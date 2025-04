Báo Sri Lanka ghi rằng Thầy Minh Tuệ đang có kế hoạch bộ hành đến Anuradhapura, 1 thành phố lớn phía bắc Sri Lanka.

.

(18.4.2025) - VN la trời: vào Mỹ bị áp thuế, trong nước cũng bị hàng TQ giá rẻ đè bẹp

- Báo Sri Lanka: Thầy Minh Tuệ sẽ bộ hành đến Anuradhapura (bắc Sri Lanka) theo đường mòn Trà và Ramayana

- Các nhà hoạt động DEI kêu gọi: 3 ngày không mua hàng các tiệm lớn (chỉ mua tiệm nhỏ). Ngày mai biểu tình khắp Hoa Kỳ.

- Trump: trong 3 tuần hay 4 tuần nữa, sẽ có thỏa thuận thương mại với TQ.

- Mỹ sẽ tính phí ghé cảng đối với tàu TQ, có thể 1,5 tới triệu đô/tàu mỗi lần ghé cảng (50 đô/tấn)

- Ngoại trưởng Rubio: vài ngày nữa Mỹ sẽ lui, nếu Ukraine-Nga không hòa nhau được

- Ukraine phạt 3 công ty TQ bán Nga vũ khí. TQ chối: không bán Nga vũ khí sát thương

- Tòa Tối Cao sẽ xét từ ngày 15/5 về đề xuất của Trump hạn chế Hiến pháp: quyền công dân theo nơi sinh soạn ra lúc đầu là riêng cho nô lệ da đen

- Jonathan Chait của tờ The Atlantic: Trump đã dò ra kẽ hở Hiến pháp, có thể giam vĩnh viễn cả người nhập cư và công dân Mỹ nếu có lãnh tụ nước ngoài (như El Salvador) chịu nhận giam giùm

- El Salvador: TNS Chris Van Hollen gặp ông Abrego Garcia (người bị Trump trục xuất nhầm và không chịu đưa về Mỹ bất kể lệnh Tòa Tối Cao). Tổng thống El Salvador lên mạng X giễu: Garcia vinh dự ở trong tù El Salvador.

- Tòa Kháng án số 4 bác yêu cầu của Trump (Trump xin miễn đưa người bị trục xuất nhầm về Mỹ theo lệnh Tòa Tối Cao)

- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez có triển vọng trở thành ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ 2028

- FDA sẽ ngưng thanh tra an toàn thực phẩm, gia nhiệm vụ cho các tiểu bang tự kiểm tra

- Sở Bảo vệ người tiêu dùng CFPB bị cắt 90% nhân sự.

- Thị trường TQ giảm, vì tàu TQ bị Mỹ áp phí ghé cảng

- Trump: thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sẽ ký vào ngày 24/4.

- Thủ tướng Ý: châu Âu và Mỹ có thể cùng xây dựng hòa bình tại Ukraine, Ý sẽ đầu tư 10 tỷ đô vào Mỹ. Trump: Mỹ sẽ có thỏa thuận thương mại với Liên Âu

- Họp báo chung với Thủ tướng Ý, Trump nói thuế quan làm cho Mỹ giàu hơn, thu hàng tỷ đô

- Trump thúc đẩy nhập cảng thịt và gia cầm từ Mỹ, nhưng châu Âu từ chối vì thịt Mỹ có chất chlorine, kém an toàn

- Apple nói nhỏ, Trump OK miễn thuế quan.

- Tòa: Google đã vi phạm luật chống độc quyền

- TQ tăng tốc tuyên truyền: thuế quan của Trump vi phạm luật quốc tế, hại khắp thế giới. TQ tự khoa đáng tin cậy, không trở mặt như Trump.

- Trump ngưng Dự án điện gió và ngoài khơi Empire WInd 1. Thống đốc New York chỉ trích, nói sẽ kiện

- Florida: 6 người bị bắn ở Đại học FSU Tallahassee. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

- Chuyến bay Frontier Airlines đến Puerto Rico bể bánh xe, hạ cánh an toàn

- California: 1 người vô gia cư trúng số cào 1 triệu đô

- Cảnh sát Quận Cam rượt 1 xe chạy cao tốc qua nhiều thành phố, bắn chết nghi phạm

- HỎI 1: Điện thoại thông minh làm tăng sức khỏe tâm thần cho thiếu niên? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Giấc ngủ lành mạnh làm giảm nguy cơ nhập viện vì nhiễm trùng? Thiếu ngủ có khả năng góp phần vào sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-18/4/2025) ⦿ ---- Các nhà hoạt động cho DEI đang kêu gọi một "cuộc đình công kinh tế" khác, lần này kéo dài ba ngày. Từ thứ Sáu đến Chủ Nhật (hoặc, từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Lễ Phục Sinh), những người tổ chức kêu gọi mọi người tránh mua bất kỳ thứ gì trực tuyến hoặc tại cửa hàng từ bất kỳ doanh nghiệp lớn nào—từ các nhà bán lẻ và nhà hàng đến ngân hàng và trạm xăng, Yahoo News đưa tin.

.

Liên đoàn Nhân dân Hoa Kỳ, tổ chức cơ sở điều phối các cuộc tẩy chay chi tiêu, đang kêu gọi mọi người chỉ chi tiền cho những lần mua sắm thiết yếu và thực hiện tại các doanh nghiệp nhỏ, địa phương bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Những cuộc tẩy chay sắp tới, dành riêng cho các nhà bán lẻ, nhắm vào lòng tham của các công ty nói chung hoặc vào các công ty đã từ bỏ các sáng kiến ​​về đa dạng, công bằng và hòa nhập của mình, những người tổ chức cho biết. Những cuộc tẩy chay đó bao gồm các cuộc tẩy chay Amazon và Walmart vào tháng 5, Target và McDonald's vào tháng 6.

.

Trùng với cuộc đình công kinh tế kéo dài ba ngày là một ngày hành động toàn quốc khác được lên kế hoạch vào ngày mai, thứ Bảy. Các cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở hàng trăm thành phố, nhưng một số nhóm đang lựa chọn tổ chức các loại sự kiện khác bao gồm các đợt quyên góp thực phẩm và dọn dẹp thiên nhiên, Axios đưa tin.

.

⦿ ---- Báo Sri Lanka trong một bản tin tiếng Anh hôm Thứ Sáu 18/4/2025 đã ghi nhận tình hình chuyến du hành của Thầy Minh Tuệ như sau, dịch toàn văn, sẽ có link cuối bản tin. Các GHI CHÚ là của người dịch tại Việt Báo.

.

ECONOMYNEXT – Một nhà khổ hạnh người Việt Nam, người đã nhận được sự ca ngợi rộng rãi từ công chúng bình thường trong nước vì lối sống giản dị của mình, đang gặp phải những trở ngại khi ông đi bộ qua Sri Lanka để đến nơi sinh của Đức Phật ở Ấn Độ. Được biết đến rộng rãi với biệt danh Thích Minh Tuệ, nhà khổ hạnh này được cho là đã đi bộ xuyên qua Việt Nam ít nhất bốn lần, trong nhiều năm trước khi một số youtuber và ticktockers chú ý vào năm 2024 và bắt đầu theo dõi ông, đưa ông đến với sự chú ý của cả nước và quốc tế.

.

Nhà khổ hạnh, có tên khai sinh là Lê Anh Tú, đi chân trần và mặc áo choàng làm từ những mảnh vải vụn khác nhau mà mọi người tặng cho ông trong chuyến đi. Bát khất thực của ông là vật chứa bên trong của một nồi cơm điện. Nhà khổ hạnh này đã gặp phải tranh cãi với một giáo hội Phật giáo đã thành lập tại Việt Nam sau khi cư dân mạng bắt đầu so sánh lối sống giản dị của ông với những người trong giáo hội.

.

Theo các báo cáo, Minh Tuệ không tuyên bố mình là một nhà sư chính thức, mà chỉ là một học viên của giáo lý Phật giáo đang thực hành hạnh đầu đà. Mặc dù những người khác gọi ông là 'Thích' (Hòa thượng), ông luôn tự gọi mình là 'con' theo cách mà học sinh tự gọi mình khi xưng hô với giáo viên, các báo cáo cho biết.

.

Các nhà chức trách khu vực Việt Nam cũng được cho là đã thúc giục Minh Tuệ dừng đi bộ vào năm ngoái vì đám đông lớn đã đi theo ông khi ông vào các thị trấn lớn hơn khiến giao thông trong thành phố bị đình trệ. Trong một thời gian, ông biến mất khỏi các con đường chính, dẫn đến sự suy đoán và lo lắng trong số những người theo dõi ông trên internet. Vào tháng 12 năm 2024, Minh Tuệ đã bắt đầu cuộc hành hương đến Ấn Độ bằng cách đi bộ qua một số quốc gia bao gồm Lào và Thái Lan.

.

Sau khi hạ cánh tại Sri Lanka, ông bắt đầu đi bộ qua đảo về phía Jaffna. Các video trên Youtube cho thấy ông đã đến Sri Lanka từ Singapore. Theo một nhà sư cao cấp từ Đền Ambarukkarama của Mugurugampala ở Sri Lanka, người đang giúp đỡ nhà khổ hạnh, nhóm này đang gặp khó khăn sau khi một nhà sư cao cấp khác của Sri Lanka yêu cầu các ngôi chùa không cho ông ở lại.

.

Nhóm hơn 30 nhà khổ hạnh và tín đồ tại gia người Việt đã hạ cánh tại Sri Lanka vào ngày 12 tháng 4 và cũng ở lại Chùa của ngài vào ngày đầu năm mới. “Theo quan sát của chúng tôi, những người này rất vô hại, có trách nhiệm và hành động rất kỷ luật (vinyawath),” vị trụ trì giải thích. “Họ đang thực hành hạnh đầu đà và đi chân trần. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên đối xử với những du khách đến từ Việt Nam này theo đúng truyền thống hiếu khách của chúng tôi. Nếu họ bị tổn hại thì sẽ không tốt cho danh dự của đất nước chúng tôi."

.

“Nhưng sau một số lần giao tiếp với một Tỳ kheo ở Việt Nam với một trong những Tỳ kheo của chúng tôi, một ấn tượng sai lầm đã được tạo ra, đã có một số vấn đề gây ra cho những người Việt Nam tại gia đi theo họ. Một số ngôi chùa cũng đã từ chối tiếp nhận họ. Vì vậy, hai người trong chúng tôi từ chùa của chúng tôi đã quyết định ở lại với họ và giúp đỡ họ cho đến khi họ rời khỏi đất nước của chúng tôi và đối xử với họ bằng lòng từ bi và lòng trắc ẩn."

.

Một nhà sư cao cấp người Sri Lanka đã đăng tin nhắn qua mạng WhatsApp mà ông cho là đã gây ra vấn đề cho nhóm. “Thay vì viết tin nhắn WhatsApp mà không khảo sát kỹ, tôi xin vui lòng xem xét vấn đề này và hành động theo cách bảo vệ phẩm giá của đất nước chúng ta. Các viên chức ngoại giao và các nhà sư có trách nhiệm của chúng ta nên xem xét vấn đề này và thực hiện các hành động cần thiết để họ được ở lại đất nước chúng ta hợp pháp."

.

Có vẻ như đã có những câu hỏi được đặt ra về việc liệu họ có thể đi bộ trên đường sau khi đến bằng thị thực du lịch hay không, thero cho biết. Nhà sư khổ hạnh đang có kế hoạch đến Anuradhapura, ông cho biết. (GHI CHÚ: Anuradhapura là 1 thành phố lớn phía bắc Sri Lanka.)

.

Không rõ vấn đề gì khi đi bộ bằng thị thực du lịch trên một con đường Phật giáo, vì những du khách khác đi trên các con đường Trà và Ramayana. (GHI CHÚ: Tea trails là con đường bộ hành tâm dọc các đồn điền trà Sri Lanka, và Ramayana cũng là đường bộ hành tâm linh từ cả ngàn năm của Sri Lanka. Đó là 2 tours du lịch tâm linh nổi tiếng.)

.

Thầy Minh Tuệ không được biết đến là người thuyết giảng trong chuyến đi đến Ấn Độ và chỉ đôi khi trả lời các câu hỏi. Nhà sư khổ hạnh người Việt Nam đã nghỉ qua đêm vào ngày hôm đó trong một xưởng cưa, và điều đó không phù hợp vì có 11.000 ngôi đền ở Sri Lanka, thero người Sri Lanka nhận xét.

.

Tuy nhiên, nhà khổ hạnh này mang theo một chiếc mền và được cho là ngủ trong các khu rừng và nghĩa trang cùng nhiều nơi khác khi ông đi bộ khắp đất nước mình. Ban đầu, ông Minh Tuệ dự định đi qua Myanmar đến Ấn Độ nhưng không thể nhập cảnh Myanmar và thay vào đó đã đi du lịch đến Malaysia. (Bản tin viết từ Colombo/18/4/2025)

.

Thầy Minh Tuệ giải thích về một bản văn. Theo báo Sri Lanka: "Một nhà sư cao cấp người Sri Lanka đã đăng tin nhắn qua mạng WhatsApp mà ông cho là đã gây ra vấn đề cho nhóm." Bản tin không nói rõ là "vấn đề" gì.

.

Nguồn: https://economynext.com/vietnams-famed-walking-ascetic-minh-tue-in-sri-lanka-amid-obstacles-216441/

.

⦿ ---- Bản tin sau là về tình hình Việt Nam bị kẹt trong ma trận thuế quan, dịch theo BBC tiếng Anh. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên, doanh nhân người Việt tên là Hao Le đã nhìn thấy một cơ hội. Công ty của ông là một trong hàng trăm doanh nghiệp nổi lên để cạnh tranh với hàng xuất cảng của Trung Quốc vốn ngày càng phải đối mặt với các hạn chế từ phương Tây.

.

Công ty Điện tử SHDC của Le, tại trung tâm công nghiệp đang phát triển của Hải Dương, bán 2 triệu đô la (1,5 triệu bảng Anh) phụ kiện điện thoại và máy tính mỗi tháng cho Hoa Kỳ. Nhưng doanh thu đó có thể cạn kiệt nếu Trump áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, một kế hoạch hiện đang bị hoãn lại cho đến đầu tháng 7. Le cho biết điều đó sẽ là "thảm họa cho doanh nghiệp của chúng tôi".

.

Ông cũng nói thêm rằng bán cho người tiêu dùng Việt Nam không phải là một lựa chọn: "Chúng tôi không thể cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc. Đây không chỉ là thách thức của chúng tôi. Nhiều công ty Việt Nam đang gặp khó khăn ngay tại thị trường trong nước".

.

Thuế quan của Trump vào năm 2016 đã khiến một lượng lớn hàng nhập cảng giá rẻ từ Trung Quốc, ban đầu dành cho Hoa Kỳ, tràn vào Đông Nam Á, gây tổn hại cho nhiều nhà sản xuất trong nước. Nhưng họ cũng mở ra những cánh cửa mới cho các doanh nghiệp khác, thường là vào các chuỗi cung ứng toàn cầu muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

.

Nhưng Trump 2.0 đe dọa đóng những cánh cửa đó lại, coi đó là một lỗ hổng không thể chấp nhận được. Và đó là một đòn giáng đối với các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam và Indonesia, những nước đang nỗ lực trở thành những nhân tố chủ chốt trong các ngành công nghiệp từ chip đến xe điện.

.

Họ cũng thấy mình bị mắc kẹt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Trung Quốc, một nước láng giềng hùng mạnh và là đối tác thương mại lớn nhất của họ, và Hoa Kỳ, một thị trường xuất cảng quan trọng, có thể đang tìm cách đạt được một thỏa thuận gây bất lợi cho Bắc Kinh. Và vì vậy, chuyến đi đã được lên kế hoạch từ lâu của Tập Cận Bình tới Việt Nam, Malaysia và Campuchia trong tuần này đã trở nên cấp bách hơn. Cả ba quốc gia đều trải thảm đỏ chào đón ông, nhưng Trump coi đó là bằng chứng cho thấy họ đang âm mưu "làm hại" Hoa Kỳ.

.

Theo các báo cáo, Trump sẽ sử dụng các cuộc đàm phán sắp tới với các quốc gia nhỏ hơn để gây sức ép buộc họ hạn chế giao dịch với Bắc Kinh. Nhưng đó có thể là một tham vọng viển vông khi xét đến lượng tiền chảy giữa Trung Quốc và Đông Nam Á.

.

Năm 2024, Trung Quốc đã thu được kỷ lục 3,5 nghìn tỷ đô la từ xuất cảng - 16% trong số đó được chuyển đến Đông Nam Á, thị trường lớn nhất của nước này. Đổi lại, Bắc Kinh đã trả tiền cho đường sắt ở Việt Nam, đập thủy điện ở Campuchia và cảng ở Malaysia như một phần của chương trình cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường" nhằm thúc đẩy quan hệ ở nước ngoài.

.

"Chúng tôi không thể lựa chọn, và chúng tôi sẽ không bao giờ lựa chọn [giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ]", Bộ trưởng Thương mại Malaysia Tengku Zafrul Aziz nói với BBC vào thứ Ba, trước chuyến thăm của Tập Cận Bình. "Nếu vấn đề là về điều gì đó mà chúng tôi cảm thấy trái với lợi ích của mình, thì chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình".

.

Trong những ngày sau khi Trump công bố mức thuế quan toàn diện của mình, các chính phủ Đông Nam Á đã vội vã chuyển sang chế độ đàm phán. Trong cuộc gọi mà Trump mô tả là "rất hiệu quả" với nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm, nhà lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam, một cường quốc điện tử mới nổi, nơi các công ty sản xuất khổng lồ như Samsung, Intel và Foxconn, công ty Đài Loan đã ký hợp đồng sản xuất iPhone, đã thành lập cửa hàng.

.

Trong khi đó, các quan chức Thái Lan đang hướng đến Washington với một kế hoạch bao gồm tăng cường nhập cảng và đầu tư vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của họ, vì vậy họ hy vọng sẽ tránh được mức thuế 36% đối với Thái Lan mà Trump có thể áp dụng trở lại.

.

"Chúng tôi sẽ nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng Thái Lan không chỉ là nước xuất cảng mà còn là đồng minh và đối tác kinh tế mà Hoa Kỳ có thể tin tưởng trong dài hạn", Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết.

.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã loại trừ khả năng trả đũa thuế quan của Trump, thay vào đó chọn nhấn mạnh tầm quan trọng về kinh tế và chính trị của họ đối với Hoa Kỳ.

Trong khi người tiêu dùng hoan nghênh các sản phẩm Trung Quốc có giá cạnh tranh - từ quần áo đến giày dép đến điện thoại - thì hàng nghìn doanh nghiệp địa phương không thể đáp ứng được mức giá thấp như vậy.

.

Theo ước tính của một nhóm nghiên cứu của Thái Lan, hơn 100 nhà máy ở Thái Lan đã đóng cửa hàng tháng trong hai năm qua. Trong cùng thời kỳ ở Indonesia, khoảng 250.000 công nhân dệt may đã bị sa thải sau khi khoảng 60 nhà sản xuất hàng may mặc đóng cửa, các hiệp hội thương mại địa phương cho biết - bao gồm cả Sritex, từng là nhà sản xuất hàng dệt may lớn nhất khu vực.

.

"Khi chúng tôi xem tin tức, có rất nhiều sản phẩm nhập cảng tràn ngập thị trường trong nước, làm hỏng thị trường của chúng tôi", Mujiati, một công nhân bị Sritex sa thải vào tháng 2 sau 30 năm, nói với BBC. "Có lẽ chúng tôi không may mắn", người đàn ông 50 tuổi này, người vẫn đang tìm việc, cho biết. "Chúng tôi có thể phàn nàn với ai? Không có ai cả".

.

Hao Le, ở Việt Nam, cho biết anh đã thấy sự gia tăng các yêu cầu từ khách hàng Mỹ đang tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị điện tử mới, bên ngoài Trung Quốc: "Trước đây, người mua ở Hoa Kỳ phải mất nhiều tháng để chuyển đổi nhà cung cấp. Ngày nay, những quyết định như vậy được đưa ra trong vòng vài ngày".

.

⦿ ---- Trump: trong 3 tuần hay 4 tuần nữa, sẽ có thỏa thuận với TQ. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng Trung Quốc đã liên lạc "rất nhiều" kể từ khi ông gần như tăng gấp ba lần thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng nhập từ Trung Quốc, và ông gợi ý với các phóng viên rằng hai quốc gia có thể đạt được thỏa thuận trong vòng ba đến bốn tuần.

.

Trong một cuộc họp với các phóng viên sau khi ký các sắc lệnh hành pháp liên quan đến việc bãi bỏ quy định đối với ngành thủy sản, Trump đã được hỏi về các cuộc đàm phán đang diễn ra của ông với các quan chức Trung Quốc và đặc biệt là liệu ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến thương mại đang diễn ra hay chưa.

.

"Họ đã liên lạc nhiều lần", Trump nói, ám chỉ đến các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Khi được hỏi họ đã liên lạc thường xuyên như thế nào kể từ tuần trước - sau khi Trump tăng gấp ba mức thuế quan đối với Trung Quốc từ 54% lên 145% - tổng thống trả lời, "Rất nhiều".

.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Trump đã chỉ ra rằng ông không muốn liên lạc với Trung Quốc trước trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Theo các nguồn tin thân cận với Trump, các quan chức Hoa Kỳ đã thúc giục Trung Quốc khởi xướng một cuộc gọi giữa Tập và Trump, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm vậy.

.

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với Tập Cận Bình chưa, Trump sẽ không xác nhận theo cách này hay cách khác. "Tôi chưa bao giờ nói liệu [điều đó] đã xảy ra hay chưa, nhưng tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình, và tôi nghĩ điều đó sẽ tiếp tục. Họ đã liên lạc nhiều lần", Trump nói với các phóng viên.

.

Sau đó, báo chí nhanh chóng phản hồi lại phản ứng của Trump, yêu cầu tổng thống làm rõ liệu ông đang ám chỉ Tập Cận Bình hay các quan chức Trung Quốc khác khi ông nói, "Họ đã liên lạc nhiều lần".

.

"Tôi thấy điều đó rất giống nhau", Trump trả lời. "Đó sẽ là những cấp cao nhất của Trung Quốc, và nếu bạn biết [Tập Cận Bình], bạn sẽ biết rằng nếu họ liên lạc, ông ấy biết chính xác - ông ấy biết mọi thứ về điều đó. Ông ấy điều hành rất chặt chẽ, rất mạnh mẽ, rất thông minh. Và, vâng, chúng tôi đang nói chuyện với Trung Quốc".

.

Tổng thống cho biết mặc dù một số người đã thúc giục ông đẩy nhanh các cuộc đàm phán của mình, ông tin rằng vẫn còn "nhiều" thời gian để đạt được thỏa thuận với Trung Quốc và hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ thành hiện thực. "Tôi nghĩ rằng trong vòng ba hoặc bốn tuần tới, mọi chuyện có thể kết thúc", Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch áp dụng phí cảng mới đối với tàu Trung Quốc, cho biết mục đích là để khôi phục ngành đóng tàu của Mỹ trước sự thống trị của Trung Quốc trong ngành. Trump đã bắt đầu một cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc, một động thái mà chính quyền của ông mô tả là một nỗ lực đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ nhưng những người chỉ trích và nhiều nhà kinh tế lo ngại có thể gây ra suy thoái toàn cầu và làm tăng giá cho người tiêu dùng.

.

Thông báo của Công báo Liên bang do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đăng tải vào thứ Năm cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ tính phí đối với tất cả các tàu do Trung Quốc chế tạo và sở hữu cập cảng tại Hoa Kỳ dựa trên trọng tải tịnh hoặc hàng hóa được vận chuyển trong mỗi chuyến đi. Theo thông báo của USTR, mức phí mới sẽ được thực thi trong khoảng 180 ngày, được triển khai theo từng giai đoạn và có thể tăng trong những năm tới.

.

Thông báo mới nhất này quay trở lại với các đề xuất được đưa ra vào tháng 2 về việc tính phí tàu do Trung Quốc chế tạo lên tới 1,5 triệu đô la cho mỗi lần ghé cảng, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội trên diện rộng trong ngành, Reuters đưa tin.

.

“Tàu thuyền và vận chuyển đóng vai trò quan trọng đối với an ninh kinh tế của Hoa Kỳ và dòng chảy thương mại tự do”, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết trong một tuyên bố. “Các hành động của chính quyền Trump sẽ bắt đầu đảo ngược sự thống trị của Trung Quốc, giải quyết các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và gửi tín hiệu nhu cầu đối với các tàu do Hoa Kỳ đóng”.

.

Hôm thứ Sáu, Bắc Kinh cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ sẽ “thất bại”. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết việc áp dụng phí cảng và tăng thuế đối với thiết bị bốc xếp là “biện pháp gây hại cho những bên khác và chính Hoa Kỳ”.

.

“Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển toàn cầu và phá vỡ sự ổn định của ngành công nghiệp toàn cầu mà còn làm tăng áp lực lạm phát ở Hoa Kỳ, gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ”, Lin cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này “cuối cùng sẽ không thể phục hồi ngành đóng tàu của Hoa Kỳ”.

.

Từ ngày 14 tháng 10/2025, các tàu do Trung Quốc sở hữu và điều hành sẽ bị tính phí 50 đô la một tấn ròng, mức phí này sẽ tăng 30 đô la một năm trong ba năm tới. Các tàu do Trung Quốc đóng thuộc sở hữu của các công ty không phải của Trung Quốc sẽ bị tính phí 18 đô la một tấn ròng, với mức phí hàng năm tăng 5 đô la trong cùng kỳ.

.

Các khoản thuế mới đối với tàu chở hàng của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trump đã tăng thuế lên tổng cộng 145% đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất trong khi Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế 125% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ có thể sẵn sàng phủi tay, rời khỏi các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới. Phát biểu tại Paris sau một ngày đàm phán kéo dài giữa các quan chức Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu, Rubio cho biết các cuộc thảo luận đã mang tính xây dựng và đưa ra phác thảo các bước hướng tới hòa bình. "Chúng tôi sẽ không tiếp tục nỗ lực này trong nhiều tuần và nhiều tháng nữa", theo BBC, Rubio cho biết. Hoa Kỳ, ông nói, có "những ưu tiên khác để tập trung vào".

.

Sau nhiều tuần nỗ lực của chính quyền Trump nhằm làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đã không thể chấm dứt giao tranh, Rubio cho biết chính quyền Hoa Kỳ muốn quyết định "trong vài ngày tới liệu điều này có khả thi hay không trong vài tuần tới", theo AP đưa tin. "Tổng thống đã dành 87 ngày ở cấp cao nhất trong chính phủ của mình để liên tục nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này", theo Washington Post, Rubio cho biết. "Chúng ta hiện đang đi đến thời điểm cần phải quyết định và xác định liệu điều này có khả thi hay không, đó là lý do tại sao chúng ta đang tham gia vào cả hai bên."

.

Các cuộc đàm phán cấp cao do Pháp tổ chức vào thứ năm là lần đầu tiên kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, các quan chức cấp cao của Mỹ, Ukraine và châu Âu được biết là đã gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Các quan chức Pháp cho biết một cuộc họp mới theo cùng định dạng dự kiến ​​sẽ diễn ra tại London trong những ngày tới. Rubio cho biết ông có thể tham gia cuộc họp đó, dự kiến ​​diễn ra vào đầu tuần.

.

Rubio và đặc phái viên của tổng thống Steve Witkoff đã giúp dẫn dắt các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm hòa bình. Một số vòng đàm phán đã được tổ chức tại Ả Rập Saudi. Witkoff đã gặp Vladimir Putin ba lần, Rubio cho biết. Moscow thực sự đã từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện mà Trump đã thúc đẩy và Ukraine đã tán thành. Nga đã đặt điều kiện là phải dừng các nỗ lực huy động binh lính của Ukraine và ngừng cung cấp vũ khí của phương Tây, đây là những yêu cầu mà Ukraine đã từ chối.

.

Tờ Telegraph đưa tin, ít nhất hai người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố của Ukraine qua đêm. "Đây là cách Nga bắt đầu Thứ Sáu Tuần Thánh này - bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, Shaheds - làm tàn tật người dân và thành phố của chúng ta", Volodymyr Zelensky nói.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã nhắc lại vào thứ Sáu rằng Bắc Kinh không cung cấp cho Nga bất kỳ "vũ khí sát thương" nào. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Moscow pháo binh và thuốc súng.

.

"Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine luôn rõ ràng. [Chúng tôi] đã tích cực cam kết chấm dứt chiến tranh, [đạt được] lệnh ngừng bắn và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình", người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ" chống lại họ.

.

Trong khi đó, khi nói về việc Hoa Kỳ công bố mức phí đối với các tàu do Trung Quốc đóng cập cảng tại Hoa Kỳ, người phát ngôn bình luận rằng các biện pháp như vậy là "có hại" vì chúng làm tăng chi phí vận chuyển toàn cầu và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ "chấm dứt các hành vi sai trái của mình".

.

⦿ ---- Ukraine đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới đối với các nỗ lực chiến tranh của Nga tại quốc gia này, trong đó có ba thực thể của Trung Quốc, một sắc lệnh của tổng thống cho biết vào thứ sáu. Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào nhiều thực thể của Nga, cũng như Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd, Rui Jin Machinery Co Ltd và Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd. của Trung Quốc.

.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Trung Quốc cung cấp pháo và thuốc súng cho Moscow, điều mà Bắc Kinh đã phủ nhận, khẳng định rằng họ không cung cấp cho Moscow bất kỳ "vũ khí sát thương" nào.

.

⦿ ---- Sau khi ban đầu bị từ chối gặp Kilmar Abrego Garcia ở El Salvador, Thượng nghị sĩ tiểu bang Maryland Chris Van Hollen đã được phép gặp ông Garcia vào tối thứ năm tại nhà tù nơi người đàn ông Maryland này đang bị giam giữ sau khi bị trục xuất oan khỏi Hoa Kỳ. "Tôi đã nói rằng mục tiêu chính của tôi trong chuyến đi này là gặp Kilmar. Tối nay tôi đã có cơ hội đó", Van Hollen đăng trên X cùng với một bức ảnh chụp cuộc gặp gỡ của họ.

.

"Tôi đã gọi cho vợ ông ấy, Jennifer, để truyền đạt thông điệp yêu thương của ông ấy. Tôi mong muốn cung cấp thông tin cập nhật đầy đủ khi tôi trở về". Van Hollen dự kiến ​​sẽ trở lại Hoa Kỳ vào hôm nay, thứ sáu, và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết sau đó. Trong tuyên bố của riêng mình, vợ của Abrego Garcia cho biết bà biết rằng "Chúa đang lắng nghe", USA Today đưa tin.

.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người khẳng định rằng ông không có quyền đưa Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ, cũng đã đăng về cuộc gặp trên X. "Bây giờ ông ấy đã được xác nhận là khỏe mạnh, ông ấy được vinh dự ở lại trong sự giam giữ của El Salvador", một bài đăng cho biết. Một bài viết khác viết, trong bài mà CNN gọi là "một cú đánh vào đảng Dân chủ" vì đảng Dân Chủ đã lên tiếng phản đối việc giam giữ Abrego Garcia, "Kilmar Abrego Garcia, đã sống lại một cách kỳ diệu từ 'trại tử thần' và 'tra tấn', hiện đang nhâm nhi rượu margarita với Thượng nghị sĩ Van Hollen tại thiên đường nhiệt đới El Salvador!" Trong khi đó, Bạch Ốc đã ra tuyên bố gọi việc Van Hollen ủng hộ Abrego Garcia là "ghê tởm", theo NBC News đưa tin.

.

⦿ ---- Tòa Kháng án Hoa Kỳ tại Khu vực 4 hôm thứ năm bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump về việc chặn lệnh của thẩm phán (lệnh Tòa tối cao đòi đưa về Mỹ đối với Garcia, người đàn ông bị trục xuất bất hợp pháp vào nhà tù ở El Salvador). "Trong một số trường hợp, rất khó để đi vào trọng tâm của vấn đề. Nhưng trong trường hợp này, điều đó không hề khó", tòa án cho biết, theo tờ Washington Post. "Chính phủ đang khẳng định quyền giam giữ cư dân của quốc gia này trong các nhà tù nước ngoài mà không có sự xuất hiện của quy trình tố tụng hợp pháp vốn là nền tảng của trật tự hiến pháp của chúng ta". Cuộc bỏ phiếu của hội đồng gồm ba thẩm phán là đồng thuận.

.

Tòa án Tối cao đã yêu cầu chính quyền "tạo điều kiện" cho Kilmar Ábrego García trở về Hoa Kỳ, và Bộ Tư pháp đã lập luận trong phiên điều trần đầu tuần rằng "tạo điều kiện" chỉ có nghĩa là chính phủ nên cho người đàn ông này vào nếu anh ta đến được biên giới Hoa Kỳ bằng cách nào đó. Chính quyền Trump cũng cho biết họ không có quyền đảm bảo việc thả Ábrego García từ một quốc gia khác. Tòa kháng án cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền "về cơ bản tuyên bố rằng vì đã tự tước quyền giam giữ nên không thể làm gì được nữa", theo tờ New York Times. Tạo điều kiện "'Facilitate' là một động từ chủ động", hội đồng cho biết, động từ này "không cho phép chính phủ về cơ bản không làm gì cả".

.

Tuyên bố của chính quyền "không chỉ gây sốc cho các thẩm phán mà còn gây sốc cho trực giác về sự tự do mà người Mỹ xa rời tòa án vẫn trân trọng", theo AP, Thẩm phán J. Harvie Wilkinson III đã viết. Các thẩm phán "bám vào hy vọng rằng không ngây thơ khi tin rằng những người anh em tốt của chúng ta trong nhánh hành pháp coi pháp quyền là yếu tố quan trọng đối với bản chất của người Mỹ", người được đảng Cộng hòa bổ nhiệm cho biết. "Vụ án này mang đến cho họ cơ hội duy nhất để chứng minh giá trị đó và triệu tập những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta khi vẫn còn thời gian". Khi được hỏi tại Bạch Ốc rằng Ábrego García có xứng đáng được xét xử hợp pháp hay không, Tổng thống Trump đã không trả lời, nhường lời cho các luật sư của mình. "Tôi phải làm những gì họ yêu cầu tôi làm", ông nói.⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez có triển vọng trở thành ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ tương lai, theo một số người theo dõi. Khi xem xét tổng số tiền gây quỹ trong quý 1 của đảng Dân chủ New York — 9,6 triệu đô la từ 266.000 nhà tài trợ cá nhân — cựu phóng viên CNN Chris Cillizza thấy "một ứng cử viên tổng thống" đang hình thành, như ông viết trong Substack "So What" của mình, lưu ý rằng tổng số tiền là "gần hai phần ba tổng số tiền mà bà đã gây quỹ được trong năm 2023 và 2024 cộng lại".Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders và "người được ông hỗ trợ 35 tuổi" hiện đang dẫn đầu "các cuộc mít tinh chính trị lớn nhất ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ", với hàng chục nghìn người tham dự sự kiện "Đấu tranh chống chế độ tư bản đầu sỏ [của Trump]", theo tờ New York Times, mô tả cặp đôi này là "cung cấp ngọn lửa" cho tia lửa mà đảng Dân chủ đang tìm kiếm trong "làn sóng tức giận chống lại chế độ hiện hành".Với niềm tin vững chắc rằng chính quyền Trump không xứng đáng được nhượng bộ, Sanders và AOC tấn công một hệ thống chính trị đổ vỡ cho phép những người giàu có làm đầy túi của họ bằng cách gây tổn hại đến những người khác. Như một người tham dự cuộc biểu tình ở California nói với tờ NY Times, "Tôi thích việc họ đang đấu tranh chống lại chế độ đầu sỏ này và chính quyền" vì những người Dân chủ khác "quá sợ hãi".TNS Sanders sẽ 87 tuổi vào tháng 11 năm 2028, nghĩa là ông không có khả năng ra tranh cử tổng thống. Điều đó mở ra cánh cửa cho Dân biểu AOC, mặc dù một số đảng viên Dân chủ muốn bà thách thức người đồng hương New York của mình, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, sẽ tái tranh cử vào năm 2028, đã khiến đảng Dân chủ tức giận sau khi ủng hộ một dự luật của đảng Cộng hòa nhằm tránh đóng cửa chính phủ.Mặc dù vậy, AOC đã tiến lên trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​sơ bộ của đảng Dân chủ rất sớm và có sức hấp dẫn rộng rãi trên toàn Đảng Dân chủ, khiến bà trở thành ứng cử viên sáng giá cho năm 2028, theo kết luận của chuyên gia thăm dò ý kiến ​​Nate Silver và phóng viên chính trị Galen Druke vào thứ Tư, theo tờ The Hill. Ý định của AOC vẫn chưa rõ ràng, mặc dù bà đã bày tỏ lòng biết ơn đối với "hàng triệu người đã ủng hộ chúng tôi bằng thời gian, nguồn lực và năng lượng của các bạn" vào thứ Ba, theo CNBC. Trong khi đó, Sanders nói với tờ Times, "Tôi nghĩ rằng tương lai của Đảng Dân chủ sẽ không phụ thuộc vào kiểu lãnh đạo mà chúng ta đã có".⦿ ---- Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) được cho là đang soạn thảo kế hoạch chấm dứt hầu hết các cuộc thanh tra an toàn thực phẩm thường xuyên và thay vào đó chuyển giao nhiệm vụ cho các chính quyền tiểu bang và địa phương. Trích dẫn một số quan chức y tế liên bang giấu tên, CBS News đưa tin hôm thứ Năm rằng các kế hoạch của FDA vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn và có thể cần phải có hành động của quốc hội để tài trợ.Một số nguồn tin cho biết FDA đã có kế hoạch chuyển giao các cuộc thanh tra cho các tiểu bang trong nhiều năm để họ có thể tập trung vào các cuộc thanh tra có mức độ ưu tiên cao hơn. Các cuộc thanh tra có mức độ ưu tiên cao có khả năng vẫn nằm trong sự giám sát của FDA bao gồm các chuyến thăm đến các nhà sản xuất sữa bột trẻ em và các cuộc thanh tra các cơ sở thực phẩm nước ngoài. FDA đã chuyển giao một số cuộc thanh tra thực phẩm thường xuyên của mình cho 43 tiểu bang và Puerto Rico.Các nguồn tin của CBS ví kế hoạch của FDA giống như Chương trình An toàn Sữa Hạng A của họ, trong đó các tiểu bang tự tài trợ cho hầu hết các cuộc thanh tra và có các thỏa thuận với FDA về các quy định cần thực hiện. Andrew Nixon, người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã phủ nhận việc FDA đang lập kế hoạch chuyển giao các cuộc thanh tra cho các tiểu bang.⦿ ---- Bảo vệ người tiêu dùng bị cắt tới 90%. Chính quyền Trump đang cắt giảm gần 90 phần trăm nhân viên của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau) trong nỗ lực thu hẹp đáng kể quy mô của cơ quan giám sát được thành lập để bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ khỏi gian lận và lạm dụng tài chính. Nhiều hãng thông tấn đưa tin vào thứ năm rằng khoảng 1.500 nhân viên của cơ quan này dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm. Điều đó sẽ khiến cơ quan này chỉ còn khoảng 200 người.Các nhân viên bắt đầu nhận được thông báo sa thải vào hôm qua, thứ năm. "Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng xác định vị trí của bạn đã bị loại bỏ và việc làm của bạn sẽ bị chấm dứt theo các thủ tục cắt giảm biên chế (RIF)", một email gửi cho một nhân viên của CFPB, được The Associated Press xem xét.Quyền Giám đốc CPPB Russ Vought cho biết trong một thông báo, được Politico xem, rằng việc cắt giảm là "cần thiết để tái cấu trúc hoạt động của Cục nhằm phản ánh tốt hơn các ưu tiên và sứ mệnh của cơ quan".Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, trước đây đã chỉ trích Musk và Vought về động thái giải thể cơ quan này. "Vậy, tại sao hai gã này lại cố gắng phá hoại CFPB?" Warren nói vào tháng 2. “Đây không phải là khoa học tên lửa: Trump vận động tranh cử với mục đích giúp đỡ những người lao động, nhưng giờ ông ấy đã nắm quyền, đây là phần thưởng cho những kẻ giàu có đã đầu tư vào chiến dịch của ông ấy và muốn lừa đảo các gia đình — và không có ai xung quanh để ngăn cản họ.”⦿ ---- Thị trường châu Á giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu, với các chỉ số của Trung Quốc giảm do lo ngại về chiến tranh thương mại dai dẳng sau khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức phí cho tàu Trung Quốc cập cảng tại các cảng của Mỹ. Ở nơi khác, các nhà đầu tư đã tiếp thu dữ liệu giá tiêu dùng của Nhật Bản cho thấy lạm phát đã chậm lại từ 3,7% trong tháng 2 xuống còn 3,6% trong tháng 3.Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,46% lúc 7:02 sáng CET và Shenzhen Composite giảm 0,51% lúc 7:03 sáng CET. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,75% lúc 6:57 sáng CET và Kospi của Hàn Quốc tăng 0,54% cùng lúc. Thị trường ở Hồng Kông và Úc đóng cửa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Đồng đô la mất 0,08% so với đồng yên, bán ở mức 142,316 lúc 6:58 sáng CET.⦿ ---- Các độc giả gốc Việt nên chú ý: các con của bạn sinh ở Hoa Kỳ có quyền công dân Mỹ một cách tự nhiên, nhưng có thể sẽ mất quyền công dân theo một định nghĩa mới của chính quyền Trump, và Tòa Tối Cao sẽ xét chuyện này trong tháng 5. Tòa Tối cao hôm thứ Năm cho biết họ sẽ cân nhắc yêu cầu của chính quyền Trump rằng họ được phép thực thi rộng rãi các hạn chế mới đối với quyền công dân theo nơi sinh trong khi chính sách này đang được đưa ra xét xử.Tòa án cho biết họ sẽ nghe các lập luận bằng miệng vào ngày 15 tháng 5. Đây là thách thức đầu tiên đối với các chính sách của chính quyền mới mà các thẩm phán đã đưa ra để thảo luận công khai. Chính quyền đã yêu cầu tòa án thu hẹp các hành động trên toàn quốc mà các thẩm phán ở Maryland, Massachusetts và Washington đã ban hành để tạm dừng lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Donald Trump.Bộ Tư pháp cho biết Trump nên có thể thực thi chính sách này đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những người được nêu tên trực tiếp trong các vụ kiện và những người sống ở các tiểu bang đã kiện nếu tòa án cho rằng các tiểu bang có quyền hợp pháp để phản đối lệnh này. Chính phủ cũng muốn có thể xây dựng hướng dẫn về cách thức thực hiện chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nếu nó được duy trì.Thay vì tập trung vào tính hợp lệ của hành động hành pháp của Trump, Bộ Tư pháp lập luận rằng một thẩm phán ở một khu vực của đất nước không nên có thể chặn các hành động trên toàn quốc. "Nhiều năm kinh nghiệm đã chỉ ra rằng nhánh hành pháp không thể thực hiện đúng chức năng của mình nếu bất kỳ thẩm phán nào ở bất kỳ đâu có thể ra lệnh cho mọi hành động của tổng thống ở mọi nơi", Sarah Harris, một luật sư của Bộ Tư pháp, nói với tòa án.Chính quyền Trump duy trì rằng quyền này (sinh ở Mỹ thì tự động là công dân Mỹ) nhằm mục đích giúp đỡ những người từng là nô lệ da đen sau Tuyên bố giải phóng nô lệ và không bao gồm trẻ em của những người nhập cảnh vào đất nước mà không có sự cho phép hợp lệ.Chính quyền lập luận rằng "lập trường không đúng đắn" mà chính phủ đã dựa vào đã dẫn đến "du lịch sinh con" − những bà mẹ tương lai đi du lịch đến Hoa Kỳ để bảo đảm quyền công dân cho con mình. Có tới 20 Bộ trưởng Tư pháp đảng Cộng hòa đã ủng hộ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao của Trump, cũng như các nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng.⦿ ---- Jonathan Chait của tờ The Atlantic cho biết việc Tổng thống Donald Trump từ chối đưa Kilmar Abrego Garcia trở về từ El Salvador không chỉ liên quan đến một người nhập cư bị trục xuất oan. Như ông viết trong bài viết mới nhất của mình, Chait tin rằng vụ án Garcia là một "cái bẫy" mà Trump đang lợi dụng, mà ông tin rằng có thể "nuốt chửng Hiến pháp" nhờ thỏa thuận của ông với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele để giam giữ vĩnh viễn cả người nhập cư và công dân Mỹ tiềm năng."Miễn là ông ta có thể tìm được ít nhất một người nước ngoài mạnh mẽ hợp tác, Trump có thể, nếu ông ta muốn, giam giữ bất kỳ người bất đồng chính kiến, thẩm phán, nhà báo, thành viên Quốc hội hoặc ứng cử viên nào cho chức vụ", Chait viết. "Nếu điều này nghe có vẻ cường điệu, hãy nhớ rằng Trump đã bày tỏ mong muốn làm những điều này".Chait lập luận rằng đây là kết quả của việc các nhà hoạt động ủng hộ Trump tự cực đoan hóa sau khi ông thua Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 và dành nhiều năm để lập kế hoạch hạ bệ các trụ cột của xã hội dân sự Hoa Kỳ mà họ thấy đe dọa nhất đến chương trình nghị sự của họ. Chait nói thêm rằng đây là lý do tại sao nhiệm kỳ thứ hai của Trump lại cực đoan hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông.Tóm lại, Chait cảnh báo rằng "những ý tưởng về sự trả thù và quyền lực của phe cánh hữu hậu tự do hiện là những ý tưởng có ảnh hưởng nhất trên thế giới" và "cần phải xem xét những hàm ý của chúng một cách nghiêm túc".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng Washington sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc", Trump nói trước cuộc họp chính thức với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ông nói thêm rằng "không ai có thể cạnh tranh với" Hoa Kỳ. Hơn nữa, tổng thống đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ "kết thúc với một số lượng đáng kể" thuế quan cơ bản, nhấn mạnh rằng ông không mong đợi sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với bất kỳ bên nào quan tâm.⦿ ---- Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào thứ năm, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự tin tưởng của mình vào việc đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu EU. Khi được hỏi về khả năng không có thỏa thuận nào vào cuối thời gian tạm dừng đàm phán 90 ngày, Trump trả lời, "Sẽ có một thỏa thuận thương mại 100%. Tất nhiên, sẽ có một thỏa thuận thương mại. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi hoàn toàn mong đợi điều đó, nhưng đó sẽ là một thỏa thuận công bằng." Về việc liệu thỏa thuận EU có phải là ưu tiên hay không, ông nhận xét, "Mọi nước đều nằm trong danh sách ưu tiên của tôi."Meloni, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất của phương Tây, lưu ý rằng cả hai bên đàm phán "cần phải nói chuyện và tìm thấy nhau ở cách trung dung tốt nhất để cùng nhau phát triển", đồng thời nói thêm rằng nếu bà không coi Trump là "đối tác đáng tin cậy", bà sẽ không tham dự cuộc họp.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sẽ được ký vào ngày 24 tháng 4. "Chúng tôi có một thỏa thuận khoáng sản, tôi đoán là sẽ sớm được ký vào thứ Năm, thứ Năm tuần tới. Và tôi cho rằng họ sẽ thực hiện đúng thỏa thuận, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem, nhưng chúng tôi đã có thỏa thuận về vấn đề đó", Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông không có bình luận gì về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng một thỏa thuận khoáng sản có thể được ký trong tuần này, nói rằng ông "không biết" và đó là tuyên bố của Zelensky, không phải của ông.⦿ ---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết hôm thứ Năm rằng các nước châu Âu và Hoa Kỳ "có thể cùng nhau xây dựng" hòa bình tại Ukraine. "Cùng nhau, chúng ta đã bảo vệ tự do của Ukraine. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của ngài, Donald", Meloni lưu ý trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phòng Bầu dục.Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng Ý sẽ phải tăng cường nhập cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), cho rằng đây là một cách để mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Bà nói thêm rằng các doanh nghiệp Ý sẽ đầu tư gần 10 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong những năm tới, đồng thời nhấn mạnh rằng nền kinh tế của hai nước cực kỳ "liên kết với nhau".⦿ ---- Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ mọi gợi ý rằng cuộc họp của họ đã thúc đẩy sự thay đổi chính sách về thuế quan. "Thuế quan đang làm chúng ta giàu có", ông nhấn mạnh, đồng thời nêu bật lợi ích kinh tế được cho là của các khoản thuế mới đối với xe hơi, thép và các quốc gia có liên quan đến dòng chảy fentanyl.Trump nhấn mạnh rằng riêng thuế quan của ông đối với Trung Quốc đã mang lại hơn 700 tỷ đô la và tuyên bố chính quyền của ông hiện đang thu được "hàng tỷ đô la" trong khi cuộc họp báo đang diễn ra. Tuy nhiên, các số liệu gần đây từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với tuyên bố của Trump, thu vào chỉ bằng 1/4.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy nhiều quốc gia nhập cảng thịt và gia cầm từ Mỹ, nhưng người châu Âu từ lâu đã chỉ ra những lo ngại về an toàn thực phẩm đối với thịt gà của Hoa Kỳ được rửa bằng chất clo (chlorine). Jonathan Reynolds, Bộ trưởng Kinh doanh Anh, gần đây đã nói với Sky News rằng Anh sẽ "không bao giờ thay đổi" các tiêu chuẩn thực phẩm của mình khi được hỏi liệu "thịt gà được khử trùng bằng clo có được đưa vào bàn đàm phán hay không" trong các cuộc đàm phán thương mại.Động thái này diễn ra sau khi Liên Âu EU và Anh không tránh được các mức thuế quan toàn diện của Trump, trong đó Hoa Kỳ áp thuế 20% đối với hàng nhập từ EU và thuế 10% đối với tất cả hàng nhập từ Anh.Tại Hoa Kỳ, đôi khi thịt gà được xử lý bằng chất tẩy rửa hóa học, như clo, để tiêu diệt vi khuẩn trước khi xuất cảng và nói rằng như thế vẫn an toàn. Hoa Kỳ không yêu cầu các nhà chế biến tiết lộ liệu gà của họ có được rửa bằng hóa chất hay không, tạo ra khoảng cách minh bạch rõ ràng giữa các tiêu chuẩn thực phẩm của Hoa Kỳ và Châu Âu.Mặc dù phương pháp này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Bộ Nông nghiệp coi là an toàn, nhưng những người chỉ trích cho rằng nó có thể khuyến khích các tiêu chuẩn vệ sinh thấp hơn trong quá trình sản xuất sớm hơn. Tại sao nông dân châu Âu không sử dụng gà khử trùng bằng clo? EU lần đầu tiên cấm gà rửa bằng clo vào năm 1997. Các cơ quan quản lý của châu Âu chỉ cho phép rửa gà bằng nước hoặc các chất được Ủy ban Châu Âu chấp thuận.Thịt gà được khử trùng bằng clo có an toàn không? Trong khi các cơ quan của Hoa Kỳ coi thịt gà được khử trùng bằng clo là an toàn, Ủy ban Châu Âu cảnh báo rằng tiêu thụ một lượng lớn, bằng 5% trọng lượng cơ thể của bạn, có thể khiến người tiêu dùng tiếp xúc với mức clorat (chlorate) không an toàn.⦿ ---- Apple la làng: xin miễn thuế quan. Tổng giám đốc điều hành Apple Inc. Tim Cook đã duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm đảm bảo rằng công ty của ông sẽ được miễn thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên có hiểu biết về vấn đề này.Theo báo cáo, Cook đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick vào tuần trước để thảo luận về tác động của thuế đối với giá iPhone. Ngoài ra, ông đã trao đổi với các quan chức cấp cao khác và tránh chỉ trích chính sách thương mại của Trump trước công chúng.Cũng trong tuần đó, Trump đã quyết định miễn thuế nhập cảng đối với các sản phẩm điện tử mà Apple sản xuất tại Trung Quốc, mặc dù cố vấn thương mại cấp cao của ông, Peter Navarro, nhấn mạnh rằng thuế quan nên được duy trì, các nguồn tin cho biết.⦿ ---- Thẩm phán quận Hoa Kỳ Leonie Brinkema đã ra phán quyết vào thứ năm rằng Google đã vi phạm luật chống độc quyền khi thực hiện các hành vi chống cạnh tranh để "có được và duy trì quyền lực độc quyền trên thị trường máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản và thị trường trao đổi quảng cáo cho quảng cáo hiển thị trên web mở"."Trong hơn một thập niên, Google đã gắn kết máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản và thị trường trao đổi quảng cáo với nhau thông qua các chính sách hợp đồng và tích hợp công nghệ, cho phép công ty thiết lập và bảo vệ quyền lực độc quyền của mình trên hai thị trường này. Google đã củng cố thêm quyền lực độc quyền của mình bằng cách áp đặt các chính sách chống cạnh tranh đối với khách hàng và loại bỏ các tính năng sản phẩm mong muốn", Brinkema cho biết trong phán quyết của mình. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ lập luận của nguyên đơn rằng công ty đã độc quyền các mạng quảng cáo.Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Google, Lee-Anne Mulholland, cho biết công ty không đồng ý với quyết định của tòa án về các công cụ dành cho nhà xuất bản của mình, lưu ý rằng Google sẽ kháng cáo phán quyết.⦿ ---- Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang hoạt động hết công suất khi Bắc Kinh tăng cường mọi công cụ có thể để chống lại cuộc chiến quan hệ công chúng với Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, họ có thể có cơ hội chiến thắng. Trong hai tuần kể từ khi Trump phát động chiến dịch áp thuế "Ngày giải phóng", các nhà ngoại giao Trung Quốc đã sử dụng X và Facebook - những nền tảng bị cấm tại Trung Quốc - để đăng tải đoạn phim lưu trữ về Tổng thống Ronald Reagan lên án chiến tranh thương mại và cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố quyết tâm đánh bại Hoa Kỳ trong Chiến tranh Triều Tiên.Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng lại một video TikTok được thực hiện bằng AI cho thấy cảnh những công nhân Mỹ không vui đang may quần áo và lắp ráp điện thoại thông minh, với chú thích: "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Nhiều lần một tuần, Tập đoàn truyền thông Trung Quốc do nhà nước điều hành đã gửi email cá nhân cho các phóng viên đưa tin về cuộc chiến thương mại, cung cấp cho họ thông tin cập nhật về quan điểm của Trung Quốc.Trong hầu hết thập niên qua, các quan chức Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng Trung Quốc - với nền kinh tế do nhà nước kiểm soát và được bảo hộ khét tiếng - là người bảo vệ thực sự của thế giới về thương mại tự do và toàn cầu hóa. Hiện tại, khi Trump áp thuế đối với khoảng 90 quốc gia và mối quan hệ của nước này với các đồng minh và đối tác thương mại trở nên căng thẳng, Trung Quốc có một cơ hội hiếm có.Trong cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã đánh trả ngang hàng với Trump ở mỗi lần leo thang, hiện đang áp thuế nhập cảng ít nhất 125 phần trăm và hạn chế quyền tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các khoáng sản quan trọng cần thiết để chế tạo máy móc công nghệ cao từ vũ khí đến xe hơi điện. Trump đã áp thuế ít nhất 145 phần trăm đối với tất cả hàng hóa của Trung Quốc, ngoại trừ chất bán dẫn và đồ điện tử tiêu dùng. Theo một số cách, Trung Quốc đang hoạt động theo một chiến thuật cũ: làm mất uy tín của Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một đối tác toàn cầu có trách nhiệm và đáng tin cậy.⦿ ---- Dự án điện gió và ngoài khơi Empire WInd 1 được chính quyền Biden phê duyệt đang bị Bộ Nội vụ dừng lại vì Tổng thống Donald Trump không muốn dự án này. Việc dừng dự án ngay lập tức bị Thống đốc New York Kathy Hochul chỉ trích, người đã cam kết sẽ phản đối quyết định này. Trump muốn có chính sách năng lượng khoan dầu cả ngoài khơi và trên đất liên bang và không muốn xây dựng bất kỳ cối xay gió nào.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgham cho biết trong một bài đăng trên X rằng ông đang ra lệnh cho Cục Quản lý Năng lượng Đại dương "ngay lập tức dừng mọi hoạt động xây dựng" đối với dự án Empire Wind 1 ngoài khơi Long Island. Dự án đã tạo ra tới 1.000 việc làm.

.

⦿ ---- Florida: Sáu người đã bị bắn tại khuôn viên trường Đại học Florida State University ở Tallahassee vào khoảng giữa trưa thứ Năm, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng và năm người trong tình trạng nguy kịch, các quan chức cho biết. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

.

Tổng thống Donald Trump gọi vụ việc là "một điều khủng khiếp" và Thống đốc Ron DeSantis cho biết những người bị thương đang trong lời cầu nguyện của ông. Sinh viên Blake Leonard nói với WCTV rằng anh nghe thấy 30 phát súng và cho biết anh cách liên đoàn sinh viên khoảng 400 feet khi tiếng súng nổ ra. ác sinh viên trong liên hiệp sinh viên báo cáo đã nghe thấy 15 đến 20 tiếng súng.

.

⦿ ---- Hành khách trên chuyến bay của Frontier Airlines đến Puerto Rico lo sợ rằng thời gian của họ trên Trái đất sắp kết thúc khi máy bay hạ cánh cứng khiến một trong những bánh xe của bộ phận hạ cánh phía trước bị bể ra. Chiếc Airbus 321, đến từ Orlando với 228 người trên máy bay, đã nhanh chóng hủy bỏ nỗ lực hạ cánh và leo trở lại. Hành khách có thể nhìn thấy một ánh sáng màu cam dưới máy bay và khói bốc lên qua cửa sổ nơi bộ phận hạ cánh đã bắt lửa.

.

Chiếc máy bay hai năm tuổi đã bay vòng quanh Sân bay quốc tế Luis Munoz Marin của San Juan thêm bốn lần nữa, sau đó thực hiện lần hạ cánh thứ hai trên một đường băng khác. Nó đã từ bỏ lần hạ cánh đó khi cách đường băng 500 feet và thực hiện một vòng tròn khác trước khi hạ cánh cuối cùng khoảng một giờ sau thời gian dự kiến. Không có thương tích nào được báo cáo và các nhà điều tra đã hoan nghênh phi hành đoàn đã đưa mọi người về nhà an toàn. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin máy bay đã gặp phải "vấn đề cơ học" khiến bánh xe bị rơi ra trong quá trình hạ cánh cứng. FAA hiện đang điều tra.

.

⦿ ---- Một tấm vé số cào trị giá 1 triệu đô la đã thuộc về một người không chỉ "xứng đáng" mà còn "thực sự cần nó", theo người quản lý cửa hàng California nơi bán tấm vé. Người trúng số giấu tên, một khách hàng thường xuyên tại Sandy's Deli-Liquor ở San Luis Obispo, là người vô gia cư, theo người quản lý Wilson Samaan nói với tờ Los Angeles Times. Trong khi người đàn ông, được nhìn thấy ở đây, từ chối nói chuyện với các phóng viên, Samaan "không thể giấu được niềm vui của mình dành cho khách hàng trong một cuộc phỏng vấn", theo tờ LA Times.

.

Samaan nói rằng anh ấy đã hiểu rõ về khách hàng, người mà anh tin tưởng sẽ trông coi cửa hàng khi anh ấy phải đi khuất. Anh cho biết đã từng đề nghị người đàn ông đó một công việc, nhưng đầu gối bị đau khiến ông không thể làm công việc chân tay cần thiết. "Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không lãng phí cơ hội thứ hai mà ông ấy được ban tặng, vì vậy ông ấy sẽ mua một chiếc xe và một ngôi nhà nhỏ", Samaan nói với tờ LA Times. "Sau đó, số tiền còn lại, ông ấy sẽ đầu tư hoặc tìm một doanh nghiệp".

.

Xổ số California vẫn chưa công bố người chiến thắng, vì quá trình yêu cầu và thẩm định của họ vẫn đang diễn ra, nhưng họ xác nhận rằng một trò chơi Triple Red 777 trị giá 1 triệu đô la đã được bán trong tháng này tại Sandy's Deli-Liquor. Tỷ lệ trúng giải thưởng cao nhất là 1 trên 2,047 triệu. Năm trong số 13 giải thưởng cao nhất vẫn chưa có người nhận.

.

⦿ ---- Cảnh sát ở Quận Cam đã nổ súng và giết chết một nghi phạm sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao nguy hiểm kết thúc bằng một động tác PIT (can thiệp chiến thuật: đầu xe cảnh sát chạm vào góc đuôi xe hung thủ) và một vụ va chạm dữ dội trên một cây cầu bắc qua Sông Santa Ana vào tối thứ Tư. Không rõ nghi phạm bị truy nã vì lý do gì.

.

Ngồi sau tay lái của một chiếc xe bán tải màu trắng, cùng với một hành khách, người ta nhìn thấy tài xế đã lao qua các ngã tư, lạng lách qua dòng xe cộ, đâm vào những người lái xe khác và làm mất một trong những chiếc lốp xe tải trong cuộc rượt đuổi. Trong một thời gian, nghi phạm đã ở trên Đường cao tốc 91 ở khu vực Fullerton trước khi di chuyển đến các đường phố và vào Đại lộ State College, nơi các cảnh sát đã thực hiện một số nỗ lực không thành công để quay xe của nghi phạm ra ngoài.

.

Cuối cùng, cảnh sát đã vào vị trí trên cây cầu bắc qua Sông Santa Ana, giữa Memory Lane ở phía đông của cây cầu và Đại lộ Garden Grove ở phía tây, và làm thành công 1 động tác PIT. Chiếc xe bán tải lạng lách và đâm vào lan can cầu, nảy trở lại đường và va chạm với dải phân cách giữa cầu. Cảnh sát bao vây xe của nghi phạm, bao vây xe và nổ súng vào xe tải khi khói bốc lên từ bên dưới xe.

.

Hành khách trong xe tải đã đầu hàng cảnh sát ngay lập tức và được hộ tống đi. Không rõ họ có bị thương hay không. Sau đó, cảnh sát được nhìn thấy bắn nhiều phát đạn không gây chết người vào xe tải khi tài xế vẫn còn bên trong. Nhân viên y tế đã được yêu cầu đến chăm sóc nghi phạm, người đã được các nhân viên y tế của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam tuyên bố đã chết tại hiện trường.

.

⦿ ---- HỎI 1: Điện thoại thông minh làm tăng sức khỏe tâm thần cho thiếu niên?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới từ Đại học University of South Florida phát hiện ra rằng điện thoại thông minh có thể không gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em như một số người tin tưởng và trên thực tế, có thể có lợi. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát khoảng 1.500 học sinh trung học cơ sở, độ tuổi từ 11 đến 13, để hỏi về việc sử dụng và cuộc sống kỹ thuật số của các em, lòng tự trọng và liệu các em có phải đối mặt với lo lắng hay trầm cảm hay không. Trẻ em có điện thoại thông minh cho biết các em có nhiều khả năng dành thời gian cho bạn bè trực tiếp hơn và có lòng tự trọng cao hơn. Các em cũng ít có khả năng nói rằng mình cảm thấy chán nản hơn — 80% người sở hữu điện thoại thông minh cho biết họ không bị trầm cảm, so với chỉ 69% người không sở hữu, theo dữ liệu. Chi tiết:

https://www.newsnationnow.com/health/smartphones-may-boost-childrens-mental-health-study-finds/

.

⦿ ---- HỎI 2: Giấc ngủ lành mạnh làm giảm nguy cơ nhập viện vì nhiễm trùng? Thiếu ngủ có khả năng góp phần vào sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các mẫu giấc ngủ lành mạnh làm giảm nguy cơ nhập viện vì nhiễm trùng, nghiên cứu cho thấy. Giấc ngủ là một quá trình sinh học thiết yếu được biết là có tác dụng đối với cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài việc hỗ trợ quá trình ghi nhớ và học tập, tăng cường khả năng tập trung, tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi và thúc đẩy sức khỏe tim mạch, giấc ngủ chất lượng tốt trong khoảng 7–8 giờ mỗi ngày được phát hiện có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu ngủ có khả năng góp phần vào sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm. Vì các bệnh này được ước tính là nguyên nhân gây ra 18,4% số ca tử vong trên toàn thế giới, nên việc xác định các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là nếu các yếu tố này có thể được thay đổi, do đó có thể rất có giá trị đối với sức khỏe toàn cầu. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-healthy-patterns-decrease-hospitalized-infections.html

.

.