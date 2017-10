Tập Cận Bình Khống chế đảng CSTQ; Tập Cận Bình Tiếp Tục Cầm Quyền 5 Năm Nữa Với TQ Ngập Nợ Công

BEIJING - Đại hội kỳ thứ 19 của đảng CS cầm quyền tại Hoa Lục đã khai mạc – chủ tịch Tập Cận Bình tiến vào hội trường sau 2 lãnh tụ tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân.Đại hội đảng CS Trung Cộng đuợc trông đợi lưu nhiệm chủ tịch Tập và chứng kiến 1 số thay đổi tại cơ chế lãnh đạo chóp bu.Ông Tập hô hào: tuyệt đối chống mọi hành động phá đảng. Bài diễn văn dài dòng và đuợc soạn thảo kỹ luỡng nêu rõ các thành tựu của đảng đạt đuợc trong 5 năm qua, gồm hiện đại hoá quân đội, khẳng định vai trò “đuốc dẫn đường” của thế giới trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cải tổ của nền kinh tế lớn mạnh hạng nhì thế giới cùng lúc với chiến dịch diệt tham nhũng đã đưa tới tiềm lực sung mãn, theo diễn giải của lãnh tụ Tập.Ông cũng nói tới các thách thức đối diện Trung Cộng, đồng thời nhận rằng 1 số vấn đề phát triển đã không thể giải quyết đầy đủ, như nhân dụng, giáo dục, chăm sóc y tế, và chênh lệch lợi tức, để dẫn tới lập luận “Phải tự mình loại trừ mọi loại di khuẩn đe dọa sức khoẻ của đảng”.Với 2338 đại biểu từ khắp mọi địa phương về dự đại hội kéo dài khoảng 1 tuần lễ, các sự kiện diễn ra trong hội trường đóng kín cửa sẽ tập trung vào việc chấn chỉnh cơ chế thượng đỉnh của đảng CS, gồm ủy ban trung ương làm nhiệm vụ quyết định chính sách với 376 thành viên. Khoảng 50% nhân số ủy ban này có thể từ chức năm nay theo quy định không chính thức về tuổi hưu là 68.Với chiến dịch chống tham nhũng đã loại trừ 5, 6 nhân vật, đại hội kỳ này chứng kiến thay đổi nhân sự lớn nhất với ủy ban trung uơng từ nhiều thập niên.Reuters đưa tin: 5 trong số 7 thành viên ủy ban thuờng trực Bộ chính trị về hưu năm nay, sẽ đuợc thay thế bởi những khuôn mặt trung thành nhất của ông Tập.Giới quan sát đang chờ xem đại hội đảng CS thứ 19 có đưa vào hiến pháp hay không chủ thuyết chính trị gọi là “Tư Tưởng Tập Cận Bình” – nếu việc này xẩy ra, Tập đuợc suy tôn ngang hàng các cố lãnh tụ Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.Tường thuật của phóng viên phương Tây là lãnh tụ Tập phác họa 1 viễn ảnh về nước Trung Hoa văn minh, phồn thịnh.Ông Tập nhấn mạnh vào tầm quan trọng của diệt tham nhũng, kiểm soát hoạt động sản xuất quá mức của các ngành chế xuất, ô nhiễm và bất bình đẳng lợi tức trong khung cảnh gọi là “kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội hiện đại”.Trong bài diễn văn dài 3 giờ rưỡi, lãnh tụ Tập nhắc lại 36 lần chữ “kỹ nguyên mới”.Theo Rueters, chủ tịch Tập 64 tuổi là lãnh tụ quyền lực nhất sau Mao, khi đại hội đảng CS bắt đầu họp trong 1 ngày mưa tại thủ đô chìm trong khói mờ.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm 18 tháng 10 cho biết rằng Tập Cận Bình sắp được bầu làm lãnh đạo tiếp tục 5 năm tới với món nợ quốc gia ngày càng to và phát triển kinh tế ngày càng sút giảm.Bản tin RFI viết như sau.“Vào lúc Đại Hội lần thứ 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc khai mạc, sẽ tiếp tục trao quyền lãnh đạo nền kinh tế thứ nhì thế giới cho ông Tập Cận Bình, nhiều chuyên gia bày tỏ mối lo ngại trước hiện tượng kinh tế Trung Quốc chậm lại. Lần đầu tiên từ 1/4 thế kỷ nay, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể xuống dưới ngưỡng 6% vào năm 2018.“Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI đã cảnh báo trước về nguy cơ ngày càng rõ nét là tăng trưởng Trung Quốc chậm lại do món nợ khổng lồ. Các cơ quan thẩm định tài chính Moody’s và Standard & Poor's đã hạ điểm về nợ của Trung Quốc. Tổng số nợ Trung Quốc, ngoài lãnh vực tài chính, có thể vượt qua 290% của GDP Trung Quốc từ đây đến 2022, so với 235% vào năm ngoái.”Ngoài ra, một bản tin khác cũng của Đài RFI hôm Thứ Tư cho biết thêm như sau.“Không chỉ trong dịp Đại hội Đảng, mà trong năm năm qua, chế độ Bắc Kinh đã tăng cường kiểm soát internet, siết chặt tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận… Trung Quốc ngày nay bị xếp thứ 176/180 nước trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới.”