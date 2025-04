Thường Trú Nhân Có Thể Bị Trục Xuất Không? ICE và Nhà Trắng Nói "Có". Một Thẩm Phán Liên Bang Nói "không".

Sở Di Trú muốn thu thập thông tin tài khoản mạng xã hội của đương đơn vì mục đích an ninh quốc gia. Việc này sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2025. Các mẫu đơn xin thẻ xanh và quốc tịch sẽ yêu cầu tên đăng nhập trên mạng xã hội, nhưng không yêu cầu mật khẩu. Việc thu thập thêm thông tin cá nhân của người di dân có thể rất quan trọng trong việc xác định các rủi ro về an ninh quốc gia. Nhưng một số người lo lắng về việc mất quyền riêng tư và Quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, nếu Sở Di Trú hiểu sai thông tin nào đó trên phương tiện truyền thông xã hội, điều đó có thể dẫn đến việc bắt giữ hoặc từ chối đơn xin một cách bất công.