Giám mục Michael Phạm (cầm xấp giấy) hôm Thứ Sáu 20/6/2025 làm thánh lễ cầu nguyện bên ngoài tòa di trú San Diego trước khi vào tòa để hỗ trợ tinh thần di dân. Giám mục là người tị nạn Việt Nam từ khi còn nhỏ.

(21.6.2025) - Giám mục Michael Phạm làm thánh lễ cầu nguyện bên ngoài tòa di trú San Diego trước khi vào tòa để hỗ trợ tinh thần di dân

- Các trận bố ráp của ICE y hệt phim hành động, nhiều người bị lôi đi từ các thương xá, phòng tập thể dục, tiệm ăn

- Quận Cam: Vệ binh đóng tràn ngập các phố chính Santa Ana, phố vắng tiêu điều vì nhiều người không dám ra đường

- Louisiana: 3 Thẩm phán Tòa kháng án nhất trí rằng đăng bảng 10 điều răn Ki tô giáo trong lớp học K-12 là vi hiến

- Chính phủ Pakistan đề cử Trump ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm 2026 vì có công môi giới ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan.

- Trump than thở: lẽ ra đã nhận Giải Nobel Hòa bình 2020 vì Trump giúp Serbia và Kosovo giao thương

- Chính thức sa thải 639 nhân viên toàn thời gian khỏi Đài VOA, chỉ giữ người cho làn sóng tiếng Ba Tư (Iran)

- Giáo chủ Khamenei chỉ định 3 giáo sĩ là người kế vị nếu ông bị giết

- Mỹ đã di tản 79 nhân viên sứ quán và thân nhân từ Đại sứ quán ở Israel

- 6 phi cơ ném bom tàng hình B-2 của Mỹ bay từ Mỹ tới cănc ứ Guam

- Israel không kích cơ sở hạt nhân ở Isfahan, miền trung Iran, đã giết Tư lệnh phi cơ không người lái Iran

- Putin: Ukraine cần phải công nhận 4 tỉnh Ukraine là của Nga

- Cộng hòa thất bại vì Thượng Viện nói Trump cắt bỏ Sở bảo vệ tài chính tiêu dùng CFPB là sai thủ tục

- Thẩm phán Allison Burroughs phán Harvard có quyền đón nhận SV nước ngoài trong khi vụ Trump trừng phạt đại học này sẽ chờ tòa xét

- Trump: tại sao chưa giảm lãi suất, dọa lột chức Chủ tịch Dự trữ Liên bang Jerome Powell

- Trump: Giám đốc tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đã "sai" khi nói Mỹ tin rằng Iran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân

- Zelensky: hiện có 695.000 chiến binh Nga trên đất Ukraine, xin quốc tế hỗ trợ xây nhà máy vũ khí ở Ukraine

- Cựu TT Biden đi xe lửa Amtrak Acela, nơi phải giữa im lặng, bị than phiền vì nói chuyện với quá nhiều người chào hỏi

- Putin: không có dấu hiệu Ukraine muốn dùng bom hạt nhân hoặc bom bẩn chống Nga

- Putin: Nga chưa bao giờ thách thức quyền độc lập của Ukraine mặc dù dân Nga và dân Ukraine là một

- Iran: đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân có thể tiếp tục nếu Mỹ bảo Israel ngừng các cuộc tấn công.

- Liên Âu EU: Israel có thể đã vi phạm Hiệp định liên kết EU-Israel vì vi phạm nhân quyền ở Gaza

- Nhật hủy bỏ đàm phán với Mỹ

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ bác yêu cầu đẩy nhanh vụ kiện thuế quan của Trump vi hiến hay không

- Trump: đàm phán với Đại học Harvard tốt đẹp

- 74% dân Mỹ muốn Tổng Thống phải phổ biến hồ sơ sức khỏe; 81% muốn Tổng Thống thi kiểm tra nhận thức; 8/10 muốn giới hạn độ tuổi với Tổng thống, thành viên Quốc hội và thẩm phán Tòa Tối cao.

- Ohio: Feras Hamdan bị truy tố vì lái xe nổi giận, hăm dọa Dân biểu Cộng hòa Max Miller, đòi giết dân Israel

- ICE ra quy định dân cử Quốc hội muốn thăm di dân bị bắt thì phải báo trước 72 giờ và khi thăm cấm nói chuyện gì. Các dân cử phản đối

- Thẩm phán ra lệnh cho Mahmoud Khalil được tại ngoại. Biểu tình ở Đại học Columbia vì dân Palestine, Khalil bị giam tới giờ là 3 tháng chờ ra tòa

- Pennsylvania: để chế độ xe tự lái Tesla Model 3, bị xe lửa tông, tài xế phóng ra thoát kịp

- Washington: ICE bố ráp di dân, làm nhiều trại trồng cây cherry (anh đào) đóng cửa, vì công nhân biến mất

- Chỉ 10 năm trước, 94% SV ra trường tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp; nhưng năm 2024, chỉ 59% SV như thế

- Hồng Kông: giáo viên nhận lệnh cấm nói, cấm làm những gì dính tới ngày July 4 của Mỹ

- Hãng bay tốt nhất: 1. Delta Air Lines; 2. United Airlines; 3. Southwest Airlines; 4. Alaska Airlines; 5. Hawaiian Airlines; 6. JetBlue; 7. American Airlines; 8. Allegiant Air; 9. Spirit Airlines; 10. Frontier Airlines.

- Florida: 1 ông vô nhà người lạ đang đi xa, nấu bữa tối và mở vòi tắm để tránh cơn thịnh nộ của vợ mình, bị bắt

- Amazon ra lệnh cho hàng ngàn công nhân di chuyển đến các trung tâm chính ở Seattle, Washington, Arlington, Virginia và thủ đô, nếu không đi thì nghỉ?

- HỎI 1: Điểm về tự tin, tự quý trọng tăng 131% chỉ trong vòng một năm sau phẫu thuật giảm cân? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em nghiện mạng xã hội, trò chơi điện tử và thiết bị di động có nguy cơ cao hơn về hành vi và ý định tự tử? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/6/2025) ⦿ ---- Chính phủ Pakistan đã đề cử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2026 vì có công trong việc đàm phán ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trong một bài đăng trên X, chính phủ Islamabad tuyên bố rằng họ chính thức khuyến nghị Trump nên được giải thưởng vì "tại một thời điểm hỗn loạn cao trong khu vực, Tổng thống Trump đã thể hiện tầm nhìn xa chiến lược và chính trị tuyệt vời thông qua sự tham gia ngoại giao mạnh mẽ với cả Islamabad và New Delhi, đã suy nghĩ nhanh chóng."

Ngoài ra, chính phủ Pakistan tuyên bố rằng họ "thừa nhận và ngưỡng mộ rất nhiều" lời đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ là "giải quyết tranh chấp lâu dài về [2 vùng] Jammu và Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan", mà nó gọi là "một vấn đề nằm ở trung tâm của sự bất ổn trong khu vực."

⦿ ---- San Diego: Bản tin của thông tấn chính thức National Catholic Register. Các nhà lãnh đạo giáo phận San Diego nói rằng sự hiện diện của họ đã tạo ra sự khác biệt trong các phiên điều trần về trục xuất di dân. Các đặc vụ đeo mặt nạ từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE phân tán rải rác trong Tòa nhà Tòa án Liên bang vào sáng thứ Sáu (20 tháng 6) khi họ nhìn thấy một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm cả Giám mục Michael Phạm của San Diego.

Nhóm, bao gồm tám tu sĩ Công giáo và một Imam (giáo sĩ Hồi giáo) địa phương, đã có mặt để thể hiện sự hỗ trợ và cầu nguyện với người nhập cư và người tị nạn phải đối mặt với các phiên điều trần bị trục xuất vào Ngày tị nạn thế giới. Nhưng không giống như nhiều phiên điều trần gần đây, không có người xin tị nạn nào bị bắt bên ngoài tòa án của Thẩm phán Catherine Halliday-Roberts.

"Giống như câu chuyện về Moses và Exodus, Biển Đỏ đã rẽ đôi", Scott Reid thuộc Dự án tổ chức San Diego thuộc về người nhập cư nói. Bên trong một trong tám phòng xử án nhập cư, hai vụ án đã được nghe sáng hôm đó: một người đàn ông có trường hợp được tiếp tục xét xử và một người phụ nữ có vụ án đã đóng cửa hành chính trong 20 năm và được chính phủ mở lại. Trường hợp của cô cũng được tiếp tục xét xử.

Giáo sĩ Dòng Tên Fr. Scott Santorosa, phụ trách Giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở San Diego, đã kể về tình hình cho các đội quay phim và các thành viên truyền thông khác, những người không được phép vào tòa nhà liên bang Edward J. Schwartz và tòa án Hoa Kỳ. "Sự hiện diện của chúng tôi đã tạo ra một sự khác biệt", Santorosa nói, trích dẫn một luật sư nhập cư nói rằng thân chủ của họ đã được cho nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho một phiên điều trần khác.

Một nhà hoạt động địa phương cho biết bất kỳ ngày nào, đều có 2 đến 4 người nhập cư sẽ bị các đặc vụ ICE bắt và chở đi trong xe tải tù. Trên thực tế, ít nhất hai chiếc xe tải trắng đã đậu trên một con đường liền kề không có biển số xe nhưng khóa móc trên cửa phụ.

Giám mục Michael Phạm, một người tị nạn Việt Nam từ khi còn nhỏ, cho biết các đặc vụ đang "đứng đó đã kéo khăn phủ lên che mặt khi chúng tôi đi về phía phòng xử án." Ông nói cuối cùng họ "phân tán và biến mất. Không có gì lạ khi mọi người sợ hãi."

Phạm tiếp tục sứ mệnh của người tiền nhiệm của mình, Đức Hồng Y Robert McElroy, cũng là một người ủng hộ thẳng thắn cho người nhập cư trước khi ông rời khỏi để làm Tổng Giám mục Washington, D.C. Dấu hiệu khởi động có thể nhìn thấy trên các bức tường trắng đối diện với các phòng xử án từ các đặc vụ băng đứng, những người nghỉ ngơi trong các nhiệm vụ trước đó.

Phạm cho biết một luật sư của chính phủ đã trò chuyện trong phòng vệ sinh. "Anh ấy tự giới thiệu với tôi," Phạm nói với các phóng viên. "Anh ấy cảm thấy mâu thuẫn với tình huống. Anh ấy biết đạo đức và giá trị của mình."

Santorosa cho biết các đặc vụ đeo mặt nạ là một sự hiện diện đáng sợ. Người nhập cư, ông nói, "đi kèm với nỗi sợ hãi và lo lắng lớn." Sư huynh Manny del Rio của nhà thờ St. John of the Cross ở Lemon Grove gần đó, nói: "Rõ ràng là sự hiện diện của chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt", chỉ ra rằng đây là một trong những thời gian yên bình nhất trong một thời gian dài tại tòa án mà không có người nhập cư nào bị bắt.

Bên cạnh các thành viên giáo sĩ và phóng viên, ít nhất một chục nhà hoạt động tập hợp bên ngoài tòa nhà liên bang và phát các tờ rơi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có tiêu đề: "Hãy biết quyền của bạn: Đặc vụ ICE mai phục để bắt tại các tòa án nhập cư."

.

GM Phạm - người đã tổ chức lễ kỷ niệm đại chúng tại Nhà thờ St. Joseph trước khi nhảy lên xe buýt đến tòa nhà liên bang - cho rằng các linh mục sẽ trở lại để "đi bộ trong Đoàn kết" tại Tòa án Di trú. Hoặc, GM Phạm cho biết, một nhóm có thể được bắt đầu lập trong giáo phận để tái tạo sự kiện vào thứ Sáu, nói rằng Santarosa sẽ là người dẫn đầu một nhóm như vậy.

"Tất cả mọi thứ đều có thể với Chúa", Santarosa nói với phóng viên báo NCR. Ông nói rằng ông được thông báo rằng các đặc vụ ICE đã có ý định bắt giam một số người nhập cư vào thứ Sáu và các luật sư của họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các giáo sĩ đã tới tận tòa án để bênh vực di dân.

Giám mục Phạm, trong bộ đồ đen, vào tòa án lúc 8:45 giày sáng, cởi giày theo thói quen (không cần thiết, nó bật ra) trước khi đi qua máy dò kim loại. Chỉ trước 10 giờ sáng, Giám mục Phạm để những người khác vào đứng ở hộp thang máy trước khi Phạm tự mình vào. Ở sảnh trước, Giám mục Phạm đã bố trí một đội hình bán nguyệt với các giáo sĩ và nhà hoạt động khác.

"Đây là một trong những vấn đề quan trọng ngày nay", Giám mục Phạm nói với việc thu thập khi máy ảnh đang chờ đợi bên ngoài. Ông nói rằng ông đã cầu nguyện cho "trí tuệ và cái nhìn sâu sắc để giúp những người anh em nghèo của chúng ta ... qua những cuộc khủng hoảng trong cuộc sống của họ".

Một lời cầu nguyện chính thức được dẫn dắt bởi Đức Giám mục phụ trợ Ramón Bejarano, người sinh ra ở Texas nhưng đã dành cả đời đầu ở Aldama, Chihuahua, khi gia đình anh trở về Mexico ngay sau khi sinh ra đời. "Xin ban phước cho những người tị nạn và người xin tị nạn này," Bejarano nói, "và tất cả những người tìm kiếm cơ hội." Kể từ cuối tháng 5, một nhà hoạt động bị giam giữ cho biết anh ta đã là nhân chứng cho các vụ ICE mai phục và bắt người tại tòa án San Diego.

"Bất cứ ai đã đến [tòa này] trong hai năm qua, những người không có con phụ thuộc của họ hoặc không có tình trạng y tế nghiêm trọng" đều có thể bị ICE bắt giam, theo người đàn ông, người từ chối nêu tên. "Đôi khi chúng tôi thấy họ thấy hồ sơ của ai đó. 'Ồ, họ có chẩn đoán ung thư,' và họ để họ đi. Nhưng có rất nhiều người ở Otay Mesa [cơ sở giam giữ] ngay bây giờ bị ung thư và không được thả ra."

⦿ ---- Bản tin AP: các trận bố ráp của ICE y hệt như trong phim hành động. Adam Greenfield đang ở nhà vì cảm cúm khi bạn gái của anh chạy vào để nói với anh rằng các xe của đặc vụ ICE và các xe công quyền đang kéo lên trong khu phố San Diego của họ. Tác giả và là nhà sản xuất podcast đã chộp lấy iPhone của mình và bắt đầu ra khỏi cửa, tham gia một số ít người hàng xóm ghi âm các đặc vụ đeo mặt nạ đang đột kích một nhà hàng nổi tiếng của Ý gần đó, khi họ hét lên yêu cầu ICE rời đi. Một giờ sau, đám đông đã phát triển lên gần 75 người, với nhiều người tới trước các xe ICE. Tôi không thể giữ im lặng. Đây là theo nghĩa đen vì chuyện xảy ra bên ngoài cửa nhà tôi.

Nhiều người Mỹ đang chứng kiến ​​những người bị lôi ra khi họ mua sắm, tập thể dục tại phòng tập thể dục, ăn tối ở tiệm và nếu không thì cuộc sống hàng ngày của họ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tích cực làm việc để tăng các vụ bắt giữ nhập cư. Khi các cuộc đột kích chạm vào cuộc sống của những người nhập cư, nhiều người Mỹ hiếm khi, đã tham gia vào sự bất tuân dân sự đang vội vã ghi lại các hành động trên điện thoại của họ và đưa ra các cuộc biểu tình ngẫu hứng.

Greenfield cho biết vào buổi tối của cuộc đột kích ngày 30 tháng 5, đám đông bao gồm các cao niên, các cựu chiến binh đã nghỉ hưu, những người hippies và khách hàng quen của nhà hàng đến vào đêm hẹn hò. Đặc vụ ICE đã ném lựu đạn Flash Bangs để buộc đám đông lùi trở lại và sau đó lái xe với bốn công nhân mới bị bắt, ông nói.

Quan chức Nhà Trắng Tom Homan, người còn gọi là Tư lệnh Biên giới, cho biết họ bị buộc phải thực hiện nhiều vụ bắt giữ hơn trong các cộng đồng vì các chính sách hạn chế hợp tác với ICE ở một số thành phố và tiểu bang. ICE thực thi luật nhập cư trên toàn quốc nhưng tìm kiếm sự giúp đỡ của tiểu bang và địa phương trong việc cảnh báo chính quyền liên bang về người nhập cư cần bị trục xuất và muốn địa phương giữ người đó cho đến khi các sĩ quan liên bang tới.

'Nó giống như một cảnh trong một bộ phim'. Melyssa Rivas vừa đến văn phòng của cô ở vùng ngoại ô Los Angeles của Downey, California vào một buổi sáng tuần trước khi cô nghe thấy tiếng hét sợ hãi của các phụ nữ trẻ. Cô ra ngoài để thấy những người phụ nữ đối mặt với gần một chục đặc vụ liên bang đã che giấu một người đàn ông quỳ trên vỉa hè. Đây giống như một cảnh trong một bộ phim. Tất cả họ đều có khăn che trùm mặt của họ và đang đứng vây, trên người đàn ông này rõ ràng bị chấn thương. Và có những cô gái trẻ gần đó hét lên.

Khi Rivas bắt đầu ghi lại sự tương tác, một nhóm hàng xóm hét vào các đặc vụ hãy để lại người đàn ông một mình. Cuối cùng ICE đã lái xe đi, mà không bắt giữ anh kia, theo các video ghi lại. Rivas nói chuyện với người đàn ông sau đó, người nói với cô rằng các đặc vụ đã đến trạm rửa xe nơi anh ta làm việc vào sáng hôm đó, sau đó truy đuổi anh khi anh chạy trốn trên chiếc xe đạp của mình. Đó là một trong một số cuộc tấn công tại nơi làm việc gần đây tại thành phố có đa số Latino.

Cùng ngày, các đặc vụ liên bang đã được nhìn thấy bố ráp tại một nhà kho, một công trường xây dựng và phòng tập thể dục LA. Alex Frayde, một nhân viên tại LA Fitness, người nói rằng anh nhìn thấy các đặc vụ bên ngoài phòng tập thể dục và đứng ở lối vào, sẵn sàng từ chối khi một nhân viên khác cảnh báo khách hàng về việc nhìn thấy. Cuối cùng, các đặc vụ không bao giờ vào.

Aysha Mercer, một bà mẹ ba tuổi ở nhà, cho biết cô không phải là chính trị theo bất kỳ cách nào, hình dạng hay hình thức. " Nhưng nhiều trẻ em trong khu phố Spokane của cô - những người chơi trong sân của cô và nhảy lên tấm bạt lò xo của cô - đến từ các gia đình nhập cư, và ý nghĩ về việc chúng bị ảnh hưởng bởi các vụ trục xuất là không thể chấp nhận được ", cô nói. Cô nói cô đã biểu tình lần đầu tiên trong đời vào ngày 14 tháng 6, tham gia cùng hàng triệu người trong các cuộc biểu tình của No Kings, trên khắp đất nước.

⦿ ---- Quận Cam: Phố chính Santa Ana trông khác rồi. Có quân xa Humvees, chướng ngại vật và quân đội Vệ binh Quốc gia California chặn các đường phố gần khu Tòa án Ronald Reagan và Tòa nhà Liên bang. Trong gần hai tuần, có một sự hiện diện tràn ngập của liên bang với tư cách là nhân viên thực thi nhập cư và hải quan ICE, cùng với các quan chức của Bộ An ninh Nội địa tiến hành các cuộc càn quét nhập cư đang diễn ra trên toàn quận và ngay tại nhà của Quận Cam, nơi có khoảng 3,2 triệu cư dân.

Nhiều công viên không còn bận rộn như bình thường và các đoàn người lao động trong ngày bên ngoài các kho hàng đã vắng hơn. theo lời Sandra de Anda, điều phối viên chương trình của Mạng phản ứng nhanh OC, một nhóm địa phương cung cấp nguồn lực cho người nhập cư. (Ghi chú: Thủ đô người Việt tỵ nạn Little Saigon là vùng bao trùm hầu hết thị trấn Westminster, và bao trùm một phần các thị trấn Santa Ana, Garden Grove, Anaheim, Fountain Valley.)

Tổng thống Donald Trump và một số quan chức cao nhất của ông như Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem đã nói rằng các cuộc đột kích ICE phần lớn nhắm vào tội phạm. Tuy nhiên, những người lương thiện như người lao động ban ngày và nhân viên rửa xe đang trở thành nạn nhân của các cuộc đột kích.

Tôi đã làm điều này trong chín năm và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này, ông De De Anda nói trong một cuộc phỏng vấn. Trong một email thứ năm, các quan chức của Bộ An ninh Nội địa cho biết họ biết chính xác họ truy tìm ai. Trong khi đó, cư dân Santa Ana đặc biệt cảm thấy sự hiện diện của quân đội trong thị trấn.

Dân biểu Lou Correa nói rằng không có l1y do nào để quân đội đứng trấn giữa các con đường Santa Ana, vì quyền cử quân đôi vào đường phố là của Quốc Hội mà Quốc hội đã mất hoàn toàn sự giám sát, Quốc hội đã hoàn toàn nhượng lại tất cả quyền lực của chúng tôi đối với hành pháp.

Tại một cuộc họp báo ngày 10 tháng 6, giám sát viên của Quận Cam Vicente Sarmiento yêu cầu quân đội "ngừng chiếm đóng các cộng đồng của chúng tôi ngay lập tức." Sarmiento cho biết trung tâm thành phố Santa Ana trông giống như một khu vực chiếm đóng quân sự. "Tôi tin rằng chúng ta cần nói chuyện với các Dân Biểu của mình ở cấp liên bang để đảm bảo họ nói chuyện với lý do tại sao thành phố này, tại sao Quận trung tâm, trông giống như nó trong lãnh thổ bị chiếm đóng."

Các đặc vụ liên bang thực hiện các cuộc càn quét, vũ trang và trang bị như họ ở trong một khu vực chiến đấu, đã được phát hiện bố trí từ nam tới bắc của Quận Cam. Một số chủ doanh nghiệp ở trung tâm thành phố Santa Ana nói rằng họ đã thấy một sự sụt giảm giao thông và lưu lượng khách hàng kể từ khi các cuộc đột kích nhập cư bắt đầu gần hai tuần trước.

⦿ ---- Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ định 3 giáo sĩ là người kế vị tiềm năng của ông nếu ông bị giết, giữa cuộc xung đột liên tục của đất nước ông với Israel, New York Times đưa tin hôm thứ Bảy. Ngoài ra, Khamenei cũng đã chọn thay thế cho các quan chức quân sự hàng đầu để thay thế các phụ tá của ông trong trường hợp họ cũng bị giết. Israel liên tục nói về khả năng nhắm vào Khamenei, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng ngụ ý rằng ông Khamenei có thể bị giết, mặc dù Trump nói rằng một lựa chọn như vậy không được xem xét vào lúc này.

⦿ ---- Hoa Kỳ đã di tản 79 thành viên của nhân viên và các thành viên gia đình của họ từ Đại sứ quán ở Israel trong khi cuộc xung đột giữa Israel và Iran leo thang, theo AP đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Bản ghi nhớ nói rằng một chuyến bay quân sự thứ hai trong tuần này đã đưa các hành khách từ Tel Aviv đến Sofia, Bulgaria, nơi một số hoặc tất cả họ sẽ lên một chuyến bay điều lệ đến thủ đô Washington. Ngoài ra, bản ghi nhớ đã báo cáo rằng hơn 6.400 công dân Hoa Kỳ ở Israel đã điền vào một mẫu trực tuyến vào thứ Sáu yêu cầu thông tin về thời điểm chính phủ Hoa Kỳ dự định tổ chức các chuyến bay di tản từ nước này, trong khi 3.265 người gọi dịch vụ khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ.

⦿ ---- Fox News đưa tin hôm thứ Bảy: 6 máy bay ném bom tàng hình B-2 của Hoa Kỳ đang được triển khai lại và đang hướng đến đảo Guam ở phía tây Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom đã rời căn cứ của chúng ở Missouri trước đó, theo dữ liệu trực tuyến. Chính thức được biết đến với cái tên Northrop B-2 Spirit, các máy bay ném bom chiến lược có thể mang những quả bom hạng nặng được thiết kế để xâm nhập vào các hầm ngầm cứng rắn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng với Iran, với Tổng thống Donald Trump được đồn đại là đang xem xét sử dụng máy bay ném bom để tấn công các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Iran.

⦿ ---- Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã công bố vào thứ Bảy một làn sóng tấn công chống lại các mục tiêu ở Tây Nam Iran. Theo quân đội, các cuộc không kích đang nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự Iran trong khu vực. Trước đây, các cuộc tấn công của IDF có lẽ đã tập trung vào phía Tây Iran. "Chúng tôi đang tấn công tên lửa của kẻ thù, do đó giảm phạm vi phóng về phía Israel", các lực lượng vũ trang của Israel được nêu thông qua X.

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) vào thứ Bảy cũng đã công bố các cảnh quay về thiệt hại do một cuộc không kích vào một cơ sở hạt nhân ở Isfahan, miền trung Iran. Theo quân đội, các tòa nhà nhắm mục tiêu tấn công được sử dụng để sản xuất máy ly tâm, như một phần nỗ lực của Israel nhằm phá dỡ khả năng hạt nhân của Iran. Đồng thời, IDF cho biết Không quân đã thực hiện thành công các cuộc tấn công chống lại các cơ sở phóng máy bay không người lái ở Isfahan. Israel cũng nói rằng họ đã giết Amin cho Judkih, Tư lệnh Trung đoàn 2 của phi cơ không người lái (UAV) trong Quân đoàn Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Moscow hy vọng Ukraine sẽ công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 khu vực phía nam và phía đông Ukraine được tổ chức vào năm 2022. Các khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, mà Nga đã chính thức thôn tính. "Có nhiều cơ hội cho việc nối lại xung đột vũ trang", nếu Ukraine không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở các khu vực này, Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Arabic. Vào thứ Sáu, Tổng thống Nga tuyên bố rằng Moscow không tìm kiếm sự đầu hàng vô điều kiện từ Kiev.

⦿ ---- Một tòa án kháng án liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng luật của Louisiana bắt buộc rằng mười điều răn [của Thiên chúa giáo] được đăng trong mỗi lớp học trường công là vi hiến. Phán quyết nhất trí của hội đồng 3 thẩm phán đã đưa ra một vụ kiện được đệ trình bởi cha mẹ Louisiana đang cố gắng chặn yêu cầu, theo NBC News. Nó duy trì một phán quyết của tòa án thấp hơn rằng luật pháp tiểu bang là "vi hiến về bề mặt". Quyết định hôm thứ sáu nói: "Chúng tôi khẳng định như thế."

Bộ trưởng Tư pháp Louisiana Liz Murrill cho biết, tiểu bang sẽ ngay lập tức tìm kiếm một sự đảo ngược "từ toàn bộ Tòa kháng án số 5 và, nếu cần thiết, thì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ." Quyết định của tòa án rằng luật pháp vi phạm Tu chính án đầu tiên thể hiện một chiến thắng lớn đối với các nhóm tự do dân sự duy trì nhiệm vụ, được ký kết thành luật một năm trước, vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.

Họ cũng nói rằng các màn hình kích thước áp phích của các điều răn sẽ cô lập các sinh viên, đặc biệt là những người không phải là Kitô hữu, theo AP. Tổng thống Trump và các đảng Cộng hòa khác đã hỗ trợ nỗ lực kết hợp tôn giáo trong các trường học. Đạo Luật về đăng trong lớp 10 điều răn đã có hiệu lực trong năm nay tại các trường K-12 công cộng và các trường đại học do nhà nước tài trợ ở Louisiana.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa đã phải chịu một sự thất bại khá lớn vào hôm thứ Sáu về một khía cạnh quan trọng của dự luật lớn của Tổng thống Trump sau khi họ lên kế hoạch cho cơ quan bảo vệ tài chính tiêu dùng và các điều khoản khác từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã gặp vi phạm thủ tục với Nghị viện Thượng viện. Đảng Cộng hòa Thượng viện đã đề xuất cắt tài trợ về số zero cho CFPB, cơ quan mang tính bước ngoặt được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, để tiết kiệm 6,4 tỷ đô la. Được thiết kế để bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài chính, Cục đã bị nhiều nhà lập pháp Cộng hòa phản đối ngay từ đầu, AP báo cáo. Chính quyền Trump đã nhắm mục tiêu nó như một ví dụ về sự điều hòa và vượt quá chính phủ.

Những phát hiện của Văn phòng Nghị viện Thượng viện, nơi đang làm việc ngoài giờ để gạn lọc dự luật chung của Trump để đảm bảo nó phù hợp với các quy trình "quy tắc Byrd" của Phòng, báo hiệu một con đường khó khăn phía trước. Các phán quyết lên tới một chiến thắng đáng kể cho đảng Dân chủ, mặc dù những câu hỏi khó khăn nhất vẫn còn đến.

Phản ứng của Cộng hòa: Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott, chủ tịch ủy ban ngân hàng đã soạn thảo các điều khoản được đề cập, cho biết trong một tuyên bố: "Các đồng nghiệp của tôi và tôi vẫn cam kết cắt giảm chi tiêu lãng phí tại CFPB và sẽ tiếp tục làm việc với Nghị viện Thượng viện về các điều khoản của ủy ban."

Phản ứng dân chủ: "Đảng Dân chủ đã chiến đấu trở lại, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại dự luật xấu xí này", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người đã thiết kế việc thành lập CFPB trước khi bà được bầu vào Quốc hội. Bà gọi các đề xuất của Cộng hòa là "một cuộc tấn công nguy hiểm, liều lĩnh vào người tiêu dùng và sẽ dẫn đến việc nhiều người Mỹ bị lừa và bị mắc kẹt bởi các tổ chức tài chính khổng lồ và đặt sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính của chúng tôi có nguy cơ bị giảm thuế cho các tỷ phú."

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã chặn các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm ngăn chặn Đại học Harvard đón nhận các sinh viên quốc tế, theo AP và Harvard Crimson. Một lệnh từ Thẩm phán quận Hoa Kỳ Allison Burroughs bảo tồn khả năng của Harvard để đón nhận sinh viên nước ngoài trong khi vụ này sẽ được tòa quyết định. Nó đánh dấu một chiến thắng khác cho trường Harvard vì nó thách thức nhiều lệnh trừng phạt của chính phủ giữa một trận chiến với Nhà Trắng.

Harvard đã kiện Bộ An ninh Nội địa vào tháng 5 sau khi cơ quan này rút giấy chứng nhận của trường để đón nhận sinh viên nước ngoài và cấp giấy tờ cho thị thực vào nước Mỹ của họ. Hành động này đã buộc khoảng 7.000 sinh viên nước ngoài của Harvard phải chuyển sang nước khác hoặc có nguy cơ ở Mỹ bất hợp pháp. Sinh viên nước ngoài mới sẽ bị cấm đến Harvard. Trường đại học gọi đó là sự trả thù bất hợp pháp vì từ chối các yêu cầu của Nhà Trắng đối với các chính sách đại tu Harvard xung quanh các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường, tuyển sinh, tuyển dụng và các vấn đề khác. Thẩm phán Burroughs tạm thời tạm dừng các giờ hành động sau khi Harvard kiện.

Chưa đầy hai tuần sau, vào đầu tháng 6, Trump đã chuyển sang chặn các sinh viên nước ngoài vào Mỹ để tham dự Harvard, trích dẫn một biện minh pháp lý khác. Harvard thách thức động thái và Thẩm phán Burroughs cũng tạm thời chặn nỗ lực đó. Trump đã chiến đấu với Harvard trong nhiều tháng sau khi từ chối một loạt các yêu cầu của chính phủ nhằm giải quyết các khiếu nại bảo thủ rằng nhà trường đã trở nên quá tự do và đã chịu đựng sự quấy rối chống Do Thái. Các quan chức của Trump đã cắt giảm hơn 2,6 tỷ đô la tài trợ nghiên cứu, kết thúc các hợp đồng liên bang và đe dọa sẽ thu hồi tình trạng được miễn thuế.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Chủ tịch Dự trữ Liên bang Jerome Powell, nói rằng ông Powell nên giúp "lãi suất thấp hơn" xuống còn 1% hoặc 2%, để tiết kiệm "Hoa Kỳ lên tới 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm". Trong một bài viết trên mạng, Trump đã gọi Powell là "một anh chàng ngu ngốc và một người ghét Trump rõ ràng không bao giờ nên ở ghế đó, và [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden không nên bổ nhiệm cho Powell chức vụ đó."

Ngoài ra, tổng thống tuyên bố rằng Powell không nên nói rằng sẽ có lạm phát "một thời gian trong tương lai.". Trump nói thêm rằng "có lẽ tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ về việc sa thải Powell", mặc dù Trump nói thêm rằng "bất kể, nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc trong thời gian ngắn".

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Sáu nói rằng giám đốc tình báo quốc gia của ông, Tulsi Gabbard, đã "sai" khi trước đây bà nói rằng Hoa Kỳ tin rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân, cho thấy sẽ "rất khó ngăn chặn" các cuộc đình công của Israel vào Iran để đàm phán lệnh ngừng bắn. Sau khi hạ cánh ở New Jersey để gây quỹ buổi tối cho Super Pac của mình, Trump đã được hỏi về những bình luận của Gabbard trước Quốc hội vào tháng 3 rằng các cơ quan gián điệp của Hoa Kỳ tin rằng Iran không làm việc trên các đầu đạn hạt nhân. Tổng thống trả lời, "Sau đó, cộng đồng tình báo của tôi là sai. Ai trong cộng đồng tình báo nói điều đó?" Thông báo rằng đó là Gabbard, Trump nói, "Cô ta đã sai", theo AP.

Trong bài đăng tiếp theo trên X, Gabbard cho biết lời khai của cô đã được đưa ra khỏi bối cảnh "như một cách để gây chia rẽ. Nước Mỹ có tin tình báo rằng Iran đang ở điểm có thể tạo ra vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần đến vài tuần, nếu họ quyết định chế tạo bom", cô viết. "Tổng thống Trump đã rõ ràng rằng không thể xảy ra, và tôi đồng ý." Nhận xét của Trump được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng cho biết Trump sẽ quyết định trong vòng hai tuần liệu quân đội Hoa Kỳ có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran hay không. Thông báo nói rằng tìm kiếm thêm thời gian là "dựa trên thực tế là có một cơ hội đàm phán đáng kể có thể hoặc không thể diễn ra với Iran trong tương lai gần."

Nhưng vào thứ Sáu, chính Trump dường như đã nghi ngờ về khả năng đàm phán dẫn đến tạm dừng chiến đấu giữa Israel và Iran. Trump nói rằng trong khi Trump có thể hỗ trợ ngừng bắn, các cuộc tấn công của Israel vào Iran có thể "rất khó dừng lại". "Tôi nghĩ rằng rất khó để thực hiện yêu cầu đó ngay bây giờ", ông nói. "Nếu ai đó đang chiến thắng, thì khó hơn một chút so với khi ai đó thua. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, và có thể, và chúng tôi đã nói chuyện với Iran, và chúng tôi sẽ thấy điều gì xảy ra."

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào thứ Bảy rằng có 695.000 chiến binh Nga hiện đang ở trên lãnh thổ của đất nước ông. Ông kêu gọi "các quốc gia đối tác" cam kết 0,25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. "Chúng tôi đã ra mắt chương trình xây dựng với Ukraine. Mùa hè này, chúng tôi sẽ ký các thỏa thuận để bắt đầu xuất cảng các công nghệ quốc phòng của chúng tôi, mở dây chuyền sản xuất ở các quốc gia đối tác. Những vũ khí này sẽ được tạo ra cho cả họ và chúng tôi."Hơn nữa, Zelensky đã bác bỏ các báo cáo truyền thông về việc Nga đã phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Ukraine, thêm vào đó không có gì bị phá hủy hoặc bị hư hại trong "các cuộc tấn công lớn gần đây của Nga".⦿ ---- Ngay cả khi nghỉ hưu, cựu Tổng thống Biden cũng khó có thể thoát khỏi báo chí. Bây giờ, khách hàng của xe lửa Amtrak đang phàn nàn rằng người đàn ông 82 tuổi này đã phá vỡ quy tắc vàng của chiếc xe yên tĩnh của Amtrak Acela. "Ông Biden nói chuyện trong chiếc xe yên tĩnh!" Một người đi Amtrak thường xuyên nói với tờ New York Post, phàn nàn rằng cựu tổng thống trò chuyện trong suốt chuyến tàu.Một người khác đã bảo vệ Biden, nói với bài đăng rằng Biden nói chuyện vì Biden đã liên tục phải giao tiếp với các hành khách. Người lái bày tỏ rằng họ thấy các khiếu nại đặc biệt không công bằng, vì Biden cũng thường bị chỉ trích vì là người nói quá nhẹ nhàng! (Họ cũng lưu ý rằng các trao đổi thì thầm được công ty đường sắt cho phép về mặt kỹ thuật.) Biden cũng yêu cầu một trong những món ăn nhẹ yêu thích của Biden là cà rem, kem, mà quán cà phê trên xe lửa không cung cấp. Ít nhất thì Biden cũng cứu được môi trường trong khi đi xe lửa; hãy hình dung , Trump sẽ bay chiếc Boeing của Qatar sau năm 2028.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có ý định sử dụng bom hạt nhân hoặc bom bẩn, bất chấp những tuyên bố gần đây trên phương tiện truyền thông Nga. "Không, tạ ơn Chúa, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về những ý định như vậy", Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Ukraine từng cố gắng thực hiện hành động như vậy, thì đó sẽ là một "sai lầm to lớn" và có khả năng là "sai lầm cuối cùng của họ". Ông nói thêm rằng Nga sẽ đáp trả theo "tinh thần có đi có lại", bằng một phản ứng "cực kỳ khắc nghiệt và có khả năng gây ra thảm họa, đối với cả chế độ tân Quốc xã và không may là đối với chính Ukraine". Mặc dù ông nhấn mạnh hy vọng rằng một kịch bản như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, Putin thừa nhận rủi ro của "một số kẻ điên" tưởng tượng ra một ý tưởng như vậy.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu rằng Moscow "chưa bao giờ thách thức" quyền độc lập của Ukraine mặc dù khẳng định người Nga và người Ukraine là một dân tộc và "theo nghĩa đó, toàn bộ Ukraine là của [người Nga] chúng ta".Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Putin nhấn mạnh rằng Ukraine nên lưu ý đến những căn cứ mà nước này giành được độc lập vào năm 1992, bao gồm cả việc đồng ý duy trì trạng thái là một quốc gia trung lập phi hạt nhân và không tham gia bất kỳ khối nào. Ông thúc giục Kiev quay trở lại với những giá trị mà nước này giành được chủ quyền.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã phàn nàn vào thứ sáu rằng ông không nhận được Giải Nobel Hòa bình cho công trình bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Serbia và Kosovo trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trump đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc họp báo tại Morristown, New Jersey, trước khi lên trực thăng Marine One.Những bình luận này được đưa ra để trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc đổi tên Giải Nobel Hòa bình thành Giải thưởng Hòa bình Trump. Cựu Dân biểu Cộng hòa [nịnh bợ không biết mắc cỡ] Matt Gaetz của Florida gần đây đã đề xuất đổi tên giải thưởng nếu Trump khiến Iran và Israel từ bỏ vũ khí hạt nhân và chấm dứt xung đột của họ. "Họ sẽ không bao giờ trao cho tôi Giải thưởng Hòa bình [Nobel]", Trump nói. "Họ chỉ trao giải cho những người theo chủ nghĩa tự do".Serbia và Kosovo đã vướng vào một cuộc xung đột kéo dài từ cuối những năm 1990s. Trong thời gian đó, quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai nước đã trở nên tồi tệ. Năm 2020, chính quyền Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận để khởi động lại quan hệ kinh tế giữa hai nước. Cựu Đại sứ Robert O'Brien gọi thỏa thuận này là "một bước tiến tuyệt vời" hướng tới giải quyết xung đột.Tuy nhiên, căng thẳng giữa Serbia và Kosovo vẫn tiếp diễn. Một vấn đề cụ thể là cách đối xử với người Serb ở bốn thành phố phía bắc, theo Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Năm ngoái, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã tham gia vào một cuộc khẩu chiến ăn miếng trả miếng với nhau về các thành phố phía bắc. "Chúng tôi không có mối quan hệ nào cả", Vučić nói với Politico vào thời điểm đó.⦿ ---- Người phát ngôn của Tổng thống Iran Majid Farahani cho biết hôm thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân có thể "dễ dàng" tiếp tục nếu Washington thúc giục Israel ngừng các cuộc tấn công."Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể dễ dàng chấm dứt chiến tranh chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại cho người Israel. Nhưng tôi không biết tại sao ông ấy lại không làm như vậy. Chúng tôi tin vào ngoại giao và nếu Trump ra lệnh cho Netanyahu ngừng các cuộc tấn công, ngoại giao có thể được khôi phục dễ dàng", Farahani nói với CNN và nói thêm rằng Tehran tin vào "đối thoại một cách văn minh".Người phát ngôn của Tổng thống Iran cũng cho biết trong trường hợp Hoa Kỳ can dự, có một số khả năng "trên bàn" và nhấn mạnh lập trường của Iran về việc không từ bỏ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, nhưng nói thêm rằng có thể nhượng bộ.⦿ ---- Israel có thể đã vi phạm Hiệp định liên kết Liên Âu EU-Israel bằng cách vi phạm các nghĩa vụ về nhân quyền của mình ở Gaza, theo một đánh giá của Liên minh châu Âu bị rò rỉ mà Politico có được đã phát hiện ra. Theo một tài liệu bị rò rỉ mà POLITICO đã xem xét, Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) đã kết luận rằng "có những dấu hiệu cho thấy Israel sẽ vi phạm các nghĩa vụ về nhân quyền của mình theo Điều 2 của Hiệp định liên kết EU-Israel".Mặc dù cần có sự ủng hộ nhất trí để đình chỉ hiệp định EU-Israel, các quan chức cho biết một số biện pháp thương mại có thể được thông qua bằng đa số phiếu. Tuy nhiên, các quốc gia như Đức và Áo vẫn miễn cưỡng lùi bước trước những động thái được coi là làm suy yếu vị thế an ninh của Israel.⦿ ---- Nhật Bản quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch với Hoa Kỳ sau khi Washington yêu cầu quốc gia châu Á này chi nhiều hơn cho quốc phòng, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn lời các quan chức Nhật Bản. Theo báo cáo, Tokyo đã hủy bỏ các cuộc đàm phán mà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani dự kiến sẽ tổ chức với người đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày 1 tháng 7.Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP. Ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản từ lâu đã bị giới hạn ở mức khoảng 1% GDP. Hoa Kỳ hiện đang chi hơn 3,5% tổng thu nhập quốc dân cho quốc phòng. Báo cáo được đưa ra sau khi Hoa Kỳ và Nhật Bản được cho là đã không đạt được thỏa thuận về thương mại trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào đầu tuần này.⦿ ---- Trong cuộc tấn công mới nhất vào Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, chính quyền Trump đã gửi thông báo sa thải tới hàng trăm nhân viên của mạng lưới tin tức do chính phủ tài trợ, chính thức hóa điều mà mọi người mong đợi từ lâu sau khi tất cả các nhà thầu đều bị sa thải vào tháng trước.Động thái mới nhất này, loại bỏ 639 nhân viên toàn thời gian khỏi VOA và Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, cơ quan mẹ của mạng lưới, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Cố vấn cấp cao của USAGM Kari Lake triệu tập để thuê lại hàng chục nhân viên cho dịch vụ tiếng Ba Tư (Iran) của mạng lưới trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran. Một phần đáng kể nhân viên tiếng Ba Tư của VOA gần đây được đưa trở lại làm việc nằm trong lệnh cắt giảm biên chế của Lake, hai nguồn tin thân cận với vấn đề này cho tờ The Independent biết.Kể từ giữa tháng 3, phần lớn nhân viên của VOA đã được nghỉ hành chính có lương sau lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump yêu cầu USAGM và các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý phải cắt bỏ tất cả "các thành phần và chức năng không theo luật định". Vào thời điểm đó, Trump gọi VOA là "tiếng nói của nước Mỹ cấp tiến" và cáo buộc VOA rao bán "tuyên truyền chống Mỹ" và tự do.Các vụ kiện do nhân viên và giám đốc điều hành của VOA đệ trình nhằm ngăn chặn nỗ lực của chính quyền nhằm giải thể kênh truyền hình này, với lý do rằng tổng thống không có thẩm quyền theo hiến pháp. Trong khi một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh cấm vào tháng 4 cho phép nhân viên VOA quay trở lại làm việc, thì một tòa kháng án đã hoãn hầu hết phán quyết đó, khiến phần lớn nhân viên rơi vào tình trạng bấp bênh.Đầu tháng này, Lake – cựu phát thanh viên truyền hình địa phương và là ứng cử viên chính trị Arizona hai lần thất bại – đã gửi cho Quốc hội một lá thư nêu chi tiết về kế hoạch cắt giảm biên chế của bà nhằm xóa bỏ hầu hết 800 việc làm toàn thời gian tại VOA. Động thái này diễn ra sau khi bà đã sa thải khoảng 500 nhân viên hợp đồng. Theo đề xuất gửi lên Quốc hội, Voice of America sẽ chỉ còn 18 nhân viên và 81 nhân viên tại USAGM.Việc sa thải hôm Thứ Sáu sẽ khiến USAGM còn khoảng 200 nhân viên và việc chấm dứt hợp đồng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Patsy Widakuswara, Trưởng Văn phòng Nhà Trắng của VOA, người đang kiện chính quyền cùng với Biên tập viên Tự do Báo chí của VOA Jessica Jerreat và Giám đốc Chiến lược và Đánh giá Hiệu suất của USAGM Kate Neeper, đang kêu gọi Quốc hội can thiệp. ả ba nguyên đơn trong vụ kiện đều xác nhận rằng họ hiện đã nhận được thông báo cắt giảm biên chế từ Lake.⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu đẩy nhanh một thách thức pháp lý đối với thuế nhập cảng rộng rãi của Tổng thống Donald Trump vào thứ Sáu, trì hoãn khả năng giải quyết. Bản kiến nghị được đệ trình bởi hai doanh nghiệp gia đình muốn bỏ qua quy trình kháng cáo và yêu cầu tòa án cấp cao thụ lý vụ việc ngay lập tức.Tuy nhiên, bằng cách từ chối đẩy nhanh vấn đề, các thẩm phán đã cấp cho chính quyền thời hạn chuẩn là 30 ngày để phản hồi, thay vì thời hạn ngắn hơn mà nguyên đơn yêu cầu. Các công ty lập luận rằng chính sách thuế quan toàn diện của Trump vi phạm các giới hạn hiến pháp và đã yêu cầu tòa án can thiệp trực tiếp.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Đại học Harvard có thể dẫn đến một thỏa thuận "mang tính lịch sử đáng kinh ngạc". Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump tuyên bố một thỏa thuận có thể được công bố trong vòng một tuần và cho rằng nó sẽ rất có lợi cho đất nước nếu được hoàn tất.Ông tuyên bố rằng nhóm của ông đã giải quyết các "hành vi sai trái trên quy mô lớn" bị cáo buộc liên quan đến Harvard và ca ngợi hành vi của trường đại học trong các cuộc đàm phán. "Họ đã hành động cực kỳ phù hợp trong các cuộc đàm phán này và có vẻ như cam kết làm điều đúng đắn", ông viết.⦿ ---- Phần lớn người Mỹ tin rằng tổng thống nên có nghĩa vụ pháp lý phải công khai hồ sơ y tế của mình cho công chúng, theo một cuộc thăm dò mới. Một cuộc thăm dò của Axios công bố vào thứ Sáu cho thấy 74 phần trăm số người được hỏi muốn các tổng thống đương nhiệm công bố hồ sơ sức khỏe của họ, trong khi 81 phần trăm cho biết các tổng thống đương nhiệm cũng nên làm các bài kiểm tra nhận thức và sàng lọc bệnh, và kết quả nên được công khai.Khoảng 3/4 số người được khảo sát cho biết họ tin rằng các chính trị gia không trung thực với công chúng về sức khỏe của họ, trong khi khoảng 8/10 người Mỹ cũng tin rằng nên áp dụng giới hạn độ tuổi đối với các tổng thống, thành viên Quốc hội và thẩm phán Tòa án Tối cao. Độ tuổi của các nhà lãnh đạo đã bị giám sát chặt chẽ trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump và Joe Biden. Trump, người đã bước sang tuổi 79 vào cuối tuần qua, là tổng thống lớn tuổi nhất nhậm chức trong lịch sử Hoa Kỳ.Vào tháng 4, Nhà Trắng đã công bố một bản ghi nhớ từ bác sĩ của Trump, Sean Barbabella, tuyên bố rằng Tổng thống Trump có "sức khỏe thể chất và nhận thức tuyệt vời", đồng thời bản ghi nhớ cũng nêu bật một cách kỳ lạ "những chiến thắng thường xuyên của ông Trump trong các sự kiện chơi golf". Bản ghi nhớ cũng tuyên bố rằng Trump cao 6 feet 3 inch và nặng 224 pound.⦿ ---- Một câu chuyện khác tập trung vào bạo lực chính trị đang gây xôn xao dư luận, câu chuyện này đến từ Ohio. Các nhà chức trách đã truy tố Feras Hamdan, 36 tuổi, đến từ Westlake về tội đe dọa nghiêm trọng sau một vụ xô xát với Dân biểu đảng Cộng hòa Max Miller, theo báo cáo của FOX 8. Trong một video được đăng lên mạng xã hội, DB Miller cho biết một tài xế "mất trí" đã ép ông rời khỏi đường, đe dọa ông và gia đình, hét lên "Hãy giết chết Israel!", và chỉ cho Miller một lá cờ Palestine trước khi lái xe đi, theo báo cáo của Politico. Miller là người Do Thái."Sự căm thù mất trí ở đất nước này đã vượt khỏi tầm kiểm soát", DB Miller nói. Nhưng "chúng tôi sẽ không núp", ông nói thêm. "Và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, kỳ thị Hồi giáo và mọi hình thức thù hận khác". Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện đã nhanh chóng lên án vụ việc, với tuyên bố từ các Dân biểu Hakeem Jeffries, Katherine Clark và Pete Aguilar tuyên bố rằng "sự gia tăng bạo lực chính trị ở đất nước này là không thể chấp nhận được". Cảnh sát Điện Capitol cũng đang xem xét vụ việc và Hamdan cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên bang.⦿ ---- Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE đã ban hành các quy định mới về các chuyến thăm của dân cử quốc hội đến các cơ sở của ICE sau một loạt các tranh cãi, bao gồm một vụ một nhà lập pháp của New Jersey bị truy tố. Giao thức mới yêu cầu các thành viên của Quốc hội phải thông báo trước ít nhất 72 giờ trước khi đến thăm một cơ sở của ICE. Bộ An ninh Nội địa thừa nhận rằng các thành viên của Quốc hội có quyền đến thăm không báo trước các cơ sở giam giữ, nhưng họ cho biết các văn phòng thực địa của ICE "không nằm trong" quyền đó, theo báo cáo của Washington Post.Dân biểu Delia Ramirez, một trong bốn đảng viên Dân chủ Illinois bị từ chối vào một trung tâm xử lý của ICE trong tuần này, đã phản đối giao thức này. "Luật rất rõ ràng. Các thành viên của Quốc hội có thẩm quyền giám sát tại bất kỳ cơ sở nào, mà không cần báo trước", bà cho biết trong một bài đăng trên X. Trong một lá thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, bốn nhà lập pháp đã yêu cầu chính quyền "cho phép chúng tôi thực hiện quyền giám sát các cơ sở của ICE và các trung tâm giam giữ, để đảm bảo rằng những người bị giam giữ tại đó được đối xử nhân đạo, có phẩm giá và tôn trọng".Theo báo Axios, giao thức mới yêu cầu nhân viên quốc hội phải thông báo trước tối thiểu 24 giờ trước khi đến thăm cơ sở của ICE. "ICE có toàn quyền quyết định duy nhất và không thể xem xét lại để từ chối yêu cầu hoặc hủy, lên lịch lại hoặc chấm dứt chuyến tham quan", giao thức nêu rõ.Du khách không được "tiếp xúc bằng lời nói hoặc bằng hành động với bất kỳ người nào trong các cơ sở giam giữ của ICE trừ khi đã được Trụ sở ICE yêu cầu và chấp thuận cụ thể trước đó", giao thức nêu rõ.Theo báo cáo của Washington Post, Dân biểu Bennie Thompson, đảng viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban An ninh Nội địa, gọi chính sách này là "sự xúc phạm đến Hiến pháp và luật Liên bang". "Chính sách phi pháp này là một bức bình phong để từ chối cho các thành viên đến thăm các văn phòng ICE trên khắp đất nước, nơi đang giam giữ những người di cư—và đôi khi thậm chí là công dân Hoa Kỳ—trong nhiều ngày", ông cho biết trong một tuyên bố. "Do đó, đây là các cơ sở giam giữ và phải chịu sự giám sát và thanh tra bất kỳ lúc nào".⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu đã ra lệnh cho Mahmoud Khalil được tại ngoại, bác bỏ lập luận của chính quyền Trump rằng những cáo buộc chống lại thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ là chính đáng để giam giữ anh ta. Khalil, một nhà lãnh đạo trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại Đại học Columbia năm ngoái, không bị truy tố nhưng đã bị giam giữ trong ba tháng.Đầu tiên, chính phủ lập luận rằng họ có thể làm như vậy theo một luật hiếm khi được viện dẫn cho phép trục xuất những người phản đối chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sau đó, họ nói rằng Khalil đã phạm sai lầm khi nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ vào năm ngoái, tờ New York Times đưa tin. Trong phiên điều trần tại Newark, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Michael Farbiarz đã phán quyết rằng Khalil không phải là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vì vậy, theo tờ The Hill, ông gọi việc chính phủ vẫn cố gắng giam giữ anh ta là "rất, rất bất thường". Farbiarz cho biết điều đó cho thấy "ít nhất cũng có một điều gì đó trong tuyên bố cơ bản rằng có một nỗ lực sử dụng cáo buộc nhập cư ở đây để trừng phạt người nộp đơn—và tất nhiên, điều đó sẽ là vi hiến".Khalil là sinh viên biểu tình đầu tiên mà chính quyền truy đuổi, mặc dù nhiều người trong số họ là thường trú nhân hợp pháp, theo tờ NY Times. Các luật sư của anh ta khẳng định anh ta đã bị bắt vì bài phát biểu ủng hộ người Palestine của mình. Chính quyền vẫn có thể theo đuổi việc trục xuất Khalil, mặc dù theo lệnh này, anh ta có thể tự do tự vệ tại nhà riêng ở New York thay vì tại một nhà tù của Sở Thực thi Di trú và Hải quan ICE ở vùng nông thôn Louisiana, theo tờ Wall Street Journal. Farbiarz đã từ chối yêu cầu của chính quyền về việc tạm hoãn 7 ngày và cho biết ông sẽ viết lệnh thả Khalil vào thứ Sáu. Vợ và con của Khalil, những người mà anh ta đã bỏ lỡ ngày sinh trong thời gian bị giam giữ, là công dân Hoa Kỳ.⦿ ---- Đừng tin vào xe tự lái. Thứ Bảy tuần trước, một tài xế xe Tesla Model 3 đã trải qua một khoảnh khắc kinh hoàng. Khi dừng lại ở một giao lộ đường sắt tại Sinking Spring, Pennsylvania, chiếc xe của anh ta được cho là đã đi vòng qua một rào chắn hạ thấp trước khi dừng hẳn trên đường ray.Tài xế, người đã có thể thoát khỏi xe một cách an toàn, cho biết chiếc Tesla đang ở chế độ lái tự động vào thời điểm đó. Ngay sau đó, một đoàn tàu đã va chạm với chiếc xe, theo đài truyền hình địa phương WFMZ. May mắn thay, không có thương tích nào được báo cáo và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng đến để giải quyết hiện trường.Công tố viên quận John Adams xác nhận vụ việc là vi phạm luật giao thông, nhấn mạnh rằng luật của Pennsylvania không công nhận việc lái xe tự động. Trách nhiệm vẫn thuộc về tài xế, ngay cả khi xe được AI hỗ trợ, như hãng truyền thông 20 Minutes đưa tin.Vụ tai nạn này là một đòn giáng nữa vào danh tiếng của Elon Musk và làm dấy lên mối lo ngại về hệ thống Tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla. Tính năng tự lái tiên tiến này, có giá khoảng 15.000 đô la, vẫn cần sự giám sát liên tục của con người, theo trang web chuyên ngành Rouleur Électrique. Trong trường hợp này, có vẻ như hệ thống coi rào chắn hạ thấp là chướng ngại vật cần tránh, khiến xe bỏ qua rào chắn đó. Tai nạn này là lời nhắc nhở rằng những công nghệ này rất phức tạp và thường bị người dùng hiểu lầm—cần phải thận trọng.⦿ ---- Những người trồng quả anh đào (cherry) cho biết họ đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đàn áp người nhập cư trên toàn quốc, dẫn đến tình trạng thiếu hụt quả mọng nghiêm trọng.Một người trồng anh đào ở khu vực Mattawa, Washington, đã mất khoảng 300 thùng — mỗi thùng nặng ít nhất 350 pound, theo nhà làm vườn Erik Zavala cho biết trong một báo cáo được công bố trong tuần này."Mọi người theo dõi tin tức", Zavala nói, ám chỉ đến các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan liên bang ICE đeo mặt nạ bắt giữ mọi người như một phần trong nỗ lực tăng cường nhập cư của Trump. "Điều này chắc chắn có tác động".Zavala cho biết ông không quan tâm "về những thứ đó", nhưng biết rằng "điều này ảnh hưởng trực tiếp đến những người trồng trọt cho dù họ là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa hay bất kỳ đảng nào. Những người trồng trọt này sẽ mất rất nhiều tiền và có nguy cơ mất trang trại của họ vì thiếu lao động."Theo báo cáo, những công nhân hái anh đào trong khu vực này thường là những người di cư đến khu vực này từ Mexico để tìm kiếm mức lương tốt hơn. Nhưng Zavala ước tính rằng các vườn cây ăn quả thường có 100 hoặc 120 công nhân hái anh đào đã phát hiện ra rằng họ chỉ có 20 hoặc 30 người đến làm việc. Nhiều người cho biết họ đã nghe nói rằng các nhân viên ICE đã thiết lập các trạm kiểm soát gần biên giới Oregon, điều này "làm nản lòng nhiều người hái không dám mạo hiểm", ông nói.⦿ ---- Thế hệ Millennials là thế hệ có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử, với Thế hệ Z bám sát phía sau. Tuy nhiên, triển vọng tài chính và cơ hội được tuyển dụng của họ lại kém hơn đáng kể so với những sinh viên tốt nghiệp Thế hệ X.(Ghi chú: Thế hệ X là sinh từ 1965 đến 1980. Tính đến năm 2025, họ sẽ ở độ tuổi từ khoảng 45 đến 60 tuổi. Thế hệ Millennials (còn gọi là Thế hệ Y): sinh từ khoảng 1981 đến 1996, tức là hiện nay (năm 2025) họ đang ở độ tuổi 29 đến 44. Và Gen Z (Thế hệ Z): sinh từ khoảng 1997 đến 2012, nên hiện nay họ ở độ tuổi 13 đến 28)Thực sự đặt chân vào cánh cửa công ty sau khi học xong phổ thông hoặc đại học dường như ngày càng trở nên bất khả thi. Chỉ 10 năm trước, 94% sinh viên đã tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Vương quốc Anh. Vào năm 2024, chỉ 59% sinh viên tốt nghiệp có việc làm toàn thời gian 15 tháng sau khi tốt nghiệp. Nhiều người đang chuyển sang trợ cấp thất nghiệp để tồn tại.Tương tự như vậy, hơn 4 triệu người thuộc Thế hệ Z của Mỹ hiện đang thất nghiệp. Tại Trung Quốc, chính phủ đã tuyên bố rằng tính đến tháng 2, cứ 6 người trẻ thì có 1 người thất nghiệp.Không có gì ngạc nhiên khi hơn một nửa (57%) sinh viên ra trường 2025 báo cáo rằng họ cảm thấy bi quan về việc bắt đầu sự nghiệp của mình, theo một cuộc khảo sát đối với 1.925 thành viên của nhóm từ nền tảng việc làm Handshake. Con số này tăng so với mức 49% của năm trước.⦿ ---- Nếu trẻ em ở Hồng Kông bị mê hoặc bởi lễ hội Ngày Độc lập ở Hoa Kỳ, thì đó dường như không phải là sự mê hoặc mà các nhà giáo dục có thể chiều chuộng. Các giáo viên trên khắp khu tự trị cho biết họ đã nhận được cảnh báo tránh xa lễ kỷ niệm Ngày 4 tháng 7 với học sinh của mình, bề ngoài là để bảo vệ an ninh quốc gia. The Guardian đưa tin rằng hiệu trưởng của một trường học ở Hồng Kông được cho là đã gửi một thông điệp tới toàn thể nhân viên sau khi nói rằng văn phòng giáo dục khu vực đã yêu cầu họ phải nhận thức được việc tuân thủ luật pháp Hồng Kông."Các giáo viên nên biết về bất kỳ lễ kỷ niệm Ngày Độc lập nào do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông tổ chức và không nên tham gia một cách tùy tiện để tránh vi phạm luật an ninh quốc gia và luật pháp Hồng Kông", một "lời nhắc nhở thân thiện" được gửi tới một giáo viên, theo South China Morning Post. "Nếu bạn biết rằng học sinh đang tham gia, vui lòng ưu tiên bảo vệ học sinh và ngăn cản các em tham dự". Văn bản đó đã được đăng trên một trang Facebook của Edu Lancet, do một cựu quản lý của Cơ quan Khảo thí và Đánh giá Hồng Kông điều hành.Một thông điệp thứ hai được thấy trên Edu Lancet thông báo cho các nhân viên rằng bất kỳ giáo viên nào nhận được lời mời từ một nhóm hoặc đại sứ quán nước ngoài đều phải xin phép hiệu trưởng trường của họ với danh nghĩa "duy trì an ninh quốc gia", theo Guardian. Mặc dù sở giáo dục Hồng Kông chưa xác nhận hoặc phủ nhận những tuyên bố cụ thể này, nhưng họ thừa nhận rằng họ đã đưa ra các chính sách "ngăn chặn và trấn áp hiệu quả các hành vi và hoạt động gây nguy hiểm hoặc gây bất lợi cho an ninh quốc gia"."Các trường học có trách nhiệm đóng vai trò là người gác cổng tốt và nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về an ninh quốc gia", tuyên bố của cơ quan này lưu ý. Hong Kong Free Press nêu chi tiết những cách khác nhau mà Hồng Kông đã cố gắng dập tắt sự bất đồng chính kiến dưới danh nghĩa "an ninh quốc gia" trong vài năm qua, bao gồm cả việc trao cho cơ quan thực thi pháp luật "quyền hạn mới toàn diện" và hình sự hóa hành vi lật đổ và thông đồng với các thế lực nước ngoài, trong số các hành vi vi phạm bị cáo buộc khác.⦿ ---- Delta Air Lines vẫn giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hàng năm của các hãng hàng không Hoa Kỳ do The Points Guy thực hiện. Bảng xếp hạng này tính đến các yếu tố như độ tin cậy, chi phí, chương trình khách hàng thân thiết, tình trạng chuyến bay và các số liệu khác, và Delta đã đứng đầu trong bảy năm liên tiếp, theo báo cáo của USA Today. Hãng hàng không này không đứng đầu trong tất cả các hạng mục, bao gồm giá cả và chương trình thưởng SkyMiles, nhưng hiệu suất chung của hãng đã chiến thắng.Bảng xếp hạng:1. Delta Air Lines2. United Airlines3. Southwest Airlines4. Alaska Airlines5. Hawaiian Airlines6. JetBlue7. American Airlines8. Allegiant Air9. Spirit Airlines10. Frontier Airlines⦿ ---- Florida: Một người đàn ông 44 tuổi ở Florida đã bị phát hiện đang nấu bữa tối và mở vòi tắm trong nhà của một người lạ sau khi bị cáo buộc đột nhập để tránh cơn thịnh nộ của vợ mình, các nhà chức trách cho biết. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Polk, các cảnh sát đã phản ứng với một ngôi nhà ở Davenport vào ngày 9 tháng 6 sau khi một người hàng xóm cảnh giác - được giao nhiệm vụ trông chừng tài sản - nhận thấy đèn bật và tắt bên trong ngôi nhà.Khi lực lượng thực thi pháp luật vào, họ thấy người đàn ông, chỉ được xác định là "Joe", đang nấu ăn và tự mở vòi tắm. Joe được cho là đã nói với các cảnh sát rằng anh ta đã ở trong nhà sau một cuộc cãi vã với vợ và thừa nhận rằng anh ta không được phép ở đó cũng như không biết ai là chủ sở hữu tài sản.Joe đã bị cáo buộc tội trộm cắp không vũ trang, tội nhẹ trộm cắp vặt và hành hung gia đình, theo báo Miami Herald đưa tin. "Chúng tôi cho rằng nhiệt độ bồn tắm không quá nóng, cũng không quá lạnh, nhưng vừa phải", văn phòng cảnh sát trưởng trêu chọc trong một thông cáo báo chí, ví vụ việc này giống như một câu chuyện Goldilocks ngoài đời thực - trừ những chú gấu. “Đó là một trong những điều mà bạn chỉ có thể mỉm cười và chịu đựng.”⦿ ---- Bloomberg đưa tin Amazon đang ra lệnh cho hàng ngàn công nhân trong một số nhóm tại Hoa Kỳ chuyển đến các trung tâm chính ở Seattle, Washington, Arlington, Virginia và Washington, D.C. Amazon hiện có 1,56 triệu nhân viên toàn thời gian và bán thời gian trên toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình, bao gồm 350.000 nhân viên doanh nghiệp.Nỗ lực để một số nhân viên chuyển đi đã diễn ra "trong hơn một năm nay", vì "một số nhóm đã nỗ lực để đưa các đồng đội của họ lại gần nhau hơn để giúp họ làm việc hiệu quả nhất có thể", một phát ngôn viên của Amazon nói với Bloomberg.Một nhân viên của Amazon đã chia sẻ trên nền tảng nhắn tin nội bộ của công ty, trong các tin nhắn mà Bloomberg đã xem, rằng người quản lý của họ đã cho họ 30 ngày để quyết định có nên chuyển đi hay từ chức. Họ có 60 ngày sau đó để bắt đầu quá trình chuyển đi hoặc rời khỏi công ty — và nếu họ chọn phương án sau, họ sẽ không nhận được tiền trợ cấp thôi việc.⦿ ---- HỎI 1: Điểm về tự tin, tự quý trọng tăng 131% chỉ trong vòng một năm sau phẫu thuật giảm cân?ĐÁP 1: Đúng vậy. Điểm về tự tin, tự quý trọng tăng vọt đáng kinh ngạc 131% chỉ trong vòng một năm phẫu thuật bariatric (để giảm cân), theo một nghiên cứu lớn được trình bày tại ASMBS 2025. Theo dõi gần 5.800 bệnh nhân, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa việc giảm cân và sự tự tin gia tăng, với sự thúc đẩy tâm lý lớn nhất được thấy ở những người giảm nhiều cân nhất. Bất chấp sự khác biệt về giới tính, chủng tộc hoặc loại thủ thuật, bệnh nhân trên toàn thế giới đều báo cáo sự cải thiện sâu sắc về lòng tự tin, tự quý trọng. Những phát hiện này làm nổi bật cách giải quyết kỳ thị về cân nặng thông qua phẫu thuật có thể định hình lại đáng kể không chỉ cơ thể mà cả tâm trí. Chi tiết:https://www.sciencedaily.com/releases/2025/06/250620030326.htm⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em nghiện mạng xã hội, trò chơi điện tử và thiết bị di động có nguy cơ cao hơn về hành vi và ý định tự tử?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng trẻ em nghiện mạng xã hội, trò chơi điện tử và thiết bị di động có liên quan đến nguy cơ cao hơn về hành vi và ý định tự tử. Nghiên cứu được công bố vào thứ Tư bởi JAMA Network, đã xem xét dữ liệu từ hơn 4.000 trẻ em từ 9 hoặc 10 tuổi. Nghiên cứu theo dõi những đứa trẻ này trong nhiều năm đã phát hiện ra rằng đến năm 14 tuổi:. Khoảng một phần ba số người tham gia ngày càng nghiện mạng xã hội;. Khoảng 25% trẻ em ngày càng nghiện điện thoại di động;. Hơn 40% có dấu hiệu nghiện trò chơi điện tử.“Và những thanh thiếu niên này có khả năng báo cáo về hành vi và ý định tự tử cao hơn đáng kể”, tác giả nghiên cứu Yunyu Xiao cho biết. Chi tiết:https://www.fox21news.com/news/teens-with-addictive-phone-use-more-likely-to-be-suicidal-study/