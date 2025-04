Hình trên: Các nhà lãnh đạo thế giới và tín đồ Công giáo đã tiễn biệt Đức Giáo hoàng Francis trong một tang lễ vào hôm nay, thứ Bảy.

.

(26.4.2025) - Tang lễ Đức Giáo hoàng Francis: linh mục của dân nghèo, người yếu thế

- Zelensky, Trump gặp riêng bên lề tang lễ.

- ICIS: vì thuế quan, giá cước chở container từ VN tới các hải cảng California đắt hơn giá cước chở từ TQ tới

- Michael Gloss, 21 tuổi, con trai Phó giám đốc CIA tử trận ở Ukraine tháng 4/2024 trong khi tình nguyện chiến đấu trong quân đội Nga. Thân phụ là cựu lính chiến nói cậu con tâm thần. CIA coi sự ra đi của Michael là chuyện riêng của gia đình Gloss.

- Wisconsin: FBI bắt Thẩm phán Hannah Dugan tại tòa Milwaukee vì chỉ đường cho luật sư dẫn 1 di dân lậu thoát ngõ bên hông, trong khi ICE mai phục, bố ráp

- Mỹ đòi Ngân hàng Phát triển Châu Á ngưng cho TQ vay

- Thẩm phán Terry Doughty (do Trump bổ nhiệm): em bé công dân Mỹ 2 tuổi bị ICE trục xuất theo mẹ sai quy trình

- ACLU: 3 trẻ em công dân Mỹ bị ICE trục xuất theo mẹ, trong đó 1 em đang chữa trị ung thư và 1 bà mẹ đang mang bầu

- Iran: 1 hải cảng nổ lớn, cháy, 1 tòa nhà sập, 4 người chết và ít nhất 516 người bị thương.

- Liên bang kiện Thành phố Rochester (New York) vì chính sách "thành phố [cho di dân lậu] trú ẩn", cấm cảnh sát tiếp tay ICE

- TQ xuống thang, đáp ứng Mỹ (miễn thuế xe): TQ tính ngưng thuế quan với thiết bị y tế, hóa chất công nghiệp, khoản thanh toán cho thuê máy bay và bán dẫn

- Thăm dò Siena College: 54% nói không chấp thuận cách Trump làm việc, 42% chấp thuận, 59% nói nhiệm kỳ 2 của Trump là "đáng sợ"

- Canada sắp bầu cử: Trump nhắc lại rằng Canada phải trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

- 2 TNS Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren gửi thư đòi điều tra Trump kinh doanh đồng tiền meme $TRUMP

- Đổi ý với sinh viên quốc tế: Bộ Tư pháp tạm khôi phục hồ sơ của những SV bị tịch thu thị thực

- Cựu dân biểu George Santos bị kêu án 7 năm vì lừa đảo, gian lận. Dự kiến xin Trump ân xá vì Santos là MAGA cuồng nhiệt.

- Hàng trăm trung tâm thương mại xây lại để làm khu hỗn hợp nhà ở, mua sắm, khu giải trí. Westminster Mall xin xây 3.000 căn hộ để tân trang.

- HỎI 1: Ăn chay sẽ sống thọ, ít bệnh hơn ăn mặn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hút thuốc, nhậu, lười thể dục sẽ hại sức khỏe ngay từ giữa tuổi 30s? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-26/4/2025) ⦿ ---- Các nhà lãnh đạo thế giới và tín đồ Công giáo đã tiễn biệt Đức Giáo hoàng Francis trong một tang lễ vào hôm nay, thứ Bảy, nêu bật mối quan tâm của ngài đối với "những vùng ngoại vi nhất" và phản ánh mong muốn của ngài với tư cách là một mục tử. Mặc dù các tổng thống và hoàng tử đã tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Peter, các tù nhân và người di cư cũng đã chào đón ngài tại Vương cung thánh đường bên kia thị trấn, nơi ngài sẽ được chôn cất, theo AP.

.

Khoảng 250.000 người đã đến dự tang lễ, nơi Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, trưởng khoa Hồng y đoàn, đã có bài giảng dài, đầy nhiệt huyết và rất riêng tư. Ông ca ngợi Đức Giáo hoàng Francis là một mục tử biết cách giao tiếp với "những người thấp kém nhất trong chúng ta" bằng phong cách tự phát, không chính thức. "Ngài là một giáo hoàng giữa mọi người, với trái tim rộng mở đối với mọi người", Re nói, nhận được tràng pháo tay từ đám đông khi ông kể lại mối quan tâm liên tục của Đức Giáo hoàng Francis đối với người di cư.

.

"Điểm chính trong sứ mệnh của ngài cũng là niềm tin rằng Giáo hội là ngôi nhà của tất cả mọi người, một ngôi nhà luôn mở cửa", Re nói. Đức Giáo hoàng người Argentina đã tự soạn, biên đạo tang lễ khi ngài sửa đổi và đơn giản hóa các nghi lễ và nghi thức của Vatican hồi năm ngoái. Mục đích của ngài là nhấn mạnh vai trò của giáo hoàng như một linh mục đơn thuần chứ không phải "một người đàn ông quyền lực của thế giới này". Đó là sự phản ánh dự án 12 năm của ngài Francis nhằm cải cách triệt để chế độ giáo hoàng, nhấn mạnh các linh mục là người hầu và xây dựng "một nhà thờ nghèo cho người nghèo". Ngài đã nêu rõ sứ mệnh này chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2013 và nó giải thích cho cái tên mà ngài chọn làm giáo hoàng, tôn vinh Thánh Francis thành Assisi, "người có trái tim của những người nghèo trên thế giới", theo sắc lệnh chính thức về cuộc đời của giáo hoàng được đặt trong quan tài của ngài trước khi nó được niêm phong vào đêm thứ sáu.

Dân chúng thành Rome đứng hai bên đường tiễn biệt xe tang.



Các lãnh đạo thế giới từ biệt ngài

.

Mặc dù ngài Francis tập trung vào những người yếu thế, nhưng những người quyền lực vẫn có mặt đông đảo tại tang lễ của ngài. Tổng thống Hoa Kỳ Trump và cựu Tổng thống Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cùng Hoàng tử William và các hoàng gia châu Âu dẫn đầu hơn 160 phái đoàn chính thức. Tổng thống Argentina Javier Milei được vinh dự ở vị trí cao nhất vì quốc tịch của Đức Giáo hoàng Francis, ngay cả khi hai người không thực sự hòa hợp.

.

Trump và Zelensky đã gặp riêng bên lề tang lễ: Một bức ảnh cho thấy hai người đàn ông ngồi một mình, đối mặt với nhau và khom lưng trên ghế tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Sau Thánh lễ, quan tài của Đức Giáo hoàng Francis rời Vatican trên đường đến nơi chôn cất của ngài tại Vương cung thánh đường Thánh Mary Major. "Chúng tôi ở đây để vinh danh ngài vì ngài luôn nói, 'Đừng quên cầu nguyện cho tôi'", một nữ tu người Nigeria tham dự cho biết.

.

⦿ ---- Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã công bố những bức ảnh chụp tổng thống Ukraine đang trò chuyện sâu sắc với Tổng thống Trump bên lề lễ tang của Giáo hoàng Francis vào thứ Bảy. Bức ảnh mang tính biểu tượng này ghi lại cảnh hai người đàn ông ngồi trên một cặp ghế, nhỏ bé trước sự uy nghiêm của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Zelensky đã đăng trên Twitter rằng họ đã thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ cuộc đối đầu thảm khốc tại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

.

Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và Thủ tướng Keir Starmer của Vương quốc Anh cũng tham gia cuộc trò chuyện với hai người này tại một thời điểm. Người ta không biết chính xác những gì đã được thảo luận, nhưng ba nhà lãnh đạo châu Âu có quan điểm rất khác nhau về Ukraine so với Tổng thống Trump, và cả Valdimir Putin, người không được mời đến dự lễ tang.

Hai hình dưới đây là của Văn Phòng Tổng Thống Ukraine:



.

Zelensky đã đăng sau đó: "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề riêng. Hy vọng sẽ có kết quả cho mọi thứ chúng tôi đã đề cập. Bảo vệ mạng sống của người dân. Ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Hòa bình đáng tin cậy và lâu dài sẽ ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác nổ ra. Cuộc gặp rất mang tính biểu tượng có khả năng trở thành lịch sử, nếu chúng ta đạt được kết quả chung".

.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang nghi ngờ công dân Hoa Kỳ 2 tuổi bị trục xuất mà không có "quy trình có ý nghĩa". Một thẩm phán liên bang đã lên tiếng báo động vào thứ sáu sau khi các luật sư cáo buộc chính quyền Trump đã trục xuất một công dân Hoa Kỳ 2 tuổi mà không có "quy trình có ý nghĩa". Cha của đứa trẻ mới biết đi đã nộp đơn xin thả sau khi đứa trẻ bị trục xuất cùng với chị gái và mẹ của mình, những người được xác định là nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này, đến Honduras.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Terry Doughty, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, xác nhận rằng đứa trẻ đã được thả tại quốc gia Trung Mỹ này cùng với gia đình. Doughty đã lên lịch phiên điều trần về vấn đề này vào ngày 16 tháng 5 tại Louisiana nhằm mục đích "xóa tan nghi ngờ mạnh mẽ của chúng tôi rằng Chính phủ vừa trục xuất một công dân Hoa Kỳ mà không có quy trình có ý nghĩa".

.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, các viên chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuyên bố rằng người mẹ đã nói với các đặc vụ rằng bà muốn giữ đứa trẻ trong quyền nuôi dưỡng của mình. Chính quyền Trump đã đưa vào một ghi chú được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, rõ ràng là của người mẹ, nhưng thẩm phán cho biết điều này sẽ phải được xác minh, theo các báo cáo.

.

"Chính phủ cho rằng tất cả đều tốt đẹp vì người mẹ muốn đứa trẻ bị trục xuất cùng với bà. Nhưng Tòa án không biết điều đó", Doughty viết trong các tài liệu pháp lý. Ông nói thêm rằng tòa án đã trao đổi với cố vấn hành chính nhưng mọi nỗ lực trao đổi với mẹ của đứa trẻ - được biết đến với tên viết tắt là V.M.L. - đều vô hiệu, vì các quan chức cho biết bà đã được thả ở Honduras.

.

Sự việc xảy ra sau một loạt các vụ trục xuất sai trái bị cáo buộc của ICE đối với những cư dân hợp pháp như một phần trong chương trình nghị sự toàn diện về nhập cư của tổng thống. Gần đây nhất, chính quyền Trump đã bị chỉ trích vì trục xuất nhầm Kilmar Abrego Garcia đến El Salvador.

.

⦿ ---- Là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Donald Trump, ba trẻ em là công dân Hoa Kỳ đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan New Orleans (ICE) trục xuất cùng với mẹ của các em vào sáng hôm qua, thứ Sáu. Một trong những đứa trẻ đang được điều trị ung thư và một trong những bà mẹ đang mang thai.

.

Cả hai gia đình đều đã sống ở đất nước này trong nhiều năm và có mối liên hệ với cộng đồng của họ, theo Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) của Louisiana, tổ chức này cảnh báo rằng hoàn cảnh trục xuất đột ngột của họ gây ra những lo ngại nghiêm trọng về quy trình tố tụng. Tổ chức dân quyền này cho biết gia đình đầu tiên đã bị giam giữ vào thứ Ba và gia đình thứ hai vào thứ Năm, và một trong hai bà mẹ chỉ được nói chuyện điện thoại chưa đầy một phút trước khi cuộc gọi đột ngột bị ngắt, sau khi chồng bà cố gắng cung cấp số điện thoại cho cố vấn pháp lý.

.

Trong số những đứa trẻ bị trục xuất cùng với mẹ của chúng, ACLU cho biết, có ba công dân Hoa Kỳ ở độ tuổi hai, bốn và bảy. Một trong những đứa trẻ là công dân Hoa Kỳ mắc một dạng ung thư di căn hiếm gặp và đã bị trục xuất khỏi đất nước mà không được dùng thuốc hoặc tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị - mặc dù ICE đã được thông báo trước về nhu cầu y tế của đứa trẻ. Tổ chức dân quyền này cho biết một trong những bà mẹ đang mang thai và đã bị trục xuất mà không đảm bảo bất kỳ sự liên tục nào về việc chăm sóc trước khi sinh hoặc chăm sóc y tế phù hợp.

.

Việc trục xuất đứa trẻ hai tuổi đã được các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi vào tối thứ Sáu, sau khi thẩm phán trong vụ án yêu cầu một phiên điều trần và viết trong hồ sơ tòa án rằng có vẻ như chính quyền Trump đã "vừa trục xuất một công dân Hoa Kỳ mà không có quy trình có ý nghĩa nào".

.

Theo ACLU, cả hai gia đình được cho là đã bị cô lập trong thời điểm quan trọng khi các quyết định được đưa ra về sức khỏe, sự an toàn và quyền hợp pháp của những đứa trẻ liên quan, vì họ không thể tham khảo ý kiến ​​của đại diện pháp lý. Các chỉ thị bằng văn bản của ICE yêu cầu phải phối hợp chăm sóc trẻ vị thành niên với những người chăm sóc sẵn lòng trong thời gian bị giam giữ.

.

"Một cơ quan chính phủ giam giữ và trục xuất những bà mẹ dễ bị tổn thương cùng với những đứa con là công dân Hoa Kỳ của họ mà không qua thủ tục tố tụng hợp pháp phải bị cắt ngân sách, chứ không phải được thưởng thêm 45 tỷ đô la để tiếp tục hoạt động bằng chi phí của người nộp thuế", Mich P. Gonzalez, đối tác sáng lập của Sanctuary of the South cho biết. "Những gia đình này đã tuân thủ hợp pháp các lệnh của ICE và vì thế họ phải chịu sự chia cắt tàn khốc và đau thương. Nếu đây là những gì chính quyền Trump đang dàn dựng chỉ sau ba tháng, tất cả chúng ta nên sợ hãi về những gì bốn năm tới sẽ mang lại".

.

Đây ít nhất là lần thứ hai chính quyền Trump trục xuất một đứa trẻ mắc bệnh ung thư. Tháng trước, một công dân Hoa Kỳ và một đứa trẻ 10 tuổi mắc bệnh ung thư não đã bị trục xuất từ ​​Texas đến Mexico cùng với cha mẹ không có giấy tờ của bé.

.

⦿ ---- Theo tin từ ICIS, giá cước vận chuyển container từ Đông Nam Á và Việt Nam đã tăng cao hơn giá cước từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ do thuế quan – và lệnh tạm dừng áp dụng thuế quan qua lại trong 90 ngày – đang làm thay đổi mô hình thương mại toàn cầu.

.

Peter Sand, nhà phân tích chính tại công ty phân tích cước phí vận tải biển và vận tải đường biển Xeneta, cho biết hiện ông đang thấy sự thay đổi mô hình thương mại toàn cầu do thuế quan gây ra đang tác động đến giá cước vận tải đường biển.

.

Sand cho biết: "Nhu cầu giảm từ Trung Quốc trùng với thời điểm các hãng tàu đẩy mạnh nhập cảng từ Việt Nam, quốc gia đang tạm dừng áp dụng thuế quan qua lại trong 90 ngày. Việc chứng kiến ​​mối quan hệ giữa hai hoạt động thương mại này đảo ngược là dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng thuế quan sẽ làm thay đổi trục thương mại toàn cầu".

.

Sand, sử dụng dữ liệu của Xeneta, cho biết nhập cảng vào Bờ Tây Hoa Kỳ (các tiểu bang California, Washington, Oregon) từ Trung Quốc đắt hơn nhập cảng từ Việt Nam vào ngày 16 tháng 3. Nhưng đến ngày 25 tháng 4, Việt Nam đã trở thành hoạt động thương mại đắt đỏ hơn trong hai hoạt động thương mại này.

.

⦿ ---- Theo tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã thúc giục Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Masato Kanda thực hiện các bước cụ thể hướng tới việc chấm dứt các khoản vay cho Trung Quốc, theo Bộ Tài chính cho biết vào hôm qua, thứ Sáu. Trong một cuộc họp song phương, Bessent cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về một "chiến lược năng lượng toàn diện" và trao đổi quan điểm với Kanda về việc tài trợ cho năng lượng hạt nhân dân sự.

.

"Bộ trưởng Bessent đã thúc giục Chủ tịch Kanda thực hiện các bước cụ thể hướng tới việc đưa Trung Quốc vào con đường rõ ràng để khỏi phải xin vay từ ADB và nhấn mạnh giá trị của công việc của Ngân hàng về các hoạt động mua sắm dựa trên giá trị tốt nhất", Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố.

.

⦿ ---- Một vụ nổ lớn và gây ra hỏa hoạn đã làm rung chuyển một cảng ở miền nam Iran vào thứ Bảy, khiến 4 người chết và ít nhất 516 người bị thương, theo truyền hình nhà nước đưa tin. Vụ nổ xảy ra tại cảng Shahid Rajaei ngay bên ngoài Bandar Abbas, một cơ sở lớn chuyên vận chuyển container cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi chuyển khoảng 80 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Các video trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên sau vụ nổ. Các video khác cho thấy kính bị thổi bay khỏi các tòa nhà cách tâm chấn vụ nổ hàng dặm, theo AP. Các nhà chức trách không đưa ra nguyên nhân gây ra vụ nổ vài giờ sau đó, mặc dù các video cho thấy bất kỳ thứ gì bắt lửa tại cảng đều rất dễ cháy.

.

Mehrdad Hasanzadeh, một quan chức quản lý thảm họa của tỉnh, nói với truyền hình nhà nước Iran rằng những người ứng cứu đầu tiên đang cố gắng tiếp cận khu vực này, trong khi những người khác đang cố gắng sơ tán khỏi địa điểm này. Hasanzadeh cho biết vụ nổ xuất phát từ các container tại cảng Rajaei của thành phố, mà không giải thích thêm. Đài truyền hình nhà nước cũng đưa tin có một tòa nhà bị sập do vụ nổ, mặc dù không có thông tin chi tiết ngay lập tức nào được đưa ra. Cảng này cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 650 dặm về phía đông nam, trên eo biển Hormuz, cửa hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 20% lượng dầu được giao dịch đi qua.

.

⦿ ---- Bản tin này của CMZ trên báo Essanews.com. Chàng trai Hoa Kỳ Michael Gloss, 21 tuổi và là con trai của Phó giám đốc CIA, đã tử trận vào tháng 4 năm 2024 khi đang chiến đấu cho quân đội Nga ở Ukraine. Người Mỹ trẻ tuổi này đã ký hợp đồng với quân đội Nga và tham gia cuộc đổ bộ ở Ryazan. Michael Gloss, con trai của Phó giám đốc CIA, đã qua đời vào tháng 4 năm 2024 trong các trận chiến ở phe Nga tại Ukraine. Sau khi ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sự tham gia của anh đã được cổng thông tin điều tra của Nga "Important Stories" đưa tin vào hôm Thứ Sáu ngày 25 tháng 4/2025.

.

Gloss là con trai của bà Juliann Gallina Gloss, Phó giám đốc CIA phụ trách Đổi mới kỹ thuật số và Larry Gloss, một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ đã tham gia Chiến dịch "Bão táp sa mạc". Theo các tài liệu được các nhà báo phân tích, Michael đã ký hợp đồng với quân đội Nga vào tháng 9 năm 2023.

.

"Với trái tim cao thượng và tinh thần chiến binh, Michael đã chọn con đường anh hùng của riêng mình khi anh qua đời một cách bi thảm ở Đông Âu vào ngày 4 tháng 4 năm 2024", theo gia đình viết trong cáo phó, không đề cập đến việc anh phục vụ trong quân đội Nga.

.

Trước khi gia nhập quân đội Nga, Gloss đã đi khắp thế giới sau khi rời khỏi Cao đẳng College of the Atlantic ở Maine, nơi anh theo học ngành sinh thái học con người. Bạn bè mô tả anh là một nhà hoạt động vì môi trường và là người chống phát xít, người công khai bày tỏ sự tức giận đối với Hoa Kỳ. "Anh rất tức giận với nước Mỹ. Anh ấy bắt đầu nghĩ đến việc đến Nga. Anh muốn chiến đấu chống lại Hoa Kỳ", một người bạn nói với các nhà báo.

.

Gloss đến Nga vào tháng 8 năm 2023, đăng một bức ảnh tự sướng từ Vladikavkaz với chú thích: "Mọi người ơi, tôi đang ở Nga. Làm thế nào tôi đến đây được?" Anh đã đến thăm một số thành phố của Nga trước khi thị thực của anh hết hạn vào ngày 5 tháng 9/2023.

.

Theo cơ quan biên phòng Nga, vào ngày hôm đó, Gloss đã xuất hiện tại một điểm tuyển quân ở Moscow, nơi ghi danh các tình nguyện viên nước ngoài phục vụ nghĩa vụ quân sự. Anh được phân công đến Trung đoàn Nhảy dù 137 đóng tại Ryazan. Một trong những người lính Nga từng phục vụ cùng Gloss nhận xét: Anh ấy là người ủng hộ nhiệt thành của Nga và rất yêu nước này.

.

Gloss qua đời vào ngày 4 tháng 4/2024, rất có thể là trong một cuộc tấn công của Nga tại khu vực Bakhmut ở miền đông Ukraine. Lễ tang của anh được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Quận Fairfax, tiểu bang Virginia, gần thủ đô Washington, tám tháng sau khi anh qua đời.

.

NY POST: Phần sau này là dịch theo báo New York Post ấn bản hôm qua, Thứ Sáu 25/4/2025. Theo một cuộc điều tra mới, con trai của một Phó giám đốc CIA đã bị giết vào năm ngoái khi bị cáo buộc chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Michael Alexander Gloss, con trai 21 tuổi của Phó giám đốc CIA phụ trách Đổi mới kỹ thuật số Juliane Gallina Gloss và là một người cha cựu chiến binh Hải quân, đã bị giết trên tuyến đầu sau khi nhập ngũ vào quân đội Nga, theo một cuộc điều tra kéo dài của trang tin độc lập của Nga là Important Stories.

.

Cái chết của anh đã được tờ The NY Post xác nhận vào thứ sáu bởi cha anh, Larry Gloss, người cho biết con trai ông mắc bệnh tâm thần và bị ám ảnh bởi việc lọc nước.

"Một trong những biểu hiện của bệnh tâm thần của con tôi là sự tự phụ", Larry Gloss giải thích. "Anh ta luôn quan tâm đến môi trường. Anh luôn muốn chăm sóc những người thiệt thòi, kém năng lực hơn. Theo suy nghĩ của Michael, mà giờ tôi kết luận phần lớn là do một số cuộc trao đổi tin nhắn mà anh đã có với các đồng chí trước khi qua đời, anh ta nghĩ rằng cách tốt nhất để hiện thực hóa ước mơ lọc nước của mình là trở thành công dân Nga. Và cách nhanh nhất để đạt được điều đó, cách nhanh nhất để trở thành công dân Nga là thông qua việc phục vụ quân đội".

.

Trước khi lên đường, Gloss đã chia sẻ hình ảnh anh giơ ngón tay giữa về phía Nhà Trắng (lúc đó, Joe Biden là Tổng Thống Mỹ)— và cả video về một lá cờ đang cháy. Dữ liệu của cơ quan biên phòng cho thấy anh đã vượt biên vào Nga qua Georgia (tên VN còn là: Gruzia) vào tháng 8 năm 2023, gửi ảnh về cuộc phiêu lưu của mình cho một nhóm bạn trong "Gia đình cầu vồng" (Rainbow Family), một nhóm "hippie" phản văn hóa lỏng lẻo, theo Important Stories.

Michael Gloss tự chụp hình ở Quảng Trường Đỏ, Moscow. (Photo: Instagram/iStories)

Mặc dù không rõ hoàn cảnh chính xác về cái chết của Michael, nhưng vào cùng ngày Sư đoàn 106, bao gồm cả trung đoàn của Gloss, đã đăng trên Telegram rằng lính dù của họ đang tiếp tục cuộc tấn công tấn công ở Donetsk (miền Đông Ukraine) trong điều kiện tồi tệ và "vị trí bất lợi".Bà Julianne Gallina Gloss được bổ nhiệm làm phó giám đốc CIA phụ trách đổi mới kỹ thuật số vào tháng 2 năm 2024 — chỉ vài tuần trước khi con trai bà qua đời. Bà đã không trả lời tin nhắn vào hôm qua thứ sáu.Bà tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1992 và trở thành nữ chỉ huy đầu tiên của quân đoàn học viên của học viện. Bà đã dành 30 năm tiếp theo làm việc trong lĩnh vực tình báo và công nghệ với tư cách là một công chức và một quân nhân.Chồng bà và cũng là cha của Michael, Larry Gloss, đã phục vụ 15 năm trong Hải quân và được trao tặng Huân chương Không chiến vì những hành động của ông trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc vào đầu những năm 1990. Ông đã dành sự nghiệp của mình cho an ninh mạng.Đám tang của Michael Gloss diễn ra vào ngày 21 tháng 12/2024. Một tin nhắn của Rainbow Family do một người đàn ông đã nói chuyện với chị của Gloss gửi cho biết gia đình ông không biết về cái chết của ông cho đến hai tháng trước đó.CIA cho biết trong một tuyên bố, “Juliane Gallina và gia đình bà đã phải chịu một bi kịch cá nhân không thể tưởng tượng được vào mùa xuân năm 2024 khi con trai bà, Michael Gloss, người đang phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần, đã tử nạn khi đang chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. CIA coi sự ra đi của Michael là vấn đề riêng tư của gia đình Gloss — không phải là vấn đề an ninh quốc gia. Toàn thể gia đình CIA đều đau buồn vì mất mát của họ. Juliane và chồng bà chia sẻ rằng ‘chúng tôi rất yêu con trai mình và đau buồn vì mất mát của cháu từng phút từng giây. Chúng tôi trân trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này.’”⦿ ---- TQ xuống thang, đáp ứng Mỹ. Trung Quốc và Hoa Kỳ không có bất kỳ cuộc đàm phán thuế quan nào và Hoa Kỳ nên ngừng gây nhầm lẫn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết vào ngày 25 tháng 4. Nhưng, Bloomberg đưa tin vào ngày 25 tháng 4 rằng Trung Quốc đang cân nhắc việc đình chỉ mức thuế 125% đối với các mặt hàng nhập cảng chính từ Hoa Kỳ. Có tin rằng Trung Quốc đang xem xét lại việc tăng thuế vì tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại đối với các ngành công nghiệp quan trọng của Trung Quốc.Thiết bị y tế, hóa chất công nghiệp, khoản thanh toán cho thuê máy bay và một số sản phẩm bán dẫn là một số mặt hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ mà TQ đang cân nhắc cắt giảm thuế. TQ đang cân nhắc việc đình chỉ thuế đối với ít nhất tám sản phẩm bán dẫn, ngoại trừ các sản phẩm do công ty hàng đầu của Hoa Kỳ là Micron sản xuất.Quyết định mới nhất của Trung Quốc dường như là phản ứng trước việc Hoa Kỳ miễn thuế cho các sản phẩm công nghệ và xe vào ngày 14 tháng 4. Theo báo cáo, chính phủ Trung Quốc đã hỏi các công ty trong nước về những mặt hàng nhập cảng nào từ Hoa Kỳ mà họ muốn được miễn thuế. Tuy nhiên, vẫn chưa có danh sách nào được chấp thuận.⦿ ---- Theo cuộc thăm dò của New York Times/Siena College công bố hôm thứ sáu, phần lớn cử tri đã đăng ký của Hoa Kỳ mô tả nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump cho đến nay là "hỗn loạn". Khi nói đến tỷ lệ chấp thuận của Trump, 54% số người được hỏi không chấp thuận cách ông xử lý công việc của mình, trong khi 42% chấp thuận.Cuộc khảo sát cho thấy 59% số người được hỏi gọi nhiệm kỳ thứ hai của Trump là "đáng sợ" (scary), trong khi 42% sẽ mô tả là "hào hứng" (exciting). Khi được hỏi Hoa Kỳ đang đi theo hướng nào, 53% người tham gia trả lời là đi sai hướng rồi, trong khi 36% cho biết đất nước đang đi đúng hướng.⦿ ---- Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã gửi một lá thư vào thứ Sáu tới Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ, thúc giục một cuộc điều tra về việc liệu Tổng thống Donald Trump có vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang hay không khi cung cấp quyền truy cập độc quyền cho các nhà đầu tư vào đồng tiền meme $TRUMP của mình, CNBC đưa tin.Báo cáo tập trung vào một bữa tối riêng tư được lên lịch vào ngày 22 tháng 5 tại câu lạc bộ chơi gôn của Trump gần Washington, DC, được công bố vào đầu tuần này, làm dấy lên cáo buộc tham nhũng "trả tiền để chơi". "Thông báo của Tổng thống Trump hứa hẹn quyền tiếp cận độc quyền tới tổng thống để đổi lấy khoản đầu tư đáng kể vào một trong những dự án kinh doanh của Tổng thống", các thượng nghị sĩ viết.Họ cũng nêu lên mối quan ngại về mối quan hệ nước ngoài giữa một số người nắm giữ mã tiếp cận (token holders) và đặt câu hỏi về các biện pháp bảo vệ xung quanh các giao dịch của tổng thống với tài sản kỹ thuật số.⦿ ---- FBI đã bắt một thẩm phán quận tại tòa án Milwaukee của bà vào hôm thứ Sáu và cáo buộc bà cố gắng che chở cho một người nhập cư khỏi bị bắt giữ—một động thái được coi là sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến pháp lý về trục xuất, theo báo cáo của tờ New York Times.Vị thẩm phán: Các đặc vụ đã bắt Thẩm phán Hannah Dugan vào sáng thứ Sáu 25/4/2025—đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc Bộ Tư pháp truy tố một viên chức địa phương vì cáo buộc can thiệp vào một vụ bắt giữ người nhập cư, theo tờ Washington Post.Tại sao? FBI đã bắt giữ Dugan "với cáo buộc cản trở—sau khi có bằng chứng cho thấy Thẩm phán Dugan cản trở một hoạt động bắt giữ người nhập cư vào tuần trước", theo giám đốc FBI Kash Patel viết trên Twitter. "Chúng tôi tin rằng Thẩm phán Dugan cố tình đánh lạc hướng các đặc vụ liên bang khỏi đối tượng để bị bắt tại tòa án của bà... nhằm trốn tránh việc bắt giữ." Patel đã xóa dòng tweet của mình sau khi đăng.Chi tiết: Tờ Milwaukee Journal Sentinel, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin rằng vụ bắt Thẩm phán Dugan xoay quanh người nhập cư Mexico Eduardo Flores-Ruiz. Khi các nhân viên di trú liên bang đến tòa án quận để bắt giữ anh ta vào ngày 18 tháng 4, "Thẩm phán Dugan đã chỉ đạo bị cáo và luật sư của anh ta đến một cửa phụ trong phòng xử án, chỉ đạo họ đi xuống một hành lang riêng và vào khu vực công cộng ở tầng 6", theo câu chuyện.Nhưng Flores-Ruiz dường như đã không trốn thoát: Hồ sơ cho thấy anh ta đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan giam giữ tại Trại Giam Dodge ở Alaska, theo Tạp chí Sentinel. Người đàn ông 30 tuổi này phải đối mặt với việc trục xuất vì ba tội danh hành hung nhẹ. Anh ta đã có mặt tại tòa án để tham dự một cuộc họp trước khi xét xử khi các nhân viên xuất hiện.⦿ ---- Chính quyền Trump đang kiện Thành phố Rochester, New York, về các chính sách của thành phố này với tư cách là "thành phố [cho di dân] trú ẩn", với lý do chính sách này vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ khi cố tình cản trở việc thực thi luật nhập cư. Các nhà lãnh đạo được bầu của Rochester đã nói rằng các cảnh sát địa phương đã vi phạm chính sách của thành phố cấm họ tham gia vào các hoạt động nhập cư khi cảnh sát hỗ trợ Biên phòng tại một điểm dừng giao thông vào tháng trước và giúp còng tay những người ngồi trên xe."Đối với hầu hết người Mỹ, điều đó giống như việc thực thi pháp luật ở mức tốt nhất", đơn kiện viết, AP đưa tin. "Nhưng không phải đối với các lãnh đạo thành phố Rochester". Đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ nhằm mục đích tuyên bố các chính sách của thành phố phía bắc New York là không hợp lệ. Đơn kiện được đệ trình vào thứ năm, cùng ngày một thẩm phán liên bang ở California cấm chính quyền Trump từ chối cấp tiền cho các khu vực trú ẩn. Rochester đã tự xác lập mình là một thành phố trú ẩn vào năm 1986 và tái khẳng định danh hiệu này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump với cuộc bỏ phiếu nhất trí của Hội đồng Thành phố.Nghị quyết năm 2017 nêu rõ cảnh sát "không được tham gia vào một số hoạt động nhất định chỉ nhằm mục đích thực thi luật nhập cư liên bang, bao gồm không hỏi về tình trạng nhập cư" của nạn nhân hoặc nhân chứng phạm tội trừ khi cần thiết cho một cuộc điều tra hình sự. Nghị quyết cũng cấm nhân viên thành phố hỗ trợ thực thi luật nhập cư liên bang. Rochester nằm cách Hồ Ontario chưa đầy 10 dặm, nơi nằm giữa biên giới Hoa Kỳ-Canada.Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, các quan chức Rochester gọi các chính sách [cho di dân trú ẩn] này là "hợp pháp" và cho biết họ sẽ "yêu cầu chính quyền liên bang thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo rằng chính quyền không chiếm dụng các nguồn lực địa phương để vi phạm Tu chính án thứ Mười của Hiến pháp". Tuyên bố nói thêm rằng, "Trên thực tế, khiếu nại này là một hoạt động chính trị, không phải là hoạt động pháp lý".Hành động pháp lý bắt nguồn từ một vụ dừng xe vào ngày 24 tháng 3, trong đó cảnh sát đã phản hồi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ Biên phòng. Thị trưởng Malik Evans cho biết cảnh sát Rochester được phép phản hồi các yêu cầu như vậy để giữ an toàn cho hiện trường, nhưng các cảnh sát không nên tham gia vào việc thực thi luật nhập cư. "Theo tôi hiểu, các cảnh sát tại hiện trường đã ra lệnh bằng lời cho những người trên xe ra khỏi xe và hỗ trợ còng tay họ", Evans cho biết hai ngày sau đó. Ông nói rằng mọi cảnh sát sẽ được đào tạo thêm về chính sách này.⦿ ---- Khi cuộc bầu cử ở Canada đang đến gần, Tổng thống Trump đã nhắc lại và nhấn mạnh rằng Canada sẽ trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với Time được công bố vào thứ Sáu, Trump đã bác bỏ ý kiến cho rằng có lẽ ông đang "troll một chút" với ý tưởng này."Tôi thực sự không giỡn. Canada là một trường hợp thú vị. Chúng ta mất 200 đến 250 tỷ đô la mỗi năm khi hỗ trợ Canada", Trump tuyên bố. CNN đã đưa tin vào đầu năm nay rằng những con số mà Trump thường đưa ra về thâm hụt thương mại "thậm chí còn không chính xác". Theo số liệu thống kê của liên bang, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Canada vào năm 2024 là 35,7 tỷ đô la, giảm so với mức 40,6 tỷ đô la của năm trước."Chúng ta đang chăm sóc quân đội của họ. Chúng ta đang chăm sóc mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ và chúng ta không cần họ sản xuất xe cho chúng ta. Trên thực tế, chúng ta không muốn họ sản xuất xe cho chúng ta", Trump nói. "Chúng ta muốn tự sản xuất xe. Chúng ta không cần gỗ của họ. Chúng ta không cần năng lượng của họ. Chúng ta không cần bất cứ thứ gì từ Canada. Và tôi nói rằng cách duy nhất để điều này thực sự hiệu quả là Canada trở thành một tiểu bang Mỹ."Khi được Time hỏi liệu ông có muốn được nhớ đến như một tổng thống "mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ" hay không, Trump cho biết ông không bận tâm. Trong cuộc phỏng vấn, Trump một lần nữa gọi cựu Thủ tướng Justin Trudeau là "thống đốc". Sau cuộc điện thoại mà ông cho là "cực kỳ hiệu quả" vào tháng trước, Trump đã sử dụng đúng chức danh cho Thủ tướng hiện tại Mark Carney.Vào thứ năm, Carney đã xác nhận bản tin rằng Trump đã gọi Canada là tiểu bang thứ 51 trong cuộc gọi, nhưng ông phủ nhận rằng mình đã mô tả sai cuộc trò chuyện, CBC đưa tin. Carney cho biết Trump đã đồng ý với ông rằng Canada là "một quốc gia có chủ quyền". Các cuộc thăm dò cho thấy Carney sẽ dẫn dắt Đảng Tự do giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào thứ Hai, mặc dù khoảng cách dẫn trước của đảng này so với Đảng Bảo thủ đã thu hẹp trong những ngày gần đây, Reuters đưa tin.Vào đầu năm, Đảng Bảo thủ đã dẫn trước 20 điểm trong các cuộc thăm dò, nhưng nó đã tan biến sau các cuộc tấn công của Trump vào Canada và sự ra đi của Trudeau. David Coletto, CEO của công ty thăm dò Abacus Data, nói với tờ Wall Street Journal rằng lời lẽ và chính sách giống Trump của lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre ngày càng không được lòng cử tri Canada. "Họ nghĩ rằng ông Poilievre giống Trump, hoặc những gì ông Poilievre nói và cách ông Poilievre nói chỉ khiến họ mất hứng thú giống như cách Trump khiến họ mất hứng thú", Coletto nói,⦿ ---- Đổi ý với sinh viên quốc tế: Các vụ kiện tụng đã diễn ra và các lệnh cấm thi hành tư pháp đã được ban hành sau khi thị thực của hàng nghìn sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ bị thu hồi vào đầu tháng này, đột ngột xóa bỏ tình trạng nhập cư hợp pháp của họ tại đây. Hiện tại, chính quyền Trump đã đảo ngược phần nào động thái đó: Tại tòa án liên bang vào hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng họ sẽ khôi phục hồ sơ của những sinh viên đó vào cơ sở dữ liệu SEVIS liên bang, nơi theo dõi những người sở hữu thị thực, mặc dù có vẻ như lệnh hoãn này chỉ có thể là tạm thời đối với một số người, theo Politico đưa tin.Theo Bộ Tư pháp, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đang xây dựng các giao thức mới cho người nước ngoài học tập tại Hoa Kỳ bằng thị thực F-1. Cho đến khi chính sách đó được hoàn thành, Bộ Tư pháp cho biết sẽ không có sinh viên nào bị xóa hồ sơ khỏi SEVIS (tên đầy đủ: Hệ thống Thông tin Du học và Trao đổi, theo Newsweek) "chỉ dựa trên" các cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp đôi khi phát hiện ra các cáo buộc về tội nhẹ hoặc bác bỏ các vụ án. Một số vi phạm nhỏ bị cáo buộc bao gồm biên bản phạt chạy quá tốc độ hoặc vé phạt đỗ xe."Hiện vẫn chưa rõ liệu Bộ Ngoại giao có đảo ngược làn sóng hủy bỏ hoàn toàn thị thực của nhiều sinh viên tương tự hay không", Politico lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng tuần trước, một viên chức liên bang đã nói tại tòa rằng "kiểm soát chất lượng" đang được thực hiện đối với các quyết định cấp thị thực. "ICE duy trì thẩm quyền chấm dứt hồ sơ SEVIS vì những lý do khác, chẳng hạn như nếu nguyên đơn không duy trì được tình trạng không phải là người nhập cư của mình sau khi hồ sơ được kích hoạt lại hoặc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp khác khiến nguyên đơn bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ", một luật sư Bộ tư pháp cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã bỏ qua lời cầu xin khoan hồng và đã tuyên án bảy năm tù đối với cựu dân biểu George Santos, người bị phế truất vì tội gian lận, vào hôm thứ sáu. Bây giờ, một câu hỏi đang được lưu hành là liệu nhà lập pháp Cộng Hòa, người chỉ giữ chức dân cử trong thời gian ngắn và là người ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump, có thể được ân xá hay không.Santos, 36 tuổi, đã khóc nức nở khi nghe bản án, theo AP. Năm ngoái, anh đã nhận tội gian lận trọng tội bao gồm cả trộm cắp danh tính. Các công tố viên đã yêu cầu mức án bảy năm tù, nói rằng Santos không thực sự hối hận, trong khi luật sư của Santos thúc đẩy mức án tối thiểu là hai năm. Thẩm phán Tòa án quận Joanna Seybert rõ ràng đã đồng ý với các công tố viên khi áp dụng mức án 87 tháng tù. Thẩm phán đã ra lệnh cho Santos phải đến nhà tù trước ngày 25 tháng 7.⦿ ---- Từng là nơi mua sắm cho ngày tựu trường và tụ tập cuối tuần, các trung tâm thương mại ở Quận Cam hiện đang đổi các cửa hàng gần như trống rỗng của mình thành các căn hộ và trung tâm giải trí. Trung tâm thương mại MainPlace ở Santa Ana là một ví dụ về sự chuyển đổi mà các chuyên gia cho rằng các trung tâm thương mại đang trải qua. Trong vài năm qua, trung tâm thương mại đã chuyển mình thành một điểm đến hỗn hợp, nơi mọi người mua sắm, ăn uống và thậm chí là sinh sống, trong khi các trung tâm thương mại khác cũng làm theo.Hôm Thứ ăm, tiếng máy xúc vang vọng khắp những gì còn sót lại của Trung tâm thương mại Orange. Trung tâm thương mại đã đóng cửa cách đây một năm và giờ chỉ còn lại hai công trình: tòa nhà đổ nát của JCPenney và một cửa hàng Sears trống rỗng. Aaron Shulze, giám đốc phát triển kinh tế của thành phố Orange cho biết: "Nhiều cư dân của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với bất động sản tuyệt vời này, nhưng thật không may, với những thay đổi trong bối cảnh bán lẻ, nơi này đã trở thành một tòa nhà đổ nát".Schulze cho biết nơi từng là một trung tâm thương mại đang chết dần chết mòn giờ đây đã trở thành một địa điểm chuyển đổi. Chủ sở hữu, Integral Communities, có kế hoạch tái phát triển JCPenney thành một không gian sử dụng hỗn hợp. “Kế hoạch của chúng tôi là đưa cư dân đến đây. Chúng tôi vẫn đang làm việc với thành phố, vì vậy còn lâu mới thực hiện được", John Stanek, hiệu trưởng tại Integral Communities cho biết.Chỉ cách đó 20 dặm về phía tây, Trung tâm mua sắm Westminster Mall nằm im ắng một cách kỳ lạ khi hầu hết các cửa hàng đã biến mất. Thành phố cũng đang để mắt đến việc tái phát triển và các đề xuất từ chủ sở hữu trung tâm mua sắm đang được xem xét. Một trong những đề xuất nhằm mục đích bổ sung 3.000 đơn vị nhà ở vừa được ủy ban quy hoạch thông qua và hiện đang được chuyển đến hội đồng thành phố.Và không chỉ ở đó, các trung tâm mua sắm đang chết dần chết mòn trên khắp đất nước cũng đang được tái thiết. “Mọi thứ từ Chula Vista đến Brea đến Crenshaw, ý tôi là, bạn chỉ cần nêu tên một địa điểm, bạn có thể tìm thấy một số hoạt động tái phát triển tập trung xung quanh trung tâm mua sắm", Scott Wild, hiệu trưởng tư vấn tại John Burns Research and Consulting cho biết.Wild, một chuyên gia tư vấn bất động sản, cho biết các trung tâm thương mại không chết, chúng đang phát triển. "Mọi người vẫn có những trải nghiệm khi đến trung tâm thương mại, đó là một phần của cảnh quan mà tôi nghĩ sẽ tồn tại ở đây, nhưng các phần sử dụng hỗn hợp của nó là con đường cho tương lai, và tôi nghĩ đó là điều bạn nên mong đợi trong tương lai", Wild cho biết.Theo giáo sư Ellen Dunham-Jones của Georgia Tech, trên toàn quốc, hơn 200 trung tâm thương mại đã bổ sung thêm nhà ở tại các địa điểm từng là nơi đặt các cửa hàng bách hóa.⦿ ---- HỎI 1: Ăn chay sẽ sống thọ, ít bệnh hơn ăn mặn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng ăn protein từ thực vật có thể giúp bạn sống lâu hơn. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng protein từ động vật có lợi cho giai đoạn đầu đời. Bạn có thể từ từ bổ sung thêm protein từ thực vật vào chế độ ăn uống của mình bằng các công thức nấu ăn linh hoạt. Trong vài năm qua, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc ăn nhiều thực vật hơn—bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu, hạt và hạt giống—có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách, chủ yếu là giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều này một phần là do tác động của thực vật lên hệ vi sinh vật của chúng ta, vì chúng cung cấp nhiều chất xơ đóng vai trò là thức ăn cho vi khuẩn có lợi phát triển và sinh sôi. Hệ vi sinh vật khỏe mạnh có liên quan đến tình trạng viêm mãn tính và nguy cơ mắc bệnh thấp hơn. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hút thuốc, nhậu, lười thể dục sẽ hại sức khỏe ngay từ giữa tuổi 30s?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu nhiều và bỏ tập thể dục có thể bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của một người ngay từ giữa độ tuổi 30s. Trên thực tế, ba thói quen xấu cụ thể đó có nghĩa là sức khỏe thể chất và tinh thần kém hơn bắt đầu từ tuổi 36, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ sáu trên Annals of Medicine. Chi tiết: