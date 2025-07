Xe hơi bay Govy AirCab với 2 chỗ ngồi, sẽ sản xuất ào ạt từ 2026, giá 233.000 USD/xe, bình sạc đầy trong 25 phút, bay 18,64 dặm (30 km) mỗi lần sạc.

.

(15.6.2025) - Xe bay TQ bán từ 2026

- Các hãng bán lẻ đoán: VN chỉ bị thuế quan 10% thôi, thay vì 46%

- VN gia nhập BRICS với tư cách "quốc gia đối tác", cơ nguy làm Trump giận

- Wushu Quốc tế IWF: tước 2 huy chương vàng của võ sĩ Huỳnh Đỗ Đạt vì doping, cấm thi tới tháng 2/2026.

- Dân biểu Derek Tran: Trump hứa chỉ bắt tội phạm để trục xuất, nhưng di dân lậu vô tội cũng bị bắt. Hội OCRRN: đặc vụ ICE bắt hàng chục người ở Quận Cam trong khi họ tới tòa xin giấy tờ cư trú. Thị trưởng Anaheim, hội đoàn và các nhà thờ mở mạng lưới giúp từ thiện các gia đình di dân

- Quận Cam: biểu tình "No Kings" ở Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach... nhiều người nổi tiếng trong cộng đồng Việt tham dự. Riverside: xe tông vào đám đông, 1 người bị thương. Quận Los Angeles: Ít nhất 10 người bị thương vì xe tông vào đám đông.

- Trump chỉ đạo ICE tạm dừng bố ráp di dân lậu tại các nông trại, khách sạn, nhà máy đóng gói thịt, trại nuôi cá và tiệm ăn vì ưu tiên kinh tế Mỹ

- Biểu tình "No Kings" ở khắp Hoa Kỳ, tại hơn 2.000 thị trấn nhỏ và lớn, so sánh Trump với Kim Jong Un, Hitler. Nổ súng ở Utah, 1 người biểu tình bị thương nặng

- Diễn binh sinh nhật Trump, mừng 250 năm quân đội Mỹ: xe tăng, phi cơ, quân hành, 21 phát súng, và cả bọn bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021

- Điểm xuống: 45% ủng hộ Trump, 55% chống Trump.

- Tay súng Vance Boelter say mê Trump, căm thù Dân Chủ, đang bị truy nã. Mary Trump (Bác sĩ tâm lý và là cháu gái của Trump) nói Trump phải chịu trách nhiệm vụ bắn chết người vì sát thủ nhiễm độc từ Trump. Khi tay súng xâm nhập và bắn, vợ của TNS/TB John Hoffman lấy thân che cho con gái

- Minnesota: cảnh sát treo giải 50.000 đô, truy nã Vance Boelter, tên cực hữu đã bắn chết vợ chồng DB/TB Melissa Hortman và bắn bị thương 2 vợ chồng TNS/TB John Hoffman

- Tăng cường an ninh cho các nhà lập pháp và dân cử Minnesota. Tưởng niệm, vinh danh Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman, người và chồng bị đột nhập bắn chết

- Trump cung cấp hàng triệu người đăng ký Medicaid cho ICE truy tìm di dân lậu

- Iran nói sẽ đàm phán với Mỹ nếu Mỹ bảo Israel ngưng không kích Israel

- Đức, Pháp, Anh sẵn sàng đàm phán ngay với Iran về chương trình hạt nhân Iran.

- Iran: 2 gián điệp Israel bị Iran bắt.

- Israel: Iran bắn vào Israel làm chết 4 người, gây bị thương 200 người, mất tích 20 người

- Sau khi Iran cắt toàn bộ Internet, Elon Musk kích hoạt vệ tinh Starlink phủ bầu trời Iran

- Alexandr Wang, 28 tuổi được Meta ký thỏa thuận 14,3 tỷ đô với công ty Scale AI để đưa Wang về làm cho Meta

- Trong 50 phút, Trump và Putin điện đàm về Israel và Iran, về Ukraine

- Kẻ giết người hàng loạt thường là do môi trường độc, làm nhiễm độc chì, gây rối loạn tinh thần

- HỎI 1: Đi bộ 100 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đau lưng mãn tính 23%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tiêm vắc-xin COVID-19 có thể bảo vệ bệnh nhân khỏi tổn thương thận nghiêm trọng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-15/6/2025) ⦿ ---- Việt Nam hy vọng nhẹ thở, chỉ bị thuế quan 10% thôi, bởi vì Trump là con gà rù: Nhiều giám đốc các hãng bán lẻ đang bắt đầu tin vào triết lý "thương mại TACO" của thị trường cổ phiếu Wall Street. Ngày càng nhiều nhà lãnh đạo bán lẻ tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ rút lại mức thuế quan toàn diện đối với nhiều quốc gia, theo khảo sát từ công ty tư vấn AlixPartners. Cuộc khảo sát được công bố vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 6, lần đầu tiên được CNBC đưa tin.

.

Các giám đốc điều hành từ các thương hiệu và nhà bán lẻ lớn đã được hỏi về cách họ lập kế hoạch cho việc hết hạn vào tháng 7 của lệnh tạm dừng 90 ngày đối với cái gọi là "ngày giải phóng" của Trump. Phần lớn cho biết họ mong đợi tổng thống sẽ áp dụng mức thuế 10%, thay vì mức thuế cao hơn ban đầu, đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác.

..

Ví dụ, hàng hóa Việt Nam hiện đang phải chịu mức thuế 10%, giảm so với kế hoạch trước đó của Trump là mức thuế 46%. Sau khi Trump tăng mức thuế của Trung Quốc lên tới 145%, mức thuế này đã được hạ xuống còn 30% khi hai nước đàm phán một thỏa thuận thương mại dài hạn.

.

Hầu hết các giám đốc bán lẻ được khảo sát (53%) cho biết hiện họ kỳ vọng mức thuế suất thấp hơn của Việt Nam sẽ được duy trì. Điều đó rất quan trọng đối với các thương hiệu may mặc lớn như Nike đã chuyển hoạt động sản xuất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam trong những năm gần đây.

.

Giám đốc điều hành AlixPartners Sonia Lapinsky cho biết sự lạc quan của một số nhà bán lẻ có thể là quá sớm, vì TQ nắm giữ đòn bẩy lớn hơn nhiều so với các quốc gia nhỏ hơn khác. "Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc có thể duy trì nguyên trạng, vì đã có nhiều cuộc thảo luận về việc ký kết thỏa thuận qua lại và các ưu tiên của cả hai quốc gia để cuối cùng có thể thực hiện được điều gì đó, nhưng các quốc gia khác này không có đòn bẩy như Trung Quốc", bà nói với CNBC.

.

Các giám đốc điều hành đang lên kế hoạch cho một chiến lược thương mại mà nhiều nhà đầu tư gọi là "Trump luôn luôn lạnh cẳng, lùi bước" (Trump Always Chickens Out) hoặc "TACO". Nhà báo chuyên mục của tờ Financial Times Robert Armstrong được cho là đã tạo ra biệt danh TACO vào tháng 5 để mô tả các mối đe dọa thuế quan liên tục và sự thoái lui của Trump.

.

Trump tức giận từ chối cụm từ này khi một phóng viên hỏi ông về nó tại Nhà Trắng vào cuối tháng 5. "Nó được gọi là [nghệ thuật] đàm phán", ông nói. "Bạn đặt ra một con số và nếu bạn giảm xuống - bạn biết đấy, nếu tôi đặt ra một con số ở mức cao vô lý, và tôi giảm xuống một chút, bạn biết đấy, một chút, họ muốn tôi giữ nguyên con số đó, mức thuế quan 145%. Ngay cả tôi cũng nói, trời ạ, mức thuế đó thực sự tăng lên."

.

"Đừng bao giờ nói những gì bạn đã nói," ông kết thúc câu trả lời của mình. "Đó là một câu hỏi khó chịu. Đối với tôi, đó là câu hỏi khó chịu nhất."

.

Thuế quan của Trump cũng có thể là vi hiến. Tổng thống đã viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp đặt nhiều mức thuế quan của mình. Trong khi Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã chặn mức thuế quan "ngày giải phóng" và cho biết Trump đã sử dụng không đúng IEEPA, một tòa phúc thẩm liên bang đã tạm thời cho phép chính quyền Trump tiếp tục thu thuế trong khi kháng cáo được xem xét.

.

Các giám đốc điều hành bán lẻ vẫn đang phòng ngừa rủi ro. Trong khi 46% dự kiến ​​mức thuế quan của Ấn Độ sẽ vẫn ở mức 10% thay vì mức 26% trước đó, thì gần 30% đang chuẩn bị cho cả kịch bản tốt nhất và xấu nhất, AlixPartners phát hiện. Gần một nửa (48%) số người được hỏi cho biết họ cũng đang lên kế hoạch cho cả kịch bản tốt nhất và xấu nhất với thuế quan của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Việt Nam chính thức gia nhập BRICS với tư cách là "quốc gia đối tác", quốc gia thứ mười đạt được danh hiệu này theo khuôn khổ hợp tác mới mở rộng của khối. Động thái này, được công bố bởi Brazil, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của BRICS vào năm 2025, là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm đưa các nền kinh tế mới nổi đến gần hơn với tầm nhìn của khối về cải cách toàn cầu và quản trị đa cực. Nhưng động thái này cũng đặt Việt Nam vào một vị thế chính trị tế nhị, khi Hoa Kỳ ra tín hiệu về các chính sách cứng rắn hơn đối với các quốc gia tìm kiếm các giải pháp thay thế cho trật tự kinh tế do Hoa Kỳ lãnh đạo.

.

Trong thông báo của mình, Brazil đã trích dẫn nền kinh tế năng động của Việt Nam và dân số gần 100 triệu người là những yếu tố chính đằng sau việc gia nhập của quốc gia này. Chính phủ tại Brasília ca ngợi cam kết của Hà Nội đối với hợp tác Nam-Nam và phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi một hệ thống quốc tế toàn diện hơn — những chủ đề đã trở thành trọng tâm trong bản sắc của BRICS như một đối trọng với các thể chế phương Tây.

.

"Việt Nam nổi bật là một nhân tố quan trọng ở châu Á", chính phủ Brazil cho biết trong tuyên bố chính thức của mình. "Quốc gia này chia sẻ với các thành viên và đối tác BRICS cam kết về một trật tự quốc tế toàn diện và đại diện hơn".

.

Quy chế "quốc gia đối tác" (partner country) cho phép Việt Nam tham gia các cuộc họp và sáng kiến ​​BRICS đã chọn, bao gồm cả khả năng hợp tác với các tổ chức như Ngân hàng Phát triển Mới (NDB). Quy chế này được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024 tại Kazan, Nga, như một cách để đưa nhiều quốc gia hơn vào nhóm BRICS mà không cấp tư cách thành viên đầy đủ — một động thái đã mở rộng đáng kể phạm vi ngoại giao của khối này.

.

Mặc dù Hà Nội chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông báo này, nhưng các hành động chính sách đối ngoại gần đây của họ cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với chương trình nghị sự của BRICS. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS+ mở rộng tại Kazan vào tháng 10 năm ngoái và các phái đoàn Việt Nam đã tham gia cuộc họp cấp làm việc vào tháng 6 năm 2024 tại Nizhny Novgorod, tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các nước đang phát triển.

.

Trong nước, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh các cuộc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Mới, nơi liệt kê quốc gia này là "đối tác và ứng viên tiềm năng" cho tài trợ phát triển. Không giống như Ngân hàng Thế giới hoặc IMF, NDB được biết đến với việc cho vay mà không áp đặt các điều kiện chính trị hoặc kinh tế vĩ mô nghiêm ngặt — một đặc điểm ngày càng hấp dẫn đối với các nền kinh tế mới nổi.

.

Nhưng khi Hà Nội tiến gần hơn đến BRICS, họ có nguy cơ vấp phải lập trường ngày càng đối đầu của Washington đối với khối này. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc BRICS cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ và vai trò trung tâm của đồng đô la trong thương mại quốc tế.

.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào gia nhập BRICS với mục đích bỏ qua hệ thống đô la — một lời cảnh báo được hiểu rộng rãi là nhắm vào các quốc gia như Iran và Nga, nhưng cũng có thể liên lụy đến những quốc gia mới như Việt Nam nếu họ tăng cường hội nhập kinh tế trong nhóm.

.

⦿ ---- Bản tin này dịch theo Inside The Games hôm thứ Bảy 14/6/2025, nhưng chưa thấy báo VN nào đăng tin này: Thay mặt cho Liên đoàn Wushu Quốc tế (International Wushu Federation), Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (International Testing Agency) đã công bố rằng vận động viên Việt Nam Huỳnh Đỗ Đạt đã chấp nhận lệnh trừng phạt hai năm vì vi phạm quy định chống doping.

.

Lệnh trừng phạt này được đưa ra sau cuộc kiểm tra doping ngoài cuộc thi do ITA tiến hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, trong Giải vô địch Wushu Thế giới lần thứ 16 tại Fort Worth, Hoa Kỳ. Mẫu do Đỗ Đạt Huỳnh cung cấp đã cho kết quả phân tích bất lợi đối với 5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine).

.

Chất này được phân loại theo S6. Chất kích thích nằm trong Danh mục cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới. Chất này bị cấm trong cuộc thi và được biết là có tác dụng tăng cường sự tập trung, tỉnh táo, mức năng lượng, sức bền và quá trình trao đổi chất.

.

Đỗ Đạt Huỳnh đã không phản đối ADRV và đồng ý với các hậu quả do ITA đề xuất, được công bố vào thứ năm. Do đó, vụ việc đã được giải quyết thông qua việc chấp nhận các hậu quả.

.

Thời gian không đủ điều kiện của vận động viên bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 2 năm 2026. Ngoài ra, tất cả các kết quả thi đấu của Huỳnh Đỗ Đạt từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 trở đi đều đã bị hủy tư cách.

.

Việc hủy tư cách này bao gồm huy chương vàng của anh ở hạng cân 70kg nam tại Giải vô địch Wushu thế giới lần thứ 16 tại Fort Worth, Hoa Kỳ. Anh cũng đáng chú ý khi giành được huy chương vàng tại Giải vô địch Sanda thế giới lần thứ 10 của IWUF được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 4 này, một kết quả cũng nằm trong thời gian bị hủy tư cách.

.

Quyết định này có thể bị kháng cáo trước bộ phận kháng cáo của Tòa án Trọng tài Thể thao theo các bên có quyền kháng cáo, theo Điều 13.2.3 của các quy tắc chống doping của IWUF. ITA đã tuyên bố sẽ không bình luận thêm về trường hợp này.

.

⦿ ---- Riverside, nơi giáp biên Quận Cam, lại chẳng bình yên: Một phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng sau khi một chiếc xe đâm vào một nhóm đông người biểu tình tụ tập cho cuộc biểu tình "No Kings" ở Riverside vào tối thứ Bảy. Tai nạn xảy ra lúc 9:10 giờ tối tại khu vực trên Đại lộ University giữa Phố Main St. và Đại lộ Orange khi một chiếc SUV tối màu đâm vào nạn nhân.

.

Cảnh sát cho biết chiếc xe đã được nhìn thấy đang lao nhanh về phía những người biểu tình trước khi làm người phụ nữ bị thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết cô đã ổn định vào tối thứ Bảy. Cảnh sát Riverside cho biết tài xế có khả năng sẽ bị điều tra về tội tấn công bằng vũ khí chết người. Động cơ của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức. Cảnh sát đang truy nã tài xế.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Ít nhất 10 người bị thương vào tối thứ Bảy sau khi một chiếc xe đâm vào đám đông ở Inglewood. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10:30 giờ tối gần Sòng bạc Hollywood Park. Chiếc xe đang đi về hướng Tây trên Đại lộ Century thì lao lên lề đường và đâm vào 10 người. Theo Thị trưởng James Butts, nhóm này đang rời khỏi một trận bóng đá tại Sân vận động SoFi.

.

Hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một bé gái 14 tuổi. Tám nạn nhân còn lại đều phải nhập viện với các vết thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau, hầu hết là nhẹ. Theo thị trưởng Inglewood, tài xế cho biết anh ta đã ngủ quên khi đang lái xe. Tài xế cũng đã phải nhập viện.

.

⦿ ---- Tập đoàn GAC Group của Trung Quốc đã chính thức ra mắt xe hơi bay Govy AirCab tại Triển lãm xe hơi và chuỗi cung ứng quốc tế Hồng Kông năm nay. Là một chiếc xe eVTOL (cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) hai chỗ ngồi, đa động cơ, GAC cũng đã thông báo rằng hiện họ đang nhận đơn đặt hàng trước cho chiếc xe này.

.

AirCab là chiếc xe hơi bay sản xuất hàng loạt đầu tiên của GAC, nhắm đến cái mà họ gọi là "nền kinh tế tầm thấp" mới nổi. Hay nói cách khác là taxi bay và máy bay cá nhân chặng ngắn.

Tập đoàn GAC (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) là một trong những nhà sản xuất xe hơi nhà nước lớn nhất của Trung Quốc, có trụ sở chính tại Quảng Châu. Được thành lập vào năm 1997, công ty sản xuất nhiều loại xe dưới các thương hiệu của mình bao gồm GAC, AION (EV) và Trumpchi.

.

Công ty cũng liên doanh với các nhà sản xuất xe hơi lớn trên toàn cầu, chẳng hạn như Toyota, Honda và Mitsubishi. Trong những năm gần đây, GAC đã tích cực mở rộng sang lĩnh vực di động thông minh và điện, định vị mình là đơn vị dẫn đầu trong nỗ lực hướng tới phương tiện giao thông bền vững và công nghệ cao của Trung Quốc.

.

Sạc đầy trong 25 phút. Xe có giá ước tính khoảng 1,69 triệu nhân dân tệ (233.000 đô la) và phạm vi hoạt động khoảng 18,64 dặm (30 km) cho mỗi lần sạc. Điều này cho thấy xe được thiết kế để sử dụng trong thành phố thay vì di chuyển đường dài.

.

Theo GAC, eVTOL được hưởng lợi từ việc sạc đầy trong 25 phút và sạc 50% trong 15 phút nhờ pin hình trụ lớn, mật độ cao. Xe có hai chỗ ngồi với cửa kiểu cánh chim và rô-to gắn trên đỉnh.

Các tính năng khác bao gồm 5G, trợ lý giọng nói, mùi hương, điều khiển nhiệt độ và âm nhạc. Xe cũng đi kèm với hệ thống dựa trên đám mây thực hiện tự kiểm tra, dự phòng chuyến bay và tự chủ mặt đất cấp 4.

.

Hệ thống lái xe thông minh có khả năng tính toán vượt quá 500 TOPS và phạm vi phát hiện tối đa hơn 984 feet (300 mét). Khoang hành khách cũng được cho là có thể tách rời, đảm bảo vận hành an toàn ngay cả khi bộ phận nguồn bị trục trặc. eVTOL cũng nhẹ với thân máy bay bằng sợi carbon 90%.

.

Sản xuất và giao hàng vào năm 2026: Việc ra mắt GAC phù hợp với sự bùng nổ vận tải hàng không 'thấp' rộng lớn hơn ở Trung Quốc và trên toàn cầu, dự kiến ​​sẽ trở thành một lĩnh vực nghìn tỷ đô la. Nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (ví dụ: XPeng, Geely, Changan) đang đẩy mạnh vào xe hơi bay để chiếm lĩnh thị phần sớm.

.

Về mốc thời gian triển vọng cho Govy AirCab, chứng nhận khả năng bay hiện đang được tiến hành với các hoạt động thử nghiệm đã được tiến hành. Công ty dự kiến ​​sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2026, với các đợt giao hàng đầu tiên cho khách hàng dự kiến ​​vào cùng năm.

.

Với mốc thời gian sản xuất và giao hàng tương tự, xe bay Land Aircraft Carrier của hãng XPeng AeroHT là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và dự kiến ​​có giá khoảng 2,07 triệu nhân dân tệ (288.000 đô la). GAC đặt mục tiêu giảm giá xuống mức đó và tận dụng sự mở rộng toàn cầu của mình để đẩy nhanh quá trình áp dụng.

.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, GAC đang tiến hết tốc lực vào tương lai của giao thông, cả trên bộ và trên không, đồng thời sử dụng Govy AirCab như một công nghệ hàng đầu để định vị mình là một thương hiệu di động toàn cầu.

.

VIDEO: video dài 8 phút rưỡi:



https://www.youtube.com/watch?v=NZLsKRoiE6M

.

⦿ ---- Điểm thấp. Tỷ lệ chấp thuận nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump vẫn ở mức tiêu cực, cùng với thái độ chung đối với các chính sách của chính quyền ông, theo Cuộc thăm dò mới của NBC News Decision Desk do SurveyMonkey thực hiện. Nhưng vấn đề nhập cư và an ninh biên giới vẫn là một ngoại lệ, vì tổng thống cố gắng hướng sự chú ý của quốc gia trở lại vấn đề mạnh nhất của mình — mặc dù người Mỹ chia rẽ sâu sắc ngay cả về lĩnh vực có sức mạnh tương đối đó.

.

Xếp hạng của người Mỹ đối với hai trong số các dự án quan trọng khác của nhiệm kỳ thứ hai của Trump, thuế quan và Bộ Hiệu quả Chính phủ, còn tiêu cực hơn. Và khi Quốc hội đang thực hiện một sáng kiến ​​lớn khác của Trump, một kế hoạch thuế và chi tiêu lớn, cuộc thăm dò cho thấy cách đảng Cộng hòa phải giải quyết những khác biệt nội bộ về các ưu tiên cạnh tranh về thuế và nợ chính phủ.

.

Phần lớn (55%) người lớn trên 18 tuổi cho biết họ không chấp thuận cách Trump xử lý công việc của mình với tư cách là tổng thống, trong khi 45% chấp thuận, không thay đổi so với Cuộc thăm dò của NBC News Stay Tuned vào tháng 4.

.

Mặc dù con số chung ổn định, nhưng bên dưới bề mặt có những dấu hiệu nhỏ cho thấy sự nhiệt tình dành cho tổng thống đang giảm dần, với tỷ lệ người lớn chấp thuận mạnh mẽ giảm nhẹ kể từ tháng 4. Tỷ lệ những người cực kỳ không tán thành cũng giảm nhẹ, mặc dù cảm xúc tiêu cực mãnh liệt vẫn mạnh hơn cảm xúc tích cực mãnh liệt trong cuộc thăm dò này.

.

Những người Cộng hòa ít có khả năng nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ tổng thống hơn 5 phần trăm so với tháng 4, với phần lớn động thái này đến từ những người Cộng hòa cho biết họ xác định mình là một phần của phong trào MAGA chuyển sang danh mục "khá tán thành".

.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, khảo sát 19.410 người lớn trực tuyến trên toàn quốc với biên độ sai số cộng hoặc trừ 2,1 phần trăm.

.

⦿ ---- Minnesota: Tổng thống Donald Trump "trực tiếp" chịu trách nhiệm cho vụ ám sát mà Thống đốc Tim Walz cho là có động cơ chính trị, theo một thành viên trong gia đình Trump. Vào cuối tuần, một người đàn ông bị cáo buộc đã đóng giả làm cảnh sát và bắn chết một Dân biểu tiểu bang Dân chủ tại nhà riêng của bà. Theo hãng tin Associated Press, nghi phạm này cũng đã bắn và làm bị thương một nhà lập pháp thứ hai, người vẫn có thể sống sót.

.

Mary Trump, một Bác sĩ tâm lý và là cháu gái của Tổng thống Trump, đã cân nhắc về các vụ tấn công gần đây: "Như các bạn có thể đã nghe, hai nhà lập pháp Dân chủ và hôn phối của họ đã bị bắn trong một vụ tấn công có chủ đích và có động cơ chính trị. Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman và chồng bà, Mark đã bị ám sát, đều chết cả 2 vợ chồng. Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ ông đã bị bắn nhiều phát và vẫn còn hy vọng rằng họ sẽ sống sót", Mary Trump viết.

.

Bà nói thêm, "Những vụ tấn công này là kết quả trực tiếp của bầu không khí chính trị nguy hiểm mà Donald Trump đã tạo ra, một cách có chủ đích và ác ý, thúc đẩy bởi nhu cầu chia rẽ và trả thù, cũng như khát khao quyền lực của ông ta".

.

Cháu gái của Trump nói thêm: "Những sự kiện như vậy khiến nhu cầu biểu tình của chúng ta trở nên cấp thiết hơn, đồng thời cũng làm tăng nhu cầu giữ an toàn cho bản thân và cho nhau".

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota và vợ ông bị bắn nhiều phát ở cự ly gần vào thứ Bảy đều đã phẫu thuật xong, và gia đình họ hy vọng họ sẽ sống sót, KARE11 đưa tin. Kênh truyền hình này đã nói chuyện với Matt Oleg, cháu trai của TNS/TB John Hoffman, 60 tuổi và vợ Yvette, và ông ghi nhận công lao của bà Yvette trong việc cứu mạng con gái của hai người. Cả ba đều ở nhà khi một tay súng cải trang thành cảnh sát đến nhà họ vào sáng sớm thứ Bảy.

.

"Con gái Hope, tôi tin là ở độ tuổi giữa 20, đang ở nhà với bố mẹ, và bà Yvette đã lao vào che con gái mình", phóng viên AJ Lagoe của KARE kể lại những gì Oleg kể với ông, theo People. Người cháu trai cho biết cô Hope không bị trúng đạn, mặc dù bố mẹ cô đều bị trúng nhiều phát. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những viên đạn dường như đã không trúng các cơ quan quan trọng. Thống đốc Minnesota Tim Walz tự mô tả mình là "thận trọng lạc quan" rằng gia đình Hoffman sẽ sống sót.

.

Cảnh sát cho biết cùng một tay súng đã bắn chết nữ Dân biểu tiểu bang Melissa Hortman, và chồng bà, Mark, tại nơi cư trú cách 8 dặm cùng buổi rạng sáng Thứ Bảy.

.

⦿ ---- Tay súng Vance Boelter say mê Trump, căm thù Dân Chủ. Cuộc truy lùng tiếp tục vào sáng Chủ Nhật đối với Vance Boelter, 57 tuổi, kẻ gây ra vụ giết người hôm thứ Bảy ở Minnesota. Khi có thêm thông tin chi tiết về vụ xả súng và nghi phạm, tờ Minneapolis Star Tribune đưa tin rằng Boelter đã nhắn tin cho hai người bạn cùng nhà sống cùng anh ta tại một nơi ở cho thuê ở phía bắc Minneapolis. Một trong hai người đàn ông, David Carlson, đã đọc to các tin nhắn, như sau:

.

"David và Ron, tôi yêu hai người. Tôi đã đưa ra một số lựa chọn, và hai người không biết gì về chuyện này, nhưng tôi sẽ đi một thời gian", Carlson đọc. "Có thể tôi sẽ chết sớm thôi, vì vậy tôi chỉ muốn cho hai người biết rằng tôi yêu cả hai người và tôi ước mọi chuyện không diễn ra theo cách này. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa và liên lụy hai người theo bất kỳ cách nào vì hai người không biết gì về chuyện này. Nhưng tôi yêu hai người và tôi xin lỗi vì tất cả những rắc rối mà điều này đã gây ra".

.

Carlson, người đã là bạn với Boelter từ nhỏ, cho biết anh đã gọi cảnh sát sau khi nhận được tin nhắn và không thể hiểu được vụ bạo lực. Anh mô tả Boelter là người ủng hộ Tổng thống Trump và là một người theo đạo Thiên chúa phản đối phá thai, và nói thêm, "Anh Boelter không thực sự tức giận về chính trị", theo Reuters. Một danh sách khoảng 70 nạn nhân tiềm năng được tìm thấy trong xe của nghi phạm bao gồm các địa điểm và bác sĩ của Planned Parenthood, cũng như các nhà lập pháp đảng Dân chủ, tờ New York Times đưa tin.

.

Cảnh sát cho biết tay súng Boelter cải trang thành cảnh sát đã bắn chết Dân biểu tiểu bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bà, Mark. Tay súng cũng đã bắn bị thương nghiêm trọng Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman và vợ ông, Yvette. Cả hai nhà lập pháp đều là đảng Dân chủ.

.

⦿ ---- Iran đã liên lạc với Oman và Qatar và yêu cầu họ thông báo cho Hoa Kỳ về thiện chí đàm phán để đổi lại Washington thúc giục Israel ngừng các cuộc tấn công trên không, theo The Jerusalem Post đưa tin vào Chủ Nhật. Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này, Iran sẽ sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình nếu Hoa Kỳ tác động đến các quyết định quân sự của Israel.

.

Trước đây, khi Israel tiến hành cái gọi là cuộc tấn công phủ đầu vào Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục Tehran đạt được thỏa thuận về các hoạt động hạt nhân của mình. Sau đó, ông tuyên bố rằng Iran đã "gọi tôi đến để nói chuyện" để bắt đầu các cuộc đàm phán. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sẽ là "không thể biện minh được" trong hoàn cảnh này.

.

⦿ ---- Iran: 2 đặc vụ Israel bị Iran bắt. Hai điệp viên của Viện Tình báo và Hoạt động Đặc biệt của Israel, còn được gọi là Mossad, đã bị bắt giữ tại miền trung Iran, theo Hãng thông tấn Tasnim đưa tin vào Chủ Nhật. Các điệp viên đã bị giam giữ tại Quận Savojbolagh ở tỉnh Alborz trong khi "chế tạo bom, thuốc nổ, bẫy mìn và thiết bị điện tử". Báo cáo cho biết thêm rằng một tuyên bố chính thức với nhiều chi tiết hơn sẽ được đưa ra sau đó.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul tuyên bố vào Chủ Nhật rằng đất nước của ông, Pháp và Vương quốc Anh đã sẵn sàng bắt đầu "các cuộc đàm phán ngay lập tức" với Iran về chương trình hạt nhân của Iran. Phát biểu với ARD trong chuyến công du Trung Đông, Wadephul kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng đang diễn ra giữa Israel và Iran. Ông cũng cho biết Tehran đã có nhiều cơ hội để đàm phán trong quá khứ, nhưng đã bỏ lỡ. "Tôi hy vọng điều đó vẫn có thể xảy ra", Wadephul nói. "Tôi hy vọng [lời đề nghị] được chấp nhận".

.

⦿ ---- Irael: Số người chết trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã tăng lên 4 người khi thi thể của một bé gái 8 tuổi được tìm thấy trong đống đổ nát ở Bat Yam, tờ Times of Israel đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các dịch vụ cứu hộ.

.

Theo dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom, số người bị thương trong vụ tấn công hiện vào khoảng 200 người. Ngoài ra, 20 người vẫn được coi là mất tích sau khi một tên lửa đạn đạo tấn công một tòa nhà dân cư ở Bat Yam.

⦿ ---- Scale AI của Alexandr Wang vừa ký một thỏa thuận đầu tư trị giá 14,3 tỷ đô la với Meta, thỏa thuận này sẽ chuyển người đàn ông 28 tuổi này khỏi vị trí CEO tại công ty khởi nghiệp mà anh đồng sáng lập với tỷ phú đồng thời là đối tác kinh doanh xa lạ Lucy Guo. Wang đã thông báo vào thứ năm trên X rằng anh sẽ rời Scale AI để gia nhập Meta như một phần của thỏa thuận trao cho công ty công nghệ của CEO Mark Zuckerberg 49% cổ phần trong công ty khởi nghiệp này.Wang đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 24, chỉ năm năm sau khi bỏ học đại học và thành lập công ty có trụ sở tại San Francisco. Hiện tại, giá trị tài sản ròng ước tính của anh là 3,6 tỷ đô la. "Tôi đã thành lập công ty này ngay sau năm thứ nhất tại MIT và không bao giờ ngoảnh lại", Wang viết trong bản ghi nhớ gửi cho nhân viên Scale AI vào thứ năm. "Tôi sẽ không thay đổi một phút nào".Wang sẽ tiếp tục làm giám đốc trong hội đồng quản trị của công ty trong khi làm việc về "nỗ lực siêu trí tuệ" cho Meta, một phát ngôn viên của Scale AI nói với CNBC, nhưng không nêu chi tiết cụ thể. Trong ghi chú của mình, Wang cho biết ông sẽ chiêu mộ một số nhân viên "Scalien" để đưa ông đến Meta, nhưng không nêu tên họ.Trong thời gian tạm thời, hội đồng quản trị của Scale và Wang đã quyết định bổ nhiệm giám đốc chiến lược Jason Droege làm CEO tạm thời. Trước khi gia nhập Scale AI vào tháng 8 năm 2024, Droege là đối tác liên doanh tại Benchmark và là phó chủ tịch Uber, theo LinkedIn của ông.Đối với Wang, ông cho rằng một số thành công của mình trong suốt những năm qua là do ông là người mới tham gia ngành AI.Zuckerberg được cho là đã đưa AI trở thành ưu tiên hàng đầu cho năm 2025. Khoản đầu tư vào chuyên môn của Wang có thể là một phần của cuộc họp được báo cáo của nhóm AI siêu thông minh gồm 50 người tại Meta nhằm giành lợi thế trước các đối thủ như Google và OpenAI. Các mô hình AI Llama 4 gần đây của Meta đã nhận được phản hồi thờ ơ từ các nhà phát triển, CNBC đưa tin vào tháng 5.⦿ ---- Cuộc diễn binh phô trương sức mạnh quân sự Hoa Kỳ của Tổng thống Trump được tổ chức vào đúng sinh nhật lần thứ 79 của ông—có xe tăng, quân lính, 21 phát súng chào mừng và những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021—đã bắt đầu tại Washington vào tối thứ Bảy, sớm hơn nửa giờ để tránh trời mưa. Đội Golden Knights, ban đầu được lên lịch là tiết mục cuối cùng cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 250 của Quân đội, đã nhảy dù xuống National Mall khi cuộc diễn binh bắt đầu, thu hút được tràng pháo tay.Ban nhạc Quân đội Hoa Kỳ "Pershing's Own" đã chơi "The Army Goes Rolling Along" khi diễn binh qua khán đài nơi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đang theo dõi, tờ Wall Street Journal đưa tin. Khán giả xếp hàng dọc các con phố và trèo cây để xem. Mặc dù bầu trời u ám, những chiếc máy bay cổ đã cất cánh, bao gồm một máy bay ném bom B-25 Mitchell với một chiếc P-51 Mustang trên mỗi đầu cánh. Một chiếc máy bay chở hàng C-47 cũng vậy, cùng với hai chiếc P-51 khác đi kèm, theo tờ New York Times.Cuộc diễn binh bắt đầu tại Đài tưởng niệm Lincoln, có sự tham gia của hàng nghìn binh lính trong quân phục lịch sử và hiện đại, hàng chục xe quân đội bao gồm xe tăng Abrams và một cầu vượt. Sau đó là màn bắn pháo bông vào buổi tối, mặc dù trời bắt đầu mưa không lâu sau khi sự kiện bắt đầu. Trump đã nói rằng mưa sẽ không ngăn cản cuộc diễn binh. Một cựu chiến binh Hải quân đã bỏ phiếu cho Trump đã tham dự lễ hội kéo dài cả ngày cũng như cuộc diễn binh, mà ông nói với AP rằng "có hơi quá đà". Chỉ vào một chiếc xe tăng, Doug Haynes nói rằng màn phô trương sức mạnh sẽ là "một tuyên bố rất táo bạo với thế giới, có lẽ vậy".Những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 được Trump ân xá có mặt trong đám đông, bao gồm Christopher Quaglin, một thợ điện ở New Jersey bị kết tội tấn công cảnh sát tại Điện Capitol. Ông đã mang theo một lá cờ lớn gọi cuộc nổi loạn là một công việc nội bộ—một thuyết âm mưu chưa được chứng minh—và bán các phiên bản nhỏ hơn của lá cờ với giá 40 đô la. "Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải lên tiếng để truyền bá sự thật", Quaglin nói, theo tờ Washington Post. Sự kiện này diễn ra khi những người biểu tình trên khắp cả nước tụ tập để phản đối Trump, với khẩu hiệu "No Kings". Sự kiện ở Washington thu hút cả những người phản đối Trump cũng như những người biểu tình phản chiến đến Washington.⦿ ---- Một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc biểu tình "No Kings" tại Salt Lake City, Utah, khiến một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch khi các quan chức kêu gọi những người biểu tình giải tán một cách có trật tự, theo Sở Cảnh sát Salt Lake City.Trong một bài đăng trên X, sở cảnh sát tuyên bố rằng họ "có thể xác nhận vụ nổ súng đã khiến một người bị thương nặng". Sở cảnh sát nói thêm rằng nạn nhân "đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương đe dọa tính mạng". Sở cảnh sát báo cáo rằng họ đã bắt giữ một "người đáng ngờ" và kêu gọi mọi người rời khỏi cuộc biểu tình "một cách an toàn và có trật tự".⦿ ---- Lời kêu gọi biểu tình để phản đối một vị tổng thống mà họ coi là mối đe dọa độc đoán đối với nền dân chủ đã thu hút mọi người đến các quảng trường thị trấn, đường phố thành phố và công viên ở mọi tiểu bang vào thứ Bảy. Đám đông lớn đã xuất hiện ở khoảng 2.000 thị trấn nhỏ và các thành phố lớn như New York, Philadelphia, Chicago, Houston và Los Angeles - nơi diễn ra cuộc đấu khẩu trên đường phố và tòa án về các chính sách thực thi luật nhập cư của Tổng thống Trump, tờ New York Times đưa tin."Nhiều khi có thể cảm thấy rất bi quan và u ám", theo Carlie Woods, 21 tuổi, người đã biểu tình ở Springfield, Massachusetts cùng cha và chị gái, cho biết, "nhưng điều này khiến bạn cảm thấy mình không đơn độc khi ở giữa rất nhiều người đang đấu tranh cho tương lai của chúng ta".Các cuộc biểu tình "No Kings" diễn ra trong khi cảnh sát ở Minnesota đang truy tìm nghi phạm ám sát một nhà lập pháp tiểu bang. Một nhà lập pháp khác đã bị bắn trong một cuộc tấn công riêng biệt và cả hai người hôn phối của các chính trị gia đều bị bắn, một người tử vong. Những người tổ chức cuộc biểu tình đã hủy bỏ kế hoạch tụ tập ở Minnesota. Và các cuộc biểu tình diễn ra trùng với cuộc diễu hành của Quân đội Trump tại Washington.Một giáo viên đi từ Melbourne, Florida đến một cuộc biểu tình ở Atlanta đã mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, trắng và xanh có hình ngôi sao của lá cờ Hoa Kỳ. Để vinh danh ông nội và những người họ hàng khác đã chiến đấu trong Thế chiến II, cô đã mang theo một tấm biển có dòng chữ "Những cựu chiến binh của chúng ta đã không chiến đấu vì điều này". Niềm hy vọng của Ellen Frank đã bị dập tắt. "Tôi cảm thấy rằng trong quá khứ, những cuộc biểu tình như thế này sẽ thu hút sự chú ý của các thượng nghị sĩ và dân biểu", người phụ nữ 60 tuổi này cho biết. "Nhưng tại thời điểm này ... tôi cảm thấy rằng chúng ta thậm chí còn không có điều đó".Những người tổ chức cho biết hơn 100 cuộc biểu tình kêu gọi phản kháng đã được các tình nguyện viên lên kế hoạch chỉ trong tuần này để đáp trả các cuộc đột kích nhập cư và triển khai quân đội của chính quyền tại Los Angeles, theo Politico. Những người biểu tình vào hôm thứ Bảy đã ví cuộc diễn binh của Quân đội với các cuộc biểu tình đòi quyền lực ở các quốc gia có chính phủ độc tài như Nga và Triều Tiên.Tại Philadelphia, Stephanie Henderson đã mang theo một tấm biển có hình ảnh những nhà độc tài trong quá khứ đã bị người Mỹ đánh bại, theo Washington Post. Trên đó có ghi: "Chúng ta đã chiến đấu với một vị vua vào năm 1775. Chúng ta đã chiến đấu với một tên độc tài vào năm 1945. Chúng ta sẽ chiến đấu với bất cứ thứ quái quỷ nào vào năm 2025."⦿ ---- Quận Cam: Hàng ngàn cư dân Quận Cam đã xuống đường vào thứ Bảy và phản đối các cuộc truy quét gần đây của ICE đã làm đảo lộn các cộng đồng người nhập cư trên khắp quận - đặc biệt là ở Thành phố Santa Ana, nơi có đa số người gốc Latinh. Ít nhất 3.000 người đã tập trung tại Công viên La Palma ở Anaheim lúc 4 giờ chiều để tham gia cuộc biểu tình "No Kings", phản đối các chiến thuật thực thi luật nhập cư của các viên chức Biên giới Di trú và Hải quan, các viên chức Bộ An ninh Nội địa và các Nhân viên Hải quan và Tuần tra Biên giới trong các cuộc truy quét gần đây trên khắp Quận Cam.Carolina Mendez, người tổ chức kỹ thuật số cho nhóm vận động người gốc Latinh, Mijente, đã nói với đám đông lớn rằng việc phản đối các cuộc truy quét nhập cư phụ thuộc vào thanh niên của quận. "Các bạn đủ điều kiện để lãnh đạo", Mendez nói, khi phát biểu trên sân khấu giữa Công viên La Palma.Bà cho biết nếu bất kỳ ai giúp đỡ hàng xóm và cộng đồng của họ, "bạn đủ điều kiện để lãnh đạo. Chúng tôi trông chừng lẫn nhau vì đó là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi không chờ đợi, chúng tôi đang tổ chức".Có những cuộc biểu tình “No Kings” khác trên khắp OC, giống như những cuộc biểu tình được tổ chức dọc theo xa lộ Bờ biển Thái Bình Dương bao gồm Newport Beach và Huntington Beach vào buổi trưa thứ Bảy.Laura Oatman, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ở Newport Beach và là thành viên của tổ chức Indivisible CA47, cho biết mục đích của sự kiện này là để đoàn kết mọi người. “Về cơ bản, chúng tôi là những người độc lập, Dân chủ, Cộng hòa, từ chối thành lập tiểu bang,” Oatman cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Bảy. “Điều đó không quan trọng, tất cả chúng tôi đều chống chủ nghĩa phát xít, tất cả chúng tôi đều ủng hộ dân chủ.”Tại một cuộc biểu tình “No Kings” ở Huntington Beach gần bến tàu, nơi cũng chứng kiến một số ít người biểu tình ủng hộ Trump, Scott Friedland cho biết với tư cách là người dân địa phương ở Surf City, ông rất ấn tượng trước sự tham gia của những người biểu tình.“Thật tuyệt khi thấy sự tham gia đông đảo của người dân cho nền dân chủ, và thực sự không quan trọng bạn thuộc phe nào của quang phổ chính trị”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14 tháng 6. “Một điều mà bạn thực sự phải đối mặt là, bạn muốn nền dân chủ ở Hoa Kỳ hay bạn muốn một người nào đó đang cố gắng chiếm đoạt nền dân chủ và trở thành một nhà độc tài?”Các viên chức cảnh sát Huntington Beach nói với Voice of OC rằng họ ước tính có khoảng 2.700 người đã tham gia cuộc biểu tình.⦿ ---- Điều phối viên chương trình Mạng lưới phản ứng nhanh OC (OC Rapid Response Network) Sandra De Anda ước tính rằng tính đến thứ năm, ít nhất 50 người đã bị bắt trong các cuộc truy quét gần đây. Bà cho biết một số lượng lớn người đã bị bắt trong quá trình kiểm tra nhập cư và các phiên tòa khi họ cố gắng xin giấy tờ cư trú.De Anda, cùng với các quan chức được bầu như Dân biểu đảng Dân chủ Lou Correa, cho biết những người nhập cư thuộc tầng lớp lao động không có tiền án đã bị bắt trong các cuộc truy quét – đã mở rộng sang Irvine vào đầu tuần này.Dân biểu đảng Dân chủ Derek Tran cũng đưa ra những nhận xét tương tự vào thứ Bảy, nói rằng Trump đã hứa sẽ truy tố những tên tội phạm trong các cuộc truy quét trục xuất. "Đó không phải là những gì chúng ta đang thấy", Tran nói trong một cuộc phỏng vấn trước một cuộc họp báo ngắn. "Họ đang bắt giữ bất kỳ ai là người da màu và đưa họ đến các trung tâm giam giữ mà không có sự giám sát của Quốc hội".Từ thứ Hai, De Anda cho biết một loạt các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà hoạt động và tình nguyện viên đã cùng nhau thành lập một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các cuộc truy quét nhập cư.Thị trưởng Anaheim Ashleigh Aitken cho biết bà và các quan chức thành phố khác cũng đã làm việc để hỗ trợ những cư dân không thể đi làm trong các cuộc truy quét hoặc những gia đình mất đi trụ cột gia đình trong cuộc đàn áp nhập cư của liên bang."Chúng tôi đã làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức hỗ trợ pháp lý để đảm bảo rằng những người hàng xóm của chúng tôi có quyền truy cập vào các nguồn lực mà họ rất cần", Aitken cho biết trong một tin nhắn văn bản vào thứ Sáu.Marisol Ramirez, giám đốc điều hành của OC Communities Organized for Responsible Development, cho biết OCCORD và nhiều tổ chức khác đã làm việc ngoài giờ để tăng cường viện trợ quan trọng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Bà cho biết OCCORD cũng đang cung cấp nhiều hỗ trợ trực tiếp, tại địa phương hơn cho cư dân Anaheim.“Chúng tôi đang lập danh sách nguồn lực và sẽ xây dựng đường dây nóng cho cư dân Anaheim. Chúng tôi cũng như những tổ chức khác đã tích cực thúc đẩy [mạng lưới phản ứng nhanh] quyên góp cũng như OCJF (Quỹ Công lý OC)”, Ramirez cho biết trong một thông điệp thử nghiệm vào thứ Bảy.Trong cuộc biểu tình ở Anaheim, Giám đốc điều hành Liên đoàn Lao động OC Gloria Alvarado đã nói với đám đông rằng ICE đang nhắm vào những người nhập cư thuộc tầng lớp lao động - một động thái có thể gây tổn hại đến nền kinh tế. “Người lao động không phải là tội phạm!” Alvarado hét lên với đám đông.⦿ ---- Minnesota: Hàng trăm viên chức thực thi pháp luật đã lục soát khu vực Twin Cities vào hôm thứ Bảy để tìm một người đàn ông 57 tuổi được cảnh sát xác định là nghi phạm trong vụ nổ súng vào hai nhà lập pháp tiểu bang và vợ của họ. Dân biểu Minnesota Melissa Hortman và chồng bà, Mark, đã bị bắn chết vào sáng sớm thứ Bảy tại nhà riêng của họ, và Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman cùng vợ, Yvette, bị thương tại nhà riêng.Các viên chức đã xác định Vance Boelter là nghi phạm và FBI đã treo giải thưởng 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án anh ta, tờ New York Times đưa tin. Theo AP, các cảnh sát phản ứng với các báo cáo về tiếng súng tại nhà của Hortmans ở Brooklyn Park đã tìm thấy một thứ có vẻ là xe cảnh sát và một người đàn ông ăn mặc như cảnh sát ở cửa. "Khi các cảnh sát đối đầu với anh ta, cá nhân đó ngay lập tức nổ súng vào các cảnh sát đã đấu súng, và nghi phạm đã rút lui vào trong nhà" và trốn thoát, Cảnh sát trưởng Mark Bruley cho biết.Các viên chức cho biết chiếc xe có tờ rơi "No Kings" (Không có Vua) trong đó, ám chỉ đến các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào thứ Bảy chống lại Tổng thống Trump. Họ cũng báo cáo tìm thấy các văn bản có chứa tên của các nạn nhân và các nhà lập pháp và quan chức khác, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ phá thai.Trang web của một nhóm an ninh tư nhân liệt kê Boelter là giám đốc tuần tra an ninh, theo tờ NY Times. "Chúng tôi lái cùng một loại xe và kiểu xe mà nhiều sở cảnh sát sử dụng ở Hoa Kỳ", trang web cho biết. Các thành viên của Quốc hội được liệt kê trong các văn bản được tìm thấy trong xe đã được Cảnh sát Điện Capitol thông báo về điều đó, theo CNN. Đường dây nóng của FBI là 1-800-225-5324.⦿ ---- Các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang đã tăng cường an ninh cho các nhà lập pháp Minnesota sau khi hai nhà lập pháp và vợ/chồng của họ bị bắn tại nhà riêng. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã đăng trên X rằng cảnh sát đã được điều động thêm để kiểm tra các quan chức công có thể gặp nguy hiểm, theo báo cáo của Washington Post.Tại thủ đô Washington, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer cho biết Cảnh sát Điện Capitol đã tăng cường an ninh cho hai thượng nghị sĩ của tiểu bang, Amy Klobuchar và Tina Smith, theo yêu cầu của ông. Cả hai đều là đảng viên Dân chủ, cũng như các nhà lập pháp Minnesota bị tấn công.Ngoài ra, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã yêu cầu trung sĩ Hạ viện và Cảnh sát Điện Capitol "đảm bảo an toàn cho phái đoàn Minnesota và các Thành viên Quốc hội trên khắp cả nước". Ông cũng kêu gọi các quan chức được bầu "hành xử có trách nhiệm", nói rằng "đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Chúng ta cần sự lãnh đạo đoàn kết nước Mỹ, thay vì chia rẽ chúng ta".Những người tổ chức đã hủy bỏ các cuộc biểu tình "No Kings" chống lại chính quyền Trump được lên kế hoạch cho Minnesota vào thứ Bảy, và Thống đốc Tim Walz đã đăng rằng các cơ quan luật pháp của tiểu bang khuyến cáo "mọi người không tham dự bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào hôm Thứ Bảy tại Minnesota cho đến khi nghi phạm bị bắt giữ".Tuy nhiên, những người biểu tình đã mang theo cờ Mỹ và biển báo "No Kings" đến Tòa nhà Quốc hội Minnesota ở St. Paul, theo tờ New York Times. Walz đã được lên lịch phát biểu tại cuộc biểu tình. Các bài phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội bao gồm lời tri ân dành cho Dân biểu Melissa Hortman, người đã thiệt mạng cùng với chồng bà, Mark. Thượng nghị sĩ John Hoffman và vợ ông, Yvette, đã bị thương.⦿ ---- Ngưng bố ráp di dân lậu nhiều lĩnh vực kinh tế. Chính quyền Trump đã chỉ đạo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm dừng các cuộc đột kích nhằm vào những người lao động trong ngành nông nghiệp, khách sạn và nhà hàng, NewsNation xác nhận. “Có hiệu lực từ hôm nay, vui lòng hoãn tất cả các cuộc điều tra/hoạt động thực thi tại nơi làm việc đối với ngành nông nghiệp (bao gồm cả nhà máy đóng gói thịt và nuôi trồng thủy sản), nhà hàng và khách sạn đang hoạt động”, Tatum King, một quan chức cấp cao của ICE đã gửi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo khu vực vào thứ Năm, tờ New York Times đưa tin đầu tiên.Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã xác nhận sự thay đổi trong các chính sách trục xuất trong một tuyên bố gửi tới NewsNation vài ngày sau khi Tổng thống Trump ám chỉ rằng “sẽ có những thay đổi” trong một bài đăng trên Truth Social. “Những người nông dân vĩ đại của chúng ta và những người trong ngành Khách sạn và Giải trí đã tuyên bố rằng chính sách rất quyết liệt của chúng ta về vấn đề nhập cư đang lấy đi những người lao động rất giỏi và lâu năm của họ, với những công việc đó gần như không thể thay thế được…,” tổng thống đã viết vào thứ Năm.“Điều này không tốt. Chúng ta phải bảo vệ những người nông dân của mình, nhưng phải ĐUỔI TỘI PHẠM RA KHỎI HOA KỲ. Những thay đổi đang đến!” ông nói thêm. Các viên chức DHS cho biết họ sẽ làm theo Nhà Trắng về vấn đề trục xuất và giam giữ, theo báo cáo của tờ Times.Trong những ngày gần đây, các nhà chức trách đã tiến hành một số cuộc đột kích nơi làm việc trên khắp California, khiến các chủ doanh nghiệp lo ngại vì một số nhân viên đã bị ICE bắt giữ nhanh chóng.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra trên khắp đất nước để phản ứng lại các cuộc đột kích trong bối cảnh lo ngại về điều kiện vô nhân đạo và tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ ở California. Tổng thống đã điều động binh lính Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến California khi tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn ở Los Angeles.

.

⦿ ---- Tuần này, chính quyền của Tổng thống Trump đã cung cấp cho các viên chức trục xuất dữ liệu cá nhân—bao gồm tình trạng nhập cư—của hàng triệu người đăng ký Medicaid, một động thái có thể giúp dễ dàng xác định vị trí của mọi người hơn trong khuôn khổ chiến dịch truy quét nhập cư toàn diện của ông. Một bản ghi nhớ nội bộ và email mà AP thu thập được cho thấy các viên chức Medicaid đã không thành công khi tìm cách chặn việc chuyển dữ liệu, viện dẫn các lo ngại về mặt pháp lý và đạo đức.

.

Tuy nhiên, hai cố vấn hàng đầu của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đã ra lệnh chuyển giao tập dữ liệu cho Bộ An ninh Nội địa, các email cho thấy. Các viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid chỉ được cấp 54 phút vào thứ Ba để tuân thủ chỉ thị. Tập dữ liệu bao gồm thông tin của những người sống tại California, Illinois, tiểu bang Washington và Washington, DC, tất cả đều cho phép những người không phải công dân Hoa Kỳ đăng ký vào các chương trình Medicaid chi trả chi phí của họ chỉ bằng tiền thuế của tiểu bang.

.

Các chuyên gia cho biết bên cạnh việc giúp các nhà chức trách xác định địa chỉ của những người di cư, chính phủ cũng có thể sử dụng thông tin này để dập tắt hy vọng của những người di cư đang tìm kiếm thẻ xanh, thường trú nhân hoặc quyền công dân nếu họ từng nhận được các quyền lợi Medicaid do chính phủ liên bang tài trợ.

.

Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố rằng họ lo ngại về cách các viên chức trục xuất có thể sử dụng dữ liệu, đặc biệt là khi các cơ quan liên bang tiến hành các cuộc đột kích nhập cư với sự hỗ trợ của quân đội Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến tại Los Angeles. "Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của tất cả người dân California", tuyên bố cho biết. "Việc chuyển giao dữ liệu tiềm ẩn này mà AP đưa ra cho chúng tôi là vô cùng đáng lo ngại và nếu đúng thì có khả năng là bất hợp pháp".

.

⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân Elon Musk tuyên bố rằng ông đã kích hoạt hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của mình tại Iran sau khi nước này cắt quyền truy cập internet cho công dân sau khi Israel tấn công chương trình hạt nhân của quốc gia này.

.

Trong một phản hồi trên X, Musk viết, "các chùm tia đã được bật", để đáp lại một bài đăng kêu gọi ông cung cấp quyền truy cập internet cho đất nước sau khi Bộ Truyền thông tuyên bố rằng, do tình hình này, "các hạn chế tạm thời đã được áp dụng đối với internet của quốc gia này".

.

⦿ ---- Trong 50 phút vào thứ Bảy, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về các cuộc đụng độ giữa Israel và Iran và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine trong một cuộc điện đàm, một quan chức Điện Kremlin cho biết. "Sự leo thang nguy hiểm của tình hình ở Trung Đông tất nhiên là trọng tâm của cuộc trao đổi ý kiến", Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của Putin, nói với các phóng viên, theo AP.

.

Người phụ tá cho biết Putin lên án các cuộc không kích của Israel vào Iran và cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào "sẽ gây ra hậu quả khó lường cho toàn bộ tình hình ở Trung Đông", Reuters đưa tin. Nhà Trắng không đưa ra ngay lập tức báo cáo về cuộc gọi, trong đó Nga cho biết Trump đã đưa ra lời đảm bảo rằng đặc phái viên Steve Witkoff đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với bộ trưởng ngoại giao Iran, theo Axios.

.

Vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật tại Oman đã bị hủy sau khi các cuộc không kích bắt đầu. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết vào thứ Bảy rằng "chúng tôi vẫn cam kết đàm phán và hy vọng Iran sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán", và Ushakov cho biết Putin đã nói với Trump rằng Nga sẵn sàng làm trung gian. Hãng tin nhà nước Nga đưa tin Putin cũng đã nói với Trump rằng ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sau ngày 22 tháng 6, theo Reuters.

.

⦿ ---- Trong khoảng giữa những năm 70s và 90s, vùng Tây Bắc Thái Bình Dương không chỉ là thiên đường sương mù cho vải nỉ và cà phê mà còn là nơi khởi nguồn của một số kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lần lượt, những kẻ như Ted Bundy, Hillside Strangler và Green River Killer xuất hiện ở khu vực quanh Seattle và Tacoma. Nhưng điều gì đã gây ra sự gia tăng đột ngột về bạo lực như vậy? Tác giả đoạt giải Pulitzer Caroline Fraser, khi đó mới 7 tuổi và lớn lên cách đó chỉ vài dặm trong thời gian Bundy giết người hàng loạt vào năm 1974, cho rằng bà biết điều gì kết nối tất cả những kẻ giết người này: chì độc hại trong không khí.

.

Trong cuốn sách mới của mình, Murderland: Crime and Bloodlust in the Time of Serial Killers, bà điều tra "giả thuyết về tội phạm chì", một lý thuyết cho rằng việc tiếp xúc với chì trong thời thơ ấu có thể dẫn đến hành vi phạm tội gia tăng sau này trong cuộc sống. "Nhiều nghiên cứu liên kết việc tiếp xúc với chì với một loại tổn thương vỏ não trước trán cụ thể dẫn đến tình trạng hung hăng gia tăng", bà nói với Time. "Điều này chủ yếu được quan sát thấy ở nam giới".

.

Là người bản xứ ở khu vực này, bà nghi ngờ một lý do có thể khiến điều này đặc biệt đúng với vùng Tây Bắc Thái Bình Dương: một lò luyện kim lớn ở giữa Tacoma. Bà cho biết "Tất cả khí thải không chỉ lan ra Tacoma mà còn lan ra toàn bộ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương trong đám mây này rộng tới một nghìn dặm vuông". Mặc dù bà cho biết "người ta chấp nhận rộng rãi" rằng từ 20% đến 50% sự gia tăng mạnh mẽ về tội phạm trong những năm 80s và 90s có thể là do chì, nhưng tình trạng bạo lực trong khu vực này là một đại dịch. "Tội phạm gia tăng trên toàn nước Mỹ, nhưng ở tiểu bang Washington, tỷ lệ này tăng gần 30%—gấp ba lần mức trung bình toàn quốc".

.

⦿ ---- HỎI 1: Đi bộ 100 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đau lưng mãn tính 23%?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đi bộ 100 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đau lưng mãn tính 23%. Nghiên cứu đã phân tích thói quen đi bộ của hơn 11.000 người tham gia bằng máy đo gia tốc ở Na Uy. Đi bộ vừa phải hoặc nhanh có tác dụng bảo vệ nhiều hơn. Chi tiết:

https://www.ksl.com/article/51329789/walking-more-may-lower-your-risk-for-chronic-low-back-pain-by-23-study-suggests

.

⦿ ---- HỎI 2: Tiêm vắc-xin COVID-19 có thể bảo vệ bệnh nhân khỏi tổn thương thận nghiêm trọng?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới từ UCLA Health cho thấy vắc-xin COVID-19 có thể bảo vệ bệnh nhân khỏi tổn thương thận nghiêm trọng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng bệnh nhân COVID-19 nhập viện ít có khả năng bị tổn thương thận nghiêm trọng hơn nếu họ được tiêm vắc-xin. Các nhà nghiên cứu của UCLA Health phát hiện ra rằng 16% bệnh nhân chưa tiêm vắc-xin có nhiều khả năng cần phải chạy thận nhân tạo liên tục, so với 11% bệnh nhân đã tiêm vắc-xin. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/06/13/UCLA-study-COVID-vaccines-lessen-kidney-damage/7581749837497/

.

.