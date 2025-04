Canada: Đếm phiếu đêm qua cho thấy Thủ tướng Mark Carney đã chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang nhờ thông điệp chống Trump: Không ai có thể làm Canada tan vỡ. Hình trên: Thủ tướng Mark Carney đọc diễn văn chiến thắng.

(29.4.2025) - Canada bầu cử: Thủ tướng đương nhiệm Mark Carney thắng phiếu, nhờ thông điệp chống lại Trump. Cựu TT Mỹ Biden chúc mừng Thủ tướng Canada

- Houston có dân gốc Việt đông thứ 2 tại Mỹ, nhưng tham dự chinh trị Mỹ thấp vì rào cản ngôn ngữ, học vấn, kinh tế và bị nhiều rào cản luật pháp tước quyền công dân tinh vi

- TQ bảo Mỹ hãy thương thuyết, đừng hù dọa nữa

- ECB: Trump thuế quan, hại kinh tế toàn cầu

- Tháng 6 sẽ thê thảm. Thiếu hàng. Nhu cầu vận tải bằng xe tải sẽ dừng lại, kệ hàng trống rỗng và suy thoái kinh tế. Sẽ sa thải nhân viên trong lĩnh vực vận tải bằng xe tải và bán lẻ.

- Hàng Costco hầu hết là nhập, giá đã tăng rồi.

- Adidas: sẽ tăng giá vì thuế quan của Trump

- Amazon sẽ hiển thị giá thực tế của các sản phẩm, ghi thêm số tiền nộp cho thuế quan của Trump

- Hang ổ MAGA kinh hoàng: nhiều hãng Texas sa thải nhân viên, chỉ số triển vọng cho các công ty là -28,3 (âm: sụt giảm)

- UPS sẽ cắt giảm 20.000 nhân viên, sẽ đóng cửa 73 tòa nhà, vì tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn

- Illinois: 1 xe tông vào trại trẻ em, làm 4 học sinh chết, 6 bị thương

- Trump ký lệnh: tài xế xe tải thương mại phải nói và nghe thông thạo tiếng Anh.

- Nga dọa tấn công NATO bằng bom nguyên tử.

- Hôm nay là ngày thứ 100 nhiệm kỳ mới: Trump tới Michigan diễn văn sẽ tự ca ngợi trong khi báo chí chấm điểm Trump thua thê thảm

- Nông dân Mỹ thê thảm: TQ ngừng mua nông sản từ thịt heo đến cỏ khô và rơm rạ, và gỗ xẻ. Tàu hàng TQ tới Mỹ giảm giảm 44% so cùng kỳ năm trước tính đến ngày 14/4.

- Donald Trump Jr. sáng lập câu lạc bộ tư nhân, thu phí thành viên 500.000 USD để gia nhập, và sẽ đóng thêm phí mỗi năm

- Dân biểu Michigan Shri Thanedar (Dân Chủ) đưa ra 7 điều khoản luận tội chống lại Trump: Trump cản trở công lý, lạm quyền, xâm lược quốc tế, vi phạm Tu chính án thứ nhất, hối lộ và tham nhũng

- Bộ Tư pháp hủy mọi vụ kiện về quyền bỏ phiếu, cách chức các luật sư giám sát các vụ kiện này.

- Trump khi bầu cử 2024 đã hứa giảm giá: chỉ có xăng giảm giá, mọi thứ khác đều tăng giá. Trump hứa 24 giờ có hòa bình cho Ukraine là hỏng. Trump giữ lời hứa dẹp bỏ "chuyển giới"

- Quân Houthi bắn gió, Hải quân Mỹ rớt xuống biển 1 máy bay phản lực giá 60 triệu USD

- Zelensky chỉ trích Putin: hãy ngừng bắn hôm nay và vĩnh viễn. Châu Âu và Ukraine lo ngại rằng Trump sẽ rời khỏi các vấn đề Ukraine

- Anh, Liên Âu sẽ ký thỏa thuận thương mại tự do và cởi mở

- Trump: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào hội đồng xem xét Cơ quan Khẩn cấp FEMA.

- Trump nói với Tạp chí The Atlantic: tôi điều hành cả Mỹ và thế giới

- Báo WSJ: Các đại học liên minh chống Trump mạnh hơn bất kỳ cuộc biểu tình phản kháng công khai nào.

- Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói về Trump: lo sợ cho người nhập cư và da màu hơn là bản thân bà

- Tiểu thuyết gia người Đức Alexandra Fröhlich, 58 tuổi, đã bị bắn chết trên nhà thuyền

- Thực phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods) trong 2 năm làm hơn 124.000 người ở Mỹ chết sớm lẽ ra có thể ngừa được

- HỎI 1: Di dân lậu có tỷ lệ gây ra tội phạm hình sự ít hơn công dân Mỹ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bệnh mãn tính ở tuổi trung niên thường liên hệ tới 1 bệnh ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/4/2025) ⦿ ---- Canada: Đếm phiếu đêm qua cho thấy Đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang của Canada, theo AP đưa tin. Chiến thắng hôm thứ Hai đã khép lại một bước ngoặt ngoạn mục cho Đảng Tự do được thúc đẩy bởi những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với nền kinh tế và chủ quyền của Canada.

Trước đó Đảng Tự do dường như đang hướng đến thất bại sau khi Thủ tướng Justin Trudeau từ chức vào đầu năm nay trong bối cảnh giá thực phẩm và nhà ở tăng cao và tình trạng nhập cư tăng vọt. Nhưng Trump bắt đầu đe dọa nền kinh tế và chủ quyền của Canada, khiến người dân Canada tức giận và tạo ra làn sóng chủ nghĩa dân tộc giúp Đảng Tự do lật ngược thế cờ trong cuộc bầu cử và giành được nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Đất nước Canada cũng đang vật lộn với hậu quả của vụ tấn công bằng xe hơi gây tử vong vào thứ Bảy tại Vancouver. Thảm kịch này đã khiến chiến dịch tranh cử phải tạm dừng trong nhiều giờ. Cảnh sát loại trừ khả năng khủng bố và cho biết nghi phạm là một người đàn ông địa phương có tiền sử mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

CBC, đài truyền hình công cộng quốc gia, cho biết Đảng Tự do sẽ giành được nhiều ghế hơn trong số 343 ghế của Quốc hội so với Đảng Bảo thủ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Đảng Tự do có giành được đa số tuyệt đối hay không, điều này sẽ cho phép họ thông qua luật mà không cần sự trợ giúp. Lãnh đạo của bất kỳ đảng nào giành được đa số ghế trong Hạ viện sẽ thành lập chính phủ mới và giữ chức thủ tướng.

⦿ ---- Canada: Thủ tướng Canada Mark Carney đã thực sự nhảy múa tưng bừng vào sáng thứ Ba sau khi Đảng Tự do của ông giành được chiến thắng ngoạn mục, càng ngọt ngào hơn khi lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre, đối thủ chính của Carney, mất ghế của chính ông này. Những điểm chính rút ra từ cuộc bầu cử hôm thứ Hai như sau.

Poilievre: Được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada với một trong những chính phủ đa số lớn nhất trong lịch sử Canada chỉ vài tháng trước, chính trị gia kỳ cựu được gọi là "Trump lite" (phiên bản Trump hao hao) đã mất ghế của mình tại khu vực Ottawa vào tay ứng cử viên Đảng Tự do, theo CBC. Ông đã đại diện cho quận này kể từ năm 2004.

Đảng Bảo thủ nói chung: Mặc dù đã thua bốn cuộc bầu cử liên tiếp, Đảng Bảo thủ của Poilievre dự kiến ​​sẽ giành được thêm gần hai chục ghế so với cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất vào năm 2021, theo CBC. Đảng Bảo thủ thực sự đã có "màn trình diễn mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ", theo Politico, giành được một số ghế trước đó do Đảng Dân chủ Mới (NDP) cánh tả trung dung nắm giữ.

Đảng Tự do thiểu số hay đa số: CBC đưa tin rằng đảng Tự do vẫn còn trong tầm tay. Đảng Tự do đã giành chiến thắng hoặc dẫn trước 168 trong số 343 ghế vào sáng thứ Ba—thiếu 172 ghế cần thiết cho một chính phủ đa số, theo Politico. Theo số liệu mới nhất, tờ Washington Post cho biết đảng Bảo thủ đã giành chiến thắng hoặc dẫn trước 147 ghế.

Trích dẫn tuyên bố của Carney: "Tổng thống Trump đang cố gắng phá vỡ chúng ta để nước Mỹ có thể sở hữu chúng ta [làm tiểu bang Mỹ thứ 51]", theo thủ tướng phát biểu tại một sự kiện chiến thắng vào sáng thứ Ba, theo AP. Nhưng "khi tôi ngồi lại với Tổng thống Trump, lúc đó sẽ là để thảo luận về mối quan hệ kinh tế và an ninh trong tương lai giữa hai quốc gia có chủ quyền", ông nói thêm, theo CBC.

Tương lai của Poilievre: Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ sắp mất ghế đã chỉ ra rằng ông sẽ vẫn là lãnh đạo "khi chúng ta tiến về phía trước", theo CBC. Ông cho biết ông sẽ làm việc với đảng Tự do của Carney để chống lại thuế quan của Trump và "những lời đe dọa vô trách nhiệm khác".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chúc mừng Thủ tướng Canada Mark Carney về thành công của ông trong cuộc bầu cử toàn quốc của Canada, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông. "Tôi tin tưởng Mark sẽ là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vì các giá trị và lợi ích cơ bản mà người Canada và người Mỹ cùng chia sẻ", Biden cho biết.

⦿ ---- Theo báo Houston Landing sáng Thứ Ba: Cho dù đông, cộng đồng Việt ở Houston vẫn tụt hậu khi nói đến sự tham gia chính trị. Việc tranh cử tốn kém, mất thời gian và căng thẳng. Bryan Chu muốn làm điều đó dù sao để cho những người khác thấy họ cũng có thể làm được. Người đàn ông 57 tuổi này đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn từ Việt Nam khi anh 14 tuổi. 30 năm tiếp theo trong cuộc đời anh dành để đi học, làm kỹ sư, sau đó là nha sĩ và mơ ước được trở về quê hương.

“10, 20 năm đầu tiên, Việt Nam vẫn là đất nước của tôi vì mọi người đều muốn quay trở lại”, Chu nói. “Nhưng sau 30 năm, chúng tôi nhận ra rằng con đường quay trở lại có thể là không thể. Chúng tôi nhận ra rằng đây giờ là đất nước của chúng tôi”. Chu, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Cộng đồng người Việt tại Houston và các vùng lân cận (Vietnamese Community of Houston and Vicinities), cho biết anh sẽ không bao giờ quên nơi sinh của mình, nhưng hiện tại anh tập trung vào việc trao quyền cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Houston.

Ông phát biểu trên đài phát thanh tiếng Việt về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu và tham gia các hoạt động cộng đồng, đã tổ chức các đợt vận động đăng ký cử tri và một lần nữa cân nhắc việc tranh cử vào Cơ quan lập pháp Texas vào năm 2026 với hy vọng sẽ thấy nhiều viên chức dân cử người Việt Nam đại diện cho nhu cầu của cộng đồng.

Khu vực đô thị Houston có dân số người Việt lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Đây là nhóm thiểu số người châu Á lớn nhất trong khu vực và đã tăng đáng kể kể từ đầu những năm 2000, theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tạo ra tác động đáng kể đến văn hóa của khu vực.

Tuy nhiên, dân số người Việt Nam tại khu vực Houston chỉ bằng khoảng một nửa dân số của khu vực đô thị Los Angeles, theo Trung tâm nghiên cứu Pew, điều này mang lại cho nhóm California nhiều ảnh hưởng chính trị hơn so với những người đồng cấp ở Đông Nam Texas. Dân số Nam California cũng bỏ phiếu với tỷ lệ cao hơn và chứng kiến ​​nhiều người Mỹ gốc Việt được bầu vào các chức vụ thành phố và tiểu bang hơn. Quận Cam đã bầu ra thành viên Quốc hội đầu tiên có nguồn gốc Việt Nam vào năm 2024, một kỳ tích mà khu vực Houston vẫn chưa đạt được.

Chu cho biết "Số lượng viên chức dân cử người Việt tại Houston rất hạn chế". Cộng đồng ở Houston đã thành lập nên “Little Saigon” của riêng mình, tạo được ảnh hưởng lớn đến bối cảnh ẩm thực của thành phố và là một phần quan trọng trong cấu trúc văn hóa của khu vực. Khi được hỏi thách thức lớn nhất còn lại của cộng đồng là gì, Chu trả lời, “trở thành một phần của chính phủ”.

Alex Thai-Vo, Phó giáo sư tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson (Vietnam Center and Sam Johnson Archive) tại Texas Tech cho biết, những thách thức với đại diện chính trị bao gồm các yếu tố như rào cản ngôn ngữ, trình độ học vấn, áp lực kinh tế và nhiều rào cản hơn để bỏ phiếu ở Texas so với các tiểu bang như California.

“Trong khi các rào cản pháp lý, như luật định danh cử tri, ảnh hưởng đến tất cả người Texas ở các mức độ khác nhau, thì người Mỹ gốc Việt thường phải đối mặt với các rào cản về thông tin, văn hóa và ngôn ngữ, là những hình thức tước quyền công dân tinh vi hơn”, Thai-Vo cho biết.

Theo một phân tích gần đây của Trung tâm nghiên cứu dân số Houston thuộc Viện Kinder thuộc Đại học Rice, người Mỹ gốc Việt là nhóm thiểu số châu Á nghèo nhất trong thành phố. Những ảnh hưởng dai dẳng của Chiến tranh Việt Nam khiến người Mỹ gốc Việt khác biệt so với hầu hết các nhóm thiểu số khác đang sinh sống tại đất nước này. Thai-Vo cho biết, không giống như nhiều nhóm người nhập cư khác, họ đến Hoa Kỳ sau khi di dời và chấn thương thay vì tìm kiếm cơ hội kinh tế.

Thai-Vo cho biết, thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên có xu hướng ủng hộ chủ nghĩa bảo thủ chính trị vì tình cảm chống cộng mạnh mẽ còn sót lại sau chiến tranh, đồng thời cũng phải vật lộn với rào cản ngôn ngữ khiến họ khó hiểu các lá phiếu và thông tin về cách thức và thời điểm bỏ phiếu.

Dân biểu Hubert Vo, D-Houston, mới 19 tuổi khi ông cùng gia đình chạy trốn khỏi Việt Nam vào năm 1975. Giờ đã 68 tuổi, Vo cho biết ông may mắn khi chỉ học trường Pháp ở Việt Nam khi còn nhỏ và nói ít tiếng Việt. Điều đó buộc ông phải nhanh chóng học tiếng Anh vì ông không thể dựa vào tiếng Việt khi gia đình ông chuyển từ Lubbock đến Houston vào năm 1977.

Vo cho biết ông, giống như hầu hết những người tị nạn vào thời điểm đó, đã rời Việt Nam "không có gì ngoài quần áo trên người". Tuy nhiên, ông cho biết ông may mắn hơn hầu hết mọi người khi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và tham gia nhiều hơn vào cộng đồng rộng lớn hơn nhiều người nhập cư Việt Nam lớn tuổi khác.

“Thế hệ đầu tiên, vì rào cản ngôn ngữ, họ ngại tiếp cận các cộng đồng khác”, Vo cho biết. “Bây giờ, khi nói đến thế hệ con em chúng ta, họ không còn ngại ngùng như vậy nữa”. Thai-Vo cho biết, các thế hệ người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi sinh ra ở đây hoặc được đưa đến đất nước này khi còn nhỏ có xu hướng thoải mái hơn khi điều hướng hệ thống chính trị.

Thai-Vo cho biết, “Họ thường có các giá trị chính trị khác với cha mẹ của họ — đôi khi thiên về các vấn đề xã hội tiến bộ — và có thể cảm thấy xa rời các tổ chức cộng đồng dân tộc đã từng huy động cha mẹ họ”. “Sự chia rẽ giữa các thế hệ này có thể làm giảm tỷ lệ tham gia tập thể, vì ít có thông điệp chính trị thống nhất hoặc nỗ lực huy động”.

Các nhóm địa phương, chẳng hạn như Cộng đồng người Việt tại Houston và các vùng lân cận, có thông điệp hướng đến các thế hệ lớn tuổi hơn, nhấn mạnh vào chủ nghĩa chống cộng và được lãnh đạo bởi những người tị nạn trước đây, như Chu.

Nhìn chung, người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong số những cử tri người Mỹ gốc Á vào năm 2020 ở mức 55 phần trăm, theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California, Berkeley.

Cecilia Nguyen, 21 tuổi, chuyên ngành khoa học nhận thức của Đại học Rice, là một phần của thế hệ trẻ đang nỗ lực tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng. Nguyen là con gái của những người nhập cư Việt Nam sống ở Sài Gòn và di cư đến Hoa Kỳ vào những năm 1990. Cô sinh ra ở Houston, lớn lên trong một gia đình Công giáo bảo thủ và đã tận mắt chứng kiến ​​sự chia rẽ giữa các thế hệ.

Cha cô bảo thủ hơn, trong khi cô tự coi mình là người tiến bộ về hầu hết các vấn đề. Mẹ cô hiếm khi bỏ phiếu. Cô coi chủ nghĩa bảo thủ của cha mình gắn liền với tình cảm chống cộng sản và chống Trung Quốc còn sót lại từ thời chiến tranh, trong khi cô lo lắng rằng cộng đồng của mình có xu hướng bị mắc kẹt trong quá khứ do chiến tranh, dẫn đến những cuộc trò chuyện căng thẳng về chính trị trong gia đình cô.

Khi còn là sinh viên năm nhất tại Rice, Cecilia Nguyen đã thực tập tại Houston Asian American Archive, một trải nghiệm khiến cô quan tâm đến hoạt động tham gia cộng đồng. Nguyen nhận thức được những rào cản về bỏ phiếu ở Houston, tác động đáng kể nhất đến các thế hệ người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, những người ít hoặc không biết tiếng Anh. Cô cho biết rào cản ngôn ngữ khiến những cư dân này chủ yếu chỉ tham gia vào các nguồn tin tức tiếng Việt và khiến họ không biết gì về chính trị và bầu cử của Hoa Kỳ.

Cô cho biết: "Có một khu vực giống như Bellaire và Little Saigon có rất nhiều người cao tuổi chưa bao giờ học nói tiếng Anh hoặc không nói tiếng Anh tốt và họ tự nhiên bị cô lập rất nhiều". Bắt đầu từ năm 2023, Cecilia Nguyen bắt đầu làm nhân viên bỏ phiếu tại văn phòng Thư ký Quận Harris. Cô tìm kiếm công việc này chủ yếu vì mức lương 17 đô la một giờ mà công ty cung cấp, nhưng cũng vì khả năng nói cả tiếng Việt và tiếng Anh và hỗ trợ những cử tri song ngữ của cô.

Cô cho biết: "Người Việt Nam có xu hướng cởi mở hơn với cùng những người Việt Nam nói tiếng Việt". Cô cho biết những nỗ lực của các nhà lãnh đạo Quận Harris nhằm thúc đẩy mọi người đi bỏ phiếu là quan trọng, nhưng công tác lấp đầy những lỗ hổng thông tin do rào cản ngôn ngữ tạo ra, như những nỗ lực tham gia của cộng đồng Viet Vote, mới là quan trọng nhất để tạo ra sự thay đổi lâu dài.

⦿ ---- Trung Quốc bảo Mỹ đừng hù dọa nữa, mà hãy thành khẩn thương thuyết. Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) nhấn mạnh vào hôm nay, thứ Ba, rằng Hoa Kỳ nên "ngừng đe dọa" nếu muốn tìm ra giải pháp cho các mức thuế mà hai nước áp đặt lên nhau. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của bộ này đã bày tỏ hy vọng của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng duy trì mối quan hệ "ổn định" và "có thể dự đoán được" với Trung Quốc vì lợi ích của hoạt động thương mại và đầu tư của cả hai bên. Họ cũng nhấn mạnh rằng chính Washington là bên khởi xướng "cuộc chiến thương mại". Bình luận sau được đưa ra sau khi Trung Quốc quyết định ngừng chấp nhận các lô hàng của Công ty Boeing.

⦿ ---- Thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Piero Cipollone cho biết hôm thứ Ba rằng tác động của thuế quan do chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đối với nền kinh tế thực "có khả năng là đáng kể". Trong bài phát biểu tại hội nghị về Thách thức chính sách trong một thế giới phân mảnh: Thương mại toàn cầu, tỷ giá hối đoái và dòng vốn, Cipollone nhấn mạnh rằng có "nguy cơ gia tăng" về sự phân mảnh trong khối phương Tây do thuế quan "đe dọa các quan hệ đối tác quốc tế lâu dài". Chuyên gia ngân hàng của ECB cảnh báo rằng hậu quả trung và dài hạn của sự phân mảnh đối với "tăng trưởng, ổn định và thịnh vượng" có thể "có khả năng rất sâu sắc".

⦿ ---- Phóng viên báo Business Insider khi đi mua hàng ở Costco nhận thấy hầu hết sản phẩm là nhập cảng và giá đã tăng rồi. Hầu hết các sản phẩm Costco đều được nhập từ Mexico và Trung Mỹ, những nơi đã bị đánh thuế cao. Trump đã thực hiện lệnh tạm dừng 90 ngày đối với thuế quan "có đi có lại" được công bố vào tháng 4, nhưng thuế tạm thời đã áp dụng.

Thuế quan "có đi có lại" của Trump đối với hơn 180 quốc gia dự kiến ​​sẽ làm tăng giá tiêu dùng đối với xe hơi, đồ điện tử và hàng tạp hóa. Một số khách hàng đã bắt đầu làm theo lời khuyên của Mark Cuban và tích trữ những mặt hàng thiết yếu trước khi một số mức thuế có hiệu lực sau lệnh tạm dừng 90 ngày.

Một điển hình về kẹo sô cô la: Mặc dù các thanh sô cô la được sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng theo trang web của công ty That's It, các thành phần có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cũng như các quốc gia có thuế quan "có đi có lại", bao gồm Peru (10%), Mexico (25%), Philippines (17%), Ấn Độ (26%), Bỉ (20%), Madagascar (47%) và Canada (25%).

⦿ ---- Công ty vật dụng, trang phục thể thao Adidas cho biết hôm thứ Ba rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump cuối cùng sẽ khiến họ phải tăng giá tất cả các sản phẩm của mình tại Hoa Kỳ. Công ty Đức này cho biết thêm rằng họ không thể xác nhận mức giá sẽ tăng bao nhiêu do sự không chắc chắn về thuế quan, với các nhà cung cấp chính ở Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia.

Trong các kết quả phần lớn được công bố trước, thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục của Adidas đã tăng vọt 155% trong quý đầu tiên lên 436 triệu euro (496,5 triệu đô la), cao hơn mức dự báo 383 triệu euro trong sự đồng thuận do LSEG biên soạn.

⦿ ---- Amazon.com Inc. sẽ sớm hiển thị giá thực tế của các sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến và giá trị được cộng thêm vào do thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo báo Punchbowl News đưa tin vào thứ Ba.

Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này, nền tảng này sẽ bắt đầu hiển thị con số được cộng thêm vào giá trị do thuế ngay bên cạnh tổng giá của sản phẩm. Tin tức này được đưa ra sau khi có thông tin cho biết Amazon đang xem xét tác động của thuế quan của Trump đối với người bán tại Hoa Kỳ và trước khi công ty công bố kết quả thu nhập mới nhất.

⦿ ---- Hang ổ MAGA cũng kinh hoàng: nhiều hãng Texas bắt đầu sa thải nhân viên. Tác động của "thuế quan qua lại" của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu lan tỏa khắp nền kinh tế trong nước, với dữ liệu hoạt động sản xuất khu vực được công bố vào thứ Hai cho thấy sự suy giảm của ngành. Chỉ số hoạt động kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang Dallas cho khu vực Texas đã giảm 20 điểm xuống -35,8, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Mức đọc âm biểu thị sự suy giảm trong hoạt động.

Dữ liệu cho cuộc khảo sát được thu thập từ ngày 15 đến 23 tháng 4, với phản hồi từ 87 trong số 117 nhà sản xuất tại Texas. Chỉ số triển vọng cho các công ty cũng giảm xuống mức thấp sau đại dịch là -28,3, trong khi chỉ số triển vọng về sự không chắc chắn tăng vọt 11 điểm lên 47,1.

Chỉ số sản xuất — thước đo điều kiện sản xuất, vẫn hầu như không thay đổi ở mức 5,1, báo hiệu sự tăng trưởng. Mặt khác, đơn đặt hàng mới giảm 20 điểm xuống -20, tỷ lệ sử dụng công suất giảm nhẹ xuống -3,8 và chỉ số lô hàng giảm xuống -5,1 từ mức 6,1 của tháng 3.

Các công ty đã cắt giảm lực lượng lao động và áp dụng tuần làm việc ngắn hơn vào tháng 4, mặc dù chỉ số việc làm vẫn không thay đổi nhiều ở mức -3,9. Chỉ số giờ làm việc giảm từ -2,9 xuống -6,4. Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra áp lực về giá cả tăng nhanh, với giá nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm tăng cao.

Trong khi đó, hầu hết các số liệu về hoạt động sản xuất dự kiến ​​trong sáu tháng tới, mặc dù vẫn tích cực, đã giảm mạnh so với mức của tháng trước. Trong số các bình luận định tính được chia sẻ, một giám đốc điều hành từ bộ phận in ấn và các hoạt động hỗ trợ liên quan cho biết lo ngại về suy thoái sẽ tác động đến nhu cầu. Một giám đốc điều hành ngành sản xuất máy tính và sản phẩm điện tử từ tiểu bang chủ yếu là đảng Cộng hòa cho biết, "Việc thiếu kế hoạch và bản chất tùy tiện của thuế quan đang giết chết hoạt động kinh doanh". Một giám đốc điều hành khác nói về "sự hỗn loạn đáng kể".

⦿ ---- Công ty United Parcel Service cho biết họ sẽ cắt giảm 20.000 vị trí trong năm nay, động thái này nhằm cắt giảm chi phí sau khi chấm dứt hợp tác với Amazon.com, khách hàng lớn nhất của họ. UPS, công ty có gần 490.000 nhân viên, đã tìm cách thu hẹp hoạt động sau khi quyết định cắt giảm số lượng gói hàng giao cho Amazon vào tháng 1. Amazon chiếm khoảng 12% doanh thu của UPS.

UPS cũng dự kiến ​​sẽ đóng cửa 73 tòa nhà thuê và sở hữu trong năm nay. Họ đã đóng cửa 11 tòa nhà và cắt giảm 12.000 việc làm vào năm ngoái. Khoảng 330.000 công nhân của công ty được đại diện bởi Teamsters. Tổng giám đốc điều hành Carol Tome cho biết các hành động của UPS nhằm tái cấu hình mạng lưới và cắt giảm chi phí không thể kịp thời hơn do tình hình kinh tế vĩ mô không chắc chắn.

⦿ ---- Illinois: Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra chiều hôm qua, đâm vào trại hè sau giờ học ở miền trung Illinois tuần này - một vụ tai nạn khiến bốn người từ 7 đến 18 tuổi tử vong và sáu trẻ em khác bị thương - dường như không phải là một vụ tấn công có chủ đích, theo Cảnh sát Tiểu bang Illinois cho biết hôm thứ Ba.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn vào chiều thứ Hai tại Trại hè "YNOT After School Camp" ở Chatham vẫn đang được điều tra, cảnh sát tiểu bang cho biết khi cộng đồng đang thương tiếc và chờ đợi câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Có 4 người đã chết trong vụ tai nạn: hai trẻ em 7 tuổi, một trẻ 8 tuổi và một trẻ 18 tuổi. Và 6 trẻ em khác đã được đưa đến bệnh viện, một trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch vào sáng thứ Ba. Cả 4 người chết đều được Cảnh sát trưởng Quận Sangamon Jim Allmon xác định là "học sinh nữ".

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe rời khỏi đường "không rõ lý do", băng qua một cánh đồng và đâm vào một bên tòa nhà của trại hè vào khoảng 3:20 giờ chiều Thứ Hai – đâm vào một số người – trước khi thoát ra khỏi phía bên kia, cảnh sát cho biết trong một bản tin sáng Thứ Ba.

Tài xế – người duy nhất ngồi trên xe – không bị thương, nhưng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá, cảnh sát tiểu bang cho biết. Các báo cáo về chất độc đang chờ xử lý, cảnh sát tiểu bang cho biết. Tên của tài xế và những người thiệt mạng hoặc bị thương chưa được công bố ngay lập tức. "Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng có vẻ như đây không phải là một cuộc tấn công có chủ đích", cảnh sát tiểu bang cho biết trong bản tin hôm Thứ Ba.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Hai yêu cầu tài xế xe tải thương mại tại Hoa Kỳ phải thành thạo tiếng Anh. Nội dung của sắc lệnh thừa nhận vai trò thiết yếu của tài xế xe tải trong nền kinh tế Hoa Kỳ và sinh kế của người dân Hoa Kỳ. Sắc lệnh nêu rõ: "Mỗi ngày, tài xế xe tải thực hiện công việc khó khăn và nguy hiểm là vận chuyển hàng hóa của quốc gia đến các doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng một cách an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả".

Trump đã chỉ định tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của quốc gia trong một sắc lệnh hành pháp vào tháng 3. Trong sắc lệnh của mình vào thứ Hai, tổng thống cho biết trình độ tiếng Anh là điều không thể thương lượng đối với tài xế chuyên nghiệp.

Sắc lệnh nêu rõ: "Họ phải có khả năng đọc và hiểu các biển báo giao thông, giao tiếp với an toàn giao thông, tuần tra biên giới, trạm kiểm soát nông nghiệp và nhân viên trạm giới hạn trọng lượng hàng hóa". "Tài xế cần cung cấp phản hồi cho người sử dụng lao động và khách hàng của họ và nhận được các chỉ dẫn liên quan bằng tiếng Anh".

Theo lệnh, tài xế phải có khả năng đọc và nói tiếng Anh "đủ để giao tiếp với công chúng" để vận hành xe thương mại tại Hoa Kỳ. "Chính quyền của tôi sẽ thực thi luật để bảo vệ sự an toàn của tài xế xe tải, tài xế, hành khách và những người khác của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc duy trì các quy định thực thi an toàn nhằm đảm bảo rằng bất kỳ ai ngồi sau tay lái của xe thương mại đều có đủ trình độ và thành thạo ngôn ngữ quốc gia của chúng tôi, tiếng Anh", lệnh cho biết.

Lệnh nêu rõ rằng Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy sẽ ban hành hướng dẫn mới về kiểm tra trình độ tiếng Anh và các chính sách thực thi. Vi phạm yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ khiến tài xế "bị loại khỏi nghề này", lệnh cho biết.

⦿ ---- Nga hăm dọa tấn công bằng bom nguyên tử. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng tất cả các quốc gia gia nhập NATO đều trở thành mục tiêu tự động của quân đội Nga, bao gồm cả các cuộc tấn công trả đũa liên quan đến vũ khí nguyên tử. Medvedev ám chỉ rằng các quốc gia NATO mới gia nhập như Phần Lan và Thụy Điển hiện đang "ở trong một khối thù địch" chống lại Nga, nhấn mạnh rằng điều đó không cải thiện cuộc sống của công dân của họ.

Đồng thời, cựu tổng thống Nga một lần nữa cáo buộc các nước phương Tây "chìm đắm trong sự sợ hãi đối với người Nga", nói thêm rằng mức độ thù địch của các quốc gia này đối với Moscow là điều đáng ngạc nhiên. "Họ đã học cẩn thận các phương pháp của những người tiền nhiệm của họ", ông kết luận.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Ba, là ngày thứ 100 trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump và ông dự định sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một bài phát biểu tại Michigan vào buổi tối bên ngoài Detroit, theo CBS News đưa tin. Trong thời gian chờ đợi, không thiếu các đánh giá trong 100 ngày.

Các cuộc thăm dò: Tỷ lệ chấp thuận của Trump đã giảm, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán lao dốc vì thuế quan. Bản thân tổng thống đã bác bỏ quan niệm này: "Các cuộc thăm dò từ Tin tức giả mạo, giống như chính Tin tức, là GIẢ MẠO!" ông đã viết trên Truth Social vào tối Thứ Hai. "Chúng ta đang làm TỐT, tốt hơn bao giờ hết."

Nhưng nhiều người không đồng ý với Trump, như với những người dẫn chương trình đêm khuya. "Vâng, tỷ lệ chấp thuận của Trump đã giảm xuống còn 39%," Jimmy Fallon cho biết vào Thứ Hai, theo tờ New York Times. "Ngay cả bệnh sởi cũng đang ở mức 40%." Seth Meyers gọi Trump là "tổng thống không được ưa chuộng nhất kể từ Kevin Spacey" và Jimmy Kimmel nói rằng ông "nổi tiếng như Kanye trong lễ bat mitzvah."

Bức tranh toàn cảnh: "Không còn nghi ngờ gì nữa, 100 ngày đầu tiên của Trump đã có hậu quả vô cùng to lớn, được thúc đẩy bởi tầm nhìn mang tính cách mạng, lời lẽ cứng rắn và tốc độ chóng mặt mà những người ủng hộ ông yêu cầu", Zachary Basu viết trên Axios. Tuy nhiên, mặt trái là Basu thấy rằng "ảo tưởng về sự bất khả chiến bại đang phai nhạt" trên nhiều mặt trận, từ kinh tế đến nhập cư đến Bộ Hiệu quả Chính phủ. Bài viết của ông khám phá những điều đó.

Sai lầm: Báo The Hill chỉ ra năm sai lầm mà họ coi là sai lầm trong 100 ngày đầu tiên, bắt đầu với thuế quan, đã làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu trước khi Trump bắt đầu rút lui. "Thiệt hại đối với vị thế của Trump về nền kinh tế - trước đây là một trong những vấn đề mạnh mẽ hơn của ông - là rất đáng kể". Một lý do khác là Trump đã trao cho Elon Musk "không được ưa chuộng rộng rãi" quá nhiều quyền lực thực tế.The New York Times có một tính năng tương tác xem xét những thay đổi trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm chính sách đối ngoại, nền kinh tế, DEI, văn hóa, phương tiện truyền thông xã hội và nền kinh tế. Lặp lại quan điểm trên về nền kinh tế, báo Quartz lưu ý rằng hiệu suất của thị trường chứng khoán dưới thời Trump trong 100 ngày đầu tiên là tệ nhất trong 50 năm. Chỉ số chuẩn S&P 500 giảm khoảng 8%.Nhà Trắng: "Trong 100 ngày đầu tiên, Tổng thống Trump đã thực hiện hàng trăm lời hứa và đã hoàn thành hai mục tiêu chiến dịch quan trọng nhất của mình—biên giới được an toàn và lạm phát đang chấm dứt", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Quân Houthi bắn gió, Hải quân Hoa Kỳ mất máy bay phản lực trị giá 60 triệu đô la trên biển sau khi rơi khỏi tàu sân bay. Một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Hải quân Hoa Kỳ đã "mất tích" trên biển sau khi rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman trong khi đang được kéo lên tàu, Hải quân cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai.Một quan chức Hoa Kỳ cho biết các báo cáo ban đầu từ hiện trường cho thấy Truman đã rẽ gấp để tránh hỏa lực của Houthi, góp phần khiến máy bay chiến đấu rơi xuống biển. Hải quân nhấn mạnh vào thứ Hai rằng nhóm tác chiến và phi đội không quân của nhóm này “vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ đầy đủ”.Tàu Truman đã nhiều lần bị lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công. Nó đã trở thành tiêu điểm vào tháng 2 khi va chạm với một tàu buôn gần Ai Cập; không có thương vong nào được báo cáo. Một chiếc F/A-18 khác của tàu Truman cũng đã bị USS Gettysburg “bắn nhầm” và bắn hạ ở Biển Đỏ vào tháng 12; cả hai phi công đều thoát ra an toàn.⦿ ---- Một dân biểu đảng Dân chủ đã phát động nỗ lực luận tội đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Dân biểu Michigan Shri Thanedar đã đưa ra bảy điều khoản luận tội chống lại Trump vào thứ Hai, mặc dù nỗ lực này khó có thể thành công vì đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Công ty quản lý tài sản Apollo Global Management dự báo nhu cầu vận tải bằng xe tải sẽ dừng lại trong khoảng một tháng nữa, dẫn đến tình trạng kệ hàng trống rỗng và suy thoái kinh tế vào mùa hè này khi các chính sách chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump đang mang lại những thay đổi chưa từng thấy trong lĩnh vực vận tải toàn cầu kể từ đại dịch do vi-rút corona gây ra, với các hãng vận tải biển chuẩn bị cho nhu cầu giảm đáng kể, theo các nhà phân tích và quan sát viên.Cụ thể là trọng tâm: Thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong bối cảnh tranh cãi về thuế quan và các thỏa thuận có thể có. Apollo Global Management dự đoán rằng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước vào cuối tháng 5 của tôi sẽ "dừng lại" và sẽ có "các kệ hàng trống rỗng" với các công ty phản ứng "do doanh số bán hàng thấp hơn". Slok dự báo đến đầu tháng 6 sẽ có tình trạng sa thải trong ngành vận chuyển hàng hóa trong nước và bán lẻ khi suy thoái kinh tế tấn công Hoa Kỳ vào mùa hè này.⦿ ---- Những người được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump tại Bộ Tư pháp đã ra lệnh bãi bỏ mọi vụ kiện về quyền bỏ phiếu và cách chức những người quản lý bộ phận chịu trách nhiệm giám sát các vụ kiện này.Các nguồn tin cho biết với tờ The Guardian rằng mọi vụ kiện đang diễn ra trong bộ phận về quyền bỏ phiếu đều được dự kiến sẽ bị bãi bỏ. "Nhìn chung, những thay đổi này đã gây ra báo động đáng kể về tương lai của việc thực thi quyền bỏ phiếu đối với chính phủ liên bang tại thời điểm các tiểu bang tiếp tục thông qua các biện pháp hạn chế bỏ phiếu".⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã chỉ trích tuyên bố ngừng bắn tạm thời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới, nói rằng "không có lý do gì để chờ đến ngày 8 tháng 5" và "phải ngừng bắn, không phải trong vài ngày, mà chỉ để giết chóc thêm lần nữa"."Chúng tôi ở Ukraine không muốn một giây đồng hồ nào của cuộc chiến này và luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng làm việc nhanh nhất có thể với tất cả các đối tác có thể giúp thiết lập hòa bình và đảm bảo an ninh. Nga liên tục bác bỏ tất cả những điều này và thao túng thế giới, cố gắng lừa dối Hoa Kỳ. Bây giờ đây là một nỗ lực thao túng khác: vì một lý do nào đó, mọi người nên đợi đến ngày 8 tháng 5 và chỉ sau đó mới ngừng bắn để Putin im lặng trong cuộc diễn hành. Những nỗ lực của tổng thống Hoa Kỳ nhằm làm trung gian cho lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày cho đến nay đã thất bại, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối các yêu cầu chính, bao gồm cả việc duy trì quân đội Ukraine.⦿ ---- Nông dân Mỹ thê thảm. Nông dân gọi thuế quan chiến tranh thương mại là 'cuộc khủng hoảng toàn diện' đối với xuất cảng nông sản. Phản ứng dữ dội toàn cầu đối với thuế quan của Tổng thống Trump đang trừng phạt ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là sự sụt giảm trong việc Trung Quốc mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Một nhóm xuất cảng nông sản hàng đầu cho biết các trang trại đã phải chịu những khoản lỗ "khổng lồ", với các đơn hàng bị hủy, áp lực về giá khi nhu cầu giảm và tình trạng sa thải, vì Trung Quốc ngừng mua các sản phẩm từ thịt heo đến cỏ khô và rơm rạ, và gỗ xẻ."Không ai có thể thay thế toàn bộ khối lượng mà Trung Quốc mua", một người điều hành trang trại cho biết. Dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm cho thấy Trung Quốc đã hủy đơn đặt hàng thịt heo lớn nhất kể từ năm 2020, dừng một lô hàng 12.000 tấn thịt heo.Một nhà xuất cảng bột giấy và bìa cứng đã báo cáo với nhóm thương mại về việc hủy ngay lập tức hoặc giữ lại 6.400 tấn trong một nhà kho và giữ lại 15 toa tàu đang trong tình trạng được gọi là "tiền lưu kho" trong chuỗi cung ứng, khi phí được tính cho việc chậm trễ vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, nhà xuất cảng cho biết có 9.000 tấn trên đường thủy đến Trung Quốc dự kiến sẽ đến vào ngày 13 tháng 5 và phải đối mặt với nguy cơ chuyển hướng tốn kém đến các kho bảo thuế của Trung Quốc hoặc các quốc gia khác vì người mua Trung Quốc có thể từ chối hàng hóa và bỏ lại tại cảng.Theo Vizion Global Ocean Bookings Tracker, lưu lượng tàu từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm mạnh, giảm 22,15% so với tuần trước và giảm 44% so với cùng kỳ năm trước tính đến ngày 14 tháng 4. Ngoài phí thành viên 500.000 đô la, câu lạc bộ sẽ thu phí thường niên, mức phí này vẫn chưa được tiết lộ.⦿ ---- Trump có nhiều lời hứa khi tranh cử 2024, bây giờ thực hiện tới đâu, khi gần 100 ngày tại nhiệm? Giảm giá hàng chợ: Trump trong chiến dịch tranh cử đã cam kết sẽ "nhanh chóng hạ giá" ngay từ ngày nhậm chức. Dữ liệu tháng 3 từ Cục Thống kê Lao động, là thông tin mới nhất hiện có, cho thấy lạm phát cơ bản tiếp tục giảm và ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Theo dữ liệu của AAA, giá xăng trung bình đã giảm khoảng 50 xu một gallon so với một năm trước.Một số mức giá vẫn ở mức cao. Giá trung bình toàn quốc cho một tá trứng cao hơn 6 đô la vào tháng 3. Giá trứng đã tăng đột biến trong những tháng gần đây do dịch cúm gia cầm bùng phát và Trump đã tập trung vào vấn đề này trong khi đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình về chi phí tăng cao.Vấn đề lớn nhất của Trump về lạm phát và giá cả có thể xuất phát từ chính tay ông. Thực tế đã chứng minh là khó khăn hơn, ngay cả khi Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time rằng những bình luận 24 giờ đó được đưa ra "một cách đùa cợt".Các quan chức chính quyền Trump đã gặp trực tiếp với các đối tác từ Nga và Ukraine, và tổng thống đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi Zelensky cho biết ông đã đồng ý ngừng bắn có giới hạn vào tháng 3, thì không có lệnh ngừng bắn kéo dài nào kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 sau khi tập hợp lực lượng tại biên giới.Vào hôm thứ Hai 28/4, Putin đã tuyên bố ngừng bắn trong ba ngày vào tháng 5, khi Trump tỏ ra ngày càng mất kiên nhẫn với sự miễn cưỡng của nhà lãnh đạo Nga trong việc đồng ý một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm. Trump đôi khi chỉ trích Zelensky và đôi khi chỉ trích Putin và Nga, đổ lỗi cho cả hai quốc gia là trở ngại cho một thỏa thuận. Chính quyền đã phản ứng bằng cách đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ của Maine nếu tiểu bang không tuân thủ.Nhà Trắng và đảng Cộng hòa nói chung coi vấn đề này là vấn đề mà phần lớn công chúng đứng về phía họ, ngay cả khi nó chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ dân số. Nhưng đó không phải là cách duy nhất mà chính quyền Trump nhắm vào những người chuyển giới trong 100 ngày đầu tiên.Pentagon đã khôi phục lệnh cấm quân đội chuyển giới phục vụ trong quân đội, một động thái đã bị tòa án chận lai. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng quan hệ thương mại của nước bà với EU "có thể nói là thậm chí còn quan trọng hơn" so với quan hệ với Washington.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố vào thứ Hai rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth và Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem, cùng những người khác, sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng mà ông thành lập để xem xét Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA)."Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm vào Hội đồng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Thống đốc Greg Abbott, Thống đốc Glenn Youngkin, cựu Thống đốc Phil Bryant, Michael Whatley, Thị trưởng Jane Castor, Kevin Guthrie, W. Nim Kidd, Cảnh sát trưởng Rosie Cordero-Stutz, Mark Cooper, Bob Fenton và Evan Greenberg", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. "Tôi đang rất vui, khi xem xét những gì tôi làm", ông nói. "Bạn biết đấy, những gì tôi làm là những việc nghiêm túc như vậy".Đọc toàn bộ câu chuyện, cho thấy rằng ngay cả "cơ sở tận tụy" (những cử tri cuồng nhiệt) của Trump cũng bắt đầu có những nghi ngại về hậu quả của nhiều chính sách khác nhau, đặc biệt là thuế quan và việc trục xuất rõ ràng những người vô tội. "Hãy để tôi nói với các bạn rằng không có gì là hoàn hảo trên thế giới này", ông nói.⦿ ---- Các đại học đang chống lại các yêu cầu từ chính quyền Trump—như bằng chứng là Harvard—và sự phản kháng mạnh mẽ nhất có thể là sự phản kháng diễn ra trong phạm vi đại học tự. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các nhà lãnh đạo tại một số trường danh tiếng nhất đã thành lập cái mà tờ báo gọi là "tập thể đại học tư" để phản đối những gì họ coi là các yêu cầu vô lý của Nhà Trắng. Ví dụ, tuần trước, hơn 400 nhà lãnh đạo đại học đã ký một tuyên bố vào tuần trước phản đối cái mà họ gọi là "sự can thiệp quá mức của chính phủ" vào học viện, theo báo cáo của tờ New York Times."Tôi nghĩ rằng bây giờ khi chúng ta thấy Harvard đứng lên và phản đối sự can thiệp vô cớ của chính phủ, chúng ta sẽ thấy nhiều điều như thế này hơn nữa trong tương lai", Lynn Pasquerella, chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ (AACU: American Association of Colleges and Universities), nói với tờ Guardian. AACU đã phối hợp các phản hồi của hiệu trưởng trường đại học đối với các yêu cầu khác nhau của Nhà Trắng.⦿ ---- Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chia sẻ về cảm nhận của bà về 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump khi trở lại nhiệm sở, cho biết bà lo sợ nhất cho những người nhập cư và người da màu hơn là bản thân mình. Chính quyền địa phương cho biết tác giả đã bị tấn công trên nhà thuyền của bà trên bờ Holzhafen của sông Elbe ở Hamburg vào sáng sớm thứ Ba. "Sau khi đánh giá dấu vết và bằng chứng, cơ quan điều tra hiện tin rằng người phụ nữ đã chết do bạo lực", một phát ngôn viên của cảnh sát nói với phương tiện truyền thông địa phương.Cảnh sát cho biết Fröhlich, một bà mẹ ba con, đã được con trai bà phát hiện. Ban đầu, bà bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo ở Ukraine và thành lập một tạp chí dành cho phụ nữ ở Kyiv. Sự nghiệp tiểu thuyết gia của bà bắt đầu vào năm 2012 khi bà phát hành tiểu thuyết đầu tay bán chạy nhất của mình My Russian Mother-in-Law and Other Catastrophes, mà bà cho biết dựa trên kinh nghiệm của bà khi kết hôn với một người Nga.Sau đó, bà đã xuất bản một tiểu thuyết thành công khác vào năm 2016 có tựa đề Death is a Certainty, cũng như Skeletons in the Closet vào năm 2019. Cảnh sát vẫn chưa công bố bất kỳ nghi phạm nào.⦿ ---- Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai đã liên kết tổng cộng hơn 124.000 ca tử vong sớm có thể phòng ngừa được ở Hoa Kỳ trong hai năm với những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods).Các tác giả người Brazil của nghiên cứu cũng đã phân tích dữ liệu về việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến từ bảy quốc gia khác, kết luận rằng các ca tử vong sớm liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh là một hiện tượng toàn cầu đang gia tăng, đòi hỏi phải có hành động phối hợp quốc tế.Ngoài gần 125.000 ca tử vong sớm ở Hoa Kỳ trong năm 2017 và 2018, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ (American Journal of Preventative Medicine) cũng ước tính rằng hơn 25.000 người Brazil đã tử vong sớm trong những năm đó do kết quả sức khỏe kém liên quan đến thực phẩm siêu chế biến. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bệnh mãn tính ở tuổi trung niên thường liên hệ tới 1 bệnh ung thư?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering và Đại học California, Los Angeles đã xác định rằng các bệnh đi kèm ở tuổi trung niên có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư và tử vong liên quan đến ung thư tăng cao, với các mối liên hệ khác nhau tùy theo loại ung thư. Các tình trạng bệnh mãn tính có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn, cung cấp thông tin chi tiết có thể cung cấp thông tin cho các nỗ lực phòng ngừa.Giao tiếp giữa các bệnh, trong đó chẩn đoán một tình trạng bệnh mãn tính làm tăng nguy cơ mắc một bệnh khác tiếp theo, đang ngày càng được quan tâm. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã chứng minh rằng các biến cố tim mạch như suy tim và nhồi máu cơ tim có thể kích thích khối u phát triển và di căn ở mô hình chuột mắc ung thư ruột và ung thư vú. Chi tiết: