---- Câu lạc bộ báo chí Los Angeles và các nhà báo khác đang kiện Kristi Noem, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS), vì đã sử dụng "Bạo lực không cần thiết và quá mức để ngăn cản họ thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất của mình". Vụ kiện cũng cáo buộc DHS vi phạm Tu chính án thứ tư cấm bắt giữ tùy tiện và Tu chính án thứ năm, yêu cầu phải tuân thủ đúng quy trình pháp luật."Kể từ ngày 6 tháng 6, ít nhất 7 thành viên trong tổ chức của chúng tôi đã bị các viên chức DHS sử dụng vũ lực hoặc bị các viên chức DHS vi phạm nghiêm trọng quyền báo chí", Adam Rose, chủ tịch quyền báo chí của Câu lạc bộ báo chí Los Angeles, viết trong một tuyên bố. "Nền dân chủ phụ thuộc vào công chúng được thông tin. Công chúng được thông tin phụ thuộc vào báo chí được tự do làm công việc của mình mà không sợ bị các đặc vụ liên bang bạo lực".Vào ngày 6 tháng 6, các cuộc biểu tình nổ ra ở Los Angeles trong khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang tiến hành các cuộc đột kích vào khu may mặc để bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ.Vào ngày 8 tháng 6, Tổng thống Trump đã điều động 1.700 Vệ binh Quốc gia và 700 Thủy quân Lục chiến để giúp kiểm soát các cuộc biểu tình mà không có yêu cầu hoặc tham vấn của Thống đốc California Gavin Newsom (D). Khi các cuộc biểu tình gia tăng, bạo lực cũng tăng theo. Một số người biểu tình đã ném đá vào lực lượng thực thi pháp luật hoặc đốt xe. Lực lượng thực thi pháp luật đã bắn đạn cao su và sử dụng hơi cay chống lại người biểu tình.Khiếu nại pháp lý nêu rõ, "Các đặc vụ DHS không nhắm mục tiêu tấn công vào những người gây ra mối đe dọa theo bất kỳ cách nào. Thay vào đó, họ bắn vũ khí một cách bừa bãi và ở mọi góc độ trước mặt họ theo hướng của cộng đồng tụ tập, bắn vào đầu mọi người bằng đạn và làm họ nghẹt thở bằng hơi cay. Một số đặc vụ đã bắn trực tiếp các bình hơi cay và đạn cao su vào người dân khi họ làm điều này."Vào ngày 18 tháng 6, Trump đã điều thêm 2.000 quân đến khu vực này. Trong một tuyên bố gửi tới The Hill, trợ lý bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin cho biết, “Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tụ tập ôn hòa – không phải bạo loạn. Bất kỳ ai chủ động cản trở lực lượng thực thi pháp luật thực hiện nhiệm vụ đã tuyên thệ của mình sẽ phải đối mặt với hậu quả, có thể bao gồm cả việc bị bắt giữ. Các sĩ quan ICE đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng 500% các vụ tấn công nhằm vào họ khi họ liều mạng để bắt giữ những kẻ giết người, hiếp dâm và thành viên băng đảng.Bà nói thêm, “Chúng tôi nhắc nhở các thành viên của giới truyền thông và nhà báo hãy thận trọng khi đưa tin về các cuộc bạo loạn bạo lực này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Noem cam kết khôi phục luật pháp và trật tự ở Los Angeles và trên khắp cả nước. Không có vụ kiện nào, vụ kiện này hay bất kỳ vụ kiện nào khác, có thể thay đổi điều đó.”Vụ kiện giải thích cách nhiều nhà báo bị thương trong các cuộc chạm trán với DHS. Nhà báo Sean Beckner-Carmitchel đã bị các nhân viên DHS bắn vào đầu bằng đạn cao su và bình hơi cay vào ngày 7 tháng 6, theo đơn khiếu nại. Cùng ngày, Ryanne Mena, người đeo thẻ báo chí có thể nhìn thấy và làm việc với Southern California Newsgroup, đã bị bắn bằng đạn hơi cay và đạn cao su. Vụ kiện này đi kèm với lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn các hành động của DHS tại LA vào cuối tuần. Yêu cầu đã bị từ chối vào thứ Sáu.⦿ ---- Một quan chức cấp cao Iran nói với Al Jazeera hôm thứ Bảy rằng lò phản ứng hạt nhân của Israel gần Dimona có thể trở thành mục tiêu của Iran nếu chiến tranh leo thang. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel cho đến nay "rất hiệu quả". Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) biết vị trí đặt hệ thống phòng không của Israel, vị quan chức này lưu ý, và đang tìm cách làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel.Hơn nữa, ông tuyên bố rằng việc tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông là mục tiêu dễ hơn so với việc nhắm vào Israel, đồng thời cảnh báo rằng vị thế của Washington trong khu vực sẽ "nguy hiểm nghiêm trọng" nếu tham chiến.⦿ ---- Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Vũ trang Iran đã cảnh báo vào thứ Bảy rằng họ sẽ coi việc hỗ trợ quân sự cho Israel qua đường biển hoặc đường không "của bất kỳ quốc gia nào" là hành động xâm lược. Người phát ngôn cho biết Israel đã mất "một phần đáng kể" khả năng phòng thủ của mình do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược mặc dù có sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ Hoa Kỳ.Trong khi đó, có thông tin cho biết Hoa Kỳ đang di chuyển nhiều máy bay ném bom tàng hình hạng nặng B-2 đến Guam, để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Máy bay ném bom B-2 có thể mang bom phá boongke GBU-57 được cho là có khả năng xuyên sâu xuống lòng đất. Trước đó, truyền thông đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc liệu vũ khí hạng nặng này có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran hay không.⦿ ---- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố rằng họ đã phóng cái mà họ gọi là "một làn sóng lớn" máy bay không người lái tự sát về phía Israel. "Một làn sóng lớn máy bay không người lái tấn công và tự sát đã hướng đến các mục tiêu chiến lược [của Israel] trong nhiều giờ trên khắp lãnh thổ của chế độ, từ phía bắc đến phía nam của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", người phát ngôn của IRGC Ali Mohammad Nani cho biết trên truyền hình nhà nước Iran.Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng họ đã chặn một máy bay không người lái của Iran ở Cao nguyên Golan sau khi nó kích hoạt còi báo động ở hai cộng đồng. Không có thương vong nào được báo cáo.⦿ ---- Cho dù họ muốn sinh con trai, con gái hay cả hai khi họ mới bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, hầu hết các bậc cha mẹ đều nói rằng họ vui mừng vì những đứa trẻ mà họ đã có. Michelle Obama vừa tiến thêm một bước nữa, lưu ý rằng bà không chỉ biết ơn khi được làm mẹ của Malia, 26 tuổi và Sasha, 24 tuổi, mà còn rất vui vì không có thêm một đứa con trai nào nữa, theo báo cáo của The Hill. "Bà nên sinh thêm một bé trai", người dẫn chương trình phát thanh Angie Martinez nói với cựu đệ nhất phu nhân trong tập podcast IMO của Obama vào thứ Tư, mà bà thực hiện cùng anh trai mình, Craig Robinson.Nhận xét của Martinez được đưa ra trong một cuộc trò chuyện về nam tính và việc nuôi dạy những người đàn ông trẻ tuổi trong thế giới ngày nay, và Obama có vẻ khá biết ơn vì đó là điều bà không phải lo lắng, vì nhiều lý do. "Tôi rất mừng vì mình không sinh con trai", bà thú nhận, và khi Martinez hỏi bà lý do, Obama trả lời, "Bởi vì cậu ấy sẽ là một Barack Obama".The Independent suy đoán rằng Michelle Obama có ý như vậy theo nghĩa đen, vì chồng bà có thể đã thúc đẩy đặt tên con trai là Barack Obama III. Nhưng người phụ nữ 61 tuổi này ám chỉ rằng điều đó không chỉ là cái tên, nói với Martinez, người đã ca ngợi rằng một "em bé Barack" sẽ "tuyệt vời", rằng "tôi sẽ cảm thấy thương cho thằng bé". Robinson sau đó nhảy vào và nói rằng gia đình Obama chỉ "mượn" những đứa con trai của ông khi cần thiết.⦿ ---- Nghi phạm trong vụ xả súng vào các nhà lập pháp Minnesota và hôn phối của họ đã để lại một lá thư tuyên bố rằng Thống đốc Tim Walz muốn anh ta giết Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar để Walz có thể ra tranh cử, theo các nhà điều tra cho biết. Boelter cũng viết rằng anh ta đã được quân đội Hoa Kỳ bí mật huấn luyện, theo những người biết về lá thư, mà các đặc vụ cho biết đã tìm thấy trong chiếc xe bỏ hoang của anh ta, nói với tờ Minneapolis Star Tribune. Họ mô tả lá thư dài 1½ trang là lan man và không mạch lạc. Klobuchar đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu rằng, "Boelter là một người đàn ông rất nguy hiểm và tôi vô cùng biết ơn vì cơ quan thực thi pháp luật đã đưa anh ta vào sau song sắt trước khi anh ta giết những người khác."Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman và chồng bà, Mark, đã bị bắn chết trong các vụ tấn công vào ngày 14 tháng 6, và Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ ông, Yvette, đã bị bắn trọng thương. Boulter bị truy tố trong các vụ xả súng này. Vợ của Boelter, Jenny, nói với các nhà điều tra rằng gia đình họ nằm trong số những người Mỹ "chuẩn bị cho các biến cố lớn hoặc thảm khốc", theo một tài liệu của tòa án.Jenny Boelter đã bị cảnh sát chặn lại tại một trạm dừng giao thông vài giờ sau vụ tấn công và nói rằng cô đang đưa bốn đứa con của họ đến ở với bạn bè, theo BBC. Hồ sơ cho biết chồng cô đã bảo cô chạy trốn. "Văn bản nêu rõ rằng họ nên chuẩn bị cho chiến tranh, họ cần ra khỏi nhà và những người có súng có thể sẽ đến nhà", theo một đặc vụ FBI đã viết trong một bản tuyên thệ. Cô chưa bị truy tố gì. Các nhà điều tra báo cáo đã tìm thấy khoảng 10.000 đô la tiền mặt, hộ chiếu và hai khẩu súng trong xe của cô.Lệnh bắt giữ được công bố vào thứ Sáu cho thấy cảnh sát đã tìm thấy súng trường, súng lục và súng ngắn—tổng cộng 40 khẩu súng—trong nhà của Boelters. Cảnh sát cũng đã tịch thu máy tính và đạn dược. Các nhà điều tra cho biết Vance Boelter đã mua một chiếc Buick Regal vào sáng ngày xảy ra vụ xả súng ở phía bắc Minneapolis, đó là chiếc xe mà y đã bỏ lại ngay trước khi bị bắt, theo Đài phát thanh công cộng Minnesota.⦿ ---- Điều gì đã thúc đẩy một "sinh viên kỹ thuật mọt sách trong danh sách của khoa" cố gắng lấy mạng Donald Trump? Đây là một câu hỏi phần lớn chưa có lời giải đáp, và là câu hỏi mà Steve Eder và Tawnell D. Hobbs cố gắng giải đáp cho tờ New York Times. Hai tác giả trình bày những gì họ mô tả là "bức tranh đầy đủ nhất từ trước đến nay" về cuộc đời của Thomas Crooks, bức tranh mà họ đã đưa ra sau khi xem xét hàng nghìn trang bài tập trên lớp, email, lịch sử internet và tin nhắn văn bản của anh ta, cũng như các báo cáo của chính phủ và hàng chục cuộc phỏng vấn với những người biết anh ta hoặc biết về cuộc điều tra.Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống, trong đó có động cơ. Một số chi tiết nổi bật:. Crooks đã thi tốt ở trường trung học, đạt 1530 trên tổng số 1600 điểm trong kỳ thi SAT và đạt điểm cao nhất có thể trong ba kỳ thi Nâng cao.. Gia đình anh có sự đa dạng về chính trị: Cha và chị gái anh là đảng viên Tự do (Libertarians) đã đăng ký, mẹ anh là đảng viên Dân chủ. Bố của anh ta nói với các đặc vụ liên bang rằng Crooks "chưa bao giờ thực sự tỏ ra rằng anh ta thích người này hay người kia [ám chỉ cựu Tổng thống Biden và Trump] hơn".Anh ta bị cô lập về mặt xã hội. Bố mẹ anh ta nói với các đặc vụ rằng họ không nghĩ con trai họ có bạn bè. Một lớp giao tiếp bằng lời nói mà anh ta học vào năm 2022 tại Cao đẳng Cộng đồng Quận Allegheny yêu cầu anh ta phải nói trước 5 người lớn. Anh ta đã yêu cầu được miễn yêu cầu này, nói với giáo sư rằng những người lớn duy nhất mà anh ta có thể tiếp cận là bố mẹ và có thể là chị gái của anh ta.Vào tháng 1 năm 2024, y đã chi 102 đô la cho một vài gallon phụ gia nhiên liệu nitromethane, có thể được sử dụng để chế tạo thuốc nổ. Nó được chuyển đến địa chỉ nhà y; các đặc vụ đã đến nhà bố mẹ anh ta sau vụ nổ súng đã lưu ý một bình đựng một gallon có dán nhãn nitromethane trong tủ quần áo phòng ngủ của Crooks.Bố anh ta đã nói với các điều tra viên về những dấu hiệu mà ông quan sát thấy về sự thay đổi sức khỏe tâm thần của con trai mình trong những tháng trước vụ nổ súng, lưu ý rằng ông đã quan sát thấy y nói chuyện một mình và nhảy múa trong phòng mình vào đêm khuya.Trong tháng trước vụ xả súng, Crooks đã thực hiện hơn 60 cuộc tìm kiếm về Biden và Trump, nhưng tờ NY Times lưu ý rằng "có những dấu hiệu cho thấy anh ta chưa thực sự cam kết tấn công": ví dụ, anh ta đã gửi email cho nhân viên quản lý hồ sơ của trường đại học để yêu cầu cập nhật thời điểm bằng tốt nghiệp liên kết của anh ta sẽ được gửi qua đường bưu điện.⦿ ---- Có những nơi để đến và những nơi để bỏ chạy. Báo cáo về xu hướng di chuyển PODS 2025 xem xét các thành phố nơi người Mỹ thường xuyên nhổ cọc nhất, cũng như các thành phố nơi họ thường xuyên cắm rễ mới nhất. USA Today lưu ý rằng có một cuộc di cư rõ ràng khỏi các thành phố lớn, đắt đỏ ở cả hai bờ biển, và một sự gia tăng rõ rệt ở Đông Nam, với Tennessee và North Carolina chiếm gần một nửa trong số 20 thành phố hàng đầu.10 thành phố mà mọi người đang chuyển đến nhiều nhất (số trong ngoặc là năm 2024):1. Myrtle Beach, Nam Carolina/Wilmington, North Carolina (Số 1)2. Ocala, Florida (Số 2)3. Raleigh, North Carolina (Số 6)4. Greenville-Spartanburg, South Carolina (Số 4)5. Dallas-Fort Worth, Texas (Không xếp hạng)6. Charlotte, North Carolina (Số 5)7. Boise, Idaho (Số 11)8. Knoxville, Tennessee (Số 8)9. Nashville, Tennessee (Số 13)10. Jacksonville, Florida (Số 9)Các thành phố người dân bỏ chạy khỏi:1. Los Angeles (Số 1)2. Bắc California (Vùng Vịnh San Francisco) (Số 2)3. South Florida (khu đô thị Miami) (Số 3)4. Long Island, New York (Số 4)5. San Diego (Số 8)6. Central Jersey, New Jersey (Số 6)7. Chicago (Số 7)8. Boston (Số 13)9. Hudson Valley, New York (Số 10)10. Denver (Số 12)⦿ ---- Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi một khinh khí cầu bốc cháy khi đang chở hơn 20 người. Quả bóng bay rơi từ bầu trời phía trên vùng Praia Grande, miền nam Brazil ở tiểu bang Santa Catarina. Video về vụ việc được đăng trực tuyến cho thấy những người điều khiển đang vật lộn để bơm hơi cho khinh khí cầu trong điều kiện gió lớn trước khi ngọn lửa bùng phát chỉ vài phút sau khi cất cánh.Có thể thấy mọi người nhảy ra khỏi giỏ trước khi toàn bộ khinh khí cầu sụp đổ và lao xuống đất. "Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng", một nhân chứng nói với một tờ báo địa phương. Praia Grande là một vùng núi, được khách du lịch ưa chuộng vì có nét tương đồng với Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng có sự đam mê khinh khí cầu tương tự.Thống đốc tiểu bang Jorginho Mello đã mô tả sự kiện này là một "thảm kịch" và cho biết các cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành. Đây là thảm kịch khinh khí cầu thứ hai chỉ trong vòng hơn một tuần ở Brazil sau khi một hoạt động du lịch bất hợp pháp bị rơi ở Boituva, phía đông nam São Paulo, khiến một phụ nữ 27 tuổi đang mang thai thiệt mạng.⦿ ---- New York: Chín người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một du thuyền va chạm với bến tàu Hudson River ở Harlem. Tất cả các thương tích đều được báo cáo là nhẹ và được các dịch vụ cấp cứu điều trị. Vào thời điểm xảy ra va chạm, có 400 người trên tàu. Không có thông tin nào về nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát thông báo hôm thứ Bảy rằng họ đã tìm thấy 2 tác phẩm điêu khắc cao 8 feet (2,44 mét), tổng giá trị lên tới 2,1 triệu đô la, bị đánh cắp trong một vụ trộm nghệ thuật trắng trợn ở Anaheim vào cuối tuần trước. "Nhờ thông tin từ cộng đồng, các tác phẩm điêu khắc đã được tìm thấy vào đêm qua tại một ngôi nhà ở Anaheim", một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Anaheim cho biết. "Vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, nhưng họ muốn cảm ơn cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ".Theo cảnh sát, vụ trộm xảy ra vào ngày 14 hoặc 15 tháng 6 tại một nhà kho gần Đại lộ Tustin và Đường cao tốc 91, và các nhà điều tra tin rằng thiết bị hạng nặng - bao gồm cả xe nâng - đã được sử dụng để thực hiện vụ trộm. "Do bản chất của các vật phẩm bị đánh cắp, có vẻ như có người biết chúng ở đó và đến đó với mục đích gì đó", Trung sĩ Matt Sutter, phát ngôn viên của APD cho biết. "Điều này không thường xuyên xảy ra ở Anaheim. Đây là một khu vực tương đối yên tĩnh".Những tác phẩm điêu khắc bị đánh cắp, do nghệ sĩ và nhà làm phim nổi tiếng Sir Daniel Winn (một cựu tỵ nạn Việt Nam) tạo ra, không chỉ có giá trị cao mà còn cực kỳ nặng. Theo một đại diện của nghệ sĩ, một trong những tác phẩm được cho là nặng khoảng 2.000 pound (907 ), trong khi tác phẩm còn lại thậm chí còn nặng hơn, ở mức 4.000 pound (1814 kilogram).Tờ Los Angeles Times đưa tin rằng Winn tin rằng những tác phẩm này có thể đã bị một nhà sưu tập vô đạo đức đánh cắp, nhưng một chuyên gia phục hồi tác phẩm nghệ thuật nghi ngờ rằng tác phẩm nghệ thuật này sẽ bị phá hủy để lấy kim loại phế liệu."Thông thường, khi chúng tôi tổ chức triển lãm, những tác phẩm điêu khắc này cần khoảng một chục người đàn ông và hai xe nâng để di chuyển và một xe sàn phẳng hoặc một xe tải để chở", Winn nói với tờ LA Times. "Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng".Theo tờ Times, Winn là một người tị nạn Việt Nam, chủ sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật Winn Slavin Fine Art trên đường Rodeo Drive và được bổ nhiệm làm Ủy viên nghệ thuật cho Sân bay John Wayne vào đầu tháng này. Ông được coi là một nghệ sĩ hàng đầu, nghĩa là tác phẩm của ông rất được săn đón và có giá trị tiền tệ cao.“Đây là những đứa con của tôi,” ông nói với tờ LA Times về các tác phẩm cá nhân của mình. “Tôi không có con cái hữu hình, hữu cơ nào cả. Mỗi tác phẩm nghệ thuật tôi tạo ra đều là con của tôi.”Vụ trộm bất thường này đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh kho hàng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp lưu giữ các mặt hàng có giá trị cao. Cảnh sát đang kêu gọi các doanh nghiệp địa phương lắp đặt camera giám sát hoặc hệ thống an ninh để giúp ngăn ngừa các tội phạm tương tự trong tương lai.⦿ ---- HỎI 1: Ấn Độ: 20% dân thừa cân, 10% béo phì?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng trong gần hai trong số 10 hộ gia đình, tất cả người lớn đều thừa cân hoặc béo phì. Thừa cân được định nghĩa là cân nặng cơ thể cao hơn mức được coi là khỏe mạnh đối với một chiều cao nhất định, thường được đánh giá bằng Chỉ số khối cơ thể (BMI). Một người được coi là thừa cân nếu BMI của người đó nằm trong khoảng từ 25 đến 29,9 kg/m2. Mặt khác, béo phì được định nghĩa là BMI từ 30,0 kg/m2 trở lên.Họ phát hiện ra rằng gần 20% hộ gia đình có tất cả các thành viên trưởng thành được phân loại là thừa cân trong khi 10% hộ gia đình có tất cả người lớn được phân loại là béo phì. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tăng tốc lão hóa là khi 44 tuổi và khi 60 tuổi?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu gần đây về những thay đổi phân tử liên quan đến quá trình lão hóa, con người trải qua hai bước ngoặt lớn, một ở độ tuổi trung bình là 44 và một ở độ tuổi trung bình là 60. "Chúng ta không chỉ thay đổi dần dần theo thời gian; có một số thay đổi thực sự mạnh mẽ", nhà di truyền học Michael Snyder của Đại học Stanford giải thích vào tháng 8 năm 2024 khi nghiên cứu được công bố. "Hóa ra, giữa độ tuổi 40 là thời điểm thay đổi mạnh mẽ, cũng giống như đầu độ tuổi 60. Và điều đó đúng bất kể bạn nhìn vào loại phân tử nào". Chi tiết: