Bầu Sơ Bộ New Hampshire: Sanders Dẫn Đầu, Buttigieg Thứ 2, Klobuchar Số 3

Tòa Bạch Ốc đã thông tin cho cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton rằng ông không thể xuất bản sách của ông là cuốn "The Room Where It Happened: A White House Memoir" [Căn Phòng Xảy Ra Chuyện: Hồi Ký Về Tòa Bạch Ốc], bởi vì nó chứa đựng tài liệu tối mật, theo CNN tường trình cho biết hôm Thứ Tư, 29 tháng 1 năm 2020.