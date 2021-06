Nguyệt San Chánh Pháp Số 115, Tháng 06 Năm 2021

Hình bìa của Tăng xá Phật học viện Hải Đức

NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

PHẬT ĐẢN TÂN SỬU 2565 - 2021 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2565 - 2021 (Hội Đồng Giáo Phẩm), trang 13

THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2021 (Thích Phước Hạnh dịch), trang 14

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU TLHT THÍCH THIỆN HẠNH VIÊN TỊCH (GHPGVNTNHK), trang 16

SỐNG TRONG ĐẠI DƯƠNG PHẬT TÁNH (Nguyễn Thế Đăng) trang 17

THÔNG TƯ V/V ĐÌNH HOÃN LỄ PHẬT ĐẢN & AN CƯ… (Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK), trang 21

HẠT MẦM VƯƠN LÊN TỪ ĐẤT (Nguyên Siêu), trang 22

THIỀN TĂNG VỊNH (thơ Thích Chúc Hiền), trang 23

HÒA NHẬP TRONG TỪ ÁI CỨU KÍNH (Tuệ Uyển dịch), trang 24

BÁT CHÁNH ĐẠO – CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN CHẤM DỨT ĐAU KHỔ (Bhikkhu Bodhi - Thích Tâm Hạnh & Cs. Tâm Cảnh dịch), trang 28

TAM HỢP (thơ Hiền Nguyễn), trang 32

CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT, t.t., VNPG Sử Luận, Chương 35 (Nguyễn Lang), trang 33

PHẬT DẠY CHỌN BẠN MÀ CHƠI (Quảng Tánh), trang 36

HÃY TỰ HỎI, TỰ HỎI… (thơ Huệ Trân), trang 37

TU SỬA NĂM CĂN – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 38

ĐANG RƠI (thơ Lý Thừa Nghiệp), trang 39

LỄ PHẬT ĐẢN MÙA DỊCH (Đồng Thiện), trang 40

TỈNH THỨC VỚI TÂM KHÔNG BIẾT (Nguyên Giác), trang 47

MỜI NHAU (thơ Thy An), trang 50

GIỚI THIỆU "TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH" CỦA CS. NGUYÊN GIÁC (Tâm Diệu), trang 51

LỊCH SỬ VIÊN ASPIRIN (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 52

HÁT VỚI CHIỀN CHIỆN (thơ Trần Hoàng Vy), trang 53

TỘI XEM THƯỜNG (TK. Vĩnh Hữu), trang 54

CÓ NIẾT BÀN KHÔNG? (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 56

NẤU CHAY: NẤM KIM CHÂM XÀO THẬP CẨM CHAY (G. Phượng) trang 57

HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU (Tịnh Khả), trang 58

TỚI CÕI NÀY (thơ Diệu Viên), trang 60

ĐỖ HOA (Hoang Phong), trang 61

CHỖ NÀO CŨNG NẮNG (Nguyễn Ngọc Tư), trang 62

TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN (thơ Thục Uyên), trang 63

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

THE STORY OF AN OLD BRAHMIN (Daw Tin), trang 66

TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI (Tiểu Lục Thần Phong), trang 67

HƯƠNG THIỀN (thơ Nguyễn An Bình), trang 70

VƯỜN THIỀN (thơ Lương Mành, nhạc Phan Bá Kiệt), trang 71

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN PHẬT VIỆT (Bạch Xuân Phẻ), trang 72

VUA ƯU ĐIỀN VỚI PHÁP LY DỤC (Truyện cổ Phật giáo), trang 73

KANSHI 31 (thơ Ikkyu Sojan – Pháp Hoan dịch), trang 75

NGÕ THOÁT – chương 7 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 81







