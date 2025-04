Hình trên: 1 xe tông vào lễ hội ở Vancouver, 9 người chết và nhiều người khác bị thương. Thủ tướng Canada lên tiếng.

(27.4.2025)- - Thủ tướng Nhật thăm VN và Philippines, sẽ nghe ý kiến các hãng Nhật về cách đối phó thuế quan Mỹ

- Canada: 1 xe tông vào lễ hội ở Vancouver, 9 người chết và nhiều người bị thương

- Bộ chính trị TQ định hướng lại kinh tế, giảm ưu tiên thị trường Mỹ, sẽ chiến tranh lâu dài với Mỹ về thương mại.

- Bến cảng cho tàu hàng vắng hơn: phí bảo hiểm hàng tăng, giá cước vận chuyển container từ TQ giảm.

- Báo động: tăng hủy chuyến tàu hàng từ các công ty vận chuyển vì chờ thuế quan

- Các nhà bán lẻ Walmart, Home Depot và Target áp lực Trump: thuế quan làm thiếu hàng, giá tăng.

- Trump siết tàu hàng do Trung Quốc chế tạo sẽ gây tổn hại ngành LNG của Mỹ, sẽ làm bến cảng Mỹ mất 34 tỷ đô/năm.

- Doanh thu Hải quan Mỹ đạt kỷ lục 15,4 tỷ đô/tháng, tăng vọt hơn 60% nhờ thuế quan

- Thủ tướng mới đắc cử của Greenland thăm Đan Mạch, bàn mưu không để Trump sáp nhập

- Trump: tàu chiến và tàu hàng của Mỹ qua Kênh đào Panama và Kênh đào Suez nên là miễn phí

- Trump mất điểm quốc tế: mặc áo, và cà vạt xanh dự lễ tang Giáo hoàng. Zelensky được đón nồng nhiệt ở lễ tang

- Thăm dò ABC News: Trump có tỷ lệ chấp thuận trong 100 ngày thấp nhất trong số bất kỳ tổng thống nào trong 80 năm qua

- Cộng Hòa cũng bất mãn Trump: Dân Chủ có thể thắng đa số ở Hạ Viện năm 2026.

- Nhiều ngàn nhân viên hợp đồng mất ăn, mất ngủ và muốn tìm việc ngoài chính quyền: học, lấy bằng cấp cao ngành công quyền cũng bị Trump đuổi.

- 1 GS kinh tế tại Đại học Chicago: bạo lực súng đạn sẽ giảm bằng cách sắp xếp hoạt động của các khu phố nhiều tương tác hơn

- Tiệm bán đồ cũ đông khách hơn, nhờ Trump.

- New Hampshire: xây nhà đắt đỏ hơn vì thuế quan, nhiều vật dụng đã thấy giá tăng 40%

- Tỷ phú Bill Ackman: Mỹ-TQ cần nhanh chóng họp để giảm thuế quan, lý tưởng là từ 10% đến 20%, vì cả 2 nước cùng thiệt hại.

- Trump thú nhận: có lẽ Putin không muốn hòa với Ukraine

- Thuế quan của Trump hại các bà mẹ mới sinh: giá đồ dùng cho em bé tăng vọt

- Báo The Atlantic: Tỷ phú Elon Musk có lẽ có hơn 100 đứa con, chứ không phải 14, trong khi các bà mẹ đều ký giấy giữ bí mật và được chu cấp tiền nuôi con

- Bộ Giao Thông ra quy định mới về xe tự lái có lợi cho Tesla hơn là xe Waymo. Bộ thanh minh nói không phải thiên vị Musk

- Dân Canada rủ nhau tẩy chay du lịch sang Mỹ: tháng 3/2025 so với năm ngoái giảm 22% xuyên biên giới Canada-Mỹ. Từ Canada từ tháng 2 đặt vé bay sang Mỹ giảm 90%.

- Đảng Cộng hòa Wisconsin đe dọa sẽ cách chức Thẩm phán Hannah Dugan nếu bà bị tòa kết án có tội vì giúp 1 di dân lậu trốn thoát khi đặc vụ ICE mai phục ở cửa tòa án

- Phi cơ thương mại tăng vọt nhiều cơ nguy đụng máy bay không người lái: chiếm 2/3 vụ va chạm gần trên không năm 2024

- HỎI 1: Nghiên cứu liên kết bóng bàn với sức khỏe não bộ lâu dài? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chỉ cần 3 phút/ngày hoạt động thể chất sẽ giúp giảm rủi ro chết vì đứng tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/4/2025) ⦿ ---- Canada: Theo sở cảnh sát địa phương, 9 người đã chết và nhiều người khác bị thương sau khi một người đàn ông lái xe đâm vào đám đông tại Lễ hội Ngày Lapu Lapu ở Vancouver vào Chủ Nhật. Cảnh sát Vancouver cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm 30 tuổi tại hiện trường, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vụ tông xe vào đám đông lễ hội xảy ra tại Đại lộ East 43rd và Phố Fraser trong một bữa tiệc của khu phố tôn vinh văn hóa Philippines và anh hùng dân tộc của Philippines, Lapu-Lapu.

"Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về những sự kiện kinh hoàng tại lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver vào đầu giờ tối nay. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của những người thiệt mạng và bị thương, tới cộng đồng người Canada gốc Philippines và tới tất cả mọi người ở Vancouver. Chúng tôi đang cùng các bạn thương tiếc", Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng tình hình đang được theo dõi chặt chẽ. Cảnh sát nói, vụ tông xe vào đám đông không phải là khủng bố.

Tài xế bị cáo buộc đã đâm xe SUV vào một lễ hội của người Philippines ở Vancouver vào thứ Bảy, khiến ít nhất chín người thiệt mạng, đã bị những người qua đường bắt giữ trước khi cảnh sát đến - và "đã được cơ quan thực thi pháp luật biết đến", các quan chức cho biết.

Người đàn ông 30 tuổi, vẫn chưa được công khai danh tính, đã xin lỗi những người tham dự lễ hội khi anh ta bị đám đông bắt giữ cho đến khi cảnh sát đến bắt giữ anh ta, theo tờ Vancouver Sun. Tờ Vancouver Sun cho biết, tài xế cũng có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, trích dẫn các nguồn tin.

Lễ hội nơi khác nhưng cùng thành phố sẽ tiếp diễn, vì không có gì nguy hiểm cho công cộng nữa. Những người tổ chức Vancouver Sun Run - giải chạy đường trường 10km lớn nhất Canada - cho biết sự kiện sẽ diễn ra theo kế hoạch vào sáng Chủ Nhật. Hàng nghìn người sẽ tham dự chỉ trong vài giờ nữa - hơn 40.000 người đã tham gia vào năm ngoái, theo những người tổ chức giải chạy.

Tuyến đường chạy nằm ở một khu vực khác của thành phố so với nơi xảy ra vụ việc tại lễ hội Lapu Lapu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Vancouver Sun Run cho biết cảnh sát và các quan chức thành phố đã "đảm bảo rằng đây là một vụ việc riêng lẻ", đồng thời nói thêm rằng giải chạy sẽ diễn ra theo kế hoạch "với sự hiện diện của cảnh sát tăng cường".

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã khởi hành hôm Chủ Nhật cho chuyến công du bốn ngày tới Việt Nam và Philippines, khi Tokyo muốn củng cố mối quan hệ trong khu vực sau động thái áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chuyến đi của Ishiba diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du Đông Nam Á của riêng mình, với việc Bắc Kinh cố gắng định vị mình là một sự thay thế ổn định cho Hoa Kỳ khi các nhà lãnh đạo đấu tranh để chống lại thuế quan của Trump.

Trước khi lên đường cho chuyến đi, Ishiba gọi Việt Nam và Philippines - cùng với phần còn lại của Đông Nam Á - là "trung tâm tăng trưởng" đang thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Nhưng họ phải đối mặt với "những tác động lớn" do thuế quan toàn diện của Trump, ông nói thêm rằng các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong khu vực cũng có thể bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi muốn nghe cẩn thận ý kiến ​​và mối quan tâm của các công ty Nhật Bản trong khu vực và tận dụng điều đó trong cách chúng tôi giải quyết các biện pháp thuế quan", ông nói. Mặc dù là nhà đầu tư lớn nhất vào Hoa Kỳ, Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi các khoản thuế cao mà Trump áp dụng đối với xe hơi, thép và nhôm nhập cảng.

Quốc gia này nằm trong mức thuế chung 10% của Trump, mặc dù nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã tạm dừng mức thuế "có đi có lại" là 24%. Trump cũng tạm dừng mức thuế "có đi có lại" là 46% đối với Việt Nam và 49% đối với Campuchia, nơi một số công ty Nhật Bản được cho là đã chuyển một phần sản lượng ngày càng tăng trong những năm gần đây, một phần là để tránh hậu quả từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gần đây nhất.

Ishiba cũng dự kiến ​​sẽ nêu ra các vấn đề liên quan đến "sự hung hăng ngày càng tăng" của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Các tàu tuần tra của Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông thường xuyên dàn dựng các cuộc đối đầu nguy hiểm xung quanh các đảo đang tranh chấp.

Việt Nam và Philippines cũng đã chứng kiến ​​các cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng ở Biển Đông đang có tranh chấp gay gắt với các tàu của Trung Quốc. "Trung Quốc đang có những nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực và chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh" với Hà Nội và Manila, Ishiba cho biết.

⦿ ---- Bộ chính trị TQ định hướng lại kinh tế, giảm ưu tiên thị trường Mỹ, sẽ chiến tranh lâu dài với Mỹ về thương mại. Các chuyên gia về chuỗi cung ứng cho biết với tờ báo The Hill rằng thuế quan đang làm xáo trộn hoạt động sản xuất của Trung Quốc, khi một số công ty không còn việc làm nữa, trong khi những công ty khác phải làm việc liên tục.

"Dòng hàng hóa khó dự đoán hơn nhiều", Sébastien Breteau, Tổng giám đốc điều hành của công ty kiểm soát chất lượng QIMA, đơn vị kiểm tra các nhà máy tại Trung Quốc, cho biết. "Một số nhà cung cấp có công suất dư thừa, trong khi những nhà cung cấp khác phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn do nhu cầu thay đổi".

Breteau cho biết một số khách hàng của ông đang thay đổi chiến lược kinh doanh. "Một số công ty đa quốc gia lớn của Trung Quốc mà chúng tôi hợp tác đang tích cực định vị lại. Trong một số trường hợp, họ thậm chí còn giảm ưu tiên cho thị trường Hoa Kỳ để ủng hộ các chiến lược ổn định hơn trên toàn cầu. Sự không chắc chắn về thuế quan và tính không thể đoán trước của các quy định đang ... định hình các quyết định tìm nguồn cung ứng ở cấp cao nhất", ông cho biết.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại từ các doanh nghiệp. Bản đọc của cuộc họp Bộ Chính trị vào thứ Sáu do chuyên gia về Trung Quốc Bill Bishop biên dịch cho biết "tác động của các cú sốc bên ngoài đang gia tăng". "Cần phải tăng cường tư duy về lợi nhuận [và] chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch dự phòng", bản đọc cho biết.

⦿ ---- Bến cảng cho tàu hàng vắng hơn: phí bảo hiểm hàng tăng, giá cước vận chuyển container từ TQ giảm. Các hãng vận chuyển toàn cầu tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Các chuyên gia về vận chuyển và hậu cần cho biết họ đang chứng kiến ​​chuỗi cung ứng thay đổi theo thời gian thực do thuế quan. "Các hãng vận tải biển — những người vận hành tàu — đã bắt đầu định vị lại các tàu chở hàng", Ryan Petersen, CEO của công ty nền tảng hậu cần Flexport, cho biết hôm thứ Tư. "Thay vì phục vụ Trung Quốc, họ sẽ đi xuống Việt Nam. Họ đang tìm kiếm các tuyến thương mại mới đi từ Đông Nam Á đến Châu Âu hoặc Hoa Kỳ".

Các công ty bảo hiểm hàng hóa đã tăng phí bảo hiểm để ứng phó với thuế quan, làm tăng thêm chi phí vận chuyển toàn cầu. "Phí bảo hiểm hàng hóa đang ở mức trừng phạt và không bền vững", David Osler đã viết cho Lloyd's List vào tháng 3. "Thuế quan dự kiến ​​sẽ kéo theo mức tăng tương ứng rộng rãi đối với phí bảo hiểm hàng hóa".

Khi phí bảo hiểm tăng lên, giá cước vận chuyển container từ Thượng Hải đã giảm xuống đối với các cảng lớn trên thế giới bao gồm Rotterdam, Los Angeles, Genoa và New York. Giá cước đến Los Angeles giảm 2 phần trăm xuống còn 3.611 đô la cho mỗi container 40 feet, công ty lập chỉ mục vận chuyển Drewry báo cáo hôm thứ Năm.

⦿ ---- Các nhà khai thác cảng đang chứng kiến ​​sự gia tăng hủy chuyến từ các công ty vận chuyển của khách hàng. "Những gì tôi đang thấy ngay bây giờ ... là chúng tôi có khoảng 12 chuyến đi bị hủy hoặc hủy trong tháng 5 — tương đương với tất cả các chuyến bị hủy vào tháng 5 năm ngoái tại thời điểm này", giám đốc Cảng Los Angeles Gene Seroka cho biết vào đầu tháng này.

Drewry dự báo sản lượng thông qua cảng thế giới sẽ giảm 1 phần trăm trong năm nay, đây sẽ là lần thứ ba trong lịch sử công ty mà khối lượng chuyển sang âm so với năm trước. "Mức giảm dự kiến ​​là 1 phần trăm sẽ tương đương với mức giảm đã chứng kiến ​​trong năm đại dịch 2020, khi các hãng vận tải thu được lợi nhuận kỷ lục", các nhà phân tích của Lloyd's đã viết hôm thứ Sáu, đồng thời kêu gọi chú ý đến "sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ trắng trợn".

Để quản lý hàng tồn kho, các công ty cũng đang sử dụng kho bảo thuế (bonded warehouses), nơi hàng nhập cảng của họ có thể được lưu trữ mà không phải trả thuế cho đến khi chúng được chuyển đến các nhà bán lẻ hoặc tái xuất cảng. Các cơ sở bảo thuế đang được sử dụng với hy vọng rằng Washington và Bắc Kinh sẽ đạt được thỏa thuận giảm thuế quan 145 phần trăm của Hoa Kỳ đối với hàng nhập từ Trung Quốc, các chuyên gia hậu cần cho biết.

"Mọi người đang bắt đầu tranh giành để chuyển hàng hóa vào kho bảo thuế", Petersen của Flexport cho biết. "Mọi người đang cảm thấy tê liệt ngay bây giờ - nếu bạn biết thuế sẽ giảm, thì động thái đúng đắn là chờ đợi và trì hoãn việc vận chuyển hàng hóa mới".

⦿ ---- Các nhà bán lẻ Walmart, Home Depot và Target gây áp lực lên Trump: thiếu hàng, giá tăng. Cuối chuỗi giá trị toàn cầu, các nhà bán lẻ đang lo lắng. Những người đứng đầu các nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ là Walmart, Home Depot và Target đã gặp Tổng thống Trump vào tuần này, tại đó họ đã cảnh báo về tình trạng các kệ hàng trống rỗng.

Trong cuộc họp, họ đã nói về nỗi lo sợ giá cả tăng cao đối với người tiêu dùng, bao gồm cả trong mùa lễ hội cuối năm, một nguồn tin cho biết với The Hill. Trong các tuyên bố gửi tới The Hill, những người phát ngôn của Target, Walmart và Home Depot đều cho biết cuộc họp của họ với tổng thống là có hiệu quả. Người phát ngôn của Target, Jim Joice cho biết: "Chúng tôi đã có một cuộc họp hiệu quả với Tổng thống Trump và các đồng nghiệp bán lẻ của chúng tôi để thảo luận về con đường phía trước trong thương mại".

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation), một nhóm vận động hành lang lớn của ngành, đã chỉ trích gay gắt các mức thuế quan. Nhóm này cho biết trên trang web của mình rằng: "Hãy lên tiếng phản đối các mức thuế quan". "Chính quyền nên tránh áp dụng thuế quan đối với các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày".

Bất chấp sự thay đổi giọng điệu trong tuần này về lập trường thương mại đối với Trung Quốc và các báo cáo rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói với các nhà lãnh đạo tài chính rằng cuộc chiến thương mại đang đạt đến mức "không bền vững", các quan chức Trung Quốc hôm thứ Sáu đã dội gáo nước lạnh vào ý tưởng rằng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. "Trung Quốc và Hoa Kỳ không có bất kỳ cuộc tham vấn hoặc đàm phán nào về thuế quan. Hoa Kỳ nên ngừng gây nhầm lẫn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun cho biết hôm thứ Sáu.

⦿ ---- Một số công ty trong ngành khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG: liquefied natural gas) đã cảnh báo rằng các quy định và thuế thương mại của chính quyền Trump liên quan đến tàu hàng vận chuyển do Trung Quốc chế tạo sẽ gây tổn hại đến chương trình nghị sự "thống trị năng lượng" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo tờ Financial Times đưa tin vào Chủ Nhật, trích dẫn các lá thư vận động hành lang của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API: American Petroleum Institute).

Theo lá thư được trích dẫn trong báo cáo, các công ty LNG tuyên bố rằng các quy định mà Nhà Trắng công bố gần đây liên quan đến các khoản phí nhằm vào các tàu được sản xuất tại Trung Quốc và đang neo đậu tại các cảng của Hoa Kỳ có thể khiến ngành xuất cảng của Hoa Kỳ thiệt hại 34 tỷ đô la một năm.

API cũng được cho là đã cảnh báo trong các lá thư rằng các nhà sản xuất LNG không thể tuân thủ các quy định vì người ta nói rằng hiện tại không có tàu nào do Hoa Kỳ chế tạo có khả năng vận chuyển LNG và các nhà máy đóng tàu của Hoa Kỳ không có đủ năng lực để đóng tàu chở LNG kịp thời hạn vào năm 2029.

⦿ ---- Doanh thu của Hải quan Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 15,4 tỷ đô la sau khi áp dụng mức thuế quan mới. Thuế quan của Hoa Kỳ đã tăng vọt hơn 60% vào tháng 4, đánh dấu mức doanh thu hàng tháng cao nhất từ ​​thuế quan và thuế tiêu thụ đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ, theo dữ liệu mới công bố của Bộ Tài chính được báo Bloomberg xem xét. Chính phủ liên bang đã thu được ít nhất 15,4 tỷ đô la tiền thuế hải quan — nhiều hơn 6 tỷ đô la so với tháng 3 — trùng với đợt áp thuế đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Hàng vào cảng Mỹ đắt hơn, nghĩa là giá ngoài tiệm cũng sẽ phải đắt hơn.

⦿ ---- Thủ tướng mới đắc cử của Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đến thăm Đan Mạch vào Chủ Nhật lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ.

Khi Hoa Kỳ đặt tham vọng vào hòn đảo này, đảng cầm quyền của Greenland đã nỗ lực hơn nữa trong mối quan hệ với Đan Mạch, vì Nielsen đã bác bỏ kế hoạch của Trump. Đầu tháng này, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thăm hòn đảo này để củng cố mối quan hệ giữa đất nước bà và Greenland, và tuyên bố rằng "bạn không thể sáp nhập các quốc gia khác". Nielsen sẽ ở lại Đan Mạch cho đến ngày mai, Thứ Hai, để "tiếp tục thảo luận với Thủ tướng [Frederiksen] về tình hình địa chính trị và hợp tác", sau đó ông sẽ trở về hòn đảo cùng với Vua Đan Mạch Frederik X.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng các tàu quân sự và thương mại của Hoa Kỳ "nên được phép đi lại miễn phí qua Kênh đào Panama và Kênh đào Suez". Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết rằng các kênh đào "sẽ không tồn tại nếu không có Hoa Kỳ". Ông nói thêm rằng ông đã yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio "ngay lập tức xử lý và ghi nhớ tình hình này!" (GHI CHÚ: Ý của Trump là Kênh đào Panama là thuộc địa cũ của Hoa Kỳ và xây dựng Kênh đào là do công binh Mỹ. Nếu như thế, người Mỹ hay Pháp cũng có quyền đòi đặc quyền một số nơi ở VN. Luật quốc tế không cho như thế.)

⦿ ---- Trump mất điểm quốc tế: Sáng thứ Bảy, lễ tang của Giáo hoàng Francis - người đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 ở tuổi 88 - đã được tổ chức tại Thành phố Vatican ở Ý. Các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các báo cáo, Zelensky đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn nhiều so với Trump. Và X đang bị ngập trong các phản ứng.

Những người Cộng hòa bảo thủ Chống Trump (Republicans Against Trump), đăng tải bản tin về lễ tang của CNN, đã tweet rằng, "Đám đông tại lễ tang của Giáo hoàng đã vỗ tay vang dội khi Tổng thống Zelensky đến. Donald Trump hẳn phải rất tức giận."

Trong một tweet riêng, Những người Cộng hòa Chống Trump lưu ý rằng, "Quy định nghiêm ngặt về trang phục cho lễ tang của Giáo hoàng yêu cầu nam giới phải mặc vest tối màu và cà vạt đen dài. Đương nhiên, Trump là người duy nhất xuất hiện trong bộ vest xanh và cà vạt xanh."

Người dùng X Anna Komsa nhận xét, "Trong khi Zelensky được chào đón bằng một tràng pháo tay tự phát, Trump, trong bộ vest xanh của mình tại lễ tang của Giáo hoàng Francis, không nhận được gì cả."

Một người dùng X khác, Barry Kenny, bình luận, "Ông ta quá tự phụ đến nỗi không nhận ra điều đó, những kẻ nịnh hót ông ta quá hèn nhát đến nỗi không nói ra, nhưng Trump đã bị đám đông trong đám tang của Giáo hoàng Francis phớt lờ, trong khi @ZelenskyyUa được tự phát vỗ tay - mọi người đều biết ai là nhà lãnh đạo thực sự của thế giới tự do. #popefrancisfuneral."

Người dùng X Mike Thomas đã tweet, "Việc chứng kiến ​​cảnh tượng tang lễ của Giáo hoàng Francis thật đặc biệt. Dù là người Công giáo hay không, bạn phải tôn trọng sự khiêm nhường và bản chất nhân văn của ông ta. Tại sao Trump lại mặc vest xanh và cà vạt xanh. Ít nhất thì Melania cũng mặc đúng cách với khăn che mặt. Thật là một tràng pháo tay lớn dành cho Zelensky (Trump thì không!).

⦿ ---- Theo cuộc thăm dò mới của ABC News/Washington Post/Ipsos, Donald Trump có tỷ lệ chấp thuận công việc trong 100 ngày thấp nhất trong số bất kỳ tổng thống nào trong 80 năm qua, với sự phản đối của công chúng đối với nhiều chính sách của ông và sự bất mãn sâu sắc về kinh tế, bao gồm cả nỗi lo sợ rộng rãi về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, ông vẫn đánh bại đảng Dân chủ tại Quốc hội về mức độ tin tưởng để giải quyết các vấn đề chính của quốc gia.

Có 39% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post/Ipsos này cho biết họ chấp thuận cách Trump xử lý công việc của mình với tư cách là tổng thống, giảm 6% so với tháng 2, trong khi 55% cho biết họ không chấp thuận.

Mức thấp trước đó về sự chấp thuận đối với một tổng thống ở hoặc gần 100 ngày tại nhiệm, trong các cuộc thăm dò có từ năm 1945, là 42% của Trump vào năm 2017.

Có lẽ điều đe dọa nhất đối với Trump, với lời hứa về một sự thay đổi kinh tế của ông, là mức độ quan điểm tiêu cực về nền kinh tế: Tới 72% cho biết họ nghĩ rằng rất có thể hoặc có phần nào đó là các chính sách kinh tế của ông sẽ gây ra suy thoái trong ngắn hạn.

Trong khi 73% cho biết nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ, 53% cho biết tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Trump nhậm chức và 41% cho biết tình hình tài chính của họ đã trở nên tồi tệ hơn -- con số này bằng với số người đã nói như vậy dưới thời Tổng thống Joe Biden vào mùa hè năm ngoái.

⦿ ---- Cộng Hòa cũng bất mãn Trump: Dân Chủ có thể thắng đa số ở Hạ Viện năm 2026. Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những thách thức chính trị ngày càng gia tăng trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của đảng Cộng hòa đang suy yếu. Một cuộc thăm dò gần đây do RMG Research thực hiện, một công ty do nhà thăm dò ý kiến ​​bảo thủ Scott Rasmussen thành lập, cho thấy sự thay đổi trong sở thích của cử tri thân thiện hơn đối với đảng Dân chủ.

Vào ngày 22 tháng 4, Newsweek đã nêu bật tầm quan trọng của những phát hiện này, với nhà báo Katie Plummer lưu ý rằng "các cuộc thăm dò ý kiến ​​tiêu cực là những chỉ báo ban đầu cho thấy sự thay đổi quan điểm của công chúng về Trump và các chính sách của ông". Plummer nói thêm rằng "một phản ứng dữ dội kéo dài đối với các hành động ban đầu của ông với tư cách là tổng thống — bao gồm việc áp dụng thuế quan và áp đặt một loạt các sắc lệnh hành pháp — có thể thuyết phục ông thay đổi hướng đi hoặc có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của cử tri".

Cuộc thăm dò được thực hiện vào ngày 16 tháng 4 đã khảo sát 1.000 người Mỹ trưởng thành và phát hiện ra rằng 48% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm đó, so với 44% sẽ ủng hộ một đảng viên Cộng hòa.

Khi bao gồm cả những cử tri thiên về một trong hai đảng, sự ủng hộ của đảng Dân chủ đã tăng lên 50%, trong khi sự ủng hộ của đảng Cộng hòa ở mức 45%. Điều này thể hiện sự thay đổi đáng kể bảy điểm về phía đảng Dân chủ kể từ tháng 2 năm 2025, khi đảng Cộng hòa dẫn trước 51% so với 44% trong các cuộc thăm dò tương tự.

Việc duy trì quyền kiểm soát Quốc hội là rất quan trọng đối với Trump, đặc biệt là khi đảng Cộng hòa chiếm đa số mong manh. Nếu những xu hướng này tiếp tục, chúng có thể đe dọa quyền kiểm soát Hạ viện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

William F. Hall, giáo sư thỉnh giảng về khoa học chính trị và kinh doanh tại Đại học Webster ở St. Louis, Missouri, trước đây đã nói với Newsweek rằng "theo ý kiến ​​của tôi, ngày càng tăng, xét đến xếp hạng cực kỳ tiêu cực mà Chính quyền do đảng Cộng hòa lãnh đạo phải trải qua, có vẻ như, trừ khi có một số trường hợp bất khả kháng rất khó xảy ra, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ mang lại sự thay đổi lớn trong cơ cấu của Hạ viện, với chiến thắng áp đảo cho các ứng cử viên Hạ viện của đảng Dân chủ".

Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đang lên tiếng lo ngại về chính sách thuế quan toàn diện của Tổng thống Donald Trump, cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas, một đồng minh nổi bật của Trump, đã lên tiếng phản đối thuế quan gần đây trong một lần xuất hiện trên Fox News và sau đó đã mở rộng lập trường của mình trong podcast "Verdict". "Thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng và tôi không thích việc tăng thuế đối với người tiêu dùng Mỹ", Cruz nói trong một cuộc phỏng vấn với Larry Kudlow của Fox Business.

⦿ ---- Nhiều ngàn nhân viên hợp đồng mất ăn, mất ngủ và muốn tìm việc ngoài chính quyền. Hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị chính quyền Trump và DOGE sa thải. Hiện nay, một số tiểu bang đang hy vọng thu hút những nhân viên này vào chính quyền tiểu bang. Bao gồm New York, Pennsylvania, Maryland và những tiểu bang khác.

Bài sau đây đăng trên báo Business Insider, dựa trên cuộc trò chuyện với một nhân viên hợp đồng liên bang cho Bộ Quốc phòng tại khu vực thủ đô. Họ đã yêu cầu được giấu tên vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Business Insider đã xác minh danh tính và việc làm của họ. Nội dung như sau.

Tôi là một nhân viên hợp đồng liên bang đang cố gắng thoát khỏi công việc của chính phủ. Tôi lo lắng rằng toàn bộ quá trình học tập và sự nghiệp của mình sẽ trở nên vô giá trị. Mục tiêu cuối cùng của tôi là làm việc tại Đồi Capitol (Quốc Hội), hoặc ít nhất là ở đâu đó trong lĩnh vực hoạch định chính sách của chính phủ liên bang. Đó là những gì tôi sẽ nói về mục tiêu cuối cùng của mình nếu bạn hỏi tôi khi còn học trung học.

Tôi đến từ Texas để đi học, học một năm tại một trường cao đẳng ở New York và chuyển đến Đại học American University vì tôi muốn có kinh nghiệm làm việc tại Đồi Capitol. Tôi muốn có cơ hội để hiểu rõ hơn về cách xin việc tại chính phủ liên bang. Tôi ở lại khu vực này vì đó là trung tâm của mọi thứ liên quan đến chính phủ.

Tôi lấy bằng thạc sĩ vì tôi gặp khó khăn khi đột phá vào lĩnh vực chính sách. Tôi được cho biết rằng điều đó thực sự hữu ích, đặc biệt là trong giai đoạn đầu sự nghiệp của bạn. Tôi rất vui vì đã làm như vậy vì cuối cùng nó đã giúp tôi có được ít nhất hai công việc, vì vậy tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Ngay cả khi bạn đã nói với tôi vào năm 2020, khi tôi tham gia chương trình, rằng Trump sẽ được bầu lên và phá vỡ mọi thứ, tôi vẫn sẽ làm điều đó — nhưng bây giờ tôi vẫn lo lắng như vậy.

Tôi đã thực tập hai lần trên Đồi Capitol — một lần trong thời gian học cử nhân và một lần trong thời gian học sau cử nhân. Tôi đã làm việc cho đảng Dân chủ, cho một công ty mua sắm của Bộ Quốc phòng, sau đó làm việc trong lĩnh vực cựu chiến binh trong một năm rưỡi. Tôi đã rời đi để đến công ty hiện tại của mình.

Tôi là một nhà thầu của Bộ Quốc phòng — một nhà phân tích chính sách cung cấp hỗ trợ hợp đồng cho một văn phòng của Bộ Quốc phòng. Đây là vị trí đầu tiên tôi thực sự làm việc trong chính phủ, lần đầu tiên tôi nhận được bất kỳ giấy chứng nhận nào từ chính phủ liên bang. Chắc chắn là không có 100% sự bảo đảm việc làm, nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn vì tôi làm việc trong Bộ Quốc phòng.Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính quyền có thể cắt giảm chính quyền liên bang — vào lĩnh vực của tôi — và khiến bằng cấp của tôi trở nên vô giá trị. Nhiệm kỳ đầu tiên của Trump không gây xáo trộn nhiều. Trump được bầu vào năm thứ hai của tôi tại Đại học American. Đại học American sẽ mời những người từ bộ ngoại giao hoặc các chính quyền liên bang khác đến để tham dự hội thảo và họ nói rằng mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.Tôi không cảm thấy có sự chậm lại hay việc tuyển dụng bị ảnh hưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai diễn ra trái ngược nhau. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên thù địch như bây giờ. Đã có những hậu quả to lớn đối với lĩnh vực của tôi và những người tôi từng học cùng. Một người bạn đã làm việc tại Văn phòng Quản lý Nhân sự trong một tháng rưỡi sau khi chính quyền này nhậm chức. Họ vẫn đang tìm kiếm một công việc mới.Bảng tin LinkedIn của tôi trong hai tháng đầu tiên của học kỳ này chỉ toàn là những người đăng bài, "Tôi đang tìm việc. Tôi không thể làm việc cho công ty này nữa. RIF đã đánh tôi." (RFI: bị cắt giảm, Reduction in force). Tôi đang tìm việc ngoài chính phủ. Tôi đang nộp hồ sơ xin việc — không nhiều như khi tôi thất nghiệp, nhưng tôi đang nộp hồ sơ xin việc.Chắc chắn là căng thẳng hơn. Các bài đăng tuyển dụng liên quan đến chính phủ đã giảm mạnh. Vì vậy, nếu tôi bị sa thải, có thể tôi sẽ hỏi "Tôi có thể làm gì?" thay vì "Tôi có thể thấy mình làm việc cho công ty này không?" Trước đây, tôi muốn đột nhập vào công việc của chính phủ liên bang vì an ninh, lương hưu và tất cả những thứ tốt đẹp đó, ngoài dịch vụ công dân. Hiện tại, tôi sẽ không đụng đến một công việc liên bang nào với một cây sào dài 10 feet.Đó phải là một công việc thực sự, thực sự tuyệt vời — một công việc mà tôi sẽ chết vì nó. Tuy nhiên, hiện tại, nếu bạn đề nghị cho tôi một công việc liên bang, có lẽ tôi sẽ không nhận. Trước đây, tôi ưu tiên các vị trí liên bang — những thứ trong phạm vi chính phủ liên bang. Bây giờ, nếu nó liên quan đến chính sách, tôi sẽ xem xét. Tôi căng thẳng và lo lắng khi làm việc mỗi ngày.Văn phòng tôi hỗ trợ đã mất một số người và họ dự kiến ​​sẽ mất nhiều người hơn nữa. Tôi lo lắng mỗi ngày khi đăng nhập email. Tôi lo lắng về việc thức dậy và thấy thông báo từ sếp rằng, "Chào mọi người, hôm nay chúng ta có cuộc họp với phòng nhân sự" hoặc nghe tin hợp đồng đã hết hạn. Tôi đã tự cảnh báo cho bất kỳ điều gì Pete Hegseth, vì ông đang thông báo cắt giảm hợp đồng.Bất cứ khi nào tôi tham gia một cuộc họp với chính phủ, tôi đều sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi không thể tập trung. Tôi gặp vấn đề về giấc ngủ. Tôi lo lắng. Tôi đã cắt giảm mạnh chi tiêu. Trước đây, tôi dành 20% tiền lương để tiết kiệm; bây giờ, chỉ còn khoảng một nửa.Tôi cũng đã cắt giảm chi tiêu cá nhân. Tôi và chồng sắp cưới hiện hiếm khi ra ngoài ăn. Năm ngoái, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn vào mỗi thứ Sáu, chỉ để ăn mừng tuần làm việc đã kết thúc. Điều đó đã không còn nữa. Có những món quà ít tốn kém hơn và ít đi du lịch hơn. Tôi đã lên kế hoạch đến thăm bố mẹ tôi ở Texas vào mùa hè, nhưng giờ tôi thực sự đang phân vân về điều đó.

Trước năm nay, tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi không chỉ biết ngày hôm sau sẽ như thế nào mà còn biết tuần tới và tháng tới sẽ như thế nào. Bây giờ tôi không biết mình sẽ làm gì cho họ trong một hoặc hai tháng. Có thể vẫn như vậy, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa vì họ đã mất bớt nhân viên. Và khi họ cần ai đó lấp đầy khoảng trống, việc sẽ giao cho ai? Nhà thầu hợp .

⦿ ---- Một nhà kinh tế học tại Đại học Chicago lập luận rằng một số quan điểm cơ bản của chúng ta về bạo lực súng đạn là không đúng và một số giải pháp tương đối rẻ tiền có thể giúp ích. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Chicago Sun-Times, Jens Ludwig đứng ở ranh giới giữa hai khu phố, South Shore và Greater Grand Crossing. "Hai khu phố này có nền kinh tế tương tự nhau, nhân khẩu học tương tự nhau", Ludwig, tác giả của cuốn sách mới Unforgiving Places, cho biết. "Họ có cùng luật về súng và họ được phục vụ bởi cùng một hệ thống tư pháp hình sự. Nhưng chúng ta có số vụ nổ súng trên đầu người ở Greater Grand Crossing gấp đôi so với ở South Shore". Tại sao?

Theo quan điểm của Ludwig, nó bắt nguồn từ thực tế là hầu hết các vụ nổ súng không phải là cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng, mà là những bất đồng thường xuyên mất kiểm soát. Và lý do khiến chúng mất kiểm soát thường xuyên hơn ở Greater Grand Crossing là vì có ít người đi bộ xung quanh đến thăm các doanh nghiệp hoặc công viên hơn, nghĩa là ít "con mắt trên phố". South Shore có nhiều con mắt hơn nhiều vì nó nằm dọc theo bờ hồ. "Không phải là điều kiện kinh tế giữa hai khu phố khác nhau", ông nói. Đó là, ở Greater Grand Crossing, "có ít người lớn xung quanh để can thiệp và làm giảm căng thẳng khi nó xảy ra".

Điều đó dẫn đến một đề xuất bất thường của Ludwig để hạn chế bạo lực súng đạn: "phân vùng thương mại để bạn có nhiều người đi bộ hơn trong khu phố". Hoặc một thành phố có thể biến một lô đất trống thành "công viên bỏ túi". Ông lưu ý rằng điều này có vẻ hời hợt, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó hiệu quả. "Điều này giống như thứ rất, rất khả thi và thiết thực", mà Ludwig coi là "lý do chắc chắn để hy vọng".

⦿ ---- Tiệm bán đồ cũ đông khách hơn, nhờ Trump. Các cửa hàng bán quần áo, giày dép và phụ kiện cũ đang chuẩn bị hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump, ngay cả khi các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang chạy đua để tránh thiệt hại tiềm tàng, theo các chuyên gia trong ngành. Tuần trước, Phòng thí nghiệm Ngân sách của Đại học Yale ước tính giá tiêu dùng ngắn hạn tăng 65% đối với quần áo và 87% đối với đồ da, lưu ý rằng thuế quan của Hoa Kỳ "ảnh hưởng không cân xứng" đến những mặt hàng đó.

Đổi lại, những đợt tăng giá như vậy có thể khiến những người mua sắm có ý thức về chi phí đến các trang web bán lại trực tuyến, cửa hàng ký gửi và cửa hàng tiết kiệm để tìm kiếm những món hời hoặc một cách để biến tủ quần áo của họ thành tiền mặt, theo AP.

Nhân khẩu học ngày càng tăng: Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower cho thấy đối tượng có thể đang mở rộng ra ngoài những người mua chính của công ty—thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z. Số lượt tải xuống ứng dụng di động cho chín thị trường bán lại mà công ty theo dõi—eBay, OfferUp, Poshmark, Mercari, Craigslist, Depop, ThredUp, The RealReal và Vinted—đã tăng 3% từ tháng 1 đến cuối tháng 3, mức tăng quý đầu tiên trong ba năm, theo Sensor Tower.

'Bất ổn': Archive, một công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco xây dựng và quản lý các chương trình bán lại trực tuyến và tại cửa hàng cho các thương hiệu như North Face và Lululemon, đã nhận thấy các nhãn hiệu quần áo thể hiện sự cấp thiết hơn trong việc hợp tác, theo CEO Emily Gittins. "Có rất nhiều bất ổn", Gittins cho biết. "Mọi người đều tin rằng điều này sẽ gây tổn hại rất lớn đến các thương hiệu hàng tiêu dùng bán tại Hoa Kỳ. Vì vậy, về cơ bản, bán lại [đồ cũ] là mục tiêu mà mọi người hướng đến".

Lưu ý: Những người bán lại không miễn nhiễm với những biến động do thuế quan gây ra, Rachel Kibbe, Tổng giám đốc điều hành của Circular Services Group cho biết. Những người bán hàng tại Hoa Kỳ nhập cảng hàng tồn kho đã qua sử dụng từ các quốc gia EU sẽ phải trả thuế 20% nếu Trump tiến hành áp dụng thuế quan "có đi có lại" đối với hầu hết các đối tác thương mại và loại bỏ ngoại lệ thuế nhập khẩu đối với các bưu kiện có giá trị dưới 800 đô la, Kibbe cho biết.

Phản ứng: Norah Brotman, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của Đại học Minnesota, mua hầu hết quần áo của mình trên eBay. Cô cũng mua đồ thời trang từ những năm 1990 và đầu những năm 2000 tại Goodwill và bán lại chúng trên Depop. Nếu thuế quan làm đảo lộn nền kinh tế của thời trang nhanh và ngăn cản việc tiêu dùng vô thức, Brotman sẽ coi đó là một điểm cộng. "Tôi rất muốn điều này đưa mọi người đi theo một hướng khác", cô nói.

⦿ ---- Một số doanh nghiệp ở New Hampshire cho biết việc xây nhà ở tiểu bang này đang trở nên đắt đỏ hơn sau khi thuế quan có hiệu lực. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Maggie Hassan, D-New Hampshire, đã gặp gỡ các công nhân tại nhà cung cấp vật liệu xây dựng Belletetes vào thứ sáu, người cho biết giá của một số mặt hàng nhập cảng bây đã tăng tới 40%. Gỗ xẻ Canada hiện đang được, và trước giờ, được miễn thuế nhập cảng.

"Thuế quan đối với các loại vật liệu xây dựng khác - kim loại, cửa sổ, đèn nháy - thực sự đang tạo ra chi phí nhà ở cao hơn", Hassan cho biết. Hassan cho biết sự không chắc chắn là không cần thiết vào thời điểm New Hampshire đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở. "Do thuế quan, việc tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ tại New Hampshire của chúng tôi trở nên khó khăn hơn", bà cho biết. Hiệp hội Xây dựng Nhà quốc gia đang cảnh báo các thành viên của hiệp hội thương mại này rằng họ sẽ phải chịu mức thuế tăng đối với gỗ xẻ của Canada vào cuối năm nay.

⦿ ---- Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman cho biết hôm thứ Bảy rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc nên hành động nhanh chóng để giảm thuế quan xuống mức hợp lý hơn, lý tưởng nhất là từ 10% đến 20%. Theo Ackman, trở ngại duy nhất đối với việc giảm thuế quan là nỗi sợ hãi của các nhà lãnh đạo về việc tỏ ra yếu đuối. "Tuy nhiên, việc tạm dừng sẽ không phải là dấu hiệu của sự yếu kém vì nó đòi hỏi cả hai nước dỡ bỏ thuế quan của mình. Đó chỉ là lẽ thường tình", ông nói. Ông lập luận rằng "thời gian là bạn của Hoa Kỳ và là kẻ thù của Trung Quốc" trong cuộc đàm phán đang diễn ra, thúc giục tạm dừng và sớm bắt đầu các cuộc đàm phán.

Ackman nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải thừa nhận rằng nếu nguồn cung ứng không vẫn khả thi về mặt kinh tế, các công ty, cả Hoa Kỳ và nước ngoài, sẽ buộc phải rời đi. Ông cảnh báo rằng việc áp dụng thuế quan cao kéo dài sẽ làm suy yếu vĩnh viễn vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù các công ty nhỏ có nguy cơ cao nhất, Ackman cho biết Hoa Kỳ có thể cung cấp các khoản vay để hỗ trợ các công ty chuyển dịch sản xuất nếu cần thiết, mặc dù ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ ngăn chặn được kết quả này.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng nghi ngờ về ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới vào các khu vực dân sự. Trả lời phỏng vấn Truth Social vào thứ Bảy, Trump cho biết các cuộc tấn công mới khiến ông nghĩ rằng "có lẽ ông Putin không muốn dừng chiến tranh, ông ấy chỉ đang lợi dụng tôi", làm dấy lên lo ngại rằng Putin có thể đang cố tình kéo dài cuộc xung đột.

Trump lặp lại lời lên án các cuộc tấn công, nhấn mạnh rằng "không có lý do gì" để nhắm vào các thành phố và thị trấn. Ông gợi ý rằng có thể cần các chiến thuật khác nhau để đối phó với Putin, đề cập đến các lựa chọn như biện pháp "Ngân hàng" hoặc "Trừng phạt thứ cấp" để tăng áp lực. "Quá nhiều người đang chết", Trump cảnh báo.

Bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau cuộc họp ngắn với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thành phố Vatican, người mô tả cuộc gặp gỡ là "tốt" và "rất mang tính biểu tượng". Họ cũng đưa ra bình luận sau tuyên bố của Nga về việc đã giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk, một tuyên bố mà Kiev đã kiên quyết phủ nhận.

⦿ ---- Các mức thuế quan lớn của Tổng thống Donald Trump sắp giáng một đòn mạnh vào các bà mẹ mới sinh, theo các CEO cảnh báo. Giá đồ dùng cho trẻ sơ sinh — bao gồm ghế ngồi cho trẻ em khi đi xe hơi và xe đẩy — đã bắt đầu tăng. Trong bối cảnh Trump thúc đẩy phụ nữ sinh nhiều con hơn, mức thuế quan của ông đã ảnh hưởng đến những bậc cha mẹ không đủ khả năng chi trả cho mức giá tăng vọt của các mặt hàng thiết yếu, vốn đã tăng 30%.

Ngay cả ly tập uống và ghế cao cũng sẽ sớm tăng giá hàng trăm đô la. Công ty Babylist của Trung Quốc — sản xuất 97% xe đẩy và 87% ghế xe hơi — đã chỉ trích "thuế trẻ em" vì khiến các bậc cha mẹ khó đưa trẻ sơ sinh về nhà an toàn và nuôi dạy chúng trong môi trường lành mạnh. Tổng giám đốc điều hành của Munchkin, Steve Dunn cũng nói thêm rằng không có cơ sở hạ tầng nào ở Hoa Kỳ có khả năng sản xuất đủ các sản phẩm đáng tin cậy cho trẻ sơ sinh cho các gia đình Mỹ.

Giá cả tăng cao xảy ra khi Nhà Trắng đang kêu gọi các ý tưởng về cách giúp nhiều phụ nữ sinh con hơn và chống lại tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Dunn cho biết việc áp dụng “thuế quan trừng phạt” lên nền kinh tế vốn đã đầy thách thức “không bảo vệ được giấc mơ Mỹ mà còn đánh thuế giấc mơ đó”.

⦿ ---- Tỷ phú Tesla Elon Musk có thể đã có hơn 100 đứa con, và nên bắt đầu động não nghĩ tên cho con—và hy vọng chúng không chứa những con số ngẫu nhiên. Một cây bút của The Atlantic đã gợi ý trong một podcast vào thứ Sáu rằng người cha của 14 đứa trẻ thực sự có thể là cha của hơn 100 đứa trẻ. Elizabeth Brueing đã nói trong podcast Sanity rằng "những người đã nói chuyện với Wall Street Journal để vạch trần thói quen sinh con của ông Musk cho rằng con số này cao hơn nhiều. Tôi đã nghe mọi người ước tính [nó] là 100 hoặc hơn."

Bruenig, người đã viết The Harem of Elon Musk, cho biết con số này "chắc chắn" cao hơn 14. Có một lý do khiến những đứa trẻ không đến để tuyên bố tình trạng con nuôi của chúng. Người đồng dẫn chương trình Sanity Alisyn Camerota nói thêm rằng "ông Musk bắt các bà mẹ của đứa trẻ ký giấy NDA (cam kết không tiết lộ) và ông có nhiều luật sư" và ông sẽ "kiện họ nếu họ nói ra."

Camerota nói thêm rằng Musk đưa ra rất nhiều tiền để bịt miệng—ông đã trả cho một trong những người tình gần đây của mình 15 triệu đô la và một khoản trợ cấp sinh hoạt 100.000 đô la một tháng để giữ im lặng. Camerota gọi đó là "xã hội phi nhân, sợ hãi" (dystopian) và chỉ trích Musk vì giả vờ rằng ông có "giá trị gia đình". Lời buộc tội được đưa ra khi Nhà Trắng đang thảo luận ý tưởng với những người ủng hộ sinh đẻ về cách khiến phụ nữ sinh nhiều con hơn cho quốc gia.

⦿ ---- Quy định mới của Bộ Giao Thông (DOT) thay đổi 'một chiến thắng cho Tesla, một thất bại cho Waymo'. Điều chỉnh có thể cho phép một số nhà sản xuất xe nhất định, cụ thể là Tesla, báo cáo ít vụ tai nạn hơn với xe tự lái. Những thay đổi về quy định do chính quyền Trump công bố trong tuần này có thể cho phép các nhà sản xuất xe báo cáo ít vụ tai nạn liên quan đến xe tự lái hơn, trong đó Tesla có khả năng trở thành bên hưởng lợi chính.

Bộ Giao thông vận tải đã công bố vào thứ năm rằng họ sẽ không còn yêu cầu các nhà sản xuất xe báo cáo một số loại tai nạn không gây tử vong nữa, nhưng ngoại lệ này sẽ chỉ áp dụng cho các loại xe tự lái một phần sử dụng cái gọi là hệ thống Cấp độ 2 (Level 2), loại mà Tesla triển khai, theo AP. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã phàn nàn rằng các quy tắc báo cáo cũ khiến công ty của ông bị mất uy tín.

Các nhà phân tích trong ngành xe cho biết nếu Tesla và các nhà sản xuất xe khác được yêu cầu báo cáo ít vụ tai nạn hơn vào cơ sở dữ liệu quốc gia, điều đó có thể khiến các cơ quan quản lý khó phát hiện ra các lỗi thiết bị và công chúng khó tiếp cận thông tin về an toàn chung của công ty hơn. Điều này cũng sẽ cho phép Tesla công bố hồ sơ sạch hơn để bán được nhiều xe hơn. "Điều này sẽ làm giảm đáng kể số vụ tai nạn được Tesla báo cáo", nhà phân tích xe Sam Abuelsamid tại Telemetry Insight cho biết. Dan Ives của Wedbush Securities nói thêm, lưu ý rằng đối thủ của Tesla là Waymo sẽ không được hưởng ngoại lệ: "Đây là chiến thắng cho Tesla, một thất bại cho Waymo".

Cổ phiếu Tesla đã tăng gần 10% vào thứ Sáu sau khi có những thay đổi về quy định. Các nhà phân tích cho biết vai trò cố vấn của Musk cho Tổng thống Trump có thể giúp Tesla hưởng lợi từ bất kỳ thay đổi nào đối với các quy định liên quan đến xe tự lái. Các nhà sản xuất xe khác như Hyundai, Nissan, Subaru và BMW sản xuất xe có hệ thống Cấp độ 2 giúp xe giữ đúng làn đường, thay đổi tốc độ hoặc phanh tự động, nhưng Tesla chiếm phần lớn trên đường. Các xe do Waymo và các hãng khác sử dụng có hệ thống hoàn toàn thay thế người lái, được gọi là Hệ thống lái xe tự động (ADS), sẽ không được hưởng lợi từ sự thay đổi này.

"Không có công ty ADS nào bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này", Bộ cho biết trong một tuyên bố. "Với ADS, không có tài xế nào hiện diện, nghĩa là cần có các giao thức an toàn chặt chẽ hơn". Quy định về va chạm được nới lỏng là một phần trong số nhiều thay đổi được DOT mô tả là một cách để "đơn giản hóa" thủ tục giấy tờ và cho phép các công ty Hoa Kỳ cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc trong cuộc đua sản xuất xe tự lái. Waymo từ chối bình luận với AP; Tesla cũng không trả lời.

⦿ ---- Các cuộc tấn công của Trump vào nền kinh tế Canada thông qua cuộc chiến thương mại do thuế quan thúc đẩy và các mối đe dọa biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ đã khiến người dân Canada vô cùng tức giận, họ đã hủy các chuyến đi đến Hoa Kỳ với số lượng lớn. Họ dường như cũng đã đảo ngược câu chuyện hướng đến cuộc bầu cử quốc hội Canada vào thứ Hai, với Đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney tăng vọt điểm sau khi tụt hậu xa trong các cuộc thăm dò chỉ vài tháng trước, theo AP.

Giảm mạnh: Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đón nhiều du khách từ Canada hàng năm hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hiệp hội này cho biết 20,4 triệu lượt khách từ Canada vào năm ngoái đã tạo ra 20,5 tỷ đô la chi tiêu. Nhưng đã có sự sụt giảm lớn về lượng người nước ngoài đi du lịch đến Hoa Kỳ kể từ khi Trump nhậm chức và người Canada cũng không ngoại lệ. Có hơn 910.000 lượt qua biên giới đất liền từ Canada vào Hoa Kỳ vào tháng trước so với tháng 3 năm 2024—giảm hơn 22%—theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Trong khi đó, một đại diện của Air Canada cho biết lượng đặt vé máy bay Canada-Hoa Kỳ từ tháng 4 đến tháng 9 đã giảm khoảng 10%.

Lo ngại của du khách: Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đã có nhiều báo cáo được công khai về việc du khách bị chặn lại tại các cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ và bị giam giữ trong nhiều tuần tại các cơ sở giam giữ người nhập cư trước khi được phép bay về nhà bằng chi phí của họ. Ví dụ, vào ngày 3 tháng 3/2025, diễn viên người Canada Jasmine Mooney đã bị các nhân viên biên giới Hoa Kỳ bắt giữ tại San Diego và được thả sau 12 ngày.

Giới học thuật: Hiệp hội giảng viên đại học Canada đã cảnh báo các thành viên của mình không nên đi du lịch không cần thiết đến Hoa Kỳ do "bối cảnh chính trị" dưới thời Trump và các báo cáo về việc người Canada gặp khó khăn khi vượt biên. Nhóm này cho biết các học giả đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về chính quyền Trump nên đặc biệt thận trọng.

Lo ngại của ngành: McKenzie McMillan, một cố vấn của Travel Group có trụ sở tại Vancouver, cho biết lượng đặt vé của công ty đến Hoa Kỳ đã cạn kiệt. McMillan cho biết "Chúng tôi đã chứng kiến sự sụp đổ gần như hoàn toàn của hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ". "Có lẽ đã giảm khoảng 90% kể từ tháng 2". Lesley Keyter, người sáng lập công ty du lịch Travel Lady tại Calgary, cho biết bà đã chứng kiến nhiều người thực sự chịu mất tiền cọc để hủy chuyến đi đến Hoa Kỳ. "Ngay cả khi họ đi du thuyền vùng Caribe, họ cũng không muốn xuống Fort Lauderdale để lên tàu du lịch", bà lưu ý.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa Wisconsin cho biết họ đã chuẩn bị hành động chống lại một thẩm phán Quận Milwaukee bị FBI bắt giữ và bị cáo buộc tội can thiệp vào việc thực thi luật nhập cư nếu bà bị kết án có tội. Thẩm phán Hannah Dugan đã được thả tự do sau khi bị bắt tại tòa án vào thứ Sáu. Chủ tịch Hạ viện Robin Vos nói với WisPolitics rằng "nếu các cáo buộc dẫn đến kết án, chúng tôi sẽ hành động". Lãnh đạo phe đa số Tyler August cho biết đảng Cộng hòa trong cơ quan lập pháp sẽ "hành động quyết đoán nếu những cáo buộc nghiêm trọng này được xác nhận", theo tờ Washington Post. Cơ quan lập pháp có thẩm quyền cách chức một thẩm phán tiểu bang.

Giám đốc FBI Kash Patel đã cáo buộc Dugan chỉ đường sai cho các đặc vụ đang tìm kiếm một người nhập cư sắp phải ra tòa. Vị thẩm phán phản đối việc bắt giữ bà, luật sư của bà đã nói với tòa án trong một phiên tòa ngắn vào hôm thứ Sáu tại Milwaukee. "Việc bắt giữ không được thực hiện vì lợi ích của an toàn công cộng", Craig Mastantuono cho biết. Giám đốc điều hành Quận Milwaukee David Crowley, một đảng viên Dân chủ, gọi vụ bắt giữ là hành động biểu diễn và cho biết chính quyền Trump đang cố gắng "gieo rắc nỗi sợ hãi và sự thù địch trong cộng đồng của chúng ta".

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Baldwin, một đảng viên Dân chủ Wisconsin, cho biết chính quyền đang lạm dụng sự phân chia quyền lực của Hiến pháp. Chính quyền của Thống đốc Tony Evers gần đây đã yêu cầu các nhân viên nhà nước không trả lời các câu hỏi của các viên chức di trú liên bang tại nơi làm việc của họ, theo WisPolitics.

Các viên chức thực thi di trú ưa thích bắt giữ tại tòa án vì họ biết chính xác khi nào những người họ đang tìm kiếm sẽ có mặt tại trụ sở tòa án và họ sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh, theo Washington Post. Khiếu nại hình sự cho biết các nhân chứng mô tả Thẩm phán Dugan "rõ ràng là rất khó chịu" khi bà biết rằng các đặc vụ liên bang đã đợi bên ngoài phòng xử án của bà vào ngày 18 tháng 4 để rình bắt Eduardo Flores Ruiz, người đã lên lịch ra hầu tòa trước mặt bà về các cáo buộc tấn công cấp tiểu bang. Một biển báo trên cửa phòng xử án của bà ghi rằng bất kỳ ai cảm thấy không an toàn khi vào phòng xử án của bà đều có thể yêu cầu phiên điều trần trực tuyến.

⦿ ---- Đối với những hành khách đi máy bay—và quan trọng hơn là đối với các phi công—một loạt các bất trắc gần đây làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng: Một máy bay thương mại đang trong quá trình tiếp cận cuối cùng đến Sân bay quốc tế San Francisco vào tháng 11/2024 khi phi hành đoàn phát hiện một máy bay không người lái bên ngoài cửa sổ buồng lái. Khi đó đã quá muộn "để thực hiện hành động né tránh", các phi công báo cáo, và máy bay bốn cánh quạt đã bay qua kính chắn gió của họ, cách đó không xa 300 feet (91.4 mét).

Một tháng trước đó, một máy bay phản lực đang bay ở độ cao 4.000 feet (1219 mét) gần Sân bay quốc tế Miami khi các phi công báo cáo về một "cuộc chạm trán gần" với một máy bay không người lái.

Vào tháng 8/2024, một máy bay không người lái đã tiến gần đến cánh trái của một máy bay chở khách khi máy bay này khởi hành từ Sân bay quốc tế Newark trong vòng 50 feet (15.2 mét).

Bất kỳ chạm trán nào trong số đó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc, theo các chuyên gia an toàn hàng không. Và chúng cũng không phải là những cuộc chạm trán đơn lẻ. Một phân tích của AP về cơ sở dữ liệu an toàn hàng không cho thấy máy bay không người lái năm ngoái chiếm gần 2/3 số vụ va chạm gần trên không được báo cáo liên quan đến máy bay chở khách thương mại cất cánh và hạ cánh tại 30 sân bay bận rộn nhất của đất nước.

AP phát hiện ra rằng những báo cáo đầu tiên về những vụ suýt va chạm liên quan đến máy bay không người lái đã được ghi nhận vào năm 2014. Số lượng các vụ chạm trán như vậy tăng đột biến vào năm sau. Theo phân tích của AP, trong thập niên qua, máy bay không người lái chiếm 51%—122 trong số 240—các vụ suýt va chạm được báo cáo.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu liên kết bóng bàn với sức khỏe não bộ lâu dài?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu liên kết bóng bàn với sức khỏe não bộ lâu dài. Nó làm tăng lưu lượng máu đến não, do đó bảo vệ và hỗ trợ chức năng nhận thức. Chi tie61t:

⦿ ---- HỎI 2: Chỉ cần 3 phút/ngày hoạt động thể chất sẽ giúp giảm rủi ro chết vì đứng tim?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nhóm các nhà nghiên cứu về tim mạch và sức khỏe cộng đồng liên kết với nhiều tổ chức trên khắp Vương quốc Anh và một tổ chức ở Úc, hợp tác với Trung tâm nghiên cứu thiết bị đeo Mackenzie, đã phát hiện ra rằng đối với người lớn tuổi, chỉ cần ba phút hoạt động tình cờ vừa phải mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ gặp phải các biến cố tim mạch như đau tim và tử vong do biến cố đó. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, nhóm đã phân tích thông tin trong UK Biobank dành cho những người đeo máy theo dõi cổ tay để theo dõi mức độ hoạt động của họ.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng khi lớn tuổi, nhiều người giảm hoạt động thể chất, làm tăng nguy cơ gặp phải các biến cố tim mạch. Một số người đã giảm hoạt động thể chất xuống gần bằng không. Trong nỗ lực mới này, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng nhiều hoạt động có thể không được coi là hoạt động thể chất, chẳng hạn như làm việc nhà hoặc đi mua sắm thực phẩm, nhưng chúng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe bất kể thế nào. Các nhà nghiên cứu gọi những hành động như vậy là các hoạt động tình cờ. Chi tiết:

.