Hình trên: Trump chỉ về phía tỷ phú Schwab, nói rằng ông bạn này kiếm 2.5 tỷ USD, và ông Penske kiếm 90 triệu USD chỉ trong hôm Thứ Tư. Đoạn video cho thấy nghi ngờ Trump thao túng chứng khoán cho gia đình và bạn bè hốt bạc.

(11.4.2025) - VN hứa với Mỹ: sẽ siết hàng TQ, không trung chuyển hàng TQ, hy vọng thuế quan sẽ về 22%

- Tăng đoàn Thầy Minh Tuệ bay tới Sri Lanka.

- NATO cảnh báo: Nga có thể bí mật cắt dây cáp dưới biển, sẽ làm mất điện toàn cầu

- TQ đáp trả, tăng thuế quan với hàng Mỹ từ 84% lên 125%, tố Mỹ đang trở thành trò cười trong lịch sử kinh tế thế giới

- Các thị trường Mỹ sụt giảm vì TQ tăng thuế

- Châu Âu: GDP của Mỹ, Châu Âu, toàn cầu sẽ giảm vì Trump tăng thuế quan.

- Anh lo ngại về tương lai British Steel

- Alvin Bragg (Biện lý Manhattan) được thúc giục truy tố hình sự vụ Trump tống tiền các hãng luật để lấy hàng chục triệu dịch vụ

- Trump lãnh búa pháp lý: Thẩm phán Wendy Beetlestone cho phép 5 người kiện Trump tội phỉ báng, bất kể Trump nói Tu chính án 1 là quyền tự do phát biểu.

- Nghi ngờ, điều tra về: Trump thao túng chứng khoán, giao dịch nội gián, giúp các bạn tỷ phú hốt bạc

- Các nhóm dân quyền phản đối: Dự luật SAVE Act được Hạ viện thông qua sẽ tước quyền bỏ phiếu của hàng triệu người Mỹ, vì chưa tới 50% công dân Mỹ có passport.

- Trump liệt kê 6.000 di dân đã chết trong sổ An sinh xã hội để buộc họ rời Mỹ, vì mất số SSN sẽ không mở được trương mục ngân hàng, xin thẻ. Báo Mỹ: Trump phạm luật.

- Trump: thuế quan sẽ dẫn Mỹ tới chỗ tuyệt đẹp

- Neel Kashkari (Chủ tịch Fed ở Minneapolis): thuế quan sẽ làm tăng giá, tăng lạm phát, giảm tăng trưởng

- CEO của BlackRock: thị trường lo lắng

- Pháp: sẽ nguy hiểm nếu thay hàng Mỹ bằng hàng TQ

- London: Kêu gọi Mỹ ngưng giúp Israel diệt chủng Palestine, đổ thuóc nhuộm đỏ hồ nước trước Tòa Đại Sứ Mỹ, 6 người bị bắt.

- Thuế quan sẽ biến đổi toàn cầu: thép rời Mỹ sẽ tràn vào Châu Âu, nơi chưa có rào cản

- Trong khi Trump họp Nội các, Musk ngồi cuối phòng viết chữ "tối mật" cho mọi người xem

- Quân Mỹ được vào dọc Kênh đào Panama để huấn luyện, tập trận, nhưng không được xây căn cứ

- Tesla tại TQ: ngưng đơn đặt hàng mới về xe điện

- AAA: giá xăng cao hơn so với một tháng trước

- Pentagon tiết kiệm 5,1 tỷ đô: hủy nhiều hợp đồng

- Robert F. Kennedy Jr. mua nhà thủ đô cho vợ tới ở, vì vợ sợ ông bệnh lăng nhăng trở lại

- Trump đòi rút bớt quân Mỹ ở Nam Hàn để tiết kiệm nếu Nam Hàn không tăng tiền "bảo kê", Tướng Mỹ nói sẽ nguy hiểm, vì Bắc Hàn, Nga và TQ đang liên kết cho chiến tranh.

- Liên Âu, TQ bàn xóa bỏ thuế nhập cảng của châu Âu đối với xe TQ chạy bằng pin

- Chủ tịch FED ở Chicago Austan Goolsbee: thuế quan của Trump sẽ làm Mỹ lạm phát cao, kinh tế chậm, và thất nghiệp tăng.

- Bridget Brink xin từ chức Đại sứ Mỹ ở Ukraine

- Bài toán sai của Trump: không tính rằng các công ty Mỹ đang xuất cảng dịch vụ, trong khi Trump chỉ đếm hàng hóa để thấy thâm hụt.

- Thẩm phán kết luận: TV Newsmax (phe Trump) đã vu khống hãng máy bầu Dominion Voting Systems vì nói "chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden" năm 2020

- Báo TQ tố Đài Loan đang "quỳ gối" và tự cắt thịt dâng lên Mỹ

- Pew thăm dò về thuế quan của Trump đối với hàng từ TQ: 52% nói không ưa thuế quan, trong khi 24% nói thuế quan có tác động tích cực. Bạch Ốc: tổng mức thuế đối với hàng TQ là 145%, hiệu lực lập tức.

- Janet Yellen (Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ 1 của Trump): kinh tế kiểu Trump là kiểu rút dao tự đâm, tự hại

- Trump thú nhận phải có giá phải trả để thuế quan chuyển đổi tốt đẹp

- 40% người Anh nói Mỹ-Anh đã hết quan hệ đặc biệt; 41% người Anh nói Mỹ đang gây hại thế giới

- 2 TNS Dân chủ Adam Schiff và Ruben Gallego gửi thư tới Bạch Ốc: ai đã giao dịch nội gián vụ Trump đảo ngược chính sách thuế quan?

- Cảnh sát An ninh Nội địa đòi vào 2 trường tiểu học ở Los Angeles, bị giám hiệu từ chối, cấm cửa.

- Sở NWS (Thời tiết quốc gia) sẽ thuần tiếng Anh, xóa toàn bộ các bản dịch ngoại ngữ: rủi ro chết người tăng

- Mùa hè sẽ đẫm máu: thuế quan sẽ dẫn đến giá cao hơn cho dân Mỹ, từ tháng 5 là mọi thứ giá tăng, vì sẽ không ai bán lỗ

- Giá trứng tại Mỹ tăng trở lại trong tháng 3 để đạt mức cao kỷ lục mới là 6,23 USD/hộp 12

- State Farm xin California tăng giá bảo phí nhà

- 7 tiểu bang (không có California) thu hồi bơ Cabot Creamery Butter vì có thể nhiễm phân

- New York: 1 trực thăng rơi Sông Hudson, 6 người chết

- Nam Hàn: hầm tàu xe ​​điện sụp, 2 thợ mất tích

- HỎI 1: Nhậu sẽ tăng nguy cơ chấn thương não liên quan đến trí nhớ và các vấn đề tư duy? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thính giác suy kém có liên quan đến việc tăng nguy cơ suy tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-11/4/2025) ⦿ ---- Một đường hầm tàu ​​điện ngầm đang thi công tại Nam Hàn bất ngờ sụp đổ vào thứ sáu ngay phía nam Seoul, theo AP đưa tin. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Nam Hàn cho biết một công nhân mất tích và một người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở Gwangmyeong, theo Reuters. Các quan chức cho biết trước đó họ đã rút công nhân và dừng giao thông sau khi nhận được báo cáo về nguy cơ sụp đổ do trục thông gió không ổn định và báo cáo về các vết nứt trên các trụ, nhưng "không biết ngay lập tức liệu có công nhân nào quay trở lại công trường hay không".

.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Nam Hàn cho biết các công nhân đã bị chôn vùi khi kết cấu đường hầm sụp đổ, khiến một phần đường phía trên bị sụt lún, Chosun Ibso đưa tin. Chưa đầy sáu tuần trước, bốn công nhân đã thiệt mạng và sáu người bị thương khi một cây cầu đường bộ đang thi công ở phía nam Seoul bị sập, theo Reuters đưa tin.

.

⦿ ---- Google LLC đã cắt hàng trăm việc làm trong đơn vị nền tảng và thiết bị, đơn vị xây dựng phần mềm (nhu liệu) Android, trình duyệt Chrome và điện thoại Pixel, theo báo The Information đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn một nguồn tin được tóm tắt về vấn đề này. Vào tháng 1, Google đã đề nghị tất cả nhân viên đơn vị tại Hoa Kỳ tự nguyện nghỉ việc sau khi quyết định kết hợp nhóm Android và nhóm phần cứng, tạo ra một đơn vị nền tảng và thiết bị mới do Rick Osterloh điều hành. Năm ngoái, công ty đã cắt giảm nhân sự ở nhiều đơn vị sau đợt sa thải năm 2023, dẫn đến việc cắt giảm 6% lực lượng lao động toàn cầu.

.

⦿ ----

Hình trên: quý thầy du hành ở Sri Lanka. Hôm nay, Thứ Sáu 11/4/2025, Thầy Minh Tuệ và hơn 30 vị sư theo Thầy tu hạnh đầu đà đã có mặt tại Sri Lanka, và buổi chiều đã đi bộ một chuyến 15 kilomet rồi nghỉ tại một ngôi chùa. Theo YouTube của Cư sĩ Phước Nghiêm, Quý Thầy trước đó đã từ Indonesia đi phà qua Singapore, nơi dùng như trạm quá cảnh rồi lên phi cơ bay tới Colombo, thủ đô Sri Lanka. Phi cơ hạ cánh Colombo lúc 21:30 giờ khuya, giờ Colombo.

Hình trên: Thầy Minh Tuệ tại 1 ngôi chùa Sri Lanka. Thủ tục được biết đơn giản, vì Sri Lanka là quốc gia có đa sốn dân là Phật Tử và có truyền thống Phật giáo từ hơn 2.000 năm. Thầy Minh Tuệ và các sư nhập cảnh Sri Lanka chỉ trong vòng 30 phút. Các nhà sư địa phương ra sân bay đón Tăng đoàn và đưa về một ngôi chùa để nghỉ. Từ Sri Lanka Theo một thiện nguyện viên trong nhóm hỗ trợ, từ Sri Lanka, Thầy Minh Tuệ sẽ vượt eo biển bằng phà để tới Ấn Độ.

.

⦿ ---- Bản tin này của Fox News: Việt Nam đã sẵn sàng trấn áp hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển đến Hoa Kỳ qua lãnh thổ của mình để tránh thuế quan làm tê liệt Hoa Kỳ. Đề nghị này, ban đầu được Reuters đưa tin, được đưa ra khi các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ - bao gồm cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro - nêu lên mối lo ngại về hàng hóa Trung Quốc được gửi đến Hoa Kỳ với nhãn "Made in Vietnam" (Làm tại VN) có mức thuế thấp hơn.

.

Trong nhiều tuần, Việt Nam đã đưa ra những đề nghị ngọt ngào mà họ hy vọng sẽ thuyết phục chính quyền Trump có cái nhìn thiện chí về thặng dư thương mại khổng lồ của mình với Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ đã bị đánh thuế 46% như một phần của "Ngày giải phóng" của Trump. Mặc dù mức thuế đã bị đình chỉ trong 90 ngày, hai nước đã bắt đầu đàm phán sau cuộc họp vào thứ Tư giữa phó thủ tướng Việt Nam và đại diện thương mại Hoa Kỳ.

.

Theo ba người hiểu biết về vấn đề này, Việt Nam phụ thuộc vào xuất cảng đang hy vọng sẽ giảm thuế xuống mức từ 22% đến 28%, nếu không muốn nói là thấp hơn. Khi công bố khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ vào thứ năm, chính phủ Việt Nam cho biết họ sẽ trấn áp "gian lận thương mại", mặc dù không nêu chi tiết.

.

Nhiều tập đoàn toàn cầu trong nhiều năm đã thực hiện chính sách "Trung Quốc cộng một" là thành lập các nhà máy tại Việt Nam để giảm thiểu sự tiếp xúc với Bắc Kinh. VN đang phải cân nhắc giữa hành động cân bằng tinh tế khi cố gắng duy trì hoạt động thương mại với Hoa Kỳ, thị trường xuất cảng lớn nhất và là đối tác an ninh của mình, đồng thời không gây hấn với Trung Quốc, quốc gia đóng vai trò là nguồn đầu tư hàng đầu và là nước láng giềng.

.

Văn phòng Chính phủ Việt Nam, một cơ quan điều phối giữa các bộ của mình, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia thương mại của chính phủ vào ngày 3 tháng 4, vài giờ sau khi Trump công bố mức thuế quan. Theo một người được thông báo về cuộc họp, mục đích là giải quyết những lo ngại của Washington về cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ và lạm dụng vận chuyển.

.

Tại cuộc họp, các viên chức bộ thương mại và hải quan được yêu cầu thắt chặt kiểm soát và được gia hạn hai tuần để đưa ra kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng trung chuyển bất hợp pháp, tức là khi một quốc gia gửi hàng hóa đến một quốc gia phải đối mặt với mức thuế thấp hơn từ một quốc gia thứ ba, nơi sản phẩm được tái xuất mà không có giá trị gia tăng.

.

Nhiều hàng hóa do Việt Nam xuất khẩu sang phương Tây có đầu vào do Trung Quốc sản xuất và các công ty Trung Quốc cũng đã thành lập các nhà máy tại quốc gia này để phục vụ khách hàng Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp, công nhân Việt Nam xử lý hàng hóa, sau đó được vận chuyển hợp pháp đến Hoa Kỳ dưới nhãn hiệu "Sản xuất tại Việt Nam".

.

Các viên chức Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng TQ sử dụng VN như một kênh trung gian để có được mức thuế thấp hơn đối với hàng hóa không có sự tham gia đáng kể của Việt Nam. VN cũng đang thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn đối với hàng hóa nhạy cảm đi qua lãnh thổ của mình từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Theo một dự thảo nghị định mà Reuters đã xem xét, VN có ý định thắt chặt kiểm soát đối với việc xuất cảng các mặt hàng sử dụng kép như chất bán dẫn, có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Tài liệu nêu rõ các đối tác thương mại lớn đã yêu cầu Hà Nội "giảm thiểu khả năng chuyển giao các công nghệ nguồn này cho các nước thứ ba mà không có sự đồng ý của nước xuất cảng".

.

⦿ ---- Cổ phiếu sụp xuống, rồi tăng vọt sau khi Trump tuyên bố hoãn thuế quan 90 ngày, rồi hôm sau lại sụt giá khi Trung Quốc tuyên bố chiến đấu chống Mỹ tới cùng. Chỉ trong thời gian ngắn, các bạn tỷ phú của Trump kiếm thêm vài chục tỷ đô mỗi người. ‘Không tệ!’ Donald Trump tuyên bố sự sụp đổ của thị trường chứng khoán khiến các tỷ phú giàu hơn — Từ Elon Musk đến Schwab.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng những biến động gần đây của thị trường đã khiến các tỷ phú giàu hơn, trích dẫn ví dụ về những cá nhân kiếm được nhiều tiền nhờ thuế quan của ông trong một đoạn clip từ Phòng Bầu dục xuất hiện trực tuyến. Sau đây là cái nhìn về một số tỷ phú đã trở nên giàu có hơn sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán gần đây.

.

. Elon Musk đã kiếm được 36 tỷ đô la trong sự sụp đổ của thị trường - cao nhất. Người đàn ông giàu nhất thế giới và là phụ tá của Donald Trump, Elon Musk, đã kiếm được tới 36 tỷ đô la khi cổ phiếu Tesla tăng vọt 23 phần trăm trong bối cảnh thị trường biến động gần đây, được cho là mức cao nhất cho đến nay. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, giá trị tài sản ròng ước tính của ông là 311 tỷ đô la.

.

. Charles Schwab, người kiếm được 2,5 tỷ đô la mỗi ngày, có giá trị tài sản ròng ước tính là 12,9 tỷ đô la.

. Roger Penske có giá trị tài sản ròng là 5,6 tỷ đô la trước khi tăng thêm 900 triệu đô la vào khối tài sản của mình, theo Forbes.

.

Thứ Tư (ngày 9 tháng 4) là "ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay" đối với các tỷ phú, khi những người giàu nhất thế giới tăng thêm 304 tỷ đô la trong bối cảnh thị trường tăng vọt, theo Bloomberg đưa tin.

.

Donald Trump đã công khai nói gì tại Phòng Bầu dục? "Ông ấy đã kiếm được hai tỷ rưỡi đô la hôm nay, và ông ấy đã kiếm được chín trăm triệu đô la, không tệ!" Trump nói trong khi chỉ vào Charles Schwab và Roger Penske.

.

Bạn bè của Donald Trump là ai? Nhà đầu tư và giám đốc điều hành tài chính người Mỹ Charles Robert Schwab là người sáng lập và chủ tịch của The Charles Schwab Corporation và Charles Schwab Bank, được biết đến với việc cung cấp các dịch vụ tài chính.

.

Trong khi đó, Donald Trump đang phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường vì đăng "thời điểm tuyệt vời để mua" trên nền tảng mạng xã hội của mình vài giờ trước khi công bố "tạm dừng" 90 ngày đối với thuế quan qua lại, dẫn đến sự tăng vọt của thị trường. "ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA!!! DJT", Trump viết trên tài khoản Truth Social của mình.

.

Đảng Dân chủ đã cáo buộc Donald Trump thao túng thị trường và cho phép giao dịch nội gián. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Murphy đã viết trên X, "Một vụ bê bối giao dịch nội gián đang nhen nhóm. Dòng tweet lúc 9:30 sáng [Thứ Tư] của Trump cho thấy rõ ràng ông ta muốn người trong phe của mình kiếm tiền từ thông tin riêng tư mà chỉ mình ông ta biết. Vậy thì ai biết trước và họ đã kiếm được bao nhiêu tiền?”

.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez yêu cầu các thành viên Quốc hội tiết lộ các giao dịch mua cổ phiếu của họ trong 48 giờ qua. “Bất kỳ thành viên nào của Quốc hội đã mua cổ phiếu trong 48 giờ qua có lẽ nên tiết lộ ngay bây giờ. Tôi đã nghe một số cuộc trò chuyện thú vị trên sàn. Hạn chót tiết lộ là ngày 15 tháng 5. Chúng ta sắp biết được một vài điều. Đã đến lúc cấm giao dịch nội gián trong Quốc hội,” Alexandria viết trên X.

.

Xem video dài 4 phút, khi Trump tiết lộ cơ hội cho phe Trump hốt bạc:



https://www.youtube.com/watch?v=GoOgD0IQDlU

.

⦿ ---- Châu Âu: GDP của Mỹ, Châu Âu, toàn cầu sẽ giảm vì Trump tăng thuế quan. Ủy viên Thương mại Châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết hôm thứ Sáu rằng các tính toán mới nhất dự đoán rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ sẽ mất từ ​​0,8% đến 1,4% vào năm 2027 do thuế quan thương mại. Trong khi đó, GDP của Liên minh Châu Âu sẽ giảm 0,2%. Nếu các biện pháp này là vĩnh viễn hoặc chiến tranh thương mại leo thang hơn nữa, EU dự đoán nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ giảm từ 3,1% đến 3,3%, Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm từ 0,5% đến 0,6%, nền kinh tế thế giới giảm 1,2% trong ba năm, với thương mại toàn cầu giảm 7,7%.

.

Dombrovskis cho biết các mô hình không tính đến việc mất lòng tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp vào Hoa Kỳ, điều này có khả năng tác động tiêu cực đến các ước tính. "Châu Âu không bắt đầu cuộc đối đầu này và Châu Âu không muốn cuộc đối đầu này. Thuế quan đi ngược lại logic chính trị và kinh tế của quan hệ đối tác thương mại xuyên Đại Tây Dương sâu sắc và lâu đời có giá trị 1,6 nghìn tỷ euro vào năm 2023", ông nhấn mạnh.

.

⦿ ---- London: Các nhà lập pháp Anh sẽ trở lại Westminster vào thứ Bảy này để có cuộc tranh luận khẩn cấp về tương lai của nhà máy Scunthorpe của British Steel, theo BBC đưa tin vào thứ Sáu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng chính phủ Anh đang cân nhắc can thiệp để nắm quyền kiểm soát công ty, sau tuyên bố của chủ sở hữu người Trung Quốc rằng các lò cao "không còn bền vững về mặt tài chính nữa".

.

Tuần này, các cuộc thảo luận đã diễn ra trong nỗ lực duy trì hoạt động tại địa điểm này, nơi hỗ trợ khoảng 2.700 việc làm. Các dân biểu đã hoãn phiên họp vào thứ Ba để nghỉ lễ Phục sinh, với kế hoạch họp lại vào ngày 22 tháng 4, nhưng cuộc khủng hoảng đang diễn ra đã thúc đẩy việc triệu tập sớm.

.

⦿ ---- NATO lo ngại rằng Nga có thể tung ra một vũ khí mới chống lại thế giới, gây ra "mất điện trên toàn thế giới" bằng cách phá hoại các tuyến cáp ngầm bằng "đội tàu bóng tối". Các giám đốc điều hành từ các công ty như Vodafone, Orange và Telefonica đã viết một bức thư ngỏ gửi đến Vương quốc Anh, EU và NATO, cảnh báo rằng Nga có thể dễ dàng phá hủy hoặc làm gián đoạn các tuyến cáp "không có khả năng phòng thủ" sau một loạt các cuộc tấn công.

.

Trong bức thư của mình, họ tuyên bố: "Hậu quả của việc làm hư hại các tuyến cáp ngầm vượt xa châu Âu, có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng internet và điện toàn cầu, truyền thông quốc tế, giao dịch tài chính và các dịch vụ quan trọng trên toàn thế giới". Họ nói thêm: "An ninh cáp ngầm phải là nền tảng của các nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn. Bằng cách hành động ngay bây giờ, chúng ta có thể bảo vệ các mạng lưới hỗ trợ tương lai chung của chúng ta".

.

Khoảng 95 phần trăm dữ liệu của thế giới được truyền qua hơn 500 tuyến cáp trải dài dưới đáy đại dương. Trong những tháng gần đây, các liên kết quan trọng này đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công. Các cuộc tấn công này trước đây đã bị các nhà lãnh đạo toàn cầu và các giám đốc quốc phòng lên án, những người đổ lỗi trực tiếp cho Putin.

.

Bất chấp những lời phủ nhận liên quan của Nga, hầu hết các quốc gia đều tin rằng Putin đang chỉ đạo vụ phá hoại, xét đến sự hiện diện của hạm đội bóng tối thương mại của Nga trong khu vực vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công.

.

Kể từ tháng 10 năm 2023, hầu hết trong số 11 vụ tấn công được báo cáo đều diễn ra ở Biển Baltic, với các vụ việc bổ sung ở Biển Bắc, làm gia tăng mối lo ngại của các nhà lãnh đạo châu Âu về một hoạt động phá hoại quy mô lớn tiềm tàng của Nga. Đặc biệt là sau khi tàu do thám Yantar của họ bị phát hiện đang lập bản đồ cơ sở hạ tầng dưới nước ở Biển Bắc. Trung Quốc được cho là đang tiến hành các hoạt động tương tự ở vùng biển gần Đài Loan.

.

⦿ ---- Trung Quốc một lần nữa đáp trả thuế quan của Tổng thống Trump bằng các biện pháp đối phó, nhưng họ cho biết đây sẽ là lần cuối cùng. Bắc Kinh cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ tăng thuế đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ từ 84% lên 125% hiệu lực bắt đầu từ thứ Bảy, AP đưa tin.

.

Hôm thứ Năm, Mỹ xác nhận rằng mức thuế 125% do Trump công bố sẽ được áp dụng ngoài mức thuế 20% trước đó mà ông liên kết với sản xuất fentanyl. "Việc Hoa Kỳ luân phiên tăng thuế cao bất thường đối với Trung Quốc đã trở thành một trò chơi con số, không có ý nghĩa kinh tế thực tế và sẽ trở thành trò cười trong lịch sử kinh tế thế giới", Bộ tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố công bố mức thuế mới.

.

"Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ vẫn khăng khăng tiếp tục xâm phạm đáng kể đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết phản công và chiến đấu đến cùng", tuyên bố cho biết. Bắc Kinh cho biết họ sẽ không đáp trả bất kỳ đợt tăng thuế nào nữa từ Hoa Kỳ, BBC đưa tin. "Do thị trường Trung Quốc đã không thể chấp nhận hàng nhập từ Hoa Kỳ ở mức thuế quan hiện tại, nếu Hoa Kỳ áp thêm thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phớt lờ", Bộ Tài chính cho biết, theo Xinhua. Cổ phiếu tại châu Âu đã giảm sau thông báo này, được đưa ra sau khi các thị trường châu Á đóng cửa, tờ New York Times đưa tin.

.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đang đệ đơn kiện khác lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO chống lại thuế quan của Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết "mức thuế quan cao bất thường" do Hoa Kỳ áp đặt đã vi phạm nghiêm trọng "các quy tắc thương mại quốc tế và kinh tế, luật kinh tế cơ bản và lẽ thường tình và hoàn toàn là hành vi bắt nạt và ép buộc đơn phương."

.

⦿ ---- Các thị trường chứng khoán lớn của Hoa Kỳ mở cửa sụt giảm vào sáng thứ Sáu sau khi Trung Quốc quyết định tăng thuế đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ từ 84% lên 125% để đáp trả việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc lên mức tích lũy là 145%. Các nhà đầu tư cũng đã tiếp thu báo cáo mới nhất về giá sản xuất tại quốc gia này, giảm 0,4% trong tháng 3.

.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,36% khi mở cửa, trong khi Nasdaq 100 giảm 0,19% cùng thời điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,20% khi mở cửa. Đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Sáu, với đồng euro tăng vọt 1,58% lên 1,1387 đô la, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Động thái này diễn ra khi thị trường phản ứng mạnh mẽ với làn sóng thuế quan mới do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng.

.

Sự sụp đổ diễn ra sau thông báo của Trump về mức thuế 125% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và lệnh đóng băng 90 ngày đối với các loại thuế thương mại khác, khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản của Hoa Kỳ trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bảo vệ chính sách thuế quan của mình vào sáng thứ Sáu, tuyên bố rằng Hoa Kỳ "đang làm rất tốt" bất chấp cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc, leo thang hơn nữa sau khi Bắc Kinh tăng thuế đối với hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ lên 125% vào đầu ngày hôm nay. "Thật phấn khích cho nước Mỹ và Thế giới!!! Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng", Trump viết trên TruthSocial. Trong khi đó, thị trường phản ứng lo lắng trước sự bất ổn kinh tế do chiến tranh thương mại gây ra, với chỉ số Dow Jones giảm hơn 2.000 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch vào thứ Năm.

.

⦿ ---- Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, cho biết hôm thứ Sáu rằng tác động của thuế quan thương mại do Hoa Kỳ áp đặt đối với tất cả hàng nhập cảng cho thấy giá cả sẽ tăng trở lại và nhiệm vụ của Fed là đảm bảo rằng nó không biến thành lạm phát dài hạn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kỳ vọng lạm phát ổn định trong dài hạn và lưu ý rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đang tăng.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Kashkari cho biết các điều kiện thị trường "khá xa" so với những gì đã thấy trong đại dịch do vi-rút corona. Tuy nhiên, ông cho biết thuế quan khiến Fed rơi vào "tình thế khó khăn" vì chúng đẩy lạm phát lên và giảm tăng trưởng và cho biết triển vọng kinh tế sẽ phụ thuộc "rất nhiều" vào tốc độ đàm phán thương mại diễn ra và những thỏa thuận mà chính quyền Trump đưa ra với các đối tác thương mại của mình. Ông cảnh báo "Nếu chúng kéo dài, có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt được mức độ thoải mái cần thiết xung quanh lạm phát để hạ lãi suất".

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của công ty đầu tư BlackRock Inc., Larry Fink, cho biết vào thứ sáu rằng sự không chắc chắn về tương lai của thị trường đang gây ra sự lo lắng cho các khách hàng của công ty ông. "Chúng tôi đã từng chứng kiến ​​những giai đoạn như thế này trước đây khi có những thay đổi lớn về mặt cấu trúc trong chính sách và thị trường - như cuộc khủng hoảng tài chính, COVID và lạm phát tăng vọt vào năm 2022", Fink tuyên bố sau khi công bố báo cáo thu nhập của BlackRock. Tuy nhiên, khi suy ngẫm về mối quan hệ của công ty với khách hàng, ông cho biết sau những cuộc khủng hoảng tương tự trong quá khứ, "một số bước nhảy vọt lớn nhất về tăng trưởng của BlackRock đã diễn ra sau đó".

.

⦿ ---- Thủ tướng Pháp Francois Bayrou tuyên bố hôm thứ sáu rằng việc thay thế các sản phẩm của Hoa Kỳ bằng các sản phẩm của Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn thương mại hiện nay sẽ là "nguy hiểm". Phát biểu với các nhà báo, ông gọi sự thay đổi như vậy là ngây thơ, nhấn mạnh rằng ông thích thúc đẩy hoạt động kinh tế hơn là đóng cửa thị trường. Ngoài ra, ông nhận xét, "Khi Tổng thống Hoa Kỳ áp thuế, cảm giác giống như một trận động đất", khi ông lên án các hành động Trump đã thực hiện.

.

⦿ ---- London: Kêu gọi Mỹ ngưng giúp Israel diệt chủng Palestine, đổ thuóc nhuộm đỏ hồ nước trước Tòa Đại Sứ Mỹ, 6 người bị bắt. Cảnh sát London đã bắt 6 người vào thứ năm sau khi các nhà hoạt động của Greenpeace bị cáo buộc đã đổ 79 gallon thuốc nhuộm màu đỏ máu vào một cái ao tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thành phố này. Theo Greenpeace Anh, cuộc biểu tình này nhằm phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Israel, tổ chức này cho biết một chục nhà hoạt động đã đổ "thuốc nhuộm không độc hại, có thể phân hủy sinh học từ các thùng chứa có in dòng chữ Stop Arming Israel" xuống nước.

.

Will McCallum, đồng giám đốc điều hành của Greenpeace Anh, nằm trong số những người bị bắt, theo AP đưa tin. Tổ chức này cho biết họ muốn thu hút sự chú ý đến "cái chết và sự tàn phá gây ra ở Gaza do hậu quả trực tiếp của việc Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí cho Israel". Cảnh sát đô thị lưu ý rằng không có hành vi vi phạm nào xảy ra đối với chu vi an ninh của đại sứ quán, vì có thể tiếp cận ao thông qua lối đi công cộng. Đại sứ quán cho biết cuộc biểu tình "đã làm hỏng 1,5 triệu gallon ... nguồn cung cấp nước tại khuôn viên, lãng phí một nguồn tài nguyên môi trường địa phương".

.

Những cá nhân này đã bị bắt vì bị tình nghi phá hoại hình sự và âm mưu gây thiệt hại hình sự, theo BBC đưa tin. Greenpeace Anh cho biết loại thuốc nhuộm được sử dụng là loại dùng trong thực phẩm và dùng cho ao hồ, không "gây nguy cơ cho con người, động vật hoang dã hoặc môi trường" và lên án vụ bắt giữ là "bằng chứng thêm nữa cho thấy quyền biểu tình đang bị xâm phạm ở Anh".

.

⦿ ---- Các nhóm về quyền bỏ phiếu phản đối: Dự luật được Hạ viện thông qua có thể tước quyền bỏ phiếu của hàng triệu người Mỹ. Đạo luật SAVE Act sẽ yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu. Hạ viện đã thông qua Đạo luật SAVE Act vào thứ năm, một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của Tổng thống Trump, yêu cầu bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ để đăng ký bỏ phiếu. Đảng Cộng hòa cho biết biện pháp gây tranh cãi này nhằm chống lại việc bỏ phiếu của người không phải công dân—vốn đã là bất hợp pháp và hiếm xảy ra, theo AP đưa tin.

.

Số phận của nó tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn, vì đa số đảng Cộng hòa tại viện này không đủ lớn để tránh bị cản trở. Bốn Dân Biểu đảng viên Dân chủ (Jared Golden của Maine, Ed Case của Hawaii và Marie Gluesenkamp Perez và Henry Cuellar của Texas) đã tham gia cùng đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu 220-208 tại Hạ viện, theo tờ New Republic đưa tin.

.

Dự luật này, vốn không ảnh hưởng đến những cử tri hiện đã đăng ký nhưng có khả năng ảnh hưởng đến những người cần cập nhật thông tin đăng ký của mình, đòi hỏi phải có bằng chứng về quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu—chẳng hạn như giấy phép lái xe tuân thủ REAL ID (miễn là giấy phép này cho biết người sở hữu là công dân, nhưng không phải tất cả đều như vậy) hoặc hộ chiếu (passport) Hoa Kỳ hợp lệ.

.

Những người chỉ trích cho rằng điều này có thể tước quyền công dân của những cá nhân không dễ dàng tiếp cận những giấy tờ như vậy, với một số nhóm về quyền bỏ phiếu cảnh báo rằng hàng triệu người có thể bị tước quyền công dân. Theo ước tính, chỉ có khoảng 45% đến 50% người Mỹ có hộ chiếu hợp lệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo có 169.915.821 hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ đang lưu hành, bao gồm sổ hộ chiếu và thẻ. Thường thường, dân Mỹ chỉ xin hộ chiếu khi có nhu cầu xuất ngoại. Nhiều người khi hộ chiếu hết hạn đã không xin lại, và nhiều vị cao niên không còn bằng lái xe nữa, hoặc vì mắt kém, hoặc không có nhu cầu lái xe.

Các quan chức nhà nước Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng loại bỏ các hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc tự động, và một số phụ nữ có giấy khai sinh và ID không khớp nhau có thể được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn để thiết lập mối liên hệ giữa hai họ khác nhau nếu dự luật trở thành luật. Vì phụ nữ Mỹ khi lấy chồng, thường đổi theo họ của chồng.

.

⦿ ---- Để tăng áp lực, Chính quyền Trump liệt kê 6.000 người di cư là đã chết. Việc đưa tên vào hồ sơ tử vong của An sinh xã hội có thể cắt giảm 'chấm dứt' sự tồn tại về mặt tài chính của những người nhập cư. Chính quyền Trump đã tăng áp lực lên những người ở Hoa Kỳ hợp pháp có giấy phép lao động phải rời đi bằng cách thêm hơn 6.000 người trong số họ vào "hồ sơ chính về người chết" (death master file) của An sinh xã hội. Ý tưởng liệt kê những người nhập cư cùng với người chết là để ngăn họ có tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, hoặc tiếp cận các phúc lợi của chính phủ, hoặc làm bất cứ điều gì khác yêu cầu kiểm tra số An sinh xã hội, tờ Washington Post đưa tin.

.

"Tổng thống Trump đã hứa sẽ trục xuất hàng loạt và bằng cách xóa bỏ động cơ tiền tệ đối với những người nhập cư bất hợp pháp đến và ở lại, chúng tôi sẽ khuyến khích họ tự trục xuất", một phát ngôn viên Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố. Hành động này là một phần trong nỗ lực do Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ thúc đẩy nhằm sử dụng dữ liệu cá nhân trước đây chưa được các viên chức nhập cư động đến trong một chiến dịch hàng loạt chống lại người di cư, theo tờ New York Times.

.

Một kỹ sư phần mềm DOGE đã gửi những cái tên đầu tiên đến Cơ quan An sinh Xã hội, người đại diện của cơ quan này đã gửi email cho nhân viên rằng "cuộc sống tài chính" của những người nhập cư sẽ bị "chấm dứt". Một số quan chức cấp cao của Sở Thuế vụ Nội địa IRS có kế hoạch từ chức vì áp lực của chính quyền yêu cầu sử dụng hồ sơ thuế được bảo vệ trong quá trình trục xuất, theo tờ NY Times.

.

Các quan chức của Trump khẳng định rằng 6.300 người đầu tiên bị đưa vào danh sách tử hình trên giấy là tội phạm bị kết án hoặc "nghi phạm khủng bố", mặc dù họ không đưa ra bằng chứng về điều đó. Họ cho biết chiến lược này sau đó có thể được sử dụng để chống lại những người ở Hoa Kỳ mà không được phép. Một số quan chức An sinh Xã hội hiện tại và trước đây cho biết việc đưa tên của những người mà cơ quan này biết là chưa chết vào cơ sở dữ liệu tử vong là vi phạm luật riêng tư, theo tờ Washington Post.

.

⦿ ---- Thuế quan sẽ biến đổi thị trường thép toàn cầu: Các rào cản của Washington sẽ thúc đẩy các nước xuất cảng có chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh châu Âu chuyển hướng sản xuất của họ sang thị trường châu Âu. Hoa Kỳ là quốc gia nhập thép nhiều nhất thế giới. Nước này mua từ 79 quốc gia, nhưng các nhà cung cấp lớn nhất là Canada, Brazil, Mexico và Nam Hàn. Đó là lý do tại sao quyết định loại trừ mức thuế 25% đối với thép và nhôm nước ngoài khỏi lệnh hoãn thuế của Donald Trump đang gây ra một trận động đất trong ngành thép toàn cầu. Dòng chảy 26 triệu tấn thép chảy vào Hoa Kỳ mỗi năm sẽ cố gắng tìm đường vào các thị trường khác. Mọi thứ đều chỉ ra rằng Liên minh châu Âu là một trong số đó, điều này sẽ làm tăng nguy cơ cung vượt cầu và mở ra một lỗ hổng trong đường ống nước của ngành công nghiệp địa phương.

.

Trong số đó, các vùng lãnh thổ như Việt Nam hoặc Đài Loan, chính xác là vào năm 2024 đã tăng doanh số bán hàng sang Hoa Kỳ lần lượt là 143% và 74,6%. Tương tự, có nhiều vùng lãnh thổ, chủ yếu ở Châu Á và Bắc Phi, đang đầu tư mạnh, nơi chi phí lao động thấp hơn nhiều và các yêu cầu về môi trường hầu như không tồn tại. Nếu ngành công nghiệp Châu Âu ngừng sản xuất [vì giá đắt], thì những ngành khác sẽ sản xuất hàng hóa mà Châu Âu tiêu thụ. Một yếu tố hấp dẫn đối với các quốc gia này là Liên minh Châu Âu không có rào cản thương mại đáng kể, ngoại trừ, ví dụ, một số biện pháp kiểm soát chống bán phá giá.

.

⦿ ---- Donald Trump có thể đã mở cuộc họp Nội các của mình vào thứ năm cho giới truyền thông—nhưng rõ ràng Elon Musk không chắc chắn như vậy. Ngồi ở cuối phòng, tỷ phú Tesla đã viết vội những từ "Tuyệt mật!!" (Top Secret) trên sổ tay của mình. Có lẽ đó là một trò đùa, mặc dù không ai trong số các đồng nghiệp của ông cười. Họ quá bận rộn để nói với tổng thống và với nhau về việc họ đã làm tốt như thế nào. Musk cho biết ông đã có quyền truy cập an ninh cao nhất trong nhiều năm nhưng đã nói trong một dòng tweet rằng "QUÁ nhiều thông tin mật. Nếu có thứ gì đó dễ dàng tìm thấy trực tuyến hoặc rõ ràng là hiển nhiên, thì KHÔNG NÊN được phân loại là mật".

.

Trump dường như đồng ý, nói rằng ông muốn chính quyền của mình minh bạch. Đầu tuần này, Thư ký báo chí của ông, Karoline Leavitt, cho biết họ không có vấn đề gì khi Musk và cố vấn thương mại Peter Navarro đấu khẩu trước công chúng, nói rằng "con trai sẽ vẫn quậy như là con trai". Chắc chắn các đồng nghiệp trong Nội các của Musk đang tự hỏi điều gì lại bí mật đến vậy. Có lẽ cuốn sổ tay giải thích lý do tại sao những tay sai DOGE của ông không đạt được mục tiêu của họ, tiết kiệm được khoảng 150 tỷ đô la thay vì 1 nghìn tỷ đô la mà họ đã hứa.

.

⦿ ---- Theo một thỏa thuận chung mà AFP thấy, quân nhân Hoa Kỳ sẽ được triển khai đến các cơ sở do Panama kiểm soát dọc theo Kênh đào Panama. Thỏa thuận này cho phép quân đội Hoa Kỳ được triển khai đến các địa điểm để huấn luyện, tập trận và các hoạt động khác, nhưng không trao cho Hoa Kỳ quyền xây dựng các căn cứ thường trực của riêng mình. Mặc dù vậy, văn bản do các quan chức an ninh cấp cao của Panama và Hoa Kỳ ký kết cho phép Hoa Kỳ triển khai một số lượng quân không xác định tại các cơ sở này, mặc dù chỉ sau khi Panama đồng ý triển khai bất kỳ hoạt động nào như vậy.

.

Nếu được xác nhận, đèn xanh của Panama sẽ đánh dấu một sự nhượng bộ lớn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm lại Kênh đào Panama, với lý do Trung Quốc nắm giữ quá nhiều ảnh hưởng đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

.

⦿ ---- Tesla đã đình chỉ các đơn đặt hàng mới về xe hơi điện tại Trung Quốc khi cuộc chiến thương mại của Donald Trump giáng một đòn mạnh vào đồng minh Elon Musk của ông. Hãng xe Tesla đã ngừng nhận đơn mua xe Model S và Model X trên trang web của Trung Quốc, vài giờ sau khi tổng thống Hoa Kỳ áp thuế 145% đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các đơn đặt hàng mới cho hai mẫu xe này - cả hai đều được nhập từ Hoa Kỳ - cũng không còn khả dụng trên tài khoản chương trình nhỏ WeChat của Tesla, theo Reuters, đây là dấu hiệu mới cho thấy tác động của cuộc chiến thương mại của ông Trump.

.

Các mẫu xe Model S và Model X đắt tiền hơn của Tesla chỉ chiếm chưa đến 5% doanh số bán hàng vào năm ngoái, phần lớn là xe Model 3 và Model Y. Nhà máy của Tesla tại Thượng Hải chỉ sản xuất xe Model 3 và Model Y, còn Model S và Model X được sản xuất tại Fremont, California.

.

Musk đã tìm cách duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, vì lợi thế của Trung Quốc trong việc sản xuất pin lithium và các sản phẩm năng lượng xanh cần thiết cho xe của ông. Doanh số bán hàng của Tesla tại Trung Quốc tăng 8,8% lên mức cao kỷ lục là hơn 657.000 xe vào năm 2024, nhưng đã tụt hậu hơn nữa so với các đối thủ Trung Quốc trong những tháng gần đây. Năm ngoái, doanh thu toàn cầu của công ty đã bị BYD có trụ sở tại Thâm Quyến vượt qua.

.

⦿ ---- Bạch Ốc đã ăn mừng việc giá xăng giảm mạnh gần đây trên toàn quốc như một chiến thắng cho chính quyền Trump, nhưng thực tế là những người lái xe ở Mỹ hiện đang phải đối mặt với mức giá cao hơn nhiều tại các trạm xăng so với một hoặc ba tháng trước, ngay cả với mức giảm gần đây.

.

Tính đến sáng sớm thứ Sáu 11/4/2025, giá xăng thông thường trung bình toàn quốc là 3,210 đô la một gallon, theo dữ liệu của AAA, giảm so với mức 3,268 đô la một tuần trước đó và so với mức 3,630 đô la một năm trước đó—nhưng vẫn cao hơn so với một tháng trước đó, khi đó là 3,081 đô la.

.

Giá xăng tăng dưới thời phần lớn chính quyền Biden là một trong số nhiều yếu tố thúc đẩy sự thất vọng của người Mỹ đối với cựu tổng thống, như được thể hiện qua các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

.

Ngược lại, Donald Trump đã hứa sẽ giảm "chi phí của mọi thứ" thành nền tảng cho chiến dịch bầu cử của mình, trong đó ông tuyên bố sẽ hạ giá năng lượng thông qua việc bãi bỏ quy định và thúc đẩy sản xuất trong nước. Trump nói tại Detroit vào tháng 10. "Tôi sẽ cắt giảm giá năng lượng, xăng dầu của bạn xuống một nửa trong vòng 12 tháng."

.

⦿ ---- Pentagon cho biết họ sẽ chấm dứt hợp đồng tư vấn và CNTT trị giá 5,1 tỷ đô la với các công ty bao gồm Accenture và Deloitte. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Pete Hegseth, đã ra lệnh chấm dứt hợp đồng tư vấn và CNTT với các công ty bao gồm Accenture và Deloitte vào thứ năm, gọi đó là "chi tiêu lãng phí".

Trong một bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng, Hegseth cho biết ông sẽ cắt hợp đồng của Cơ quan Y tế Quốc phòng "cho các dịch vụ tư vấn từ Accenture, Deloitte, Booz Allen và các công ty khác có thể được lực lượng lao động dân sự của chúng tôi thực hiện".Cũng nằm trong danh sách cắt giảm là hợp đồng của Không quân với Accenture để "bán lại Dịch vụ CNTT Đám mây Doanh nghiệp của bên thứ ba", mà Hegseth cho biết chính phủ "đã có thể thực hiện trực tiếp bằng các nguồn lực mua sắm hiện có".Trong bản ghi nhớ, Hegseth cũng cho biết ông sẽ chấm dứt 11 hợp đồng khác về dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho những hoạt động mà ông gọi là "không thiết yếu", bao gồm đa dạng, công bằng và hòa nhập, các vấn đề về khí hậu và phản ứng của Pentagon đối với COVID-19.Hegseth cho biết việc chấm dứt hợp đồng "đại diện cho 5,1 tỷ đô la chi tiêu lãng phí" tại DOD và sẽ tiết kiệm được gần 4 tỷ đô la. Ông cho biết khoản tiết kiệm này sẽ được phân bổ lại để phục vụ "các ưu tiên quan trọng nhằm Phục hồi Đạo đức Chiến binh, Xây dựng lại Quân đội và Tái lập Sự răn đe". Tháng trước, Hegseth thông báo rằng Bộ Quốc phòng đã chấm dứt hơn 580 triệu đô la trong các chương trình, hợp đồng và khoản tài trợ mà DOGE xác định là chi tiêu lãng phí.⦿ ---- Robert F. Kennedy Jr. đã thực hiện lời nói của mình. Bộ trưởng Y tế, 70 tuổi, được cho là đã mua một căn nhà phố sang trọng trị giá 4 triệu đô la ở Georgetown cho vợ là Cheryl Hines để xoa dịu nỗi lo của bà về đôi mắt hay nhìn trộm phụ nữ của ông. Ngôi nhà ba tầng, rộng 4.800 foot vuông ở thủ đô D.C. này cách Bạch Ốc 15 phút và được quảng cáo là trang trí có "tay nghề tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng cổ điển của Georgetown". Kennedy được cho là đã mua căn nhà với giá niêm yết đầy đủ là 4,34 triệu đô la.Khi bất động sản được rao bán cách đây khoảng ba tháng, Hines "ra lệnh cho Bobby ký giấy tờ mua ngay", một nguồn tin nói với tờ Daily Mail. Tháng trước, tờ báo đưa tin rằng Hines, 59 tuổi, đã ra tối hậu thư yêu cầu ông Kennedy chuyển bà đến thủ đô D.C. vì sợ rằng "những con quỷ sex trong đầu ông" sẽ theo ông khi ông đảm nhận vai trò mới trong chính quyền Trump. Năm ngoái, Kennedy đã vướng vào một vụ bê bối gửi hình sex qua tin nhắn với nữ phóng viên tạp chí New York Olivia Nuzzi.⦿ ---- Khi Bắc Hàn tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí và củng cố quan hệ quân sự với Nga, việc cắt giảm quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn sẽ là "vấn đề", chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn cho biết. Tướng Lục quân Xavier Brunson đã đưa ra bình luận này trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào thứ Năm, trong bối cảnh lo ngại rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể tìm cách thu hẹp sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn và các nơi khác."Chúng ta trả tiền cho quân đội Hoa Kỳ ở Châu Âu và chúng taô không được hoàn trả nhiều. Nam Hàn cũng vậy", Trump nói khi phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư. Trong nhiệm kỳ trước, Trump đã kêu gọi tăng mạnh đóng góp tài chính của Seoul cho 28.500 quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn, có thời điểm được cho là đã yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in tăng 400% và kéo dài các cuộc đàm phán trong nhiều tháng.Seoul đã ký một thỏa thuận chia sẻ chi phí mới có thời hạn năm năm với Washington vào tháng 10/2024, nhưng Trump đã ám chỉ rằng ông đang tìm cách đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận. Vào thứ Ba, ông đã viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông đã nói chuyện với quyền Tổng thống Nam Hàn Han Duck-soo về các vấn đề thương mại, bao gồm "khoản thanh toán cho Bảo vệ quân sự lớn mà chúng tôi cung cấp cho Nam Hàn".Brunson nói với ủy ban Thượng viện rằng quân Hoa Kỳ tại Nam Hàn không chỉ ngăn chặn các mối đe dọa từ Bắc Hàn mà còn là tuyến phòng thủ quan trọng chống lại Nga và Trung Quốc. "Họ là thành phần quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong khu vực", Brunson nói. "Họ rất quan trọng trong việc giúp Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhìn thấy, cảm nhận và hiểu được các mối đe dọa đối với miền Bắc và ngăn chặn rất nhiều đối thủ"."Việc giảm lực lượng trở nên có vấn đề", ông nói. Brunson, người cũng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nam Hàn-Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, đã cảnh báo về các chương trình vũ khí và hạt nhân đang phát triển của Bắc Hàn và mối quan hệ quân sự ngày càng gia tăng của nước này với Nga.⦿ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink có kế hoạch từ chức sớm, CBS đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn ba nguồn tin. Theo báo cáo, Brink vẫn chưa chính thức nộp đơn từ chức, nhưng một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ được cho là đã nói với CBS rằng bà có ý định rời khỏi vị trí của mình do "một sự kết hợp bất thường giữa các mối quan tâm về cá nhân và chính sách" bao gồm cả việc sa thải gần đây của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Báo cáo cũng nêu rõ rằng Brink đang ở xa gia đình, vì Kiev được chỉ định là một vị trí không có người đi cùng.Brink được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bổ nhiệm làm đặc phái viên Hoa Kỳ tại Kiev vào năm 2022 và được cho là đã nộp đơn từ chức vào tháng 1 trong quá trình chuyển giao giữa hai chính quyền, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã từ chối đơn từ chức của bà.⦿ ---- Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận về việc xóa bỏ thuế nhập cảng của châu Âu đối với xe chạy bằng pin của Trung Quốc, Handelsblatt đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Cụ thể, căng thẳng thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng đang thúc đẩy EU và Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba toàn cầu, tăng cường hợp tác và hưởng lợi từ những lợi thế của thương mại không hạn chế.⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết hôm thứ Năm rằng mặc dù thuế quan ngắn hạn có thể không làm thay đổi con đường của nền kinh tế, nhưng chúng gây ra "cú sốc đình lạm" (stagflationary: lạm phát cao, kinh tế chậm, và thất nghiệp tăng).Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, Goolsbee cho biết tác động của thuế quan giống như cú sốc đình lạm, "thách thức" đối với Fed, vì "không có một sách lược chung" nào để ứng phó với nó. Ông lưu ý rằng thuế quan đang gây ra "rất nhiều lo lắng" tại khu vực Fed Chicago, xét đến ngành công nghiệp sản xuất và xe hơi của khu vực. Goolsbee cũng cảnh báo rằng "nếu mất niềm tin, nó có thể gây ra các vấn đề kinh tế", đồng thời nói thêm rằng có "rất nhiều nỗi lo về việc quay trở lại điều kiện kinh tế thời đại đại dịch".Chủ tịch Fed Chicago cũng bình luận về lạm phát, tuyên bố rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát hiện tại là hỗn hợp, nhưng kỳ vọng lạm phát dài hạn "vẫn khá ổn định".⦿ ---- 'Không còn thời gian để chờ đợi': Công tố viên quận Manhattan được thúc giục truy tố hình sự về 'vụ bắt chẹt' của Trump. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg là người đã truy tố Trump và được đại bồi thẩm đoàn đồng 1y rằng Trump có tội hình sự theo một điều luật gian lận sổ sách bí ẩn về các khoản thanh toán bịt miệng của ông cho một ngôi sao phim khiêu dâm để giữ thông tin gây tổn hại tránh xa cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016. Bây giờ, ông Bragg nên đệ đơn kiện mới để chống lại Trump, theo nhà bình luận Jonathan Zasloff viết cho báo Slate.Cụ thể, vụ án nên nhắm vào loạt "thỏa thuận" của Trump với các công ty luật đại diện cho các khách hàng chống Trump, để thay đổi chính sách của họ theo cách có lợi cho tổng thống để được miễn trừ khỏi các lệnh hành pháp sẽ loại họ khỏi các hợp đồng liên bang — một thỏa thuận, Zasloff viết, là một trường hợp tống tiền hình sự điển hình. Trong khi một số công ty luật đang chống lại các lệnh này, những công ty khác đã nhượng bộ trước các yêu cầu của Trump và phải cống nạp tiền cho dịch vụ pháp lý của Trump."Những gì Trump đang làm với các công ty này — đầu tiên là hãng luật Perkins Coie; sau đó là hãng luật Paul, Weiss; sau đó là hãng luật Covington & Burling; sau đó là hãng luật Jenner & Block; sau đó là hãng luật WilmerHale — phần lớn đã được coi là một vụ bê bối chính trị và là mối đe dọa đối với Tu chính án thứ nhất, và đúng là như vậy", Zasloff viết. "Nhưng có một thuật ngữ pháp lý cho những gì Trump đang làm: tống tiền (extortion). Ông ta đe dọa sẽ phá hoại các doanh nghiệp không phải vì họ đang làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, mà ngược lại: vì họ đang sử dụng các kênh hợp pháp để chống lại ông ta. Thông điệp của Trump khá đơn giản: Các bạn có một công ty luật tuyệt vời ở đây; sẽ thật tệ nếu có chuyện gì xảy ra với họ. Đây là một vụ tống tiền được điều hành trực tiếp từ Phòng Bầu dục".Paul, Weiss, một trong những công ty luật, có trụ sở chính tại New York, nghĩa là luật của tiểu bang được áp dụng. Và ở New York, tống tiền được định nghĩa là hành vi "ép buộc" nhẹ, trong đó ai đó "ép buộc hoặc xúi giục một người tham gia vào hành vi mà người đó có quyền hợp pháp để không tham gia, hoặc để không tham gia vào hành vi mà người đó có quyền hợp pháp để tham gia" bằng cách sử dụng, trong số những thứ khác, nỗi sợ rằng người đó sẽ gây ra "thiệt hại cho tài sản" hoặc "sử dụng hoặc lạm dụng vị trí của mình với tư cách là công chức bằng cách thực hiện một số hành động trong hoặc liên quan đến nhiệm vụ chính thức của mình, hoặc bằng cách không hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ chính thức, theo cách ảnh hưởng xấu đến một số người".Điều này giống hệt những gì Trump đang làm, Zasloff viết. "Ông ta buộc công ty phải ngừng tham gia vào hoạt động pháp lý mà công ty có quyền tham gia (hành nghề luật sư thay mặt cho khách hàng của mình) bằng cách đe dọa gây thiệt hại cho Paul, Weiss về tài sản — doanh nghiệp của công ty — và bằng cách đe dọa lạm dụng vị trí của ông ta, từ chối cấp giấy phép an ninh cho công ty và chặn quyền tiếp cận tài sản liên bang của họ", ông viết. "Bản thân Trump không giành được quyền kiểm soát Paul, Weiss bằng cách tống tiền để công ty này thực hiện một thỏa thuận liên quan đến 40 triệu đô la dịch vụ thân thiện từ công ty và thay đổi các hoạt động tuyển dụng, nhưng luật định nói rằng ông không phải làm vậy."Zasloff lưu ý rằng việc truy tố Trump một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn — một phần vì Bộ Tư pháp lập luận rằng các tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố, và một phần vì Tòa án Tối cao đã đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt vào năm ngoái đối với việc truy tố ngay cả các cựu tổng thống vì "hành vi chính thức". Nhưng Bragg có trách nhiệm phải cố gắng bảo vệ luật pháp của tiểu bang mình bất kể thế nào, ông tiếp tục."Không có thời gian để chờ đợi", Zasloff viết. "Bragg nên đưa vụ việc này ra bồi thẩm đoàn, và nếu họ truy tố Trump, thì họ sẽ truy tố Trump. Nếu sau đó Trump lập luận rằng ông ta không thể bị truy tố, hoặc rằng "Trump kiện Hoa Kỳ" (Trump v. United States) cho phép Trump sử dụng quyền lực của chính phủ liên bang để trả thù những kẻ thù chính trị của mình, và Tòa án Tối cao đồng ý, thì ít nhất chúng ta sẽ có một số điểm xác nhận rằng Hiến pháp là một văn bản chết và pháp quyền đã gần như diệt vong."⦿ ---- Trump lãnh búa pháp lý: Một thẩm phán liên bang hôm thứ năm đã ra phán quyết rằng vụ kiện phỉ báng chống lại Trump từ nhóm “Central Park Five” có thể được tiến hành. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Wendy Beetlestone, đến từ Philadelphia, đã phán quyết rằng vụ kiện Trump phỉ báng 5 người đã có đủ bằng chứng để tiến hành”, Reuters là hãng đầu tiên đưa tin. Vụ kiện được đệ trình vào tháng 10 bởi Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown và Korey Wise.Năm người đàn ông này đã bị kết án oan vào năm 1989 về tội hiếp dâm một người chạy bộ da trắng ở Công viên Trung tâm. Họ đã được tuyên trắng án vào năm 2002 sau khi thú nhận và có bằng chứng ADN mới. Những người đàn ông này đã phải ngồi tù nhiều năm vì một tội mà họ không phạm phải.Trước đây, Trump đã kêu gọi án tử hình đối với những người đàn ông này. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông đã tuyên bố sai sự thật rằng năm người này đã nhận tội giết người. Vụ kiện cáo buộc tổng thống đã tô vẽ năm người đàn ông vô tội theo "ánh sáng sai lệch có hại", trong khi các luật sư của Trump lập luận rằng lời nói của ông được Tu chính án thứ nhất bảo vệ vì "tự do ngôn luận là có quyền vu khống" (?).Trong cuộc tranh luận vào tháng 9 với Phó Tổng thống khi đó là Kamala Harris, Trump mập mờ tuyên bố "Năm người ở Công viên Trung tâm" đã "thừa nhận - họ nói, họ đã nhận tội, và tôi nói rằng, nếu họ nhận tội, họ đã làm một người bị thương nặng, cuối cùng là giết một người. Và nếu họ nhận tội—thì họ đã nhận tội rằng chúng tôi không có tội.”Tuy nhiên, Thẩm phán Beetlestone lập luận rằng tuyên bố của Trump “có thể được ‘xác định một cách khách quan’” là sai. “Nguyên đơn muốn sửa lại hồ sơ và xóa tên họ một lần nữa,” luật sư của nguyên đơn, Shanin Specter, cho biết trong một tuyên bố sau khi đơn kiện được đệ trình.⦿ ---- Bài toán sai của Trump: không tính rằng các công ty Mỹ đang xuất cảng dịch vụ, trong khi Trump chỉ làm bài toán hàng hóa để thấy thâm hụt. Tổng thống Trump đang áp dụng thuế quan để cố gắng thu hẹp thâm hụt thương mại hàng hóa khổng lồ của Hoa Kỳ, mà ông coi là dấu hiệu của sự yếu kém về kinh tế. Báo Wall Street Journal nói: Đây chỉ là một phần của câu chuyện thương mại.Trong khi Hoa Kỳ mua nhiều hàng hóa từ nước ngoài hơn là bán, thì ngược lại đối với các dịch vụ, bao gồm mọi thứ từ đăng ký phát sóng trực tuyến đến tư vấn tài chính. Trump đã không đưa các dịch vụ xuất cảng này vào phép tính thuế quan của mình, nhưng chúng đang bị kéo vào các cuộc chiến thương mại của ông.Vào hôm thứ Tư, Trump đã đẩy mạnh cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc, nhưng đã tạm dừng mức thuế quan rộng hơn trên 10% đối với hầu hết các quốc gia khác trong 90 ngày. Thuế quan theo ngành như thuế áp dụng đối với xe hơi không thay đổi.Tuy nhiên, cú sốc từ mức thuế quan áp dụng trên toàn cầu của Trump đã khiến các quốc gia phải vật lộn và làm rung chuyển thị trường khi các nhà lãnh đạo thế giới phải thích nghi với mối quan hệ thương mại đột nhiên trở nên thù địch hơn nhiều với nền kinh tế lớn nhất thế giới.Các quốc gia không thể dễ dàng áp dụng thuế quan đối với các dịch vụ, nhưng họ có thể đánh thuế, phạt tiền hoặc thậm chí cấm các công ty Hoa Kỳ. Liên minh châu Âu EU đã nổi lên sau khi theo đuổi các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ để đáp trả các mối đe dọa thuế quan toàn diện của Trump. Trump cũng đặt xuất cảng dịch vụ của Hoa Kỳ vào tình thế nguy hiểm bằng cách làm phật lòng người tiêu dùng nước ngoài, nhiều người trong số họ có thể chọn tránh các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và các công ty khác của Hoa Kỳ. Một sự suy thoái kinh tế làm hạn chế nhu cầu khi thị trường vật lộn với sự thay đổi thương mại cực đoan của tổng thống cũng sẽ không giúp ích gì.Trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới đã có một thỏa thuận: Các quốc gia khác đã gửi xe, điện thoại, quần áo và thực phẩm đến Hoa Kỳ và đổi lại họ nhận được trái phiếu, phần mềm (nhu liệu) và cố vấn quản lý. Khi Hoa Kỳ nhập nhiều hàng hóa hơn từ nước ngoài và các nhà máy trong nước đóng cửa, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 1,21 nghìn tỷ đô la vào năm 2024. Đồng thời, thặng dư thương mại dịch vụ của Hoa Kỳ đã tăng lên 295 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ 77 tỷ đô la vào năm 2000. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn so với giữa thế kỷ 20, khi Hoa Kỳ là một nước khổng lồ về sản xuất và có thặng dư xuất cảng hàng hóa, nhưng lại thâm hụt thương mại dịch vụ.Dịch vụ dần dần thống trị nền kinh tế Hoa Kỳ khi đất nước trở nên giàu có hơn. Không còn Ford Motor và General Motors là những công ty quan trọng nhất nữa, mà là các công ty như Microsoft, Alphabet và JPMorgan Chase. Phần mềm và các sản phẩm tài chính đã trở thành mặt hàng xuất cảng chính của Hoa Kỳ. Đối với một số công ty dịch vụ lớn nhất, thị trường nước ngoài hiện quan trọng hơn Hoa Kỳ.Các chiến lược tránh thuế của doanh nghiệp cũng thúc đẩy xuất cảng dịch vụ tăng cao, Brad Setser, một nhà kinh tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho biết. Nhiều công ty Hoa Kỳ đăng ký lợi nhuận ở các quốc gia khác có mức thuế thấp hơn, sau đó trả phí cho công ty mẹ tại Hoa Kỳ. Những khoản phí đó được tính là khoản thanh toán cho quyền sở hữu trí tuệ hoặc quản lý tài sản, về mặt kỹ thuật là xuất cảng dịch vụ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ có thặng dư thương mại dịch vụ lớn với Ireland, Thụy Sĩ và Quần đảo Cayman.Trong một số trường hợp này, trong khi Hoa Kỳ nhập nhiều hàng hóa hơn từ những nơi này so với lượng hàng xuất cảng, thì Hoa Kỳ lại bán nhiều dịch vụ hơn. Ví dụ, Hoa Kỳ có thâm hụt hàng hóa lớn với EU, nhưng ít nhất một phần được cân bằng bởi thặng dư dịch vụ.Và hiện tại, các chính trị gia EU đã ám chỉ rằng họ có thể nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ Hoa Kỳ để trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ. "Châu Âu nắm giữ rất nhiều quân bài, từ thương mại đến công nghệ đến quy mô thị trường của chúng tôi", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào tuần trước.Các quốc gia và người tiêu dùng của họ có thể phản đối các dịch vụ của Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau. Khách du lịch nước ngoài đặt phòng khách sạn và vé máy bay của Mỹ được tính là hàng xuất cảng của Hoa Kỳ, nhưng hành động của Trump đã làm dấy lên tình cảm chống Mỹ đang gia tăng, khiến những du khách tiềm năng phải từ bỏ. Trong một đòn giáng khác, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo du lịch đối với Hoa Kỳ vào thứ Tư.Ngoài ra còn có nguy cơ khách hàng nước ngoài quay lưng lại với các thương hiệu của Hoa Kỳ. Căng thẳng thương mại với Trung Quốc trong chính quyền Trump đầu tiên đã gây tổn hại đến các công ty dịch vụ của Hoa Kỳ đang kinh doanh tại quốc gia này, David Weinstein, giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia cho biết. Ông cho biết: "Khi bạn tạo ra sự bất bình, việc bán hàng sẽ khó khăn hơn".⦿ ---- Một Thẩm phán ra phán quyết rằng hãng truyền thông Newsmax (phe Trump) đã đăng những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng về Dominion Voting Systems. Một thẩm phán ở Delaware đã phán quyết tuần này rằng kênh tin tức cáp Newsmax đã phát sóng những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng về Dominion Voting Systems như một phần trong phạm vi đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020.Phán quyết của Thẩm phán Tòa án cấp cao Delaware Eric Davis được đưa ra trước phiên tòa xét xử bằng bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này liên quan đến vụ kiện phỉ báng của nhà cung cấp hệ thống bỏ phiếu đối với kênh truyền hình cáp bảo thủ này. Dominion đã kiện Newsmax vào năm 2021 về một loạt các khiếu nại cáo buộc máy móc của công ty đã bị thao túng để thay đổi phiếu bầu có lợi cho Tổng thống Biden và chống lại cựu Tổng thống Trump. Newsmax vu khống rằng phiếu bầu Trump bị máy chuyển thành phiếu bầu Biden.Davis đã phán quyết vào thứ năm rằng những tuyên bố đưa ra trên Newsmax là phỉ báng và Dominion hiện phải chứng minh tại tòa rằng kênh truyền hình này đã hành động với "ác ý thực sự" để gây tổn hại đến danh tiếng của công ty.Newsmax đã tự bảo vệ mình trong các tuyên bố công khai và hồ sơ tòa án, nói rằng họ "chỉ đơn giản là đưa tin về các cáo buộc do những nhân vật công chúng nổi tiếng đưa ra, bao gồm Tổng thống, cố vấn của ông và các thành viên của Quốc hội", và lập luận rằng vụ kiện nên bị bác bỏ vì lý do Tu chính án thứ nhất (quyền tự do ngôn luận).Trong một tuyên bố mới vào thứ Tư, Newsmax cho biết họ "đã đưa tin về cả hai phía của cuộc tranh chấp bầu cử năm 2020 một cách công bằng. Không có lúc nào họ bôi nhọ Dominion. Vụ kiện này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí và Newsmax sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ tại phiên tòa".Trong một tuyên bố gửi tới The Hill, Dominion cho biết họ "hài lòng" với phán quyết của tòa án. Trước đây, Dominion đã kiện Fox News về việc đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020, dẫn đến việc kênh này phải trả khoản tiền dàn xếp là 787 triệu đô la để tránh phải ra tòa. Newsmax cũng đã bị Smartmatic, một công ty công nghệ bỏ phiếu khác, kiện riêng sau cuộc bầu cử năm 2020. Kênh truyền hình này đã giải quyết vụ kiện đó ngoài tòa án với số tiền được cho là 40 triệu đô la.⦿ ---- Tờ Beijing Daily, một cơ quan truyền thông có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chỉ trích Đài Loan "quỳ gối" trước Hoa Kỳ sau khi hòn đảo này tuyên bố sẽ không trả đũa mức thuế quan 32% của Trump. Một bài xã luận cho biết chính quyền Đài Loan đang "quỳ gối trong khi tự cắt thịt mình"... "Quỳ càng nhanh, càng chảy máu nhiều".Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã viết trong một bài xã luận trên Bloomberg hôm Thứ Năm rằng hòn đảo này sẽ "nhanh chóng" mở rộng mua sắm hàng hóa của Hoa Kỳ, đầu tư mới vào Hoa Kỳ và xóa bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan để theo đuổi giải quyết các tranh chấp thương mại.Ngược lại, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng nếu Hoa Kỳ khăng khăng theo cách của riêng mình", áp dụng mức thuế 104% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ để trả đũa cho các mức thuế mới của Trump. Trung Quốc coi hòn đảo tự quản Đài Loan là một tỉnh ly khai và không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu thống nhất. Thuế quan 32% đối với hàng nhập cảng của Hoa Kỳ từ Đài Loan đã bị Trump tạm dừng vào nửa đêm, nhưng Trung Quốc đã bị loại trừ trong lệnh đình chỉ này.⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, phần lớn người Mỹ cho rằng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho Hoa Kỳ và cho cá nhân họ. Hơn một nửa (52%) số người trả lời khảo sát có quan điểm tiêu cực về thuế quan, trong khi 24% cho biết chúng sẽ có tác động tích cực. Có sự khác biệt rõ rệt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, với 80% đảng Dân chủ cho rằng thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ gây hại so với 24% đảng Cộng hòa.Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 3, sau khi Trump áp thuế 20% đối với hàng nhập từ Trung Quốc vào tháng 2 và tháng 3 nhưng trước khi ông công bố mức thuế bổ sung là 34% vào tuần trước và 50% vào thứ Hai.Hôm Thứ Tư, Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan chung của Hoa Kỳ lên 125% sau khi Trung Quốc từ chối rút lại mức thuế 34% và 50% của riêng mình, và hôm Thứ Năm, Bạch Ốc đã làm rõ rằng tổng mức thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc hiện là 145%.Bạch Ốc hôm Thứ Năm đã nói với CNBC rằng tổng mức thuế mà chính quyền áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc hiện lên tới 145%, có hiệu lực ngay lập tức. Đây là tổng mức thuế 125% mà Trump áp đặt đối với Trung Quốc để đáp trả các hành vi thương mại bị cáo buộc là không công bằng của nước này, tăng từ mức ban đầu là 84%, cộng với mức thuế 20% mà ông đã áp dụng trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai nhằm đáp trả cáo buộc Trung Quốc không hành động trong việc hạn chế dòng chảy fentanyl.⦿ ---- Janet Yellen, người từng là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, đã chỉ trích các chính sách kinh tế của Tổng thống là một vết thương tự đâm nặng nhất trong một cuộc phỏng vấn với CNN International hôm thứ Năm. Yellen, người từng là Bộ trưởng Tài chánh dưới quyền Tổng thống Joe Biden, bày tỏ lo ngại về định hướng của chính sách kinh tế của đất nước dưới thời Trump, trong cái mà bà gọi là một nền kinh tế trước giờ hoạt động tốt, cảnh báo rằng các biện pháp của ông sẽ làm tăng khả năng suy thoái.Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi rời văn phòng, Yellen nói với CNN International rằng lợi nhuận nợ (debt yields) của Ngân Khố Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong bối cảnh hỗn loạn tài chính. Vì vậy, Yellen nói cần có ảnh hưởng đến Tổng thống Trump để ông tạm dừng các mức thuế đối ứng, và nó chắc chắn là một thứ gì đó nên được quan tâm.⦿ ---- Trump thú nhận phải có giá phải trả để chuyển đổi: Trump đã bảo vệ chính sách thuế quan toàn diện của chính quyền mình vào thứ năm, cảnh báo về "chi phí chuyển đổi" không thể tránh khỏi nhưng hứa hẹn những lợi ích lâu dài. Phát biểu từ Phòng Bầu dục trong một cuộc họp nội các, tổng thống thừa nhận sự gián đoạn kinh tế trong ngắn hạn. Ông cũng nhắc lại tuyên bố rằng đất nước đang kiếm được hơn 2 tỷ đô la mỗi ngày với chính sách thuế quan mới.Hơn nữa, ông khẳng định rằng chính quyền hiện đang làm việc với "rất nhiều quốc gia" về các thỏa thuận mới. Những bình luận này được đưa ra sau quyết định của Trump về việc hoãn áp dụng thuế quan có đi có lại đối với hầu hết các đối tác trong 90 ngày, một động thái mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ca ngợi là một hành động "dũng cảm lớn".⦿ ---- Tỷ lệ người Anh cho biết đất nước của họ không còn "mối quan hệ đặc biệt" với Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi trong bối cảnh lo ngại về thuế quan của Trump, một cuộc khảo sát cho thấy. Có 40% số người được hỏi không đồng ý rằng có một "mối quan hệ đặc biệt" giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, tăng từ 20% một năm trước, theo cuộc khảo sát trực tuyến của Ipsos Vương quốc Anh được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4.Ảnh hưởng của Hoa Kỳ cũng bị đánh giá tiêu cực hơn, với 41% người Anh cho biết Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng ảnh hưởng của mình để gây hại thế giới, tăng 25 điểm so với một năm trước. "Những phát hiện này nhấn mạnh sự bất an ngày càng tăng trong công chúng Anh về vai trò toàn cầu và chính sách thương mại của Hoa Kỳ - vốn là một trong những đồng minh kiên định nhất của chúng tôi", Gideon Skinner, giám đốc cấp cao về chính trị Vương quốc Anh tại Ipsos có trụ sở tại Paris cho biết. “Sự suy giảm rõ rệt niềm tin của công chúng Anh vào ‘mối quan hệ đặc biệt’ và nhận thức ngày càng tiêu cực về ảnh hưởng của Hoa Kỳ cho thấy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có khả năng nguội lạnh.”⦿ ---- Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Ruben Gallego đã gửi một lá thư tới Bạch Ốc để yêu cầu trả lời về việc liệu có ai tham gia giao dịch nội gián trước khi Trump tuyên bố đảo ngược chính sách thuế quan hôm Thứ Tư hay không.Trong một lá thư gửi tới Chánh văn phòng Bạch Ốc Susie Wiles và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, các nhà lập pháp đã yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi về việc liệu các nhân viên Bạch Ốc hay các thành viên gia đình của Trump có biết về kế hoạch đảo ngược chính sách thuế quan của ông trước thông báo của ông hay không, điều này đã khiến cổ phiếu tăng vọt. Schiff và Gallego đã yêu cầu Wiles và Greer trả lời trước ngày 18 tháng 4. Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Văn phòng Đạo đức Chính phủ xem xét tình hình và xác định xem có ai vi phạm luật hoặc quy định về đạo đức liên quan đến cổ phiếu hoặc giao dịch tài chính hay không.⦿ ---- An ninh Nội địa đòi vào 2 trường tiểu học ở Los Angeles, bị các ban giám hiệu từ chối, cấm cửa. Đây là lần đầu tiên ở Los Angeles kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàn áp thực thi nhập cư, các đặc vụ liên bang đã cố gắng vào các trường học của khu học chánh Los Angeles trong tuần này. Họ đã bị từ chối vào trường.Hai quan chức liên bang đã cố gắng vào Trường tiểu học Lillian Street và Trường tiểu học Russell vào thứ Hai-cả hai đều nằm trong khu phố L.A. Các quản trị viên trường học đã từ chối, và yêu cầu họ đi chỗ khác, theo các thủ tục của Khu học chánh L.A. Các đặc vụ đến từ Bộ An ninh Nội địa, theo khu học chánh sau đó đã xác nhận. Các đặc vụ từ cơ quan nhập cư và thực thi hải quan không liên quan. Bộ An ninh Nội địa đã không bình luận công khai về vấn đề này.⦿ ---- Sở National Weather Service (Dịch vụ thời tiết quốc gia) không còn cung cấp các bản dịch ngôn ngữ của các sản phẩm của mình, một sự thay đổi mà các chuyên gia nói có thể khiến những người không hiểu tiếng Anh có nguy cơ bỏ lỡ các cảnh báo có khả năng cứu sống về thời tiết khắc nghiệt. Sở đã tạm dừng các bản dịch vì hợp đồng của nó với nhà cung cấp đã mất hiệu lực, theo người phát ngôn của NWS Michael Musher nói. Ông từ chối bình luận thêm.Lilt, một công ty trí tuệ nhân tạo, bắt đầu cung cấp các bản dịch vào cuối năm 2023, thay thế các bản dịch thủ công mà dịch vụ thời tiết đã nói là tốn nhiều công sức và không bền vững. Cuối cùng nó cung cấp cho họ bằng tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp và Samoa. Trump khi cắt giảm chi tiêu trong các cơ quan liên bang, đã bao gồm các cắt giảm trong cơ quan National Oceanic and Atmospheric Administration nên dẫn đến tỷ lệ trống nhân viên tại các văn phòng của NWS.Gần 68 triệu người ở Hoa Kỳ nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà, bao gồm 42 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2019. Không thể đọc các cảnh báo thời tiết khẩn cấp có thể là vấn đề của sự sống hoặc cái chết, Joseph Trujillo-Falcón, một nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, người đã làm việc với NOAA nghiên cứu cách dịch thông tin thời tiết và khí hậu sang công chúng, bao gồm cả việc sử dụng trí thông minh nhân tạo.⦿ ---- Mùa hè sẽ đẫm máu: Các nhà kinh tế tiên đoán rằng thuế quan sẽ dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng. Tác động giá sẽ được thấy rõ ở mùa hè. Giá thực phẩm sẽ là một trong những chỉ số ban đầu, sau đó là hàng hóa vật lý, họ nói. Tổng thống Donald Trump có thể thay đổi khóa học về chính sách, tuy nhiên.Tác động của thuế quan của Tổng thống Donald Trump và kết quả là chiến tranh thương mại sẽ chuyển sang giá tiêu dùng cao hơn vào mùa hè, các nhà kinh tế cho biết. "Tôi nghi ngờ vào tháng 5 - chắc chắn vào tháng 6, tháng 7 - số liệu thống kê lạm phát sẽ trông khá xấu xí", Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's nói. Thuế quan là một loại thuế đối với hàng nhập cảng, được trả bởi các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Các công ty nhập cảng chuyển ít nhất một số chi phí cao hơn cho người tiêu dùng.Người tiêu dùng sẽ mất 4.400 đô la sức mua trong ngắn hạn, theo phân tích của Yale Budget Lab về chính sách thuế quan được Trump công bố. Capital Economics dự đoán chỉ số giá tiêu dùng sẽ đạt đỉnh khoảng 4% trong năm 2025, tăng từ 2,4% trong tháng 3. Đỉnh cao đó sẽ tăng gấp đôi những gì Cục Dự trữ Liên bang nhắm đến trong thời gian dài. Thực phẩm có thể là một trong những loại đầu tiên thấy giá tăng.Bởi vì nhiều sản phẩm thực phẩm là dễ hỏng, các cửa hàng tạp hóa không thể giữ nguồn cung cấp rất lâu. Điều đó tăng tốc độ thông qua chi phí cao hơn cho người tiêu dùng. Hầu hết các hàng hóa vật lý, chẳng hạn như xe hơi, hàng điện tử tiêu dùng, quần áo và đồ nội thất, dự kiến sẽ đắt hơn vào Ngày Lễ Tưởng niệm (ngày 26/5/2025). Ngoài ra, các tiệm bán lẻ và bán sỉ không muốn tăng giá một lúc đồng thời.⦿ ---- Giá trứng tại Hoa Kỳ đã tăng trở lại trong tháng 3/2025 để đạt mức cao kỷ lục mới là 6,23 đô la mỗi chục mặc dù Tổng thống Donald Trump, dự đoán, giá bán buôn giảm và không có trang trại trứng bị dịch cúm sinh khởi. Gia tăng được báo cáo hôm thứ Năm trong Chỉ số giá tiêu dùng có nghĩa là người tiêu dùng và doanh nghiệp dựa vào trứng có thể không được cứu trợ ngay lập tức. Nhu cầu về trứng thường được nâng lên cho đến sau lễ Phục sinh, vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 năm nay.Các chuyên gia trong ngành đã hy vọng chỉ số này sẽ phản ánh giá trứng bán lẻ vì giá trứng bán buôn giảm đáng kể trong tháng 3. Nhà kinh tế nông nghiệp của Đại học Arkansas Jada Thompson cho biết giá bán buôn không bắt đầu giảm cho đến giữa tháng 3, do đó có thể không có đủ thời gian để giá trung bình trong tháng giảm mặc dù giá bắt đầu giảm vào cuối tháng. Và các cửa hàng tạp hóa có thể không ngay lập tức vượt qua giá thấp hơn.⦿ ---- State Farm sẽ đưa ra trường hợp của mình trước một thẩm phán hành chính ở Oakland trong tuần này để tăng giá bảo hiểm nhà cho các chủ nhà ở California trong một phiên điều trần có thể chứng minh quan trọng đối với tương lai của công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm tài sản lớn nhất của tiểu bang cần phê duyệt để tăng lãi suất cho khách hàng và áp dụng cho việc tăng lãi suất khẩn cấp. Công ty lập luận rằng họ cần các quỹ bổ sung để tăng vốn và ngăn chặn tình hình tài chính ngày càng tàn khốc sau vụ cháy rừng ở Los Angeles tàn khốc.Phiên điều trần ba ngày dự kiến sẽ kết thúc vào thứ năm.⦿ ---- Coi chừng bơ. Bơ Cabot Creamery Butter đã được thu hồi ở bảy tiểu bang vì có thể ô nhiễm phân nhưng nhà sản xuất của nó nói rằng sản phẩm chỉ được cung cấp để lưu trữ kệ ở tiểu bang nhà là Vermont. Theo thông báo thu hồi của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đối với bơ cao cấp 8oz, các sản phẩm muối biển, bơ có "mức độ coliform tăng cao", một loại vi khuẩn được tìm thấy trong phân, theo The Guardian đưa tin.Agri-Mark, công ty mẹ của Cabot Creamery, cho biết "99,5% sản phẩm đã được phục hồi trước khi tiếp cận người tiêu dùng" và chỉ có 17 gói được bán cho người tiêu dùng ở Vermont. Việc thu hồi bao gồm 189 trường hợp với tổng số khoảng 1.700 pound bơ, USA Today báo cáo. Sản phẩm cũng được phân phối tại New York, Pennsylvania, Maine, Connecticut, New Hampshire và Arkansas.⦿ ---- Một chiếc trực thăng đã rơi xuống Sông Hudson ở Thành phố New York vào chiều thứ Năm, làm 6 người chết, theo Sở Cảnh sát New York tuyên bố. "Do một chiếc trực thăng rơi xuống Sông Hudson, gần Đường cao tốc West Side và Phố Spring, dự kiến sẽ có xe cứu thương và giao thông chậm trễ ở các khu vực xung quanh", sở này cho biết trong một tuyên bố trên X.Một gia đình năm người từ Tây Ban Nha và một phi công đã tử vong khi trực thăng rơi xuống Sông Hudson. Chiếc trực thăng chở một phi công và năm hành khách, trong đó có ba trẻ em, khi nó rơi xuống sông vào khoảng 3:15 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, ABC News và tờ New York Post đưa tin. Cả sáu người đều được với khỏi sông và tử vong do vết thương, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams cho biết trong cuộc họp báo kéo dài 10 phút vào khuya thứ Năm. Giám đốc điều hành Siemens Agustin Escobar cùng vợ và ba đứa con nằm trong số những người thiệt mạng sau khi trực thăng đó rơi xuống sông Hudson⦿ ---- HỎI 1: Nhậu sẽ tăng nguy cơ chấn thương não liên quan đến trí nhớ và các vấn đề tư duy?ĐÁP 1: Đúng vậy. Uống rượu nhiều có liên quan đến việc tăng nguy cơ chấn thương não liên quan đến trí nhớ và các vấn đề tư duy. Đó là một nghiên cứu mới trong đó các nhà nghiên cứu xác định uống nhiều rượu là tám đồ uống có cồn trở lên mỗi tuần. Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Neurology, đến khi các bác sĩ lâm sàng và những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng đang nâng cao nhận thức về rối loạn sử dụng rượu và các vấn đề liên quan đến tiêu thụ rượu quá mức. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thính giác suy kém có liên quan đến việc tăng nguy cơ suy tim?ĐÁP 2: Đúng vậy. Thính giác suy kém có liên quan đến việc tăng nguy cơ suy tim, được trung gian một phần bởi sự đau khổ về tâm lý, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 8 tháng 4 tại Heart. Yu Huang, từ phòng thí nghiệm quan trọng của nhà nước nghiên cứu suy nội tạng ở Quảng Châu, Trung Quốc và các đồng nghiệp đã kiểm tra mối liên quan giữa khả năng thính giác và nguy cơ suy tim trong một nghiên cứu liên quan đến 164.431 người tham gia từ Hoa Kỳ Biobank mà không bị suy tim. Thử nghiệm Digit Triplets Test đã được sử dụng để đo khả năng nghe nói trong nhiễu, định lượng bằng threshold-reception-threshold (SRT). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 2,7% người tham gia đã phát triển suy tim sự cố trong thời gian theo dõi trung bình 11,7 năm. Có mối liên quan giữa mức độ SRT cao và tăng nguy cơ suy tim (tỷ lệ nguy hiểm được điều chỉnh trên mỗi độ lệch chuẩn, 1.05). Chi tiết: