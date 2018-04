Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange: Mở Tiệc Tri Ân truyền Thông

Bác sĩ Lê Duy Huân

Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành.







Tiến Sĩ Elisabeth Nguyễn.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại lầu 2 Cultural Center, Christ Cathedral Campus, 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840, vào lúc 11 giờ trưa Thứ Ba, ngày 10 tháng 4, 2018 Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange đã tổ chức bữa tiệc tri ân các cơ quan truyền thông đã góp phần quảng bá kịp thời những tin tức về việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang (LĐĐMLV), nhân dịp nầy Ban vận động cũng đã thông báo kết qủa tài chánh cũng như diễn tiến công tác xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô.

Hiện diện trong buổi tiệc có Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, linh mục Nguyễn Văn Tuyên, bác sĩ Lê Duy Huân, Dr. Elisabeth Nguyễn, ông Vũ Viết Quyền, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam…...

Các cơ quan truyền thông tham dự có: linh mục Trần Công Nghị (Giám Đốc Viet Catholic) Báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo, Viet Catholic, Radio Bolsa, đài SBTN & SET/TV, VNA/TV, Saigon TV, OCF...

Trước khi vào buổi tiệc, Phóng viên Việt Báo có đặt câu hỏi với Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành là khi LĐĐMLV hoàn thành thì Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam có được phép sinh hoạt tại đây hay không? Đức Giám Mục trả lời là: Khi Giáo Phận đã cho phép xây dựng thì việc sinh hoạt chắc là không có gì trở ngại. Câu hỏi thứ hai là hiện tại số tiền mà mọi người đóng góp gởi về Giáo Phận, như vậy trong Ban Xây Dựng Linh Đài có người Việt ở đó để theo dỏi hay không? Đức Cha trả lời lá có nhiều thành viên người Việt trong Ban xây dựng trực tiếp theo dõi vấn đề nầy.

Mở đầu buổi tiệc, Bác Sĩ Lê Duy Huân đại diện Ban La Vang thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng Đức Cha, quý cha và cám ơn các cơ quan thông thông đã tiếp tay với Ban La Vang trong thời gian qua. Sau đó Bác sĩ Lê Duy Huân cho biết, “Vào tháng Giêng 2016, Đức Giám Mục Kevin Vann, GM Giáo Phận đã trao cho Ban La Vang trọng trách là thực hiện dự án Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. Đây có lẽ là cơ hội ngàn năm một thuở mà chúng ta có dự án La Vang, nhiều cơ hội để giới thiệu Đức Mẹ La Vang và chuyển lời nhắn nhủ của Đức Mẹ đến hàng triệu khách hành hương khi đến thăm nhà thờ chính tòa và thăm Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

BS. Lê Huân nói: “Linh Đài ĐMLV sẽ là di sản của chúng ta dành để cho những thế hệ tương lai, để các con cháu chúng ta luôn biết chạy đến với Đức Mẹ những lúc cần Đức Mẹ giúp đỡ. LĐĐMLV cũng sẽ là niềm hãnh diện cho người Công Giáo VN nói riêng và cho dân tộc VN chúng ta nói chung. Vì đây là cơ hội để chúng ta ghi lại biến cố Đức Mẹ hiện ra tại VN, và cơ hội để chúng ta tôn vinh Mẹ ở một địa danh nổi tiếng trên thế giới, vì nhà thờ chính tòa này là nơi hội tụ những công trình kiến trúc của ba kiến trúc sư lừng danh trong thế kỷ thứ 20...”

Hôm nay chúng tôi xin một lần nữa gửi lời tri ân các cơ quan truyền thông và chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một số tin tức để qúy vị có thể tiếp tục chuyển đạt những tin tức này đến với cộng đồng chúng ta.

Sau đó đại diện Ban tổ chức mời Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành vừa được Đức GM Kevin Vann bổ nhiệm làm Giám Mục Linh Hướng Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang và toàn quyền trông coi dự án La Vang.

Trong lời tâm tình Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành đã cám ơn lời cầu nguyện cũng như chào đón ngài đến với giáo phận. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài được Chúa dẫn dắt hầu làm tròn nhiệm vụ Chúa giao phó.

Nói việc xây dựng LĐĐMLV, Đức Cha thấy đức tin vào Chúa và lòng yêu mến Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam thật là tuyệt vời, và ngài cũng đã ca ngợi lòng quảng đại của các tín hữu. Đức Cha kể, cách đây vài ngày có bà cụ đã 90 tuổi đến gặp và trao cho ngài một phong bì trong đó có $30,000 Mỹ kim toàn tờ $100. Đây là tiền chắt chiu dành dụm của một cụ già dâng cúng để mong việc xây dựng LĐĐMLV sớm hoàn thành.

Đức GM cũng khuyến khích các tín hữu siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày và ngài đã kể câu chuyện gia đình ngài đã được biết bao hồng ân của Chúa và Đức Mẹ khi mỗi ngày, kể cả khi lênh đênh hơn 10 ngày trên biển khi rời khỏi VN vẫn đọc kinh Mân Côi. Cuối cùng ngài xin nhắc nhở ba điều. Một là xin mọi người cầu nguyện cho dự án sớm thành công; hai là nếu cá nhân hay gia đình nào có những câu chuyện được Đức Mẹ La Vang ban ơn đặc biệt thì hãy cho Ban La Vang biết để có thể phổ biến trên truyền thông, và thứ ba là tùy hoàn cảnh mỗi người đóng góp tài chánh vào việc xây dựng LĐĐMLV và xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta.

Tiếp theo, Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, cha xứ giáo xứ Westminster, đồng Trưởng Ban Đặc Nhiệm Dự Án La Vang với BS Lê Duy Huân lên cho biết về phần tài Linh Mục cho biết, Đức Cha Kevin Vann ngay từ đầu ngài đã hứa ủng hộ dự án $10,000. Sau đó có một gia đình ủng hộ $500,000, một bà cụ $30,000 như Đức Cha Thành vừa nói, và rất nhiều người đóng góp từ $1 trở lên đến hàng chục ngàn đồng. Riêng tại giáo xứ Westminster do cha làm chánh xứ có bà Linda người Mỹ ủng hộ $5000 - và cha đặt cho bà họ Nguyễn. Bà rất vui khi nhận tên Linda Nguyễn. Đặc biệt có chị Phúc, một Phật tử hàng ngày đến săn sóc bức tượng Đức Mẹ Guadaluphe tại nhà thờ Westminster, khi nghe cha nói về Linh Đài Đức Mẹ La Vang, chị đã ký ngay tấm check $5,000.

LM Nguyễn Văn Tuyên cho biết, trong dự án, chúng ta có 23 cơ hội để đóng góp, nhưng hôm nay ngài chỉ đưa ra 5 cơ hội: Thứ nhất là Tượng Đức Mẹ La Vang đặt làm tại Italia (Ý): một triệu; Ba cây nấm tượng trưng, mỗi cây $250,000; Triều Thiên và chữ Alfa trên đầu tượng: $500,000; Vòng Kiếng Đức Mẹ: $250,000. Bàn thờ và cung thánh: $50,000. (Riêng mục bàn thánh này dành cho các linh mục, phó tế, tu sĩ đóng góp) và đã thu được $280,000. Hiện tiền hứa được hơn $8 triệu và đã nhận được $5.6 triệu.

Cha Tuyên nói, theo nhà thầu xây dựng cho biết khi họ đã bắt tay vào xây dựng thì không thể bị gián đoạn, vì thế Ban La Vang mong có thêm $1 triệu nữa tức là $6.6 triệu để việc xây dựng tiến hành tốt đẹp.

Tiếp theo, Tiến Sĩ Elisabeth Nguyễn trình bày về đồ án đã được Đức Giám Mục Kevin Vann chấp thuận, và hiện đang làm việc với Ủy Ban Xây Dựng Thành Phố Garden Grove, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp, và Ban La Vang luôn chủ trương phải làm cho thật đẹp, nguy nga, tráng lệ mà giá thành vừa phải.

Cô cho biết nếu không gì trở mgại Linh Đài ĐMLV sẽ được khánh thành cùng lúc với nhà thờ chính tòa Chúa Kitô vào tháng 7 năm 2019.

Quý vị mạnh thường quân, qúy đồng hương muốn đóng góp xây dựng LĐĐMLV xin liên lạc Ban La Vang: (714) 696-8981. Nếu viết check xin ghi trả cho: “The Orange Catholic Foundation - OLLV” và gửi về: Our Lady of La Vang Shrine Projec at Christ Catholic Orange P.O. Box 4903, Garden Grove, CA 92842-4903.